Las 50 recomendaciones de ‘Babelia’ para el Día del Libro de 2026

Críticos, periodistas y colaboradores de EL PAÍS seleccionan volúmenes para todos los gustos: desde el regreso de Julian Barnes o Manuel Longares a las experiencias de Lea Ypi o Marta Jiménez Serrano, de ensayos para comprender el desorden del mundo a meditaciones sobre el sujeto contemporáneo

NARRATIVA ESPAÑOLA Y LATINOAMERICANA

1. Las jefas

Esther García Llovet

Anagrama , 2026. 160 páginas. 18,90 euros

Esther García Llovet culmina con Las jefas su trilogía sobre paisajes de albornoz, budas falsos y caraduras en el Levante español y lo hace con toda su mordiente intacta, su pluma afilada y una agudeza parca y brillante. Ella misma compara su literatura con una mascletà valenciana y ninguna definición será más exacta. La autora dispara, mete ruido, se arriesga y divierte en esta novela en la que tres chicas aburridas de todo (menos del dinero) hacen de las suyas en un hotel de lujo. Y alrededores. El hastío, el absurdo y la vida reflejada en espejos irreales serán marca de la casa. Leerla es pura experiencia. Por Berna González Harbour.

> Crítica de Ana Rodríguez Fischer

2. Era todo el mismo hueco

Eider Rodríguez

Traducción de Ander Izaguirre. Random House , 2026. 148 páginas. 18,90 euros

Euskera: Dena zulo bera zen. Susa, 2025. 196 páginas. 19 euros

Catalán: Tot era el mateix forat. Traducción de Pau Joan Hernàndez. Periscopi, 2026. 176 páginas. 19,50 euros

Una mujer compara su familia con otra en un paraíso remoto. Dos amigas condenadas a separarse construyen un hogar efímero que las unirá para siempre. Una novia cava un agujero en el jardín sin saber por qué. Estos son tres de los seis cuentos de Era todo el mismo hueco, título que Rodríguez publicó originalmente en euskera, traducido ahora al castellano y catalán. Vuelve la mejor analista del extrañamiento, ya sea con nuestro cuerpo, la pareja o la identidad que proyectamos en la desquiciante normalidad. Imprescindible, la de Rodríguez —que reside en Hendaya—, es una literatura de frontera. Desde ese umbral revela las grietas que nos definen… e intentamos ocultar. Por Noelia Ramírez.

> Crítica de Noelia Ramírez

3. Maite

Fernando Aramburu

Tusquets , 2026. 344 páginas, 22,90 euros

Catalán: Maite. Traducción de Núria Parés Sellarès. Columna , 2026. 328 páginas, 22,90 euros

Sociedad e individuo, pueblo vasco y familia, Historia y biografía son las dimensiones que se atraviesan entre sí en esta novela sobre la violencia, la mentira, el respeto y las sombras de un futuro pacífico y ―digámoslo así― feliz. Mientras pasan las horas hacia el asesinato anunciado por ETA del joven Miguel Ángel Blanco, Elene regresa unos días de Estados Unidos para reencontrarse con su hermana Maite y su ama. Frente a la mitología nacionalista de que está imbuida Elene en la distancia, Maite se siente comprometida a condenar la violencia que perturba la vida social y política de su País Vasco. Pero otro tipo de terror y otros engaños minan las vidas privadas de esas mujeres. Aramburu lo cuenta con deliberada sencillez desde la conciencia blanca de Maite. Por Domingo Ródenas de Moya.

> Crítica de Domingo Ródenas de Moya

4. Las crines

Marc Colell

Siruela , 2026. 156 páginas, 17,95 euros

Marc Colell abrió el año editorial disruptivamente con Las crines. Aquella innovación venía de presentar la historia de alguien con su inicio, nudo y desenlace sin poner un acento especial en lo que se estaba contando, sino en cómo se narraba. El protagonismo que tiene el estilo literario en esta obrita deliciosa es merecido, como también lo es la obtención del Premio Café Gijón de novela. La pampa argentina, la filosofía del viajero, así como un sinfín de instantes poéticos bien medidos que nos permiten regresar a la infancia de forma casi instantánea son solo algunas de las claves que nos impiden no poder dejarlo de recomendar y de regalar. Por Andrea Toribio.

> Crítica de Andrea Toribio

5. El paisaje es un grito

Eduardo Ruiz Sosa

Candaya , 2026. 400 páginas. 21,84 euros

Eduardo Ruiz Sosa es uno de esos escritores capaz de destruir un manuscrito concluido de cuatrocientos folios si no está satisfecho con el resultado, y volver a empezar. No creo que sea una cuestión de perfeccionismo, más bien estamos ante un autor que sigue viviendo la literatura como un destino. Y el destino de esta novela es perdurar en la memoria del lector, con toda esa dureza que rodea a unos personajes en busca de un lugar donde ser algo más que seres en fuga, exiliados, migrantes, materia sobrante. Aquí México es el mundo, y el mundo, un lugar quizá irredimible al que seguimos intentando redimir. Una novela, de verdad, magnífica. Por Nadal Suau.

> Crítica de Nadal Suau

6. Arca

Ricardo Menéndez Salmón

Seix Barral , 2026. 472 páginas. 22,90 euros

Venecia es el escenario bellísimo y decadente en el que el mundo conocido se desmorona de manera literal en esta novela apocalíptica y filosófica. Densa, reflexiva, barroca y desasosegante, muestra en su fábrica los materiales de varios géneros: de la distopía (el fin del mundo ha comenzado), de las historias de fantasmas (una casa encantada: el palazzo Ca’Barbarigo, en la Giudecca), del thriller policial (la extraña desaparición de un empleado investigada por un narrador-detective con percepción extrasensorial), del fantástico (bucles espaciotemporales, espectros y seres visionarios) y hasta el cuento metafísico borgiano. Todo al servicio de una representación simbólica del crepúsculo de nuestra civilización. Ni el asunto ni el meditado artefacto literario que encierra Arca son ninguna broma. Por Domingo Ródenas de Moya.

> Entrevista ‘En Pocas Palabras’ con Ricardo Menéndez Salmón

7. Punto de araña

Nerea Pallares

Libros del Asteroide , 2026. 184 páginas. 19,95 euros

Gallego: Punto de araña. Galaxia , 2025. 154 páginas. 17,35 euros.

Catalán: Punt d’aranya. Traducción de Eduard Velasco. Periscopi , 2026. 224 páginas. 19,95 euros.

Dicen que las mujeres tejen el mundo, ¿y si dejaran de hacerlo? En esta ficción sobrenatural traducida del gallego, una joven llega a la Costa da Morte para ejercer como guía turística en el museo de encaje sin saber que las mujeres del pueblo, conserveras, mariscadoras y bordadoras, han tomado una decisión drástica en su destino. Hartas del egoísmo de los hombres, se plantan y deciden invocar a las arañas, unas deidades ancestrales que lo cambiarán todo. Ni narconovela ni nuevo realismo gallego, Pallares ha tejido un texto personalísimo e inteligente que une memoria colectiva frente a una violencia que no solo atraviesa a Galicia, sino a todas nosotras. Por Noelia Ramírez.

> Reportaje de María do Cebreiro

8. En todo hay una grieta y por ella entra la luz

Patricio Pron

Anagrama , 2026. 232 páginas. 18,90 euros

He aquí una novela elaborada en respuesta a un reto: contarla en notas a pie de página. He aquí un reto que responde a una intuición: la arborescencia de la propuesta, su esfuerzo por hacer del margen centralidad, es una vía de esperanza en un mundo agonizante. He aquí una esperanza que se sustenta en la palabra, en el poder del lenguaje y la literatura para hacernos, como le escuché decir a Patricio Pron en una presentación, “mejores ancestros”. He aquí un lenguaje que oscurece y se ilumina en identidad estrecha con el destino de su narrador, del planeta, de la Historia. He aquí una seria candidata a mejor novela del año. Por Nadal Suau.

> Crítica de Nadal Suau

9. Marcelino

Bibiana Collado Cabrera

Pepitas de Calabaza , 2026. 160 páginas. 17,50 euros

La vuelta de Bibiana Collado Cabrera tiene nombre propio y se llama Marcelino. Tras la buena acogida de Yeguas exhaustas en 2023, la autora repasa aquí la vida de un hombre en sus últimos momentos. Gracias a ese gesto elegíaco, revive con el lector las ideas, palabras y vínculos humanos que han marcado su realidad. El desprendimiento, incluso, de quien nos cuenta la historia es loable. La escritura recoge la tradición literaria, el rigor narrativo y el diálogo de la vivencia corporal de las mujeres frente a la dureza que acostumbra a marcar la educación sentimental de muchos hombres. Esta novela es también un perfecto ejercicio de memoria. Por Andrea Toribio.

> Crítica de Andrea Toribio

10. La chica más lista que conozco

Sara Barquinero

Lumen , 2026. 448 páginas. 22,90 euros

Después del éxito de la monumental Los escorpiones, Sara Barquinero deja las teorías de la conspiración y se adentra en la novela de campus. En su nueva obra, estructurada al modo de un tratado filosófico, una joven de provincias llega a estudiar Filosofía en una universidad de la gran ciudad y se encuentra con un mundo en el que le cuesta encajar: pasa de cabeza ratón a cola de león, trata de integrarse en un grupo de jóvenes esnobs culturetas, y conoce en el proceloso mundo de las facultades las luchas intestinas entre los departamentos y, sobre todo, las inquietantes relaciones sexoafectivas entre alumnas deslumbradas y profesores que no quieren poner límites. Por Sergio C. Fanjul.

> Entrevista con Sara Barquinero. Por Sergio C. Fanjul

11. Epifanía

Israel Merino

Temas de Hoy , 2026. 240 páginas. 19,90 euros

¿A quién no le va a gustar un buen latigazo de tremendismo castellano para retratar una España corrupta en la que lo ancestral sigue operando, y no precisamente en su mejor acepción, sino en la acogotante y cruel? Epifanía es un debut narrativo fuerte, de un talento estructural memorable, pero que sobre todo te arrastra a una atmósfera enfermiza. Es el reverso de cualquier bucolismo rural, con su pueblo atravesado por las drogas, la masculinidad tóxica y las maldiciones que atropellan cualquier linaje, si no es poderoso. No es una lectura ni optimista ni amable, y por eso, claro, nos gusta. Por Nadal Suau.

> Crítica de Nadal Suau

12. Cortesanos

Manuel Longares

Galaxia Gutenberg , 2026. 120 páginas. 14,50 euros

Manuel Longares, responsable de la obra mayor del realismo que es Romanticismo, se atreve a abordar la historia desde el prisma del humor, que es lo que nos salva. Cortesanos se inscribe en la tradición de la literatura satírica. La nouvelle recorre varios siglos —desde los Austrias hasta el siglo XIX— y se adentra en el mundo de la corte: reyes, nobles y, por supuesto, los cortesanos en torno al poder. El escenario principal es Madrid, presentado en dos caras opuestas: el oficial, el de los monarcas y las élites, preocupado por las apariencias y el orden; y el popular, libre y desarrapado, que escapa como puede a través del absurdo, de la retranca, chisme o esperpento. Longares siempre fue heredero de Valle-Inclán. Por Use Lahoz.

> Entrevista con Manuel Longares. Por Juan Cruz

13. La hija

Sergio del Molino

Alfaguara , 2026. 648 páginas. 23,90 euros

El nuevo libro de Sergio del Molino son dos en uno. Cuando llegan a París las Pinturas negras de Goya en 1878, un diplomático liberal recuerda a Rosario Weiss, un amor de juventud. Rosario se crio junto al pintor, aprendió de él, lo acompañó y luego cayó en el olvido. La segunda parte es una suerte de making of de ese relato. En él aparecen la fascinación de Del Molino por el personaje de Weiss, y su investigación e interpretaciones sugerentes y polémicas en torno a la figura de Goya. Híbrido de fabulación histórica y ensayo cultural, La hija es un libro poderoso que, entre otras cosas, muestra que el arte puede salvarte la vida. Por Daniel Gascón.

> Crítica de Jordi Gracia

Portada de 'Altasangre', de Claudia Amador.

14. Altasangre

Claudia Amador

Alianza , 2026. 184 páginas. 18,95 euros

¿Cómo puede darnos tanto miedo algo que en verdad está dentro de nosotros? Me refiero, por supuesto, a la sangre. ¿Qué nos hace apartar la mirada de su color? ¿Por qué nos mareamos al olerla? Y al mismo tiempo, ¿por qué nos sentimos tan atraídos por ella cuando una autora la convierte en el excitante motivo de una trama novelesca? Altasangre es una historia llena de líquidos rojos, de dolores familiares, de miedos ancestrales, pero también de una lírica y de una inventiva que nos arrastran a una historia casi vampírica situada en el corazón de un carnaval caribeño. Resultará difícil no salir empapada —sudor, sangre, fascinación— de sus páginas. Por Luna Miguel.

> Entrevista con Claudia Amador. Por Santiago Triana Sánchez

NARRATIVA INTERNACIONAL

15. La reina Esther

John Irving

Traducción de Juan Trejo. Tusquets , 2026. 480 páginas. 22,90 euros

Última novela del autor de El mundo según Garp, que regresa al sombrío mundo del orfanato de St. Cloud en el que se desarrolla su célebre novela Las normas de la casa de la sidra pero a comienzos del siglo XX, unos veinte años antes de la historia del huérfano Homer Wells y el doctor Wilbur Larch, a modo de precuela. Después de los guiños de su novela previa, El último telesilla, a obras suyas anteriores, que podían dar a entender que se trataba del final de su exitosa trayectoria, Irving parece querer cerrar un círculo volviendo a Maine, al doctor Larch y al motivo del antisemitismo para explicar la historia de supervivencia de la huérfana judía Esther Nacht, desde su adopción por parte del matrimonio Winslow a su conversión en una heroína sionista que se implica en el nacimiento del Estado de Israel. Por Javier Aparicio Maydeu.

16. Foto por privado

Simon Chevrier

Traducción de María Enguix Tercero. Random House , 2026. 120 páginas. 18,90 euros

El debut de Simon Chevrier, ganador del premio Goncourt a la primera novela, convierte en relato de autoficción el curso escolar en que el autor tuvo que prostituirse para sobrevivir. No hay especial sordidez ni sobrecarga de pathos: este libro breve y cortante muestra cómo a veces se llega al trabajo sexual por la necesidad de pagar el alquiler y por la imposibilidad de pedir ayuda. Sin solemnidad, Chevrier retrata la vida gay contemporánea como una búsqueda desesperada de calor humano, bajo la sombra de un miedo persistente a la enfermedad que heredamos de la generación anterior y de un sentimiento de desamparo y orfandad simbólica. Chevrier firma un gran estreno. Por Álex Vicente.

> Entrevista con Simon Chevrier. Por Álex Vicente

17. Aby

Marie de Quatrebarbes

Traducción de Vanesa García Cazorla. Periférica , 2026. 160 páginas. 18 euros

Marie de Quatrebarbes se inspira en la vida y la obra de Aby Warburg (1866-1929), figura capital de la historia del arte del siglo XX y gran coleccionista alemán, para indagar en los años en los que estuvo internado en una clínica suiza atenazado por la esquizofrenia, la paranoia y las fobias. Durante ese periodo, Warburg conjuró la locura y el caos consagrándose al estudio de las imágenes y los libros que con tanto esmero reunió y que, frente a las miles de bibliotecas que perecieron en el fuego nazi, su familia logró salvar y hoy se conservan en el Warburg Institute de Londres. Por Jordi Amat.

18. ¿Qué buscas, lobo?

Eva Viežnaviec

Traducción de Andréi Kozinets. Gatopardo , 2026. 176 páginas. 18,95 euros

La protagonista de ¿Qué buscas, lobo? lleva ocho años en Alemania y regresa a su aldea en Bielorrusia cuando muere su abuela. Es el marco que presenta la historia terrible de la zona en el siglo XX: la opresión rusa, la revolución, el estalinismo, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, el dominio soviético de nuevo. Se cuenta desde la perspectiva de gente común vapuleada por la tragedia: los liberadores son opresores, la brutalidad es cotidiana, la naturaleza resulta casi tan amenazadora como los hombres. La voz, de una mujer que recoge una vieja tradición de curanderas, está llena de lucidez y humor negro, y resulta profundamente hipnótica. Por Daniel Gascón.

> Crítica de Daniel Gascón

19. Las cinco heridas

Kirstin Valdez Quade

Traducción de Blanca Gago. Nórdica , 2026. 536 páginas. 26,95 euros

Cargada del simbolismo de la Semana Santa, la novela sumerge al lector en la vida cotidiana de una familia latina en Nuevo México como si su existencia bien fuese un vía crucis que es preciso evitar con fuerza de ánimo y dosis de un humor sofisticado que endulza los pequeños grandes dramas del día a día. Una madre demasiado joven, un hombre a la deriva, la riqueza híbrida de la cultura latina en los Estados Unidos de hoy, porosa y a la vez fuertemente protegida por tradiciones ancestrales, la necesaria hermandad de las mujeres en un patriarcado asfixiante y el sueño de un futuro que sea capaz de sanar las heridas de la migración y la identidad cuestionada. Una tragicomedia cargada con pólvora social pero escrita con la sutileza de Alice Munro y la ambigüedad de Coetzee. Por Javier Aparicio Maydeu.

> Crítica de Javier Aparicio Maydeu

20. La soledad de Sonia y Sunny

Kiran Desai

Traducción de Aurora Echevarría Pérez. Salamandra , 2026. 736 páginas. 26 euros

La novelista india Kiran Desai empleó dos décadas en escribir esta monumental novela con la que, tras ganar el Booker en 2006, volvió a esa vida literaria de la que se mantiene prudentemente alejada. Tras su lectura, queda la impresión de que todo ese tiempo estuvo bien empleado. La trama fluye con el ritmo de las frases perfectas por un frondoso árbol de personajes bien construidos. Sus protagonistas son jóvenes indios en Nueva York, como un día lo fue Desai, y su historia de amor en diferido es también una reflexión sobre los microrracismos cotidianos del inmigrante y la extrañeza del nuevo mundo. Por Iker Seisdedos.

> Entrevista con Kiran Desai. Por Iker Seisdedos

21. El amo del corral

Tristan Egolf

Traducción de Jaime Zulaika Goicoechea. Seix Barral , 2026. 536 páginas. 23,90 euros

He aquí el clásico olvidado —o enterrado, o nunca mencionado— de un enfant terrible que nació, de casualidad, en El Escorial. Hijo de una pintora y un corresponsal del National Review, Egolf creció entre Washington y un pueblo de Indiana con su madre y tuvo una vida errante —y una banda punk— y luego se mudó a París donde conoció a la hija de Patrick Modiano, que consiguió que Gallimard le publicase esta novela maldita —que había sido rechazada por todas las editoriales norteamericanas— sobre un bala perdida —John Kaltenbrunner— que pasa de entrenar palomas mensajeras a liderar una absurda rebelión contra el sistema que nunca quiso saber nada de él. El must pynchoniano de la temporada. Por Laura Fernández.

22. Un caso de matricidio

Graeme Macrae Burnet

Traducción de Alicia Frieyro. Impedimenta , 2026. 288 páginas. 23,95 euros

Tercera y quizá última entrega de la serie protagonizada por el detective Georges Gorski, Un caso de matricidio derriba las convenciones del género policial con una historia de tintes metaliterarios que ofrece un pacto al lector: un intercambio de paciencia por satisfacción. Por medio del flujo de pensamiento de Gorski, policía en una ciudad francesa descolorida, el autor nos interna en una narración que recorre la cotidianidad y, con ella, el progresivo hundimiento del personaje. Con el paso de las páginas, le acompañamos en sus casos y vivencias más mediocres (que no por ello aburridos), hasta sus dudas y descubrimientos en torno a unas muertes sospechosas cuyas piezas irán encajando, poco a poco, unas con otras. Por Juan Carlos Galindo.

> Artículo de Juan Carlos Galindo

23. La Antídoto

Karen Russell

Traducción de Rubén Martín Giráldez. Sexto Piso , 2026. 562 páginas. 26,90 euros

Karen Russell eleva a otra dimensión —una deliciosamente imposible— todo aquello que toca. Se diría que lo suyo no es realismo mágico sino algún tipo de cotidiana fantasía, o realismo encantado. Recuerden lo que ocurría en Tierra de Caimanes (Tusquets, 2012), su primera novela, en la que narraba el extravagante día a día de una disfuncional familia de domadores de cocodrilos. Ahora, se ha mudado al ficticio Uz —trasunto del Oz de L. Frank Baum— para crear una colección de brujas dedicadas a atesorar recuerdos. Todo parece ir razonablemente bien hasta que una serie de tormentas de polvo las dejan en blanco, ¿y qué son sin memoria? Una genialidad, entre John Irving, Joy Williams y Carson McCullers. Por Laura Fernández.

> Crítica de Laura Fernández

24. Despedidas

Julian Barnes

Traducción de Jaime Zulaika. Anagrama , 2026. 216 páginas. 19,90 euros

Despedidas se presenta como el último libro de Julian Barnes, uno de los escritores más destacados de una brillante generación británica. Como otras obras tardías del autor de El loro de Flaubert, mezcla la narración y la reflexión, el culturalismo y lo autobiográfico, el humor y la melancolía. Aquí habla de su enfermedad, una forma rara y no letal de cáncer, de dos amigos que se encuentran en una especie de segunda oportunidad, de la memoria y de la cercanía de la muerte. A alguien que le reprocha la mezcla de géneros de sus libros, él le responde que sabe perfectamente lo que hace cuando escribe. También resulta obvio en esta obra que se lee con placer. Por Daniel Gascón.

> Entrevista con Julian Barnes. Por Rafa de Miguel

25. Un asunto de familia

Claire Lynch

Traducción de Laura Salas Rodríguez. Random House , 2026. 224 páginas. 20,90 euros

Catalán: Un assumpte familiar. Traducción de Núria Saurina. Periscopi , 2026. 246 páginas. 20,50 euros

Una mujer casada se enamora de otra mujer, se separa del marido y un proceso judicial humillante le obliga a abandonar a su hija. Eran los ochenta y Margaret Thatcher estaba a punto de aprobar la llamada Sección 28, que prohibía enseñar que “la homosexualidad sea aceptable como una supuesta relación familiar”. Cuarenta años después, la hija tiene que desenredar las mentiras de la familia. Tratada a dos tiempos, lo mejor de la primera novela de Claire Lynch es el tangible esfuerzo de contención de la autora: la narración avanza a base de instantáneas breves y las cosas importantes pasan fuera de foco. Lynch no juzga, sino que se fija en una cara poco conocida de la historia para demostrar lo lejos que queda, en un sentido moral, el pasado reciente. Por Carlota Rubio.

> Crítica de Carlota Rubio

VIDAS REALES

26. Koljós

Emmanuel Carrère

Traducción de Juan de Sola. Anagrama , 2026. 448 páginas. 23,90 euros

Todo empieza con la muerte de la madre, Hélène Carrère d’Encausse, secretaria perpetua de la Academia francesa, gran historiadora de Rusia, interlocutora de presidentes y zares. Emmanuel Carrère tira del hilo y desvela la historia de su familia materna ruso-georgiana, cuenta la historia del siglo XX europeo y visita Ucrania y Rusia, y traza un retrato, a la vez duro y piadoso, de su madre y de su padre, Louis Carrère d’Encausse, el héroe oculto y triste de este fresco histórico e íntimo que también es un autorretrato de él mismo: el autor contemporáneo que ha llevado a la máxima expresión, y más brillante, la llamada literatura del yo. Por Marc Bassets.

> Entrevista con Emmanuel Carrère. Por Daniel Verdú

27. Oxígeno

Marta Jiménez Serrano

Alfaguara , 2026. 160 páginas. 18,90 euros

Da miedo: una alta concentración de monóxido de carbono por la mala combustión de la caldera, tan dulce como invisible, casi provoca la muerte de la autora, que perdió el conocimiento en el baño, se abrió la crisma y así fue hallada por su entonces pareja. Partiendo de ese trance, la muy probable muerte un sábado por la mañana, en tu propio hogar, Jiménez Serrano urde una novela de no ficción que mezcla la peripecia de una joven pareja en busca de piso (la gran aventura de nuestro tiempo), la reflexión existencial, la relación con una villana de cuento (una casera que, de tan chunga, parece inventada) o las dificultades para pasar el trauma en una sociedad que parece tener prisa por olvidar el malestar del prójimo. Por Sergio C. Fanjul.

> Entrevista con Marta Jiménez Serrano. Por Sergio C. Fanjul

28. Indignidad

Lea Ypi

Traducción de Albert Fuentes. Anagrama , 2026. 392 páginas. 21,90 euros

¿Dónde está la foto tomada en Cortina D’Ampezzo en 1941 de esa pareja glamurosa que conformaban sus abuelos, represaliados más tarde por el dictador albano Enver Hoxha? La profesora de Teoría Marxista en la London School of Economics Lea Ypi no esquiva las contradicciones y se lanza a los archivos para tratar de responder. Escribe así un libro valiente y personal en el que mezcla ensayo, investigación y novela, porque las historias familiares siempre tienen algo de ficción. Recrea la brillante Salónica donde creció su abuela en las primeras décadas del siglo XX, y las turbulencias que sacudieron Albania en la década de los treinta, para hablar y preguntar si es la dignidad irreductible el arma más potente del ser humano. Por Andrea Aguilar.

> Crítica de Máriam Martínez-Bascuñán

29. Un metro cuadrado

Llucia Ramis

Libros del Asteroide , 2026. 248 páginas. 19,95 euros

Testimonio de las últimas décadas en Barcelona, la escritora mallorquina Llucia Ramis relata en esta obra ganadora del IV premio de No Ficción de Libros del Asteroide, la crisis de la vivienda en sus 10 mudanzas desde que llegó a la capital catalana para estudiar en 1995. Con un relato que trufa descripciones de los pisos o barrios donde ha vivido, los contextualiza con datos o investigaciones periodísticas y académicas, y cuenta por qué salta de un piso a otro, las páginas mutan de la alegría de la universitaria a la angustia de la periodista freelance mientras las condiciones laborales se precarizan y la vivienda se convierte en un bien de inversión. Por Clara Blanchar.

> Entrevista con Llucia Ramis. Por Clara Blanchar

30. La sombra del padre

Antonio Monegal

Acantilado , 2026. 272 páginas. 22 euros

Andar en busca del padre parece que es afición común entre gentes adultas, en particular cuando se tienen hijos, pero no es tan normal armar un artefacto tan original, persuasivo, sutil y a la vez intrigante como el que ha ido inventando Monegal mientras escribía. Por supuesto, es una investigación, con la particularidad de resucitar a un padre muerto cuando el hijo tenía ocho años: nada es como parecía, o como el recuerdo fosilizó, y aquel aventurero insólito por África y Portugal, y experto en natación, poco tiene que ver con el padre de familia formal, tocat i posat, que se fue a los 55 años. Detectivesco, meditativo, pudoroso (¡no cita sus versos pornográficos!) y emotivo. Por Jordi Gracia.

> Crítica de Jordi Amat

31. El mundo desde abajo

Valentín Carrera

Folch & Folch, 2026. 304 páginas. 24 euros

Es desarmante la frescura contagiosa con que este ensayista y viajero cuenta la peripecia inaudita de dos íntimos amigos de seminario: el protagonista, Rosendo Salvado, y José Serra, también benedictino. El objetivo de su vida fue crear una misión en Australia, y lo consiguen: ahí sigue, en New Norcia, en la costa occidental de Australia, el monasterio que fundaron en 1846 tras una peripecia sencillamente alucinante y maravillosamente contada por Valentín Carrera, con sentido del humor, descreimiento religioso y admiración humana por las múltiples aptitudes que adornaron a este músico, organista, albañil, misionero, botánico, médico y poco menos que empresario perdido y encontrado en el desierto australiano. Por Jordi Gracia.

MUNDO CONVULSO

32. Rey de reyes

Scott Anderson

Traducción de Àlex Guàrdia Berdiell y Carmen Balagueró Aguilà. Península , 2026. 720 páginas. 23,90 euros

Esta es una historia ejemplar. Un monarca todopoderoso y a la vez inseguro y acomplejado, Reza Pahlavi. Una superpotencia, Estados Unidos, que ignora las señales de la revolución que se avecina y encadena las chapuzas. Un diplomático solitario, Michael Metrinko, que conocía Irán como pocos y avisaba a sus jefes de lo que falla en el Irán imperial y lo que se avecinaba. El periodista Scott Anderson libra la rigurosa y trepidante crónica de la caída del Sah y la revolución iraní, quizá el mayor revés diplomático estadounidenses en la Guerra Fría, e ilumina los antecedentes de la guerra actual. Esta es una historia que todavía no ha terminado. Por Marc Bassets.

33. La hermanísima

Sung-Yoon Lee

Traducción de Manuel Manzano. Malpaso, 2026. 272 páginas. 21 euros

Lo malo de este libro es que lo que cuenta es verdad: La hermanísima es una cuidada biografía sobre Kim Yo-jong, la hermana del líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, y uno de los miembros más siniestros de la dinastía hereditaria que rige con puño de hierro Corea del Norte. El autor, el investigador surcoreano Sung-Yoon Lee, la sitúa como la segunda persona con mayor poder del hermético país en un ensayo escrito con precisión académica y el pulso de una novela de espías. Conocida como “la mujer diabólica”, la figura de la hermanísima sirve de excusa para desmenuzar el linaje de los Kim, desde el abuelo, Kim Il-sung, fundador de Corea del Norte, hasta el presente. Por Guillermo Abril.

> Crítica de Guillermo Abril

34. El imperio de la IA

Karen Hao

Traducción de Jorge Paredes. Península , 2025. 688 páginas. 23,90 euros

Hay gente muy valiente y esta mujer lo es cuando maneja información privilegiada y reservada —desde emails de Elon Musk con Sam Altman hasta informes secretos de OpenAI, la creadora del ChatGPT— para desvelar la gigantesca mentira que funda sobre una vaga idea de progreso la prosperidad incalculable de una empresa que no sabe demasiado bien qué es lo que ha puesto a circular salvajemente en el mercado. No es que no sepan lo que hacen, es que no les importa en absoluto los efectos de lo que hacen mientras cumplen sueños mesiánicos y acumulan la incalculable fortuna económica que los hace los dueños del mundo. El libro solo eso cuenta. Por Jordi Gracia.

> Crítica de Jordi Gracia

35. Apocalipsis y democracia

Jordi Ibáñez Fanés

Tusquets , 2026. 272 páginas. 21,90 euros

El asedio a la democracia por parte de los tecnooligarcas de Donald Trump es uno de los temas de nuestro tiempo. Este ensayo de un lúcido espectador, escrito durante los primeros mandatos de la presidencia Trump y devastado por el genocidio en Gaza, se adentra con estilo y saber en las bases teológicas de una de las mentes más inquietantes de esa élite catastrófica: Peter Thiel. Convencido de que la libertad es incompatible con la democracia, Thiel estaría dispuesto a la aceleración del caos actual para provocar una situación apocalíptica que acabe con la era liberal. Da miedo, pero en su libro Ibáñez también busca una forma de esperanza. Por Jordi Amat.

36. Hijos del optimismo

María Álvarez

Debate , 2026. 272 páginas. 19,90 euros

Hubo un tiempo en el que tenía sentido preguntarle a los niños qué querían ser de mayores, porque había cierta posibilidad de elegir. Y casi todos elegían profesiones relacionadas con el conocimiento. Ahora el futuro parece cancelado y María Álvarez, empresaria y ensayista, ausculta a esa generación que, después de criarse en un mundo de crecimiento y bienestar, se enfrenta a un porvenir borroso. Se explora aquí una cuestión candente: si la sociedad del conocimiento puede seguir generando progreso para la especie humana o si aquellas gloriosas décadas de bonanza económica y social fueron solo un extraño paréntesis en la historia de la humanidad. Por Sergio C. Fanjul.

37. Una conciencia nueva

Silvia Bardelás

Acantilado , 2026. 256 páginas. 18 euros

“¿Por qué la depresión es la enfermedad de nuestra época?”, se pregunta Silvia Bardelás. Seguramente, responde, tenga que ver con el aislamiento inherente a la sociedad tardocapitalista, para el que ofrece una salida: formar una conciencia nueva que rompa con la dicotomía entre individuo y sociedad. A partir de la convicción de que no todo está escrito, que siempre habrá descubrimientos por hacer, la autora da un repaso personal a las crisis multiplicadas que asolan este siglo XXI, mientras se apoya en los referentes de la literatura, el arte y la filosofía para evidenciar cómo representamos nuestras experiencias e imaginar una “inteligencia estética” capaz de reconducirlas. Por Silvia Hernando.

38. Sufro, luego existo

Pascal Bruckner

Traducción de María Belmonte Barrenechea. Siruela , 2026. 272 páginas. 21,95 euros

El ensayo de Pascal Bruckner establece la figura de la víctima a partir de todos los ángulos posibles: desde aquellos con los que resulta fácil concordar a los que ponen de manifiesto ideas que le hacen levantar a uno del sofá. Ahí, en su polémica, reside su relevancia. Su visión crítica abarca desde lo que considera los “excesos” de la ideología woke al “fanatismo capitalista”. Aborda temas desde Israel y el genocidio al miedo occidental a la muerte, y se adentra en las bifurcaciones que se abren en su camino, como la derivación al victimismo y lo que él denomina “el negocio de la autocompasión”, materializado, a su modo de ver, en la explosión literaria del género de la autoficción. Por Juan Carlos Galindo.

> Entrevista con Pascal Bruckner. Por Daniel Verdú

ENSAYO / HISTORIA

39. Atlas mitológico de Grecia

Pedro Olalla

Prólogos de Javier Reverte y Mario Agudo. Eclecta , 2026. 670 páginas. 49 euros

En la época de Google Maps, cartografiar la mitología griega requiere de un viajero experimentado que haya sentido como suyas las aguas del Mar Egeo. Olalla cumple ese requisito porque ha vivido alrededor de la charca del Mediterráneo, entre Oriente y Occidente. Este atlas mitológico, premiado por la Academia de Atenas, nos invita como Ulises a un periplo de eternos retornos por los territorios reales e imaginarios del mito. Como prontuario de viaje, satisface la curiosidad de nuestras almas de viajeros, con notas de navegación por el mar de la sabiduría de los griegos, y enseña que para sobrevivir a nuestro presente convulso siempre es necesario volver a navegar por la tradición clásica. Por Manel García.

40. Instrucción de novicias

Ana Garriga y Carmen Urbita

Blackie Books , 2026. 288 páginas. 22 euros

Quién hay que no se piense especial, irrepetible, a pesar de que siempre exista un espejo en el que mirarse. Las hijas de Felipe, sobrenombre que adoptaron Carmen Urbita y Ana Garriga para su popular podcast, se fijaron antes que nadie en el ejemplo que proyectan las monjas de los siglos XVI y XVII, influencers antes del término que, como todo quisqui, ya tuvieron que apechugar con sus dilemas amorosos, económicos y hasta aquellos que acarrea la fama. En su esperado ensayo Instrucción de novicias, las académicas amplían el campo de sus investigaciones radiadas en torno a aquellas letradas que vivieron vidas a contracorriente, y que legaron en sus escritos un inopinado manual de supervivencia para navegar el presente con el faro de la sabiduría del convento barroco. Por Silvia Hernando.

> Artículo de Silvia Hernando

41. Grasa. Una historia cultural de la materia de la vida

Christopher E. Forth

Traducción de Ana Useros. Plasson e Bartleboom , 2025. 464 páginas. 24,90 euros

Este ensayo erudito y accesible traza una historia cultural del rechazo occidental a la gordura y desmonta la idea de que la corpulencia fue, hasta la modernidad, un atributo socialmente aceptado. De Aristóteles a la Revolución francesa, de los primeros cristianos al higienismo del siglo XIX, Forth muestra cómo la grasa ha sido asociada durante siglos al exceso, la impureza, la pereza o la animalidad. El libro adquiere una resonancia particular en los tiempos del Ozempic, al revelar hasta qué punto el presente prolonga esa cruzada contra una materia que, como recuerda el subtítulo del libro, es ante todo fuente de vida. Por Álex Vicente.

> Crítica de Álex Vicente

42. Irresponsables. ¿Quién llevó a Hitler al poder?

Johann Chapoutot

Traducción de Elena M. Cano e Íñigo Sánchez-Paños. Alianza Editorial , 2026. 352 páginas. 21,95 euros

Los historiadores llevan casi un siglo tratando de desentrañar por qué un charlatán de cervecería y fanático antisemita llegó al poder en Alemania y acabó desencadenando la mayor catástrofe que haya conocido la humanidad. El investigador francés Johann Chapoutot regresa a este tema, más relevante que nunca en estos momentos de auge totalitario, con una investigación que ofrece nuevos datos y que insiste sobre todo en un hecho muy relevante: los alemanes no eligieron a Hitler por sufragio universal, fueron los miembros de una élite irresponsable los que le llevaron a la Cancillería. Fue una decisión consciente de personas con un poder enorme que creyeron que podrían controlarle y se equivocaron. Por Guillermo Altares.

> Crítica de Guillermo Altares

43. Cómo terminó la guerra civil española

Gutmaro Gómez Bravo

Crítica , 2026. 378 páginas. 21,90 euros

Aunque podría pensarse que de la Guerra Civil ya se sabe todo, este libro demuestra que aún existen minas de papeles por explorar. Gutmaro Gómez Bravo ha encontrado oro. Su estudio propone una explicación alternativa sobre el final del conflicto a partir de la documentación que demuestra la eficiencia del espionaje franquista durante el tramo final del conflicto. No había comunicación del enemigo que no interceptasen, la quinta columna en Madrid pensaba estrategias de desmoralización de la población a la vez que, contactada con la inteligencia de Burgos formada con los nazis, estudiaba mecanismos para dividir al ejército republicano. Por Jordi Amat.

> Crítica de Jordi Amat

44. Los ilegales

Shaun Walker

Traducción de Eduardo Adrián Hojman Altieri. Salamandra , 2026. 464 páginas. 24 euros

En Los ilegales, Shaun Walker saca a la luz el programa más secreto de los servicios de inteligencia rusos. Exquisitamente documentado desde la revolución soviética, el libro bosqueja personajes que parecen de novela y que se han convertido en iconos pop en su país. Espías con vidas fascinantes capaces de infiltrarse en otro país bajo identidades falsas, construidas al detalle. Entrenados para borrar todo rastro de su origen, incluido su acento y, si la causa lo exige, a su familia. El amor, el alcohol, la soledad y la paranoia del Kremlin resultan en ocasiones más peligrosos para estos agentes que las misiones que les encomiendan. Quienes sobreviven regresan a Moscú convertidos en leyendas. Por Gloria Rodríguez-Pina.

> Artículo de Gloria Rodríguez-Pina

45. La banda sonora de nuestras vidas

Jude Rogers

Prólogo de Fernando Navarro. Libros del Kultrum , 2026. 288 páginas. 22 euros

Estructurado a partir de las canciones que han marcado la vida de la autora, este ensayo sensible y perspicaz canaliza una idea tan sencilla como poderosa: somos, en parte, la música que escuchamos. Con un estilo íntimo y emotivo, Rogers ha pergeñado un memoir en el que es inevitable verse reflejado. Desde ‘Super Trouper’ de ABBA hasta ‘I Trawl the Megahertz’ de Prefab Sprout, la crítica musical de The Guardian reproduce con sensibilidad y conocimiento un vinilo de dos caras para hablar del poder evocador de la música y de cómo esta ha sido la mejor compañía desde la infancia hasta la madurez. ‘Drive’ de REM, ‘Only you’ de The Flying Pickets… Canciones que moldearon épocas y momentos decisivos, unos festivos, otros dolorosos, nacimientos, despedidas, como la vida misma. Por Use Lahoz.

46. Fábulas del desarrollo

​Ana Fernández-Cebrián

Akal , 2026. 248 páginas. 22 euros

Ana Fernández-Cebrián firma uno de los estudios más influyentes del año. Fábulas del desarrollo. Franquismo y capitalismo es un texto alucinante, preciso y didáctico, sobre un delirio: “La creación”, en palabras de su autora, “de un capitalismo católico hispánico sustentado en la admiración por los Estados Unidos”. Bajo esa evanescencia, un rescate económico apenas perceptible para una España que, tras el fin de la Guerra Civil, era un país subdesarrollado. Un título ya imprescindible sobre las ficciones ―ovnis, Dios se dirige a la ciudadanía, lotería― que desviaron la atención del pueblo sobre la autenticidad del milagro económico de Franco. Por Andrea Toribio.

TEATRO

47. El padre / La madre / El hijo

Florian Zeller

Traducción de Coto Adánez. De Conatus , 2026. 240 páginas. 24,90 euros

Entre las numerosas interpretaciones memorables de Anthony Hopkins está la de El padre, donde el actor británico compone un retrato devastador de un hombre con alzhéimer. La película es la adaptación de la obra teatral homónima del francés Florian Zeller, dirigida por el propio autor. La editorial De Conatus acaba de publicar el texto en español en un volumen que incluye también La madre y El hijo, con las que conforma una de las trilogías más representadas de la escena contemporánea. Aunque por sus títulos pudieran parecer piezas centradas en los vínculos familiares, lo que en realidad hace Zeller es deconstruir la mente de sus protagonistas, enmarcados en el ámbito doméstico. Por Raquel Vidales.

POESÍA

48. Un estallido. Antología de la poesía española 2000-2025

Varios Autores

Edición de Raúl Molina Gil y Álvaro López Fernández. Cátedra , 2026. 472 páginas. 19,95 euros

El deporte de las antologías es siempre comprometido pero el de cribar a los poetas jóvenes —menores de 35 años— que han empezado a asomar en el primer cuarto del siglo XXI pide una disciplina de ejército prusiano. Es la que aplican los dos editores para hacernos entender las especies estéticas que gastan un buen puñado de poetas —muchas de ellas mujeres— estudiados en conjunto primero y presentados después individualmente. Cinco de ellos (de ellas, más bien) comparecen también en otra antología de Juan Marqués, El tiempo está cambiando, más pensada para el lector de librería y menos viciada de las convenciones analíticas académicas: Luna Miguel, Rosa Berbel, Juan Gallego Benot, Laura Rodríguez Díaz y María de la Cruz. Las murrias íntimas y las rabias ideológicas se destilan hoy con otro compás, sin que haya desaparecido el prurito de la inaccesibilidad. Por Jordi Gracia.

> Crítica de Jordi Gracia

CÓMIC

49. El diario de la señorita Litgi

Kim Aubert

Norma Editorial , 2025. 128 páginas. 24,95 euros

Ella, 19 años, soltera, guapa e inteligente. Él, en la treintena, casado, apuesto y con hijos. Dos décadas de un amor desigual y prohibido escondido en el diario que Mercè Litgi comenzó a escribir en la Barcelona de finales de la Guerra Civil y que Kim Aubert encuentra en un mercadillo y convierte en libro. Una historia contada en palabras de ella transcritas en una página y en la siguiente las viñetas de Kim. Así se entrelazan la realidad y la ficción hasta un final mágico en el que el autor coincide con varias personas que conocieron a la auténtica señorita Litgi. Memoria y presente unidos por caprichos de la vida. Pura serendipia. Por Carmen Guri.

> Crítica de Álvaro Pons y Noelia Ibarra

Portada de 'Dos mujeres desnudas', de Luz.

50. Dos mujeres desnudas

Luz

Traducción de Carlos Mayor Ortega. Reservoir Gráfica , 2026. 200 páginas. 23,65 euros

Superviviente del atentado contra Charlie Hebdo, Luz (pseudónimo de Rénald Luzier) fue el autor de la portada histórica de la revista que mostraba a Mahoma en el número del 14 de enero de 2015. Iconoclasta, valiente, original, extraordinario dibujante, su tebeo Dos mujeres desnudas relata el ascenso del nazismo a través de uno de los cuadros más famosos de Otto Mueller (1874-1930), que da título al cómic (en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid se puede ver una versión de la misma obra). Luz recibió, con justicia, los premios más importantes que se otorgan en Francia a una novela gráfica por este libro, que nos lleva a reflexionar sobre cómo los totalitarismos lo arrasan todo a su paso, mientras contemplamos una historia emocionante. Por Guillermo Altares.