Guitarricadelafuente sigue con su conquista mundial y aterriza en Tiny Desk

Álvaro Lafuente (Benicàssim, 28 años), más conocido por su nombre artístico Guitarricadelafuente, agarra una zanfona, un instrumento de cuerda de origen medieval, y suenan los primeros acordes de Full Time Papi, la canción que sirvió de adelanto de Spanish Leather, su segundo álbum, publicado en 2025. Está en ese pequeño escenario en un edificio de cristal de un barrio de Washington que en los últimos años ha multiplicado sus metros cuadrados a través de las redes sociales. El artista español es, por ahora, el último en ocupar Tiny Desk, ese espacio que antaño fue la mesa del locutor Bob Boilen en la redacción de la radio pública estadounidense, NPR.

Ha llegado desde Barcelona, cuenta, donde vive desde hace más de un lustro. Interpreta cinco de sus canciones favoritas de su nuevo trabajo en el que revisa el folk del presente con látigos, cuerdas, sillas de montar y jóvenes casi desnudos entregados al deseo. Llega a la capital de Estados Unidos en mitad de la gira que terminará a final de año en el Movistar Arena de Madrid. En este tiempo estrenará La bola negra, la nueva película de Los Javis, que recuerda un capítulo de la vida de Federico García Lorca, en la que comparte protagonismo con Penélope Cruz.

A Washington ha llegado con una banda de ocho músicos con los que se reparte algunos instrumentos como la guitarra española y el piano para interpretar también Babieca, Port Alegri, Tramuntana —“Os traigo un poco del Mediterráneo con este viento loco y potente que recorre la costa catalana”, le dice al público allí presente— y Poses. “Esta canción la escribí porque hay que estar orgulloso de los gestos y las poses que nos hacen únicos. No hay que esconderse”, explica antes de despedirse tras 21 minutos de actuación, la media de duración de los Tiny Desk.

La cantera, su primer disco, publicado en 2022 y producido por Raül Refree (Rosalía, Amaia), estaba profundamente inspirado en el folclore del pasado. “Sentía que la manera de entender el folclore ya no estaba en el pasado, sino en el presente. Me interesa cómo habla la gente ahora. Para mí, el folclore son las historias del pueblo. Ya he contado el lugar de donde vengo, ahora me apetecía hacer un folk actual, ese viaje del pueblo a la ciudad”, confesaba en una entrevista con la revista ICON, de El PAÍS, a mediados de 2025.

Spanish leather lo terminó de grabar en Los Ángeles. “Ha sido un poco por paletismo. Por tener mitificados a los productores de Estados Unidos. Yo creo que no hace falta marcharse porque en España se pueden hacer discos increíbles. Pero es verdad que allí las cosas suenan diferentes”, continuaba en la entrevista. “Aportaron una textura que te transporta a un mundo muy concreto. Era como hacer que la canción brillara”. Con esa pátina internacional volvió a España para encarar una nueva etapa en su carrera que le ha sacado, desde hace medio año, del circuito estrictamente nacional en dirección a otros rumbos.