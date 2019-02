El juicio del ‘procés’, en directo | Oriol Junqueras declara ante el Tribunal Supremo

Fernando J Pérez El presidente del tribunal, Manuel Marchena, está poniendo sobre la mesa distintos informes estatales y europeos, como la Carta Europea de Lenguas Regionales, para reforzar la decisión de no permitir la intepretación simultánea del catalán al castellano en las sesiones del juicio. 14/02/2019 10:13

Fernando J Pérez "Llevamos cuatro meses en la causa exclusivamente en castellano y no se ha hecho la más mínima reivindicación de utilizar la lengua catalana", recuerda Marchena 14/02/2019 10:09

Jesús García Permite el catalán. Marchena permite que los acusados se expresen en catalán. Pero advierte de que, si lo hacen en castellano, eso no puede ser alegado como motivo de indefensión. "La sala reconoce las razones de carácter emocional de hablar en su propia lengua materna". 14/02/2019 10:09

EL PAÍS Junqueras solo responderá a las preguntas de la defensa, según informa TV3. No responderá, pues, ni a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado y la acusación popular. 14/02/2019 10:09

Jesús García Rechazo a la traducción simultánea. Marchena rechaza la petición de los abogados de hacer la traducción simultánea. "Supondría que todos los que están en esta sala o fuera de esta sala y que no disponen de auriculares no podrían entender las respuestas de los acusados" 14/02/2019 10:05

Jesús García Sin respuesta a las alegaciones sobre derechos. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, dice que no va a dar respuesta a las alegaciones relacionadas con derechos fundamentales (libertad de expresión, de manifestación, de autodeterminación). "No podemos pronunciarnos cuando todavía no hemos proclamado la tipicidad de los hechos". 14/02/2019 10:04

EL PAÍS Diputados europeos del PSOE, PP y Ciudadanos protestan por el acto conjunto de Torra y Puigdemont en el Parlamento Europeo. Los líderes del PP, PSOE y Ciudadanos en la Eurocámara han pedido por carta al presidente del Parlamento, Antonio Tajani, que impida la entrada de Carles Puigdemont en el hemiciclo el próximo lunes. El expresident dará una charla junto a Quim Torra sobre el juicio del procés. Fuentes parlamentarias señalan que la entrada a la institución es libre "salvo que el presidente lo prohíba, algo que por ahora no ha pasado". Informa desde Bruselas Álvaro Sánchez. 14/02/2019 10:02

EL PAÍS Comienza la sesión. 14/02/2019 10:02

EL PAÍS Cuestiones previas. El juez Manuel Marchena deberá resolver la petición de peritaje de expertos de policía británica para juzgar si la actuación de la Policía Nacional y los Mossos fue proporcionada, como había solicitado la defensa. Los abogados también pidieron la comparecencia del exministro del Interior Juan Ignacio Zoido y del síndic de greuges (el equivalente al Defensor del Pueblo, en Cataluña). 14/02/2019 09:57

EL PAÍS Los acusados que están en libertad ya están dentro del Tribunal, informa Reyes Rincón. También ha entrado ya la portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi. Fotografía de Efe. 14/02/2019 09:53

EL PAÍS Inicio de la vista de hoy, prevista a las 10.00. Con la resolución de las cuestiones previas planteadas por la defensa comenzará la sesión de hoy. Después, comenzará el interrogatorio a Oriol Junqueras. 14/02/2019 09:51

EL PAÍS Artículo de Carles Mundó. Otro de los acusados, el exconsejero de Justicia Carles Mundó (en libertad bajo fianza), publica hoy un artículo en el diario La Vanguardia en el que critica el desarrollo del juicio ayer. "Hemos asistido a un juicio paralelo en el que los medios han dado como hechos probados puras especulaciones". 14/02/2019 09:30

EL PAÍS Pere Aragonès culpa a Pedro Sánchez del fin de las negociaciones. El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "echarse atrás por presiones del nacionalismo español de dentro y fuera del PSOE", en alusión a las negociaciones rotas entre los dos ejecutivos. En la plaza de las Salesas de Madrid, junto al Tribunal Supremo, Aragonès ha insistido esta mañana en que "el diálogo se demuestra negociando" y ha expresado la intención de su partido, ERC, de estar "siempre en la mesa de diálogo". Sobre la posible convocatoria de elecciones generales, Aragonès ha subrayado: "Las urnas nunca nos asustan y cada vez que seamos llamados [a votar] vamos a llenarlas de votos a favor de la independencia". Informa Jesús García. Foto: Políticos independentistas en una concentración de apoyo a los acusados. Entre ellos, Pere Aragonès (en el centro de la imagen), a la derecha de Roger Torrent, presidente del Parlament. (Jesús García). 14/02/2019 09:23

EL PAÍS "Una muralla democrática". El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se refiere en su cuenta de Twitter al inicio de los interrogatorios: "Hoy, Oriol Junqueras abre el turno de declaraciones. A partir de hoy, jueces, fiscales y acusadores verán y escucharán lo que es, de verdad, una muralla democrática, la que tanto miedo les da. No hay que dejar pasar a la represión, no hay que ceder ante la injusticia ignominiosa. ¡Ánimos, Oriol!". https://twitter.com/KRLS/status/1095957878719037440 14/02/2019 09:16

EL PAÍS Claves para resumir la sesión de ayer: Los fiscales. Javier Zaragoza y Fidel Cadena han sido muy duros en sus intervenciones: en el juicio ni se persiguen ideologías, ni se vulnera el derecho a votar ni se impone caprichosamente una unidad territorial. El lazo amarillo. El símbolo de apoyo a los dirigentes independentistas presos ha sido protagonista en la sala. El abogado de Vox protestó porque uno de los acusados llevara un lazo amarillo en la solapa ("que tiene una carga política indudable"). El presidente del tribunal, Manuel Marchena, rechazó prohibir su exhibición Las declaraciones. "Este es un juicio en defensa de la democracia española" (Javier Zaragoza). "No pueden unos pocos decidir sobre lo que es de todos. Segovia no es de los segovianos" (Fidel Cadena). 14/02/2019 09:12

EL PAÍS Reanudación del juicio. La vista comenzará a partir de las 10 de la mañana, como ha estado previsto también en los dos días anteriores. Eso sí, ningún día ha empezado puntual. 14/02/2019 08:57

EL PAÍS Resto de interrogatorios. El orden de declaraciones se corresponde al del texto acusatorio de la Fiscalía. Tras Jonqueras, se interrogará, a lo largo del juicio, a Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Carles Mundó, Santi Vila, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Carme Forcadell. Es posible, dependiendo del tiempo que se extienda el interrogatorio a Junqueras, que dé tiempo hoy a la declaración de Forn. 14/02/2019 08:53

EL PAÍS Neus Bramona, mujer de Oriol Junqueras, comenta en una entrevista en Catalunya Ràdio que vio a su marido por última vez el pasado lunes en un vis a vis en prisión. Ha dicho que lo encontró "tranquilo" a un día del inicio de la vista. Bramona se ha referido al tiempo pasado desde que su esposo entró en prisión. "Me agobié mucho, pero después lo vas viendo de otra manera y aprendes a vivir el día a día y a no preocuparte excesivamente de lo que puede pasar; si no, es un malvivir", ha dicho. 14/02/2019 08:44

EL PAÍS ¿De qué se acusa a Oriol Junqueras? De rebelión y malversación. En su auto, el juez Llarena le acusó de haber participado en una reunión de coordinación policial, el 28 de septiembre de 2017, junto a Carles Puigdemont y Joaquim Forn, en la que los mossos evaluaron un grave riesgo de "incidentes violentos". El juez afirma que, pese a todo, prefirió llamar a la población a participar e "impulsar el diseño de un operativo policial autonómico comprometido con que las movilizaciones partidarias de la votación ilegal pudieran enfrentarse con éxito a la fuerza policial del Estado". 14/02/2019 08:37

EL PAÍS Òmnium Cultural califica de "represión" el proceso judicial. El vicepresidente de la asociación independentista Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha afirmado en una entrevista en RNE que la mayoría de la sociedad catalana es contraria a "toda esta represión". https://twitter.com/omnium/status/1095947357265559553 14/02/2019 08:29

EL PAÍS La jornada está marcada por el interrogatorio del líder de ERC y expresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, acusado de rebelión y malversación. Para él la Fiscalía ha pedido 25 años de prisión y la Abogacía del Estado, 12. 14/02/2019 07:50

EL PAÍS Buenos días. Comienza aquí la narración en directo en el tercer día de juicio del procés. 14/02/2019 07:49

EL PAÍS Toni Comín, ha escrito en su cuenta de Twitter: "El speaker de la Cámara de los Comunes recuerda a Forcadell y dice que él también permitiría un debate sobre la independencia" El exconsejero de Salud,ha escrito en su cuenta de Twitter: "Elde la Cámara de los Comunes recuerda a Forcadell y dice que él también permitiría un debate sobre la independencia" https://twitter.com/toni_comin/status/1095737247792594944 13/02/2019 18:39

EL PAÍS El president Quim Torra ha contestado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau: "¿Intereses partidistas, alcaldesa? Nuestros únicos intereses son la defensa del bienestar y el progreso de los catalanes y de su derecho a la autodeterminación". https://twitter.com/QuimTorraiPla/status/1095728292957769728 13/02/2019 17:59

EL PAÍS Teresa Jordà, consellera de Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat: "Nos encontramos ante una causa general. Es un juicio político. Si, ante todas las vulneraciones de derechos planteadas, el Tribunal permite la continuación del juicio en estas condiciones se mantendrá un proceso sin garantías". https://twitter.com/TeresaJorda/status/1095724987820974081 13/02/2019 17:50

EL PAÍS La diputada de ERC Jenn Díaz: https://twitter.com/JnnDiaz/status/1095688057662201859 13/02/2019 17:41

EL PAÍS Los nacionalistas escoceses se solidarizan con los presos independentistas https://twitter.com/ronniecowan/status/1095671615797559296 13/02/2019 16:50

EL PAÍS Quim Forn, exconseller de Interior y uno de los doce acusados en el juicio del procés: "Si alguien no tenía suficientemente claro que estamos frente a un juicio político, escuchando la intervención de los fiscales se desvanecen todas las dudas". https://twitter.com/JuntsXCat/status/1095708812940640256 13/02/2019 16:44

EL PAÍS Jordi Solé ha publicado en su cuenta de Twitter: "Repasando la prensa internacional de hoy, después del primer día del juicio de la vergüenza, diría que la credibilidad y reputación de España quedan bastante tocadas. Como ejemplo, este editorial del británico The Independent". https://twitter.com/jordisolef/status/1095701727452512256 El eurodiputado por ERCha publicado en su cuenta de Twitter: "Repasando la prensa internacional de hoy, después del primer día del juicio de la vergüenza, diría que la credibilidad y reputación de España quedan bastante tocadas. Como ejemplo, este editorial del británico 13/02/2019 16:25

EL PAÍS El president Quim Torra ha tuiteado las fechas de las próximas movilizaciones: "Estamos en el lado correcto de la historia y hemos defendido y seguiremos defendiendo nuestro mandato democrático y nuestro compromiso: hacer la República Catalana. #YoAcuso #yomemovilizo #autodeterminaciónoesdelito" https://twitter.com/QuimTorraiPla/status/1095694386581700608 13/02/2019 15:48

EL PAÍS El líder del PP, Pablo Casado, ha defendido este miércoles dejar "trabajar a la justicia en libertad" y ha recalcado que en España existe "separación de poderes e independencia judicial", después de que las defensas de los encausados en el juicio del 'procés' hayan denunciado un juicio al independentismo y la vulneración de derechos fundamentales. (EP) 13/02/2019 15:18

EL PAÍS Jordi Cuixart, presidente de Ómnium Cultural: "Somos unos privilegiados. La dignidad de la sociedad catalana es insobornable y todo tiene sentido porque lo estamos haciendo juntos. ¡Gracias infinitas por estar siempre!". https://twitter.com/jcuixart/status/1095676787114344456 13/02/2019 14:45

EL PAÍS Blanca Bragulat, pareja de Jordi Turull: "Este juicio es imposible que dure tres meses. Porque hablamos de 500 testigos. Si paran el juicio porque vienen unas elecciones, ya es la última prueba que nos faltaba para saber que evidentemente es un juicio político". https://twitter.com/CatalunyaRadio/status/1095671430706909184 13/02/2019 14:13

EL PAÍS Toni Comín, exconseller de Salud y huido en Bélgica, utiliza una ilustración para decir que no juzgan solo a los 12 acusados, sino a quienes votaron el 1-O. https://twitter.com/toni_comin/status/1095659370879307776 13/02/2019 13:47

Fernando J Pérez Termina el letrado de Vox y el juez Marchena cierra la sesión hasta mañana a las 10 de la mañana con el interrogatorio de Oriol Junqueras. El tribunal prevé resolver mañana las cuestiones previas. La defensa de Junqueras pide un turno de "cuatro minutos" para apuntalar una serie de aspectos de la defensa. 13/02/2019 13:20

Jesús García Vox se apoya en Naciones Unidas. El abogado de Vox cita una resolución de Naciones Unidas de 1960 para defender que no existe, en el caso de Cataluña, derecho a la autodeterminación. "Cualquier intento de quebrantar la integridad territorial es incompatible con los propósitos de la carta de Naciones Unidas". 13/02/2019 13:17

EL PAÍS Josep Rull, exconseller de Territorio y Sostenibilidad, sentado en el banquillo de los acusados: "La Fiscalía explica la coherencia del sistema democrático español: 'La Constitución no es militante. Se puede adoptar toda ideología'. Exacto, siempre que no quiera ponerse en práctica. Después, prisión". de Territorio y Sostenibilidad, sentado en el banquillo de los acusados: "La Fiscalía explica la coherencia del sistema democrático español: 'La Constitución no es militante. Se puede adoptar toda ideología'. Exacto, siempre que no quiera ponerse en práctica. Después, prisión". https://twitter.com/joseprull/status/1095655568457519105 13/02/2019 13:16

EL PAÍS Este ha sido el momento en el que el juez Marchena ha permitido los lazos amarillos durante el juicio. Marchena se ha opuesto así a la petición de Vox. https://twitter.com/el_pais/status/1095656175767498753 13/02/2019 13:13

Jesús García Rebelión... y organización criminal. El abogado de Vox, Pedro Fernández, subraya la necesidad de acusar también a los líderes independentistas de organización criminal. Es la única de las acusaciones que menciona ese delito en su escrito de acusación. 13/02/2019 13:13

Fernando J Pérez Los lazos amarillos en el banquillo. Primer revés a Vox. Acaba Rosa Seoane y empieza el abogado de Vox, Pedro Fernández. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, le pide que no incida en aspectos ya puestos de relieve por el resto de las partes. Fernández se queja de que uno de los acusados lleva un lazo amarillo, "con una carga política indudable". Reclama que, por respeto a la justicia, la sala fije criterio. El presidente Marchena le contesta lo siguiente: "El criterio es evidente por el tratamiento normativo y jurisprudencial de simbolos, el estatuto general de la Abogacia establece que los abogados compareceran vistiendo toga sin distintivo de ninguna clase salvo el colegial, la sala no tiene ninguna queja sobre la uniformidad, y en cuanto a la posibilidad de que lo usen los acusados, puede ser susceptible de muchos enfoques, el Supremo hace suya la doctrina de Estrasburgo, con dos precedentes de Bosnia y Bélgica, que fueron condenados por no dejar usar simbolos religiosos (...), la sala quiere interpretar que es un simbolo ideologico y no va a impedirlo". 13/02/2019 13:07

EL PAÍS Termina el turno de la abogada del Estado, Rosa María Seoane. "No hay ninguna vulneración en la presunción de inocencia", ha dicho. 13/02/2019 13:04

Jesús García Òmnium Cultural, contra el fiscal. Òmnium Cultural, la entidad presidida por Jordi Cuixart, ha criticado con dureza la intervención del fiscal Javier Zaragoza durante la sesión del juicio. El relato del fiscal "falta a la verdad" y "no refleja la realidad de lo que pasó en Cataluña aquellos días". Es falso, señala Òmnium en un comunicado, que la violencia durante el 1-O fuera provocada por los ciudadanos, que se limitaron a ir "pacíficamente a votar". 13/02/2019 12:54

Fernando J Pérez El papel de la Abogacía del Estado ha sido objeto de polémica en la causa del procés. El Gobierno relevó en noviembre de 2018 al entonces abogado jefe de la sección penal, Edmundo Bal, partidario de acusar por rebelión y no por sedición, y que rechazaba defender otros criterios que no fueran los suyos. En su puesto, la abogada general del Estado, Consuelo Castro, situó a Rosa Seoane. 13/02/2019 12:45

EL PAÍS Mientras se celebra el juicio del procés en el Supremo, en el Congreso de los Diputados se está a punto de votar los Presupuestos Generales del Estado. Los partidos independentistas han anunciado que los rechazarán. https://twitter.com/el_pais/status/1095648446449504256 13/02/2019 12:41

Fernando J Pérez Sedición y malversación. La abogada del Estado defiende poder acusar por sedición y no solo por malversación, como planteaba la defensa de Jordi Cuixart. Los servicios jurídicos del Estado, situados bajo las órdenes del Gobierno, no acusan por rebelión, sino por sedición y malversación. 13/02/2019 12:38

Petición de penas por el 'procés' en Cataluña Los escritos de calificación de la Fiscalía del Supremo y la Abogacía del Estado, resumidos en un gráfico.

Fernando J Pérez La Abogacía del Estado defiende el juicio del procés. "Un juicio penal con todas las garantías que no merece otra calificación en cumplimiento del ordenamiento jurídico, nos vemos obligados a defender el propio proceso, un ejercicio del derecho penal democrático frente al invocado derecho penal del enemigo", afirma la abogada Rosa María Seoane. 13/02/2019 12:36

Jesús García Se reanuda el juicio. Es el turno de la Abogacía del Estado, que ejerce la acusación en la causa junto a la Fiscalía y a Vox. 13/02/2019 12:33

EL PAÍS Carles Puigdemont critica los argumentos de la Fiscalía. En su cuenta de Twitter, el expresidente de la Generalitat ha censurado la exposición del fiscal Zaragoza. "Primero involucran a la policía alemana en una operación conjunta, luego inundan de documentación al tribunal alemán pidiéndo la extradición, después cuando la sentencia no les gusta, retiran la euroorden... ¿y ahora dicen que es Alemania la que interfiere en la jurisdicción española?", se ha preguntado. https://twitter.com/KRLS/status/1095642912677941248 13/02/2019 12:20

EL PAÍS Jordi Turull, exportavoz y exconsejero de Presidencia de la Generalitat, y uno de los 12 acusados en el juicio del procés, dice a través de Twitter: "En el Tribunal Supremo hay un debate interesante entre abogados y fiscales sobre el derecho a la autodeterminación. En el Congreso y La Moncloa solo hablan de legalidad. Muy sintomático el cruce de poderes". exportavoz y exconsejero de Presidencia de la Generalitat, y uno de los 12 acusados en el juicio del, dice a través de Twitter: "En el Tribunal Supremo hay un debate interesante entre abogados y fiscales sobre el derecho a la autodeterminación. En el Congreso y La Moncloa solo hablan de legalidad. Muy sintomático el cruce de poderes". https://twitter.com/jorditurull/status/1095640621115756550 13/02/2019 12:15

EL PAÍS Quim Torra responde al fiscal del Tribunal Supremo Fidel Cadena. Este ha negado hace unos minutos la soberanía de Cataluña y su derecho a la autodeterminación "porque no existe en la Constitución". Torra le ha dicho: "Como president de la Generalitat, tal y como prometí al asumir el cargo, sólo me debo a las decisiones que tome el Parlament de Cataluña, donde está la soberanía del pueblo catalán". responde al fiscal del Tribunal Supremo. Este ha negado hace unos minutos la soberanía de Cataluña y su derecho a la autodeterminación "porque no existe en la Constitución". Torra le ha dicho: "Comode la Generalitat, tal y como prometí al asumir el cargo, sólo me debo a las decisiones que tome el Parlament de Cataluña, donde está la soberanía del pueblo catalán". https://twitter.com/QuimTorraiPla/status/1095637113121529858 13/02/2019 12:05

Jesús García Pausa en el juicio. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ordena un receso. La sesión se reanudará a las 12.25 horas. 13/02/2019 11:50

EL PAÍS Quim Torra, president de la Generalitat, a través de Twitter. "Siempre estaremos. Esperamos al PSOE para hablar del fin de la represión, un relator internacional y el ejercicio del derecho a la autodeterminación: Torra insiste en mantener abierto el diálogo con el Gobierno español". https://twitter.com/QuimTorraiPla/status/1095634660095418368 13/02/2019 11:50

Jesús García El "triunfo de la democracia". "Este es el juicio del triunfo de la democracia, del triunfo del Estado de derecho", concluye el fiscal Fidel Cadena. Como antes ha hecho Javier Zaragoza, Cadena está llevando a cabo una defensa cerrada del proceso judicial contra los líderes independentistas. 13/02/2019 11:50

Jesús García Hay rebelión aunque no haya armas. El fiscal defiende la existencia de un delito de rebelión, que "solo exige un alzamiento público y violento". Fidel Cadena recuerda que el redactado actual del tipo penal procede de la reforma del Código Penal de 1995. Y que, durante la redacción de la norma, se rechazó "una enmienda del grupo catalán" que pretendía añadir que ese alzamiento debía producirse "con armas". 13/02/2019 11:46

Fernando J Pérez Violencia y autodeterminación. Los discursos de cuestiones previas de las defensas, ayer, y de la Fiscalía, este miércoles, tienen cierto aroma a informes definitivos, en los que están exponiendo, además de las posibles vulneraciones de derechos fundamentales, aspectos centrales del fondo del asunto, como la violencia o el derecho de autodeterminación. 13/02/2019 11:37

EL PAÍS En primer término, desde la derecha, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith; el vicesecretario jurídico de Vox, Pedro Fernández; y los fiscales Fidel Cadena y Javier Zaragoza. Efe 13/02/2019 11:33

Jesús García Libertades garantizadas. El fiscal niega que se hayan vulnerado derechos fundamentales de los acusados, como el derecho a la libertad ideológica o a la libertad de expresión. "Naturalmente, se pueden expresar todas las ideas", dice Fidel Cadena. Lo que se persigue en el juicio, insiste, son delitos y no ideas. 13/02/2019 11:32

Fernando J Pérez La Fiscalía insiste en el delito de rebelión. El fiscal Cadena insiste en la idea de que lo que se juzga en el Supremo no es la ideología independentista sino un "plan minucioso, orquestado y pluriconvergente" para la comisión del delito de rebelión que recoge artículo 472 del Código Penal. Una "rebelión" en la que se crea una legislacion paralela en un "coctel explosivo de unilateralidad". Cadena insiste en que los Mossos "se ponen completamente al lado de la rebelión". 13/02/2019 11:31

EL PAÍS La votación de los Presupuestos en el Congreso de los Diputados. En paralelo al juicio del procés en el Tribunal Supremo, en el Congreso de los Diputados se agota el margen para que los partidos independentistas modifiquen su intención de tumbar los Presupuestos de Pedro Sánchez. PDeCAT y ERC votarán presumiblemente en contra, y a esta hora Podemos hace una última llamada al secesionismo para que cambie de opinión y no liquide así la legislatura. El debate de los Presupuestos también lo estamos contando en directo en EL PAÍS. 13/02/2019 11:24

Jesús García "No hay una soberanía catalana". El fiscal Fidel Cadena marca terreno constitucional. "No hay una soberanía catalana, hay una soberanía española y está proclamada por la Constitución". La soberanía del pueblo español es "un valor absoluto". En otros países como Alemania o Italia "se respeta", dice en alusión a los intentos de Baviera y del Véneto de organizar un referéndum de autodeterminación. En esas regiones, "a nadie se le ha ocurrido calificar al Estado alemán o al italiano de Estados opresores". 13/02/2019 11:19

Fernando J Pérez Vulneraciones de los principios de la Constitución. El fiscal Cadena está argumentando las vulneraciones de los artículos y principios de la Constitución y del Estatuto de Autonomía que supuso la "aventura" del proceso independentista. 13/02/2019 11:18

Fernando J Pérez Toma la palabra el fiscal Fidel Cadena, que se encargará de rebatir las supuestas vulneraciones de derechos fundamentales invocadas ayer por las defensas. 13/02/2019 11:13

Fernando J Pérez Derecho de autodeterminación: El fiscal Zaragoza realiza un análisis del derecho de autodeterminación de Cataluña que sostienen las defensas y que, dice, "carece de cobertura normativa nacional e internacional". Zaragoza afea a las defensas "omitir las resoluciones de la ONU" que regulan la extensión de ese derecho y que lo reservan para situaciones de dominación colonial y no para Estados con modelos de autogobierno para comunidades con identidad étnica y cultural marcada. También recuerda resoluciones de los tribunales constitucionales de Italia y Alemania, que prohibieron referendos de independencia en el Véneto y Baviera por ir contra las normas fundamentales de esos países. "Despues de estos ejemplos es necesario reconocer y aplaudir la cultura democrática de los ciudadanos de Baviera y Véneto, que acataron las resoluciones de sus tribunales constitucionales", ironiza. "La nuestra no es una democracia militante, en ella cabe defender ideas o proyectos independentistas, el derecho a la autodeterminación es una aspiración política legítima y aceptable mientras se defienda por los cauces constitucionales", señala. 13/02/2019 11:12

Jesús García "Secesión consumada". El fiscal Javier Zaragoza finaliza su intervención aludiendo, de nuevo, al desafío independentista. "No parece de recibo culpar al Estado de una falta de diálogo como factor que aboca irremediablemente a ese proceso unilateral de quiebra del orden constitucional y a esa secesión consumada". Una secesión que, "afortunadamente", dice Zaragoza, fue abortada. 13/02/2019 11:09

Jesús García Diálogo sí, pero dentro de la ley. "El diálogo es la base de la democracia, siempre que se produzca en el marco constitucional. El diálogo desde la imposición y al margen de la legalidad no es aceptable en una sociedad democrática", zanja el fiscal Javier Zaragoza en una intervención de gran calado político en la que también ha puesto en cuestión los planteamientos de la defensa sobre el derecho de autodeterminación. 13/02/2019 11:05

Jesús García Críticas a la justicia alemana. El fiscal critica la decisión del tribunal de Schleswig-Holstein (Alemania) de rechazar la entrega del expresident Carles Puigdemont por rebelión. "El tribunal convirtió la orden en una orden de enjuiciamiento. Creyó que podría enjuiciar los hechos". Las autoridades alemanas, insiste, entraron a "examinar cuestiones de fondo, como la intensidad de la violencia". Con ello, se produjo una "indebida intromisión" en la jurisdicción de los tribunales españoles. 13/02/2019 11:00

Fernando J Pérez El manifiesto de los catedráticos. El fiscal Zaragoza se refiere a un manifiesto utilizado por las defensas de profesores de Derecho Penal que rechazan la existencia de un delito de rebelión en el procés. "No sé de dónde saca la defensa que hay 120 catedráticos en España, en realidad lo firman un 15% de los catedráticos de España y no los de más prestigio académico", lanza Zaragoza 13/02/2019 10:56

Fernando J Pérez Ni el Rey ni Puigdemont. Zaragoza se refiere a las pruebas solicitadas por las defensas y rechazadas por el tribunal. "Nos sometemos al juicio de pertinencia y utilidad que ha establecido el tribunal". El fiscal recuerda que el Rey está "exento de declarar" por el artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. "Pero tenemos el enlace y el vídeo aportado a la causa". Sobre los "procesados rebeldes" Carles Puigdemont y Marta Rovira dice que su condición "les impide declarar como testigos". "Pretender que alguien procesado rebelde aquí declare por videoconferencia como testigo quebrantaría todas las prácticas procesales que regulan la prueba en el juicio", afirma. 13/02/2019 10:53

Jesús García Los registros del 20-S fueron correctos. El fiscal niega que, el 20 de septiembre de 2017, se registrara la sede entera del Departamento de Economía, como sostienen las defensas. "Se registraron cinco despachos. Y estaban acordados en el auto" del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. 13/02/2019 10:53

Jesús García Heridos "leves" durante el 1-O. En su defensa de la actuación policial de la consulta ilegal del 1-O, Zaragoza admite que sí se produjeron lesiones, pero que en su mayoría fueron "no graves". "Solo hubo dos heridos graves", cita Zaragoza: un hombre que padeció un infarto durante la intervención de la Policía en un colegio electoral, y otro joven que recibió "un pelotazo en el ojo después de lanzar una valla metálica contra la policía". Ese joven es Roger Español, cuya declaración está prevista precisamente para este viernes ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, que investiga las cargas policiales. El fiscal defiende en todo caso que la supuesta violencia policial "no es el objeto del proceso". Y recuerda que "existen numerosos procedimientos judiciales abiertos en Cataluña", que decidirán "si hubo excesos policiales" y delimitarán "las responsabilidades penales", si las hay. 13/02/2019 10:50

Fernando J Pérez El fiscal rechaza la alegación de las defensas de que la instrucción se ha realizado con demasiada celeridad. "Incluso hubo una defensa que se quejó de aceleraciones indebidas, cosas veredes", ironiza. 13/02/2019 10:48

Jesús García El fiscal avala la actuación policial del 1-O. La defensa del presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, había acusado a la Fiscalía de amparar la "tortura" al no hacer alusión, en su escrito de acusación, a los heridos por las cargas policiales durante el referéndum del 1-O. El fiscal Javier Zaragoza responde con contundencia a esos "gruesos reproches". Dice que no se puede "identificar el uso legítimo de la fuerza policial" con la tortura o los tratos inhumanos. Hacerlo, subraya, es "un disparate jurídico". E insiste en que "la responsabilidad de los hechos violentos" del 1-O no puede ser atribuida a la Policía y la Guardia Civil sino a "quienes, conociendo la ilegaldad [de la consulta independentista] movilizaron a miles de ciudadanos". 13/02/2019 10:47

Fernando J Pérez Zaragoza rechaza la violacion del principio de la doble instancia penal. El fiscal recuerda que el artículo 2 del Protocolo del Convenio Europeo de Derechos Humanos justifica que en algunos casos especiales haya una única instancia. Y cita tres excepciones al principio: asuntos de "menor gravedad", cuando sea declarado culpable y condenado a consecuencia de un recurso contra su absolución y cuando se trate de juicios, como el vigente, ante el tribunal mas alto de la jurisdicción ordinaria, el Supremo. 13/02/2019 10:45

Jesús García En defensa de la imparcialidad de Llarena. El fiscal Javier Zaragoza recuerda que el Tribunal Supremo ya ha acreditado la imparcialidad de los magistrados que integran el tribunal. Zaragoza recuerda que las defensas han intentado ponerla en duda desde todos los frentes: "Han sido recusados, se ha cuestionado su imparcialidad, se ha alegado interés directo e indirecto, se ha cuestionado su contacto con el material de instrucción". Y defiende también la "neutralidad" del instructor de la causa, Pablo Llarena. Alude a la expresión que reflejó Llarena en uno de sus autos ("la estrategia que sufrimos"), pero dice que son expresiones "sacadas de contexto". "Lo único que quieren decir [estas palabras] es que en la investigación se habían acreditado situaciones claras y manifiestas de ilegalidad, y que se adoptaban las medidas cautelares para garantizar el retorno a la legalidad". 13/02/2019 10:38

Fernando J Pérez No se vulnera el principio del juez ordinario predeterminado por la ley. El fiscal Zaragoza cita numerosas sentencias del Supremo y del Constitucional para rebatir la idea de las defensas de que el Supremo no es competente para juzgar la causa del procés. "La cuestión de competencia ha sido establecida por el Supremo, al que no se le pueden plantear cuestiones de competencia según la Ley de Enjuiciamiento Criminal". Esto afecta a la legalidad ordinaria y no tiene relevancia constitucional, como sostienen las defensas, afirma el fiscal. 13/02/2019 10:34

EL PAÍS En paralelo, los Presupuestos. En paralelo al juicio en el Tribunal Supremo, los partidos independentistas tienen en su mano en el Congreso de los Diputados que los Presupuestos salgan adelante o no. Aunque todo indica que votarán negativamente y por tanto la legislatura quedaría muy tocada y las elecciones generales podrían adelantarse, tanto el PDeCAT como ERC pueden retirar las enmiendas a la totalidad de las cuentas hasta el último momento. Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, está intentando mediar entre Gobierno y partidos independentistas para que los Presupuestos se aprueben. Informa Ana Marcos. https://twitter.com/el_pais/status/1095617927137685505 13/02/2019 10:29

Fernando J Pérez Causas distintas. El fiscal Zaragoza responde a la queja de las defensas de que la causa sobre la tentativa independentista se haya dividido en diferentes juzgados. Se trata, dice, de "diferentes procesos en diferentes planos competenciales todos ellos compatibles". 13/02/2019 10:26

Jesús García "Plan criminal". La Fiscalía sigue el relato del escrito de acusación e insiste en que los líderes independentistas trazaron un "plan criminal" de gran "alcance y complejidad". Y considera normal que varios juzgados hayan investigado el procés. Por ejemplo, el de Instrucción número 13 de Barcelona. 13/02/2019 10:25

Fernando J Pérez Alegato durísimo. Javier Zaragoza, fiscal de sala del Tribunal Supremo y anterior fiscal jefe de la Audiencia Nacional, está dando una respuesta durísima a las alegaciones de las defensas en su turno de cuestiones previas del martes. Zaragoza ya fue muy beligerante contra los primeros compases del procés, cuando impulsó querellas por sedición contra alcaldes que defendieron la resolución soberanista del Parlament del 9 de noviembre de 2015. Javier Zaragoza, fiscal de sala del Tribunal Supremo y anterior fiscal jefe de la Audiencia Nacional, está dando una respuesta durísima a las alegaciones de las defensas en su turno de cuestiones previas del martes. Zaragoza ya fue muy beligerante contra los primeros compases del, cuando impulsó querellas por sedición contra alcaldes que defendieron la resolución soberanista del Parlament del 9 de noviembre de 2015. http://cort.as/-EmfM 13/02/2019 10:23

Jesús García "Secuestro" durante el 20-S. El fiscal entra en materia y alude ya a dos de los hechos clave en el juicio del procés: las movilizaciones contra unos registros judiciales del 20 de septiembre de 2017 -convocadas por Jordi Sànchez y Jordi Cuixart- y el referéndum del 1 de octubre. La "actividad política", dice, no puede justificar "retener y tener prácticamente secuestrada" a la comitiva judicial que actuó en el Departamento de Economía el 20-S. Tampoco, "utilizar a miles de ciudadanos para impedir el cumplimiento de las leyes", en alusión a las votaciones del referéndum del 1 de octubre. 13/02/2019 10:23

Fernando J Pérez "El ejercicio de la accion política no es una causa de exención de la responsabilidad criminal", recuerda el fiscal Zaragoza. 13/02/2019 10:21

Jesús García Se persiguen "acciones", no "ideas". "Ninguno de los acusados es o ha sido perseguido por sus ideas, sino por sus acciones", insiste Javier Zaragoza en una durísima intervención que busca contrarrestar los argumentos de las defensas. La vía penal solo se ha puesto en marcha, dice, cuando han "quebrantado" los derechos políticos que reconoce la Constitución. La actividad política "no es una patente de corso que justifique la comisión de acciones delictivas". El político, agrega, está "sujeto al Código Penal". 13/02/2019 10:20

Fernando J Pérez "Métodos violentos". El fiscal Javier Zaragoza, en su alegato inicial, ya ha introducido el concepto de violencia, clave en el delito de rebelión. Ha afirmado que la "grave agresión" al orden constitucional que supuso el procés incluyó "métodos violentos". 13/02/2019 10:20

Jesús García No es un juicio al independentismo. El fiscal insiste en que el juicio del procés no es un juicio contra el independentismo en general, sino contra los "graves hechos" ocurridos en Cataluña en el otoño de 2017. Los acusados "no se limitaron a defender una opción política", sino que recurrieron a las "movilizaciones sociales" como procedimiento para "hacer claudicar al Estado". Todos ellos "asumieron el enfrentamiento físico de sus partidarios con los agentes" de la policía. "En este proceso no se persigue una ideología". 13/02/2019 10:18

EL PAÍS El fiscal Javier Zaragoza cita un editorial de EL PAÍS del pasado 27 de enero: "No se juzga a dirigentes que reclamaban libertades sino que querían arrebatarlas". https://twitter.com/el_pais/status/1095612573368573953 13/02/2019 10:18

EL PAÍS Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña: "Yo respetaré la decisión de los jueces sea la que sea". https://twitter.com/CiudadanosCs/status/1095611922463031298 13/02/2019 10:17

Jesús García "Lo irresponsable era no actuar". El fiscal Javier Zaragoza señala que "lo irresponsable" era que la justicia penal no hubiese actuado ante el grave desafío de los independentistas. "Actuar al margen de la ley no puede quedar impune". 13/02/2019 10:17

Jesús García La "mayoría silenciosa" en Cataluña. El fiscal Javier Zaragoza replica que el proceso de votación "era ilegal" y que, por tanto, no se vulneraron los derechos de quienes votaron, sino de los "ciudadanos que, amparados por la decisión del Tribunal Constitucional, han rehusado participar teniendo en cuenta la ilegalidad del suceso". Zaragoza agrega que los derechos que se vulneraron fueron los de "la mayoría silenciosa de Cataluña, que representa el 60% del censo electoral". El juicio, rebate de nuevo a las defensas, es precisamente "en defensa de la democracia española y del orden constitucional". 13/02/2019 10:15

EL PAÍS Toni Comin, exconsejero de Salud de la Generalitat, ha hablado desde Bélgica, adonde huyó. "Ayer nos indignamos y nos sentimos orgullosos. Es un sentimiento contradictorio de indignación ante la barbaridad que se está perpetrando, pero también un sentimiento de orgullo inmenso por ver la dignidad de los compañeros y amigos". https://twitter.com/Esquerra_ERC/status/1095610237548142592 13/02/2019 10:12

Jesús García "Garantía de imparcialidad". La Fiscalía asegura que el Tribunal Supremo enjuiciará el procés con "independencia e imparcialidad". "Lo hará respetando las garantías y derechos". 13/02/2019 10:12

EL PAÍS Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, en The Independent: "El juicio de España a los separatistas catalanes es peor que una salvajada, es un error terrible". https://twitter.com/KRLS/status/1095610718492217344 13/02/2019 10:12

Jesús García "Desacreditar a la justicia española". El fiscal Zaragoza empieza al ataque. "Algunos escritos parecen más libelos acusatorios, basados en un relato alternativo que pretende crear una visión distorsionada de la realidad con el exclusivo fin de desacreditar a la justicia española. Y con el último propósito de cuestionar la calidad democrática de nuestro Estado de derecho". Las alegaciones de las defensas sobre vulneración de derechos son "ridículas" e "injustificadas" 13/02/2019 10:11

Jesús García La Fiscalía se opone a los argumentos de las defensas. El fiscal Javier Zaragoza anuncia que impugnará todas las alegaciones de las defensas sobre vulneración de derechos fundamentales. 13/02/2019 10:09

EL PAÍS Jordi Sànchez, expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y uno de los 12 acusados en el juicio del procés, ahora mismo en Twitter: "Este juicio es la herencia de la cobardía de Rajoy. Si se trataba de hacer disminuir la fuerza social y política del soberanismo, el resultado ha sido un fracaso absoluto". https://twitter.com/jordialapreso/status/1095609701549703168 13/02/2019 10:09

Jesús García Arranca la segunda sesión del juicio. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, da la palabra a las acusaciones (Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox) para pronunciarse sobre la supuesta vulneración de derechos fundamentales alegada por la defensa. 13/02/2019 10:07

EL PAÍS Retraso en el comienzo de la vista. Ya han accedido a la sala todos los acusados y estám enttrando los familiares y el público y las familias, pero aún no ha comenzado la sesión de hoy, prevista para las 10. Ayer también comenzó con retraso. Informa Reyes Rincón. 13/02/2019 10:04

EL PAÍS Joan Tardà, desde el Congreso de los Diputados, en declaraciones a TV3: "Siempre hemos dicho que un gobierno liderado por PSOE y Podemos es mucho mejor que uno de PP y Ciudadanos. Por eso lamentamos aún más que el PSOE haya roto las negociaciones. Son unos irresponsables". 13/02/2019 09:59

EL PAÍS Entrevista a Quim Torra en Onda Cero: "Yo trabajé 18 años en una compañía de seguros y viajé por toda España. También viví en Suiza, y conozco bien lo que es un país federal. Me encanta viajar por España, recientemente tuve la oportunidad de viajar al País Vasco", afirma el president de la Generalitat. 13/02/2019 09:39

EL PAÍS Entrevista a Quim Torra en Onda Cero: "Ni Cuixart ni Sánchez han cometido ningún acto de violencia". El presidente de la Generalitat afirma: "Después de lo que vimos, entendemos que la única solución posible es la absolución. Hoy ya no debería seguir este juicio" https://twitter.com/govern/status/1095603616440872960 13/02/2019 09:35

EL PAÍS Entrevista a Quim Torra en Onda Cero: "En este juicio se está juzgando a la justicia española. Lo que hemos visto me parece increíble. Que líderes sociales que defendieron ideas estén en prisión por defender una idea. Yo hubiera tomado las mismas decisiones de Jordi Cuixart. ¿Por qué está Cuixart en prisión? ¿Qué hizo Jordi Cuixart? Todos vimos lo que pasó en la consejería de Economía, no hubo violencia". 13/02/2019 09:34

EL PAÍS Entrevista en Onda Cero a Quim Torra. "Estamos muy preocupados por los reductos franquistas que quedan", dice el president. "Si vamos a dialogar en serio es porque vamos a poner en serio sobre un papel lo que quiere el Gobierno de Cataluña. Votemos para saber cuál es el porcentaje". https://twitter.com/MasDeUno/status/1095601041947672581 13/02/2019 09:22

EL PAÍS Entrevista a Quim Torra. El presidente de la Generalitat dice en Onda Cero que desde el principio avisó al Gobierno de Pedro Sánchez que plantearían el derecho de autodeterminación. "He sido investido y tengo la misma legitimidad que el Gobierno de España para hacer mi propuesta. Esta es una negociación de gobierno a gobierno. No sabemos con qué propuesta van ellos". 13/02/2019 09:15

EL PAÍS Quim Torra, presidente de la Generalitat, habla en Onda Cero: "Sánchez ha hecho de la capacidad de resistencia casi una divisa de vida". 13/02/2019 09:11

EL PAÍS Puigdemont pone en duda la independencia de la Justicia española. https://twitter.com/KRLS/status/1095586044282617857 13/02/2019 08:38

EL PAÍS El Parlament vota este miércoles si rechaza los indultos a los presos soberanistas. La Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament, que se celebrará este miércoles a las 10.00, votará una propuesta de resolución de Cs que pide rechazar "la tramitación y concesión del indulto o cualquier otra medida que suponga un privilegio a los responsables del golpe a la democracia cometido en Cataluña", en referencia a los presos soberanistas juzgados en el Tribunal Supremo. La iniciativa también pide al Govern que defienda el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley "exigiendo eliminar cualquier indicio de impunidad en el comportamiento de los responsables políticos", ya que consideran que deben responder ante los tribunales por sus posibles delitos como cualquier otro ciudadano. (EP) 13/02/2019 07:49

EL PAÍS La sesión arrancará este miércoles a las 10.00 en el Tribunal Supremo con la respuesta de la Fiscalía, tras la jornada del martes en la que presentaron las cuestiones previas las defensas de los 12 acusados. 13/02/2019 07:23

EL PAÍS Buenos días, comenzamos nuestro seguimiento de la información de la segunda jornada del juicio del procés. 13/02/2019 07:16

EL PAÍS El president de la Generalitat, Quim Torra, durante su intervención esta tarde en Madrid: "Esta causa llegará a los tribunales europeos e internacionales y la ganaremos". https://twitter.com/govern/status/1095419774002216960 12/02/2019 21:34

EL PAÍS Tuit del PSOE sobre la petición de ERC de que el Gobierno reconozca el derecho a la autodeterminación de Cataluña para que este grupo apoye en el Congreso la tramitación de los Presupuestos: https://twitter.com/PSOE/status/1095417507576348673 12/02/2019 21:23

EL PAÍS Ada Colau, alcaldesa de Barcelona: https://twitter.com/AdaColau/status/1095416130536177665 12/02/2019 21:17

EL PAÍS La dirigente independentista Meritxell Serret: "España: el juicio a los líderes catalanes pone en peligro los derechos humanos | Comisión Internacional de Juristas "Sentaría un peligroso precedente para atacar a los movimientos pacíficos de independencia y disidencia política, no solo en España sino a nivel internacional" https://twitter.com/MeritxellSerret/status/1095405603822931968 12/02/2019 20:47

EL PAÍS La Guardia Urbana cifra en 6.000 los asistentes a la manifestación en la plaza de Catalunya de Barcelona Foto: Massimiliano Minocri 12/02/2019 20:39

EL PAÍS Termina la comparecencia de Quim Torra. 12/02/2019 20:36

EL PAÍS Quim Torra: "Nosotros estamos apelando ya a la mediación internacional. No estamos exigiendo nada que no sea democrático y que no pase por las urnas". 12/02/2019 20:35

EL PAÍS Quim Torra: "Estamos en el siglo XXI. Hay que escuchar a la ciudadanía. Nos parece una grave irresponsabilidad no escuchar esa voz" 12/02/2019 20:34

EL PAÍS Quim Torra: "Nosotros siempre vamos a hablar del derecho de autodeterminación. Pero entendemos que el Gobierno de España tenga otra propuesta. Tenemos que acordar la figura de un relator" 12/02/2019 20:33

EL PAÍS Quim Torra: "Tenemos presos políticos y tenemos exiliados. Si la idea era mantener una apariencia de diálogo para aprobar los Presupuestos entonces no es correcto" 12/02/2019 20:33

EL PAÍS Quim Torra: "Estamos a disposición del presidente Sánchez. Pero me da la sensación que hay miembros del PSOE que no están en esa línea. Ese conflicto latente que tiene el PSOE es el motivo para que rompiesen las negociaciones". 12/02/2019 20:32

EL PAÍS Quim Torra: "Nosotros esperamos la oportunidad, sea hoy, mañana o cuando sea. Pero ni yo ni la consellera Artadi hemos recibido ninguna llamada". 12/02/2019 20:30

EL PAÍS Quim Torra: "Nosotros no pusimos la condición de poner a los presos en la calle o que vuelvan los exiliados. ¿Qué quiere el Gobierno? ¿Resolver un problema político o aprobar unos Presupuestos?" 12/02/2019 20:29

EL PAÍS Quim Torra: "El señor Sánchez decidirá cuál será la fecha de las elecciones generales en función de sus intereses electorales". 12/02/2019 20:28

EL PAÍS Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña, durante la rueda de prensa Foto: Gabriel Bouys (AFP) 12/02/2019 20:28

EL PAÍS Quim Torra: "Las peticiones son fin de la represión, acuerdo sobre el nombre del relator y hablar del ejercicio del derecho de autodeterminación". 12/02/2019 20:27

EL PAÍS Quim Torra: "No se puede gobernar contra Cataluña. No estar atento a ese gran consenso de un 80% de la ciudadanía de Cataluña es un gran error" 12/02/2019 20:27

EL PAÍS Quim Torra: "Hay muchos catalanes que quieren seguir en España. Y a ellos también les represento defendiendo el derecho de autodeterminación. Cualquier demócrata que quiera afrontar de manera valiente tiene que pasar necesariamente por las urnas y debe resolverse de manera pacífica. Nosotros, independentistas, no podemos dejar de ser nosotros". 12/02/2019 20:26

EL PAÍS Quim Torra: "Consideramos que no hay que usar el Código Penal para resolver un problema político" 12/02/2019 20:24

EL PAÍS Quim Torra: "No nos vamos a mover de la mesa de diálogo. Me considero un sucesor del anterior Gobierno de Cataluña y tengo los mismos objetivos. Deseo para Cataluña lo mismo que deseaban ellos". 12/02/2019 20:23

EL PAÍS Quim Torra: "Si no quieres hablar del derecho de autodeterminación estás excluyendo a los comunes y a Podemos, que están a favor. Pedimos al PSOE que rectifique y si no lo hace, nosotros votaremos que no a los Presupuestos" 12/02/2019 20:21

EL PAÍS Quim Torra: "Quien tiene la capacidad para alterar la votación de mañana es si el PSOE decide que quieren hablar del derecho de autodeterminación, que quieren acabar con la represión, y que acordemos la figura del relator. Es decir, pedimos concreción. Pedimos que se acaben los folios en blanco. Nosotros tenemos una propuesta, pero ocho meses después no conocemos cuál es la solución que propone el PSOE" 12/02/2019 20:19

EL PAÍS Quim Torra: "Le pediría al presidente Sánchez, que es un hombre que ha hecho de la resistencia algo más que un valor, que lo ha convertido en un ideal, que tenga la valentía y el coraje que el momento exige, que tenga la voluntad de escuchar el clamor de la sociedad catalana. No es fácil trenzar estos consensos. Los tuvimos en la Transición y los tenemos ahora. Le pido que escuche a Miquel Iceta en 2012 cuando defendía el ejercicio del derecho de autodeterminación". 12/02/2019 20:18

EL PAÍS En las protestas de Sabadell se ha tirado basura frente a los juzgados: "Hemos ido a los Juzgados de Sabadell para hacerles saber que este es un #JuicioFARSA y que esta es una # MierdadeJusticia". https://twitter.com/cdrsabadell/status/1095397384392192001 12/02/2019 20:18

EL PAÍS Quim Torra: "A quien hay que preguntarle es al Gobierno español. Ellos tienen la pelota en el tejado". 12/02/2019 20:16

EL PAÍS Quim Torra: "Pedimos una figura del relator consensuada. Pedimos que se acabe la represión" 12/02/2019 20:16

EL PAÍS Los manifestantes de Barcelona se dirigen a la Delegación de Gobierno desde la plaza de Catalunya, donde ha tenido lugar la concentración 12/02/2019 20:16

EL PAÍS Quim Torra: "Sobre la última amenaza del Gobierno español... Estamos cansados de amenazas. Queremos un debate constructivo", dice Torra en referencia a la posibilidad de que Pedro Sánchez convoque elecciones generales. 12/02/2019 20:15

EL PAÍS Quim Torra: "Queremos estar presentes en el juicio. Tenemos dos asientos en este juicio y los ocuparemos cada día. La idea es que asistan los consellers homónimos de quien esté declarando". 12/02/2019 20:14

EL PAÍS Quim Torra: "No se puede gobernar contra Cataluña. Aquel consenso republicano, que defendemos todos, es el que yo tengo que llevar a la mesa" 12/02/2019 20:13

EL PAÍS Quim Torra: "¿Por qué tenemos menos derecho que los escoceses? Queremos hablar de todo. ¿Qué pasó el miércoles para que el Estado rompiese el diálogo? ¿Qué alma del PSOE tenemos delante? Nosotros siempre hemos dicho lo mismo, queremos sentarnos para dar respuesta al gran consenso del 80% de la sociedad catalana, que quiere decidir su futuro, dialogando, debatiendo..." 12/02/2019 20:13

EL PAÍS Quim Torra: "Salgo enormememente satisfecho de las defensas en el día de hoy" 12/02/2019 20:11

EL PAÍS Arranca el turno de preguntas. Responde Torra. "Los acusados estaban serenos, estaban fuertes. Pero lo que hoy ya se ve es qué gran error fue judicializar un problema político. He tenido la oportunidad de abrazarlos, estar con ellos. Pero lo que quiero es abrazarlos en la calle, en libertad". 12/02/2019 20:10

EL PAÍS Quim Torra: "No hay sentencias que puedan parar las urnas. A más represión, más democracia. A más amenazas, más unidad de los demócratas" 12/02/2019 20:08

EL PAÍS Quim Torra: "Sexto, hagamos de altavoz de justicia, libertad y autodeterminación de presos y presas. Séptimo, volvemos a pedir al Gobierno español que vuelva a la mesa de diálogo. El 80% de los catalanes quiere resolver este conflicto político con el ejercicio del derecho de autodeterminación. Hacemos una llamada a la comunidad internacional a mediar para que este diálogo se produzca en un marco de respeto a la ciudadanía" 12/02/2019 20:07

EL PAÍS Quim Torra: "En primer lugar, exijo el archivo de la causa contra la democracia. Segundo, el tribunal tiene que atender a las observaciones hechas hoy por los abogados si quieren conseguir una mínima imagen de imparcialidad. Tercero, pido la puesta en libertad inmediata de las presas y presos políticos para que se puedan defender con garantías. Cuarto, reclamo a los juristas internacionales, a los observadores y a las organizaciones de derechos humanos, civiles y políticos que pongan toda la atención en un juicio farsa. Quinto, esta causa llegará a los tribunales europeos e internacionales y la ganaremos. Que lo tengan claro los que defienden la unidad de España y no quieren justicia sino convertirse en salvapatrias" 12/02/2019 20:04

EL PAÍS Quim Torra: "En un país normal se archivaría la causa. En un día como el de hoy se ha desnudado el Estado. Esta macrocausa es una persecución política" 12/02/2019 19:58

EL PAÍS Quim Torra: "Es una vergüenza indigna en Europa" 12/02/2019 19:57

EL PAÍS Quim Torra: "Hemos asistido hoy a un juicio al que no deberíamos asistir en un Estado democrático" 12/02/2019 19:57

EL PAÍS El presidente de la Generalitat, Quim Torra, comparece en el Centre Cultural Blanquerna en Madrid. 12/02/2019 19:55

EL PAÍS El acto concluye con los asistentes cantando 'Els Segadors' https://twitter.com/GregoCasanova/status/1095393908031397888 12/02/2019 19:49

EL PAÍS La plataforma convoca una manifestación el próximo sábado 16 de febrero https://twitter.com/jcatafiguls/status/1095390054653009922 12/02/2019 19:48

EL PAÍS El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, también ha intervenido en las protestas de la plaza de Catalunya https://twitter.com/jcatafiguls/status/1095389133470609412 12/02/2019 19:44

EL PAÍS La Assemblea Nacional Catalana pide a la ciudadanía que acuda el 16 de febrero a una "gran manifestación en la Gran Vía de Barcelona". https://twitter.com/assemblea/status/1095390646347665408 12/02/2019 19:42

EL PAÍS Los manifestantes de Barcelona reclaman "unidad" https://twitter.com/GregoCasanova/status/1095389904891203584 12/02/2019 19:41

EL PAÍS Los manifestantes de la plaza de Catalunya en Barcelona. Foto: Massimiliano Minocri 12/02/2019 19:35

EL PAÍS El presidente de la Generalitat, Quim Torra, a su salida del Tribunal Supremo tras la primera sesión del juicio del procés Foto: Víctor Lerena (Efe) 12/02/2019 19:32

EL PAÍS Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural y uno de los 12 acusados en el juicio del procés: "La celebración de este juicio es una derrota colectiva de la sociedad española. Como decía Blaise Pascal: 'Justicia sin fuerza es impotencia. Fuerza sin justicia es tiranía". presidente de Òmnium Cultural y uno de los 12 acusados en el juicio del: "La celebración de este juicio es una derrota colectiva de la sociedad española. Como decía Blaise Pascal: 'Justicia sin fuerza es impotencia. Fuerza sin justicia es tiranía". https://twitter.com/jcuixart/status/1095388482351099906 12/02/2019 19:32

EL PAÍS Ferran Bel (PDeCAT) presenta la enmienda a la totalidad de su partido a los Presupuestos: "El diálogo tiene que ser sin condiciones. Usted ha tenido la valentía de reconocer que hay un problema político. No les pedimos que renuncien a nada, pero no nos pueden pedir a nosotros que renunciemos a nada". https://twitter.com/Pdemocratacat/status/1095388525317574656 12/02/2019 19:29

EL PAÍS Gerardo Pisarello, también ha acudido a la concentración contra el juicio del 'procés' El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona,también ha acudido a la concentración contra el juicio del 'procés' https://twitter.com/jcatafiguls/status/1095388450746970113 12/02/2019 19:28

EL PAÍS Assemblea Nacional Catalana: "Hoy ha comenzado un juicio político. Un juicio que dará lugar a otros juicios que quedan enmarcados en una causa general contra el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre y contra representantes de entidades de la sociedad civil organizada". https://twitter.com/assemblea/status/1095387820657725445 12/02/2019 19:26

EL PAÍS Marcel Mauri, se ha dirigido a los asistentes a la concentración El vicepresidente de Òmnium,se ha dirigido a los asistentes a la concentración https://twitter.com/jcatafiguls/status/1095387608983719937 12/02/2019 19:25

EL PAÍS Los manifestantes en el paseo de Gràcia https://twitter.com/GregoCasanova/status/1095384538296053760 12/02/2019 19:18

EL PAÍS Las tres columnas de manifestantes se han encontrado en el paseo de Gràcia https://twitter.com/jcatafiguls/status/1095383139940253697 12/02/2019 19:07

EL PAÍS Elsa Artadi, consellera de la Presidència y portavoz del Govern: "Lo que es un chantaje de verdad es que hoy se esté juzgando a 12 personas por hacer un referéndum. Se les juzga, no porque sean culpables de nada, sino por intentar silenciarlos y que cambien sus ideas políticas". https://twitter.com/JuntsXCat/status/1095380363319410690 12/02/2019 19:04

EL PAÍS Neus Monté, candidata a la alcaldía de Barcelona por el PDeCAT: "Hoy estamos golpeados por las imágenes que hemos podido ver de 12 hombres y mujeres absolutamente inocentes, honestos y comprometidos. Hoy se están juzgando personas inocentes y actitudes absolutamente democráticas". "Hoy estamos golpeados por las imágenes que hemos podido ver de 12 hombres y mujeres absolutamente inocentes, honestos y comprometidos. Hoy se están juzgando personas inocentes y actitudes absolutamente democráticas". https://twitter.com/Pdemocratacat/status/1095379723734212610 12/02/2019 18:58

EL PAÍS Una columna de manifestantes se dirige a la plaza de Catalunya desde los Jardinets de Gràcia https://twitter.com/GregoCasanova/status/1095379166042689542 12/02/2019 18:56

EL PAÍS En la pancarta de la protesta de Barcelona se puede leer: "Ingobernables" https://twitter.com/jcatafiguls/status/1095377534622093312 12/02/2019 18:49

Jesús García Finaliza la primera sesión. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, da por finalizada la primera sesión del juicio del procés tras la intervención de Pau Molins, abogado de Santi Vila. Mañana, miércoles, seguirán las cuestiones previas, pero esta vez será el turno de las acusaciones. 12/02/2019 18:42

EL PAÍS Los manifestantes se dirigen ya en Barcelona a la concentración convocada en la plaza de Catalunya https://twitter.com/jcatafiguls/status/1095376989605765120 12/02/2019 18:41

Jesús García Santi Vila se fue del Govern. Turno de Pau Molins, abogado del exconsejero Santi Vila. Está en libertad y afronta igualmente una petición de siete años de cárcel por malversación. Molins recuerda que su cliente "dimitió" para "marcar distancias" con "lo que iba a suceder de manera irremediable el 27 de octubre de 2017": la declaración unilateral de independencia. 12/02/2019 18:38