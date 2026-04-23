Amaia sorprende en su Tiny Desk usando una silla como flauta

La cantante española Amaia ha protagonizado el último episodio del Tiny Desk, el famoso ciclo de conciertos de la radio pública estadounidense NPR, emitido este jueves en directo y después publicado en Youtube. “La cantante y multiinstrumentista española Amaia se mueve entre la ferocidad y la dulzura. Su música juega con el flamenco pero nunca olvida sus raíces”, se lee en la presentación que acompaña a la publicación en YouTube.

En la actuación, la cantante ha interpretado seis temas de su repertorio: C’est la vie, Nanai, Zorongo, Auxiliar, Giratutto y Yamaguchi, con un grupo de músicos que la han acompañado en la percusión, a la guitarra y al violín. Además, ella misma ha mostrado sus habilidades como instrumentista al usar una silla como flauta.

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La artista se une así a otros cantantes españoles que han actuado en el mítico escritorio de esta emisora, como Guitarrica de la Fuente, C. Tangana, María José Llergo, Sílvia Pérez Cruz o Rusowsky. Por este “escenario”, que a lo largo de los años se ha convertido en uno de los más prestigiosos del mundo, también han pasado artistas internacionales como Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Adele, Coldplay o Bad Bunny.

Vista general del estudio de grabación.

Amaia Romero, de 27 años y nacida en Pamplona, saltó a la fama en 2017, cuando participó y ganó el reality de música Operación Triunfo, que también la llevó a participar en el festival de Eurovisión. Desde entonces ha sacado tres álbumes: Pero no pasa nada (2019); Cuando no sé quién soy (2022) y Si abro los ojos no es real (2025). Recientemente, dio el salto a la gran pantalla con un cameo en la nueva película de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad, y antes formó parte de la serie La Mesías, de los Javis.