Gonzalo Celorio recibe el Premio Cervantes de manos de los Reyes

El escritor Gonzalo Celorio (Ciudad de México, 78 años) recibe este jueves el Premio Cervantes en una ceremonia presidida por los reyes Felipe VI y Letizia, coincidiendo con la celebración del Día del Libro. Como cada año, el acto se desarrolla en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, con la presencia de numerosas personalidades de la cultura y la política.

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El autor acudió ayer miércoles al almuerzo anual con representantes del mundo de las letras en el Palacio Real que ofrecen los Reyes. En su discurso, Celorio hablará del Quijote y del “sentido del humor” que hay tanto en la obra como en Cervantes. “Me gustaría conocer un retrato en el que (Cervantes) estuviera carcajeándose porque su sentido del humor es extraordinario y siempre le vemos solemne”, explicó el lunes en un encuentro con los medios. Además de las intervenciones de Felipe VI y Celorio, el acto también contará con la participación del ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Por la tarde el galardonado iniciará la XXVIV Lectura Continuada del Quijote que tradicionalmente se celebra en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.