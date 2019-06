El juicio del ‘procés’, en directo | Las defensas presentan sus conclusiones

EL PAÍS Hasta aquí el directo de la sesión del juicio del procés de este martes. El juicio se reanudará el próximo martes, 11 de junio, a las 9.30. Hasta entonces tienen más información en todos los soportes de EL PAÍS. Gracias por seguirnos. Que tengan una buena tarde. 04/06/2019 19:21

EL PAÍS Reacciones de varios diputados de Junts y ERC en el Parlament al informe de la Fiscalía: "La fiscalía ha hecho de telonera de Vox. Hemos oído una falsedad impresionante de todo lo que vivimos en carne propia el 1 de octubre", ha afirmado el diputado de Junts Per Catalunya Antoni Morral al ser preguntado sobre su opinión del informe de la fiscalía en el juicio del Tribunal Supremo. "Son relatos falsos, contrastan como la noche y el día de lo que ocurrió y esperamos que la defensa ponga las cosas en su sitio. No habrá otra sentencia posible que la de la absolución". Con parecida contundencia se ha expresado la diputada de ERC en el Parlament Anna Caula: "Ha sido una nueva jornada de vergüenza en el Supremo. Los delitos de los que se les acusan no existen, no hay pruebas. La fiscalía ha hecho un mitin político en un tribunal, un mitin de Vox y al lado de Vox". Información de Blanca Cia. 04/06/2019 19:09

Fernando J Pérez El juez Marchena les recuerda a los abogados que en el Tribunal de Estrasburgo estarían disputándose un tiempo de 20 minutos y en el de Luxemburgo, tendrían apenas media hora para expresar sus alegatos. 04/06/2019 18:54

Jesús García "Hay estrategias de defensa absolutamente coincidentes, hay escritos que se repiten", dice Marchena a propósito de la discusión suscitada por las defensas sobre los tiempos de intervención en sus informes. El presidente de la sala recuerda que los tiempos fueron pactados con anterioridad en una reunión. 04/06/2019 18:53

Fernando J Pérez La abogada Marina Roig, abogada de Jordi Cuixart, reclama al tribunal que le deje más tiempo del inicialmente fijado para responder a los alegatos de las acusaciones. El juez Marchena rechaza la petición ya que Fiscalía, Abogacía y Vox se han ceñido al tiempo concedido e incluso se les ha pedido que abrevien sus alegatos. 04/06/2019 18:49

Jesús García "La organización criminal ha sido desarticulada, han sido detenido una parte de sus integrantes. Se está enjuiciando. Esta acusación popular confía en esta sala, como la inmensa mayoría de los españoles, en que habrá justicia. No podrá haber justicia si no se dicta una sentencia acorde con los mayores delitos que pueden cometerse en un ordenamiento constitucional. Esas penas tendrán que cumplir la finalidad del castigo, pero también la finalidad disuasoria para que nunca nadie más se atreva a atentar contra el ordenamiento constitucional. Con esa sentencia, quien habrá triunfado será la justicia, el Estado de Derecho, el ordenamiento constitucional, la democracia, la soberanía nacional y habrá triunfado la nación española", dice Ortega-Smith en el final de su informe. 04/06/2019 18:47

Fernando J Pérez El abogado de Vox expresa su "reconocimiento de gratitud y ejemplo" a los fallecidos Juan Antonio Ramírez Sunyer, titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona; el fiscal José María Romero de Tejada, y al fiscal general del Estado José Manuel Maza “porque cumplieron con su deber”. 04/06/2019 18:45

Jesús García Ortega-Smith agradece también a las fuerzas de seguridad del Estado por "cumplir con su deber" para que el Estado "no acabase sucumbiendo ante un delito". 04/06/2019 18:44

Jesús García Reivindica el papel de Vox. "Este proceso no llega aquí por casualidad. Fue iniciado en febrero de 2017 por esta acusación popular con querellas ante el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. Continuó aquí, donde se sumó la Fiscalía. Todo el material probatorio no está por el azar ni por la colaboración de ninguno de los acusados. Está por la profesionalidad, el trabajo, la lealtad institucional y la valentía de personas que hoy tristemente no están entre nosotros". 04/06/2019 18:43

Jesús García La Generalitat pretendió emplear a los Mossos para el fin secesionista, apunta Ortega-Smith: "17.000 agentes armados puestos al servicio de intereses políticos ilegítimos". 04/06/2019 18:39

Jesús García El cuarto elemento, sigue el abogado de Vox, es el "reparto de funciones". Ortega-Smith sigue la estructura de la Fiscalía sobre las "tres patas" del 'procés': el ejecutivo, el parlamentario y la sociedad civil. Alude también al "comité estratégico" y al "comité ejecutivo" que aparecen citados en el documento 'Enfocats', considerado la hoja de ruta hacia la independencia. 04/06/2019 18:38

Jesús García El tercer elemento del delito de organización criminal es la "actuación coordinada" y también se cumple. "Estamos ante una organización heterogénea y compleja, con un objetivo de secesión", argumenta Ortega-Smith. Todos ellos tuvieron una unidad de acción: derogar la Constitución y romper "la unidad de la nación". El referéndum pretendía "legitimar" todo ese "proceso de desconexión". Los líderes independentista pretendían disponer de una "fuerza interior", en alusión a los Mossos, para garantizar la pervivencia del Estado independiente. Ortega-Smith repasa la creación de las llamadas "estructuras de Estado". 04/06/2019 18:36

Jesús García Ortega-Smith analiza los elementos del tipo del delito de organización criminal. El primero es que haya un mínimo de dos personas, lo que en este caso se supera en gran número, dice. El segundo es que la organización tenga un carácter permanente o estable. "Bastaría hacer un relato para darnos cuenta de ello. El acuerdo para la transición nacional es de 2012", recuerda Ortega-Smith. 04/06/2019 18:30

Jesús García Javier Ortega-Smith, número dos de Vox, argumenta ahora por qué los acusados deben ser condenados, también, por organización criminal. Ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado contemplan que se haya cometido ese delito. La fiscal Consuelo Madrigal ha comparado este mismo martes a la Generalitat con una "organización criminal" por su comportamiento a la hora de contratar servicios para el 1-O. 04/06/2019 18:27

Jesús García Fernández aplaude a la "heroica" Guardia Civil y la "heroica" Policía Nacional por su trabajo para preservar la "unidad de España". 04/06/2019 18:26

Jesús García "Los acusados golpistas nunca modificaron su comportamiento", sigue Fernández en su informe. Sin el "apoyo de miembros del poder legislativo y ejecutivo", ni Sànchez ni Cuixart habrían podido cometer por sí solos el delito de rebelión, sostiene el abogado de Vox. "Los acusados golpistas no respetaron a los ciudadanos de Cataluña. Señalaron a los españoles que viven en Cataluña segregando a catalanes de primera y de segunda". 04/06/2019 18:24

Jesús García "La ocupación de las calles por tractores, el asedio de edificios públicos, el aislamiento de agentes...", recita Fernández sobre la violencia ocurrida en torno al 1-O. "Los cortes de carreteras, las barricadas humanas y la resistencia a los agentes de la autoridad", sigue sobre la jornada del referéndum. "Esto es una expresión clara y plural de esa violencia. Fueron la culminación de un proceso en el que se emplearon los llamamientos a la resistencia activa como una herramienta fundamental". 04/06/2019 18:20

Jesús García "El proceso de tensión creciente entre el poder autonómico y el Tribunal Constitucional se trasladó a la relación entre los ciudadanos de Cataluña. Lo hicieron aprovechando su posición de cargos públicos. Desencadenaron dos situaciones de violencia concreta y determinada que llevaron a la consumación del delito de rebelión: el 20 de septiembre y el 1 de octubre", sintetiza el abogado de Vox. 04/06/2019 18:15

Jesús García Pedro Fernández está recordando las distintas resoluciones del Tribunal Constitucional comunicadas a los líderes independentistas y no atendidas. 04/06/2019 18:13

Fernando J Pérez Los letrados de Vox se han adherido a los informes de la Fiscalía y la Abogacía del Estado en aquello que coincide con sus tesis. 04/06/2019 18:08

Fernando J Pérez "Los acusados pretendieron culminar el más novedoso proceso golpista que se ha llevado a cabo contra el Estado de Derecho en una sociedad moderna", señala Fernández. 04/06/2019 18:07

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión con la intervención de la acusación popular de Vox. El letrado de la formación de extrema derecha, Pedro Fernández, se centrará en la rebelión, y su compañero Javier Ortega-Smith lo hará sobre el delito de organización criminal. 04/06/2019 18:06

Fernando J Pérez La abogada del Estado Rosa Seaone concluye su exposición diciendo que tras el juicio "han quedado acreditados todos los elementos objetivos y subjetivos" de los delitos delito de sedición, de desobediencia y del malversación. 04/06/2019 17:36

Fernando J Pérez La abogada Seoane se adentra ahora en el delito de malversación. 04/06/2019 17:32

Fernando J Pérez La abogada del Estado descarta la rebelión. "La violencia del delito de rebelión tiene dos requisitos: que la violencia o la amenaza de usarla tenga un carácter nuclear en el acto y aparezca como idónea para tener el resultado. No podemos considerar probado que la violencia como medio comisivo de mayor intensidad que el uso de la fuerza haya sido uno de los elementos estructurales del plan de los acusados como medio para alcanzar sus fines" 04/06/2019 17:25

Fernando J Pérez "La violencia no necesariamente tiene que ser física, puede ser intimidación, pero tiene que ser una intimidación de violencia, verosímil, sería y fundada. No se puede equiparar violencia con el uso de la fuerza", afirma la abogada del Estado, que se aparta así del delito de rebelión que contempla la Fiscalía. 04/06/2019 17:22

Fernando J Pérez "Se dan todos los elementos del delito de sedición en la forma de proceder del 1-O", sostiene Seoane. 04/06/2019 17:16

Fernando J Pérez "Las fuerzas de seguridad se personaron [en los colegios el 1-O] en ejercicio legítimo de sus funciones, y las personas ejercieron una resistencia en algunas veces pasiva y otras veces activa". 04/06/2019 17:15

Fernando J Pérez "El alzamiento debe entenderse como una oposición, actitud contraria a la actuación que tienen que hacer los poderes públicos", explica la abogada Seoane. 04/06/2019 17:11

Jesús García "La finalidad del delito de sedición es impedir la aplicación de la ley y de una resolución administrativa o judicial", señala la abogada del Estado. 04/06/2019 17:09

Fernando J Pérez La abogada del Estado explica, desde un punto de vista teórico, los requisitos del delito de sedición. 04/06/2019 17:09

Jesús García La sedición. La abogada del Estado trata de justificar su acusación por el delito de sedición. El bien jurídico protegido, recuerda, es "el orden público entendido como la paz social, la seguridad ciudadana y ámbito donde se despliegan las libertades de los ciudadanos". También, recuerda, el cumplimiento de las órdenes judiciales. 04/06/2019 17:07

Fernando J Pérez La abogada del Estado se refiere ahora a los contratos de material electoral, que no fueron citados por la Fiscalía en su informe final. "Una de la adjudicatarias [de un acuerdo marco] suministró todos los sobres que se encontraron en el polígono Can Barris, de Bigues i Riells". 04/06/2019 17:05

Jesús García Contratos menores. Además de los "contratos marco", el Gobierno catalán impulsó también "contratos menores" con el mismo fin: tratar de eludir el control sobre el gasto público vinculado al referéndum. 04/06/2019 17:03

Fernando J Pérez "El acuerdo marco permite una contratación de bienes, servicios y suministros de una manera más opaca que una licitación abierta", afirma Seoane. 04/06/2019 17:02

Jesús García La malversación de fondos públicos. Seoane alude ahora al delito de malversación. Los "contratos marco" de la Generalitat permiten contratar bienes y servicios "de forma más opaca", señala sobre la estrategia del Gobierno catalán para camuflar encargos relacionados con el 1-O. 04/06/2019 17:01

Jesús García La apertura de los centros de votación los días previos al 1-O "no habría sido posible sin la connivencia del Gobierno" catalán, dice la abogada del Estado. 04/06/2019 16:59

Jesús García El "clima de creciente tensión se percibía desde el verano de 2017", señala la abogada del Estado, que va avanzando poco a poco en su relato. 04/06/2019 16:49

Jesús García La abogada del Estado, Rosa Seoane, ha optado por un informe cronológico. Más que referirse a las pruebas practicadas en el juicio y que sustentan el delito de sedición -del que acusa a los líderes independentistas- está repasando los "hitos" del 'procés'. 04/06/2019 16:40

Fernando J Pérez Rosa Seoane reproduce en su informe final los contenidos de la agenda Moleskine de Josep Maria Jové. En una reunión de finales de 2016, señala, ya se habla de cómo eludir las responsabilidades derivadas de la celebración del referéndum ilegal del 1-O. 04/06/2019 16:34

Jesús García La votación de la ley del referéndum. La abogada del Estado recuerda que "las minorías" no estuvieron presentes en el Parlamento catalán de la ley del referéndum. 04/06/2019 16:29

Fernando J Pérez La abogada del Estado explica la labor de Carme Forcadell como presidenta del Parlament en el procés. Forcadell admitió a trámite las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica, modificando el orden del día del Pleno del 6 de septiembre de 2017 usando de forma abusiva y torticera el Reglamento de la Cámara autonómica. 04/06/2019 16:25

Fernando J Pérez El documento Enfocats. La abogada del Estado da por válido como prueba el documento hallado en el despacho de Josep Maria Jové, número dos de Oriol Junqueras, y que constituye una suerte de hoja de ruta apócrifa hacia la independencia. 04/06/2019 16:15

Jesús García Las pruebas. La abogada del Estado alude primero a las pruebas generales, como la "hoja de ruta" independentista aprobada en 2015. Fue "el guion que siguió el Gobierno" catalán. También se refiere a la agenda Moleskine incautada a Josep Maria Jové, mano derecha de Oriol Junqueras y principal artífice del referéndum del 1-O. 04/06/2019 16:13

Fernando J Pérez "Las limitaciones impuestas en la práctica de la prueba han sido aplicadas con rigor a todas las partes y no han causado indefensión ninguna", como sostienen las defensas, dice Seoane. 04/06/2019 16:09

Jesús García "Las pruebas se han practicado con un rigor jurídico ejemplar", subraya la abogada del Estado ante la "previsión" de posibles peticiones de nulidad por parte de las defensas. 04/06/2019 16:08

Fernando J Pérez La abogada afirma que la vista oral que se inició el 12 de febrero pasado ha sido "un ejercicio de máximas garantías" y "un ejercicio riguroso de análisis jurídico". 04/06/2019 16:08

Fernando J Pérez La abogada del Estado, Rosa Seoane, tratará de imponer la tesis de que los hechos del otoño independentista catalán de 2017 constituyeron un delito de sedición, no de rebelión, como sostiene la Fiscalía. 04/06/2019 16:06

Jesús García Rosa María Seoane afirma que la "premisa" de que no hay "legitimidad" si no emana de la Constitución. "Este presupuesto vacía de contenido y deja sin fundamento la pretensión de cualquier eximente que se ampare en el ejercicio de derechos". 04/06/2019 16:06

Fernando J Pérez El fiscal afirma que la invocación del artículo 36.2 del Código Penal "trata que no se llegue al tercer grado sustituyendo la resolución de los tribunales por decisiones administrativas". 04/06/2019 14:09

Jesús García "Solicitamos del tribunal que se dicte una sentencia de acuerdo con lo que ha quedado probado, en un delito de extraordinaria gravedad", concluye su intervención Fidel Cadena. 04/06/2019 14:08

Jesús García El Govern, responsable de las lesiones de los ciudadanos el 1-O. Los líderes independentistas "son responsables de la violencia que sufren las personas que hacen de escudos humanos y también son responsables de la violencia que sufren 93 agentes". 04/06/2019 14:03

Jesús García "¿Cómo no va a ser suficiente esa violencia que maneja a las masas y utiliza a los Mossos?", se pregunta Fidel Cadena en una exposición ágil y densa que se acerca ya a la hora de duración. 04/06/2019 13:58

Jesús García "Esa vía de la conspiración, separar a los autores de la violencia, no es posible" en el caso del procés, menciona ahora sobre la posibilidad de considerar que se trate de un delito de conspiración para la rebelión. 04/06/2019 13:58

Jesús García La tentativa de rebelión "encajaría mal", porque el delito de rebelión es "de resultado cortado". Insiste, por tanto, en que el delito se ha consumado. 04/06/2019 13:55

Fernando J Pérez "La rebelión es un delito común, no un delito especial", es decir, que puede cometerlo cualquiera, independientemente de su condición de civil, militar, policía, etcétera. 04/06/2019 13:54

Jesús García "El 27 de octubre se consuma la proclamación de independencia. La Constitución queda derogada de hecho y de derecho en Cataluña", dice en alusión a la declaración unilateral de independencia (DUI), a la que algunos acusados restaron trascendencia jurídica. 04/06/2019 13:53

Jesús García "Es un delito que se consuma desde el momento en que te alzas con esos propósitos, no es necesario obtener el resultado", sigue en un informe de elevado contenido jurídico y del que están tomando buena nota los magistrados del Tribunal Supremo. 04/06/2019 13:51

Jesús García "Si existe pasividad de los Mossos hay planificación. Un cuerpo armado se pone al lado de la rebelión". Alude Cadena ahora a las declaraciones del exconsejero de Interior Joaquim Forn en el que éste señaló que, si se respetaba la "nueva legalidad", no habría choques entre la policía. "¿No es eso la expresión de una amenaza?". 04/06/2019 13:49

Jesús García Cadena alude ahora al "dominio de las masas" y la "utilización de los Mossos". El fiscal recuerda que el Estado tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza. "El poder de los Mossos, no por ellos que es un cuerpo encomiable, sino por su utilización, ha significado la subversión de ese poder", señala Cadena. 04/06/2019 13:48

Fernando J Pérez El fiscal Cadena ha aplicado al caso catalán y a la resistencia de los ciudadanos en los puntos de votación una sentencia de la Sala de lo Penal del Supremo por atentado a la autoridad del año 1993. En ella se decía que "no solo el utilizar energía física para crear una situación determinada implica el empleo de fuerza; también el mantenerse, resistiendo, en una determinada situación previamente creada, que solo podría ser modificada por el empleo de otra energía física en sentido contrario, se subsume bajo el concepto natural de fuerza". 04/06/2019 13:46

Jesús García "No quedaba defensa de España en el territorio", dice Cadena tras constatar que la seguridad pública está delegada en la Generalitat y en los Mossos d'Esquadra. Esa circunstancia obligó a enviar un refuerzo de 6.000 agentes -entre policía y Guardia Civil- para frenar el referéndum. 04/06/2019 13:45

Jesús García "Hubo importantes fenómenos de desbordamiento social" en septiembre y octubre de 2017, sigue Cadena en su informe, en el que ahora está exponiendo por qué el tipo de rebelión es de aplicación al caso particular del procés. 04/06/2019 13:44

EL PAÍS Torra cree que el relato de la Fiscalía es una "judicialización de la política". El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha considerado este martes que continúa la "represión" y ha indicado que el informe final de la Fiscalía en el juicio del procés en el Tribunal Supremo es "un relato magnífico de la judicialización de la política". Torra ha comparecido este martes en una rueda de prensa, después de la reunión del Consell Executiu, para dar cuenta de su primer año de gestión al frente del Govern. Torra ha defendido que, "después del freno del 155 y la pérdida económica que supuso", su Gobierno ha "reactivado" a Cataluña y la ha dejado "a punto para vivir en libertad". (Efe) 04/06/2019 13:39

Jesús García "La violencia es la clave", admite Cadena, que se avanza a los argumentos de la Fiscalía. Empieza por decir que además de la "violencia física", se incluye también la "intimidación". 04/06/2019 13:37

Fernando J Pérez "Con estos argumentos [los de las defensas] podría discutirse la tipicidad del alzamiento del 23-F", sostiene Cadena. El fiscal cita los empujones y la zancadilla al general Gutiérrez Mellado en el golpe de Estado de 1981 pero no menciona los disparos en el hemiciclo del Congreso en la intentona encabezada por Tejero. 04/06/2019 13:36

Fernando J Pérez "Aquí hay un levantamiento contra los cimientos del Estado de Derecho que es evidente", dice Cadena. 04/06/2019 13:31

Fernando J Pérez El fiscal afirma que cien sediciones distintas ya no son un delito de sedición. "Aquí lo que estaba en riesgo es la propia democracia y la propia Constitución", señala. 04/06/2019 13:29

Fernando J Pérez El fiscal Cadena está citando diversos autos de la Sala de lo Penal referidos al procés -de otros magistrados distintos a los que forman el tribunal- en los que se dice que estamos ante un ataque al orden constitucional. 04/06/2019 13:27

Jesús García "Estamos en el ámbito del orden constitucional y no del orden público. No se puede calificar esto como sedición", sostiene Cadena. 04/06/2019 13:26

Fernando J Pérez "Esta es una rebelión distinta en la que el poder público ya se ostenta", explica el fiscal. 04/06/2019 13:23

Fernando J Pérez "La violencia física no es requisito indispensable de la rebelión", afirma Cadena, recordando varias piezas de jurisprudencia. "Se puede llevar con la vis intimidativa y la vis compulsiva", afirma. 04/06/2019 13:19

Fernando J Pérez El fiscal Cadena afirma que el delito de rebelión, en su redacción actual, no exige un alzamiento armado o de tipo militar. 04/06/2019 13:17

Jesús García Fidel Cadena se ha reservado la parte más técnica y jurídica del informe. Está tratando de demostrar al tribunal por qué el actual redactado del Código Penal sobre el delito de rebelión es perfectamente aplicable en el caso del procés. 04/06/2019 13:17

Fernando J Pérez La Constitución ha sido "horadada, vejada, humillada desde el principio hasta el final", afirma Cadena. 04/06/2019 13:13

Fernando J Pérez Toma la palabra el fiscal Fidel Cadena, sobre la configuración jurídica del delito de rebelión. 04/06/2019 13:10

Jesús García "La conducta no solo perjudicó a la hacienda pública española y catalana, sino que constituyó un execrable ataque al Estado de derecho", concluye ya Madrigal. Con los medios puestos a disposición del 1-O, se aumentó el peligro de "subversión" y "alzamiento público y violento" liderado por el Gobierno catalán. 04/06/2019 13:10

Fernando J Pérez "El inmenso derroche de fondos públicos no solo perjudicó a Hacienda, constituyó un execrable ataque a la democracia parlamentaria española", afirma Madrigal. 04/06/2019 13:10

Fernando J Pérez La fiscal explica la malversación como integrante del tipo agravado de rebelión. "El desvío ilegítimo de fondos públicos multiplica cualitativa y cuantitativamente la entidad del proceso rebelde", afirma Madrigal. 04/06/2019 13:08

Jesús García "Ningún conseller, de manera revulsiva, se opuso a los acuerdos" sobre los gastos del referéndum, recuerda Madrigal. La fiscal incide en la responsabilidad de dos de los exconsejeros antes incluso de esos acuerdos: Jordi Turull (Presidència) y Joaquim Forn (Interior). 04/06/2019 13:04

Fernando J Pérez "Todos los miembros del Govern son responsables únicos y máximos de esas distracciones patrimoniales y desvíos de fondos públicos", afirma Madrigal. "Eran la máxima autoridad de gasto y debían responder de los bienes y patrimonio públicos, y estaban advertidos por al Tribunal Constitucional de ser garantes de la no realización del referéndum y la no aplicación de ningún bien público a la consulta" 04/06/2019 13:01

Jesús García "El desvío de fondos puede ascender a unos tres millones de euros", concluye la fiscal Madrigal sobre el coste del referéndum para el erario público. Con independencia de que algunos servicios no se pagaran finalmente, la Fiscalía considera que el gasto está acreditado desde el momento en que se compromete. Y que con ese factor ya puede hablarse de malversación. 04/06/2019 12:58

Jesús García Los locales del 1-O. La fiscal destaca también, en su informe centrado en la malversación, la cesión de locales públicos para celebrar el referéndum. "Bassa y otros dos procesados rebeldes asumieron los últimos días de septiembre todas las competencias de dirección y decisión sobre los centros", dice en alusión a los locales de la Generalitat donde se celebraron las votaciones. "Alentaron a la población a ocuparlos durante el fin de semana". 04/06/2019 12:52

Fernando J Pérez La fiscal reprocha la "dejación de funciones" de la Generalitat ante el "expolio de sus fondos", y la atribuye al control que los acusados siguen ejerciendo sobre las instituciones autonómicas. 04/06/2019 12:52

Fernando J Pérez La fiscal recuerda la declaración en el juicio de las cuatro técnicas de Hacienda que establecían el momento de la salida de los fondos públicos cuando se generaba la obligación con el contratista. 04/06/2019 12:51

Fernando J Pérez Madrigal recuerda que un empleado de Unipost dijo en el juicio que se accedió a tomar el envío de las tarjetas censales ante la situación de dificultad económica de la empresa, cuyo principal cliente era la Generalitat. 04/06/2019 12:43

Fernando J Pérez La fiscal hace referencia a los elementos documentales que, según ella, corroboran que hubo un desvío de fondos públicos a Unipost para el reparto de las tarjetas censales del referéndum. El material electoral fue recibido por la empresa postal en su plataforma de Sabadell. 04/06/2019 12:41

Jesús García El encargo a Unipost. La fiscal cree que la contratación a Unipost también fue "irregular". La Generalitat encargó el envío de cartas certificadas y tarjetas censales a la empresa de mensajería Unipost por un millón de euros. La empresa finalmente no cobró, pero las acusaciones consideran que hubo malversación. 04/06/2019 12:35

Fernando J Pérez La contratación de la cartelería del referéndum se hizo de una manera "absolutamente irregular", recuerda la fiscal. Recuerda al "tal Toni [Molons]", que encargó la impresión de los pasquines. 04/06/2019 12:33

Jesús García Los observadores internacionales. La fiscal Consuelo Madrigal dice que la contratación de observadores internacionales tuvo como objetivo "dar la falsa apariencia" de que el 1-O estaba bajo el escrutinio de observadores. La fiscal afirma que la actuación de esos observadores fue muy poco profesional. 04/06/2019 12:31

Fernando J Pérez La fiscal dice que se gastaron fondos públicos para "comprar apoyos y opiniones favorables al referéndum", en relación a los llamados "observadores internacionales". "Por supuesto que no fue una misión internacional de observación, que debe plantearse a organismos acreditados por un Estado soberano". 04/06/2019 12:30

Fernando J Pérez "Aunque la CCMA por ser un organismo público prestara sus servicios gratis, cosa que no hizo, eso no quiere decir que no tenga un coste, los servicios públicos tienen un coste para las haciendas públicas catalanas y española, que hemos asumido todos los españoles". 04/06/2019 12:27

Jesús García "Hubo un coste que hemos asumido en última instancia todos los contribuyentes", insiste Madrigal, que admite que no fue posible averiguar el destino de 2,7 millones de euros del fondo de contingencia para la campaña Civisme. 04/06/2019 12:26

Jesús García "La organización criminal", insiste Madrigal, "ha hecho de la Administración catalana su particular cortijo", en alusión a los gastos sobre el referéndum. 04/06/2019 12:26

Jesús García "El expediente" de Civisme "quedó desierto", pero no impidió que finalmente se contratara con la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales -el ente público que gestiona TV-3 y Catalunya Ràdio- la inclusión de dos anuncios para promover el referéndum. Las facturas de la CCMA "no fueron atendidas" por la Administración, que ha seguido "estrategias negacionistas" para no abonarlas. 04/06/2019 12:24

Fernando J Pérez "Los fondos de contingencia son para necesidades ineludibles, como catástrofes", dice la fiscal, que ve un "plus de antijuridicidad" que se utilicen para acciones ilegales como el referéndum. 04/06/2019 12:23

Jesús García "En esa arcadia administrativa y pulcra, el señor Turull batió récords de velocidad al conseguir en tres días la financiación para la campaña Civisme", dice con ironía la fiscal sobre una campaña que, en teoría, tenía como intención promover valores democráticos pero que, en la práctica, se ciñó al anuncio de las vías de tren en TV-3. 04/06/2019 12:22

Fernando J Pérez "Sería muy fácil acordar sobreprecios al amparo de esos generosos contratos marco", dice la fiscal. "Así es como actúan las organizaciones criminales y así es como actúan cuando ocupan las más altas responsabilidades de la comunidad autónoma", afirma Madrigal. 04/06/2019 12:21

Jesús García Madrigal alude a los empresarios que trabajaron para el procés. "El silencio y las respuestas alusivas son elocuentes sobre el temor de vivir y negociar fuera del cálido amparo de los contratos marcos que la Administración renueva anualmente". La fiscal compara esa manera de funcionar con las organizaciones criminales. 04/06/2019 12:20

Fernando J Pérez Los gastos de honorarios, viajes y manutención de los diferentes grupos de observadores internacionales y estudiosos que acudieron a Cataluña en la jornada del referéndum y en los meses previos ascendieron a 338.607 euros. De esta cantidad, 177.304 euros corresponden al grupo de los 12 “expertos internacionales” contratados por Diplocat y liderados por la neozelandesa Helena Catt, “cuya ocupación profesional no es conocida”, señala la Fiscalía en uno de los añadidos más ácidos de su escrito definitivo. 04/06/2019 12:17

Fernando J Pérez A esta cantidad hay que sumar las campañas de publicidad del registro de residentes en el exterior (220.253 euros), la campaña de publicidad del referéndum (los anuncios de las vías del tren emitidos por TV3, que ascienden a 277.803 euros), las facturas de Unipost por los envíos postales de las tarjetas censales (979.661 euros) y la cartelería (47.151). 04/06/2019 12:17

Fernando J Pérez La fiscal Madrigal está citando todos los gastos del referéndum. El escrito de Fiscalía mantiene en 2,87 millones de euros la cantidad supuestamente malversada en el proceso independentista. En esta cantidad figura el montante que supuso el uso durante la jornada del 1-O de los más de 2.259 locales habilitados como puntos de votación y que ha sido valorado pericialmente por la entidad SEGIPSA en 900.906 euros. 04/06/2019 12:17

Fernando J Pérez La fiscal afirma que los acusados miembros del Govern el 6 de septiembre acordaron por unanimidad el decreto de convocatoria de la consulta ilegal y que el 7 por la mañana asumieron el acuerdo conjunto en el que asumían la contratación y los gastos del referéndum del 1-O. 04/06/2019 12:15

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión. Toma la palabra la fiscal Consuelo Madrigal, que se va a referir a los delitos de malversación agravada incluidos en el escrito de acusación del ministerio público. 04/06/2019 12:12

Fernando J Pérez "Ha sido probado que desde el 19 de septiembre hubo violencia, que fue suficiente para los objetivos que se habían trazado; sin ella no hubiera sido posible cruzar caminos necesarios en la hoja de ruta, los acusados lo sabían y llamaron a la ciudadanía a enfrentarse", concluye Moreno. 04/06/2019 11:37

Jesús García El fiscal dice que "llama la atención" que Cuixart y Sànchez dijeran que no se les podía acusar de violencia al movimiento independentista mientras ellos mismos estaban "subidos a un coche devastado" el 20-S. 04/06/2019 11:35

Fernando J Pérez El fiscal cita ahora manifestaciones y alocuciones de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart en las que alentaban a la gente a votar el 1 de octubre, pese a las prohibiciones del Tribunal Constitucional. "Los que ya habéis votado, quedaos en las escuelas, sois nuestra fuerza", escribió Sànchez el 1-O. 04/06/2019 11:34

Jesús García Carme Forcadell "fue el auténtico bastión, desde la Mesa, para que el Parlamento aprobara las normas" que intentaban dar una base legal a la independencia. Recuerda que fue requerida hasta en siete ocasiones por el Tribunal Constitucional. E insiste en que llamó a votar el 1-O. 04/06/2019 11:32

Fernando J Pérez El fiscal va desgranando los elementos que, según él, explican la participación de cada uno de los consejeros en el delito de rebelión. Recuerda el tuit de Josep Rull en el que se jactaba de no haber dejado atracar en Palamós al barco con agentes de la Policía Nacional. 04/06/2019 11:30

EL PAÍS Hemeroteca | El fiscal Jaime Moreno ha recordado en el alegato de acusaciones la declaración del jefe de la Brigada Móvil de los Mossos, que calificó de "prepotente" la actitud de Jordi Sànchez el 20-S. Esta fue la crónica del juicio el día que el Supremo escuchó ese testimonio. 04/06/2019 11:27

Jesús García El papel de Jordi Turull. Moreno cita ahora los elementos de rebelión específicos del exconsejero de Presidencia Jordi Turull, que entró en el Govern en el verano de 2017. Cita como ejemplo un tuit enviado el 20-S. 04/06/2019 11:26

Jesús García "Los llamamientos no fueron fruto de un envalentonamiento, se corroboraron después tras saber lo que ocurrió en el referéndum ilegal", dice sobre el comportamiento del exconsejero de Interior Joaquim Forn. 04/06/2019 11:25

Fernando J Pérez La instrumentalización de la violencia: para la aplicación del delito de rebelión en esta causa "se ha exigido animar a enfrentarse, exaltar la defensa de los colegios". 04/06/2019 11:24

Jesús García "¿Se sirvieron los acusados de la violencia como herramienta?", dice Moreno, que está empleando la fórmula de las preguntas retóricas para exponer su informe. 04/06/2019 11:23

Fernando J Pérez "Todos ellos eran conscientes de que era seguro que iba a haber enfrentamientos. No estamos ante un dolo eventual, con tal de no privarme del referéndum acepto el enfrentamiento; es un dolo directo: para que no se aborte el referéndum bien desconvocándolo yo o bien por las fuerzas de seguridad, me enfrentaré". 04/06/2019 11:22

Jesús García La declaración del jefe de los antidisturbios de los Mossos. El fiscal rescata la declaración del jefe de la Brigada Móvil, propuesto por las defensas y que criticó la actitud "prepotente" de Jordi Sànchez. 04/06/2019 11:19

Fernando J Pérez "Habían convertido en ley su propia voluntad", dice el fiscal sobre los acusados. 04/06/2019 11:16

Jesús García "¿Es posible plantearse que no iba a haber enfrentamiento entre policías y ciudadanos? No, no era posible", se responde Moreno. Insiste en que en los registros previos al 1-O ya se habían producido heridos, incluso agentes de los Mossos d'Esquadra. 04/06/2019 11:16

Fernando J Pérez "Todos y cada uno [de los acusados] tienen experiencia y conocimiento exacto de lo ocurrido el día 20 y tienen conocimiento y experiencia de los cercos a cuarteles, de las manifestaciones... ¿Es posible no plantearse que en ese escenario iba a haber enfrentamientos entre los ciudadanos y las fuerzas de seguridad? Es absolutamente imposible", afirma Moreno, que alude a la lógica. 04/06/2019 11:16

Jesús García Los CDR "podrían llevar a cabo práctica combativa", dice Moreno citando de nuevo el informe de la Comisaría de Información de los Mossos. El fiscal está tratando de demostrar uno de los elementos de la rebelión: el Govern era consciente de que podía representarse la posibilidad de que se produjeran situaciones de violencia durante el referéndum. "Trapero, en una frase lapidaria, dijo 'espero que el domingo no haya una desgracia que tengamos que lamentar", insiste el fiscal. "Se refería a que de ese enfrentamiento se derivara un resultado fatal que afortunadamente no se derivó. Pero hubo enfrentamiento". Y Puigdemont respondió que si había violencia declararía la independencia", rememora. 04/06/2019 11:12

Jesús García Los Mossos realizaron "informes diarios de los riesgos" sobre el 1-O. Moreno alude en particular al que la cúpula policial transmitió al Govern casi en pleno pocos días antes del referéndum. 04/06/2019 11:09

Fernando J Pérez "¿Sabían que podía haber enfrentamientos y pese a ello siguen alentando a ir a votar?", se pregunta Moreno. "Advertimos de un escenario que se quiso transitar", cita el fiscal las palabras del entonces jefe de los Mossos, Ferran López. 04/06/2019 11:07

Fernando J Pérez "La violencia sirvió para cruzar determinados peldaños en la hoja de ruta, y a diferencia del 9-N, el Estado intervino, fundamentalmente a través del Poder Judicial". 04/06/2019 11:06

Fernando J Pérez "No fue necesaria más violencia y no fue necesaria menos y la que se utilizó no fue nada desdeñable", afirma el fiscal. 04/06/2019 11:03

Jesús García "El 1-O se celebró pese a desplegarse más de 7.000 agentes. ¿Por qué? Porque fueron llamadas personas para colocarse de forma intimidatoria delante de los colegios. Hubo una resistencia pasiva que se tornó en activa en muchos lugares". 04/06/2019 11:01

Fernando J Pérez "¿Cabe decir que es un acto pacífico cuando se está encima de coches devastados de la Guardia Civil y se llama "altar majestuoso?", se pregunta retóricamente Jaime Moreno. 04/06/2019 11:01

Jesús García El fiscal Moreno niega que el independentismo utilizara únicamente conceptos pacíficos, sino que empleó "terminologías de exaltación" a lo largo del procés. 04/06/2019 11:00

Fernando J Pérez El fiscal habla de "actos reiterados [de intimidación], producidos día a día y por toda la geografía de Cataluña". "Desapareció en unas horas en Cataluña el principio de autoridad", dice Moreno, citando a una guardia civil que acudió como testigo. "No hubo ni una sola llamada a parar eso, solo se hablaba de civismo y pacifismo, nada más lejos de la realidad". 04/06/2019 11:00

EL PAÍS Hemeroteca sobre los hechos del 20 de septiembre en la consejería de Economía | Noche de tensión en Barcelona entre la policía y los manifestantes tras los registros. Durante la madrugada, los Mossos se abrieron paso entre los congregados para facilitar la salida de los agentes de la Guardia Civil que permanecían en el interior de la Consejería de Economía. 04/06/2019 10:57

Jesús García El miedo y el 20-S. Moreno narra diferentes escenarios de violencia ocurridos en Cataluña. "Hemos tenido a secretarios judiciales atemorizados, con los rostros cubiertos, saliendo por un teatro colindante, saliendo por un garaje. No se pueden disfrazar estos hechos de protesta. No eran solo una protesta, era un acto de obstaculización". 04/06/2019 10:55

Fernando J Pérez Moreno describe "una violencia en tres momentos": "La necesidad de cruzar el rubicón del referéndum, con 6.000 agentes para cumplir el mandato judicial [para evitarlo]; evitar la investigación de un juez que había tocado la médula de la organización del referéndum y hostigar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado". 04/06/2019 10:54

Fernando J Pérez "La violencia necesaria para derogar la Constitución y declarar la independencia". "Para declarar la suficiencia y bastanteidad de la violencia, nos encontramos con unos sujetos que ostentan el poder en una comunidad autónoma, con policía propia, fuerza coactiva, capacidad legislativa, capacidad de gasto, recursos propios. Dijeron los peritos que no se tomaron centros de poder, ¿Cómo se van a tomar centros de poder si se ostentaban todos?", dice Moreno. 04/06/2019 10:52

Jesús García "Nos han contado patadas en la cabeza, en los testículos, facturas, puñetazos, golpes... Fue claramente una conducta violenta", insiste Moreno. Los acusados sabían que podían producirse enfrentamientos, por lo que alentar a la población a acudir a votar suponía "crear un riesgo". Por eso se puede imputar a los responsables del Govern el "enfrentamiento". "Estamos ante unos hechos que provocaron 1.093 heridos", dice Moreno en alusión también a los ciudadanos lesionados (la inmensa mayoría de forma leve) durante el 1-O. Moreno trata de demostrar así que los acusados también fueron responsables de esas lesiones al apoyar la votación pese a las advertencias sobre los riesgos de violencia. 04/06/2019 10:50

Jesús García "Hemos visto cómo las fuerzas de seguridad abortaban intentos de cumplir la orden judicial", dice el fiscal Jaime Moreno para defender la actuación policial. El fiscal asegura que "hubo violencia física", con 93 agentes heridos. 04/06/2019 10:47

Fernando J Pérez "Tras el juicio no puede negarse que hubo violencia en las cosas, hubo intimidación porque la presencia en cada centro de votación de un número de personas en presencia numérica mayor a las fuerzas actuantes, entrelazados, con insultos, con amenazas, supone un acto de intimidación, una clara muestra de que no se va a permitir el cumplimiento de la norma". 04/06/2019 10:47

Jesús García "La idea no es si votar es o no delito, sino que la democracia no es posible sin un respeto escrupuloso a la ley", dice Moreno. "Aquí no se enjuicia la conducta de votar, y ni mucho menos a los que fueron convocados por el Gobierno autónomo fueron a votar". 04/06/2019 10:45

Fernando J Pérez "La democracia, votar, participar, no es posible sin un respeto escrupuloso a la norma, a la ley". "Aquí no se enjuicia la conducta de votar, ni a quienes fueron a votar; aquí se enjuicia a unos dirigentes que mediante un golpe a la constitución se sirvieron de la violencia para culminar un proceso de independencia". 04/06/2019 10:45

Fernando J Pérez "No existe un derecho indiscriminado a votar, que tiene una serie de cauces y de límites", explica el fiscal Moreno. 04/06/2019 10:43

Fernando J Pérez "El referéndum del 1-O era un eslabón imprescindible para la independencia", afirma Moreno. "Se ordenó a las fuerzas de seguridad del Estado y los Mossos que impidieran la celebración del referéndum, el uso de la fuerza resultaba no solo legítimo, sino legal y absolutamente necesario en un acto de esa trascendencia". 04/06/2019 10:42

Fernando J Pérez Toma la palabra ahora el fiscal Jaime Moreno, que va a sentar las bases del delito de rebelión y el elemento de la violencia que exige este tipo penal para su aplicación. 04/06/2019 10:40

Fernando J Pérez "Yo no les pido que renuncien a sus ideales, tienen todo el derecho, esto es una democracia, lo que no pueden hacer es imponerlos por medios ilegales y vías de hecho, sí les pido y exijo que respeten las leyes, la convivencia y los derechos de los demás", termina Zaragoza. 04/06/2019 10:39

Fernando J Pérez "Es realmente increíble que los señores Sànchez y Cuixart fueran los dueños y señores del orden público en Barcelona" el 20 de septiembre. "Había un estado de excepción de facto, lo excepcional es que se convocara una manifestación para parar a la Guardia Civil e impedir las actuaciones judiciales. "Ellos manejaban a los concentrados e impartían órdenes a los Mossos, como ha quedado demostrado, y condicionaban a la Guardia Civil". "La excepcionalidad, el alejamiento del derecho y la ley, se instaló en Cataluña antes de septiembre de 2017, se estaba expulsando a la Constitución de Cataluña y las funciones de orden público la ejercían civiles". 04/06/2019 10:37

Fernando J Pérez En 70 de los 109 centros en los que actuaron los Mossos el cierre se produjo por la tarde, cuando ya se había votado y recontado los votos, recuerda Zaragoza, que reprocha al cuerpo autonómico que no actuara contra las murallas humanas que impedían el acceso a los colegios. "Ni hubo ningún herido ni lesionado ni contusionado en los Mossos", insiste. 04/06/2019 10:34

Fernando J Pérez "Todo el diseño de los Mossos para el 1-O fue un montaje" en el que la trampa estaba en sustituir la parte dispositiva del auto del TSJC [que obligaba a impedir el referéndum] por seis palabras de los argumentos jurídicos: "preservar la normal convivencia ciudadana". "Se establecieron unas pautas que impedían el cierre de los centros". 04/06/2019 10:31

Fernando J Pérez "Forn fue informado siempre, tuvo el control de los Mossos en todo momento, y eso fue lo que hizo el señor Trapero [entonces máximo mando del cuerpo policial catalán], mantenerle informado en todo momento para que fuera así", afirma Zaragoza. 04/06/2019 10:29

Fernando J Pérez Zaragoza desgrana ahora las entrevistas que dio Forn en las semanas previas al referéndum ilegal del 1-O. "Nosotros hemos hecho un plan para garantizar que los ciudadanos puedan votar", dijo Forn, recuerda el fiscal, que sostiene que eso implicaba el concurso de los Mossos, de los que era el principal responsable político. 04/06/2019 10:27

Fernando J Pérez El fiscal entra ahora en las responsabilidades individuales de Joaquim Forn. El exconseller de Interior fue notificado en cinco ocasiones de la ilegalidad de los actos del procés, y sabía que seguir adelante con ello era una "actitud delictiva". 04/06/2019 10:25

Jesús García El papel de Forn. Zaragoza desgrana ahora las pruebas contra el exconsejero de Interior Joaquim Forn, responsable de esa consejería desde julio de 2017. "En tres meses recibió cinco avisos del Tribunal Constitucional", señala. Forn mira directamente al fiscal y niega con la cabeza mientras toma notas. 04/06/2019 10:25

Jesús García Junqueras "trasladó a la ciudadanía la imagen de que el referéndum era legal y había que votar". 04/06/2019 10:24

Fernando J Pérez Otro "elemento importantísimo" de la responsabilidad de Junqueras, según Zaragoza, es la reunión del 28 de septiembre de 2017 con la cúpula de los Mossos, cuando les advirtieron de la “altísima probabilidad” de una escalada de violencia si seguían adelante con el referéndum, ya que las fuerzas del orden iban a cumplir el mandato judicial contra la consulta ilegal y se iban a encontrar en la calle con dos millones de personas. 04/06/2019 10:23

Jesús García Las reuniones con los Mossos. Zaragoza recuerda ahora las reuniones de los líderes políticos con los Mossos d'Esquadra. La cúpula policial advirtió de que "debían desconvocar el referéndum" por la "altísima probabilidad de que se produjesen incidentes violentos". 04/06/2019 10:22

Jesús García El papel de Junqueras. El fiscal recuerda que el exvicepresidente fue advertido "hasta en ocho ocasiones" por el Tribunal Constitucional sobre la ilegalidad de mantener la hoja de ruta independentista. Recuerda que los dos principales cargos políticos que tenía a su cargo (Lluís Salvadó y Josep Maria Jové) fueron encargados de l"desarrollo del referéndum" y de "creación de las estructuras de Estado". Junqueras formaba parte del "sanedrín" o "estado mayor" del 'procés' junto al "procesado rebelde" Carles Puigdemont. 04/06/2019 10:21

Fernando J Pérez El fiscal desgrana los elementos que, según él, prueban que Oriol Junqueras fue el principal artífice de la rebelión junto con el "procesado rebelde" Puigdemont. "Fue advertido por el TC hasta en ocho ocasiones". "Sus dos principales cargos políticos, Jové y Salvadó eran encargados de toda la infraestructura del referéndum y creación de las estructuras de Estado". 04/06/2019 10:20

Jesús García Análisis de las pruebas contra Junqueras y Forn. Zaragoza anuncia que entra ahora a analizar los indicios contra el exvicepresidente Oriol Junqueras y contra el exconsejero de Interior Joaquim Forn. "Junqueras es el motor principal de la rebelión, quien ha venido empujando desde hace mucho tiempo para que esta situación se produjera". 04/06/2019 10:18

Fernando J Pérez Junqueras es el "motor principal" de la rebelión, sostiene Zaragoza. 04/06/2019 10:18

Fernando J Pérez Zaragoza destaca el "cambio de la hoja de ruta de la ANC para cambiar la fecha del referéndum" antes de septiembre de 2017. "Esto demuestra el papel de la ANC y sus líderes", afirma. 04/06/2019 10:17

Fernando J Pérez El papel de los Jordis. "Sànchez y Cuixart han tenido una participación importante como dinamizadores de la movilización popular para que se pudiera votar y para impedir la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado" 04/06/2019 10:16

Jesús García Sànchez y Cuixart. El fiscal dice que tanto en el 20-S como en el 1-O, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, tuvieron un papel "importante". 04/06/2019 10:16

Jesús García Los "tres pilares". Zaragoza dice que había "tres pilares" en esa estrategia: el Parlament, el Govern -el "maquinista principal" del proceso- y las entidades sociales. 04/06/2019 10:13

Jesús García La agenda Jové. Zaragoza cita la agenda Moleskine encontrada en el domicilio de Josep Maria Jové, número dos de Oriol Junqueras, que contenía una suerte de "hoja de ruta" hacia la independencia. Jové está citado el viernes para declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La agenda, dice Zaragoza, es una prueba más de que hubo un "Estado mayor del procés" que tenía como objetivo lograr la independencia. 04/06/2019 10:12

Fernando J Pérez El fiscal da por válido como prueba el documento Enfocats, hallado en el despacho de Josep María Jové, así como la agenda de este, cuyo contenido viene corroborado por los investigadores y las declaraciones de dos de los partícipes en las reuniones, Artur Mas y Neus Munté, no procesados en esta causa. "No están todos los que son pero sí son todos los que están", afirma Zaragoza. 04/06/2019 10:11

Fernando J Pérez "La rebelión no necesita ni violencia grave ni violencia armada", considera el fiscal Zaragoza. "Ha sido la crónica de un alzamiento anunciado, los españoles la han visto todo a través de las televisiones". "Son hechos públicos y notorios, que quizá no haga falta probar con elementos de prueba, pero hay documentos que prueban el concierto entre Generalitat, Parlament y asociaciones civiles", afirma el fiscal, que cita el Libro Blanco de la Transición Nacional o la hoja de ruta firmada el 30 de marzo de 2015 entre ANC, Ómnium y la Asociación de Municipios para la Independencia, entre otros. 04/06/2019 10:10

Jesús García "Hubo un concierto entre la Generalitat, el Parlament y los actores sociales", afirma Zaragoza en su informe, que alude a la aprobación del libro blanco y de la hoja de ruta hacia la independencia en 2015. 04/06/2019 10:10

Jesús García "No hacen falta armas ni militares, ni que la violencia sea grave o con armas", dice Zaragoza, que está entrando ahora en materia tratando de justificar la existencia de un delito de rebelión ante el tribunal. 04/06/2019 10:07

Fernando J Pérez "No puede ser una sedición, crimen contra el orden público; esto fue un ataque contra el orden constitucional", sostiene Zaragoza. "El carácter violento no implica ni violencia grave ni violencia armada, no hace falta armas ni militares ni que vaya precedido de la declaración del estado de sitio". 04/06/2019 10:07

Jesús García "No fue un ataque al orden público, por eso no puede ser sedición. Fue un ataque al orden constitucional", insiste Zaragoza, que defiende con vehemencia la acusación por rebelión de la Fiscalía. 04/06/2019 10:07

Jesús García "El Estado tuvo que utilizar un mecanismo excepcional como es el artículo 155 de la Constitución", sigue Javier Zaragoza. Los independentistas trataron de presentar España "como un Estado represor, franquista". Zaragoza ve evidente que hubo una situación de riesgo para el orden constitucional. Y cita como ejemplo la movilización de 6.000 policías en Cataluña, o la intervención del Rey del 3 de octubre, cuando "dictó un discurso de enorme calado". 04/06/2019 10:06

Fernando J Pérez Zaragoza habla de "la violencia como instrumento para favorecer la declaración de independencia y el reconocimiento como Estado independiente, presentando a España como un Estado represor, franquista en el orden internacional". "Imagínense qué hubiera pasado si algún Estado lo llega a reconocer". 04/06/2019 10:06

Fernando J Pérez El procés fue “un golpe de Estado”. Zaragoza usa la terminología de Hans Kelsen, ilustre jurista alemán, para calificar el proceso independentista del otoño de 2017 como un “golpe de Estado”: “no fue más que un intento de cambiar el orden constitucional por vías ilegales”, afirma el fiscal. 04/06/2019 10:04

Jesús García "Lo que sucedió en Cataluña entre marzo de 2015 y octubre de 2017 fue un golpe de Estado, que es la sustitución de un orden jurídico por otro por métodos ilegales. Esto es lo que pretendían los acusados: derogar y suspender la Constitución y proclamar la independencia de una parte del territorio nacional. Eso es el 'procés". 04/06/2019 10:02

Jesús García Zaragoza rechaza con ironía los argumentos de la defensa sobre la ausencia de violencia durante el "mes insurreccional". Alude a la pericial sobre "no violencia" planteado por las defensas. "Yo creo que esto es pervertir el lenguaje. Hubo violencia física, intimidatoria, hubo fuerza en las cosas". 04/06/2019 10:01

Jesús García "Las declaraciones de independencia siempre han sido declaraciones políticas que se han leído en diferentes lugares. En este caso en el Parlamento de Cataluña ante cargos electos enfervorizados por el momento histórico que estaban viviendo", sigue Zaragoza. 04/06/2019 10:00

Jesús García Las declaraciones de los acusados. Zaragoza dice que, si se tienen en cuenta solo las declaraciones de los acusados, "uno puede tener la sensación de que el 'procés' que ha sido simplemente una ficción o un mal sueño". El fiscal reprocha que ninguno de ellos ha asumido en el juicio su responsabilidad. 04/06/2019 09:58

Jesús García "Han desobedecido todas y cada una de las decisiones, autos y sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional", reprocha Zaragoza a los miembros del Gobierno catalán y también a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. 04/06/2019 09:56

Jesús García Zaragoza critica con dureza el informe del grupo de trabajo de la ONU que dio la razón a los independentistas sobre los presos políticos. "Han quebrantado las leyes de la convivencia, han roto el orden constitucional, han enfrentado a miles de ciudadanos contra los servidores del orden público, han obstaculizado gravemente las actuaciones judiciales, han destinado los fondos públicos para financiar actividades ilícitas. Este es el objeto del juicio". 04/06/2019 09:53

Jesús García El derecho de participación política no puede llevar a exonerar a quienes lo ejercen incumpliendo las leyes penales, insiste el fiscal en su informe. "No hay presos políticos, no son presos políticos. Un preso político es aquél que se mantiene encarcelado no por haber cometido un delito tipificado como tal, sino porque sus ideas o sus opiniones suponen un desafío para el sistema establecido". 04/06/2019 09:51

Jesús García "El uso de la fuerza necesaria es legítimo cuando no existen otros medios", señala Zaragoza, que defiende una vez más la actuación policial el 1-O. El fiscal está tratando de rechazar las principales tesis de la defensa, pero en un plano genérico, sin descender por ahora a los detalles de los presuntos delitos. 04/06/2019 09:50

Jesús García Zaragoza niega que se persiga "el voto", sino "incumplir y desobedecer reiteradamente las resoluciones judiciales". El delito de desobediencia, recuerda, "siempre ha sido perseguido" en los códigos penales de todo el mundo. La Generalitat, dice, mantuvo la convocatoria del 1-O y tanto el Govern como los agentes sociales "impidieron" la acción policial que debía cumplir el mandato judicial. 04/06/2019 09:49

Jesús García "La Constitución es el instrumento que garantiza una convivencia ordenada y pacífica". La "supremacía de la voluntad popular por encima de la ley" está en la base de algunos oscuros episodios de la historia contemporánea, según Zaragoza. 04/06/2019 09:47

Jesús García La democracia española, recuerda Zaragoza, "no criminaliza a quienes defienden proyectos distintos a los planteados por la Constitución". Eso incluye la unidad territorial. 04/06/2019 09:46

Jesús García Ha empezado muy duro Zaragoza, que alude al "monólogo" del exvicepresidente Oriol Junqueras y sus "sofismas". Critica el "ejercicio de cinismo sin precedentes" de lo manifestado por Junqueras. 04/06/2019 09:45

Jesús García "La única violación de derechos civiles que hoy se está produciendo en Cataluña es la que están sufriendo y padeciendo estoicamente aquellos que defienden la Constitución", dice el fiscal Javier Zaragoza. 04/06/2019 09:43

Jesús García El fiscal niega que el del 'procés' sea un juicio político. "El objeto de este juicio nada tiene que ver con la criminalización de la disidencia política. No se persiguen ideas políticas. Los acusados son perfectamente conscientes de esto. La razón es haber intentado liquidar la Constitución española de 1978, el instrumento de nuestra convivencia. La razón es haber atacado gravemente el orden constitucional mediante métodos coactivos y utilizado la violencia en aquellos momentos en que la han creído necesaria. Todo ello en amparo de un supuesto derecho de autodeterminación que carece de apoyo normativo nacional e internacional". 04/06/2019 09:42

Jesús García Empieza la intervención de la Fiscalía. Toma la palabra Javier Zaragoza, que anuncia "cuatro bloques temáticos" por parte de cada uno de los fiscales que han intervenido en el juicio del procés. 04/06/2019 09:40

Jesús García Marchena informa también de que los acusados dispondrán, la semana que viene, de un turno de última palabra máximo de 15 minutos. 04/06/2019 09:39

Jesús García Tiempos máximos para los informes. Manuel Marchena informa de los "tiempos máximos" de los que van a disponer las acusaciones para exponer sus informes. La Fiscalía, dice, intervendrá en dos turnos: de 9.30 a 11.30 horas y de 12 a 14 horas. Después del descanso para comer, será el turno de la Abogacía del Estado (de 16 a 17.30 horas) y, finalmente, de Vox (de 18 a 19.30). 04/06/2019 09:38

EL PAÍS Buenos días, abrimos el directo para informar de la nueva jornada del juicio del procés. 04/06/2019 09:11

