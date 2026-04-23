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México
César Duarte

El ICE detiene de nuevo a la esposa de César Duarte tras la petición de extradición de México

Bertha Gómez Fong se encuentra bajo custodia de la agencia estadounidense en Texas. Salió libre bajo fianza hace dos semanas

Bertha Gómez Fong en una fotografía sin datar.
Juan Carlos Espinosa
Juan Carlos Espinosa
México -
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Bertha Gómez Fong ha sido detenida nuevamente por la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La esposa del exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte, se encuentra en custodia de los agentes en la ciudad fronteriza de El Paso (Texas), según ha informado este jueves la prensa mexicana. Hasta el momento se desconocía que la mujer se encontraba en libertad. De acuerdo con fuentes citadas por Telemundo, Gómez Fong pagó una fianza el pasado 10 de abril. Una semana más tarde, el fiscal chihuahuense, César Jáuregui, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) había solicitado formalmente a Estados Unidos la extradición.

La nueva detención de la pareja de Duarte, en prisión preventiva en la cárcel del Altiplano (Estado de México, centro), ocurrió el 15 de abril, dos días antes de la petición de la FGR. Un portavoz del ICE citado por Telemundo afirmó que la Junta de Apelaciones de Inmigración pausó la decisión de un juez migratorio de concederle la libertad bajo fianza después de que se lo solictara el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

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