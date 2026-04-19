Lo que México desechó de la investigación a La Luz del Mundo: un hospital para los abortos y guaruras involucrados en los abusos del apóstol

El expediente que la Fiscalía mexicana ha dejado en el olvido compila un alto volumen de información acusatoria sobre los altos mandos de la polémica iglesia originaria de Jalisco

Parecía que la Fiscalía General de la República (FGR) por fin haría justicia para las víctimas de La Luz del Mundo. Pero desechó el caso siete años después de haber puesto la lupa sobre el líder de la iglesia Naasón Joaquín García y quienes, según las denuncias, le ayudaron a formar un harén de niñas para cumplir sus fantasías sexuales y amasar una fortuna a partir de diezmos. El apóstol, como se conoce a Naasón Joaquín García, confesó en una corte de Los Ángeles que abusó de tres menores y cumple una sentencia de 16 años de cárcel. En México, sin embargo, el expediente se desplomó en silencio y la propia presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que no sabe por qué, y ha prometido que dará marcha atrás al carpetazo que la Fiscalía dio esta misma semana.

Hubo indicios de que todo acabaría mal. La FGR jamás ratificó las primeras declaraciones de su testigo estrella, Sochil Martin, la primera mujer que denunció al pastor en California. Tampoco ejecutó órdenes de registro en la colonia Hermosa Provincia de Guadalajara, sede de la congregación. En 2019, la extinta Policía Federal consideró tomar acción, con la advertencia de que sería complicado entrar y salir del complejo. Jamás entraron. Lo peor: el Gobierno no logró identificar a más víctimas, pese a que México es señalado como el epicentro de los abusos sexuales infantiles y del desfalco a los feligreses.

La carpeta de investigación con más de 1.100 páginas desechada por la Fiscalía compila un amplio volumen de información acusatoria sobre los altos mandos de la iglesia. Por eso han surgido preguntas sobre la rigurosidad del Ministerio Público y la influencia política de la congregación, ligada a Morena, el partido gobernante.

El hospital de los abortos

La tarde del 26 de junio de 2019, tres agentes de la extinta Policía Federal de México se estacionaron frente al hospital privado Siloé de Guadalajara. En un informe describieron el lugar: una caseta de vigilancia que controla el acceso vehicular, otra entrada para el estacionamiento que estaba cerrada, rodeado por negocios y casas. Desde un auto fotografiaron el inmueble y se fueron. El reporte consta en la página 617 del tomo 1 del expediente de la FGR sobre la iglesia.

Sochil Martin había dirigido la atención de las autoridades hacia el centro médico, propiedad del hermano mayor del apóstol, Benjamín Joaquín. Martin declaró a funcionarios de la fiscalía que el Siloé era visitado con frecuencia por las doncellas, pues Naasón, quien solía abusarlas sin preservativo, era un vector de enfermedades y de embarazos no deseados.

Fachada del Hospital Siloé, en Jalisco. Google Maps

“Se practicaban abortos a las esclavas sexuales de Naasón que resultaban embarazadas, ya que él no quería hijos de nadie”, aseguró Martin en una instalación de la FGR en Baja California. “Inyectan a las mujeres para control natal… Les daban pastillas ‘del día siguiente’… O inyectan a las mujeres contra el papiloma humano u otras enfermedades que se transmiten durante las relaciones sexuales que él obliga practicar”.

A escasas cuadras de la colonia Hermosa Provincia, el Siloé era una solución práctica para la desenfrenada actividad sexual del apóstol. Sus médicos y enfermeras recibían sin hacer preguntas a las adolescentes que les llevaban. Un día, la paciente fue la asistente principal de Naasón, Azalia Rangel García, hoy prófuga de la justicia. “Se le miraba la pancita como de cinco meses ya y un día llegó tarde de trabajar a la oficina de Naasón y dijo que le habían puesto una inyección porque no la dejaban tener bebés. Se veía muy triste y afectada”, se lee en la carpeta de investigación.

El Siloé fue una inversión que hizo Samuel Joaquín Flores, padre de Naasón y antiguo patrón de la iglesia. Lo inauguró el 6 de agosto de 2008 con la promesa de ofrecer servicio médico de bajo costo a sus hermanos en la fe. “Tu tranquilidad está en la salud de los que amas”, fue el lema que escogió. Decenas de feligreses se sumaron a la construcción sin recibir un pago y donaron para solventar la magna obra. Pero las ganancias se quedan en los bolsillos de los Joaquín.

Túneles y la bóveda del diezmo

En septiembre de 2019, cuando un grupo de agentes encubiertos caminaba en la colonia donde reina La Luz del Mundo, sabían que no bastaba con apuntar la cámara hacia lo más alto del templo mayor; también debían fijarse en lo que ocurría bajo sus pies.

Sochil Martin había dado una descripción precisa de una red de túneles que conectan distintos inmuebles alrededor de la casa de oración: la residencia de Naasón, la mansión que heredó su madre Eva García y un despacho que recibía a los invitados especiales. Había un camino subterráneo especial, dijo ella, que llegaba hasta la parte trasera del altar. Era una ruta de escape solicitada por Samuel Joaquín, que a la postre le confirió una sensación de omnipresencia ante su rebaño. Su hijo Naasón desaparecía de su silla dorada en el centro del recinto y, pocos minutos después, aparecía en un balcón, en el segundo nivel de su casa.

“En esa iglesia hay un túnel subterráneo que va de la oficina privada a la casa grande de Naasón Joaquín y de ahí otro túnel que va al sótano”, declaró Martin, quien advertía que los pasadizos también eran usados para que las niñas pudieran llegar hasta la recámara del apóstol sin que los vecinos se dieran cuenta.

A una bóveda secreta ubicada debajo del templo llegaban los diezmos de los fieles de casi 60 países. “Debajo de esos túneles están las áreas donde guardan el dinero, documentos y demás cuestiones importantes”, declaró Martin. “A mí me tocó contar el dinero muchas veces… Había en ocasiones tanto dinero que no podíamos contarlo rápido”.

La Fiscalía jamás registró el templo mayor de Guadalajara ni la casa de Naasón, donde habrían ocurrido abusos sexuales, según describe el expediente de la FGR y se expuso en audiencias en el Tribunal Superior de Los Ángeles, en California.

Depredador sexual

Son 25 fotografías tomadas a la pantalla de un teléfono móvil. Así se guardó una conversación privada entre Naasón Joaquín y Sochil Martin, quien pasó de ser su pareja y secretaria personal, a esclava sexual y luego reclutadora de niñas. En el documento de la FGR se incluyen fotos donde aparece una adolescente de 16 años, originaria de Baja California, a quien el pastor quería tener en su harén.

— ¿No habíamos quedado en las fotos con (nombre de la menor)?”, le preguntó el apóstol a su secretaria.

— Ok, entonces haré cosas canijas con…, le prometió Martin.

— Me gusta jugar contigo, mandarte hacer cosas sexys, travesuras, etc… También me preguntó Azalea que si vamos a cumplir mi fantasía de ir al club swinger ¿Recuerdas?

La serie de imágenes llega hasta las selfies que Martin se tomó en ropa interior con la adolescente. “Tómate la foto tú también con ella, sin brasier”, pidió Naasón. Al ver las fotografías que le fueron llegando al celular, sus mensajes fueron subiendo de tono: “Mmmm”, “Hermosas”, “Que rica foto”, “Me gustan mucho”. Para fortuna de la joven, su madre la llamó y tuvo que irse.

Martin declaró ante agentes ministeriales que escogió a esa adolescente del templo de Ensenada considerando los gustos del ministro evangélico: delgadas, de piel clara y, sobre todo, vírgenes. “Naasón me dijo que quería que (nombre de la menor) se masturbara en mi casa y que yo la grabara y que después le mandara el video”. El apóstol se enfadó porque jamás le llegó la grabación. “Me empezó a decir que yo no lo quería… que no servía para nada”.

Los guaruras de los Joaquín

Tres hombres de playera blanca posan al lado de un joven con anteojos. La Fiscalía mexicana identificó a esos tres sujetos como parte del peligroso grupo de guardaespaldas que protege a la familia Joaquín. El muchacho que los acompaña es Adoraim Joaquín Zamora, hijo de Naasón. Si se mantiene la tradición de la sucesión directa -de bisabuelo a bisnieto- él sería el heredero del trono.

Presuntos guaruras de Naasón Joaquín. Cedida

En la galería de imágenes que constan en el expediente de este caso, las autoridades de México incluyeron a integrantes de la guardia pretoriana de la congregación. Sochil Martin dijo en su declaración que dos de los principales guaruras de Naasón, los hermanos César y Jessie Camarena, originarios de Los Ángeles, participaron en los abusos sexuales.

“‘El Siervo de Dios’ me pide que yo tenga relaciones sexuales con ellos dos, mientras que él nos grababa en la suite de su oficina privada”, declaró Martin. “Ese día yo no fui, porque tenía miedo. No quería realizar esa actividad”.

La escolta secreta se hace llamar Yasser o Jahzer. Fue constituida por Naasón para sustituir al grupo anterior, La guardia de Jericó, creada por su padre Samuel. Sus oscuras actividades salieron a flote en septiembre por el arresto de 38 fieles que estaban en un predio en una zona rural en los límites de Michoacán y Jalisco, una región dominada por el narco. Se denunció que “civiles armados” participaban en “entrenamientos táctico-operativos”. Les decomisaron una pistola, 19 réplicas de rifles de asalto, como cuchillos y equipo táctico. Los acusaban de asociación delictuosa y posesión de armas de fuego. Pero una jueza ordenó su liberación por supuestas fallas procesales.

Los políticos del apóstol

Un joven de 28 años y de barba negra no quiso que lo revisaran agentes federales en la sala de abordaje del aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México y terminó esposado. Enfadado, dijo que le apodaban “Pocas Pulgas” y miró fijamente a la cámara para su foto policial. “El detenido manifestó acabar de recibir un cargo público y no quiso proporcionar más información”, se lee en un reporte que la Policía Federal elaboró en agosto de 2015. Ese hombre con actitud desafiante era Hamlet García Almaguer, quien con el tiempo se convertiría en diputado federal de Morena y en uno de los políticos más influyentes de La Luz del Mundo. Recientemente fue aspirante a fiscal general.

Una copia del informe de esa detención está en la carpeta de investigación de la FGR. La dependencia fue recopilando información personal de varios políticos de la congregación, la mayoría de ellos militantes de Morena. Sus solicitudes de pasaportes, licencias de manejo y registros vehiculares constan en el expediente. Destacan el senador Emmanuel Reyes Carmona; el ex diputado federal, Favio Castellanos Polanco; el ex senador Israel Zamora Guzmán; la regidora de Guadalajara Kehila Abigail Kú Escalante; el director de Seguridad Vial de Jalisco, Jonadab Martínez García; y el ex regidor de Xalapa, Silem García Peña.

Sharim Guzmán, quien fue operador político de la iglesia en Baja California, declaró a la FGR que el apóstol le pidió crear la asociación Uniendo Voluntades por mi Sociedad diciendo que estas eran “un trampolín para la política”.

Uno de los más allegados a Naasón era el vocero de la iglesia y excandidato a diputado federal en Veracruz, Silem García Peña. Su esposa, Zabdy Quezada Valdez, es regidora de Xalapa y militante de Morena. Desde septiembre él está prófugo de la justicia estadounidense. La Fiscalía federal de Manhattan lo señala de ser parte de una peligrosa conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil liderada por el apóstol. García Peña, afirma la acusación, se encargó de eliminar evidencia, acosar a víctimas y coordinó el secuestro de una denunciante en Guadalajara. Enfrenta hasta 20 años de prisión.

Una de las parejas sentimentales de García Peña, Sibia Orozco, una devota del culto, fue asesinada a balazos frente a su familia en el interior de su casa, a unos pasos del templo mayor de Guadalajara, en noviembre de 2020. Ese crimen, en manos de la Fiscalía de Jalisco, sigue sin ser resuelto.