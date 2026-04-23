La Administración de Trump saca la marihuana del grupo de las drogas más peligrosas para fomentar su uso médico

La medida, anunciada por el Departamento de Justicia, abre la puerta a avances en su estudio científico pero no supone la legalización de la sustancia con fines recreativos en todo el país

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, cumplió este jueves la promesa hecha por el presidente Donald Trump cuando firmó en diciembre un decreto para iniciar la reclasificación de la marihuana. El anunció de Blanche supone sacar el cannabis del Apartado I, donde convive con las drogas más “peligrosas”, como la heroína o el MDMA, para dejarlo en el Apartado III, que incluye los esteroides, la ketamina o el paracetamol, según la clasificación de la Ley de Sustancias Controladas.

Que una u otra droga se considere o no sin uso médico aceptado y altamente adictiva le corresponde decidirlo a la FDA, siglas en inglés de la agencia estadounidense del medicamento. El nuevo régimen no supone la legalización de la marihuana con alcance federal, ni introduce cambios en su uso recreativo, dado que solo es de aplicación en los cerca de 40 Estados en los que es legal con fines médicos. El cambio supone un reconocimiento por parte de la Casa Blanc de algo que desde hace más de una década ya se da por hecho en grandes partes del país: que la marihuana tiene un valor terapéutico.

El Departamento de Justicia también está estudiando, además, “un análisis por la vía rápida” que podría traer una reclasificación más amplia de la marihuana, según detalla un comunicado.

Esta decisión es uno de los cambios más significativos en décadas sobre esta sustancia en décadas, pues, entre otras, elimina barreras para la investigación sobre sus posibles aplicaciones.

En diciembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto presidencial para sacar a la marihuana del grupo en la que la habían colocado las autoridades junto a otras drogas “peligrosas por su potencial de abuso”. Aquella decisión fue celebrada por los grupos en defensa de la legalización de la sustancia porque acelera el proceso para la investigación de más usos médicos de la planta, hasta ahora ilegales a nivel federal, según detallaron desde la Casa Blanca.

El anuncio lo hizo Trump en el Despacho Oval rodeado de pacientes, un militar retirado uniformado, médicos, ataviados con bata blanca, y también emprendedores de la industria del cannabis. El presidente justificó su decreto en que hay “mucha gente” que le estaba rogando que hiciera ese cambio: “Gente que lleva décadas sufriendo un gran dolor”, argumentó.

Trump prometió que la medida beneficiará a enfermos con “dolencias incurables, cánceres agresivos, convulsiones, trastornos neurológicos y otro tipo de enfermedades, también a veteranos con lesiones relacionadas con sus servicios al país y personas mayores que viven con problemas médicos crónicos que han deteriorado gravemente su calidad de vida”.

Esta medida puede transformar la industria del cannabis ya que al rebajarse su peligrosidad, se reduce también la carga fiscal de la sustancia y de los productos derivados. En algunos Estados del país, la marihuana y sus derivados se pueden adquirir en tiendas especializadas. Además, facilita que las empresas del ramo obtengan financiación, lo que puede beneficiar a compañías como Canopy Growth, Tilray Brands o Trulieve Cannabis. De hecho, las acciones de empresas de cannabis que cotizan en Estados Unidos vieron cómo subían sus acciones tras el anuncio del nuevo marco para la marihuana.

[Noticia de última hora. Habrá actualización en breve].