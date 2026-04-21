Seguridad económica, minerales críticos y acero: México y Estados Unidos trazan una hoja de ruta rumbo a la revisión del TMEC

México y Estados Unidos perfilan su estrategia técnica en la última milla rumbo a la revisión del TMEC, en julio próximo. Para hilar los puntos finos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió este lunes al representante de la Oficina Comercial de EE UU, Jamieson Greer. En juego está la estrecha relación comercial marcada por 3.000 kilómetros de frontera y casi 900.000 millones de dólares al año. Seguridad económica, minerales críticos y reglas de origen fueron algunos de los temas discutidos durante la jornada de trabajo entre Greer, Sheinbaum, su gabinete económico y el empresariado mexicano. Tras la reunión, en Palacio Nacional, la mandataria compartió una fotografía de la jornada y un escueto mensaje en sus redes sociales: “Seguimos avanzando positivamente”.

Tras un largo día de diagnósticos, intercambio de cifras y conversaciones, los equipos de ambos gobiernos informaron de que mantendrán las conversaciones técnicas esta semana sobre acciones comerciales complementarias, reglas de origen para productos industriales clave, minerales críticos y puntos conflictivos bilaterales. En una breve declaración, antes de la reunión con Sheinbaum, Greer aseguró estar “muy contento” de estar en México y confió en lograr avances en materia comercial. De acuerdo con el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, el próximo 25 de mayo se realizará la primera reunión oficial de negociación bilateral en Ciudad de México.

En esta visita de EE UU donde México jugaba como local, el secretario de Economía mexicano añadió que se abordaron tanto los aranceles sectoriales al acero, a los automóviles, las preocupaciones en asuntos agropecuarios y sobre propiedad intelectual. El funcionario federal aseguró que estas reuniones, previas a la integración de Canadá, tuvieron resultados positivos y abonan a la continuidad del TMEC. “El proceso de revisión del TMEC va muy bien. Todos los participantes coinciden en que es importante que México y Estados Unidos se integren más, en conocer qué es lo que se va a reemplazar de cosas que traemos de Asia”, indicó.

Entre los asistentes al club de banqueros figuraron el heredero del emporio de América Móvil, Carlos Slim Domit y el presidente de Grupo Bimbo, Daniel Servitje. Además, se citó a un nutrido grupo de representantes del sector automotriz: Rogelio Garza, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA); Francisco Garza, presidente de General Motors en México; Rodrigo Centeno, presidente de Nissan México; Daniel González, presidente de Stellantis México, entre otros. El empresariado compartió sus preocupaciones por la persistencia de aranceles sectoriales en Washington.

El sector siderúrgico, uno de los más golpeados por el muro proteccionista de Donald Trump, con un arancel del 50%, también acudió a la cita con Greer. Entre los asistentes estuvieron Máximo Vedoya, director de Ternium México; Guillermo Vogel, vicepresidente del Consejo Mundial de Tenaris Tubos de Acero de México; Raúl Gutiérrez Muguerza, presidente de Deacero; Víctor Martínez-Cairo, presidente de ArcelorMittal; Pedro Rivera González, director de Minera Autlán, entre otros hombres de negocios. José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), compartió al salir de la reunión que se busca ante el Gobierno de EE UU que las exportaciones mexicanas que cumplan con las reglas de origen estén exentas del pago de aranceles. Al cierre de la jornada, Greer sostuvo un encuentro con representantes de la American Chamber of Commerce en el país.

Más allá de las fotografías y los halagos mutuos, la segunda ronda de conversaciones entre México y Estados Unidos busca trazar una hoja de ruta para la negociación de julio próximo. Sin embargo, el terreno de juego aún es resbaladizo. Mientras los gobiernos de México y Canadá se han pronunciado abiertamente por la permanencia del acuerdo, la Administración de Trump ha puesto en duda en más de una ocasión la conveniencia de mantener el TMEC.