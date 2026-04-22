Pedro Sánchez alerta del “colonialismo silencioso” de la IA y pide una respuesta global ante expertos de la ONU

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la primera reunión del Panel de Expertos en IA de la ONU, celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados.

Para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la concentración de poder en torno a la inteligencia artificial (IA) es un hecho. El Ejecutivo que dirige quiere situar al país en la primera línea del desarrollo de esta tecnología, al tiempo que alerta de los riesgos que puede entrañar su despliegue sin control: puede potenciar las brechas, concentrar riqueza, erosionar las democracias e influir en el cambio climático. Su regulación y quienes guían su dirección se han puesto en la parte central del desafío. “Defendemos que la gobernanza de la IA debe estar en el pueblo, y no en las manos de un reducido grupo de personas”, ha dicho este miércoles en la primera reunión del Panel de Expertos en Inteligencia Artificial de la ONU, desarrollada en el Congreso de los Diputados.

El presidente ha destacado que, ahora mismo, el rumbo de la IA no lo definen la sociedad, los gobiernos elegidos democráticamente o el mercado, “sino un pequeño grupo” de grandes compañías. “Cinco de ellas concentran casi el 60% del mercado mundial”, ha dicho, “todas del mismo país”. Estamos ante un “colonialismo silencioso”, ha advertido.

Durante su discurso, Sánchez advirtió de que no se trata de “concentración de capacidad, hablamos de concentración del poder, porque la tecnología es poder”. “Necesitamos una respuesta multilateral global, donde exista una alianza entre empresa, academia, científicos, poder legislativo y poder ejecutivo”, ha enfatizado.

A su juicio, el panel de expertos que hoy ha presidido representa un paso “trascendental” en el compromiso de España y de la comunidad internacional para dar respuesta al fenómeno. “Las redes sociales prometían una sociedad más abierta, conectada y democrática. Pero hoy son un Estado fallido. Cada vez con más recursos, más capacidades económicas para dañar y socavar la convivencia y nuestros sistemas democráticos”, ha afirmado.

El panel, aprobado por la Asamblea General de la ONU en agosto de 2025, reúne a 40 expertos —19 mujeres y 21 hombres— de la academia, el sector privado, la sociedad civil y organismos internacionales. Está copresidido por el científico Yoshua Bengio, pionero del deep learning y premio Turing, y la periodista Maria Ressa, Nobel de la Paz en 2021 y una de las voces más críticas con la desinformación digital.