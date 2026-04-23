Procrastinación en la adolescencia: no es falta de ganas, es falta de herramientas para gestionar el tiempo y las emociones

Fraccionar tareas, reducir la presión y cambiar el lenguaje en casa son algunas claves para ayudar a los jóvenes a empezar y sostener sus responsabilidades sin conflicto

En muchas familias con hijos adolescentes hay una escena que se repite: un joven en su habitación absorto en su mundo, una tarea pendiente por hacer y un “ahora lo hago” que se alarga durante gran parte del día. Desde la puerta, el adulto interpreta desgana, falta de interés, provocación o pasotismo. Desde dentro, sin embargo, la experiencia es totalmente diferente. En muchas ocasiones, se trata de un bloqueo, un malestar emocional o una incapacidad de organización.

La procrastinación adolescente, esa tendencia a posponer lo importante para después mientras el tiempo se escurre, suele interpretarse por las familias como un problema de actitud, una falta de disciplina o incluso de interés, cuando en realidad responde a un entramado mucho más complejo de factores emocionales, cognitivos y sociales que condicionan la manera en la que los jóvenes gestionan sus responsabilidades y su relación con el tiempo.

Más información Acné en la adolescencia: qué ocurre realmente en la piel y cómo tratarlo de la mejor manera

Durante la adolescencia, el cerebro atraviesa una reorganización profunda. La corteza prefrontal, encargada de planificar, priorizar y regular la conducta, está madurando y aún no ha alcanzado su pleno desarrollo, lo que ayuda a explicar por qué muchos adolescentes tienen dificultades para gestionar correctamente el tiempo y priorizar sus responsabilidades, favoreciendo así la tendencia a posponer tareas importantes incluso cuando son conscientes de las consecuencias de hacerlo.

Por este motivo, la procrastinación en esta etapa de desarrollo no es un problema de gestión del tiempo, sino de gestión emocional. El adolescente no evita la tarea, sino las emociones desagradables asociadas a ella. En la adolescencia, estas emociones suelen ser muy intensas y difíciles de identificar: la incomodidad de no entender, la frustración de no saber por dónde empezar, la culpa o el miedo al error o a no estar a la altura. Posponer se convierte así en una forma de aliviar el malestar de manera inmediata, aunque el alivio dure poco.

Cuando esto ocurre, la respuesta adulta suele ser inmediata: insistir, recordar, presionar e incluso amenazar. Sin embargo, estas intervenciones, lejos de activar al joven, tienden a bloquear su conducta. Cuando se siente etiquetado como vago o irresponsable es más probable que se desmotive, se cierre o refuerce precisamente el comportamiento que se intenta corregir, entrando en un círculo de frustración difícil de romper, que a menudo se traduce en tensiones constantes y conflictos en el entorno familiar.

Lejos de lo que suele pensarse, la solución no pasa por aumentar la presión, sino por cambiar el enfoque. No se trata de insistir más ni intensificar el control, sino de ofrecer estructura, ayudar a organizar las tareas y facilitar un punto de partida que muchas veces el adolescente no sabe identificar por sí solo. Este cambio implica también revisar el lenguaje que se utiliza. Sustituir las etiquetas o los reproches por descripciones más ajustadas a lo que ocurre, como “te está costando empezar” en lugar de “eres un vago”, reduce la confrontación y favorece la colaboración. Cuando baja la carga emocional, aumenta la capacidad del adolescente para implicarse en la tarea y sostener el esfuerzo de manera más constante.

La procrastinación en la adolescencia es una señal de que aún faltan herramientas para gestionar el tiempo. Cavan Images (Getty Images/Cavan Images RF)

En este contexto, la procrastinación deja de ser un campo de batalla para convertirse en una situación cotidiana que puede abordarse de otra manera. Comprender qué hay detrás de la demora permite a las familias intervenir con más calma y eficacia. Porque, en última instancia, no se trata solo de que hagan sus tareas, sino de que aprendan a gestionar su tiempo, sus emociones y su responsabilidad en una etapa clave de su desarrollo.

En el día a día, esto se traduce en pequeños cambios que pueden tener un gran impacto. Fraccionar las tareas en pasos más manejables, establecer rutinas realistas y acompañar los inicios en lugar de centrarse únicamente en el resultado final son estrategias que reducen el bloqueo inicial. Muchas veces, el mayor obstáculo no es la tarea en sí, sino el momento de empezar, ese punto de inercia en el que la evitación gana terreno.

También es importante entender que la constancia no aparece de forma automática. Se construye con ensayo, error y repetición, y requiere un entorno que no penalice el fallo de manera excesiva. Cuando el adolescente percibe que equivocarse no supone un conflicto añadido, sino que es parte del proceso, es más probable que vuelva a intentarlo. En ese recorrido, la familia deja de ser un juez del rendimiento para convertirse en un apoyo estable que acompaña sin invadir.

En definitiva, la procrastinación en la adolescencia no puede entenderse únicamente como un problema de conducta, sino como una señal de que aún faltan herramientas para gestionar el tiempo, las emociones y la organización. Cambiar la mirada adulta es el primer paso para transformar también la dinámica en casa: pasar del reproche a la guía, de la exigencia inmediata al acompañamiento progresivo. No se trata de eliminar el conflicto de forma mágica, sino de reducirlo y hacerlo más constructivo. Porque cuando un joven deja de sentirse atacado y empieza a sentirse acompañado, aparece el espacio necesario para aprender, equivocarse y, poco a poco, asumir sus responsabilidades con mayor autonomía.