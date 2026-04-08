Imputados Carvajal, Silva, Cazorla y otros futbolistas por comprar en Andorra relojes de lujo de contrabando

Un juez del principado quiere interrogar a los jugadores por comprar los artículos a una empresa andorrana que no declaraba los impuestos de las operaciones

Daniel Carvajal, David Silva, Santiago Cazorla, César Azpilicueta, Juan Bernat, Giovanni Lo Celso y Thomas Partey son los futbolistas que han sido implicados en calidad de investigados en una causa de presunto delito de contrabando destapada este miércoles por elDiario.es. Comandada por el juez Joan Carles Moynat, la operación salpica a los siete jugadores, todos ellos residentes en España, por la compra de relojes de lujo a una empresa andorrana que no declaraba los impuestos de las operaciones.

No obstante, los futbolistas no son los únicos implicados en la causa. El dueño de la empresa andorrana e ideólogo de la operación, Diego G.C., fue enviado a prisión el pasado mes de octubre como principal investigado por delitos de contrabando y blanqueo de capitales, castigados en Andorra con penas de hasta ocho años de cárcel.

“El primer reloj que me compré fue un Rolex Daytona de acero”, reconoció el pasado otoño en la revista Esquire Carvajal. El capitán del Real Madrid ha sido implicado ahora en la causa por, presuntamente, haber adquirido en 2021 el mismo modelo de la firma suiza por 64.800 euros. Según ha podido saber EL PAÍS, tanto él como César Azpilicueta, actualmente en la plantilla del Sevilla e implicado en la causa por desembolsar 115.00 euros en 2022 por un reloj Audemars y otro Patek Philippe, han recibido la imputación del juez en las últimas horas.

David Silva y Santi Cazorla durante un partido de la Selección española, en una imagen de archivo. Juan Carlos Cárdenas (EFE)

Así, el futbolista que más dinero invirtió en la empresa andorrana según la resolución judicial fue Thomas Partey, centrocampista del Villarreal, que entre 2020 y 2022, cuando militaba en el Arsenal londinense, abonó 415.000 euros por tres relojes Patek Philippe. Juan Bernat, defensor ahora en el Eibar, pagó presuntamente 367.000 euros entre 2023 y 2025 por tres Patek Philippe y un Rolex. Le sigue en la lista el único retirado de entre los implicados, David Silva, quien entre 2020 y 2021 desembolsó 295.000 euros por cuatro ejemplares de Patek Philippe. El argentino Giovanni Lo Celso, centrocampista del Betis, invirtió en el mismo periodo 83.000 euros por dos relojes de los que no ha trascendido la firma. Santi Cazorla, buque insignia del Oviedo en su ansiado a regreso a Primera, fue el que menos abonó a la empresa andorrana, 58.000 euros, si bien en la contabilidad de la compañía no se ha hallado ninfuna factura emitida al futbolista asturiano.