Estados Unidos sanciona a una red del Cartel de Sinaloa que traficaba precursores de fentanilo desde la India a México y Guatemala

El Departamento del Tesoro ha señalado a una proveedora farmacéutica y un vendedor indios, que enviaban los químicos a empresas en Guanajuato, Jalisco y Ciudad de México, así como Guatemala, para la producción de drogas sintéticas

Estados Unidos asesta otro golpe al Cartel de Sinaloa. En el marco de su política antidrogas, el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), ha emitido sanciones contra una red que operaba de manera conjunta entre la India, México y Guatemala para traficar precursores para la fabricación y tráfico de fentanilo en beneficio del Cartel de Sinaloa. EE UU, a través de un comunicado, ha informado este jueves de la congelación de los bienes y propiedades al norte del Río Bravo de los ciudadanos mexicanos Karina Carrillo Torres, Regulo Acosta Hernández, María Rugerio Arriaga y José de Jesús Ramírez por sus vínculos en esta trama ilegal.

De acuerdo con comunicado de la OFAC, EE UU señala a Satishkumar Hareshbhai Sutaria, una proveedora de productos químicos farmacéuticos con sede en la India, que comercializaba precursores de fentanilo para su uso en la producción ilícita de esta droga. Junto con el vendedor Yuktakumari Ashishkumar Modi, esta mujer facilitaba la venta y el envío de estos precursores a México y Guatemala, incluyendo N-Boc-4-piperidona —una sustancia química clave para la síntesis de este opiáceo—, y los etiquetaba erróneamente como “productos químicos seguros”. Ambos utilizaron a las empresas de ese país, SR Chemicals y Pharmaceuticals; y Agrat Chemicals y Pharmaceuticals para llevar a cabo estas transacciones. El dúo fue arrestado en marzo de 2025 por las autoridades indias por esta actividad.

Según el documento, Karina Carrillo Torres es una intermediaria de precursores químicos de fentanilo con sede en Sinaloa. Ha sido vinculada a múltiples incautaciones de 1-Boc-4-hidroxipiperidina, que suman más de 50 kilogramos. De acuerdo con la investigación, ella tiene vínculos familiares con la facción de Los Chapitos del Cartel de Sinaloa y es la esposa de Régulo Acosta Hernández, quien sería miembro de esta organización criminal, a quien la OFAC también ha sancionado hoy.

La OFAC acusa a Acosta de ser un proveedor de fentanilo y cocaína con sede en Sinaloa. “Acosta ha utilizado lavadores de dinero en Estados Unidos para recibir pagos por narcotráfico. Juntos [Carrillo y Acosta] son dueños de las empresas Desarrollos Cartok S.A. de C.V. y Comercializadora Grupo Carhern S.A. de C.V. Ambos fueron arrestados en México en marzo de 2026 por delitos relacionados con el narcotráfico”, detalla el informe.

Otra acusada es María Rugerio Arriaga. Washington la señala por la compra de productos químicos en la India y venderlos a productores de drogas para su síntesis en fentanilo y metanfetamina. El documento afirma que es propietaria de la empresa Química Soluciones y Logística Interna Bajío, S.A. de C.V., con sede en León, Guanajuato.

José de Jesús Ramírez ha sido sancionado por utilizar sus empresas con sede en Jalisco, entre ellas Corporativo y Enlace Ram S.A. de C.V., para importar precursores químicos de metanfetamina a México. Su red corporativa, según el documento, también incluye las entidades mexicanas Enlace Forwarding Mexico, S. de R.L. de C.V. y Cargo Global 3PS, S. de R.L. de C.V., así como la entidad con sede en Florida, EE UU, E-Ram Group LLC.

Otras dos empresas sancionadas por la OFAC son Reyma Global Trading S.A. de C.V., con sede en Ciudad de México, a la que acusan de importar grandes cantidades de productos químicos utilizados en la producción de metanfetamina para diversas organizaciones, incluido el Cartel de Sinaloa. Asimismo, Aduaeasy S. de R.L. de C.V. también ha sido mencionada por su papel en la importación de productos químicos procedentes de Asia para ser utilizados en la producción de la misma droga.

En Guatemala, dentro de esta misma red, ha sido acusado Jaime Barrientos Camaz, a quien señalan de ser un intermediario de precursores de fentanilo que, a través de la empresa J y C Importc, recibió de las empresas de la India 116 kilogramos de N-Boc-4-piperidona durante un período de dos meses. Dentro de este mismo esquema, Central Logística de Servicios, otra compañía de esa nación centroamericana, ha sido señalada de importación y exportación dedicada al envío de precursores de fentanilo, así como de la droga terminada.

Vínculos con Los Mayos y Los Chapitos

Como parte de esta extensa red ilícita de opioides, la OFAC también ha incluido entre los sancionados a dos personas vinculadas al Cartel de Sinaloa, entre ellas Ramiro Félix Heras. Félix es un miembro de alto rango de la facción Los Mayos, una de las facciones que se disputa la organización criminal, a quien involucran en el contrabando de fentanilo y metanfetaminas hacia EE UU.

Por su parte, Alejandro Reynoso Jiménez es, presuntamente, químico y operador de laboratorios clandestinos en Guadalajara, Jalisco, donde obtenía y utilizaba precursores químicos para la producción de fentanilo para este grupo delictivo, específicamente para la facción de Los Chapitos. “Utilizando su farmacia Botánica 2000 en Guadalajara, Reynoso producía pastillas con fentanilo para su envío a Estados Unidos. Reynoso fue arrestado en Madrid, España, en noviembre de 2025″, especifica el comunicado.

Todas las propiedades o bienes de las personas sancionadas, que se encuentren en Estados Unidos o en posesión de algún ciudadano de ese país, quedan embargados y deben ser reportados a la OFAC. La medida afecta, según se estipula en el documento, a cualquier entidad, organismo o empresa que sea propiedad, de forma directa o indirecta, individual o colectivamente, en un 50% o más, de estos individuos señalados.