Miles Teller consolida una fortuna con la venta de su empresa de cócteles por 325 millones de dólares: “No me retiro de la actuación”

El actor Miles Teller (Pensilvania, 39 años), conocido por películas como Whiplash, Top Gun: Maverick y, la más reciente, el biopic de Michael, acaba de incrementar notablemente su patrimonio, aunque, según él, no lo suficiente para retirarse de la actuación. Y eso que la empresa de cócteles enlatados del intérprete ha sido adquirida por 325 millones de dólares. En 2019, Teller compró una participación minoritaria en The Long Drink Company, fabricante de una bebida alcohólica espumosa con sabores frutales. Esta semana, la totalidad de la empresa finlandesa ha sido vendida al Grupo Mark Anthony, la corporación de bebidas alcohólicas y creadora de White Claw, una de las marcas más conocidas de hard seltzer. Ahora el actor se llevará un porcentaje de la venta millonaria, aunque no se sabe la cifra exacta: “No suelo hablar de cifras”, dice a The Hollywood Reporter. “Me enseñaron que hablar de eso no es de buen gusto. Lo único que diré es que no pienso retirarme de la actuación pronto”, ha añadido en las declaraciones al medio especializado en cine.

Teller es uno de los actores que en los últimos años han apostado por fundar, invertir y después vender sus empresas de bebidas alcohólicas. Lo hicieron Ryan Reynolds, quien vendió su marca de ginebra por 500 millones en 2020, y George Clooney, quien vendió su marca de tequila por 1.000 millones en 2017.

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El actor conoció la bebida por accidente y le gustó tanto que quiso formar parte de la empresa: “Poco después del lanzamiento de Long Drink en Estados Unidos, Miles Teller visitó una bodega en su antiguo barrio del Lower East Side, donde los fundadores de Long Drink estaban organizando una degustación. A Miles le gustó tanto la bebida que decidió invertir en la marca unos meses después”, explica la web de la empresa finlandesa. Pese a que no fue el fundador, Teller dispuso su capital para financiar campañas de marketing de la bebida por Estados Unidos —principalmente protagonizadas por memes—, lo que generó que la marca triplicara sus ventas y se convirtiera en la sexta marca de cócteles alcohólicos enlatados más grande del país en 2025.

Quien también se llevará una parte de la venta es el DJ noruego Kygo, quien invirtió en la empresa después de probar la bebida alcohólica en la boda de Teller, que se casó en 2019 con la modelo Keleigh Sperry. Teller se siente “muy orgulloso” de haber participado en este proyecto. “Estoy muy emocionado por nuestros fundadores. ¡Qué admirable que vengan de un país que no exporta muchos productos a nivel mundial! Pero que hayan traído esta bebida, que hayan logrado expandirla y hacerla crecer orgánicamente, es el verdadero sueño americano", ha contado a The Hollywood Reporter.

A diferencia de otros artistas, que aprovechan su fama para promocionar sus empresas, él se siente orgulloso de haber logrado el éxito sin mostrar su cara en las campañas. “Long Drink fue, sin duda, mi primera empresa. Es la primera marca a la que me he vinculado de esta manera. No tengo Instagram, no estoy en TikTok, no estoy en muchas de esas plataformas donde las marcas piensan: ‘Bueno, si no puede promocionarlo a través de sus propios canales personales, ¿cuánta visibilidad vamos a obtener?’. Y esto demuestra lo contrario y, creo, que los consumidores saben detectar las mentiras. Se dan cuenta cuando una celebridad solo busca ganar dinero fácil. He estado involucrado en esta empresa durante más de siete años. Era algo en lo que realmente creía y encontramos excelentes maneras para que yo la promocionara y le pusiera mi propia marca", cuenta a la revista estadounidense.

Miles Teller y su esposa Keleigh Sperry en la premiere de 'Eternity', el 8 de noviembre de 2025, en Nueva York. John Nacion (Variety via Getty Images)

Este éxito también le ha enseñado al actor que se puede vivir sin redes sociales, y no piensa unirse pronto. “Recuerdo cuando empecé mi carrera, e incluso hasta ahora, que varios agentes me decían: ‘No vas a obtener este papel, esta oferta, porque no estás en Instagram’. Para mí es una decisión personal”, cuenta. Y explica: “Yo nunca pensé que a la gente le importaría saber lo que hago todo el tiempo. Personalmente, a mí no me interesa eso. Jamás usaría las redes solo para ver un poco de la vida de otra persona. Me gusta mantener mi vida privada y que la gente me conozca a través de las películas con las que me identifico y mi relación con Long Drink. De todas formas, solo publicaría fotos de mi perro. Tengo Twitter, sobre todo porque antes era una fuente de noticias rápidas. Pero prácticamente solo publico sobre deportes de Filadelfia, mi esposa Keleigh, los Grateful Dead y mi perro. No me molesta que la gente sepa eso de mí“, relata a la publicación.

Pese a la venta de la empresa de cócteles, el actor seguirá participando en la compañía y con su carrera en el cine: “Aunque el titular sea ‘una venta’ y ciertamente lo es porque estamos siendo adquiridos por Mark Anthony Group of Companies, para nosotros es una oportunidad para seguir creciendo. Lo veo más como un apretón de manos, una asociación y el comienzo de algo. No es el final para nosotros”, relata a The Hollywood Reporter.