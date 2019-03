El juicio del ‘procés’, en directo | El alto mando de inteligencia de los Mossos contesta a las defensas

EL PAÍS La segunda parte de la declaración del excomisario de Información de los Mossos Manel Castellví se prevé igualmente intensa, ya que las defensas tratarán de encontrar contradicciones en el testimonio que ofreció a la sala, que se considera clave para fundamentar las tesis de las acusaciones. El mando de los Mossos admitió que días antes del 1-O advirtió al expresident Carles Puigdemont, al exvicepresident Oriol Junqueras y al exconseller de Interior Joaquim Forn de la posibilidad de que se produjera una "escalada de violencia" en dicha jornada, a lo que los políticos respondieron que se seguiría adelante con la consulta, informa Europa Press. 11/03/2019 08:07

Después del excomisario de Información de los Mossos Manel Castellví ha sido citado el jefe de la comisaría general de planificación de seguridad de los Mossos, Emili Quevedo, un mando clave en el dispositivo del 1-O, aunque podría no declarar porque está imputado por un juez de Cornellà por la supuesta pasividad de la policía catalana para impedir el referéndum. Tras Quevedo, el tribunal ha fijado un bloque sobre la malversación con cinco testigos, de los cuales tres son responsables de Unipost, empresa que emitió facturas a la Generalitat por casi un millón de euros por encargos del 1-O, aunque tanto la compañía como el Govern sostienen que no se llegaron a pagar. 11/03/2019 07:59

Buenos días. El Tribunal Supremo reanuda este lunes el juicio del procés con la decimocuarta jornada, en la que está citado de nuevo el excomisario de Información de los Mossos Manel Castellví para contestar a las defensas de los acusados tras haber reconocido que los Mossos trataron de convencer al Govern de que desconvocara el 1-O por riesgo de violencia. Castellví, que no pudo finalizar su testifical el pasado jueves por falta de tiempo, inaugura la quinta semana del juicio tras haber sido tildado de traidor por sectores del independentismo por su testifical del jueves. 11/03/2019 07:36

Jesús García El presidente Marchena interrumpe la declaración del comisario Castellví, que responderá el próximo lunes a las defensas. 07/03/2019 19:16

Jesús García La quema de documentos en la incineradora de Sant Adrià del Besos. El abogado de Vox pregunta a Castellví por unos hechos que estaban sobreseídos. "Se dio una situación de que se quería intervenir una documentación sin una orden judicial", afirma Castellví. 07/03/2019 19:15

Jesús García Autocrítica de Castellví. "La convocatoria sería pacífica, de resistencia pasiva sin violencia, evidentemente éramos conscientes de que se va producir la escalada, pero sin esa magnitud, y ahí quizá hemos fracasado. El dispositivo de los tres cuerpos fue insuficiente, desde mi punto de vista, pero no soy el comisario de Planificación", lamenta Castellví en la última pregunta de la abogada del Estado. 07/03/2019 19:12

Fernando J Pérez Castellví sostiene que el 1-O "se utilizó la fuerza" por parte de los Mossos. El comisario general de Información de la policía catalana trata de defender la labor del cuerpo en la jornada del referéndum. 07/03/2019 19:01

EL PAÍS ¿Les dijeron que el referéndum no podía celebrarse? [a Forn, Junqueras y Puigdemont]", pregunta Zaragoza. "Efectivamente", contesta Castellví, al que le cuesta dar con las palabras, quizá sabedor de que su testimonio puede ser clave para incriminar a los acusados. El comisario, en su declaración, ha dejado a Forn, y en menor medida a Junqueras, al margen de la decisión de llevar a cabo el referéndum ilegal a toda costa, y se lo ha endosado al fugado Puigdemont. 07/03/2019 18:53

Fernando J Pérez Frustración de Castellví. Les dije [a Puigdemont, Junqueras y Forn]: "Miren el 1 de octubre a las 9.00 se va a dar una situación en las que habrá unas personas de una manera determinada, pasiva o no, colegios ocupados, fuerzas estatales y mossos en el colegio... y eso son dos dualidades antagónicas, unos van a acceder a ese colegio y se va a hacer y los otros se opondrán a esa acción y eso es un conflicto, un desorden. Yo que he vivido muchas manifestaciones, salí un poco frustrado porque las consecuencias es que si la escalada de violencia aumenta, todos corren mas riesgo", relata Castellví." 07/03/2019 18:48

Fernando J Pérez La reunión con Puigdemont, Junqueras y Forn el 28 de septiembre. "¿A raíz de la exposición del contenido del informe y de advertir de que podía darse una escalada de violencia, qué les dijeron?", pregunta Zaragoza a Castellví. "Terminé la exposición explicando lo que usted ha dicho. Antes de que hablara el presidente [Puigdemont] se puso de manifiesto la contraria posición a unos comentarios que se habían dicho por algún miembro del Gobierno de dar una cierta imagen de normalidad para el proceso de votación del 1 de octubre. También se comentó acto seguido de la exposición la situación que se abría el 1 de octubre porque aplicaríamos el mandato de la magistrada. El conseller Forn no habló, sabía cuál sería el posicionamiento de la Prefectura. Junqueras casi no habló, exactamente sus palabras no las tengo presentes, pero entendía nuestra posición, pero digamos que la sensación es que el Govern, aunque no lo dice él, tiraría adelante, que iba a celebrarse el referéndum, ese era el espíritu. Por parte del presidente de la Generalitat, que finalizó la reunión, dijo que comprendía la situación que y se ponía en nuestro lugar pero que había un mandato del pueblo para llevar a cabo el referéndum y una decisión del Gobierno de llevarlo a cabo. Su respuesta nos dejó … ya salí frustrado, un poco frustado. 07/03/2019 18:46

Fernando J Pérez Se reanuda el interrogatorio del comisario de los Mossos Manel Castellví. 07/03/2019 18:30

Fernando J Pérez El juez Marchena ordena un receso en medio del interrogatorio del fiscal Zaragoza sobre las advertencias de los Mossos al Govern sobre la posible violencia en la jornada del 1 de octubre. 07/03/2019 18:18

Jesús García Los riesgos de violencia. Castellví dice ahora que sí estuvo en la reunión del 28 de septiembre junto al entonces president Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras y el consejero de Interior Joaquim Forn. "Hay un primer mensaje que coincide con el día 26 para trasladar esa preocupación", dice el comisario. "Informo de que había una gran movilización, de que habría llamadas para ir a los colegios, de que sería una participación muy cuantiosa. Y del hecho de que, aunque se está llamando a las personas para que se comporten de manera pacífica y sin ninguna violencia, este hecho no quita que, cuando la fuerza vaya a actuar, esa actitud pasiva de esos grupos se pueda transformar en activa". 07/03/2019 18:06

Jesús García La reunión en el Palau de la Generalitat. El fiscal pregunta por la reunión, la tarde del 28 de septiembre de 2017, entre los mandos de los Mossos y los responsables de la Generalitat. "Habían ido para trasladarle la grave preocupación que había en el ámbito de la seguridad ciudadana y del orden público". "Aunque los llamamientos eran pacíficos, había un clima que podía acabar en una escalada de violencia". El propósito de los mandos, dice Castellví -que no acudió a esa reunión- era trasladar esa preocupación al Govern. 07/03/2019 18:03

Fernando J Pérez "Se habla en el informe [de Mossos] de una posible escalada de violencia", recuerda Zaragoza. "El día 28 prevemos que haya una llamada que siempre hemos considerado pacífica, de resistencia pasiva, de concentración en los colegios de personas transversales, heterogéneas, pero con un clima de no violencia. Ese es el panorama que compartimos". El fiscal Zaragoza, ante esta respuesta, le pregunta si ratifica el informe que firmó el 28 de septiembre y que alertaba de una posible escalada de violencia. 07/03/2019 18:03

Jesús García Los riesgos del 1-O por parte del "independentismo revolucionario". El fiscal pregunta por el contenido del informe relativo a las posibles reacciones del "independentismo revolucionario". "Nuestra preocupación en aquel momento era que personas de ese ámbito entraran en las concentraciones de colegios". 07/03/2019 17:59

Jesús García El informe de riesgos del 28 de septiembre de 2017. Castellví explica que se le pidió al área de análisis que emitiera un informe de "escenarios" del 1 de octubre. "Como se hace con cualquier otro evento de una cierta importancia. Los analistas hicieron una proyección de "qué podría pasar" desde diferentes ámbitos: soberanista, independentista, extrema derecha... 07/03/2019 17:57

Fernando J Pérez Los seguimientos a las fuerzas estatales. Castellví niega un espionaje a Guardia Civil y Policía el 1 de octubre. "Los mossos tienen obligación de trasladar las novedades que se van sucediendo. Si aparece un vehículo de Guardia Civil o Policía, pues igual como si aparece una ambulancia, el CECOR (centro de mando de Mossos) era informado. De seguimientos nunca se dio esa orden ni me consta que se hicieran. "¿Se dio la orden de consultar matrículas de vehículos camuflados de GC?", repregunta Zaragoza. "Lo desconozco, que se hagan comprobaciones de matrícula puede ser, pero si sabes que son de Guardia Civil no es necesario", responde Castellví. 07/03/2019 17:57

Fernando J Pérez Los choques de Mossos con funcionarios de Guardia Civil el 1-O. "Vimos unas imágenes de una actitud que no era acorde con el comportamiento que tiene que tener un policía, de Mossos. Me acuerdo que en aquel acto el mayor Trapero ordenó que se abriera una investigación de Asuntos Internos". 07/03/2019 17:53

Jesús García El papel de los antidisturbios. El fiscal pregunta por qué no estuvieron los antidisturbios a disposición de los agentes del 1-O. La Brigada Móvil "estaba en Barcelona" porque, asegura, "había un partido por la noche..." "¿De alto riesgo?", pregunta el fiscal. "Era un Barcelona creo que Las Palmas", responde Castellví. El comisario justifica que había manifestaciones previstas para el 1-O que "preocupaban bastante", aunque admite que finalmente "no tuvieron trascendencia". 07/03/2019 17:51

Fernando J Pérez Los Mossos, a mediar el 1-O. "¿Le consta cuál fue la actitud de las parejas de Mossos el día 1-O?", pregunta Zaragoza. "Su misión era dialogar, mediar con los concentrados, ya teníamos las previsiones de que los colegios tendrían actividades, intentar el cierre de los locales, lo que se consiguió en 24, en los que no se constituyó el centro a primera hora", explica Castellví. 07/03/2019 17:48

Jesús García Centros cerrados el 1-O "¿Cuántos centros llegaron a cerrar?", pregunta el fiscal. "Nos constan exactamente 134 locales", dice Castellví. El fiscal pregunta si había alguno en las capitales de provincia o eran todos "pueblos pequeños". "Había un poco de todo", responde el comisario. "Eran de diferentes comarcas... En el escrito están identificados todos". 07/03/2019 17:43

Fernando J Pérez El despliegue de Mossos el 1-O. "Aproximadamente trabajamos unos 11.000 y algo, de los cuales 7.800 estaban destinadas específicamente al operativo", responde Castellví. "¿Utilizaron la BRIMO [los antidisturbios]?", vuelve el fiscal. "La BRIMO en concreto creo que no". "¿Este dispositivo era suficiente?", pregunta Zaragoza. Castellví esquiva dar una respuesta tajante: "Dentro de la orden de trabajar conjuntamente, eso se había despachado en las reuniones de coordinación", responde. 07/03/2019 17:41

Jesús García 239 centros no abrieron nunca. Castellví defiende que, por el hecho de que los Mossos hubieran visitado y "apercibido" a los responsables de los centros, 239 de ellos ni siquiera abrieron las puertas el 1-O. 07/03/2019 17:39

Jesús García Admite que no usaron antidisturbios. "La Brimo en concreto... Pienso que no", dice en alusión a la Brigada Móvil, nombre que recibe la unidad antidisturbios de los Mossos d'Esquadra. 07/03/2019 17:38

Jesús García 2.259 centros de votación. "Había un primer listado de 2.315 locales, pero hubo una rectificación porque parece ser que había algunos privados. Finalmente trabajamos con 2.259 centros". 07/03/2019 17:37

Jesús García Castellví sigue intentando echar balones fuera. A la pregunta del fiscal sobre si investigaron para cerrar los colegios previamente al 1-O, dice el comisario que la Policía y la Guardia Civil también estaban interpelados por el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 07/03/2019 17:34

Fernando J Pérez Los llamamientos a ocupar los colegios. Castellví identifica varios "cuerpos" movilizados para ocupar los colegios antes del referéndum del 1 de octubre: una llamada a ocupar los centros con actividades lúdicas (Escoles Obertes); una huelga de estudiantes de secundaria y universitaria; los agricultores, que habían tenido una actividad importante colapsando Girona y Lleida y que llevaban tractores para parar a las fuerzas de seguridad; y los CDR. 07/03/2019 17:34

Jesús García La llamada a ocupar los colegios. Castellví asegura que la Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural y los CDR, entre otros muchos colectivos, hicieron llamadas a ocupar los colegios. "Para cerrar esos locales se tendría que haber detectado la actividad que marcaba el auto", dice Castellví en una defensa muy tibia de la actuación de los Mossos. Javier Zaragoza le aprieta: "¿Qué investigaciones hicieron?" 07/03/2019 17:31

Jesús García La ocupación de los colegios. Castellví explica que hubo un "llamamiento masivo importante" a través de redes sociales para ocupar los colegios que iban a ser usados como centros de votación. 07/03/2019 17:28

Jesús García La actividad de Mossos previa al 1-O. Castellví defiende las actuaciones de los Mossos antes del 1-O. "Según consta en los informes que elaboramos y que se dirigieron al TSJC, fueron 4.469 actas y minutas policiales durante los días 29 y 30 [de septiembre]". A preguntas del fiscal, sin embargo, admite que "no" cerraron ningún centro y que tampoco incautaron material. "Quizá alguna propaganda..." 07/03/2019 17:28

Jesús García El dispositivo de los Mossos. El fiscal pregunta a Castellví por el dispositivo de los Mossos para impedir el referéndum. "Se elaboró un plan de actuación. Se tuvo que variar en la cuantificación de efectivos", dice Castellví, que recuerda que no participó en ninguna reunión de coordinación. 07/03/2019 17:26

Jesús García La instrucción del fiscal sobre el cierre de colegios. El fiscal interroga a Castellví por la orden del fiscal de cerrar los locales públicos usados como colegios electorales antes del 1-O. Y, también, sobre el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del 27 de septiembre. 07/03/2019 17:25

Jesús García Sin interrogar a Cuixart y Sànchez. "¿Tomaron declaración a Cuixart o Sànchez?", pregunta el fiscal. "No", responde Castellví. El fiscal recuerda que ellos habían convocado la manifestación, en la que "había habido problemas. "Estaban como organizadores del acto...", intenta justificar Castellví, que se muestra elusivo. "No he gestionado estas diligencias". 07/03/2019 17:22

Fernando J Pérez "¿Detuvieron ustedes a alguien [el 20 de septiembre]?", pregunta el fiscal Zaragoza. “El segundo jefe de la comisaria me comentó que hubo vehículos de la Guardia Civil y también de Mossos que sufrieron daños considerables; se comprobó que Guardia Civil estaba realizando el correspondiente atestado y a partir de eso, se denunció a dos personas, en concreto las que habían robado esas mochilas”, rememora Castellví. 07/03/2019 17:21

Jesús García Las diligencias sobre el 20-S, que no fueron elaboradas por Castellví, fueron presentadas al juzgado de guardia por "daños" y "robo de unas mochilas", explica el comisario. El fiscal cuestiona por qué, en ese caso, llevaba el asunto la división de Información de los Mossos. Castellví recuerda que el major Josep Lluís Trapero dio una orden que habilitaba a Información, después de las instrucciones de la Fiscalía, a llevar las riendas de esas investigaciones. 07/03/2019 17:18

Jesús García El fiscal, sobre el 20-S. Castellví asegura que estaba fuera de España el 20 de septiembre de 2017 y que no participó en la confección de los atestados de esa jornada. 07/03/2019 17:15

Jesús García Reunión de mandos en Egara. El fiscal pregunta por una reunión de mandos, en septiembre en el complejo policial Egara, nombre en latín de la ciudad de Terrassa, donde están ubicados los cuarteles generales de los Mossos d'Esquadra. 07/03/2019 17:14

Fernando J Pérez Las primeras épocas de los CDR. "Los 42 CDR en esa primera época eran grupos que buscaban propiciar el referéndum y hacer acciones para favorecerlo, desde una chocolatada hasta una asamblea. No veíamos una organización aún. Se encargaban más de retuitear tuits de organizaciones clásicas como la CUP", explica Castellví. 07/03/2019 17:12

Jesús García El fiscal Zaragoza pregunta por la relación de los CDR con la violencia. "A medida que nos acercábamos al 1 de octubre, el número de CDR cada vez era más numeroso. Y sobre todo el mes de septiembre, que en Cataluña hubo 300 manifestaciones o concentraciones, los veíamos cada vez más presentes". 07/03/2019 17:12

Jesús García El perfil de los CDR. El fiscal pregunta si había preocupación por la estrategia "violencia" de los CDR. "Uno de los grandes retos cuando nace un grupo es ver si alguna individualidad radical entra en alguno de estos grupos. Teníamos constancias de 42 CDR", dice Castellví, que destaca el perfil "heterogéneo y transversal": personas del "tejido asociativo" catalán. "Había desde personas más próximas a la ANC, hasta gente de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, gente de la CUP..." El comisario de los Mossos asegura que eran grupos "heterogéneos" cuyo objetivo era promover la acción del referéndum. 07/03/2019 17:10

Jesús García El origen de los CDR: junio de 2017. "Los detectamos por primera vez en junio de 2017 por redes sociales. Pero tenemos constancia de que el primer CDR, que era el Comité de Defensa del Referéndum, es de abril". Castellví explica que, a partir del 1 de octubre, pasaron a llamarse Comités de Defensa de la República. 07/03/2019 17:07

Jesús García Los informes de riesgo. "A finales del mes de septiembre, casi eran semanales o diarios", dice Castellví sobre los informes de riesgos que se fueron emitiendo a propósito del procés. 07/03/2019 17:06

Fernando J Pérez El fiscal Javier Zaragoza interroga a Manel Castellví. Rememora la llegada a la Consejería de Interior de Joaquim Forn, a mediados de julio de 2017. "¿Les convocó a un grupo de trabajo en la Prefectura de Mossos?" Se nos pidió que elaboráramos unos informes de escenarios sobre lo que podría pasar a consecuencia del procés para llevar a cabo el referéndum", explica el comisario de Mossos. 07/03/2019 17:03

Fernando J Pérez El tribunal llama a Manel Castellví, exjefe de Información de los Mossos d'Esquadra. 07/03/2019 16:57

EL PAÍS Termina la declaración de Ángel Gozalo, máximo responsable de la Guardia Civil en Cataluña en las fechas previas al 1-O. https://twitter.com/el_pais/status/1103686111145078784 07/03/2019 16:57

Fernando J Pérez "Ningún guardia civil ha usado gas pimienta". El letrado Jordi Pina pregunta al teniente general Gozalo sobre la imagen de un guardia rociando con espray a unos ciudadanos ante el Ayuntamiento de Aiguaviva (Girona). "Esto no es gas pimienta; en la dotación de las unidades especiales de control de masas tienen un espray de defensa personal, no gas pimienta, un espray pequeño, para distancias cortas, que según como vaya el aire le puede repercutir al agente que la usa. Esta es una herramienta más de esta horquilla de posibilidades, de las que tiene que hacer un uso proporcional. No me consta ninguna denuncia de ningún ciudadano sobre este asunto, y mucho menos sobre gas pimienta", responde Gozalo. 07/03/2019 16:47

Jesús García Los vehículos de la Guardia Civil. Gozalo explica que los agentes intentaron proteger las armas de los vehículos y los propios vehículos, pero que en un momento dado dejó de ser posible. "El jefe del equipo de protección ordenó" que siguieran observando los coches, pero ya "desde dentro de la conselleria" porque la situación frente a Economía se había vuelto más complicada. 07/03/2019 16:36

Fernando J Pérez “La Guardia Civil investiga [el procés] desde 2014, ya desde antes del 9-N famoso, tenemos historia, historia, historia acumulada y mucha inteligencia básica, claro”, afirma el teniente general Gozalo. 07/03/2019 16:33

Fernando J Pérez La Guardia Civil no precintó colegios antes del 1-O porque hubiera sido una "interferencia no amistosa en las competencias del cuerpo con el que estábamos trabajando en una misión", en relación a los Mossos, afirma Gozalo. 07/03/2019 16:29

Fernando J Pérez Movilizaciones del 1-O. "Lo que me llegó de nuestro Servicio de Información es que se ponía en conocimiento una gran excitación a través de redes sociales, mensajes institucionales, medios públicos y privados, para que la gente acudiera prematuramente a los puntos designados para la votación. Los CDR habían hecho algunas acciones formativas de cómo actuar ante las fuerzas de seguridad. Lo que no teníamos idea era sobre el grado de mesura, contundencia o violencia", explica el alto mando de la Guardia Civil. Gozalo habla de "maniobras de oposición activa al paso de los agentes de la Guardia Civil". 07/03/2019 16:15

Fernando J Pérez Toma la palabra el abogado Javier Melero, defensor de Joaquim Forn, exconsejero de Interior de la Generalitat. 07/03/2019 16:10

Fernando J Pérez En unos minutos se reanudará la 13ª sesión del juicio del procés. Seguirá declarando el teniente general Ángel Gozalo, máximo responsable de la Guardia Civil en Cataluña durante los meses álgidos del desafío independentista. 07/03/2019 16:02

Jesús García Manuel Marchena ordena un receso para comer. La sesión se reanudará a las 16.05 horas. 07/03/2019 14:34

Fernando J Pérez Toma la palabra Javier Ortega-Smith, abogado de Vox. Le pregunta a Gozalo sobre enfrentamientos de Mossos con agentes de Guardia Civil que actuaron el 1-O. El teniente general confirma que le "consta" que hubo algunos incidentes de ese tipo. 07/03/2019 14:30

EL PAÍS Las sombras de duda. El general de la Guardia Civil el 1-O asegura que había "sombras de duda" sobre los Mossos d'Esquadra antes del 20-S. https://twitter.com/el_pais/status/1103641255727120385 07/03/2019 14:18

Jesús García Finaliza el interrogatorio del fiscal Fidel Cadena. Turno de la abogada del Estado Rosa Seoane. 07/03/2019 14:13

Jesús García La "pasividad" de los Mossos. Gozalo dice que fue "una constante" durante la jornada del referéndum la "no presencia" de los Mossos en los colegios, o una presencia "inadecuada". "Podía deducirse que estaban como si fuera una elección normal, dando seguridad a la cola, que no hubiera ninguna complicación. Los únicos que alteraban ese clima de normal jornada era la Guardia Civil, que iba allí a cumplir la orden judicial". 07/03/2019 14:12

Jesús García Un guardia civil pateado en el suelo en Sant Esteve Sesrovires. Gozalo explica la situación especialmente difícil en un colegio de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) de un guardia civil que cayó al suelo y recibió entonces "varias patadas". "Se procedió a la detención de dos personas". También destaca el caso de Ponts (Lleida) donde "diez compañeros" de la Guardia Civil acabaron con contusiones. "En otros sitios nos lanzaban piedras y todo tipo de objetos". 07/03/2019 14:11

Fernando J Pérez "Se le tenía ganas a la Guardia Civil porque estaba llevando a cabo su trabajo como policía judicial", señala el teniente general Gozalo. 07/03/2019 14:10

Jesús García Cinco guardias civiles de baja. Gozalo habla de 55 guardias afectados por contusiones y lesiones. Cinco de ellos "necesitaron atención médica" y "causaron baja". 07/03/2019 14:08

Fernando J Pérez Contundencia. El teniente general afirma que la Guardia Civil realizó 71 intervenciones el 1-O. De ellas, en unas 20 tuvieron "un nivel de incidencia algo menor" y en el resto hubo más "contundencia" de los ciudadanos que se les oponían y se vieron "obligados a dar una respuesta más determinada". En varios supuestos se abortaron las intervenciones por la presencia de multitudes, recuerda Gozalo 07/03/2019 14:08

Jesús García Operaciones "abortadas" por exceso de violencia. Gozalo admite que algunas intervenciones se tuvieron que abortar por las complicaciones para la seguridad. 07/03/2019 14:08

Jesús García Empujones, insultos y lanzamiento de objetos. "¿Observaron murallas o muros humanos?", pregunta el fiscal. Gozalo detalla que encontró "un número considerable de personas" frente a los colegios "en actitud de resistencia". "Estaban sentados o bien obstruyendo el acceso único. Pero luego esa resistencia mutaba en un grado mayor con empujones, insultos, lanzamiento de objetos, etcétera". 07/03/2019 14:05

Fernando J Pérez El espionaje de los Mossos. "En varios momentos quedó constatada una acción de vigilancia a la Guardia Civil. En Lérida, en la sede de la Comandancia, en la explanada donde se puede aparcar, había uno o más vehículos de Mossos tomando referencia de las salidas y movimientos, y emitiendo nuestros movimientos", señala Gozalo. 07/03/2019 14:05

Jesús García La confirmación de que los Mossos no iban a actuar. "Estábamos viendo que los colegios estaban ocupados. Y veíamos una presencia de los Mossos que no era suficiente. Esto se reafirma el día 1 a horas tempranas", explica Gozalo todavía a preguntas del fiscal. Por la mañana del 1 de octubre, la presencia de los Mossos era escasa y con "una equipación" poco "adecuada": eran patrulleros y no agentes antidisturbios. 07/03/2019 14:02

Fernando J Pérez "Lenguaje prebélico". El teniente general Gozalo recuerda los "talleres" que se impartieron en los colegios electorales para “defender” el referéndum. "Eso de defender es, si se me permite, un lenguaje prebélico, ¿defender de qué?", se pregunta el alto mando de la Guardia Civil. "Se había dicho el 6 y 8 de septiembre que había una ley del referéndum y otra de transitoriedad. Había gente que con la concatenación y persistencia de los mensajes tenía dudas de dónde estaba la legalidad", señala. 07/03/2019 14:01

Jesús García "Sombras de duda". Gozalo insiste en que, tanto el 19 como el 20 de septiembre, hubo ya "sombras de duda" sobre la actuación de los Mossos d'Esquadra, preocupantes, en su opinión, porque se producían pocos días antes de la jornada del referéndum. 07/03/2019 13:56

Jesús García La entrada en la sede de Unipost en Terrassa y la tardanza de los Mossos. Gozalo explica la entrada de la Guardia Civil en un almacén de la empresa Unipost en Terrassa (Barcelona) el 19 de septiembre. "La comitiva encontró una serie de personas que obstaculizaban el cumplimiento de este auto". Se requirió ayuda a Mossos d'Esquadra pero hubo un "lapsus de 40 minutos" hasta que contestaron. "Se nos tuvo mucho tiempo en espera. Finalmente se accedió a ese local. "Ese día percibí que algo estaba fallando. Si pedimos unos apoyos y hay una respuesta que no era especialmente adecuada ni oportuna..." 07/03/2019 13:54

Jesús García Instrucciones vigentes del fiscal. Gozalo coincide con Trapote en que las instrucciones de la Fiscalía "tenían vigencia" pese al auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que prohibía el referéndum. 07/03/2019 13:46

Fernando J Pérez Las reuniones de coordinación. "¿Expresaba sus dudas el coordinador [Pérez de los Cobos] sobre el cumplimiento de los Mossos [de la orden de impedir el referéndum]?", pregunta el fiscal. "No recuerdo que el comisario Ferran [Lopez, de los Mossos] expresara que no podía cumplir", dice Gozalo. "¿Y De los Cobos?", vuelve el fiscal. "Se hablaba de un análisis de situación, por todas las partes: orígenes de amenazas que pudieran afectar, redes sociales, llamamientos, convocatorias, actividades, valoración de qué podía influir en el dispositivo para cumplir la orden recibida... En ningún momento se pasó a detallar los dispositivos concretos de cada cuerpo policial", explica el teniente general de la Guardia Civil. 07/03/2019 13:45

Jesús García Críticas al plan de Trapero. Gozalo recuerda que el fiscal analizó el plan de los Mossos y lo criticó porque era acorde con "una celebración convencional de elecciones", pero no con un referédum "ilícito" que había que impedir. "Le solicitó que lo mejorara". 07/03/2019 13:36

Jesús García Las reuniones con la Fiscalía. El interrogatorio de Gozalo sigue el mismo esquema que el de Trapote. Explica el teniente general las reuniones en la sede de la Fiscalía. 07/03/2019 13:33

Fernando J Pérez Baños y Reguant, citados para comunicarles la multa por no declarar como testigos en el Supremo. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha citado para el próximo día 19 al exportavoz de la CUP Antonio Baños y a la concejal de este partido en Barcelona Eulàlia Reguant para notificarles la multa de 2.500 euros que les impuso el Tribunal Supremo por negarse a declarar como testigos en el juicio del procés. La sanción no es firme y se puede recurrir en el plazo de cinco días ante la misma sala. El pasado 28 de febrero, ambos políticos, citados como testigos por la acusación popular de Vox y también por algunas defensas, se negaron a contestar, como es su obligación legal como testigos, a las preguntas del partido de extrema derecha. 07/03/2019 13:30

Jesús García Gozalo era el máximo responsable de la Guardia Civil en Cataluña durante el procés. Explica el criterio por el que se repartieron la actuación con la Policía: las "antiguas demarcaciones" previas al despliegue de los Mossos d'Esquadra como policía competente en materia de seguridad ciudadana en Cataluña. 07/03/2019 13:25

Fernando J Pérez Ángel Gozalo, de 64 años y teniente general, acude a declarar con una llamativa corbata verde. Le interroga el fiscal Fidel Cadena. 07/03/2019 13:22

EL PAÍS El comisario Sebastián Trapote, que dirigía a la Policía Nacional en la jornada del referéndum ilegal del 1-O, ha terminado su declaración testigo. "Había que conjugar dos factores: garantizar la seguridad colectiva y dar cumplimiento a un mandato judicial", ha descrito Trapote. El comisario ha justificado la actuación policial ante la inactividad de los Mossos. La policía autonómica catalana, ha dicho Trapote, se enfocó en "salvaguardar la seguridad colectiva, pero así era imposible que pudieran hacer cualquier tipo de intervención en un colegio" 07/03/2019 13:21

Fernando J Pérez Termina Sebastián Trapote. El tribunal llama a Ángel Gozalo, máximo responsable de la Guardia Civil en Cataluña durante el 1-O. 07/03/2019 13:19

Jesús García La espera de la orden judicial para entrar en la CUP. Trapote explica que la sede se "aseguró" con unidades antidisturbios. La espera, admite "se prolongó durante varias horas" y, finalmente, el mandamiento de entrada y registro "fue denegado". Alrededor de las 19 horas, "se levantó el servicio". "En ningún momento se privó de la potestad deambulatoria de ninguna de las personas que entraban o salían del citado centro". 07/03/2019 13:15

Jesús García "Asegurar" la sede de la CUP. Trapote explica que pusieron en conocimiento de la Fiscalía la incautación de carteles y pidieron una orden judicial para entrar en la sede ante las "fundadas sospechas" de que, si se había sacado material en un vehículo, "pudiera haber más en el interior". El comisario dice que en ningún momento "se impidió el movimiento" del personal, sino que se "aseguró" la sede para evitar que sacasen más material o lo hicieran desaparecer. 07/03/2019 13:14

Jesús García El registro fallido en la sede de la CUP. "¿Ordenó usted aquella actuación?", pregunta el abogado "La instrucción que nos imparte Fiscalía habla de actuaciones que debemos hacer. Y entre ellas figura la intervención e incautación de material propagandístico sobre la votación del referéndum del 1 de octubre. Se estableció un servicio de vigilancia en las inmediaciones de la [sede de la] CUP por tenerse fundadas sospechas de que en el citado local podían guardar o almacenar una cantidad importante de propaganda de este tipo: carteles, banderolas, pasquines, etcétera. Se estableció el correspondiende dispositivo y, sobre una hora, por la mañana, los funcionarios observan, y así está documentado, la salida de personas portando bultos y papelería". El comisario jubilado dice que los agentes dejaron que el vehículo se alejara del lugar y lo interceptaron. Al registrar el coche encontraron "una cantidad importante de publicidad y de propaganda sobre el referéndum del 1 de octubre". 07/03/2019 13:13

Jesús García El papel de la alcaldesa de L'Hospitalet. El abogado pregunta si la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín (PSC) intervino para pedir que se detuviera la actuación policial. Trapote dice que desconoce la intervención de Marín. 07/03/2019 13:11

Fernando J Pérez Las grabaciones de los antidisturbios. El letrado Àlex Solà pregunta a Trapote por qué no se han adjuntado a los atestados las grabaciones realizadas por los propios antidisturbios de la Policía durante su actuación contra el referéndum el día 1 de octubre de 2017. "Están a disposición de la autoridad judicial para poder ser expuestas en cualquier momento", señala el ex jefe superior de Policía de Cataluña. 07/03/2019 13:10

Jesús García La polémica de la escuela Fedac-Horta. De nuevo, aparece en el interrogatorio la actuación policial en la escuela Fedac de Horta (Barcelona). Trapote ha explicado que encontraron una gran "virulencia" y los policías tuvieron que retirarse. El abogado Solà dice que, en el informe posterior al 1-O, el responsable de aquella actuación habló de una "obstinada resistencia pasiva de los ciudadanos". Trapote dice que no recuerda el informe, pero añade que se podía producir un "enfrentamiento grave" entre policías y ciudadanos. 07/03/2019 13:01

Jesús García Información útil para la causa contra los policías. El abogado Àlex Solà pregunta al exjefe superior de la Policía en Cataluña sobre la cadena de mando del dispositivo del 1-O. Esa información tiene trascendencia también para una causa distinta del juicio del procés: la investigación que el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona mantiene abierta contra decenas de mandos y agentes de la policía por excesos en la actuación policial. Los abogados de los ciudadanos heridos están teniendo problemas en esa causa para recabar toda la información necesaria sobre la cadena de mando y la presunta atribución de responsabilidades a altos mandos. 07/03/2019 12:58

Jesús García La sala de mando. Àlex Solà, uno de los tres abogados de Jordi Cuixart, se centra en saber cómo fluía la información en la sala de mando policial del 1-O. 07/03/2019 12:51

Jesús García Se reanuda la sesión con las preguntas de Mariano Bergés, abogado de la exconsejera de Trabajo Dolors Bassa. El letrado pregunta por qué la policía tuvo que usar la fuerza si el auto judicial subrayaba que debía garantizarse la seguridad ciudadana. Trapote insiste en que se usó de forma proporcional. 07/03/2019 12:49

Jesús García Investigación de la Fiscalía por amenazas a la secretaria judicial. La Fiscalía Superior de Cataluña ha abierto una investigación sobre los mensajes, difundidos en redes sociales como Twitter, contra la secretaria judicial Montserrat del Toro, que declaró ayer como testigo en el juicio del procés. Diversas cuentas de Twitter difundieron la fotografía de Del Toro junto a “indicaciones que pueden facilitar su localización” y “textos que incitan expresamente al ejercicio de la violencia física sobre su persona”, subraya el decreto de la Fiscalía. 07/03/2019 12:46

Jesús García El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ordena un receso de 30 minutos. 07/03/2019 12:09

Jesús García Intervención en un colegio de los jesuitas. Pina pregunta por la intervención de la Policía en la escuela Infant Jesús, de los jesuitas, en Sarrià (Barcelona). "Se comprobó que era un colegio privado y evidentemente no se actuó", dice Trapote. En ese colegio votó el expresident de la Generalitat Artur Mas. "¿No será que se acudió a ese centro porque era donde tenía que votar Mas?", pregunta Pina. Trapote replica que no escogían los puntos donde se tenía que acudir, sino en aquellos en los que se pudiera actuar de forma "segura, rápida y efectiva". 07/03/2019 12:08

Jesús García "No tuvo que ser hospitalizado ningún policía", dice Trapote sobre las lesiones de los policías. En su declaración ha mencionado que fueron lesionados un total de 65 policías. 07/03/2019 12:04

Fernando J Pérez Pelotas de goma: "El uso de material antidisturbios lo elige el jefe de grupo. Si es menester usarlo porque la situación lo requiere, lo utiliza. Y si puede dejar de usarlo, se hace. Pero si la situación lo aconseja, el jefe de equipo tiene el protocolo que le dice cuándo usarlo", afirma Trapote. 07/03/2019 11:58

Jesús García El exmagistrado Santiago Vidal, origen de la causa del 'procés', pide declarar como investigado. El exmagistrado Santiago Vidal ha pedido a la juez de instrucción número 13 de Barcelona prestar declaración como investigado. Lo hará el próximo 22 de marzo. Vidal ya acudió a declarar en esa condición por orden del juez. Esta vez lo hará a iniciativa propia, un derecho que asiste a todo investigado. Vidal, suspendido de sus funciones como juez por elaborar el borrador de una suerte de Constitución catalana, es uno de los cerca de 40 investigados por el juzgado 13. En los meses previos al referéndum, Vidal dio conferencias en las que informó de presuntas ilegalidades que el Gobierno catalán estaba cometiendo para organizar el referéndum; por ejemplo, acceder a los datos fiscales de los catalanes. Aquellas declaraciones dieron lugar a una querella que, a su vez, desembocó en la causa judicial del 13, de donde han salido la mayor parte de las pruebas contra los líderes independentistas que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo. 07/03/2019 11:58

Jesús García La escuela Fedac-Horta y las investigaciones sobre policías. Pina recuerda al excomisario que el mando operativo que intervino en esa escuela está siendo investigado por un juez de Barcelona. Trapote había explicado que los agentes tuvieron que retirarse de allí ante la "virulencia" de los concentrados. El ex jefe superior de Policía de Cataluña admite que hay "procedimientos" abiertos en los juzgados (unos 50, dice) para "determinar si los policías conculcaron o vulneraron derechos de algunos ciudadanos". 17 de los procedimientos se han archivado y hay ya cuatro sentencias absolutorias, recuerda el comisario, que demuestra una memoria precisa para los datos. 07/03/2019 11:54

Fernando J Pérez Los policías en los hoteles "estaban siendo objeto de hostigamiento por ciudadanos y grupos independentistas o radicales para hacerles cualquier tipo de escrache, impedirles el descanso y decirles que se fueran de allí", recuerda Trapote. 07/03/2019 11:52

Jesús García El acoso a policías en hoteles. Turno de Jordi Pina, que defiende a Jordi Sànchez (ANC) y a los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull. El abogado pregunta por las situaciones de hostigamiento a los policías alojados en hoteles de Figueres, Reus y en localidades de la comarca del Maresme. "Algún representante del Partido Popular fletó un autobús con personas afines para dar apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad", dice Trapote sobre una concentración de apoyo a los agentes antidisturbios. 07/03/2019 11:51

Fernando J Pérez "Insuficiente, inadecuado e ineficaz", así describe el comisario Trapote el dispositivo de Mossos el 1 de octubre. 07/03/2019 11:50

Jesús García Uso de la fuerza. "Intentamos garantizar la seguridad colectiva, pero llega un momento en que no se puede. Ante las agresiones que estamos manteniendo, hay que emplear la mínima fuerza imprescindible", explica Trapote a preguntas del abogado Andreu Van den Eynde. El letrado pregunta si hubo "mediación" con los ciudadanos, pero el excomisario insiste. "¿Cómo vamos a mediar, si la resistencia era brutal? No había nadie allí que quisiera mediar". 07/03/2019 11:48

Fernando J Pérez Nota de color. Oriol Junqueras, sentado detrás de su abogado, Andreu Van den Eynde, se ha puesto sobre la solapa un lazo morado, en conmemoración del Día de la Mujer. Raül Romeva también lo luce al menos desde ayer. 07/03/2019 11:46

Fernando J Pérez "Hubo 65 policías heridos y todos, casi todos, fueron como consecuencia de practicar las entradas y registros. Si hay algún caso de que se ha pegado con la furgoneta o se ha caído, como están las actas perfectamente redactadas y los partes facultativos, ahí consta cómo se ha producido la lesión", le contesta Trapote al abogado de Junqueras, Andreu Van den Eynde. El comisario jubilado ha tratado de evitar contestar directamente si las lesiones se debieron a "acometimientos" de ciudadanos. 07/03/2019 11:43

Jesús García Más testigos-investigados en el juicio del 'procés'. Además de Trapero, el Tribunal Supremo ha citado para la tarde del jueves a otras tres personas que permanecen investigadas a raíz del 1-O. Uno de ellos es Josep Maria Jové, que fue número dos de Oriol Junqueras. Los documentos hallados en su casa -el power point Enfocats y una libreta Moleskine que era una especie de dietario del procés- fueron esgrimidos por la Fiscalía como pruebas de cargo contra los líderes independentistas. También han sido citados el exmagistrado Santiago Vidal y el jurista Carles Viver Pi-Sunyer, exmagistrado del Tribunal Constitucional y considerado "arquitecto jurídico" del procés. 07/03/2019 11:35

Fernando J Pérez "¿Los informes de inteligencia se compartían con otros cuerpos?", pregunta el letrado Melero. "En las reuniones periódicas en la Delegación del Gobierno con el coordinador hacíamos análisis. No nos cambiábamos papeles pero sí comentábamos lo que estaba aconteciendo, se comentaba la problemática, las circunstancias sobrevenidas y los sucesos que iban aconteciendo. Nosotros los informes no se los pasábamos a la policía autonómica, sí intercambiábamos información que estaba en los informes. Hablábamos de la problemática y de la coordinación, sí recibíamos [información de Mossos]. 07/03/2019 11:33

Jesús García El 'major' de los Mossos Josep Lluís Trapero declarará el próximo jueves. El Tribunal Supremo ha dado a conocer la nueva tanda de testigos para la semana que viene. El jueves por la tarde está prevista la declaración del major de los Mossos d'Esquadra durante el procés, Josep Lluís Trapero. Los responsables del Ministerio del Interior han acusado a Trapero de "alinearse" con la Generalitat y de permitir, con el diseño de un operativo ineficaz e insuficiente, la celebración del referéndum. El coordinador del dispositivo, Diego Pérez de los Cobos, ha sido el más beligerante con el papel de Trapero, que está procesado en la Audiencia Nacional por rebelión. 07/03/2019 11:32

El dispositivo del 1-O. El comisario Sebastián Trapote explica lo sucedido el 1-O: "Había ancianos y algunos niños, pero principalmente había individuos con comportamientos violentos contra los cuerpos de seguridad. Estaban perfectamente organizados". https://twitter.com/el_pais/status/1103594743731118081 07/03/2019 11:23

Jesús García Las críticas al plan de Trapero. El exjefe superior Sebastián Trapote recuerda las críticas del fiscal. La llamada de atención del fiscal al jefe de los Mossos fue suficientemente clara para decirle que ese plan no servía, ha dicho Trapote. El abogado de Joaquim Forn pregunta si se plantearon "alternativas" a ese plan. "Nosotros no le íbamos a decir al major qué plan debía presentar". Trapote insiste en que desconoce qué plan finalmente planteó y presentó el exjefe de la policía autonómica Josep Lluís Trapero. "Nunca tuve conocimiento del plan", afirma. 07/03/2019 11:18

Jesús García El dispositivo "pasivo" de los Mossos. "El dispositivo estaba enfocado a salvaguardar la seguridad colectiva" y no tanto a cumplir la orden judicial, relata Trapote. "Era imposible", agrega, "que con ese dispositivo pudieran hacer cualquier tipo de intervención dentro de un colegio". Define la actuación más como "pasiva" que "obstructiva" a preguntas del abogado de Vox. 07/03/2019 11:10

Fernando J Pérez Trapote recuerda que hubo algún "enfrentamiento puntual" entre Mossos y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante el 1-O. "En las actas constan estos enfrentamientos, refriegas o incidentes que ocurrieron", afirma. 07/03/2019 11:10

Jesús García El "seguimiento" de los Mossos. Trapote afirma que los Mossos hicieron seguimientos a los antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía. "Informaban de cuándo salíamos, cuándo entrábamos..." 07/03/2019 11:09

Jesús García Un total de 65 agentes del CNP heridos. Trapote detalla que, en las cuatro provincias, resultaron heridos 65 policías. "De éstos, 24 en Barcelona, 20 en Lleida, 7 en Girona, 7 en Tarragona, 6 en Sabadell y 1 en L'Hospitalet", dice con precisión el exjefe superior. 07/03/2019 11:07

Jesús García El abogado de Vox Javier Ortega-Smith pregunta a Trapote por el grado de "organización" de los ciudadanos concentrados en los colegios electorales. 07/03/2019 11:06

Jesús García Mossos inactivos. La Policía actuó tras confirmar que "la policía autonómica estaba inactiva", explica Trapote, que narra la elevada concentración de ciudadanos "en las inmediaciones de los colegios". 07/03/2019 11:01

Jesús García Acaba el interrogatorio de la fiscal Consuelo Madrigal. Turno de la abogada del Estado Rosa Seoane. 07/03/2019 10:54

Fernando J Pérez Las dificultades de la intervención del 1-O. "A veces era más complicado salir que entrar en los colegios. Los ciudadanos que estaban fuera estaban mucho más cabreados, enrabietados y las reacciones eran más violentas y las unidades se tenían que emplear de una manera más fuerte que a la entrada, no podíamos consentir que nos rodearan y nos bloquearan y no nos dejaran salir. Una serie de individuos cuya agresividad era de una alta virulencia. Esto estaba todo perfectamente organizado. No eran cualquiera, estaban perfectamente organizados, llamados por las redes, hacían cadenas humanas, nos bloqueaban, nos agredían...", rememora el excomisario Trapote. 07/03/2019 10:52

Jesús García La Policía tuvo que retirarse en Horta (Barcelona). Trapote explica el caso de un centro de Horta, en la calle Campoamor. "Intentamos entrar para intervenir el material y tuvimos que desistir porque la virulencia era tal que lo tuvimos que dejar. Si no, las consecuencias hubieran sido graves tanto para los policías como para los ciudadanos que estaban ahí concentrados". 07/03/2019 10:52

Fernando J Pérez El momento de sustituir a los Mossos. "A primera hora, sobre las 7.00-7.15 del 1 de octubre llamo al coordinador [Pérez de los Cobos] y le informo de los datos que poseo y que me cuentan los funcionarios desplazados a los centros de votación. Me dice que me llama en un momento, que va hablar con el secretario de Estado de Seguridad [José Antonio Nieto]. Teníamos dos planes, el a) y el b). El a) colaborar con la policía autonómica y el b) sustituirlos y hacer nosotros la intervención. Y en ese momento decidimos sustituirlos", rememora Trapote. "No mantuve ninguna comunicación con el señor Trapero, yo me dirigía al coordinador [De los Cobos]" 07/03/2019 10:48

Jesús García La inacción de Mossos el 1-O: patrulleros y no antidisturbios. "Nos dijeron que los efectivos de policía autonómica eran prácticamente para unas elecciones normales. Y además no son de unidades de ARRO ni Brimo [antidisturbios], sino efectivos de seguridad ciudadana, patrullas". 07/03/2019 10:43

Fernando J Pérez La declaración de Trapote confirma, casi con los mismos términos, las respuestas que dio el coordinador del dispositivo policial contra el referéndum, el coronel Diego Pérez de los Cobos en su interrogatorio del pasado martes. 07/03/2019 10:41

Jesús García El operativo del 1-O y las sospechas sobre los Mossos. Trapote explica al detalle el operativo para el 1-O. "Preparamos un gran despliegue de las unidades de intervención policial y seguridad ciudadana", dice en alusión a los antidisturbios. El objetivo inicial era dar "apoyo" a los Mossos, aunque en caso de "inacción", pasarían a actuar en sustitución de la policía autonómica. Dice que las sospechas sobre las Mossos se constataron "el día 1 por la mañana". 07/03/2019 10:40

Fernando J Pérez La instrucción de la Fiscalía. "Nos transmiten la instrucción en la que se complementaban los criterios de actuación, cómo se tenía que desarrollar el dispositivo y marcar las pautas de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y se vuelve a recoger la colaboración con la policía autonómica, y se recoge que en un momento determinado si la policía autonómica no actúa, lo que tiene que hacer es que nosotros haríamos la sustitución". 07/03/2019 10:40

Jesús García La fiscal pregunta si la previsión ante el 1-O era de "riesgo". "Contemplábamos un escenario muy difícil y complicado", confirma Trapote. 07/03/2019 10:38

Jesús García Las instrucciones de la Fiscalía, ¿derogadas? "En absoluto", responde el exjefe superior. En la línea con lo explicado ya por el coordinador del dispositivo, el coronel Diego Pérez de los Cobos, asegura que en ningún momento entendió que las órdenes del fiscal dejaran de estar vigentes después del auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordenó impedir el referéndum. "En el auto dice que cesen, pero no dice que queden sin efecto y sin valor". La vigencia o no de las instrucciones de la Fiscalía es uno de los elementos a debate en el juicio. Las defensas alegan que, cuando el TSJC tomó la iniciativa en el asunto, todo lo ordenado por el fiscal hasta entonces quedó derogado. 07/03/2019 10:36

Fernando J Pérez El plan del 1-O. "Teníamos previsiones de que nos íbamos a encontrar muchas dificultades para dar cumplimiento a ese mandamiento [judicial, de impedir el referéndum ilegal]". "El fiscal nos dijo que estuviéramos preparados por si había que actuar en sustitución de la policía autonómica", afirma Trapote. 07/03/2019 10:33

Jesús García Seguridad y ley: el difícil equilibrio. "En este caso", dice Trapote sobre el 1-O, "había que tener una especial sensibilidad". El exjefe superior dice que era una "misión complicada": "Había que garantizar la seguridad colectiva y por otro lado dar cumplimiento a un mandato judicial". 07/03/2019 10:31

Jesús García Mossos y el plan para evitar el uso de la fuerza. La fiscal pregunta a Trapote por la instrucción de los Mossos en la que señalaban que no iban a usar la fuerza el 1-O. El exjefe superior de la Policía dice que no conoció el plan. 07/03/2019 10:30

Fernando J Pérez No se pidió apoyo. “Si necesitaban apoyo se lo íbamos a dar, pero en principio no pidieron ningún apoyo y en una ocasión el responsable de Interior, [Joaquim Forn] dijo que no haría falta ningún apoyo ni que viniera ningún operativo de fuera; lo dijo públicamente”, recuerda el excomisario Trapote. 07/03/2019 10:29

Jesús García El plan de los Mossos, desconocido. Trapote alaba la "colaboración" del número dos de los Mossos, Ferran López, pero afirma que no conocía el dispositivo preparado. "No tuve acceso a ningún dispositivo de Mossos". "Si necesitaban apoyo, se lo íbamos a dar. Pero no pidieron ningún apoyo". 07/03/2019 10:28

Fernando J Pérez El acoso a los policías en los hoteles. "Hubo varios temas relacionados con ello, hubo problemas en un hotel de Figueres, en unos hoteles del Maresme y en uno de Reus. En las inmediaciones se personaban multitud de personas del mundo independentista para protestar por su presencia. Llegaron a amenazar por teléfono a los dueños de los hoteles. A los policías les gritaban, les chillaban, no les dejaban descansar. No les iban a pegar. No soy testigo presencial pero recibo información de los acontecimientos ocurridos en los hoteles", admite Trapote. 07/03/2019 10:25

Jesús García La "coordinación" policial y la ausencia de Trapero. Trapote explica ahora las reuniones operativas en la sede de la Delegación del Gobierno, en la calle Mallorca de Barcelona. El exjefe superior afirma que él asistió a "todas" las reuniones, mientras que Trapero, entonces jefe de los Mossos, no lo hizo. En su lugar acudió quien era su número dos, el comisario Ferran López. 07/03/2019 10:25

Jesús García La instrucción dirigida a CNP y Guardia Civil. Trapote relata la instrucción del fiscal dirigida exclusivamente al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil en la que se les pedía "auxiliar" a los Mossos porque es quien tenía "prioridad" para ejercer las competencias en seguridad ciudadana en Cataluña. 07/03/2019 10:21

Fernando J Pérez Trapote dice que su información procedía de "fuentes abiertas, redes sociales, y medios de comunicación". "Había un llamamiento de los miembros del Govern y de asociaciones independentistas para que el día del referéndum acudiera el personal de manera masiva a los colegios para bloquear la entrada e impedir la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y garantizar que se llevara cabo", recuerda Trapote. 07/03/2019 10:20

Jesús García La "preocupación" por el 1-O. "Todos éramos conscientes de que ese día iba a ser muy complicado", sigue Trapote a preguntas de la fiscal. 07/03/2019 10:19

Jesús García Las reticencias de Trapero y las críticas a su plan. El entonces major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, "no admitía que un responsable del Ministerio del Interior fuera el responsable del operativo". Trapote recuerda las críticas del fiscal al plan presentado por el jefe de los Mossos. "Es para unas elecciones normales, pero no para un dispositivo de la envergadura que va a requerir un referéndum declarado inconstitucional", le trasladó el fiscal superior, José María Romero de Tejada, siempre según la declaración de Trapote. 07/03/2019 10:18

Jesús García Las reuniones en la Fiscalía. Trapote explica las reuniones en la sede de la Fiscalía Superior de Cataluña, a la que acudieron los jefes de la Guardia Urbana, Mossos d'Esquadra (Josep Lluís Trapero), Guardia Civil (Ángel Gozalo) y él mismo. "El fiscal nos dio instrucciones sobre las competencias de distintos cuerpos... Se trataba de que conociéramos nuestras funciones por los acontecimientos ocurridos en Cataluña". El testigo relata una segunda reunión en la que el fiscal pidió a los cuerpos policiales un "plan de actuación". El tercer encuentro fue el 21 de septiembre y sirvió para nombrar coordinador operativo al coronel Diego Pérez de los Cobos. 07/03/2019 10:15

Jesús García Los incidentes "más significativos" fueron los del día 20 de septiembre de 2017, relata Trapote, que cita la actuación del CNP "en la sede de la CUP" en Barcelona. 07/03/2019 10:11

Jesús García El informe de Trapote sobre el 1-O. La fiscal Consuelo Madrigal empieza preguntando a Trapote por un informe sobre la actuación policial durante la jornada del referéndum del 1 de octubre de 2017. "Se recogían todas las actuaciones en las cuatro provincias", dice. 07/03/2019 10:11

Jesús García Turno de Sebastián Trapote, que fue jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en Cataluña durante los meses del 'procés'. En la actualidad está jubilado. 07/03/2019 10:09

Jesús García La no declaración del dueño de Unipost. Comienza la sesión del juicio del 'procés' con la declaración de Pablo Raventós, que fue administrador de la empresa Unipost de mensajería. El tribunal ha vuelto a alterar el orden de los testigos. Raventós ha advertido a la sala de su condición de investigado en otro procedimiento y de que no va a declarar. Marchena le agradece su tiempo y le invita a marcharse. El encargo a Unipost para la mensajería electoral del referéndum es uno de los puntos del delito de malversación del que acusa la Fiscalía a los dirigentes independentistas. 07/03/2019 10:08

Buenos días. Reanudamos el directo del juicio del procés. Hoy es la decimotercera sesión en la Sala Segunda. 07/03/2019 08:17

Jesús García Finaliza la 12ª sesión del juicio del 'procés'. Se reanudará mañana a las 10 horas. 06/03/2019 18:00

Jesús García La fiscal pregunta al director del diario catalán sobre el anuncio del registro de catalanes en el exterior, que también fue publicado por el rotativo. 06/03/2019 17:57

Fernando J Pérez Anuncios gratis del procés. "Aparte de informar y opinar, en algunos temas, si son temas fundamentales, como la discriminación, pues [la publicidad] se inserta de forma gratuita; no es habitual, pero sí para transmitir valores fundamentales sociales, éticos y democráticos. Con el Gran Recapte [d'aliments] o la Fundación Pasqual Maragall lo hemos hecho. La empresa pensó que el derecho a decidir era un valor fundamental. Fue iniciativa propia del departamento comercial sin ánimo de lucro". 06/03/2019 17:56

Jesús García Anuncios a favor del referéndum "sin ánimo de lucro". La fiscal pregunta a Xirgo sobre la inserción de anuncios relacionados con el 1 de octubre. En particular, una campaña de promoción de las votaciones en las que aparecía una vía del tren. "Llegó un requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña diciendo que paráramos y, a partir de ese día, no se publicó". Xirgo dice que se emitieron "sin ánimo de lucro". 06/03/2019 17:52

Jesús García Finaliza la 12ª sesión del juicio con la declaración de Xavier Xirgo, director del diario catalán El Punt Avui. Dice que tiene una relación "profesional" con algunos acusados y "algo parecido a una amistad" con otros. 06/03/2019 17:51

Jesús García Turno de Núria Llorach, presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), el ente público que engloba a TV-3 y Catalunya Ràdio. Llorach permanece como investigada en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Llorach admite que tiene "amistad" con los acusados. "Por indicación de mi abogado me voy a acoger a mi derecho a no declarar". 06/03/2019 17:49

Jesús García Burriel explica que no llegaron a cobrar y el fiscal se sorprende. "Pregunté a la Generalitat qué pasaba con esta factura y por qué no la cobraba. Se reclamó por e-mail y por teléfono. Reclamada está". El fiscal pregunta si han iniciado algún procedimiento judicial y Burriel señala que no lo han hecho. "Lo dimos por perdido". "¿80.000 euros?", pregunta el fiscal. "Sí." "¿Tirados?", insiste Jaime Moreno. "Sí". "Pues yo 80.000 euros no los tengo todos los días, si los pierdo me da algo", ironiza el fiscal sobre la ausencia de reclamación judicial de la factura. "¿Han seguido tratando con la Generalitat?". "Sí". "¿Después de esto?", inquiere de nuevo el fiscal, que no sale de su sorpresa por la falta de pago. "Sí", remacha Burriel. "Pues no hay más preguntas". 06/03/2019 17:45

Jesús García Servicios para catalanes en el extranjero. Burriel defiende que la campaña no tenía que ver con el referéndum, sino que servía "para notificar a los que viven fuera de Cataluña que si se registraban podían disfrutar del centro médico, del carnet joven y algo más". 06/03/2019 17:42

Jesús García Turno de Ferran Burriel, director de Nothingad Comunicació. Fue la agencia responsable de diseñar, a través de una UTE, la campaña del "registro de catalanes en el exterior", que fue difundida por la Generalitat en periódicos catalanes. La campaña fue encargada por el Departamento de Presidència. 06/03/2019 17:38

Fernando J Pérez La campaña Civisme: "Era un expediente entero que vino del departamento de Presidencia. La empresa lo rechazó porque tras enviar órdenes de compra [de los espacios publicitarios en los medios], algún medio nos dijo que no podía ir por la homologación con la Generalitat, sino a tarifa, lo que suponía un sobrecoste para nosotros. Las campañas institucionales tienen descuentos, pero nos dijeron que esto era una campaña política y eso va a tarifa, y yo no voy a asumir la diferencia con lo que es el coste de homologación", recuerda Olga Solanas. Al final la Generalitat renunció a la campaña. 06/03/2019 17:32

Jesús García La campaña de "registro de catalanes en el exterior". La fiscal Concepción Espejel pregunta a Solanas por dos campañas cuya difusión se encargó a Focus Media. La primera es la del "registro de catalanes en el exterior": un anuncio que se difundió en prensa en el que aparecía un mapa de Cataluña con un "sí" y un "no" sobreimpresionado. La testigo explica que Focus solo se encargó de la compra de espacios publicitarios, pero no del contenido. Dice que fue una campaña de 130.000 euros y que la empresa, pese a que la facturó, no llegó a cobrar. "El departamento financiero de mi empresa sigue moviendo el tema porque se han generado facturas negativas", explica. 06/03/2019 17:30

Fernando J Pérez Termina Teresa Guix. El tribunal llama a declarar a Olga Solanas, directora de oficina de Focus Media, empresa de publicidad responsable de la campaña del referéndum. 06/03/2019 17:18

Jesús García Encargo encubierto de la Generalitat. Teresa Guix explica que el responsable de contenidos digitales de Presidència de la Generalitat, Roc Fernàndez, le pidió que pagara ella directamente a la persona que compró el dominio de la web del Pacte pel Referèndum. "Me dijo: 'nos gustaría que te enviaran la factura a ti. Y yo acepto porque la persona que contrató el alojamiento de la web no tiene un contrato abierto con la Generalitat". 06/03/2019 17:06

Fernando J Pérez "Esa web daba información sobre quiénes eran las asociaciones e individuos que estaban de acuerdo para realizar un referéndum pactado", recuerda Guix."El trabajo lo encarga la Generalitat, el señor Roc Fernández". 06/03/2019 17:02

Fernando J Pérez Entra a declarar Teresa Guix Requejo, diseñadora gráfica.Trabajó para la Generalitat, con contratos menores, y realizó un diseño para la web Pactepelreferendum a principios de 2017. "Hice una factura negativa en julio de 2017 para no cobrar ese trabajo porque me citaron en la Guardia Civil y pensé que era mejor anular este trabajo" 06/03/2019 17:00

Fernando J Pérez "Ni sabíamos la forma ni los términos de pago, no sabíamos absolutamente nada", señala Franquesa. "Nuestra sensación era que los técnicos del CTTI no querían desarrollar un sistema de votación electrónica porque no creían en él o no querían comprometerse". 06/03/2019 16:54

Fernando J Pérez "Nos echamos atrás". "Nos reunimos con técnicos del Centro de Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) para, explicar a nivel técnico cómo funcionaba el sistema, fue el 20 de agosto aproximadamente. Los técnicos del CTTI no estaban muy dispuestos a realizar un proyecto de estas características. Nos echamos para atrás, no sabíamos quién iba a pagar, el Constitucional lo iba a parar y la parte técnica no estaba lista". "No cobramos absolutamente nada", recuerda Franquesa. 06/03/2019 16:53

Jesús García La Generalitat no iba a pagar. El fiscal busca indicios de compromisos de gasto en la aplicación informática para el referéndum. "Íbamos a presentar el proyecto para que se analizase, pero creo que no hablamos de dinero. Nos dejaron claro que la Generalitat no iba a pagar absolutamente nada de eso, que tenía las cuentas bloqueadas. Que nos pagaría una tercera parte. ¿Quién era esa tercera parte? Eso ya no lo sé". 06/03/2019 16:50

Jesús García Los asistentes a la reunión de Pedralbes. Franquesa dice que había "15 o 20 personas" en total, pero que no recuerda quiénes eran. Dice que solo reconoció a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Marta Rovira. 06/03/2019 16:48

Fernando J Pérez "No partíamos desde cero". "No me pregunte de las fechas de los timing, porque no me acuerdo", contesta Franquesa al fiscal, cuando le pregunta por los plazos para hacer el sistema de votación electrónica para el 1-O. "¿Cuánto tardan en hacerlo?", insiste el fiscal. "El señor Nos tenía experiencia en aspectos técnicos, no partíamos desde cero", explica Franquesa. "Explicamos que era un sistema seguro y descentralizado", recuerda. 06/03/2019 16:48

Fernando J Pérez "Nos contactó Xavier Vendrell". "Nos contactan en agosto de 2017. Xavier Vendrell, excargo de Esquerra Republicana, se identificó primero como Jordi. Luego supimos que era Vendrell; quedamos en un bar de Sant Joan Despí, nos preguntó si éramos capaces de crear un sistema electrónico, sabíamos que era para el referéndum. Nos dijeron que eso sería legal", explica Franquesa. 06/03/2019 16:44

Jesús García Finaliza la declaración de Vicent Nos. Turno de su socio Quim Franquesa. 06/03/2019 16:39

Jesús García Interviene Josep Riba, abogado de Carles Mundó. El letrado pregunta por las fotografías que le enseñaron sobre algunos asistentes a la reunión de Pedralbes y sobre su declaración, ante la Guardia Civil, a finales de septiembre de 2017. "¿Usted había visto fotos o reportajes donde aparecieran miembros del Gobierno?" "Sí, pero hasta aquel momento no sabía quién era nadie". El letrado le recuerda también su declaración como testigo (febrero 2018), en la que no nombró a Carles Mundó. 06/03/2019 16:38

Fernando J Pérez "Antes de la reunión de Pedralbes, Quim había trabajado el tema y nos dijeron el formato que iba a tener y nos pasaron el texto de la ley y las condiciones que tenía que tener el sistema electrónico de voto. La forma de pago no me importaba, mientras no me pagaran en bitcoin o en efectivo o con un cheque", responde Nos Ripollés. 06/03/2019 16:36

Fernando J Pérez "No había dinero y lo dejé". "No se habló de ningún contrato, yo lo dejé sin saber a quién había que facturarle, de hecho fue el motivo por lo que lo dejé, no había dinero y lo dejé", afirma Vicent Nos Ripollés a preguntas de la abogada del Estado. 06/03/2019 16:34

Jesús García Finaliza el interrogatorio del fiscal. Turno de la abogada del Estado, que pregunta quién contactó por primera vez con él para preparar el operativo. "El único interlocutor que tuve, salvo la reunión de Pedralbes, fue Quim", indica. 06/03/2019 16:32

Jesús García La prohicición del referéndum. "¿Sabía que era un referéndum ilegal?", pregunta el fiscal Jaime Moreno. "Cuando tuve esas reuniones aún no se decía referéndum ilegal. Hasta que no pasaron dos o tres semanas desde que dijimos que no, no hubo orden de nada. Pero tampoco sabría decírselo seguro", contesta el informático. 06/03/2019 16:30

Jesús García Casi medio millón de euros para un proyecto frustrado. El fiscal pregunta qué contraprestación económica iba a suponer el proyecto. "No sabría decirle la cantidad exacta, pero el importe total era entre 400.000 y 500.000 euros". Nos Ripollés insiste en que nunca llegaron a desarrollar el trabajo. "Les dije que teníamos ya muy poco tiempo, porque era el 15 de agosto. Comenté que si no teníamos el dinero para empezar a trabajar, no íbamos a hacer nada". 06/03/2019 16:29

Fernando J Pérez La reunión en Pedralbes. "Se explicó como funcionaría un sistema de votación blockchain y qué ventajas tendría. Fue la exposición de la propuesta que llevábamos preparada. Una propuesta muy sencilla con ventajas y desventajas del sistema, y la posibilidad de tumbar un sistema que era descentralizado. Cuando Quim me lo contó iba solo dirigido a la votación en el extranjero. En la reunión se preguntó si era posible o no [hacerlo para toda la población catalana]", recuerda el informático Nos Ripollés 06/03/2019 16:29

Fernando J Pérez Quim Franquesa y Nos Ripollés desarrollaron una propuesta para la Generalitat para el referéndum del 1 de octubre. "Yo solo he estado en una reunión a mediados de agosto, la víspera de los atentados, en el Palau de Pedralbes. Estaba el señor Junqueras, el señor Puigdemont y la señora Marta Rovira. En la Guardia Civil me enseñaron otras fotos que identifiqué como personas que estuvieron en la reunión". 06/03/2019 16:25

Fernando J Pérez Le interroga el fiscal Jaime Moreno. Le pregunta por su socio Quim Franquesa, que desarrollaba un sistema de votación electrónica, con tecnología blockchain. "Quim me contactó para un proyecto de votación electrónica, yo no contaba con los recursos y cuando pasó todo esto hicimos la propuesta", dice Vicent Nos Ripollés. 06/03/2019 16:23

Fernando J Pérez Vicent Nos Ripollés, es informático y tiene empresas relacionadas con el software. "Si cuenta la alcoholemia, sí he estado procesado, me condenaron y cumplí la condena", cuenta cuando el juez le pregunta si ha estado alguna vez procesado. 06/03/2019 16:22

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión en el Supremo. El juez Marchena manda llamar a Vicent Nos Ripollés. 06/03/2019 16:20

Fernando J Pérez Termina Pedro Buil, práctico del puerto de Palamós. El tribunal interrumpe la sesión hasta las 16.15. 06/03/2019 14:38

Fernando J Pérez "El práctico es el asesor del capitán para las maniobras de atraque, desatraque y fondeo", explica Pedro Buil. 06/03/2019 14:34

Fernando J Pérez La declaración del práctico contradice a Rull. El testimonio del práctico Pedro Buil contradice completamente la declaración del exconseller de Territorio Josep Rull, que adujo motivos técnicos para no permitir la entrada del Moby Dada en Palamós. 06/03/2019 14:31

Fernando J Pérez “¿Era técnicamente viable atracar el barco en el puerto de Palamós?”. “Afirmativo”, contesta Buil. El barco estaba en buen estado, el mar estaba en calma. “Los muelles estaban totalmente desocupados”, recuerda el práctico. La eslora del barco Moby Dada, afirma, era compatible con los barcos de crucero que tenían previsto entrar en Palamós en los días siguientes. 06/03/2019 14:29

Fernando J Pérez Fondeo permitido. La autoridad marítima -la Capitanía- de Palamós permitió el fondeo en aguas exteriores del puerto de Palamós, pero la Generalitat, de quien depende el puerto, no permitió el atraque en aguas interiores. 06/03/2019 14:23

Fernando J Pérez La declaración del práctico titular del puerto de Palamós, Pedro Buil, tiene que ver con la no autorización por parte de la Generalitat, al ferry Moby Dada, fletado para alojar a policías, a atracar en el puerto gerundense. 06/03/2019 14:22

Fernando J Pérez La carta de indignación del práctico del puerto de Palamós. "¿Remitió usted una carta al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña?", pregunta Fidel Cadena. "Afirmativo. Leí en la prensa un articulo donde exponía la declaración del señor Rull, conseller de Territorio. Me pareció deleznable que se implicara a un funcionario del Estado central en algo falso. Podía ser sancionado por la Administración y no hay derecho que un conseller involucre a alguien falsamente", explica Buil. Lo que leyó es que el barco Moby Dada, con policías, no entró en el puerto de Palamós porque la Capitanía Marítima no le había permitido fondear, concepto distinto del de amarrar. El fondeo es en aguas exteriores del puerto -el amarre es interior- y sí depende de Capitanía Marítima. 06/03/2019 14:19