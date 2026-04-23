Taylor Swift y Bad Bunny, los más escuchados en 20 años de historia de Spotify

Taylor Swift es la artista más escuchada de la historia de Spotify, con Bad Bunny como número dos, según un comunicado hecho público este jueves por la compañía. Mientras que Blinding Lights, de The Weeknd, y Un Verano Sin Ti, de Bad Bunny, lideran los listados de canción y disco, respectivamente. Es la primera vez que la plataforma de streaming musical más popular —con más de 700 millones de usuarios— reúne listas de los artistas, canciones, álbumes, pódcasts y audiolibros más escuchados desde su fundación, el 23 de abril de 2006, en Estocolmo (Suecia).

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Tanto Taylor Swift como Bad Bunny han acaparado los primeros puestos del top 5 en Spotify en los últimos años. Pero la corona (de momento) se la lleva la estadounidense al encabezar el ranking. Le siguen el puertorriqueño, Drake, The Weekend y Ariana Grande. Completan los primeros 10 puestos Ed Sheeran, Justin Bieber, Billie Eilish, Eminem y Kanye West, con J Balvin en el puesto 15.

En el apartado de canciones, el tema más escuchado es Blinding Lights, seguido por éxitos como Shape of You, de Ed Sheeran; Sweater Weather, de The Neighbourhood; Starboy, de The Weeknd y Daft Punk y As It Was, de Harry Styles. La canción Die With A Smile, de Lady Gaga y Bruno Mars, cierra el número 20 de un listado en el que no hay ningún tema en español. Algo que sorprende debido a la “tendencia en alza y continuo dominio de artistas de habla hispana desde hace ya muchos años”, como mencionó recientemente en una entrevista a este diario la directora de Música de Spotify para el sur y este de Europa, Melanie Parejo.

En cuanto a álbumes, Un Verano Sin Ti de Bad Bunny lidera el ranking, acompañado por títulos como Starboy de The Weeknd, o ÷ (Deluxe), de Sheeran, evidenciando una combinación de estilos en la última década en el que marca el ritmo el pop, el reguetón y el hip-hop. La obra Sour, de Olivia Rodrigo, y After Hours de The Weeknd, completan el top 5 de un listado de 20 que incluye a Lover, de Swift (8); Future Nostalgia, de Dua Lipa (11); Mañana será bonito (Bichota Season), de Karol G, o YHLQMDLG, de Bad Bunny (15).

El informe también destaca la consolidación del formato pódcast dentro de la plataforma. El programa más escuchado es The Joe Rogan Experience, seguido de Gemischtes Hack y Crime Junkie. Dos pódcast mexicanos se cuelan entre los más escuchados de la historia: en el décimo puesto se encuentra Relatos de la noche de historias de terror y en el puesto 15 el programa de humor La Cotorrisa. El brasileño Não Inviabilize ocupa el puesto número 12.

Por otra parte, los audiolibros experimentan un auge significativo, con títulos superventas como A Court of Thorns and Roses, de Sarah J. Maas o El señor de los anillos: la comunidad del anillo, de J. R. R. Tolkien. Mientras que en el puesto nueve está The Housemaid (La asiestenta), de Freida McFadden; en el 11 Britney Spears con su autobiografía The woman in me (La mujer que soy); en el 12 A Game of Thrones (Juego de tronos), de George R.R. Martin, y en el 18, Sapiens, de Yuval Noah Harari.

Según la compañía, estas listas se han elaborado a partir de los datos acumulados durante años de escucha de cientos de millones de usuarios en todo el mundo. Y reúnen contenidos que “no solo triunfaron en su momento, sino que han perdurado en el tiempo hasta convertirse en parte del día a día de millones de personas”.