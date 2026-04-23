Sheinbaum propondrá a Roberto Lazzeri como próximo embajador de México en Estados Unidos

La presidenta de México confirma que se presentará ante EE UU el nombre del director de Nafin y Bancomext como relevo en Washington, en sustitución de Esteban Moctezuma

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este miércoles los cambios en la Embajada de México en Estados Unidos. Su gobierno propondrá a Roberto Lazzeri, actual director de Nacional Financiera (Nafin) y Bancomext, como próximo titular de esta embajada, en sustitución de Esteban Moctezuma. “Tiene que seguir todo un procedimiento, por eso no lo habíamos hecho público. Apenas se tiene que enviar a EE UU (la propuesta) y ver si Estados Unidos acepta. Roberto Lazzeri trabajó mucho tiempo en Hacienda con Rogelio Ramírez de la O, tiene una muy buena relación con todo el Gobierno de México y también con todas las contrapartes en Estados Unidos”, dijo la mandataria en su habitual conferencia de prensa en Palacio Nacional.

A menos de tres meses de que inicie la revisión del TMEC, la presidenta de México realizará este cambio estratégico. Sheinbaum aseguró que el actual director de Nacional Financiera transformó la institución en muy poco tiempo, principalmente en el otorgamiento de créditos y en el tema comercial, justo el tema prioritario para su Gobierno. “Esteban Moctezuma, que ha realizado una excelente labor, nos está ayudando con el transporte y con el gusano barrenador y le estaremos proponiendo un espacio dentro del Gobierno que ya anunciaremos en su momento“, refirió la presidenta sobre el actual embajador de México en EE UU.

De ser avalado por el Gobierno de EE UU, el director de Nafin tomará la estafeta de Moctezuma, quien se ha desempeñado como embajador en Estados Unidos desde 2021. Lazzeri, de 42 años, llegó a la dirección de la banca de desarrollo en agosto del año pasado. Antes fue jefe de la Oficina de Coordinación del entonces secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O y también fungió como director general de Deuda Pública y director general de Captación, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

El candidato a ocupar la máxima representación diplomática del país en Washington comenzó su trayectoria en el sector público en 2005 en la Secretaría de Finanzas del entonces Gobierno del Distrito Federal, administrando el portafolio de deuda pública local. Además, se desempeñó en 2009 como gerente de Estructuración de Financiamiento en el Banco Nacional de Obras Públicas (Banobras). Lazzeri es economista por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y cuenta con estudios en Derecho por la Universidad del Valle de México.

Lazzeri fue anunciado, a inicios de esta semana, como un refuerzo del Gobierno de Sheinbaum en las mesas de negociación del acuerdo comercial con EE UU. Así, Lazzeri participó en la reunión con el representante comercial de EU, Jamieson Greer y el gabinete económico de Sheinbaum, en conjunto con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, entre otros funcionarios.

La propuesta del actual director de Nafin y Bancomext ocurre en horas cruciales en la relación entre Estados Unidos y México. El pulso entre los dos países ha escalado en torno a los temas de seguridad, combate al blanqueo de capitales por parte del narcotráfico y sobre la relación comercial, a través del TMEC. En juego está la supervivencia de una estrecha relación cifrada en casi 900.000 millones de dólares anuales y más de 3.000 kilómetros de frontera.