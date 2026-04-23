Muere Darrell Sheets, protagonista del programa ‘¿Quién da más?’ (’Storage Wars’), a los 67 años

El espacio sigue a compradores profesionales que pujan por almacenes abandonados en EE UU sin conocer su contenido

Darrell Sheets, protagonista del programa de televisión ¿Quién da más? (Storage Wars en su versión original), murió a los 67 años en Arizona, según informaron este miércoles las autoridades.

De acuerdo con un comunicado, agentes del Departamento de Policía de Lake Havasu City (Mohave, Arizona), acudieron alrededor de las 2.00 hora local (11.00 en España) por un reporte de una persona fallecida. “Al llegar, los agentes encontraron a un hombre que presentaba lo que parecía ser una herida de bala autoinfligida en la cabeza”, reza el comunicado, recogido por la revista Variety. El hombre fue declarado muerto en el lugar y posteriormente fue identificado como Darrell Sheets por el médico forense del condado de Mohave.

De acuerdo con las autoridades el incidente sigue bajo investigación. Sheets, apodado The Gambler (El jugador), saltó a la fama en Storage Wars, programa donde colaboró durante 13 años. Finalmente, en 2023, se retiró y abrió una tienda de antigüedades en Arizona llamada Havasu Show Me Your Junk.

El programa del canal A&E, aún en emisión y que en España se ha podido ver en diferentes emisoras de pago y en abierto, sigue a compradores profesionales reales que pujan por depósitos de almacenamientos abandonados en EE UU sin saber su contenido. En el estado de California, si no se paga el alquiler de estos espacios durante tres meses, su contenido puede ser vendido en subasta.

“Nos entristece profundamente el fallecimiento de Darrell The Gambler Sheets, un querido miembro de nuestra familia de Storage Wars. Nuestras condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos difíciles”, dijo un portavoz de A&E en un comunicado dirigido a medios nacionales.