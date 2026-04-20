Sheinbaum recibe al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en la antesala de la revisión del TMEC

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha reunido este lunes en Palacio Nacional con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. La segunda ronda de conversaciones entre México y EE UU sobre el acuerdo comercial forma parte del proceso que desembocará en la máxima revisión del TMEC, en julio próximo, en Washington. “Estoy muy contento de estar hoy aquí en México. Hemos estado trabajando de manera muy constructiva con el secretario Marcelo Ebrard y su equipo. Es un gran honor poder estar con la presidenta Sheinbaum en este momento y confío en que logremos avances”, ha declarado Greer a su llegada a Palacio Nacional. Tras el encuentro de poco más de una hora, el funcionario estadounidense abandonó el recinto para dirigirse al club de banqueros para continuar los trabajos con la Secretaría de Economía. Su visita también incluyó un encuentro con empresarios de la talla de Carlos Slim Domit, de América Móvil y Daniel Servitje, de Grupo Bimbo.

Antes del encuentro, a puerta cerrada, Sheinbaum declaró escuetamente que se avanzará en los temas estratégicos de la relación comercial binacional. “Nosotros queremos que permanezca el tratado con algunas mejoras, pero en esencia es una revisión lo que se está planteando. A nosotros nos importa mucho el tema del acero, el aluminio y los automóviles que pudiera llegarse a un acuerdo previo más allá de la propia negociación o en la propia negociación”, mencionó en su habitual conferencia de prensa. Aunque México ha esquivado la mayoría de los aranceles de EE UU, vía el TMEC, aún pesan las tarifas sectoriales impuestas a los sectores automotriz y del acero, este último, con un arancel del 50%.

Sheinbaum ha señalado que el Gobierno federal decidió reforzar el equipo negociador con la incorporación a las mesas de trabajo del secretario de Agricultura, Julio Berdegué, el director general de Nafin y Bancomext, Roberto Lazzeri y Diana Alarcón, representante de México ante el Banco Mundial. La mandataria reconoció que a Estados Unidos le interesa endurecer las reglas de origen del acuerdo comercial para evitar que productos de terceros países entren a través de México sin pagar aranceles. “Mientras más se fortalezcan las reglas de origen, pues mejor, eso quiere decir que se produce más en México”, añadió.

La jornada del titular de la Oficina Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) en México comenzó desde las primeras horas de la mañana en el corazón de la capital, en el club de banqueros. De parte del Ejecutivo, las reuniones de trabajo serán encabezadas por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; el secretario de Hacienda, Édgar Amador y Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización. Del lado del empresariado, el titular del USTR se reunió con los directivos de las principales armadoras y siderúrgicas: General Motors, Nissan, Mazda, Stellantis, Mercedes-Benz, Arcelor-Mittal, Deacero, Tenaris Tamsa, Minera Autlán, entre otras.

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Las reglas de origen y la eliminación de las barreras no arancelarias por parte de México son algunos de los temas que se abordarán en la visita de Greer. Los encuentros bilaterales entre México y EE UU iniciaron en marzo pasado en Washington y forman parte del proceso de revisión del TMEC, que tendrá su punto culminante en julio próximo. Bajo el amparo de este tratado, signado hace más de 30 años, el país latinoamericano se ha convertido en el principal socio comercial de Estados Unidos, superando a países como China y Canadá.

Con un intercambio anual de casi 900.000 millones de dólares entre importaciones y exportaciones, el Gobierno mexicano siempre ha defendido la permanencia del TMEC. No obstante, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha descalificado en reiteradas ocasiones el acuerdo, abriendo la posibilidad de dinamitarlo y sustituirlo por acuerdos bilaterales. Pese a estas críticas, México seguirá abogando por la integración comercial de Norteamérica, vía el TMEC.