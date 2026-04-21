Beca Rita Cetina 2026: cuándo se entregan las tarjetas y el nuevo bono de 2.500 pesos

El Gobierno de México iniciará en mayo el reparto escalonado de plásticos para las familias beneficiarias de educación primaria. Los apoyos para útiles y uniformes se depositarán antes del inicio del próximo ciclo escolar

La maquinaria de los programas sociales en México se prepara para una nueva etapa de distribución. Tras un proceso de registro que llegó a los 7,2 millones de solicitudes, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar ha trazado la hoja de ruta para la entrega de las tarjetas de la Beca Rita Cetina 2026. Este plástico, emitido por el Banco del Bienestar, es la llave de acceso a los apoyos que este año se amplían para cubrir las necesidades de uniformes y útiles escolares antes de que suene la campana del próximo ciclo escolar.

Fechas de entrega de las tarjetas

Julio León, coordinador nacional del programa, ha confirmado que la distribución de las tarjetas se hará de mayo a julio próximo. El proceso se ejecutará de forma escalonada. Las autoridades acudirán directamente a los planteles escolares o habilitarán sedes temporales en los módulos del Bienestar.

Cada escuela publicará su propio cronograma interno, especificando el día y la hora exacta en que los tutores deben acudir. Generalmente, el orden se da por apellido. Para la entrega del plástico, es necesario presentar identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio.

Monto de las ayudas

El monto de la beca para 2026 varía según el nivel educativo. Para las familias con estudiantes en secundaria, el apoyo se mantiene en los 1.900 pesos bimestrales, con un incentivo adicional de 700 pesos por cada hijo extra inscrito en el mismo nivel. Este pago se reparte durante cinco bimestres al año, excluyendo el periodo vacacional de verano.

La novedad más relevante para este año es el pago único anual de 2.500 pesos por estudiante, diseñado específicamente para amortiguar el gasto que supone el regreso a clases. Este depósito se verá reflejado en las cuentas de los beneficiarios durante el mes de agosto, una vez que la familia cuente con su tarjeta activa. Para aquellas familias que ya formaban parte del padrón y cuentan con estudiantes en preescolar o primaria bajo el esquema anterior, se mantendrá la estructura de los 1.900 pesos bimestrales.

Calendario de pagos

Durante la segunda quincena de abril, hasta el día 24, se lleva a cabo la dispersión de fondos para los beneficiarios de la Beca Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca Gertrudis Bocanegra. En este periodo, los estudiantes recibirán los depósitos acumulados correspondientes a los dos primeros bimestres del año (enero-febrero y marzo-abril).