Así será el Servicio Universal de Salud que unirá al IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar

El Servicio Universal de Salud, la gran apuesta del Gobierno de Claudia Sheinbaum para centralizar la atención médica ofrecida por el Estado en un solo sistema, comienza a tomar forma. Durante su conferencia matutina de este martes, la presidenta anunció que emitirá un decreto para formalizar la creación del sistema que unirá los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el IMSS Bienestar, las tres instituciones principales que componen la base de los servicios de salud del Gobierno federal.

Fases del Servicio Universal de Salud

De acuerdo con el cronograma presentado por la Secretaría de Salud, el sistema universal comenzará a funcionar en enero de 2027 con una primera etapa de integración que incluye ocho ejes de eventos y enfermedades que podrán ser atendidos en cualquier unidad de salud: la atención universal a urgencias y continuidad de hospitalización; la atención a embarazos de alto riesgo; la atención a infartos y eventos cerebrovasculares, la atención y diagnóstico de cáncer de mama; la continuidad de tratamientos para enfermedades como cáncer e insuficiencia renal en el mismo hospital y la universalización de las vacunas en todos los hospitales públicos. “El objetivo es que cualquier mexicano pueda ir a atenderse de cualquier padecimiento a cualquier institución de salud y pueda ser recibido”, explicó Sheinbaum.

La segunda fase del plan contempla que para el segundo semestre de 2027 comience el intercambio de servicios especializados entre instituciones, por ejemplo, de laboratorio, imagen o radioterapia. Se trata de un esquema que pretende aumentar la eficiencia de los recursos de cada institución para agilizar resultados de estudios y diagnósticos. “El servicio universal de salud garantizará que si una persona inicia un ciclo de una enfermedad de este tipo en una institución, pueda permanecer durante todo el ciclo de tratamiento en la misma institución”, afirmó Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica.

En la tercera etapa, planeada para arrancar en 2028, la universalización abarcará tres puntos: la entrega universal de recetas médicas en cualquier institución, el intercambio de servicios para consulta de especialidad referenciada y la homogeneización en el primer nivel de atención para tratar padecimientos crónicos degenerativos como la diabetes.

La creación de un sistema de salud de cobertura universal es un objetivo perseguido por el Gobierno desde la gestión de Andrés Manuel López Obrador, cuyo intento por centralizar la sanidad pública para ampliar su cobertura a los 50 millones de mexicanos que carecen de seguridad social puso fin al Seguro Popular y en su lugar, creó el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) en noviembre de 2019, un proyecto que fracasó por falta de planeación y financiamiento y dio paso al IMSS-Bienestar.

Credencial del Servicio Universal de Salud

El ambicioso plan de universalización de la salud implica empadronar a los más de 132 millones de mexicanos sin importar a qué institución están afiliados y al mismo tiempo, iniciar con la digitalización y el intercambio de información relativa a expedientes clínicos de pacientes entre IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar. La credencial, cuyo trámite comenzó a inicios de marzo y seguirá durante el resto de 2026 en cada entidad, incluirá una app para visualizar la derechohabiencia, las unidades de salud disponibles y en una segunda actualización programada para 2027 la gestión de citas, expediente digital y teleconsultas.