Manuel Romo renuncia a la dirección de Banamex y entregará la estafeta a Edgardo del Rincón

A meses de que el empresario Fernando Chico Pardo comprara la cuarta parte de Banamex y asumiera la presidencia de su Consejo de Administración, las fichas directivas al interior de la entidad financiera comienzan a moverse. El banco mexicano ha anunciado este miércoles el nombramiento de Edgardo del Rincón como director general de Banamex. “Esta designación se hace tras la decisión de Manuel Romo de presentar su renuncia para dedicarse a proyectos personales particularmente centrados en temas de desarrollo social”, informó la firma por escrito. En este anuncio, el presidente del Consejo de Banamex, Chico Pardo, resaltó la etapa directiva de Romo y celebró la incorporación de Del Rincón, actual director de BanBajío. “Manuel ha sido un directivo excepcional, entrega un Banamex fuerte y dinámico listo para la siguiente etapa, personalmente le agradezco la apertura y calidez con la que nos ha recibido a mí y a mis hijos. Trabajar con él ha sido un privilegio”, indicó por escrito.

Tras siete años al frente del banco, Romo entregará la estafeta a Del Rincón el próximo 1 de junio. El aún directivo de Banamex aseguró que deja un grupo financiero sólido, bien posicionado y en crecimiento. “Con Fernando como accionista de referencia, Banamex queda en las mejores manos, avanzando hacia su desincorporación de Citi y con una estrategia clara para su futuro”, indicó. El financiero dejará el mando del cuarto grupo financiero más grande de México con activos por más de un billón de pesos y más de 13 millones de clientes.

El próximo director de Banamex se dijo feliz de regresar a la institución y adelantó que se centrará en la transformación tecnológica del banco. “Estoy feliz de regresar a Banamex, una institución que por más de tres décadas me cobijó y que considero mi casa. Me sumo a un gran equipo directivo para darle continuidad al plan estratégico para construir la mejor experiencia en cada segmento y lograr los mejores resultados financieros para nuestros inversionistas. Estoy convencido de que, bajo el liderazgo de Fernando Chico Pardo, llevaremos a Banamex a ser de nuevo el líder del sector financiero del país”, zanjó.

El nuevo director de Banamex cuenta con una trayectoria de más de 30 años en la institución financiera. De acuerdo con el banco, Del Rincón ha ocupado diversas posiciones, entre las que destaca la Dirección de la Banca de Consumo y la Dirección General Adjunta del Grupo Financiero. El financiero comenzó su carrera bancaria asesorando a clientes corporativos y luego se enfocó en el crédito a individuos y familias. Desde 2019 se desempeñaba como director de BanBajío. Tras el anuncio de Banamex, Banbajío informó de la renuncia de Del Rincón y anunció que a partir de mayo próximo su posición será ocupada por Iván Lomelí León.

Con estos anuncios, Citi se acerca a la última milla del proceso de desinversión de Banamex, el negocio minorista que puso a la venta en 2022. Citi anunció recientemente acuerdos con inversionistas para adquirir una participación total del 24% en Banamex que, en conjunto con la adquisición del 25% de Chico Pardo, suman el 49% de las acciones ordinarias, en otro paso importante hacia su desinversión del Grupo Financiero. El conglomerado estadounidense enfatizó este miércoles que la desinversión del banco mexicano sigue siendo una prioridad estratégica.