México prevé una temporada de huracanes intensa en el Pacífico con hasta cinco ciclones mayores en sus costas

Oleaje ante la llegada del huracán 'Erick' en Salina Cruz, Oaxaca, el 18 de junio de 2025.

La Conagua pronostica la formación de entre cinco y siete huracanes de categoría 3 o superior entre mayo y noviembre, mientras los expertos piden reforzar el monitoreo en la costa del Pacífico ante la probable formación de ‘El Niño’

México afronta una nueva temporada de huracanes con la mira puesta en la muy probable formación de ‘El Niño’ para este verano, un fenómeno natural que provoca anomalías en la temperatura de las aguas superficiales del Pacífico que influyen directamente en el clima global y la formación de huracanes. Aunque no se puede saber con certeza cuántos ciclones tropicales ganarán fuerza y se convertirán en huracanes, cuál será su trayectoria, ni cuándo tocarán tierra, el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua para la temporada 2026 que va de mayo a noviembre prevé una actividad por encima del promedio en el Pacífico, y cercana o por debajo de la media histórica para el Atlántico.

Mientras la temporada de huracanes en el Pacífico comienza estadísticamente el 15 de mayo, los ciclones tropicales en el Atlántico arrancan dos semanas más tarde, el primero de junio. La comunidad científica coincide en que las condiciones de uno y otro lado de las costas del país para la formación de ciclones tropicales perduran durante aproximadamente seis meses, y por lo tanto, el 30 de noviembre de cada año se considera el final de la temporada.

El registro histórico del último siglo revela que las costas de México son impactadas por una media de 5,4 ciclones cada año, con una mayor incidencia en el Pacífico que en Atlántico. 2025 fue un año debajo del promedio, en el que apenas dos ciclones tocaron tierra, uno por cada costa: Erick, un poderoso huracán de categoría 4 que se intensificó rápidamente antes de impactar Guerrero y Oaxaca; y Barry, una tormenta tropical que causó lluvias récord en el norte de Veracruz y el sur de Tamaulipas.

Los huracanes más intensos en el Pacífico, en años ‘Niño’

Para los meteorólogos, la atención durante esta temporada estará puesta en el Pacífico: el calentamiento de las aguas superficiales que provocará la formación de ‘El Niño’ funciona como un combustible que potencia la aparición de huracanes más intensos, mientras apacigua el Atlántico. Christian Domínguez, meteoróloga tropical del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, recuerda que los únicos dos huracanes de categoría 5 que han impactado el Pacífico, Patricia (2015) y Otis (2023), se formaron durante sendos años con presencia de ‘El Niño’, de ahí que considere crucial “poner el ojo y reforzar el monitoreo en la costa del Pacífico, porque tenemos señales de que podrían producirse huracanes más intensos”.

Depresión, tormenta y huracán: así se clasifican los ciclones tropicales

La escala Saffir-Simpson clasifica los ciclones tropicales en tres tipos, de acuerdo a la intensidad de sus vientos. Las depresiones tropicales, con vientos de 45 a 62 kilómetros por hora, se identifican con un número y suponen el nivel más bajo de un ciclón tropical. Si aumentan su intensidad, pueden evolucionar en tormentas tropicales, el segundo estadio de la escala, cuyos vientos sostenidos alcanzan entre 63 y 119 kilómetros por hora. Las tormentas tropicales reciben un nombre previamente definido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en orden alfabético de acuerdo con el avance de la temporada y aquellas con el potencial para ganar fuerza en cuestión de horas o días pueden convertirse en un huracán.

Tipo de ciclón tropical Intensidad de los vientos

(kilómetros por hora) Depresión tropical de 45 km/h a 62 km/h Tormenta tropical de 63 km/h a 119 km/h Huracán de 120 km/h en adelante

Los huracanes, a su vez, se clasifican en cinco categorías en la misma escala según la intensidad de sus vientos sostenidos:

Categoría

(número) Intensidad de los vientos

(kilómetros por hora) 1 120 km/h a 153 km/h 2 154 km/h a 177 km/h 3 178 km/h a 209 km/h 4 210 km/h a 249 km/h 5 Mayores a 249 km/h

Pronóstico para la temporada de huracanes 2026 en el Pacífico

En el Océano Pacifico se pronostican de 18 a 21 ciclones tropicales, de los cuales:

Entre nueve y diez serán tormentas tropicales

De cinco a seis serán huracanes de baja intensidad (categoría 1 o 2)

De cuatro a cinco serán huracanes mayores (categoría 3, 4 o 5)

Pronóstico para la temporada de huracanes 2026 en el Atlántico

Para el Atlántico, Conagua prevé de 11 a 15 ciclones tropicales, de los cuales: