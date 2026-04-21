Mundial 2026: Profeco lanza alerta por estafas en boletos y paquetes turísticos

Decoración alusiva al Mundial 2026 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el 16 de abril.

La Procuraduría activa el operativo Mundial Social a menos de dos meses de la inauguración para frenar fraudes, publicidad engañosa y precios abusivos

A solo 52 días de que suene el silbatazo inicial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la fiebre futbolística en México ha encendido las alarmas de las autoridades. Ante la alta demanda de entradas, vuelos y hospedaje en las sedes de México, Estados Unidos y Canadá, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha desplegado un operativo para prevenir y alertar a la población de ofertas fraudulentas, tanto de boletos como de paquetes turísticos.

El programa Copa Mundial FIFA 2026–Mundial Social está enfocado en “monitorear la publicidad sobre productos alusivos y servicios relacionados con la celebración mundialista” e identificar esquemas que engañen a los consumidores mediante ofertas inexistentes o condiciones poco claras, según ha señalado en un comunicado.

Además, la procuraduría busca garantizar que los vendedores de artículos deportivos, souvenirs y alimentos respeten los precios anunciados.

Cómo identificar estafas, según Profeco

De acuerdo con la autoridad, los estafadores utilizan redes sociales y aplicaciones de mensajería para prometer paquetes que incluyen transporte, hotel y entradas por un costo significativamente menor al promedio del mercado.

Estas ofertas surgen en un contexto de protestas y cuestionamientos por los altos precios de las entradas. El Mundial de México, Canadá y Estados Unidos es el más caro de la historia para los aficionados, con un encarecimiento de entre el 100% y el 800% para comprar las entradas más económicas. Según la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), las entradas más baratas, a la venta en octubre del año pasado, tuvieron precios desde los 60 dólares (alrededor de 1.037 pesos mexicanos). Pero los boletos más caros costaron alrededor de 6.730 dólares.

La autoridad ha hecho un llamado a “desconfiar de precios inusualmente bajos y adquirir productos y contratar servicios en tiendas autorizadas y sitios web oficiales”. Además, la comercialización de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 está sujeta a un régimen de exclusividad estricta.

Algunas recomendaciones para garantizar la compra segura, antes de realizar cualquier transferencia son las siguientes, según el organismo:

Revisar el historial de quejas de la empresa. Esto se puede realizar en el Buró comercial de Profeco

Validar que el precio final incluya impuestos y cargos por servicios.

Investigar experiencias de otros usuarios para detectar patrones de incumplimiento.

Asegurarse de que las condiciones de la oferta no hayan sido modificadas arbitrariamente.

¿Cómo denunciar un fraude o abuso?

La Profeco cuenta con canales específicos para atender a los aficionados afectados por publicidad engañosa o incumplimiento de contratos.