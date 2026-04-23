Netflix anuncia una recompra de acciones por 25.000 millones para reactivarse en Bolsa tras el fracaso con Warner

La plataforma de ‘streaming’ estadounidense busca sostener la cotización y enviar una señal de confianza después de la dimisión de su fundador, Reed Hastings

Netflix ha anunciado este jueves un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 25.000 millones de dólares —un poco más de 21.000 millones de euros—, según ha informado Bloomberg. La decisión de la plataforma de streaming estadounidense llega después del hundimiento bursátil de sus títulos, provocado por la presentación de unas previsiones financieras por debajo de lo esperado y en pleno reajuste estratégico tras renunciar a la compra de Warner Bros. Discovery.

El plan, recomendado por el consejo de administración de la empresa y remitido ya a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), se añade a otro aprobado a finales de 2024, del que a la compañía todavía le quedan 6.800 millones de dólares por ejecutar. En total, Netflix pasa a tener autorizada una capacidad de recompra de más de 31.000 millones de dólares. La recompra no tiene fecha de vencimiento.

La plataforma de películas y series ya recompró en marzo 13,5 millones de acciones por unos 1.300 millones de dólares, una cifra modesta en comparación con el nuevo anuncio. El anuncio de esta semana eleva de forma sustancial el compromiso del grupo con la retribución al accionista.

El mercado ha recibido la noticia con cautela. Las acciones de Netflix subían un 1,3% en el premarket de Nueva York, después del gran bajón de esta última semana.

La empresa fundada por Reed Hastings presentó sus resultados el pasado 16 de abril, y ese mismo día se confirmó la renuncia del cofundador, que abandonará el cargo definitivamente en junio. Tras el anuncio, la empresa acumuló una caída superior al 13%.

La recompra de acciones busca ahora sostener la cotización y enviar una señal de confianza en el valor intrínseco de la compañía, que quedará en manos de Ted Sarandos y Greg Peters. A pesar de que los resultados del primer trimestre del año no convencieron las altas expectativas de los analistas, Netflix sacó pecho de sus ingresos, que ascendieron a 12.250 millones de dólares —10.474 millones de euros—, un 16% mayores que los del mismo periodo del año anterior.

El movimiento, de todas formas, contrasta con el ajuste financiero que el grupo puso en marcha a principios de este año. El 21 de enero, la compañía paralizó la recompra de acciones para ganar liquidez durante la lucha por la compra de Warner Bros. Al final, Netflix se retiró de la pelea y renunció a mejorar la oferta de Paramount por los activos del famoso estudio de Hollywood. En ese momento, la retirada fue bien recibida por el mercado, que interpretó la decisión como una forma de evitar un endeudamiento elevado.

Como parte de esa retirada, Netflix recibió una indemnización de 2.800 millones de dólares —2.3000 millones de euros—, abonada por Paramount.