Últimas noticias del juicio al ‘procés’, en directo

Nueva bronca de Marchena a Pina . "Cuando declaro la impertinencia de una pregunta, usted no me puede decir que estoy errando", dice Manuel Marchena al abogado Jordi Pina en una nueva bronca entre ambos.

Sin ayuda de los Mossos . "La pareja de Mossos no nos ayudó ni como mediadores con la gente y no quisieron dar cumplimiento al auto. Tampoco nos ayudaron cuando nos vieron apurados ni a la salida para el tráfico"

El inspector que asistió a la víctima de un infarto entre insultos . El fiscal Fidel Cadena pregunta al inspector por su asistencia a un hombre que había sufrido un infarto en las inmediaciones del centro de formación de adultos. "Me percaté de que una persona de avanzada edad estaba tirada en el suelo. Logré empujar a la gente para hacerle un hueco. Le busqué el latido y no encontré nada . Dije que se solicitara de forma urgente una ambulancia. Con mi teléfono móvil llamé a un teléfono de la sala de coordinación de Lleida para que pidiera una ambulancia. Mientras tanto, intenté auxiliarle pero la gente congregada empezó a amenazarme : 'Me decían asesino, lo habéis matado". Explica el inspector que dos chicos se presentaron como médicos y le practicaron "unas primeras maniobras de reanimación". Entonces apareció una persona con un desfibrilador y las dos personas que se habían presentado como médicos le "reanimaron".

En el colegio La Caparrella . "Había unos 150 concentrados dentro del patio; nosotros estábamos fuera, había una puerta estrechita que ellos bloquearon", recuerda la inspectora. "Una pareja de Mossos estaba allí delante, al final de la intervención ante su pasividad me decidí a acercarme a ellos, saludarlos y pedirles su carné profesional; se giraron, no me saludaron y al principio no quisieron dármelo , finalmente acabaron dándomelo".

"Había 200 personas congregadas. No se pudo entrar, no nos permitían el paso", dice el oficial sobre la intervención en el primer colegio. Las unidades de intervención les "protegieron" y abrieron un pasillo que les permitió acceder al colegio. " La actitud de la gente era violenta contra nosotros, desde el principio mucha hostilidad ".

"Sé que hicieron uso de la fuerza para entrar al local, porque si no les habría sido imposible ", dice el inspector. El abogado Benet Salellas pregunta si los agentes usaron las defensas. El testigo admite que sí, pero afirma que no vio dónde impactaron los golpes de los policías.

Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras, pregunta si los concentrados les cantaban al marcharse "os acompañamos, somos educados". "No, yo lo que recuerdo es que me llamaban torturador, eso no tiene ningún sentido", responde el inspector.

"Hubo que apartar a las personas, y un inspector jefe de la UIP dio a los presentes el contenido del auto, nadie dio su identificacion ni el paradero de los efectos del referéndum, ni las llaves de las dependencias. A algunos mayores y personas con discapacidad les acompañaron a la puerta. Uno decía "no me pegue" . Se revisó el colegio y se hallaron una serie de objetos: dos urnas precintadas, siete precintos, siete carteles con las secciones electorales, dos tablets, y en la papelera, un acta de constitución de la mesa" , afirma el inspector testigo de la actuación en el colegio Els Horts.

La vigilancia de los Mossos. "Era una actitud vigilante en sentido inverso, no hacia la actividad declarada ilegal sino hacia los vehículos que estaban en la calle, intentando ver quiénes eran los ocupantes. Si podía haber albergado algunda duda de si actuaban bien o mal se me disipó cuando uno de los del colegio se dirigió a la masa con un megafono o micrófono diciendo: "los mossos nos acaban de informar que tengamos cuidado porque en la zona hay vehículos con policías" , explica el agente.

Los mossos que estaban allí se congraciaban con las personas concentradas. "Se saludaban, se daban besos y abrazos", explica el agente. En el colegio Catalonia, sobre las nueve y pico de la noche, dos personas sacaron dos urnas, el coche fue a un domicilio particular de la Gran Via de les Corts.

Jesús García

"¿Observó actuaciones que pudieran causar once heridos?", pregunta Àlex Solà, abogado de Jordi Cuixart. El presidente Manuel Marchena le interrumpe para pedirle que no dé por hechas ciertas afirmaciones, como constatar que hubo once heridos. "Pregunte por lo que el testigo vio, no por lo que usted cree que debió haber visto". El abogado reformula la pregunta y quiere saber si vio algún golpe propinado por los policías. "Los agentes retiraban a la gente, yo no vi ningún golpe". El testigo admite que hubo ciudadanos que cayeron al suelo, pero que fue consecuencia del "forcejeo" que mantuvieron con los policías.