Los accionistas de Warner Bros aprueban la fusión con Paramount Skydance para crear el mayor grupo de Hollywood

Los accionistas de Warner Bros han aprobado este jueves la operación de venta de los legendarios estudios de Hollywood a Paramount Skydance por unos 110.000 millones de dólares, según ha anunciado la histórica compañía de Hollywood a través de un comunicado. “Warner Bros Discovery anuncia que sus accionistas han votado a favor de aprobar la operación previamente anunciada con Paramount Skydance Corporation en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada hoy”, ha señalado la empresa.

Con la aprobación de la junta de accionistas de Warner Discovery se cierra una de las batallas decisivas para el futuro de la industria audiovisual en Estados Unidos. El grupo controlado por David Ellison, heredero del imperio de Larry Ellison, uno de los hombres más ricos del mundo, ha logrado en apenas un año agrupar en una misma compañía dos de los cuatro grandes estudios cinematográficos de Hollywood (Warner y Paramount), plataformas como la HBO, y las prestigiosas cadenas de noticias como CBS y CNN, en una maniobra de control mediático sin precedentes en el país.

Los inversores esperaban que la operación se cerrara sin contratiempos desde febrero, cuando Netflix decidió retirarse de la puja por Warner, tras haber alcanzado un preacuerdo por 83.000 millones de dólares, que quedó empequeñecido por los 110.000 millones que ofreció Paramount, aunque el perímetro de la oferta del grupo con sede en Los Gatos (California) era más reducido, ya que excluía el negocio de televisión por cable.

La operación, sin embargo, aún debe pasar por el filtro de los organismos supervisores de la competencia y contar con la aprobación del Departamento de Justicia, aunque se espera que no encuentre mucha oposición en este último debido a la estrecha relación entre la familia Ellison y el presidente Donald Trump. No obstante, se espera que algunos estados controlados por los demócratas impongan algún tipo de traba a la operación ante la insólita concentración de poder mediático.

El acuerdo ha provocado la oposición de la industria de Hollywood. Numerosos directores, guionistas, productores y actores han expresado su preocupación ante el riesgo de que David Ellison decida recortar miles de empleos para aprovechar las sinergias de un grupo tan amplio. Además, el nuevo magnate de la industria audiovisual estadounidense ya ha advertido que impulsará las herramientas de inteligencia artificial para la producción de series y películas, lo que augura nuevos ajustes laborales.

Otro de los aspectos más controvertidos del acuerdo tiene que ver con la comisión que se embolsará David Zaslav, el controvertido presidente de Warner Bros Discovery. La compensación del Sr. Zaslav por la venta del estudio que dirigió durante solo cuatro años oscilará entre 551 y 887 millones de dólares, incluyendo el pago anticipado de acciones, señala The New York Times. De confirmarse, añade el diario estadounidense, sería “una de las indemnizaciones por despido más elevadas jamás registradas”, señala a través de un experto de la consultora de gobierno corporativo de Glass Lewis.

Paramount ganó en febrero la pelea a Netflix por la compra de Warner, tras ofrecer 110.000 millones de dólares (unos 93.500 millones de euros) por toda la compañía. La plataforma de streaming estadounidense, que no estaba interesada en toda la firma sino solo en su parte de estudios, cines y series, no quiso igualar la oferta de Paramount, y se retiró de la carrera porque el acuerdo ya no era “financieramente atractivo”.

La última oferta presentada por Paramount, propiedad de la familia Ellison, los multimillonarios dueños del gigante tecnológico Oracle y amigos de Donald Trump, era de 31 dólares por cada título de Warner, más una tarifa adicional de ticking diaria de 0,25 dólares por cada trimestre que pase sin que se apruebe la operación a partir del 30 de septiembre de 2026.

El ascenso de David Allison al trono de la industria audiovisual de Hollywood ha sido fulgurante. Actor fracasado se reconvirtió a productor con algunos éxitos como Top Gun o la saga de Misión Imposible a través de su productora Skydance, que no dejaba de ser una más de las decenas de compañías de este tipo que pululan por la meca del cine. Pero la victoria de Donald Trump en las elecciones de 2024 ha supuesto un espaldarazo para sus ambiciones empresariales. El verano pasado se hizo con Paramount, en la típica operación en la que el pez chico se come al grande. Y menos de un año después ha sumado a Warner Discovery a su cartera para crear el mayor imperio audiovisual del planeta.