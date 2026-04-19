Todo lo que los adultos pueden aprender de la cultura joven
Repasamos y nos sorprendemos con las producciones juveniles en este mes de abril
La cultura dirigida a adolescentes se ha convertido en uno de los grandes motores de la industria cultural —de series y libros a música, redes sociales y videojuegos—, pero también en un territorio lleno de prejuicios. A menudo infantilizada o mirada con condescendencia por los adultos, la producción juvenil es, sin embargo, una de las principales vías de acceso a la cultura y un espacio donde se están normalizando debates sobre identidad, diversidad, amor, clase o tecnología.
En este episodio de recomendaciones culturales charlamos con Tommaso Koch, Natalia Marcos y Jordi Pérez Colomé sobre cómo se construye la cultura juvenil y qué pueden aprender los adultos de ella. Escuchamos también la voz directa de adolescentes —Tristán, Martina, Sol y Laura—, que comparten sus hábitos culturales y cuestionan la forma en que se les representa, en un diálogo cruzado sobre pantallas, lectura, redes sociales, industria cultural y el papel clave de la familia y la escuela en el despertar del interés por la cultura.
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