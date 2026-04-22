Los mejores libros infantiles y juveniles para regalar en Sant Jordi

Un muro que se vuelve puente, un fantasma indisciplinado, seres humanos frágiles y grandes clásicos, en la selección de este mes de libreros de distintas Comunidades Autónomas

Dicen los datos, y muchos expertos, que la literatura infantil y juvenil resiste mejor que otras en medio de las crisis. Lo cual ya muestra una salida al caos: cultura, educación y pensamiento crítico. O, al menos, sugiere que no todo está perdido: hasta en el peor momento, parece que el ser humano busca ahorros que ni tiene, con tal de que sus hijos sigan leyendo. Siempre merece la pena regalar libros en Sant Jordi. Más, a niños y adolescentes. Y más todavía cuando el mundo alrededor se viene abajo. Libreros de distintas Comunidades Autónomas de España recomiendan aquí las dos obras que ellos donarían. Para no fallar con los regalos. Ni con el futuro del planeta.

¿A qué sabe la luna?

Michael Grejniec

Kalandraka. 36 páginas, 15,9 euros. Desde 2 años

Publicado en 1993, este álbum ilustrado es ya un clásico contemporáneo que ha trascendido al público infantil para convertirse en una joya literaria. Amistad, solidaridad, cooperación y muchos más valores se unen en una historia en el que un grupo de animales quiere saber a qué sabe la luna. [También en gallego, euskera y catalán]

Por Toni Fernández ( Baobab . Palma de Mallorca)

Osito y las abejas

Attilio

Edebé. 30 páginas, 10 euros. Desde 2 años

En realidad, regalaría cualquier libro de Attilio. Porque, de alguna forma, el fallecido autor italiano representa lo que la literatura infantil (o la literatura a secas) siempre debería ofrecer: sencillez, aunque solo en apariencia; diversión; inteligencia; humanidad. Por más que rehuyera dar lecciones en sus obras, hay una que permanece: he aquí un escritor que vivió un siglo y nunca dejó de entenderse con sus minúsculos lectores. Todavía sucede hoy. Mañana, seguro que también.

Por Tommaso Koch

Cuentos de mamá osa

Kitty Crowther

Libros del zorro rojo. 72 páginas, 15,9 euros. Desde 3 años

Por Julia de Ugarte Candil ( La Lumbre , Madrid)

Piedra a piedra

Giuliano Ferri

Kalandraka. 24 páginas, 12 euros. Desde 3 años

Un grupo de animales se va uniendo para derribar un muro, ladrillo a ladrillo. Al hacerlo, descubren que los separa de otros y con las mismas piedras derruidas, construyen un puente que los une. Un libro silente para que desde muy pequeños niñas y niños lean solos esta historia una y otra vez y sientan la necesidad y la importancia de colaborar y de encontrarse.

Por Lola Gallardo ( Rayuelainfancia , Sevilla)

¡Monstruos, a la cama!

Laura Vila Mejías, Roger Simó Carles

Rubio. 20 páginas, 9,9 euros. Desde 3 años

Porque no hay nada mejor para vencer los miedos que hacerse amigo de todos los monstruos que hay en nuestra casa y acompañarles, a ellos también, en la rutina para dormir. Un libro perfecto para los más pequeños.

Por Karol Conti (El Gato de Cheshire, Zaragoza)

Vamos a cazar un oso

Michael Rosen, Helen Oxenbury

Ekaré. 34 páginas, 12,95 euros. Desde 3 años

El recientemente galardonado con el premio Hans Christian Andersen Michael Rosen traslada una clásica canción inglesa a las páginas de este libro, un imprescindible en toda buena biblioteca. Su sonoridad, su ritmo y su trama nos llevan a través de una aventura familiar a cazar un oso un poco escurridizo. Pero que nadie se alarme, no hay ningún animal herido en este libro. Como pasa en toda buena aventura, volver a casa y acabar bajo las cálidas mantas del hogar, siempre es la mejor opción.

Por Naia Hernández ( Sopa de Sapo , Bilbao)

Aggie y el fantasma

Matthew Forsythe

Andana. 64 páginas, 15,9 euros. Desde 4 años

Compartir es un suplicio, y más si tu compi de piso es amante de (tu) gouda… y le agrada llevar (tus) calcetines… y resulta que es un fantasma. Eso le sucede a Aggie: emocionada por vivir sola se topa con que su casa está encantada. Lejos de espantarse, habla con el fantasma y le pide que acate ciertas reglas de convivencia. Lo que no sabe es que los espectros no tienen oídos, así que las normas poca mella hacen en sus plasmáticas cabezas. Un cuento sobre la paciencia y el arte de ceder. Porque quien bien te quiere no te cambia, te acepta. [También en catalán]

Por Cristina Cabrera ( Abacus , Valencia)

Profesión: cocodrilo

Giovanna Zoboli, Mariachiara di Giorgio

Pípala. 32 páginas, 18 euros. Desde 4 años

No hay una sola palabra en este álbum. Ni falta que hace. Porque se juntan una escritora y una ilustradora entre las más respetadas de toda la literatura infantil italiana. El resultado es la sorprendente historia detrás del oficio de cocodrilo. O eso es lo que se ve a priori. Porque cada página contiene mucho más. Y cada lectura es distinta: depende, a falta de textos, de lo que uno u otro vean en las imágenes.

Por Tommaso Koch

Frederick

Leo Lionni

Kalandraka. 40 páginas, 16,5 euros. Desde 5 años

Mientras otros ratones almacenan comida, Frederick recoge colores, palabras y luz para alimentar el espíritu en invierno. Este álbum siempre me ha fascinado porque celebra la imaginación y el valor de lo invisible con un estilo visual delicado y poético, que convierte una historia simple en una reflexión sobre la creatividad, la diversidad y la importancia de compartir lo que nos hace únicos. Enseña que el arte y la sensibilidad también son esenciales para vivir. [También en gallego]

Por Susana Barro Parga ( El Faro de los Tres Mundos , Lugo)

Astro

Manuel Marsol

Fulgencio Pimentel. 64 páginas, 21 euros. Desde 5 años

Difícil establecer la edad recomendada para este libro. Casi tanto como permanecer indiferentes ante su relato. Su historia, sobre un extraño astronauta y un vínculo truncado de golpe, le habla a cualquiera: mientras los niños disfrutan de la aventura espacial de dos amigos, los padres que lean se irán dando cuenta de lo mucho que hay por debajo. Todos, eso sí, querrán volver a encontrarse con Astro. Una y otra vez.

Por Tommaso Koch.

La infancia de los malvados, villanos y maléficos

Sébastien Perez, ilustrado por Benjamin Lacombe

Edelvives. 54 páginas, 22,5 euros. Desde 7 años

El capitán Garfio, el Lobo Feroz o la Reina de Corazones en algún momento fueron niños pero… ¿también entonces eran maléficos, villanos y malvados? Os recomendamos este curioso y divertido álbum ilustrado donde Sébastien Perez se imagina cómo eran sus vidas antes de ser malotes famosos y Benjamin Lacombe les pone cara con humor y cierta simpatía. Un regalo perfecto para niños y adultos.

Por Marta García Fernández (El Guardián de los Libros, León)

La venganza de Oinc

Tosca Menten, con ilustraciones de Elly Hees

Takatuka. 136 páginas, 17 euros. Desde 8 años

Cada cierto tiempo la literatura juvenil busca herederos de Roald Dahl, y aquí podría haber encontrado una. Menten parte del concurso por el mejor carnicero del siglo para crear una historia llena de humor, misterio, absurdeces, dos niños muy espabilados, un abuelo terrible y un cerdito tan entrañable como maloliente. Para leer, reír y disfrutar juntos.

Por Tommaso Koch.

El principito

Antoine de Saint-Exupéry, con ilustraciones de María Hesse

Salamandra. 104 páginas, 22,95 euros. Desde 8 años

El clásico vuelve a las librerías con el arte de María Hesse, una de las dibujantes preferidas de nuestros jóvenes. Esta edición es ideal para regalar tanto a padres que quieran introducir a sus pequeños en el mundo de la literatura clásica universal, como a jóvenes enganchados a las buenas ilustraciones, o a los coleccionistas de buenas historias de cualquier edad.

Por Marta García Fernández (El Guardián de los Libros, León)

La Ilíada

Homero, con adaptación de Pau Sabaté e ilustraciones de Arnall Ballester

Combel. 168 páginas, 19,9 euros. Desde 8 años

Desde hace siglos, siempre es un buen momento para regalar La Ilíada. Por la épica, los conflictos, los sentimientos, la tradición oral, las lágrimas, los temores, la gloria y el fracaso. Se suma, en este caso, el reto de adaptar el clásico de forma rigurosa y a la vez moderna, para los jóvenes contemporáneos. Cántales, oh diosa, la cólera del pélida Aquiles.

Por Tommaso Koch

El diario de Samuel

Emilie Tronche

Salamandra. 324 páginas, 24,95 euros. Desde 9 años

Samuel tiene 10 años y un problema, pero no quiere hablar de ello. O eso dice en la primera página. Porque en la segunda ya lo desvela. A continuación vienen muchos más cambios y contradicciones, por supuesto. Y risas, agobios, esperanzas, mensajes de móvil o descubrimientos. En definitiva, el comienzo de la adolescencia. Quien la esté viviendo puede sentirse reflejado. Quien la vea a su lado tiene la oportunidad de entenderla. Al menos un poco. Si es posible.

Por Tommaso Koch

Ana de Tejas Verdes

Lucy Maud Montgomery, ilustrado por Giselfust

Alma. 336 páginas, 16,95 euros. Desde 10 años

Ana es increíble. A pesar de ser huérfana, haber crecido en la miseria y ser tachada de fea y charlatana, su tremenda imaginación y su corazón generoso, alegre y positivo hacen que todos deseemos estar junto a ella. Su alegría es tan contagiosa que cualquiera puede trasladarse a Avonlea para disfrutar de El Lago de Aguas Refulgentes o el Sendero de los Enamorados y acompañarla en cada una de sus aventuras en Tejas Verdes.

Por Naia Hernández ( Sopa de Sapo , Bilbao)

Amigas 100%. Abril es otoño

Begoña Oro Pradera

SM. 208 páginas, 14,5 euros. Desde 10 años

Una novela que te arrastra a su grupo de amigas, con sus dramas, risas y dudas y te hace sentir que estás dentro. Se lee como quien habla con una amiga y engancha un montón, además tiene una edición preciosa con tests y cositas varias.

Por Karol Conti (El gato de Cheshire, Zaragoza)

El jardín secreto

Frances Hodgson Burnett, ilustrado por Elizabeth Moreno.

Alfaguara. 320 páginas, 16,95 euros. Desde 10 años

Un clásico sin complejos, que muestra el poder transformador de la naturaleza y del cuidado emocional. A través de Mary, un personaje al inicio frío y solitario, vemos cómo el afecto, la amistad y el contacto con un jardín abandonado cambian su vida. También destaca la esperanza, la sanación y la importancia de abrirse a los demás. Es una historia luminosa sobre crecer por dentro, cuidar lo que nos rodea y descubrir la alegría de vivir plenamente. Además me gusta porque no es muy políticamente correcto.

Por Susana Barro Parga ( El Faro de los Tres Mundos , Lugo)

Charlie y la fábrica de chocolate

Roald Dahl, con ilustraciones de Quentin Blake

Alfaguara. 200 páginas, 14,96 euros. Desde 10 años

Aún fantaseo que un día abriré una chocolatina premiada con un billete dorado que me llevará al mundo mágico de Willy Wonka. Pocos autores como Roald Dahl han creado historias capaces de enganchar a la lectura a generaciones de niños y ser a la vez una feroz crítica de la estupidez e ignorancia humana.

Por Toni Fernández ( Baobab , Palma de Mallorca)

El vals de la bruja

Belén Martínez

Puck. 512 páginas, 18,5 euros. Desde 14 años

En un Londres victoriano donde la magia se esconde entre sombras y bailes elegantes, la autora construye una narración envolvente sobre secretos, poder y destino. A través de El vals de la bruja, primera entrega de una trilogía, se muestra que desafiar lo establecido puede ser el inicio de una transformación profunda y necesaria.

Por Noelia Tomás ( Abacus , Valencia)

Galleta

Kim Sun Mi

Océano travesía. 192 páginas, 15,95 euros. Desde 14 años

Un joven con hipersensibilidad acústica sobrevive entre su casa y el hospital psiquiátrico. Aunque el sonido lo lastima, también le otorga un don único: escuchar a los “galleta”, aquellos seres invisibles y vulnerables que pueden quebrarse con facilidad. Esta joya de la literatura juvenil coreana destaca por una narrativa tan amena como necesaria, donde la sensibilidad humana cobra fuerza y valor. Una obra que invita a restaurar la identidad y la autoestima en un mundo que, a veces, parece estar diseñado para rompernos.

Por Lola Gallardo ( Rayuelainfancia , Sevilla)

Viajes

Aki Irie

Norma. 246 páginas, 16,95 euros. Desde 16 años

Texto normal (foto de carátula en sumario por encima del título)

Por Julia de Ugarte Candil. (La Lumbre, Madrid).