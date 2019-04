Últimas noticias del juicio del ‘procés’, en directo

EL PAÍS El comisario de los Mossos d'Esquadra Ferran López, que estuvo en el CECOR la jornada de registros del 20S y del 1-O, fue el mando de los Mossos que acudió a las reuniones de planificación entre cuerpos policiales para impedir el referéndum después del desencuentro entre Trapero y el coronel Diego Pérez de los Cobos cuando este fue designado por la Fiscalía coordinador de la actuación policial para evitar la votación. (Efe) 03/04/2019 09:28

Jesús García Finaliza el interrogatorio del último testigo, cuya declaración estaba prevista por la mañana. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, da por cerrada la sesión hasta mañana, miércoles, a las diez de la mañana. 02/04/2019 18:49

Jesús García "¿Sabe usted qué pasó con las imágenes de Tarragona y Lleida?", pregunta Saellas, arrojando sospechas sobre la desaparición de vídeos de esas actuaciones policiales. "Lo desconozco", contesta. 02/04/2019 18:49

Jesús García Dudas sobre la "selección" de los vídeos. El abogado de Jordi Cuixart pregunta por los nombres de los archivos en los que constan los vídeos (Puma, Dragón, Reno...) "Entiendo que son los nombres de las unidades de intervención que actúan", responde el inspector. El defensor, Benet Salellas, pregunta si sabe si ha habido "alguna selección de algún tipo". "No se lo puedo contestar, porque la brigada informática me vuelca a mí ese trabajo". 02/04/2019 18:48

Jesús García Después de que la Abogacía del Estado y Vox renuncien a formular preguntas, es el turno del abogado de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull. "¿Tienen indicación de poner en marcha y parar la grabadora?", pregunta Jordi Pina. "El criterio de pausa o stop lo ignoro. Yo simplemente visiono las imágenes", contesta. 02/04/2019 18:44

Jesús García Las imágenes se corresponden con actuaciones en 20 centros de votación, pese a que hay 66 archivos de vídeo distintos. "En centros como el Ramon Llull, donde hubo más complejidad, te puedes encontrar con muchos vídeos". El inspector afirma que ratifica el contenido del acta. 02/04/2019 18:44

Jesús García El inspector analizó las imágenes que grabaron las cámaras instaladas en los cascos de los policías que intervinieron el 1 de octubre. "No todos los integrantes llevan cámaras, solamente algunos", matiza el inspector, que relata que se limitó a dejar constancia de lo que vio en esas imágenes. 02/04/2019 18:42

Jesús García Los vídeos del 1 de octubre. El inspector estaba destinado en la brigada de policía judicial de Barcelona durante el otoño caliente del procés. El fiscal Javier Zaragoza le pregunta por el análisis de imágenes de lo ocurrido durante el referéndum del 1 de octubre. 02/04/2019 18:39

Jesús García El tribunal llama al último testigo de la 25ª sesión del juicio del 'procés'. Se trata de un inspector del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). 02/04/2019 18:37

Fernando J Pérez Las preguntas del fiscal -tras las interrupciones del juez Marchena, que impide, como ha hecho el tribunal hasta ahora, describir lo que se ve en los vídeos- se terminan preguntando al testigo si ratifica lo escrito en los informes. El comisario jubilado asiente. 02/04/2019 18:29

Fernando J Pérez Este mando policial revisó los vídeos de las cámaras subjetivas de las Unidades de Intervención Policial [antidisturbios de la Policía Nacional] y firma el informe sobre las actuaciones de la policía en la provincia de Barcelona. 02/04/2019 18:24

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión. El tribunal llama al comisario jefe de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional en Barcelona. 02/04/2019 18:22

Fernando J Pérez Receso de 15 minutos en el Tribunal Supremo. Esta tarde aún quedan dos testigos por declarar. 02/04/2019 17:57

Fernando J Pérez El mosso niega haber recibido instrucciones de hacer seguimientos a guardias civiles o policías nacionales. 02/04/2019 17:56

Fernando J Pérez "Le dijimos que nos habíamos encontrado con unos policías y le explicamos el problema que tuvimos", explica el mosso. "¿Me puede explicar qué problema tuvieron con los guardias?", replica la abogada del Estado. "Les pedimos que se identificaran ellos, y de los cinco solo uno mostró la credencial y no pudimos ver el número y se la escondió rápidamente, y aquí acabó la actuación, no entramos en conflicto". 02/04/2019 17:55

Fernando J Pérez "Nos pusimos en contacto con el jefe de turno y nos dirigimos a la central para hablar con nuestro superior y contarle el caso", afirma el mosso. 02/04/2019 17:54

Fernando J Pérez "¿Se guardó usted la placa?", pregunta el fiscal. "Estos señores nos pidieron la placa, mi compañero la llevaba visible y yo me di cuenta de que no la llevaba en la armilla. Me identifiqué de viva voz y luego me puse el número de placa", afirma el agente. El mosso dice que no ha tenido ningún tipo de investigación interna sobre este incidente, del que dio parte a sus superiores, afirma. 02/04/2019 17:53

Fernando J Pérez "¿Aplaudieron [a los guardias civiles] en algún momento?", pregunta el fiscal. "No", responde el mosso. "¿Les insultaron?", vuelve el fiscal. "No, de ninguna manera", insiste el agente. 02/04/2019 17:51

Fernando J Pérez "Venían unas cinco personas y a medida que iban acercando nos miraban fijamente, una vez pasaron delante nuestro mi compañero me dijo en voz baja: "aquests podrian ser piolins". Uno de ellos se giró, gesticuló con la cabeza de izquierda a derecha y continuaron la marcha. Por el gesto dedujimos que podían ser policías". 02/04/2019 17:50

Fernando J Pérez Termina la testifical del teniente de la Guardia Civil. El tribunal llama ahora a un agente de los Mossos d'Esquadra. Este agente era compañero del mosso que increpó a los guardias civiles en la Plaza de Sant Joan de Lleida el 2 de octubre de 2017, 02/04/2019 17:49

Fernando J Pérez "Se aguanta hasta lo inaguantable, si en vez de ese criterio [de actuar con proporcionalidad] se hubieran tenido otros habríamos acabado mucho antes", afirma el teniente. 02/04/2019 17:40

Fernando J Pérez El teniente reconoce que los agentes de Mossos no estaban equipados como ellos para la intervención en el instituto, pero afirma que "cualquier ayuda hubiera sido buena", por ejemplo, "identificando gente" a la que pueden conocer. 02/04/2019 17:37

Fernando J Pérez "Había cuatro o seis mossos, los vi al final de la actuación, durante la actuación no pude fijarme, mi prioridad era otra. Los mossos no se acercaron a la puerta principal, lo vieron desde la distancia", recuerda el teniente. 02/04/2019 17:32

Fernando J Pérez Los agentes vieron otra puerta que no estaba cubierta por los concentrados y la forzaron para acceder al instituto, rememora el teniente de la Guardia Civil. "En el típico forcejeo algún agente se lleva algún golpe de cintura para abajo, no sé si patadas o puñetazos, en esa actitud habría unas 20 personas". 02/04/2019 17:27

Fernando J Pérez Resistencia activa. "Un grupo de personas comenzó a hacer una resistencia activa, se empujaban ellos mismos para que los agentes no pudieran llegar a la puerta y tomar posición", recuerda el teniente. 02/04/2019 17:24

Fernando J Pérez "Os vamos a matar, ya os pillaremos, sois muy valientes". El testigo afirma que los concentrados situados en la segunda fila profirieron insultos y amenazas a los guardias. 02/04/2019 17:23

Fernando J Pérez "Observamos unas 70-80 personas en la puerta del instituto, me acerco para decirles que íbamos a proceder a entrar y nos dicen que no se van a quitar (...) estaban un poco amontonados (...) Ordeno a los primeros agentes que se acerquen y una veintena de personas se echa al suelo y se sienta. Los insultos se producen a la llegada, unos más lejanos y otros más cercanos, durante toda la actuación hay insultos continuamente", explica el teniente. 02/04/2019 17:22

Fernando J Pérez El séptimo testigo es un teniente de la Guardia Civil. Este miembro del instituto armado intervino el 1 de octubre en el instituto El Palau en Sant Andreu de la Barca (Barcelona). "Era el responsable de dar protección a la comitiva policial. Éramos unos 70-80 agentes. Íbamos con chaleco antibalas y chaleco táctico". 02/04/2019 17:20

Fernando J Pérez "Este incidente creó un estado de nerviosismo, yo creo que era peor salir en grupo que individualmente, cuando ven que salen cuatro personas es más fácil que te identificaran. A partir del incidente yo me quedé en el hotel", afirma el agente. 02/04/2019 17:17

Fernando J Pérez "Decidimos que no era buena idea visitar la comisaría de Mossos porque no sabíamos lo que podía pasar, y nuestro superior jerárquico nos dijo que fuéramos a la Comandancia de Lleida para que nos tomaran declaración nuestros compañeros de policía judicial", afirma el agente. 02/04/2019 17:15

Fernando J Pérez "No es normal que los garantes del orden público estén vulnerando el orden público", afirma el guardia civil. 02/04/2019 17:13

Fernando J Pérez El sexto testigo, otro agente del instituto armado. Este agente también paseaba con otros cinco compañeros de paisano por Lleida cuando se encontraron con dos mossos de uniforme en la Plaza de Sant Joan. "Cuando pasamos a su altura uno de ellos gritó: "ahí van los piolines". Nosotros nos giramos y ellos hacia nosotros y empezaron a aplaudirnos. Uno le dijo al otro: "Ves, ¿Qué te dije?" La gente se sumó a los aplausos", recuerda del agente. 02/04/2019 17:08

Fernando J Pérez El agente que declara fue movilizado para las actuaciones contra el referéndum y estaba destinado en labores de seguridad del cuartel de la Seu d'Urgell. 02/04/2019 17:07

Fernando J Pérez "Aplausos" de mossos. El agente recuerda que al pasar cerca de unos mossos junto a otros compañeros oyeron cómo aplaudían de forma despectiva. "Preguntamos si había una comisaría cerca, pero como vimos que la gente se empezaba a acumular decidimos marcharnos, y este agente volvió a aplaudir y la gente volvió a aplaudir", afirma el agente de la Guardia Civil. "Tres compañeros que salieron de compras me dijeron que cuando regresaban una patrulla de Mossos comenzó a grabarlas con el móvil, pero yo no lo vi" 02/04/2019 17:05

Fernando J Pérez El quinto testigo es otro guardia civil, agente raso. Fue condenado en el pasado por un delito contra la seguridad del tráfico, reconoce. El fiscal le pregunta por un paseo que dio por Lleida con otros cinco compañeros el 2 de octubre, al día siguiente del referéndum. 02/04/2019 17:02

Fernando J Pérez El presidente de Junts por Sant Andreu de la Barca coordinaba la concentración, afirma el agente, que no es interrogado por las defensas. 02/04/2019 17:00

Fernando J Pérez Hijos de los agentes. "Vi entrar a una niña hija de un guardia, de unos 10 años, con carácter muy fuerte, llorando como una magdalena. Y luego otros niños venían dándose ánimos", recuerda el agente. "Fue algo bastante dantesco", señala. 02/04/2019 16:59

Fernando J Pérez Empujones e insultos. El agente señala que la puerta de peatones del cuartel fue cerrada por seguridad. "Una persona de paisano que salía del cuartel fue empujada e insultada. Los hijos de los guardias, unos 14 o 15 se pusieron en la acera de enfrente a manifestarse contra los concentrados. Dos miembros de Arran dieron empujones e insultos". 02/04/2019 16:58

Fernando J Pérez Termina el cabo de la Guardia Urbana de Badalona. El tribunal llama al siguiente testigo, el cuarto de la jornada: un agente de la Guardia Civil. Este testigo vive en el cuartel de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), donde viven 240 familias. El 21 de septiembre por la tarde le comentaron que había cuatro detenidos de la operación del día anterior en la Consejería de Economía y que se esperaba una manifestación ante el cuartel. "Al final se concentraron unas cien personas, con esteladas y una ikurriña", recuerda el agente. 02/04/2019 16:53

Fernando J Pérez "Fue una situación muy rápida, la gente desapareció corriendo con los carteles", afirma el cabo. 02/04/2019 16:48

Fernando J Pérez El cabo reconoce que no vio a Jordi Cuixart proferir amenazas o insultos durante la intervención de los carteles de propaganda del referéndum en Badalona. 02/04/2019 16:44

Fernando J Pérez El testimonio de este cabo es, hasta el momento, calcado al que ha prestado su compañero que ha declarado con anterioridad. 02/04/2019 16:40

Fernando J Pérez El tribunal llama a otro cabo de la Guardia Urbana de Badalona que intervino en el episodio de la retirada de carteles del referéndum del 1-O. 02/04/2019 16:36

Fernando J Pérez "Téllez se quedó absorto, catatónico, como pensando en lo que había hecho", afirma el cabo primero sobre el momento en que pidieron el DNI al tercer teniente de alcalde de Badalona, José Téllez. 02/04/2019 16:34

Jesús García Cuixart no insultó ni amenazó a los policías. El cabo reconoce que no escuchó insultos por parte de Jordi Cuixart a preguntas de su abogada, Marina Roig. 02/04/2019 16:30

Fernando J Pérez "Nos vimos desautorizados por el señor Cuixart", sostiene el cabo primero. "No usamos la fuerza por evitar líos y un mal mayor", afirma. "Para ellos fue una situación de alegría y jolgorio, querían recuperar sus carteles", afirma el agente municipal de Badalona. "No esperábamos esa reacción, valoramos en segundos no intervenir y escribir todo, estuvimos hablando con el señor Téllez, le pedimos el DNI hasta tres veces, al final nos lo dio". 02/04/2019 16:24

Jesús García El concejal, absuelto por la Audiencia de Barcelona. El agente explica el incidente de Badalona con el tercer teniente de alcalde de Badalona, José Téllez. Se da la circunstancia de que, este mismo martes, la Audiencia de Barcelona ha dado a conocer la absolución de Téllez, que había sido condenado en primera instancia al pago de una multa por desobediencia. Téllez devolvió unos carteles que los policías habían requisado a independentistas en Badalona. La sentencia considera que "no hay prueba de cargo" suficiente para sustentar una condena. 02/04/2019 16:24

Fernando J Pérez Intromisión del tercer teniente de alcalde. "He decidido coger yo los carteles porque la Guardia Urbana no me los da, dijo Téllez [el tercer teniente de alcalde de Badalona]. Los cogió y se los fue dando al señor Cuixart y a otra gente que estaba allí", afirma el agente municipal. 02/04/2019 16:22

Fernando J Pérez Situación tensa. "No nos dejaban trabajar tranquilos, la gente nos iba grabando, cada vez más insultos. Fue una situación tensa", recuerda el cabo primero de la Guardia Urbana de Badalona. El tercer teniente de alcalde, Téllez, nos dijo que la situación era tensa y que devolviéramos los carteles. La situación no requería más patrullas ni nada más. Como no vimos peligrar nuestra integridad, no pedimos más ayudas", rememora. 02/04/2019 16:20

Jesús García "La gente estaba cada vez más acalorada. Recibíamos insultos, amenazas de que nos iban a echar de la policía y de Cataluña...", relata el cabo de la Guardia Urbana sobre el episodio ocurrido en Badalona. 02/04/2019 16:17

Fernando J Pérez La conversación con Cuixart. "Me insinuó varias veces que podíamos haber pasado de largo, y le contesté que nos limitábamos a hacer nuestro trabajo y que se lo habíamos explicado a las cinco personas y que el material se quedaba allí. Se le explicó muy correctamente que se podía pedir la devolución a la Fiscalía". 02/04/2019 16:17

Fernando J Pérez El cabo relata que tras aquella llamada comenzó a venir gente, entre ellos Jordi Cuixart, presidente de Òmnium. Se juntaron unas treinta personas, entre ellas el tercer teniente de alcalde de Badalona, apellidado Téllez. 02/04/2019 16:15

Fernando J Pérez El cabo explica que todo estaba transcurriendo con normalidad y sin incidencias, y el material estaba decomisado en el coche. "Entonces una señora del grupo llamó por teléfono y se dirigió a mí diciendo que estaba hablando con la alcaldesa". "La alcaldesa dice que no podéis intervenir los carteles sin orden judicial', nos dijo; nosotros le dijimos que cumplíamos instrucciones y que la alcaldesa debía hablar con nuestro jefe. Llamé a mi jefe, que nos dijo que todo estaba correcto y siguiéramos adelante". 02/04/2019 16:14

Fernando J Pérez Dar parte a la Fiscalía. El cabo intervino al ver a un grupo de personas, tres hombres y dos mujeres, que estaban colocando pancartas a favor del referéndum en farolas de Badalona. "Nos dijeron que se lo pedía el cuerpo y que no estaban haciendo nada malo. Les dijimos que ni las ordenanzas municipales ni las instrucciones de la Fiscalía lo permitían. Les dijimos que nos tenían que entregar el material, que levantaríamos acta y daríamos parte a la Fiscalía". 02/04/2019 16:10

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión. El tribunal cambia el orden de las declaraciones, y el interrogatorio empezará por un cabo primero de la Guardia Urbana de Badalona, propuesto por Fiscalía, Abogacía del Estado y la defensa de Jordi Cuixart. 02/04/2019 16:05

Fernando J Pérez En unos minutos se reanudará la 25ª sesión del juicio del procés. Está previsto que declare como testigo el comisario jefe de la brigada provincial de información de la Policía Nacional en Barcelona. 02/04/2019 15:58

Jesús García Receso hasta las 16 horas. 02/04/2019 13:54

Fernando J Pérez "Una situación generalizada de desobediencia, un ambiente prerrevolucionario", describe el comisario Quintela el ambiente en las jornadas previas al referéndum del 1 de octubre. 02/04/2019 13:51

Fernando J Pérez Aspereza de Marchena. "Lo importante es que interese también al tribunal, si no está perdiendo el tiempo", le replica el juez Marchena al abogado Àlex Solà cuando este anuncia que va a hacer una pregunta que interesa a la defensa. El presidente del tribunal, aunque mantiene las buenas formas, está especialmente áspero con las partes en esta 25ª sesión. 02/04/2019 13:47

Fernando J Pérez "La última decisión de intervenir en un centro o no dependía del responsable de las unidades de intervención", explica el comisario Quintela. 02/04/2019 13:39

Fernando J Pérez Turno para Àlex Solà, abogado de Jordi Cuixart, líder de Òmnium Cultural. El letrado pregunta sobre las fuentes de conocimiento que tuvo el comisario Quintela sobre lo ocurrido en las diferentes provincias catalanas el 1 de octubre. 02/04/2019 13:31

Fernando J Pérez Hostigamiento a los agentes. El comisario Quintela insiste en que el 3 de octubre de 2017, delante de la Jefatura de Policía, en Vía Laietana 43, en Barcelona, se concentraron 15.000 personas para hostigar a los agentes, en las protestas contra la actuación policial de dos días antes. 02/04/2019 13:24

Fernando J Pérez "Bajas médicas hubo unas cuantas, pero hospitalizaciones afortunadamente no", recuerda el comisario, sobre las lesiones de los policías en la jornada del 1 de octubre. Según el mando policial, hubo 72 policías lesionados con parte médico el 1 de octubre. 02/04/2019 13:21

Fernando J Pérez "Nuestras actuaciones deben estar sujetas a esos principios [de proporcionalidad]. Los policías estamos sometidos a estrictos controles y debe ser así, tenemos un régimen disciplinario muy severo y un Código Penal que nos exige una mayor calidad en nuestras actuaciones y estricto sometimiento a la Ley. Si ha habido algún exceso por parte de algún funcionario los mecanismos de control habrán funcionado. Si lo ha habido", afirma el comisario Quintela. 02/04/2019 13:19

Fernando J Pérez Turno para Jordi Pina. El abogado del exlíder de la ANC Jordi Sànchez, y de los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull, pregunta sobre si la Policía Nacional grabó sus actuaciones y si la totalidad de las grabaciones se remitieron a los atestados. 02/04/2019 13:15

Fernando J Pérez "100.000 personas puede ser una masa perfectamente pacífica y cinco personas, o una sola persona, pueden tener un comportamiento que puede hacerlo muy complicado", resalta el comisario Quintela. 02/04/2019 13:12

Fernando J Pérez "Se identificaron a los que se pudo", afirma el mando policial, a preguntas de Van den Eynde, sobre la actuación de la policía el 1 de octubre de 2017. "Las unidades de intervención nuestras, admiradas en todo el mundo y que son escuela y maestros de la policía autonómica, tiene sus propios protocolos de actuación, no hacía falta dar instrucciones para ese día, funcionan de manera mecánica". 02/04/2019 13:08

Jesús García Policía "admirada en el mundo entero". El comisario está haciendo una defensa cerrada de las unidades de orden público de la Policía durante el 1-O. "Nuestras unidades de intervención son admiradas en el mundo entero. Han sido maestros de la policía autonómica", dice sobre el funcionamiento de la Brigada Móvil, los antidisturbios de los Mossos d'Esquadra. 02/04/2019 13:07

Fernando J Pérez Turno para Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva. El letrado sigue preguntando al comisario Quintela detalles sobre la coordinación policial para evitar el referéndum del 1 de octubre. 02/04/2019 13:03

Fernando J Pérez El abogado Melero pregunta si el uso, por parte de los Mossos, de la llamada Clave 21 -recurrir al teléfono móvil en lugar de la radio oficial para transmitir instrucciones y ordenes comprometedoras-, buscaba "evitar saturaciones" de la centralita del Centro de Coordinación (CECOR) de la policía autonómica catalana. El comisario Quintela responde que no, y que incluso el 1-O hubo agentes que pidieron que sus comunicaciones fueran por radio en abierto. 02/04/2019 13:01

Jesús García "Escudos" y "banderines" son las denominaciones con las que los Mossos se refieren a efectivos de Guardia Civil y Policía. "Es un lenguaje que no se utiliza siempre. Por lo general se habla de CNP y Guardia Civil, aunque a veces sí se usa", admite finalmente el comisario. 02/04/2019 12:56

Jesús García El supuesto espionaje de los Mossos. El abogado Melero pregunta cómo podían saber los Mossos en qué lugares se encontraban los efectivos de la Policía. "Había células de seguimiento en las cuatro provincias", dice el comisario. El conocimiento de la policía autonómica, insiste el mando, provenía de esas células. El abogado le recuerda, sin embargo, que en el caso de Barcelona esa célula no entró en funcionamiento. 02/04/2019 12:55

Jesús García El incidente con el escolta de Ponsatí. Melero pregunta sobre el "incidente" con el escolta de la exconsejera Clara Ponsatí, que iba armado. "Lo que igual se sale de la normativa es prestar protección en un acto ilegal, pero no me corresponde a mí valorarlo". 02/04/2019 12:48

Fernando J Pérez La abogada Judit Géne le pasa discretamente una nota al abogado Melero, que pregunta a Quintela sobre quién publicitó las pautas de actuación de los Mossos ante el referéndum del 1 de octubre. El comisario reconoce no saber quién hizo públicas esas instrucciones, en teoría secretas, y que decían que los Mossos no actuarían en los colegios electorales si había personas vulnerables o grandes masas humanas. 02/04/2019 12:46

Jesús García La instrucción del Ministerio del Interior. "El objetivo prioritario", dice el mando policial, era impedir el referéndum. El 28 de septiembre de 2017, el Ministerio del Interior dictó una instrucción en la que ordenaba priorizar "la seguridad" de policías y ciudadanos por encima de la "eficacia". El comisario Quintela replica que esos son los criterios básicos de actuación, que se aplican siempre, y que la orden era impedir el 1-O. 02/04/2019 12:43

Fernando J Pérez El abogado Melero sigue preguntando al comisario Quintela, de la Policía Nacional, sobre los criterios de actuación en la jornada del 1 de octubre de 2017. Quintela se encuentra actualmente imputado en un juzgado de Barcelona por el asedio policial a la sede de la CUP el 20 de septiembre de 2017. 02/04/2019 12:41

Jesús García Se reanuda la vista del 'procés'. 02/04/2019 12:37

Jesús García Manuel Marchena ordena el habitual receso de 30 minutos. 02/04/2019 11:58

Jesús García Ciudadanos heridos, policías investigados. El mando policial admite que no conoce el número de ciudadanos heridos por la actuación de la Policía el 1-O. Y señala que la "mayoría" de procedimientos contra agentes investigados se han archivado. 02/04/2019 11:58

Fernando J Pérez "Habla con tu consejero". "Tanto Guardia Civil como Policía pensábamos que podía haber incidentes graves el 1 de octubre, y los Mossos así lo informaron, ellos decían que iba a ser pacífica pero lo cierto y lo digo con todo el respeto, es que fuera de la reunión hablé con [el comisario de Información de Mossos, Manel] Castellví. Me dijo "a ver si todo va bien", él tenia una preocupación, en una conversación privada le dije: "si quieres que la cosa vaya bien habla con tu consejero y dile lo que tiene que hacer". 02/04/2019 11:57

Fernando J Pérez Desconfianza creciente. "El cuerpo de Mossos fue muy celoso de sus competencias, y hacen una descripción pormenorizada de cómo van a desarrollar el trabajo, y en las reuniones de coordinación plantean cómo hacerlo de forma exclusiva. Estábamos siempre a expensas de ese requerimiento hasta el último momento", afirma el comisario Quintela, que recuerda la "desconfianza creciente" de los cuerpos estatales hacia la policía autonómica durante el 1 de octubre y los días previos. 02/04/2019 11:51

Fernando J Pérez Actuación correcta de los Mossos. El abogado Melero trata, con sus preguntas al comisario Quintela, de la Policía Nacional, de asentar la idea de que los Mossos actuaron debidamente el 1 de octubre en cumplimiento del mandato judicial de impedir el referéndum ilegal de autodeterminación. 02/04/2019 11:42

Jesús García Turno de las defensas. El abogado del exconsejero de Interior, Joaquim Forn, pregunta por la intervención de la Policía frente a la sede de la CUP el 20 de septiembre de 2017. Javier Melero pregunta si pidieron apoyo a los Mossos d'Esquadra. "Cuando es una actuación propia, por ejemplo una operación antiterrorista, nuestro apoyo lo proporcionamos nosotros mismos". Matiza ahora el comisario que los Mossos también enviaron dos furgonetas de orden público. 02/04/2019 11:30

Fernando J Pérez “Llevamos a cabo toda clase de investigaciones sobre los preparativos del referéndum, como era nuestra obligación: sobre cómo se elaboró el censo, sobre campañas publicitarias. Quisimos averiguar el suministro de las urnas, pero no fue posible”, reconoce el comisario a preguntas de Javier Ortega Smith, abogado de Vox. 02/04/2019 11:28

Fernando J Pérez Seguimientos. "Las comunicaciones de los Mossos sobre nuestros seguimientos no hacen mención de terceras personas que hicieran labores de vigilancia [para facilitar el referéndum]", afirma el mando policial. 02/04/2019 11:26

Fernando J Pérez La resistencia "activa" del 1-O. "Había grupos de gente, una masa importante que sí hacia una resistencia, había unas primeras barreras, luego gente que apoyaba esa muralla y gente en el interior que cuando nuestros efectivos lograban penetrar en el colegio tenían que vencer su resistencia. Eso fue así en la mayoría de los centros. La mayor resistencia era a la hora de entrar y especialmente a la hora de salir con el material" relata el comisario Quintela, a preguntas de la abogada del Estado, Rosa Seoane. 02/04/2019 11:20

Fernando J Pérez Ataques a los contrarios al referéndum. El comisario Quintela relata, además de lo ya descrito, que en los días más calientes del desafío independentista hubo "80 incidentes como ataques a comisarias, cuarteles, partidos políticos, delegación del Gobierno, personas contrarias al referéndum (...) y 37 ataques a sedes del PSC y alcaldes de ese partido por no ceder los locales municipales para centros de votación". 02/04/2019 11:15

Jesús García El "paro de país" del 3 de octubre. El jefe de Información relata ahora el acoso que sufrieron el 3 de octubre, en el llamado "paro de país" organizado en protesta, precisamente, por la actuación policial el 1-O. "Estuvimos sitiados durante horas con una intención intimidatoria clara. Aquello era gente subida en las marquesinas, insultos a las fuerzas de seguridad..." 02/04/2019 11:10

Fernando J Pérez La desconfianza hacia los Mossos. "A medida que se acercaba el 1 de octubre, la desconfianza iba creciendo, escuchábamos reiteradas manifestaciones públicas de los responsables de Interior diciendo que los Mossos cumplirían la ley y permitirían la votación el 1-O. También hubo declaraciones del jefe de la región policial del Camp de Tarragona que dijo textualmente: 'el 1-O haremos lo que la Generalitat nos diga", afirma el comisario Quintela. 02/04/2019 11:09

Fernando J Pérez "Yo sé que forma parte de la escenografía de este juicio el reclamar todos los días los vídeos", ironiza el presidente del Tribunal, Manuel Marchena, cuando el abogado Jordi Pina se queja de que el testigo está describiendo el contenido de un vídeo de unos hechos de los que no tuvo conocimiento directo. 02/04/2019 11:05

Jesús García Sin presencia de ARRO y Brimo. El mando policial dice que "en ningún caso" se utilizó la Brigada Móvil (antidisturbios) de los Mossos d'Esquadra durante el 1-O, cuando ese tipo de unidades eran necesarias en una jornada como la del referéndum. 02/04/2019 10:59

Fernando J Pérez La Clave 21. El comisario Quintela afirma que los Mossos tenían el 1-O instrucciones de "no usar los canales de comunicación abierto para los asuntos que no querían que se conocieran, sino que usaban los teléfonos vis a vis". 02/04/2019 10:57

Fernando J Pérez El espionaje de los Mossos a la Policía Nacional. "Hubo un acto el 26 de septiembre en la Fiscalía Superior de Cataluña, con una convocatoria de apoyo a un alcalde que iba a declarar sobre hechos relativos al referéndum y teníamos policías siguiendo el acto. Los agentes de Mossos les pidieron identificarse y cuando estos pidieron explicaciones, dijeron que tenían instrucciones de identificar a todos los funcionarios de policía que encontraran trabajando". 02/04/2019 10:55

Jesús García 271 avisos de Mossos sobre el CNP. El mando policial denuncia el espionaje de la policía autonómica durante el 1-O. "Hay 271 comunicados en los que Mossos d'Esquadra informan de la ubicación de nuestras unidades en la ciudad de Barcelona". En una declaración muy dura contra los Mossos, explica que hay agentes que utilizaron coches oficiales para dirigirse a los centros de votación e informar de la llegada del Cuerpo Nacional de Policía. 02/04/2019 10:52

Fernando J Pérez "Creo que en el cuerpo de Mossos había muchos compañeros que hubieran deseado colaborar con nosotros, hay excelentes profesionales, pero la verdad es esta", se lamenta el comisario Quintela al ser preguntado por la inacción de los Mossos el 1-O. 02/04/2019 10:50

Fernando J Pérez "Aquello estaba perfectamente organizado (...) Siempre salía algún responsable a decir que daba igual y que no iban a entregar el material, unos llevaban la resistencia, otras la organización de la votación y otros para avisar de nuestra llegada, etcétera", señala el mando policial. 02/04/2019 10:49

Jesús García "Resistencia organizada". El fiscal Javier Zaragoza pregunta si hubo una "resistencia organizada" por parte de los ciudadanos el 1-O. "Aquello estuvo perfectamente organizado, con participación de diferentes estamentos sociales y políticos. Nos encontrábamos una primera barrera de gente que trataba de impedir la entrada", explica el mando policial. El objetivo de esas personas era "ganar tiempo" para esconder papeletas y urnas. 02/04/2019 10:46

Fernando J Pérez La ineficacia del plan de los Mossos el 1-O. "Recibimos dos requerimientos de auxilio de los Mossos poco antes de las nueve y poco después de las nueve de la mañana. Nos pasan un listado de 233 centros en los que piden refuerzos, llega muchísimo después de que hubieran abierto los colegios, se hubieran constituido las mesas y el referéndum comenzara con normalidad. Y mucho después de que observáramos la inacción, inadecuación e ineficacia del dispositivo de Mossos", afirma el comisario Quintela. 02/04/2019 10:45

Fernando J Pérez Las imágenes de ciudadanos lesionados. La aparición de imágenes de la actuación policial el 1-O, desde primera hora de la mañana, no tuvo que ver con la retirada de las unidades policiales, afirma el comisario. "Se continuó actuando porque era nuestra obligación y cometido, no tuvo que ver. Si hubiera tenido que ver, habríamos parado a las diez de la mañana", señala. 02/04/2019 10:42

Jesús García Uso "proporcional" de la fuerza. El comisario defiende la actuación del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) durante el 1-O en Cataluña. Los agentes hicieron un uso "proporcional" de la fuerza y actuaron con la máxima "rapidez" en los centros de votación. "El objetivo era el referéndum y nunca las personas. Y todo eso siempre que tuviéramos que actuar en apoyo de Mossos". 02/04/2019 10:41

Jesús García La exconsejera Clara Ponsatí. El mando policial explica un incidente en el colegio donde estaba la exconsejera de Educación Clara Ponsatí con su escolta. "Ella estuvo liderando la resistencia a la policía", dice sobre Ponsatí, uno de los miembros del Govern de Carles Puigdemont que huyó tras la declaración de independencia. Ponsatí se trasladó a Escocia para eludir la acción de la justicia española. 02/04/2019 10:39

Fernando J Pérez Un infarto en un colegio de Lleida. “En el centro Juan Carlos I tuvimos cinco heridos. Uno de los concentrados sufrió un infarto y fue atendido personalmente por el jefe del dispositivo, que paralizó toda la actividad, ante la hostilidad de los presentes, hasta que llegó la ambulancia. En la línea de la actuación nuestra durante toda la jornada”, afirma Quintela. 02/04/2019 10:39

Jesús García Incidentes en Tarragona y Lleida. El mando policial relata el incidente en otro centro, en Torreforta (Tarragona), donde hubo "cinco heridos". El mando policial recuerda cómo uno de los agentes recibió un golpe "con una urna en la cabeza". Agrega Quintela que hubo también "centros complicados" en la provincia de Lleida. 02/04/2019 10:36

Fernando J Pérez El comisario Quintela relata diferentes “escenarios conflictivos” el 1-O. El mando policial cita, además del instituto Ramon Llull, las Escuelas Pías, la Escola Mediterrània y el instituto Pau Claris, en Barcelona. En varios de ellos, afirma, los Mossos se interpusieron entre los agentes de la Policía Nacional y los concentrados en el colegio. “En uno de ellos, un mosso se puso con los brazos en cruz diciendo “dejadlos votar”, recuerda. 02/04/2019 10:35

Jesús García Informe al TSJC: la violencia en el Ramon Llull. Manuel Quintela explica el informe remitido, días después del 1-O, a la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordenó impedir la consulta, Mercedes Armas. El fiscal pregunta cuáles fueron los incidentes más destacados que figuran en el informe. "Tuvimos incidentes en la mayoría de los centros de votación. Los más graves, en Barcelona, fueron en el colegio Ramon Llull, tuvimos siete heridos. Costó mucho entrar, pero costó mucho más salir. Sufrimos todo tipo de agresiones, lanzamiento de objetos, golpes, patadas por detrás, lanzamientos de vallas metálicas..." El mando policial agrega que ante la violencia hubo que lanzar pelotas de goma. "Intentaron rodearlos. Fueron perseguidos durante metros. Y en esa salida complicada tuvieron que hacer uso de lanzamiento de pelotas. Una de ellas, lamentablemente, causó lesiones a uno de los manifestantes hostiles". 02/04/2019 10:31

Jesús García La preparación del 1-O. El mando policial explica que la "ocupación de los centros de votación" del 29 y 30 de septiembre fueron los "actos de preparación" del referéndum. "Se organizaron actividades encubiertas, lo llamaban la fiesta de la música, del pijama, chocolatadas, acampadas..." 02/04/2019 10:26

Jesús García Los Mossos debían actuar el 1-O. "Los Mossos debían ocuparse de las actuaciones y nosotros dar apoyo. Ese fue el planteamiento en todo momento", explica el comisario a preguntas de la Fiscalía. El auto de la magistrada del 27 de septiembre de 2017 no cambió nada sino que era "un paso más", defiende el mando policial. 02/04/2019 10:21

Jesús García "Fue un día muy complicado", dice sobre la actuación en la sede de la CUP. El comisario dice que los concentrados mantuvieron una "actitud violenta". 02/04/2019 10:17

Jesús García El intento de registro en la sede de la CUP. El jefe de Información explica la incautación de propaganda sobre el referéndum del 1 de octubre en las inmediaciones de la sede de la CUP. "Teníamos muy clara la instrucción de la Fiscalía". De ahí que se pidiera un mandato para entrar en la sede de la CUP para incautar el resto de material de la sede. "Cada vez llegaba más gente, militantes, que iban amedrentando a los funcionarios. Enviamos funcionarios de orden público para salvaguardar el orden. Se hizo una actuación escrupulosamente medida sin empleo de fuerza". 02/04/2019 10:15

Jesús García Los incidentes del otoño de 2017. El fiscal Javier Zaragoza pregunta por los incidentes ocurridos en Cataluña. "Los hechos de más gravedad se fueron sucediendo a partir del mes de septiembre con la ley del referéndum. Fuimos objeto de ataques de diverso tipo". 02/04/2019 10:11

Jesús García Comienza la 25ª sesión del juicio del 'procés' contra los 12 líderes independentistas. Siguen compareciendo ante el Tribunal Supremo los testigos solicitados por la Fiscalía. Es el turno del comisario jefe de Información de la Policía, Juan Manuel Quintela. Explica en estos momentos que el pasado 25 de febrero fue citado a declarar como investigado por la actuación policial, el 20 de septiembre de 2017, en torno a la sede de la CUP. 02/04/2019 10:09

EL PAÍS La Sala ha hecho ya público su calendario para todo el mes de abril, que incluye la comparecencia de alrededor de otros 150 policías nacionales, guardias civiles y mossos d'Esquadra que están citados entre el próximo jueves 4 y el 17 de abril. (EP) 02/04/2019 08:21

EL PAÍS Buenos días. Comienza hoy en el Tribunal Supremo, a partir de las 10.00, la vigésimo quinta sesión del juicio del procés, con la comparecencia como testigos de mandos de la Policía Nacional, concretamente el comisario-jefe de la brigada de información de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, Manuel Quintela. Llega luego el turno del jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona, ya jubilado, Santiago Lubián. (EP) 02/04/2019 08:04

Fernando J Pérez Termina la 24ª sesión del juicio del procés. La vista oral se reanudará el martes a las 10 de la mañana. 28/03/2019 16:44

Fernando J Pérez Marchena reprende a Pina. "Señor Pina, por favor, con seriedad, está usted haciendo la pregunta que le he dicho que no puede hacer", reprende el juez Marchena al abogado de Jordi Sànchez cuando este pide al testigo que cuente qué le hizo pensar que ese artefacto incendiario en Igualada tenía que ver con el movimiento independentista. 28/03/2019 16:43

Fernando J Pérez Reacciones al artefacto incendiario. "Fue una de las cosas que afectaron bastante, muchas familias ubicaron los dormitorios de los niños en las habitaciones interiores, en lugar de hacia la calle, y se estaba con los nervios de que se produjera una acción similar o una escalada. Un día te tiran un artefacto así y otro día vete a saber", afirma el guardia. "Mucha gente, parte de la ciudadanía sí que se preocupó por nosotros pero no recuerdo que ningún político manifestara algún apoyo". 28/03/2019 16:39

Fernando J Pérez "El que arrojó el artefacto iba embozado y no se le veía la cara. El artefacto cayó a un pequeño patio donde se accede a los garajes". El testigo dice que en ese sitio hay cables eléctricos y a veces hay maleza. 28/03/2019 16:36

Fernando J Pérez El artefacto fue examinado por un equipo de policía judicial y artificieros de los Tedax. "Estaba impregnado en combustible", afirma el testigo. 28/03/2019 16:35

Fernando J Pérez El 28 de septiembre se lanzó un artefacto incendiario en el interior del acuartelamiento de Igualada. "Pude ver unas llamas por los monitores, avisé a los bomberos y di la voz de alarma correspondiente. Los compañeros enseguida sofocaron el fuego y permanecí en mi puesto porque no me podía mover de ahí". 28/03/2019 16:34

Fernando J Pérez Vida cotidiana de los agentes. "Variaba mucho la vida cotidiana, los familiares de los guardias se tenían que plantear cómo iban a volver del trabajo, si se iban a encontrar algo, o los niños al volver del colegio tenían cierta aprensión por ver qué se iban a encontrar al llegar", afirma el testigo. El guardia dice que había bomberos que durante las concentraciones hacían fotografías del cuartel. 28/03/2019 16:33

EL PAÍS El cabo relata algunos episodios de concentraciones y hostigamientos ante la casa cuartel durante el 3 de octubre. "Iban acompañados por maquinaria agrícola como tractores, tanquetas, etcétera", afirma. "Asesinos, hijos de puta, fuera las fuerzas de ocupación, y demás lindezas, nos decían. Para las familias no es agradable que a su padre o su marido le insulten o le impiden pasar por la calle. No era posible ni aconsejable en absoluto salir a la calle", señala el cabo. 28/03/2019 16:32

Fernando J Pérez Entra a declarar otro guardia civil. El tribunal aclara que todos los testigos previstos han comparecido. El que faltaba ha sido citado el 2 de abril. El testigo de ahora está relacionado con los cercos al cuartel de Igualada (Barcelona) el 28 de septiembre de 2017. 28/03/2019 16:32

Fernando J Pérez "La pintada de Votarem!". El cabo primero es el responsable de seguridad del acuartelamiento de Gandesa (Tarragona). El 24 de septiembre de 2017 se registró una pintada en el vallado perimetral del recinto, realizada por dos jóvenes encapuchados que no han sido identificados. La pintada ponía "Votarem!". 28/03/2019 16:20

Fernando J Pérez Termina su declaración el undécimo testigo. El Tribunal llama a continuación a un cabo primero de la guardia civil, que ocupaba el tercer lugar de la tarde. Sin embargo, la ausencia del segundo testigo lleva al tribunal a modificar el turno. 28/03/2019 16:18

Fernando J Pérez Colaboración de los Mossos. El guardia relata que ese día hubo al menos dos patrullas de Mossos d'Esquadra, y que salir y entrar del cuartel "habría sido imposible" sin la colaboración de la policía autonómica. 28/03/2019 16:12

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión. Declara un guardia civil responsable del cuartel de Travessera de Dalt, Barcelona, que relata concentraciones en torno a esa instalación del instituto armado el 20 de septiembre de 2017. 28/03/2019 16:11

EL PAÍS Guardias civiles cuentan los escraches sufridos en Cataluña antes y después del 1-O Los agentes recibieron insultos y amenazas tras participar en registros o en el dispositivo para impedir la consulta independentista. Por Reyes Rincón. 28/03/2019 16:06

Fernando J Pérez En breves momentos se reanudará la 24ª sesión del juicio del procés en el Tribunal Supremo. 28/03/2019 16:01

Fernando J Pérez Los testigos de la mañana terminan. La 24ª sesión del juicio se reanudará a las 16 horas. 28/03/2019 13:33

Fernando J Pérez "¿Arrastró usted a este señor?", pregunta Van den Eynde. "Yo cojo a esa persona del brazo y trato de llevarla a la zona de seguridad de la policía local, ese señor logra zafarse, porque yo quería identificarle porque había cometido varias infracciones". 28/03/2019 13:31

Fernando J Pérez Turno para Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, que pregunta al sargento por el incidente con el ciudadano que quería poner un cartel independentista en el cuartel de Valls. 28/03/2019 13:29

Fernando J Pérez Evitar fijar carteles en el acuertalamiento. El sargento, que lleva 14 años en Valls, salió del acuartelamiento para evitar que una persona fijara un cartel en el muro. "Le dije que hiciera el favor de no poner más, él siguió, traté de cogerle para identificarle, aprovechando que estaba la policía local, pero salió corriendo y se me echaron encima diez o quince personas, encarándose e insultando. Lo que hice fue limpiar los carteles que había en el muro de perímetro del acuartelamiento". 28/03/2019 13:27

Fernando J Pérez Pintadas y huevos. "En aquel momento vivían 14 familias en su acuartelamiento con sus mujeres, sus novias y sus hijos. Eso creó bastante malestar porque algunos de los asistentes eran compañeros de trabajo de las novias y mujeres de los guardias y eso no gusta. Nos han hecho pintadas, tirado huevos... ha habido muchas cosas, explica el sargento. 28/03/2019 13:23

Fernando J Pérez El testigo es el comandante accidental del cuartel de la Guardia Civil de Valls (Tarragona). El fiscal Cadena le pregunta sobre una concentración de 150 personas que hubo ante esas dependencias. "Las puertas del acuartelamiento estaban cerradas por decisión mía, durante los meses de septiembre y octubre recibimos instrucciones de activar los servicios para que solo hiciéramos servicios de seguridad del acuartelamiento". 28/03/2019 13:20

Fernando J Pérez Termina la declaración del teniente de la Guardia Civil de Manresa. El tribunal llama al décimo testigo de la mañana, un sargento del instituto armado. 28/03/2019 13:16

Fernando J Pérez "La imagen es importante y bajo ningún concepto quería la imagen de guardias civiles retirando urnas de cartón", afirma el teniente de Manresa sobre la decisión de esperar a que los servicios de limpieza retiraran los restos de la manifestación antes de abrir la puerta del cuartel. 28/03/2019 13:14

Fernando J Pérez "Sobre todo calma, mucha calma. Lo teníamos claro y así nos venía ordenado. Aguantar, aguantar, y si se puede aguantar un poco más, sobre todo no protagonizar ningún tipo de incidente", afirma el teniente de Manresa. 28/03/2019 13:12

Fernando J Pérez "La estelada la puedes quitar cuando marchen [los manifestantes]". Esta fue la respuesta que el teniente de la Guardia Civil de Manresa recibió de un mando de los Mossos encargado de la seguridad ciudadana cuando le comunicó que los manifestantes habían colocado una bandera independentista en el acuartelamiento. "La verdad es que la situación era un poco heavy", afirma sobre otras manifestaciones aquel 21 de septiembre ante instalaciones del instituto armado. 28/03/2019 13:10

Fernando J Pérez "Se recibían bastantes llamadas [de apoyo] de ciudadanos de a pie", reconoce el teniente del cuartel de Manresa. 28/03/2019 13:03

Fernando J Pérez Situación esperpéntica. "Resulta que si tienes estudiantes en el cuartel que comparten instituto con estudiantes que están manifestándose ante el cuartel, la situación es esperpéntica", afirma el teniente de la Guardia Civil de Manresa. 28/03/2019 13:01

Fernando J Pérez Colaboración de los bomberos. "Había tractores y vehículos del cuerpo de bomberos, que llevaba varios días colaborando con esas performances", recuerda el teniente sobre una manifestación de estudiantes independentistas en Manresa. 28/03/2019 12:59

Fernando J Pérez "No fue un episodio aislado". "Para nada fue un episodio aislado, desde el 20 hasta el 3 de octubre había días que se publicaban en medios de comunicación comarcales sobre los refuerzos de la Guardia Civil. El día 20 de septiembre explotó esta situación" afirma el teniente de Manresa. 28/03/2019 12:57

Fernando J Pérez "Te genera cierta intranquilidad porque no sabes si puede haber alguien en la masa que decida dar un paso más en esa presencia ante el acuartelamiento y los humanos a veces funcionamos por contagio (...) No se arrió la bandera española porque una de las primeras cosas que ordeno es retirarla y cerrar la puerta para evitar males mayores y que alguien quiera hacer algo no muy acorde con la enseña nacional (...) Se izó una estelada que luego se llevaron, recuerdo que hicimos algún comentario jocoso: "se la podían haber dejado de recuerdo", cuenta el teniente. 28/03/2019 12:52

Fernando J Pérez "Teníamos antecedentes de concentraciones anteriores y cabía la posibilidad de que el perímetro de seguridad tuviera algún pequeño fallo, nuestro circuito cerrado de televisión nos indica que no había mucha presencia de personal de Mossos, así que decidimos cerrar la puerta", señala el teniente de la Guardia Civil. 28/03/2019 12:50

Fernando J Pérez "Hubo un perímetro de seguridad que no llegó a ser tal perímetro, y esa masa o concentración de personas quedan adosadas a la pared del acuartelamiento y ocupan la totalidad de la vía y la acera. A partir de ahí se pone en marcha una especie de performance con la instalación de urnas de cartón", afirma el teniente, que dio la orden de cerrar el acuartelamiento. 28/03/2019 12:48

Fernando J Pérez El fiscal Cadena pregunta sobre una concentración el 20 de septiembre ante el acuartelamiento de Manresa en protesta por los registros en Unipost, el día anterior. "Llegaron al acuartelamiento sobre las 20.05, eran unas 2.000 personas ante la casa cuartel, que tiene 63 viviendas y en la que residen 160 personas de cero a ochenta años". 28/03/2019 12:45

Fernando J Pérez El tribunal llama al noveno testigo de la mañana, un teniente de la Guardia Civil. Era el responsable de seguridad del acuartelamiento de Manresa (Barcelona) y jefe de la compañía de esa localidad, que engloba a Vic, Berga e Igualada. 28/03/2019 12:42

Fernando J Pérez "Se me luxó el dedo gordo de la mano derecha y se me infló, no estuve de baja", recuerda el agente a preguntas del fiscal Fidel Cadena. El resto de partes renuncia a hacerle preguntas. 28/03/2019 12:42

Fernando J Pérez Este agente, al igual que los que han declarado tanto esta mañana como ayer, relata "empujones, patadas y zarandeos" para impedirles llegar a formar un pasillo frente al domicilio de Sànchez Santín. El mosso resultó lesionado en un dedo. 28/03/2019 12:41

Fernando J Pérez El mosso cuenta que la concentración pasó de unas 70 personas a alrededor de 700 en su momento de máxima asistencia. Los mossos pretendían hacer un pasillo para que pudiera salir la comitiva judicial formada por agentes de la Guardia Civil. "La gente se agolpó en la puerta, se sentó y unieron sus brazos para no dejarnos acceder", recuerda el agente. 28/03/2019 12:38

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión en el Supremo. El tribunal llama a otro agente de los Mossos d'Esquadra. Este policía del área de Seguridad del cuerpo autonómico actuó el 20 de septiembre de 2017 en Sabadell en la concentración de ciudadanos ante el domicilio de Joan Ignasi Sànchez Santín. 28/03/2019 12:35

Fernando J Pérez Receso en el Tribunal Supremo hasta las 12.30. 28/03/2019 11:38

Fernando J Pérez "No sacamos las defensas reglamentarias, todo fue muy rápido", afirma. "No nos despidieron con aplausos", recuerda el agente a preguntas de Jordi Pina. 28/03/2019 11:36

Fernando J Pérez "En el transcurso de la mañana nos insultaron bastantes veces, nos llamaban mercenarios...", relata el mosso a pregunta de la abogada del Estado, Rosa Seoane. "Al irnos recibimos patadas, golpes, empujones", recuerda. 28/03/2019 11:35

Fernando J Pérez De los diez Mossos, cinco resultaron lesionados. La comisión judicial tuvo que salir corriendo. El agente admite, a preguntas del fiscal, que pudieron salir "por los pelos". 28/03/2019 11:33

Fernando J Pérez "Nos dieron patadas, puñetazos, empujones a todos (...) una de las personas sentada detrás mío me lanzó una patada en la planta del pie, y otra persona me hizo una luxación en el dedo. Estuve tres semanas aproximadamente de baja, si no recuerdo mal", relata el agente. 28/03/2019 11:31

Fernando J Pérez El testigo relata que ante el domicilio de Joan Ignasi Sànchez Santin se congregaron hasta 700 personas aquel día. Los incidentes en Sabadell quedaron eclipsados por la gran concentración ante la Consejería de Economía en Barcelona en protesta por los registros de la Operación Anubis contra los preparativos del referéndum ilegal del 1-O. 28/03/2019 11:28

Fernando J Pérez El octavo testigo de la jornada es otro mosso que estuvo en los incidentes de Sabadell el 20-S. 28/03/2019 11:25

Fernando J Pérez "¿Es habitual que en los atestados de Mossos de manifestaciones se use el término masa?, pregunta Jordi Pina. "Lo desconozco", afirma el mosso, que también dice desconocer que el detenido aquel día hubiera sido concejal en Sabadell en el pasado. 28/03/2019 11:23

Fernando J Pérez "No vi ninguna persona que llevara la voz cantante, todo era muy espontáneo, estaban el alcalde y teniente de alcalde y uno o dos regidores del Ayuntamiento de Sabadell. Mi inspector me dijo que había hablado con el teniente de alcalde para mediar, que le dijo que no podía hacer nada, que estaba a título particular y que estaba de acuerdo con aquello". 28/03/2019 11:21

Fernando J Pérez "Nosotros recibimos empujones cuando el detenido iba a salir, teníamos que intentar aguantar esa línea que teníamos, la gente se abalanza, me zarandean cogiéndome por el chaleco, se me queda enganchada la pierna derecha y se me produce una pequeña distensión en la rodilla derecha, de la que fui visitado en el Asepeyo de Sabadell, al día siguiente fui a trabajar", relata el mosso. 28/03/2019 11:19

Fernando J Pérez "El portal estaba totalmente taponado por personas sentadas", relata el mosso, que recuerda que tuvieron que sacar al detenido por el garaje. El agente relata varios momentos de tensión en aquella mañana. "Una persona con un casco golpea en el cuerpo al jefe de los ARRO [los antidisturbios de los Mossos]". "Hubo muchos insultos, amenazas no escuche, patadas no vi", rememora el agente. 28/03/2019 11:17

Fernando J Pérez La actuación es la misma sobre la que testificaron ayer miércoles un guardia civil y dos mandos de los Mossos. http://cort.as/-GCNV 28/03/2019 11:15

Fernando J Pérez El tribunal llama al séptimo testigo de la jornada, otro mosso del área de Seguridad Ciudadana de Sabadell. El fiscal preguntará de nuevo por la actuación el 20 de septiembre de 2017 ante el domicilio de Joan Ignasi Sànchez Santin, subordinado de la consellera de Gobernación, Meritxell Serret. 28/03/2019 11:13

Fernando J Pérez "¿Ha sido llamada por estos hechos por la jefatura de Mossos?" "Hasta hoy mismo, no, lo desconozco", responde la mossa. 28/03/2019 11:10

Fernando J Pérez La mossa que supuestamente envió whatsapps contra los guardias civiles. Peralta es mossa y "por motivos de seguridad" no informa dónde está destinada, le responde al fiscal. El ministerio público pregunta por tres hoteles de Lleida donde se alojaba la Guardia Civil en los días del referéndum. Le pregunta por su teléfono y si envió un whatsapp señalando esos hoteles. "No lo recuerdo, no lo creo". El mensaje que cita el fiscal decía "Hagamos que Lleida sea la Calella del Ponent, a cantar habaneras". "No lo recuerdo, no me suena el whatsapp". "¿No sabe si lo ha mandado o no?", vuelve el fiscal. "Señor fiscal, no haga que las preguntas tengan un contenido de imputación, parece que se le obliga a decir verdad por unos hechos que le podrían incriminar", le dice el juez Marchena. 28/03/2019 11:09

Fernando J Pérez La mañana avanza con gran agilidad en el juicio del procés. Ahora entra a declarar el sexto testigo de la jornada. Se trata de una mujer agente de los Mossos d'Esquadra, que se identifica como Alexandra Peralta. 28/03/2019 11:04

Fernando J Pérez Insultos de los ciudadanos en Girona. "Era relativamente habitual que pasara algo parecido con vehículos particulares, que pitaran, sacaran el dedo o te insultaran, sobre todo después del 1-O", relata el agente. 28/03/2019 11:02

Fernando J Pérez El tribunal llama a otro guardia civil, el quinto de la jornada. El agente está destinado en Alicante y estuvo comisionado en la comandancia de Girona durante la etapa del referéndum ilegal del 1-O. "Reforzábamos la seguridad de los edificios, la comandancia y la Subdelegación del Gobierno". 28/03/2019 10:58

Fernando J Pérez "¿En qué población intervino el día anterior [al incidente con ese ciudadano]?". "En Artesa", responde el agente. 28/03/2019 10:56

Fernando J Pérez "Nos apartamos de la carretera por lo que pudiera pasar y nos fuimos al hotel, en cuanto llegamos se lo comunicamos a nuestro superior y nos tomaron manifestación por esos hechos en la comandancia. No me han notificado nada, pero creo haber visto en las noticias que a este hombre lo condenaron a ocho meses de prisión", afirma el guardia. 28/03/2019 10:52

Fernando J Pérez El relato de este guardia civil es idéntico al anterior hasta el momento. 28/03/2019 10:50

Jesús García Turno del cuarto guardia civil de la mañana. Este agente relata también el episodio ocurrido en Lleida el 2 de octubre, al día siguiente del referéndum. 28/03/2019 10:47

Jesús García Las defensas preguntan al guardia si sufrió otros incidentes antes del 1 de octubre. El testigo responde que no. 28/03/2019 10:44

Fernando J Pérez "Tuvimos un juicio por videoconferencia [por estos hechos] desde nuestra comandancia pero no sé como ha terminado", afirma el agente. A preguntas de la abogada del Estado, el guardia dice que tras el incidente tomaron más medidas de seguridad y salían menos del hotel de Lleida. El letrado Andreu Van den Eynde dice que la denuncia ha sido archivada. 28/03/2019 10:44

Fernando J Pérez "El hombre incita a terceras personas, la gente nos miraba, le miraba a él, pero nadie dijo nada. Fuimos al hotel donde estaba el superior y le contamos el hecho, y nos dijo que era conveniente denunciar los hechos. Un compañero nos pasó por Facebook fotos nuestras del 1 de octubre en Artesa, con nuestras caras rodeadas con un círculo rojo y las fotos que nos había hecho en Lleida", relata el guardia civil. 28/03/2019 10:41

Jesús García Fotografías en redes sociales. El agente explica que se publicaron en redes sociales fotografías suyas durante el 1 de octubre en Artesa (Lleida). "El texto venía a decir que esos guardias civiles que paseaban por su barrio habían estado pegando a la gente el día anterior. Alentaba a la gente a ir al hotel donde creía que estábamos alojados, el Parador Nacional. Lo pensó porque nos paramos allí, pero no estábamos alojados allí". 28/03/2019 10:40

Jesús García Amenazas de muerte en Lleida. "Nos llamó hijos de puta, nos dijo que nos íbamos a cagar, que nos iban a matar", dice sobre el incidente con el hombre que les grababa con teléfono. Se dirigieron hacia el Parador Nacional. "Vimos una furgoneta. Era el mismo individuo que nos siguió amenazando". 28/03/2019 10:38

Jesús García Turno del tercer testigo de la mañana, otro agente de la Guardia Civil. El testigo participó en el referéndum del 1 de octubre y estuvo alojado en Lleida. Explica lo ocurrido el día 2 de octubre. "Disfrutábamos del día libre, estábamos paseando por Lleida. Íbamos tres agentes de paisano. Uno de ellos se percató de que una persona nos podía estar siguiendo. Cambiamos de acera. Esa persona siguió caminando con el teléfono en el oído, como si estuviera hablando. Nos estaba grabando". El guardia explica que el día anterior habían estado en su pueblo. "Nos insultó y nos amenazó". 28/03/2019 10:37

Jesús García El temor del propietario del hotel. El guardia explica que el propietario del hotel tuvo miedo. "Vosotros os vais pero yo me quedo", les dijo. Los guardias empezaron a hacer las maletas y fueron trasladados al Parador Nacional. 28/03/2019 10:31

Jesús García Actuación "muy liviana" el 1-O. El guardia lamenta haber sido objeto de escraches, especialmente porque él y su grupo tuvieron "una intervención muy liviana y muy humana" durante la jornada del referéndum. "Donde no se pudo intervenir no se intervino para no causar un daño mayor", explica. 28/03/2019 10:30