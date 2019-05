Últimas noticias del juicio del ‘procés’, en directo

EL PAÍS Este martes prestarán declaración Lluis Corominas, exvicepresidente de la Mesa del Parlament, y Anna Simó, exsecretaria primera, que estuvieron procesados junto a la cúpula del "procés" en el Tribunal Supremo, si bien al dividir éste la causa en dos, ahora serán juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). 14/05/2019 07:34

EL PAÍS Buenos días. La 44ª sesión del juicio del procés comenzará este martes a las 10 de la mañana. 14/05/2019 07:33

Fernando J Pérez Termina la 43ª sesión del juicio del procés. La vista se reanudará mañana martes a las 10. 13/05/2019 19:10

Fernando J Pérez Los estudiantes, afirma, pitaron a los líderes de ANC y Òmnium cuando estos pidieron desconvocar la concentración del 20-S, y que estos "insistieron" en la petición. 13/05/2019 19:09

Fernando J Pérez Martínez asegura que en ningún momento los miembros del cordón fueron empujados por el resto de manifestantes y dice que "era imposible" que el sonido de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart desconvocando la concentración llegara a los congregados. 13/05/2019 19:09

Fernando J Pérez "Mi trabajo consistió más en hacer bajar a la gente de los coches; una señora mayor se hizo la mascota, o la amiga, de toda la juventud que estaba ahí encima... Mi trabajo era colocar a los voluntarios que estaban sueltos [para hacer un cordón y proteger los coches de la Guardia Civil]. La orden llega desde el señor Jordi Sànchez", recuerda. 13/05/2019 19:06

Fernando J Pérez Martínez también formó parte del cordón de voluntarios para la salida de la comitiva judicial. "Yo me situé en la cabeza del cordón; iban llegando otros voluntarios y nos íbamos turnando", recuerda la testigo. 13/05/2019 19:05

Fernando J Pérez La última testigo de este lunes es María Luisa Martínez Olivera, también presente el 20 de septiembre de 2017 en la concentración ante la Consejería de Economía. 13/05/2019 19:01

Fernando J Pérez "Los jóvenes, que eran los que habían estado en los coches, y que estaban abajo, no querían marcharse", recuerda la testigo. 13/05/2019 18:58

Fernando J Pérez Prat dice que los discursos de desconvocatoria de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart el 20-S no pudieron ser oídos por los concentrados. 13/05/2019 18:57

Fernando J Pérez La testigo dice que vio a Eulàlia Reguant y Mireia Boya, de la CUP, subirse a los vehículos de la Guardia Civil "para calmar los ánimos" de la gente más joven. 13/05/2019 18:55

Fernando J Pérez "Cuando estaba oscureciendo, nos comunicaron que el señor [Jordi] Sànchez había pedido que los voluntarios hiciéramos un cordón para ponernos entre los vehículos [de la Guardia Civil] y la gente. Teníamos que hacer que la gente bajara de los vehículos. Había una señora de 77 años, la yaya le decían, a la que la gente le había cogido cariño, y que dijo a la gente que bajara. Cuando conseguimos que, a regañadientes, se bajaran, (...) cerramos y ya está", relata la testigo Silvia Prat. 13/05/2019 18:53

Fernando J Pérez La testigo dice que se dirigió sobre las seis de la tarde a la carpa de la ANC, y allí le dieron un peto y le indicaron que diera relevo a los voluntarios que formaban un cordón para "facilitar el paso de la comitiva judicial" y "mantener un pasillo por el que pudiera pasar todo el mundo". Prat dice que no era un servicio de seguridad sino "de orden", para facilitar la salida de la Consejería. 13/05/2019 18:50

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión, con los dos testigos que faltan de la 43ª jornada. El tribunal llama a Silvia Prat, que acudió el 20 de septiembre de 2017 a la manifestación ante la Consejería de Economía de la Generalitat, en protesta contra la Operación Anubis de la Guardia Civil contra los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre. 13/05/2019 18:48

Jesús García Finaliza la extensa declaración de Jaume Asens, que ha estado plagada de alusiones políticas. Marchena ordena un breve receso de 10 minutos. 13/05/2019 18:27

Jesús García "Expreso mi incomodidad de que la Abogacía del Estado y la Fiscalía vayan de la mano con Vox", dice Jaume Asens ahora que es el turno de preguntas del partido de extrema derecha. Asens tendrá que compartir el Congreso de los Diputados, entre otros, con el abogado que le formula las preguntas, Javier Ortega Smith. 13/05/2019 18:24

Jesús García Asens explica que el Ayunatmiento de Barcelona puso a disposición de los ciudadanos un servicio de asesoramiento jurídico. El Consistorio se personó también, como acusación popular, en la causa abierta por el juzgado de instrucción número siete de Barcelona contra agentes y mandos de la Policía. "Nuestro compromiso con el 1 de octubre, a diferencia de lo que han dicho muchas personas, fue muy claro", dice Asens, que aprovecha esta última pregunta de la defensa para hacer un alegato político. 13/05/2019 18:22

Jesús García Actuación policial "inmoral" y "brutal" el 1-O. Asens explica que estuvo con varias personas "heridas" durante la jornada del 1-O. El diputado electo define como "inmoral" y "brutal" la actuación de la policía durante el referéndum. 13/05/2019 18:21

Jesús García El 1-O "dejó de ser un referéndum" porque "no tenía consecuencias jurídicas". La consulta, sin embargo, estaba amparada en el "derecho de reunión". 13/05/2019 18:18

Jesús García "Había razones morales, políticas y jurídicas. Estábamos ante un abuso de derecho", dice Asens, cuya formación apeló a realizar "acciones de desobediencia civil". 13/05/2019 18:17

Jesús García Interrogatorio accidentado. Manuel Marchena está interrumpiendo en reiteradas ocasiones el interrogatorio del abogado Àlex Solà. Considera que muchas de sus preguntas son impertinentes y que está pidiendo valoraciones al testigo. 13/05/2019 18:14

Jesús García "Formule otra pregunta", dice Marchena. Es una de sus frases más repetidas en la sesión de este lunes. 13/05/2019 18:11

Jesús García En Barcelona, dice Jaume Asens, es "práctica habitual" que haya concentraciones no comunicadas. Explica que por lo general, los agentes tienen instrucciones de permitir ese tipo de concentraciones. 13/05/2019 18:08

Jesús García El papel de Asens en el intento de registro a la sede de la CUP. Jaume Asens explica que acudió frente a la sede de la CUP para intentar ejercer la "interlocución" con mandos de la Policía. Dice que no lo consiguió. "Advertimos de que iríamos al juzgado de guardia a poner en conocimiento esa situación. Al cabo de media hora, las fuerzas desplegadas abandonaron sus posiciones". 13/05/2019 18:08

Jesús García "Asedio" a la CUP. Así define Jaume Asens el intento de registrar la sede de la formación anticapitalista el 20 de septiembre de 2017. El diputado electo inicia con fuerza su declaración y habla de una "situación de excepcionalidad" el 20-S. 13/05/2019 18:04

Jesús García Àlex Solà, uno de los abogados de Jordi Cuixart, es quien formula las preguntas a Jaume Asens. Los dos son viejos conocidos, como abogados, en causas relacionadas con derechos fundamentales. 13/05/2019 18:04

Jesús García Asens ha sido el principal promotor, desde el Ayuntamiento de Barcelona, de la acusación en la causa abierta contra agentes y mandos de la Policía por delitos de lesiones y contra la integridad moral. 13/05/2019 18:03

Jesús García Querella contra Jaume Asens. El diputado dice que no sabe si está siendo investigado en alguna causa porque los sindicatos policiales se querellaron contra él y contra la alcaldesa Ada Colau. 13/05/2019 18:02

Jesús García El tribunal llama a declarar al diputado electo en el Congreso Jaume Asens, que ha sido concejal del Ayuntamiento de Barcelona durante el mandato de Ada Colau. Asens es abogado y estuvo presente, entre otras cosas, en el intento de registro por parte de la Policía en el registro de la CUP. 13/05/2019 18:01

Jesús García La Taula per la Democràcia, y no el Gobierno de la Generalitat, fue el convocante del "paro de país", dice Ros a preguntas del abogado de la exconsejera Dolors Bassa. El abogado Mariano Bergés pregunta por los servicios mínimos y trata de acreditar que se fijaron los mismos criterios que en otro tipo de huelgas. Marchena le interrumpe. 13/05/2019 17:58

Jesús García El "paro de país". Camil Ros dice que el 3 de octubre no se celebró una huelga general sino un "paro de país". "Nos pusimos de acuerdo en dar una respuesta a las actuaciones policiales del 1 de octubre", dice el testigo a preguntas de Marina Roig, que está estirando el interrogatorio. 13/05/2019 17:56

Jesús García La concentración frente al TSJC. La abogada pregunta ahora por una concentración, al día siguiente -21 de septiembre de 2017- frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. "Tanto el secretario general de CC OO como yo tuvimos la iniciativa de hablar con Cuixart y Sànchez y nos reunimos luego por la noche para poder hablar de la situación". 13/05/2019 17:51

Jesús García El 20-S. "Vi a la gente con una actitud tranquila", rememora Camil Ros, que estuvo hablando a lo largo de la jornada, entre otros, con el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart. Ros asegura que en ningún momento Cuixart interpretó esa movilización como un intento de impedir la actuación judicial. "Era más una actuación de protesta. Todos estábamos desorientados de hacia dónde podían ir las cosas". 13/05/2019 17:50

Jesús García Turno de Camil Ros, secretario general de UGT en Cataluña. La abogada de Jordi Cuixart pregunta por los parlamentos en los que Ros y otras personalidades pidieron la libertad de los detenidos el 20-S. "Consideramos la defensa de las instituciones y de las personas que las representan. Creímos que eran desproporcionadas las detenciones e hicimos un llamamiento pacífico a la movilización". 13/05/2019 17:46

Jesús García El funcionamiento del Pacte Nacional pel Referèndum. Itziar González detalla las reuniones del comité ejecutivo del Pacte Nacional pel Referèndum, que promovía una consulta acordada sobre la independencia entre el Gobierno y la Generalitat. González dice que se puso el acento en la necesidad de ser independientes del Govern y de los partidos polítcos. "Nos preocupó mucho cómo se harían las cosas, de dónde saldría el dinero..." 13/05/2019 17:36

Jesús García "Me llamó el presidente Puigdemont y me dijo que, a raíz de una resolución del Parlamento, se pedía al Gobierno promover una acción para "impulsar un acuerdo" sobre el referéndum, dice González a preguntas de la abogada de Jordi Cuixart. 13/05/2019 17:33

Jesús García El presidente del tribunal, Manuel Marchena, llama a declarar a Itziar González, exconcejal del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona. González es arquitecta y fue miembro del comité ejecutivo del Pacte Nacional per al Referèndum. 13/05/2019 17:31

Jesús García La abogada del Estado pregunta a Vallvé sobre el 1-O y el testigo relata que los ciudadanos se comportaron de forma "pacífica". 13/05/2019 17:29

Jesús García "En ningún momento se quiso dificultar la actuación judicial", dice Vallvé sobre las concentraciones masivas ante la sede de Economía. Ese día, un juez de Barcelona ordenó 40 registros y diversas detenciones de altos cargos de la Generalitat en la investigación abierta sobre el referéndum de independencia. 13/05/2019 17:20

Jesús García La protesta del 20-S en Economía. "No había ningún brote de personas. Era una manifestación de personas indignadas. Los bares estaban abiertos sin ningún tipo de problemas". 13/05/2019 17:19

Jesús García Vallvé defiende que las movilizaciones convocadas por Òmnium Cultural fueron siempre de carácter pacífico. El testigo dice que participó en un acto de apoyo al expresidente Artur Mas cuando fue procesado por organizar la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014. Las manifestaciones "en absoluto tenían intención" de "presionar" al poder judicial, sino de "ejercer el derecho de manifestación". Su declaración va en sintonía de lo defendido por el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que ha solicitado su declaración. 13/05/2019 17:16

Jesús García Turno de Joan Vallvé, vicepresidente tercero de Òmnium Cultural. Vallvé explica, a preguntas de Marchena, que fue "detenido y encarcelado en 1971 por contribuir a la fundación de la Asamblea de Cataluña". 13/05/2019 17:13

Jesús García El abogado pregunta a Álvarez sobre los acuerdos para servicios mínimos de la huelga del 3 de octubre de 2017, convocada en protesta por la actuación policial durante el 1-O. Fue el llamado "paro de país", que fue apoyado por los sindicatos. Las acusaciones apenas formulan preguntas y finaliza así la brevísima declaración de Álvarez. 13/05/2019 17:11

Jesús García Turno de Josep Maria Álvarez, secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT). Su testifical ha sido solicitada por el abogado de la exconsejera Dolors Bassa. Antes, fue máximo responsable de la UGT en Cataluña. 13/05/2019 17:05

Jesús García "No se recibió ninguna petición formal administrativa, no hubo ninguna carta en la que se nos dijese que era un buque de Estado y no se usó la disposición adicional de la ley de puertos. En ningún caso se advirtió a la Generalitat de la causa del atraque del buque Moby Dada", señala el exsecretario de Infraestructuras de la Generalitat sobre un episodio que forma parte del escrito de acusación del fiscal y al que han aludido diversos testigos a lo largo del juicio. En un mensaje en Twitter, el exconsejero de Territorio Josep Rull aludió a un artículo publicado en el diario La Razón sobre el Moby Dada: "En efecto, no lo hemos dejado atracar". 13/05/2019 16:54

Jesús García Font dice que en ningún caso se puso de manifiesto, por parte de Fomento, que se trataba de un buque de Estado. 13/05/2019 16:51

Jesús García La polémica con el puerto de Palamós. El abogado de Josep Rull pregunta a Font sobre la polémica vinculada con la llegada de uno de los barcos (el Moby Dada) al puerto de Palamós el 19 de septiembre de 2017, donde le fue prohibida la entrada. El testigo asegura que no se cumplieron las solicitudes por parte del buque para atracar en el puerto. "Hubo comentarios y correos electrónicos para un atraque durante 20 días". 13/05/2019 16:49

Jesús García Turno de Ricard Font, exsecretario de Infraestructuras y Movilidad de la Generalitat. Font ha sido citado por la defensa de Josep Rull sobre el atraque de los barcos con efectivos de Policía y Guardia Civil. Font era el presidente de Ports de la Generalitat durante el otoño de 2017. 13/05/2019 16:47

Jesús García La actuación policial y los desperfectos del 1-O: 268.000 euros. La secretaria general de Educación explica la "valoración de daños" causados a los centros de votación durante el 1-O, que cifra en 268.000 euros. La mayoría, señala, están vinculados a la actuación policial. 13/05/2019 16:42

Jesús García La defensa pregunta a Cuenca sobre la titularidad de los centros educativos en Cataluña. Durante el 1-O, colegios e institutos de enseñanza fueron utilizados como locales de votación. 13/05/2019 16:37

Jesús García Se reanuda la sesión en el Tribunal Supremo. El presidente Manuel Marchena llama a declarar al primer testigo de la tarde, cuya declaración estaba prevista en realidad para esta mañana. Se trata de Nuria Cuenca, secretaria general del Departamento de Educación. 13/05/2019 16:35

Fernando J Pérez El juicio se interrumpe hasta las 16.30. 13/05/2019 14:20

Fernando J Pérez Corretja, a preguntas de Vox, afirma que no le constan contratos para traer a observadores internacionales para el referéndum ilegal del 1-O. 13/05/2019 14:19

Fernando J Pérez "La ley de transparencia catalana es muchísimo más exigente que la ley española", afirma Corretja sobre los procedimientos para la contratación. "En la Generalitat hay un control muy exhaustivo de determinados contratos, incluso menores". 13/05/2019 14:14

Fernando J Pérez "Me parecería bastante increíble, me parece inimaginable", señala la testigo cuando se le pregunta si se podían hacer los contratos para el referéndum ilegal a través de Òmnium Cultural. 13/05/2019 13:58

Fernando J Pérez "Cuando se detecta alguna irregularidad se abre un expediente de revisión de oficio para su anulación, porque es nulo de pleno derecho". "¿Es posible que la irregularidad se detecte con posterioridad, cuando el contrato se ha ejecutado?", pregunta la fiscal Madrigal. "En este momento no recuerdo ningún caso concreto, me parece muy difícil, existe la posibilidad pero nunca la he vivido", señala la alta funcionaria. 13/05/2019 13:57

Fernando J Pérez "Las normas se siguieron a rajatabla, se envió toda la información hasta que se produjo la intervención de la Generalitat por el artículo 155. Se cumplieron todas las obligaciones", afirma Corretja sobre la orden de remitir al Ministerio de Hacienda todos los contratos y compromisos de pago de la Generalitat para su fiscalización. 13/05/2019 13:54

Fernando J Pérez Mercè Corretja afirma que todos los contratos de la Generalitat "se publican en el portal de Transparencia". Sobre las supuestas contrataciones para el referéndum tras la aprobación de la ley del referéndum el 6 de septiembre, la funcionaria afirma: "Me inquietó, pero me tranquilizó que entre el 6 de septiembre y el 1 de octubre era materialmente imposible realizar cualquier contrato en este espacio de tiempo y el Govern no tienen los recursos técnicos y económicos para realizarlo", afirma, a preguntas del letrado Josep Riba. 13/05/2019 13:49

Fernando J Pérez La testigo corrobora que en los archivos de la Generalitat no se ha encontrado "absolutamente ningún contrato" relacionado con el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Dice que ha buscado en varias ocasiones, entre otras razones, para responder a preguntas parlamentarias sobre ello. 13/05/2019 13:44

Fernando J Pérez El acuerdo marco de servicios postales. "Lo conocía, era de tramitación simplificada, estaba prorrogado hasta septiembre de 2017, no tenía concreción de condiciones, el acuerdo ya contiene los precios y las condiciones de ejecución. Tenía tres lotes, dos adjudicados a Correos y uno adjudicado a Unipost. No podían adjudicarse los tres lotes a la misma empresa. El de Unipost correspondía a cinco departamento [de la Generalitat]" recuerda la funcionaria Corretja. 13/05/2019 13:42

Fernando J Pérez "Formule una pregunta que nos alivie de explicaciones muy valiosas, pero que son de contenido jurídico", la pide el juez Marchena al abogado Homs. 13/05/2019 13:39

Fernando J Pérez La declaración de la alta funcionaria tiene que ver con el delito de malversación de que se acusa a los politicos catalanes en el juicio del procés. Uno de los grandes interrogantes jurídicos del juicio es el momento en que se produce el desvío de fondos públicos: cuando se compromete el gasto o cuando se realiza la prestación. 13/05/2019 13:38

Fernando J Pérez El tribunal llama ahora a la siguiente testigo, Mercè Corretja Torrens, directora general de Contratación Pública de la Generalitat de Cataluña desde enero de 2016. El primer abogado en interrogar a la alta funcionaria es Francesc Homs. Corretja dice que no se puede licitar una contratación sin reserva de crédito para ello. "Cuando un contrato queda desierto, el crédito queda liberado y se reincorpora al presupuesto y no hay compromiso de pago; la reserva no es un compromiso de gasto, el compromiso se produce cuando se perfecciona el contrato, después de la adjudicación, cuando el contrato se formaliza mediante documento administrativo", afirma. La funcionaria dice que la obligación de pago se produce cuando la prestación contratada se realiza y se certifica. 13/05/2019 13:30

Jesús García "Se prescindió del procedimiento legalmente establecido", dice Esteve sobre la anulación de las facturas de TV-3 por el anuncio del 1-O. 13/05/2019 13:25

Jesús García La abogada del Estado pregunta si se cancelaron algunas facturas por "su relación con procesos judiciales abiertos" sobre el referéndum. El testigo lo niega. 13/05/2019 13:18

Jesús García La abogada del Estado, Rosa María Seoane, incide en las preguntas sobre la presunta malversación de fondos públicos para el 1-O. Logra que el testigo admita que la revisión del gabinete jurídico es de carácter "formal" y no "material". 13/05/2019 13:13

Jesús García La fiscal pregunta por la campaña de registro de catalanes en el exterior, la campaña Civisme y la emisión de anuncios sobre el 1-O en TV-3. Madrigal le recuerda que la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) "emitió un presupuesto que fue aceptado". "No me han informado", responde el testigo. "No me consta que nadie aceptara un presupuesto", señala. La batalla de si hubo o no gasto público (o compromiso de gasto) para el 1-O está sobre la mesa en el juicio del procés. 13/05/2019 13:07

Jesús García El testigo se muestra áspero y rocoso con las preguntas de la fiscal, Consuelo Madrigal, que trata de desmontar (por ahora sin éxito) su tesis. 13/05/2019 12:58

Jesús García "Los miembros del Govern tenían un requerimiento personal del Tribunal Constitucional", dice el testigo ante las insistentes preguntas de la fiscal sobre si advirtió a los consejeros de la ilegalidad del referéndum. Esteve se escuda en que la labor del gabinete jurídico es "consultiva". 13/05/2019 12:53

Jesús García La fiscal pregunta si advirtió de la necesidad de impedir el referéndum. Esteve se escuda en que las funciones del gabinete jurídico van en otra dirección. 13/05/2019 12:51

Jesús García Se reanuda la sesión. Francesc Esteve contesta ahora las preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal. 13/05/2019 12:49

Jesús García El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ordena un receso de 30 minutos. A la vuelta, las acusaciones (Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox) seguirán con el interrogatorio a Francesc Esteve, director del gabinete jurídico de la Generalitat. 13/05/2019 12:05

Jesús García Unipost no hizo "ningún tipo de reclamación de pago" a la Generalitat, dice el testigo a preguntas del abogado Josep Riba. 13/05/2019 12:04

Jesús García Falta de documentación de las reuniones. El testigo admite, a preguntas del abogado del exconsejero de Interior Joaquim Forn, que una de las razones para impugnar las órdenes de De los Cobos era que no se documentaban de forma suficiente las reuniones de coordinación en la Fiscalía. 13/05/2019 11:53

Jesús García El nombramiento de Pérez de los Cobos. "El gabinete jurídico interpuso un recurso contencioso-administrativo contra las órdenes verbales" de Diego Pérez de los Cobos, dice Esteve, que niega haber recurrido su nombramiento como coordinador del dispositivo del 1-O. 13/05/2019 11:45

Jesús García La campaña del registro de catalanes en el exterior. La defensa aborda ahora otro de los gastos que la Fiscalía atribuye al Govern sobre el 1-O: la campaña del registro de catalanes en el exterior, a priori destinada a los catalanes que viven en el extranjero y que pueden disfrutar de ciertos "servicios". La Fiscalía cree, en cambio, que la publicidad aparecida en medios está relacionada con la consulta sobre la independencia. El testigo lo niega. "No aparece ninguna vinculación con el referéndum del 1-O". 13/05/2019 11:42

Jesús García Encargo nulo, publicidad gratuita. Esteve dice que el acto de contratación de la publicidad es "nulo", por lo que las facturas también lo son. Y subraya que los anuncios emitidos por el 1-O debían ser gratuitos. 13/05/2019 11:41

Jesús García Las facturas por los anuncios de TV-3 sobre el 1-O, rechazadas. Esteve explica también las gestiones hechas sobre la emisión de anuncios sobre el 1-O en TV-3. El testigo dice que se recibieron "dos facturas" en Presidencia "por correo electrónico y no por la plataforma de facturación electrónica que existe al efecto". La jefa de la asesoría jurídica de Presidencia emitió un informe en el que decía que se debían "devolver las facturas". "El encargo del anuncio tenía carácter gratuito y estaba en el convenio general por el que la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales [el ente público que gestiona TV-3 y Catalunya Ràdio] tiene que hacer publicidad de las actuaciones que el Gobierno le confiera". Esteve asegura que la corporación ha presentado un escrito reclamando el pago de las facturas. "Ante esta discrepancia, se inició un procedimiento de revisión". 13/05/2019 11:38

Jesús García Niega la malversación porque no se comprometió gasto público. Esteve dice que no hay "ningún encargo formal específico" para notificaciones relacionadas con el 1-O a la mercantil Unipost. "No existe afectación presupuestaria, reserva de crédito, factura pendiente, ni afectación al presupuesto de la Generalitat", detalla Esteve. Su testimonio intenta servir a las defensas para rebatir la acusación de malversación. 13/05/2019 11:35

Jesús García La denuncia del Tribunal de Cuentas. "En enero de 2019 se recibió una notificación del Tribunal de Cuentas sobre una denuncia contra los miembros del Govern y la interventora por responsabilidad contable por los gastos del referéndum del 1 de octubre", explica el testigo. El gabinete ha estudiado los hechos y se ha opuesto a ellos al no apreciar "ningún perjuicio para el erario público". 13/05/2019 11:35

Jesús García El cierre de la red wifi. El testigo explica que, el 1-O, se cumplió la orden judicial de cerrar la red wifi de todos los centros públicos de la Generalitat. Algunos de ellos (más de 2.000) fueron utilizados como centros de votación del referéndum. "Se hizo y se informó al señor Turull", dice en alusión al exconsejero de Presidencia Jordi Turull. El director del gabinete explica que también se clausuraron 26 aplicaciones. 13/05/2019 11:31

Jesús García Sin aviso sobre los registros en edificios públicos el 20-S. El director del gabinete jurídico de la Generalitat explica su papel durante el 20-S. Dice que no se recibió ninguna comunicación sobre los registros. "Esto provocó un escrito de queja ante el presidente del Consejo General del Poder Judicial". El testigo dice que "no hubo respuesta". 13/05/2019 11:26

Jesús García Para este lunes estaba prevista la declaración de Jordi Puigneró, consejero de Políticas Digitales de la Generalitat, pero las defensas han renunciado a su testimonio. Puigneró era secretario de Telecomunicaciones durante los meses del procés. 13/05/2019 11:24

Jesús García Esteve es actualmente director del gabinete jurídico de la Generalitat de Catalunya. Durante la aplicación del artículo 155, no fue destituido, explica a preguntas del abogado Jordi Pina. Antes, había sido secretario general del Departamento de Gobernación. 13/05/2019 11:21

Jesús García Turno de Francesc Esteve. El testigo explica que está siendo investigado por el juzgado de instrucción número 28 de Barcelona por un concurso público para el suministro de urnas. 13/05/2019 11:20

Jesús García Reuniones con ANC. El inspector explica que las reuniones se hacían con la Asamblea Nacional Catalana y con cualquier otra entidad que organizaba movilizaciones de gran calado. El testigo dice que en esa concentración de 2016 frente al TSJC no hubo incidentes. 13/05/2019 11:14

Jesús García Reuniones para movilizaciones independentistas. El inspector explica que participó en reuniones de coordinación sobre movilizaciones independentistas. El abogado Jordi Pina pregunta por unas concentraciones frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en 2016 por la declaración de los investigados por la causa del 9-N; entre ellos, el expresidente de la Generalitat Artur Mas. 13/05/2019 11:12

Jesús García Jornada variada en el Tribunal Supremo. El presidente, Manuel Marchena, llama ahora al inspector de los Mossos d'Esquadra 1622, cuya imagen no se va a exhibir. Explica que estuvo procesado en los años ochenta por lesiones y finalmente absuelto. Su testimonio ha sido solicitado por la defensa de Jordi Sànchez. 13/05/2019 11:11

Jesús García Las acusaciones renuncian a formular preguntas a Boya, por lo que finaliza su declaración. 13/05/2019 11:07

Jesús García Condiciones para desconvocar. Boya explica que las diputadas de la CUP pusieron condiciones para aceptar la desconvocatoria de la manifestación. En particular, que se fijara una hora y lugar concretos para protestar al día siguiente. 13/05/2019 11:02

Jesús García Discusiones con Jordi Sànchez. Boya explica que tuvo una "discusión" con Jordi Sànchez. "Él estaba convencido de que había que desconvocar la manifestación y yo no estaba de acuerdo". 13/05/2019 11:01

Jesús García "A muchos os gustaría estar encima de un Patrol de la Guardia Civil". Boya dice que, cuando subió al coche de la Guardia Civil, intentó emplear el humor. "Sé que a muchos de vosotros os gustaría estar encima de un Patrol de la Guardia Civil. Yo tengo la suerte de hacerlo", admite que explicó a los manifestantes. Dice la exdiputada que en ningún caso quiso "provocar daños" al subir al vehículo, sino que pretendía evitar altercados. "Si con mi peso contribuí a chafar un poco el techo del coche, pues seguramente sí..." 13/05/2019 10:59

Jesús García Mireia Boya, subida en un vehículo policial porque era "un buen atril". La abogada de Jordi Cuixart recuerda que tanto Boya como la también exdiputada de la CUP Eulàlia Reguant "subieron a un vehículo de la Guardia Civil". La letrada, Marina Roig, pregunta por qué lo hicieron. La exdiputada explica que había un grupo de gente joven protestando "de manera más entusiasta" y que vieron necesario recordar los mensajes de "actitud no violenta". Boya dice que subieron a los coches para que esas personas pudieran escucharles mejor. "Cuixart y Sànchez nos dijeron que seguramente eran votantes de la CUP o que nosotras conectaríamos mejor con ellos. Pidieron que les recordáramos las bases de la desobediencia civil no violenta. Por nuestra estatura, necesitábamos algún lugar para que nos vieran y nos reconocieran. Junto a los voluntarios de la ANC, que nos consiguieron un megáfono, consideramos que subir al techo de uno de los dos coches de la Guardia Civil era un buen atril para dirigirnos a la gente". 13/05/2019 10:55

EL PAÍS Uno de los tuits a los que se ha referido Boya en su intervención. La exdiputada de la CUP Mireia Boya escribió este mensaje en su cuenta de Twitter un día antes de la manifestación del 20-S: "Están entrando en todas partes impunemente. Que nos encuentren de pie delante. Salimos a la calle y defendemos los derechos y la democracia pacíficamente". https://twitter.com/yeyaboya/status/910390044615217152 13/05/2019 10:55

Jesús García La tarde del 20-S en Economía. Boya dice que hubo "actuaciones musicales" y que había gente "cantando y bailando" frente al Departamento de Economía durante la tarde. "Nos encontramos con el cordón de seguridad de los voluntarios de la ANC y fácilmente llegamos a la puerta". 13/05/2019 10:52

Jesús García "Intento de asalto". Boya define como un "intento de asalto" las maniobras de la Policía, que estuvo esperando en vano una orden judicial para registrar la sede del partido por la supuesta presencia de material electoral para el 1-O. "Intentamos que no se produjera ningún tipo de altercado porque no iba con nuestra estrategia no violenta". Dice que alrededor de las 15 horas la CUP decidió poner música para relajar el ambiente. 13/05/2019 10:47

Jesús García El intento de registro en la sede de la CUP. La mañana del 20-S fue movida para Boya. Tras estar en Exteriores y en Economía, acudió al intento de registro de la Policía en la sede de la CUP, en la calle Casp de Barcelona. "Vimos policías encapuchados. David Fernàndez estaba hablando con la policía para ver si tenían orden judicial. Nos sentamos en la entrada ejerciendo las tácticas de desobediencia civil ante un hecho que luego se ha demostrado ilegal". Boya dice que estuvo alrededor de ocho horas en la sede del partido. Y que más tarde regresó a Economía. 13/05/2019 10:45

Jesús García Periodistas en los vehículos. La exdiputada de la CUP subraya, como han hecho otros testigos, que había "una treintena de periodistas" subidos en los vehículos de la Guardia Civil que estaban "mal aparcados" frente al Departamento de Economía. 13/05/2019 10:43

Jesús García ¿Impedir el registro judicial? Boya asegura que "en ningún momento" el objetivo de las movilizaciones era "impedir" el registro ordenado por el juez 13 de Barcelona a la Guardia Civil. "Las llamadas eran para que la gente saliera a defender el derecho de sufragio del 1 de octubre". 13/05/2019 10:42

EL PAÍS El 20 de septiembre de 2017, día al que se está refiriendo Boya en su declaración, miles de personas se manifestaron en Barcelona por los registros de la Guardia Civil. Foto: Protestas en la plaza de Catalunya. SUSANA VERA 13/05/2019 10:41

Jesús García La protesta en Economía. Dice que acudió a las puertas de Economía porque era un "cargo electo", en alusión a su condición de diputada en el Parlament y presidenta del grupo parlamentario de la CUP. Boya admite, a preguntas de la defensa, que hizo llamamientos a la ciudadanía para protestar. "Soy muy activa en Twitter, y ese día quizá envié diez o doce tuits haciendo llamadas a la movilización, a que la gente ejerciera su derecho de manifestación ante una situación anormal". 13/05/2019 10:41

Jesús García "Estuve apoyando el derecho de manifestación de la gente", dice la exdiputada de las Candidatures d'Unitat Popular (CUP), la formación anticapitalista. Sobre las 11 horas, se desplazó a la sede del Departamento de Economía, principal escenario de las movilizaciones. 13/05/2019 10:39

Jesús García Boya explica que el 20-S acudió al Departamento de Asuntos Exteriores de la Generalitat, uno de los que estaban siendo registrados por la Guardia Civil por orden judicial. "Vi que básicamente había trabajadores de Comisiones Obreras. Tenían pancartas. Poco a poco se fue concentrando más gente. Cortaron la vía Laietana", explica. 13/05/2019 10:37

Jesús García El testimonio de Boya ha sido propuesto por las defensas de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, en 2017 líderes de las entidades independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. Los abogados preguntan por la concentración de rechazo a los registros judiciales del 20 de septiembre de 2017. 13/05/2019 10:37

Jesús García Cambio de tercio en la sesión del juicio del 'procés' de este lunes. Es el turno de la exdiputada de la CUP Mireia Boya. Boya explica que está procesada por desobediencia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que por indicación del Tribunal Supremo asumió la parte de la causa relativa solamente a ese delito de desobediencia. Manuel Marchena le explica su especial condición de testigo y que tiene derecho a "rechazar todas las preguntas" o aceptar solo algunas. Acude acompañada de su abogado. 13/05/2019 10:36

Jesús García Impedir la entrada a los Mossos. "Estábamos muy juntos y no pudieron entrar". "¿Estaban juntos impidiendo la entrada?", pregunta la abogada del Estado. "Sí", responde el testigo. 13/05/2019 10:32

Jesús García Sin presencia de fuerzas del Estado. Leal dice que en ningún momento se presentaron agentes de la Policía o la Guardia Civil. El fiscal Javier Zaragoza pregunta cuánto tardó en votar. "Media hora". Dice que decidió quedarse después comentando lo ocurrido "en otras localidades", en alusión a las intervenciones de las fuerzas de seguridad del Estado. 13/05/2019 10:30

Jesús García Turno de Jordi Leal, citado a propuesta de la defensa de Jordi Sànchez. Leal, arquitecto técnico, acudió a votar a la biblioteca Can Casacuberta, en Badalona. Dice Leal que vio un "binomio" de Mossos d'Esquadra, que estaba con el coche patrulla aparcado. "Intentaron entrar y no pudieron por la acumulación de gente, unas 200 personas". 13/05/2019 10:29

Jesús García El centro se llenó a lo largo del día con unas 1.000 personas, explica a preguntas del fiscal Javier Zaragoza. "Unos nos sacaban con las manos y otros utilizaban las porras". 13/05/2019 10:26

Jesús García La retirada de la Policía. "Les dijimos fuera, fuera, fuera, y al cabo de 20 minutos se retiraron. Y continuamos votando". Dice Rodríguez que votó pasadas las 13 horas porque la red había caído. La testigo señala que los agentes "no explicaron nada a nadie", sino que fueron directamente a "retirar a la gente que estábamos protegiendo la puerta". Rodríguez añade que nadie amenazó ni agredió a los agentes. 13/05/2019 10:24

Jesús García Turno de María Pilar Rodríguez, administrativa que votó en la escuela privada Fedac Horta (Barcelona). Los Mossos d'Esquadra se acercaron a la puerta sobre las 7 de la mañana. A las 9 lo hizo el Cuerpo Nacional de Policía. "Bajaron en fila de a dos, primero los uniformados y detrás la policía judicial. Cerramos la verja del colegio e hicimos pasar a las personas mayores. Hicimos cánticos. Nos lanzaban hacia mitad de la calle y nos empujaban. Duró unos 20 minutos. Éramos unas 500 o 600 personas. No podían llegar a la puerta del colegio". 13/05/2019 10:23

Jesús García Las urnas. Nogueras dice que no es testigo directo de lo que ocurrió con las urnas en el centro electoral. Cuando llegó la Guardia Civil, explica, salió fuera. Cuando volvió a entrar, las urnas ya no estaban. "Luego nos explicaron que no se las habían llevado". Finaliza así su breve interrogatorio, de apenas 15 minutos. 13/05/2019 10:19

Jesús García El papel de los Mossos. "Los Mossos llegaron a primera hora de la mañana. Era una pareja que estuvo frente al colegio electoral todo el día". Nogueras dice que "en varias ocasiones se acercaron al colegio y quisieron entrar". Pero como estaba dentro del centro, él no lo vio. 13/05/2019 10:14

Jesús García "La actitud de los ciudadanos era pacífica", explica Nogueras, que es funcionario interino de la Generalitat. El testigo detalla que la Guardia Civil pudo entrar al centro de votación pero no "inautar material electoral". La intervención duró apenas cinco minutos, dice a preguntas de la defensa de Jordi Sànchez. El fiscal pregunta si él u otros ciudadanos insultaron a los guardias. "Oí a un ciudadano insultarles, pero solo a uno. Hijos de puta". 13/05/2019 10:11

Jesús García Comienza una nueva sesión del juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo. Es el turno de un testigo, Albert Nogueras, que también participó en las votaciones del 1 de octubre de 2017. 13/05/2019 10:07

EL PAÍS La vista oral encara en su decimocuarta semana la recta final de las testificales con la comparecencia de los compañeros de Carme Forcadell en la Mesa del Parlament, entre otros testigos de las defensas. 13/05/2019 07:35

EL PAÍS Buenos días. Esta mañana a las 10.00 se reanuda el juicio al procés. 13/05/2019 07:34

Fernando J Pérez Termina la 42ª sesión del juicio del procés. La vista oral se reanudará el próximo lunes a las diez de la mañana. 09/05/2019 12:53

Fernando J Pérez "La gente lanzaba los insultos normales viendo lo que estaba pasando: hijos de puta, cabrones... todo con las manos en alto", afirma el testigo. 09/05/2019 12:53

Fernando J Pérez "La gente hizo lo normal que se hacía, estar allí al lado tratando de impedirlo [el acceso de los guardias al colegio electoral]", afirma el testigo. "Hubo muchas patadas pero no de la gente, de los agentes". 09/05/2019 12:48

Fernando J Pérez "¿Sabía que había una orden judicial que declaraba el referéndum ilegal y que ordenaba cerrar los colegios?", pregunta el fiscal. "Sí, lo sabía, y también sabía que el auto ordenaba hacerlo de forma pacífica", responde el testigo, que también luce un lazo amarillo en la solapa de la chaqueta. 09/05/2019 12:47

Fernando J Pérez "Nadie agredió a los agentes en ningún momento", afirma el testigo. "Me designé yo mismo [voluntario para la votación]", cuenta el policía jubilado Nemesio Fuentes. 09/05/2019 12:45

Fernando J Pérez El testigo dice que "en ningún momento, ningún guardia civil dijo ni preguntó ni se dirigió a nadie para entrar de otra manera". 09/05/2019 12:43

Fernando J Pérez "Estaba al lado cuando un ciudadano tiró una silla y el guardia civil cayó al suelo, pero creo que la silla no fue culpable de que cayera, sino que cayó por los cristales rotos que había provocado", afirma el policía nacional jubilado que acudió a votar el 1-O. 09/05/2019 12:42

Fernando J Pérez "A la gente no la apartaron de buenas maneras, la agredieron para llegar a la puerta. Yo tenía tres hijos fuera, los tres fueron agredidos, dos lesionados; mi mujer también estaba, pero no tuvo ningún problema. Llegó un guardia con un mazo, empezó a golpear la puerta, si hubiera preguntado se le podía haber dicho que se abría hacia el otro lado. El cristal cedió y ya entraron. Dentro entraron 10 o 12 uniformados y otros tantos de paisano". 09/05/2019 12:41

Fernando J Pérez "Cuando nos avisan de que viene la Guardia Civil se interrumpe la votación y se le dice a la gente que se dejaba de votar, queríamos evitar que hubiera heridos dentro si es que entraban, Nos fuimos al vestíbulo, donde hay dos puertas de cristal. Llega la Guardia Civil, no dijeron ni una palabra, la gente empezó a apartarse, porque en la parte exterior golpearon a todo el que había". 09/05/2019 12:39

Fernando J Pérez "Hubo actividades toda la noche, incluso desde la tarde anterior. Estuve hasta que la Guardia Civil nos echó, sobre las 13.45. Estaba dentro del colegio, había sido voluntario para formar una mesa, empezamos la votación sobre las nueve de la mañana, llegaron noticias por WhatsApp de lo que ocurría en Barcelona: gente ensangrentada, herida... Comenzó a cundir el nerviosismo". 09/05/2019 12:38

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión del juicio del procés. El Tribunal llama al último testigo de la jornada, Nemesio Fuentes, policía nacional jubilado. Acudió a votar al Instituto Quercus de Sant Joan de Vilatorrada. 09/05/2019 12:36

EL PAÍS No se ha reanudado aún la sesión del juicio, a pesar de que el receso indicado por el juez Marchena era solo hasta las doce y media. 09/05/2019 12:35

Fernando J Pérez El tribunal ordena un receso hasta las 12.30 antes de que comparezca el último testigo de la jornada. 09/05/2019 11:50

Fernando J Pérez "La gente estaba con una ilusión tremenda, y cuando dieron las urnas la gente las cogió y ya está", afirma el testigo Joventeny. 09/05/2019 11:47

Fernando J Pérez El décimo testigo es Josep Joventeny. Este jubilado votó en la Escola Industrial de Barcelona, en el Eixample, donde pernoctó la víspera del 1-O. "Vi un ambiente festivo, se celebraba una gran fiesta, había críos jugando, personas tocando la guitarra. De madrugada vinieron los Mossos, la Policía Nacional y la Guardia Civil no se presentó por la noche". 09/05/2019 11:40

Fernando J Pérez "Compré una bolsa enorme de churros y la compartimos entre todos. Los Mossos querían entrar, pero teniendo delante a 50-60 personas no podían entrar", recuerda Saborit. 09/05/2019 11:34

Fernando J Pérez El noveno testigo es Venanci Saborit. Este economista jubilado, especialista en gestión pública, visitó cinco colegios. "El día 30 acudí al instituto Albéniz de Badalona, donde pensaba que me tocaba votar, me encontré con unas 20-30 personas y estuvimos charlando hasta las 11 de la noche. El día 1 me levanté sobre las 5.30 para volver al Instituto Albéniz y corrió un rumor que luego se confirmó que ese no sería el centro y que habría censo universal". 09/05/2019 11:30

Fernando J Pérez "Estábamos de pie todos juntos, con las manos alzadas, con cierta preocupación por lo que habíamos visto en los medios y cierto temor de que viniera la Guardia Civil a robarnos nuestra urna", recuerda la testigo. 09/05/2019 11:27

Fernando J Pérez "Los Mossos dijeron que tenían orden de precintar y nosotros les respondimos "volem votar" [queremos votar], y cuando pidieron a un responsable contestamos "els responsables som tots" [los responsables somos todos] y con las manos en alto les impedimos que pudieran entrar dentro del recinto", recuerda Poch. Los agentes lo intentaron tres veces, afirma. 09/05/2019 11:26

Fernando J Pérez La octava testigo es Rosa Poch. Esta auxiliar de farmacia fue a votar en su pueblo Vallbona d'Anoia (Barcelona), "plenamente consciente de que el referéndum había sido declarado inconstitucional". Estuvo desde antes de la apertura del colegio, preparando una chocolatada para un "desayuno popular" hasta que se cerró. 09/05/2019 11:24

Fernando J Pérez "Si usted se queda tranquilo, y le reconforta decir que contesta por imperativo legal, puede hacerlo", le contesta el juez Marchena al testigo cuando este pone objeciones a contestar a las preguntas de Vox. 09/05/2019 11:20

Fernando J Pérez "Durante todo el día hubo una tranquilidad absoluta, una colaboración total con los vecinos y las personas que vinieron a votar, y las personas del barrio que no se sintieron llamadas a votar tuvieron un comportamiento ejemplar", afirma. "Cuando se supo que había un censo universal, los vecinos del barrio trajeron ordenadores, alargos [alargaderas eléctricas]. Sin ello no se habría podido celebrar la votación", recuerda. 09/05/2019 11:14

Fernando J Pérez "Apareció una pareja de Mossos sobre las siete de la mañana, intentó entrar por la mañana, varias veces durante el desarrollo de la votación, pero la multitud congregada a las puertas del colegio lo impidió". 09/05/2019 11:11

Fernando J Pérez El séptimo testigo es Antoni Caralt. Este maestro de educación especial de Badalona, también con un pequeño lazo amarillo en la solapa, acudió a la escola Margarita Xirgu, en el barrio de la Salut de Badalona. "Unos cuantos decidimos acudir a otros sitios donde pensábamos que podíamos ser más útiles. Permanecimos desde las 5.30 de la mañana hasta las nueve de la noche", recuerda. 09/05/2019 11:10

Fernando J Pérez Los organizadores de la votación, afirma el testigo, llegaron a pedir ordenadores portátiles a los vecinos que acudían a votar. 09/05/2019 11:08

Fernando J Pérez "Los Mossos no estaban presentes cuando llegaron las urnas", afirma Figuerola a preguntas del fiscal Fidel Cadena. Dice que las trajo una persona "disfrazada". 09/05/2019 11:03

Fernando J Pérez El sexto testigo es Xavier Figuerola, ingeniero industrial. Este declarante acudió a votar a la Escola Itaca, en el barrio de Sant Roc, de Badalona. "Llegué al centro a las seis de la mañana, derivado de otro centro que no abrió, y fui a apoyar a la gente congregada. La escuela estaba cerrada con gente haciendo actividades en el interior. Un montón de vecinos estábamos ante las puertas cerradas". "Voté con normalidad, los mossos nos dijeron que tenían orden de impedir la votación y nosotros les dijimos que entendíamos su postura pero que por convicción democrática el derecho al voto no se puede impedir". 09/05/2019 11:01

Fernando J Pérez La testigo reconoce que los concentrados en Seva impidieron el paso de la pareja de Mossos al centro electoral hasta que llegaron los ARRO, las fuerzas de orden público de la policía autonómica. 09/05/2019 10:57

Fernando J Pérez "Hubo decepción, a la gente le supo mal, pero no hubo ninguna violencia", afirma Baqué sobre el momento en que los Mossos se llevaron las urnas. 09/05/2019 10:53

Fernando J Pérez La quinta testigo es Carme Baqué. Esta documentalista del hospital de Vic votó en Balenyà (Barcelona) y volvió a Seva, donde tiene a la familia y en cuyo centro de votación estuvo desde las 7 de la mañana hasta las 18.15, cuando los Mossos, con cinco furgonetas, cerraron el colegio. 09/05/2019 10:52

Fernando J Pérez "Era todo autoorganizado, cuando llegamos por la mañana nos organizamos por tareas a primera hora de la mañana", afirma la testigo Riera. 09/05/2019 10:48

Fernando J Pérez "Las urnas las introdujo un chico joven, eran las cuatro urnas que necesitábamos para las mesas", afirma la testigo, que no recuerda haber visto a los Mossos en ese momento. "Era imposible pasar, había mucha gente", explica cuando se le pregunta si los agentes autonómicos intentaron cerrar el colegio en cumplimiento del auto judicial que prohibía el referéndum ilegal del 1-O. 09/05/2019 10:46

Fernando J Pérez La cuarta testigo es Núria Riera. Esta señora jubilada votó en el colegio Estel de Vic (Barcelona), su centro de votación habitual. Llegó sobre las 6.15 de la mañana del 1 de octubre. "Se congregó mucha gente, cuando llegué yo, habría unas 300 personas y luego se fue acumulando mucha gente, cientos, quizá en algún momento llegaron a mil. A partir de las seis de la tarde había poca gente y se decidió cerrar porque había miedo de que la policía se llevara las urnas". 09/05/2019 10:44

Fernando J Pérez "Los Mossos no fueron conscientes en ningún momento de cuándo llegaron las urnas", finaliza su declaración Antoni Altaió. 09/05/2019 10:40

Fernando J Pérez "Me tocó asumir la relación con Mossos e interlocuté con ellos entre ocho y diez ocasiones, la primera vez nos dijeron que venían a interesarse sobre la situación del colegio, si estaba abierto o cerrado. Ellos nos comentaron que tenían la resolución judicial y venían con la intención de ejecutar sus órdenes. No lo pudieron hacer porque cuando llegamos esa madrugada y nos acumulamos la gente, nos organizamos en esos momentos y la voluntad de la gente era poder votar y garantizar que se pudiera votar, y a la pareja de Mossos les dijimos que la resolución de la juez Armas establecía que se debía garantizar la paz social, ellos y nosotros entendimos que no era necesario forzar una situación incómoda para las dos partes. Forzar una situación de cierta tensión siendo dos personas solo era algo dificultoso. Ellos dijeron que levantarían acta y se enviarían refuerzos, pero no llegaron a venir ni de Mossos, ni de Policía Nacional ni de Guardia Civil". 09/05/2019 10:36

Fernando J Pérez "Una pareja de mossos se acercó al lugar y estuvo por ahí todo el día. En cualquier jornada electoral es habitual la presencia de miembros de las fuerzas de seguridad. Toda la gente que se acercó allí era para ir a votar o para interesarse de cuál era la situación en el colegio", rememora. Altaió también luce lazo amarillo en la camisa. 09/05/2019 10:32

Fernando J Pérez "Nos levantamos muy temprano, teníamos muchas ganas de votar, llegamos al colegio a las cinco menos cuarto de la madrugada, ya había gente mayor sentada en sillas de cámping", recuerda. "El centro estaba cerrado y nos esperamos allí, y al cabo de media hora éramos unas 150 personas. Estuvimos esperando hasta que el colegio abrió, en ese momento en la cola había 120 personas y otras 80 más no en la cola física de votación". 09/05/2019 10:30

Fernando J Pérez El tercer testigo es Antoni Altaió. En realidad iba en cuarto lugar, pero la defensa ha renunciado al declarante que iba antes que él. Altaió, autónomo dedicado a la jardinería y horticultura, y activista ecologista y pacifista fue condenado en 1997 por insumisión al servicio militar. Acudió a votar con su compañera al centro cívico de Caldes de Montbui. 09/05/2019 10:28

Fernando J Pérez "Había mucha gente, tanto fuera como dentro, en algunos momentos más de mil personas", afirma Martín López. "Dijeron que había censo universal y no me preocupé mucho por eso [cuál era su mesa electoral]", recuerda. "Los que estaban en la mesa tomaban nota de las personas que votaban", rememora el testigo. 09/05/2019 10:24

Fernando J Pérez El testigo señala que la jornada en Llinars fue pacífica. "Casi todas las veces que estuve vi el centro de votación abierto, a los mossos les vi en un par de momentos, no me fijé si intentaron entrar, les vi por allí muy cerca, pero no recuerdo". 09/05/2019 10:21

Fernando J Pérez El segundo testigo de este jueves es Rafael Martín López. Este comercial jubilado, que comparece con lazo amarillo en la camisa, votó en el polideportivo de Llinars del Vallés (Barcelona). "Fui a la hora de abrir, sobre las nueve, había bastantes problemas con el tema de Internet y volví más tarde con mi hermano y pude votar". 09/05/2019 10:19

Fernando J Pérez "Para mi era una jornada importante a nivel emocional e histórico, y esta voluntad de querer seguir todo el día las incidencias fue lo que me motivó a estar ahí todo el día", afirma Andreu. "Decidí estar bien pronto para, si venía la policía, expresar mi protesta ante la decisión de no dejarnos votar, que me parecía injusta", señala. 09/05/2019 10:14

Fernando J Pérez "La única pregunta que me acuerdo de los Mossos es que si teníamos intención de quedarnos allí todo el día", afirma el testigo, que no recuerda si los agentes autonómicos advirtieron a los concentrados de que el referéndum había sido prohibido y que tenían orden de impedir la votación. 09/05/2019 10:12

Fernando J Pérez "Entre los votantes había una cierta inquietud, no llegó a nerviosismo, sí que había", afirma el testigo, tras ver las imágenes de "ataques" de la Guardia Civil y Policía a ciudadanos en otros centros de votación de Cataluña el 1-O. 09/05/2019 10:10

Fernando J Pérez El testigo dice que la jornada se desarrolló con toda normalidad en Caldes de Montbui. "La gente hacía cola tranquilamente, estábamos frente a la residencia de ancianos, muchas personas mayores se acercaron a votar, todos les saludaban, y lo que había era una situación normal", responde Andreu. 09/05/2019 10:09

Fernando J Pérez Se inicia la sesión. El primer testigo de la jornada es Joan Manuel Andreu. Este trabajador de una empresa de aplicaciones informáticas votó en Caldes de Montbui (Barcelona). Llegó al colegio electoral, uno de los nueve de la localidad, sobre las seis de la mañana. A ese centro de votación solo acudieron los Mossos. "Vino una pareja sobre las siete de la mañana, había unas cien personas en la puerta, los mossos se acercaron y preguntaron si pretendíamos quedarnos todo el día, les contestamos que sí, se alejaron unos 70 metros y estuvieron ahí toda la jornada". 09/05/2019 10:08

Fernando J Pérez Buenos días. En breves momentos se iniciará en el Tribunal Supremo la 42ª sesión del juicio del procés. En esta jornada está previsto que declaren 10 testigos propuestos por las defensas. Se trata de ciudadanos particulares que participaron en el referéndum ilegal de autodeterminación de Cataluña del 1 de octubre de 2017. 09/05/2019 10:00

EL PAÍS El último en declarar ayer fue el director general del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, que acogió los barcos donde estuvieron alojados agentes de Policía Nacional y Guardia Civil. Carbonell explicó que la primera petición para la entrada de uno de los barcos como buque-hotel fue "denegada". "Los puertos no están pensados para eso. La ley de puertos es muy restrictiva para ello", ha relatado a preguntas del abogado Jordi Pina, que le ha propuesto como testigo. La defensa de Josep Rull ha tratado de demostrar que el exconsejero de Territorio no bloqueó por puro capricho la entrada de barcos con refuerzos policiales para el 1-O. 09/05/2019 08:36

EL PAÍS Buenos días. Comenzamos aquí el relato de la última sesión de la semana. Como en los últimos días, declaran votantes en el referéndum ilegal del 1-O. 09/05/2019 08:36

Jesús García Finaliza la declaración de José Alberto Carbonell y, con ella, la sesión de hoy del juicio del 'procés'. La vista se reanudará mañana, jueves, a las 10 horas. 08/05/2019 17:36

Jesús García El tuit de Rull. El fiscal pregunta por el mensaje en Twitter del exconsejero de Territorio Josep Rull en el que afirmaba que no se había dejado atracar al buque Moby Dada en Palamós. "¿El consejero decide si se deja atracar a un buque?", pregunta Moreno. "No tengo ni idea de cómo funcionan las cosas en un puerto de titularidad de la Generalitat. Mucho me extrañaría que el consejero lo hiciese si yo ni siquiera en el puerto de Barcelona hago esa función de forma directa". 08/05/2019 17:33

Jesús García El fiscal Jaime Moreno pregunta si el día 20 sabían que el Moby Dada iba a alojar a fuerzas de seguridad. "Sí", responde Carbonell. Pero dice que en aquel momento no sabía que, antes del puerto de Barcelona, el Moby Dada había pedido atracar en Palamós. "¿Sabe por qué se le denegó?" "Ni idea". 08/05/2019 17:30

Jesús García De los Cobos y el Moby Dada. "El coronel Pérez de los Cobos comunicó que era un buque de Estado fletado por el Gobierno y nosotros lo autorizamos", relata el testigo. Carbonell dice que el Moby Dada tuvo que ser trasladado más tarde a otro amarre para llevarlo a una "ubicación que no afectara" al funcionamiento del puerto. 08/05/2019 17:27

Jesús García "Autoricé la entrada por la noche del día 19. El barco entró a las 8 de la mañana del día 20", dice Carbonell, una vez aclarada la condición del buque Rapsody. El abogado pregunta ahora por el segundo de los barcos que iban a alojar a policías y guardias civiles, el Moby Dada. "La solicitud procedía de Palamós. Analizamos la posibilidad de que el puerto lo atendiese sin afectar a las operaciones del puerto. Era un poco más complejo". 08/05/2019 17:26

Jesús García Carbonell explica que la primera petición para la entrada de uno de los barcos como buque-hotel (el Rapsody, en septiembre) fue "denegada". "Los puertos no están pensados para eso. La ley de puertos es muy restrictiva para ello", relata el testigo a preguntas del abogado Jordi Pina, que le ha propuesto como testigo. La defensa de Josep Rull trata de demostrar que el exconsejero de Territorio no bloqueó por puro capricho la entrada de barcos con refuerzos policiales para el 1-O. Carbonell dice que la denegación fue a cargo del departamento del puerto que se encarga de esas tareas. Tras esa negativa, Puertos del Estado llamó al presidente del puerto. Pero el puerto de Barcelona "desconocía que se trataba de un buque de Estado". Era la tarde del 19 de septiembre. "Nos dimos cuenta de que se refería a ese buque. Y en la conversación telefónica se explicó que era para albergar a fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado". 08/05/2019 17:21

Jesús García Cambio de tercio en la sesión del Tribunal Supremo. Tras las declaraciones de ciudadanos que votaron el 1-O (siete a lo largo de la tarde) es el turno de José Alberto Carbonell, director general de la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB). 08/05/2019 17:16

Jesús García "Era evidente que queríamos votar. Dos personas contra 200, era impensable", sigue defendiendo la mujer, esta vez a preguntas de la abogada del Estado. 08/05/2019 17:13

Jesús García Los mossos "no pudieron hacer nada" por entrar en el centro de votación, en Caldes de Montbui (Barcelona). "No es que se lo impidiéramos, pero estábamos delante y no pudieron pasar", explica Prades. Su testimonio, como los que le han precedido, trata de hacer compatibles dos ideas a priori contradictorias: por un lado, que los mossos intentaron hacer su trabajo y acceder a los colegios; por el otro, que recularon por la presencia masiva de ciudadanos sin que estos opusieran una resistencia activa para impedir que cumplieran la orden judicial. 08/05/2019 17:11

Jesús García Prades es profesora de Historia de secundaria, jubilada, y votó en un centro el 1-O. "Fue una experiencia que recordaré toda mi vida. Era un día de ilusión, de emociones, de solidaridad. Solo estuvo empañada por las imágenes de las agresiones que sufrieron los votantes". 08/05/2019 17:08

Jesús García El presidente del tribunal, Manuel Marchena, llama a declarar a Maria Guadalupe Prades. Hasta ahora, los testigos de la defensa (todos ciudadanos que votaron el 1-O) han explicado que, en los colegios en los que no aparecieron ni la Policía ni la Guardia Civil, no hubo incidentes. Los testigos están afirmando que sí hubo presencia de los Mossos d'Esquadra y que estos actuaron para tratar de impedir el referéndum. 08/05/2019 17:07

Jesús García Declara ahora Montserrat Higueras, secretaria de una asociación cultural que votó en la escuela Pau Casals Gràcia, en el barrio de Gràcia de Barcelona. Dice que acudió sobre las 6 de la mañana. "Me apetecía muchísimo participar de la jornada". Estuvo allí hasta las 11 de la noche. Tampoco en el caso del Pau Casals de Gràcia se presentó la Policía o la Guardia Civil. "Solo vimos una pareja de Mossos d'Esquadra, que vinieron dos o tres veces". 08/05/2019 16:58

Jesús García Turno de Francesc-Joaquim Garcia, que participó en el reféréndum ilegal del 1-O en un centro de Llinars del Vallès. Dice que en ningún momento aparecieron fuerzas de seguridad del Estado, sino mossos. "La gente les pidió que dejaran ejercer el voto. Y los mossos, viendo la aglomeración de gente, no podían entrar". 08/05/2019 16:52

Fernando J Pérez "Los mossos, a última hora del día, volvieron a pedir entrar, y no les dejaron", recuerda el testigo, que dice que no vio a los agentes catalanes llevarse material electoral ni identificar a la gente presente. 08/05/2019 16:47

Fernando J Pérez El testigo dice que la actuación de Policía y Guardia Civil el 1-O tuvo un efecto llamada para que muchas personas acudieran a los colegios electorales. 08/05/2019 16:45

Fernando J Pérez El tercer testigo de la tarde es Lluís Peiris. Este ciudadano, ingeniero técnico industrial, comparece con un discreto pin con un lazo amarillo. Peiris votó en Llinars del Vallés. "No vino ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional. Los mossos vinieron sobre las 7 de la mañana, había mucha gente congregada, como 300 personas, pidieron permiso para entrar y había gente que bloqueaba la puerta para impedirles entrar, y al ser 300 contra dos decidieron no entrar", señala. 08/05/2019 16:43

Fernando J Pérez "Vi salir las urnas y alguien se las llevó a casa de recuerdo, se sacaron para mostrar que habíamos podido hacerlo con la tranquilidad de unas elecciones normales", afirma Grima, que responde a Vox "por imperativo legal, como persona feminista". 08/05/2019 16:35

Fernando J Pérez "Cuando se acabó el recuento, los mossos consiguieron llegar hasta la puerta y precintar el centro", señala el testigo. 08/05/2019 16:34

Fernando J Pérez "Cuando llegaron los mossos había un centenar de personas concentradas en la puerta para impedirles la entrada", afirma el testigo Grima. "La votación para nosotros fue perfectamente normal, y votó gente mayor, votó gente con diferente capacidad, todo el mundo que quisiera podía votar", recuerda. Y dice que "el recuento se realizó con total normalidad" 08/05/2019 16:30

Fernando J Pérez "Los guardias civiles convivían, vienen mucho a nuestros hoteles, nunca habíamos tenido ningún tipo de problemas con ellos, Calella tiene una caserna de la Guardia Civil y siempre ha sido normal. Ellos se alojaban en un hotel del centro y descargaban todas las armas, escopetas, pistolas, porras... a plena luz del día, había muchísimo miedo, era una calle con muchísimos críos", afirma el testigo. 08/05/2019 16:23

Fernando J Pérez "Los mossos no pudieron acceder al centro, llegaron a mediar conmigo diciendo que tenían una orden para entrar, y todos hicimos una resistencia pacífica para impedirlo", dice el testigo. "Había centenares de personas, estábamos haciendo cánticos, gritando en fila", afirma Grima. 08/05/2019 16:21

Fernando J Pérez El segundo testigo de la tarde es Josep Grima, que lleva una insignia con una rosa amarilla. Grima, empresario de profesión, votó en Calella, su centro de sufragio habitual. "Llegué sobre las seis de la mañana, había muchísima gente, no podía dormir más, estábamos un poco nerviosos, queríamos ir a votar. Se votó con normalidad, atendiendo al nerviosismo que había en la ciudad y en general". En ese centro no se personó la Guardia Civil. 08/05/2019 16:20