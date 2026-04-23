Arbeloa: “Carvajal está más que preparado para ir al Mundial”

Con la Liga apenas como una posibilidad remota, en muchas instancias del Real Madrid se mira más hacia el futuro que hacia las jornadas que restan, y en ese futuro el destino de Dani Carvajal se mantiene como un asunto de manejo delicado. El capitán sigue teniendo pocos minutos mientras se agotan tanto el tiempo de su contrato como el que falta para que Luis de la Fuente escoja su equipo para competir en el Mundial. Después de ganar el martes al Alavés, Álvaro Arbeloa mostró su incomodidad con el asunto: “Tengo 23 jugadores y creo que cualquier jugador del Real Madrid tiene opciones de ir al Mundial. Si me lo permitís, voy a pensar en lo que es lo mejor para mi equipo”.

El eco del tono de la respuesta se ha mantenido hasta este jueves, en la rueda de prensa previa al partido de este viernes contra el Betis en Sevilla (21.00, Dazn). “Mi respuesta del otro día fue seguramente una respuesta bastante cortante, bastante seria, ante una pregunta que encontré fuera de lugar”, reconoció Arbeloa. “No era una respuesta cortante en base a Dani Carvajal. Podéis mirar desde que estoy aquí cuáles han sido todas mis respuestas cuando me habéis preguntado por él, y podéis preguntar a mis jugadores cómo hablo de Dani Carvajal delante de todo el grupo. Para mí es muy claro que estáis intentando poner un papel en esta situación que más que injusto creo que no está justificado”, se quejó.

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Después de la crudeza del martes, recurrió a un tono mucho más cercano al lateral, un futbolista que no es con el que mayor sintonía tiene en el vestuario: “Desde que yo estoy como entrenador ha demostrado que está más que preparado para ir al Mundial. Ha jugado varios partidos de titular, algunos de máxima exigencia, como contra el Atlético de Madrid, y los ha sacado con nota. Lo está haciendo francamente bien. No puedo estar más contento con su rendimiento. Es un jugador fundamental para nosotros. Lo es en el campo y lo es fuera del campo. Creo que para la selección debería ser igual de importante, y más en una cita como un Mundial, que todos sabemos que siempre pasas por momentos que necesitas jugadores como él, personas como él. No solo es una leyenda del Real Madrid, seguramente sea el canterano más importante de la historia del club”.

Elogió Arbeloa a Carvajal y se quejó de quien atribuía su escasez de minutos a que en su día fue el jugador que le apartó de la titularidad en el lateral derecho: “Alguien que piense que yo hago las alineaciones por motivos que no sean estrictamente futbolísticos, o que las pueda hacer por motivos personales, tiene que ser alguien que... Me cuesta mucho pensar que hay algún entrenador en el mundo del fútbol que no haga las alineaciones por motivos futbolísticos”.

En cualquier caso, Arbeloa sigue viendo por delante a Trent Alexander-Arnold: “Está demostrando un grandísimo nivel. Su rendimiento está fuera de toda duda. Creo que ahora mismo se está mereciendo jugar. Cuando no lo ha hecho, que lo ha hecho Carvajal, lo ha hecho francamente bien. Hay muchas veces que se olvida que en cada partido el Real Madrid se juega la vida. Y no el Real Madrid; yo también. Cada vez que pongo a un jugador a jugar al campo, tengo que confiar mucho mucho mucho mucho en él, porque a mí en cada partido me va la vida. Muchas veces no se valora que cuando un entrenador pone a un jugador en el campo es porque realmente considera que lo merece, y sobre todo que va a ganar el partido con él en el campo. Yo siempre le digo a los jugadores que no soy un entrenador que regala un minuto a nadie”.