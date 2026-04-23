David Aganzo anuncia la creación de un nuevo sindicato mundial de futbolistas

El representante de los jugadores españoles proclama la escisión de FIFPRO en un contexto de conflicto entre la UEFA y la FIFA

La disputa sorda que mantienen la FIFA y la UEFA por el control del negocio del fútbol ha terminado por socavar la unidad del sindicato internacional de futbolistas FIFPRO, el más representativo del mundo hasta ahora con más de 60.000 afiliados. La escisión se escenificó este jueves en la Gran Vía de Madrid, en la sede de la Asociación de Futbolistas de España, AFE. Su presidente, David Aganzo, lideró el acto de ruptura al tiempo que presentaba AIF, Asociación Internacional de Futbolistas, un nuevo sindicato de vocación global. “He sido presidente de FIFPRO, prefiero estar fuera”, declaró Aganzo, que presidirá a la institución disidente.

AIF presume de representar a más de 30.000 jugadores. A decir de sus fundadores, “nace con el objetivo de convertirse en el sindicato de referencia para futbolistas en todo el mundo”, y es el resultado de la fusión del sindicato español AFE con la Asociación Mexicana de Futbolistas, el Sindicato de Atletas Profesionales del Estado de Sao Paulo, y la Asociación de Futbolistas Suizos. La sede de la nueva organización se situará en Madrid.

Las cuatro entidades separatistas tienen algo en común: advierten de que quieren negociar de modo más directo con la FIFA, la federación internacional, principal órgano rector, sin rendir cuentas a la UEFA, la federación europea, más dependiente de las leyes de la Unión, y a la que acusan de condicionar de manera excesiva la actuación de los sindicatos de Inglaterra y Francia, pilares de FIFPRO.

La división sería impensable sin la escalada del contencioso entre Gianni Infantino, presidente de FIFA, y Alexander Ceferin, presidente de UEFA. Al tiempo que se producía la secesión, desde FIFPRO emitieron un comunicado en el que acusaban a Aganzo de deslealtad por “colaborar con grupos estrechamente vinculados a los órganos rectores del fútbol”. El circunloquio señala a los contactos que siendo presidente de FIFPRO, Aganzo mantuvo con Gianni Infantino, el presidente de la FIFA. Fuentes conocedoras del conflicto aseguran que FIFPRO decidió destituir a Aganzo el año pasado por negociar con Infantino cuestiones relativas a la salud de los jugadores sin el conocimiento del sindicato.

Fuentes de FIFPRO indican que la directiva de la FIFA rompió relaciones con el sindicato en 2024 tras una denuncia de los jugadores ante la Comisión Europea por imposición unilateral de un calendario que, según los empleados, atentaba contra el derecho al descanso.

“Yo no necesito permiso de nadie para reunirme con Infantino”, dijo Aganzo este jueves. “No acudí a esas reuniones como presidente de FIFPRO sino como presidente de AFE. Si tengo previsto un partido de Barcelona y Villarreal en Miami que solo afecta a España, acudo en nombre de AFE”.

“No venimos a pegarnos con FIFPRO sino a mejorar las condiciones de los futbolistas”, explicó el dirigente. “Hay muchos futbolistas que no están afiliados a ningún sindicato. Eso no significa que no quieran. Ofrecemos un nuevo modelo, para intentar tener mucha más interlocución, que la parte política se quede al lado para que los futbolistas tengan mucha más voz”.

Hablar o negarse a hablar

Aganzo lamenta que el año pasado, durante la celebración del Mundial de Clubes en Estados Unidos, el actual presidente de FIFPRO, Sergio Marchi, se negara a sentarse a dialogar con Gianni Infantino. “¡Representamos a miles de jugadores!”, dice el español. “Nuestra responsabilidad es intentar hablar con el máximo órgano regulador del fútbol”.

El comunicado de FIFPRO, que tiene representación en el comité ejecutivo de la UEFA, fue contundente: “El concepto anunciado en Madrid por su actual presidente [Aganzo] no parece ser más que un intento especulativo de reforzar su propia posición a través de un grupo que carece de la legitimidad fundamental para representar a los y las futbolistas profesionales a nivel mundial (…). En los últimos dos años, FIFPRO ha modernizado su gobernanza para ser más transparente y responsable; esto formaba parte de un proceso democrático que condujo a que el presidente de AFE perdiera su cargo como presidente de FIFPRO. Posteriormente, puso fin a la afiliación de AFE a FIFPRO, lo que debilitó el apoyo global y los beneficios para los jugadores en España y los jugadores españoles en todo el mundo”.