El juicio del ‘procés’, en directo | Los últimos testigos de la vista prestan declaración este miércoles

Los últimos testigos, a la tarde. A las cuatro se ha citado a Josefina Valls, directora de Servicios del Departamento de Gobernación; Xavier Urios, abogado jefe de Gobernación; Pau Villòria, secretario general de la Consejería de Empresa; y finalmente Josep Solà, director de Servicios del Departamento de Empresa. Con ellos concluirá la fase testifical del juicio, por la que han pasado más de 400 declarantes. 22/05/2019 08:20

Otros testigos de la mañana. Les seguirán también en la sesión de la mañana Enric Vinaixa, director general de Relaciones Laborales e Igualdad en el Trabajo de la Generalitat y Ángel Cortadelles, exdirector de Servicios de la Consejería de Justicia. 22/05/2019 08:12

Primeros citados. A las 10 se ha citado a Jordi Martínez i Soler, miembro del departamento de Comunicación de la Presidencia del Parlament; Ricard Gené Casals, miembro de la Secretaría General de la ANC, y a Rosa Sans, responsable recursos humanos de la empresa Artyplan y jefa del servicio de programación de actividades de la Generalitat. 22/05/2019 08:09

Protestas. La bancada en el Congreso de PP, Ciudadanos y Vox protestaron cuando algunos diputados prometieron el cargo en otro idioma diferente al castellano, especialmente cuando lo hicieron con proclamas en favor de políticos en prisión preventiva. El diputado y líder de ERC, Oriol Junqueras, acató la Constitución "desde el compromiso republicano y por imperativo legal" y como "preso político" en medio de un gran alboroto. Batet, en su discurso antes de finalizar la sesión, dijo: "Ninguno de nosotros ni de nuestros partidos representa en exclusiva a España. Cada uno de nosotros somos del pueblo, pero ninguno somos el pueblo". 22/05/2019 08:04

El juicio se reanuda hoy después de la interrupción, el lunes y el martes, de las sesiones por la constitución de las Cortes. Cuatro de los encausados recogieron sus actas de diputados (Oriol Junqueras por ERC y Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez por Junts per Cat) y un quinto, Raül Romeva (ERC), de senador. 22/05/2019 07:57

Buenos días. Iniciamos aquí el relato de la última sesión del juicio con testigos. Hoy concluye la fase testifical de la vista, con los testimonios de los últimos nueve declarantes citados por las defensas. 22/05/2019 07:33

También Sànchez. El diputado por el PdeCAT Jordi Sànchez también ha recogido el acta. "¡Gracias a toda la gente que nos votó ya somos diputados al Congreso! Ahora toca que este domingo hagan lo mismo Joaquim Forn y Carles Puigdemont en el Ayuntamiento [de Barcelona] y en Europa", ha publicado en la cuenta a su nombre en Twitter. El diputado por el PdeCAT Jordi Sànchez también ha recogido el acta. "¡Gracias a toda la gente que nos votó ya somos diputados al Congreso! Ahora toca que este domingo hagan lo mismo Joaquim Forn y Carles Puigdemont en el Ayuntamiento [de Barcelona] y en Europa", ha publicado en la cuenta a su nombre en Twitter. https://twitter.com/jordialapreso/status/1130394159792234496 20/05/2019 10:58

Recogida del acta del diputado por el PdeCAT Jordi Turrull. "Recogiendo y firmando el acta de diputado en @Congreso_Es. Orgulloso de ser la voz de los ciudadanos de Lleida, el Pirineo y Arán y de defender el mandato del 1 de Octubre. Unidad, transversalidad y determinación.", ha publicado en la cuenta de Twitter a su nombre el político preso. https://twitter.com/jorditurull/status/1130394320891187200 20/05/2019 10:57

No habrá juicio hasta el miércoles. La decisión de los magistrados de permitir salir a los presos implica que se suspende la sesión del juicio de este lunes, por lo que la vista oral se retomará ya el miércoles con los últimos testigos y las primeras periciales. 20/05/2019 10:46

Críticas de Puigdemont. "Bestial. Presos políticos acreditando su condición: entran en el Congreso elegidos para defender las mismas ideas por las que los tienen presos. ¡Una vergüenza para unos, una dignidad inmensa para vosotros, amigos!", apunta el expresidente en su cuenta de Twitter. https://twitter.com/KRLS/status/1130391112601014272 20/05/2019 10:36

Junqueras hace declaraciones en el Congreso en un tuit con vídeo. https://twitter.com/Esquerra_ERC/status/1130389450880684032 20/05/2019 10:34

Oriol Junqueras ya ha recogido sus credenciales. El líder de ERC ha publicado fotografías de su firma y recogida de acta de diputado en la cuenta a su nombre en Twitter. "Hoy hemos podido salir de la cárcel de Soto del Real gracias a vuestros votos para recoger las credenciales que nos acreditan como senadores y diputados del Congreso. Vuestros votos nos han hech libres. Y el domingo nos harán libres en Europa". https://twitter.com/junqueras/status/1130388525260660736 20/05/2019 10:25

Así ha sido la llegada de Raül Romeva (ERC) al Senado, entre abrazos con sus compañeros de partido. https://twitter.com/Esquerra_ERC/status/1130385447643963393 20/05/2019 10:17

Apoyo de Puigdemont. El expresidente de la Generalitat ha mostrado su apoyo a los políticos presos. "Acabo de ver las imagenes de Raül Romea entrando en el Senado cono una dignidad inmensa. Imposible no emocionarse viendo la fortaleza ante la injusticia. Espero poder ver las [entradas] de Jordi Sànchez, Josep Rull, Jordi Turrull y Oriol Junqueras entrando al Congreso", ha publicado en su cuenta de Twitter. https://twitter.com/KRLS/status/1130384648276762630 20/05/2019 10:16

Los políticos presos ya están dentro del Congreso, en la primera planta. Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull tienen que hacer los trámites, como la presentación de credenciales y declaración de bienes e ingresos, previa para que mañana puedan tomar posesión como diputados. Raül Romeva también ha llegado al Senado. 20/05/2019 10:11

Carles Puigdemont, en la SER. El expresidente ha dicho que no pasará por Madrid para recoger su acta de eurodiputado, de ser elegido el próximo domingo. Cree que no le hará falta. 20/05/2019 09:48

Los políticos presos, mañana. Este martes, cuando se constituyen las Cortes, los presos no podrán contactar con la prensa. Acudirán al Congreso para asistir a la sesión constitutiva y, al igual que el resto de sus señorías, jurar o prometer la Constitución para adquirir la condición plena de diputado. En esta segunda jornada, los cuatro presos serán llevados al hemiciclo y allí permanecerán mientras dure la sesión, sin salir a los pasillos. Estando dentro tendrán libertad de movimiento y subirán y bajarán al menos tres veces las escaleras del hemiciclo para participar en las sucesivas votaciones para la nueva Mesa del Congreso. Eso sí, nada más acabar la sesión deberán regresar a prisión. (EP) 20/05/2019 09:40

Carles Puigdemont, en la SER: "Tenemos claro el camino que tenemos que seguir si la voluntad de los ciudadanos es que Toni Comin, Clara Ponsatí y yo mismo sigamos representados en el Parlamento Europeo: continuar la labor que llevamos haciendo desde hace un año y medio en el exilio". El expresidente de la Generalitat está siendo entrevistado en el programa Aquí, amb Josep Cuní de la cadena SER de Cataluña. 20/05/2019 09:37

Trámites de los políticos presos. Los cuatros presos elegidos en los comicios del pasado 28 de abril, Oriol Junqueras, de ERC, y Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, de Junts per Catalunya, realizan este lunes, bajo supervisión policial, los trámites pertinentes para recoger sus respectivas actas de diputados. Han abandonado la cárcel de Soto del Real (Madrid) minutos después de las nueve de la mañana. 20/05/2019 09:17

Buenos días. Este lunes sigue en el Tribunal Supremo el juicio del procés. Gracias por seguirnos. 20/05/2019 07:49

EL PAÍS El calendario final del juicio del procés. Al acabar la sesión de hoy, el tribunal ha informado a las defensas y las acusaciones del calendario que prevé para las próximas semanas. Tras la constitución de las Cortes, el día 22 y 23 de mayo serán las periciales. La siguiente semana, en principio los días 28, 29 y 30, se dedicarán a las documentales (los vídeos). Y la primera semana de junio, si se cumple la previsión, irán los informes finales: en principio, un día para las acusaciones y tres para las defensas. Por último, el turno de última palabra para los acusados. Con esta previsión, el juicio terminará en la primera quincena de junio. Informa Reyes Rincón. 14/05/2019 19:58

Reyes Rincón Termina el interrogatorio a Simó y la sesión. El juicio se reanudará el próximo lunes, aunque Marchena ha aludido al cierre de la sesión a un escrito presentado por uno de los abogados que puede alterar el calendario. 14/05/2019 18:58

Reyes Rincón La abogada pregunta a Simó sobre la votación de la declaración unilateral de independencia el 27 de octubre de 2017. La testigo recuerda que se hizo un “debate específico” sobre esta declaración y, a preguntas de la letrada, afirma que en la reunión de la Mesa ella misma hizo constar que las propuestas que se iban a votar “no tendrían efecto jurídico”. “Una portavoz había dicho lo contrario y yo opté por aclararlo porque es lo que nos habían dicho los letrados”. En esa reunión, Simó también dijo que los preámbulos no eran objeto de votación. “¿Al final en el pleno la parte que se le hizo leer a Forcadell era el preámbulo y por tanto no se votó?”, pregunta la abogada de la expresidenta del Parlament. Simó contesta afirmativamente. 14/05/2019 18:53

Reyes Rincón Admisión a trámite. La abogada Olga Arderiu pregunta a Simó qué criterio seguía la mesa para decidir si se admitían o no las iniciativas parlamentarias “Cumplir los requisitos formales que establece el reglamento. Dependiendo del periodo de sesiones, los planos pueden llegar a tener 200 iniciativas”, señala la testigo. 14/05/2019 18:47

Reyes Rincón Anna Simó es la última testigo de la jornada. También está procesada por desobediencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), pero opta por declarar. Fue secretaria primera de la mesa hasta finales de 2017. 14/05/2019 18:43

Jesús García Melero ha interpretado que el fiscal está preguntando sobre cuestiones que afectan solamente a Corominas y le recomienda que no las conteste. "Si son referidas a mi actuación, como ha dicho mi letrado no las responderé". Manuel Marchena ordena un receso de 20 minutos para que Corominas hable con su letrado. 14/05/2019 18:12

Jesús García Xavier Melero interviene. Melero es el abogado defensor de Lluís Corominas e interviene sobre el tono de las preguntas del fiscal. 14/05/2019 18:10

Jesús García El fiscal acorrala a Corominas a propósito de las advertencias del Tribunal Constitucional a los miembros de la mesa del Parlament. El testigo-procesado contesta con dificultad. "No recuerdo". Pero no hace uso, por ahora, de su derecho a no contestar preguntas que puedan incriminarle. 14/05/2019 18:08

Jesús García La Fiscalía recuerda a Corominas en que hay "al menos dos precedentes" en los que la mesa del Parlament "inadmitió a trámite" dos proposiciones de ley. Trata de desmontar así la tesis de que la mesa no puede dejar de admitir propuestas por cuestiones de legalidad, sino solo por aspectos formales. "Las consideraron incongruentes", recuerda el fiscal Javier Zaragoza. Corominas responde que no recuerda la proposición de ley. 14/05/2019 18:02

Jesús García Corominas recuerda que a finales de julio de 2017 pasó a ser presidente del grupo parlamentario y dejó la mesa del Parlament. Aun así, defiende que los días 6 y 7 de septiembre -durante la aprobación de la ley del referéndum y de las leyes de desconexión- "todos los grupos parlamentarios pudieron participar". Corominas defiende la bondad de los trámites parlamentarios del otoño de 2017, lo que no solo sirve para la defensa de Forcadell -que le ha propuesto como testigo- sino también para la suya propia. Corominas afrontará un proceso por desobediencia ante el TSJC. 14/05/2019 17:58

Jesús García El referéndum, sobrevenido. "El referéndum afloró políticamente a través de la cuestión de confianza a la que se sometió Puigdemont", explica Corominas. 14/05/2019 17:50

Jesús García Los informes de los letrados del Parlament "no son vinculantes ni preceptivos", dice Corominas. El exvicepresidente primero, sin embargo, señala que Forcadell siempre trasladó a los diputados esos informes para su conocimiento. 14/05/2019 17:47

Jesús García Corominas dice que Forcadell no impartió órdenes al resto de miembros de la mesa; al revés, quienes tenían más experiencia, como él mismo, le dieron consejos en los primeros meses. 14/05/2019 17:43

Jesús García Turno de Lluís Corominas, exvicepresidente primero de la mesa del Parlament. Corominas está procesado por un delito de desobediencia por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pese a esa condición, accede a declarar. 14/05/2019 17:41

Jesús García Arderiu dice que "se cumplieron los trámites parlamentarios" sobre la ley del referéndum y las leyes de desconexión de septiembre de 2017, que causaron una gran polémica y el rechazo frontal de la oposición. Señala que "todos los grupos" políticos "se pudieron expresar". 14/05/2019 17:29

Jesús García Turno de Mercè Arderiu, letrada del Parlamento catalán. Coincide con la idea expresada ya por Pere Sol: el criterio para inadmitir temas a trámite es solo formal, pero no se entra a cuestiones de fondo. Esta idea trata de reforzar la tesis de defensa de Carme Forcadell: como presidenta del Parlament, no podía oponerse a la tramitación de leyes (del referéndum, de desconexión) en la cámara. 14/05/2019 17:23

Jesús García "En ningún caso la presidenta me dijo si tenía que ir a algo o no", dice en alusión al papel de Carme Forcadell como presidenta del Parlament. 14/05/2019 17:15

Jesús García "¿Por qué cesó?", pregunta la abogada del Estado. "Por motivaciones de carácter personal, responde Pere Sol. Considera que no estaba "preparado para el cargo" de secretario general del Parlament. "No me encontraba cómodo. Me estaba afectando a mi salud y a la familia". 14/05/2019 17:12

Jesús García El fiscal Javier Zaragoza trata de poner en aprietos a Pere Sol preguntándole sobre las advertencias del Tribunal Constitucional sobre la ilegalidad de ciertas iniciativas del Parlamento catalán. 14/05/2019 17:09

Jesús García Pere Sol dice que la mesa solo puede inadmitir a trámite propuestas por cuestiones formales. El fiscal Javier Zaragoza pone en duda si eso lo dice el reglamento del Parlament. "Estamos hablando de una cuestión de interpretación", dice Sol. No obstante, admite que "no siempre ha actuado así" el Parlamento catalán. En la tercera legislatura, recuerda, se inadmitió una iniciativa legislativa por cuestiones formales. 14/05/2019 16:59

Jesús García La defensa de Forcadell pregunta a Pere Sol sobre la comisión de estudio del llamado "proceso constituyente", que sufrió diversos avatares. Se trata, en cualquier caso, de los antecedentes del camino que llevó a la aprobación de la ley del referéndum y de las leyes de desconexión en septiembre de 2017. 14/05/2019 16:46

Jesús García Forcadell "introdujo la novedad de que los dos grupos parlamentarios sin representación en la mesa pudieran asistir con voz pero sin voto", comienza explicando Pere Sol a preguntas de la letrada Olga Arderiu. 14/05/2019 16:41

Jesús García Comienza la ronda de testigos solicitados por la defensa de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. El primero de ellos es Pere Sol, que fue secretario general de la cámara autónoma de octubre de 2015 a octubre de 2016. 14/05/2019 16:39

Jesús García Finaliza la declaración de testigos relacionados con los hechos del 1 de octubre de 2017. La mayoría de ellos han narrado actuaciones policiales de gran violencia en centros de votación. 14/05/2019 16:37

Jesús García El teléfono móvil, en manos de la policía. Raya explica que estaba grabando los hechos con teléfono móvil y que, en un momento de la intervención, el teléfono desapareció. Sugiere la testigo que su móvil quedó en manos de un agente antidisturbios. "El móvil no lo recuperé y tengo indicios de que se han conectado desde Andalucía. Se me han borrado mensajes de WhatsApp. Tengo indicios de que el móvil lo tiene el cuerpo de policía". 14/05/2019 16:34

Jesús García Herida durante la intervención. La testigo explica que la policía se comportaba de forma "muy agresiva", mientras que los ciudadanos estaban sentados de forma "pacífica y calmada". "Empezaron a abofetear a la gente y a arrastrarla de muy malas maneras y sin mediar palabra. Eso es lo que más me inquietó". Cuando llegaron a la altura donde estaba Raya, explica la mujer, los agentes estaban "cansados". "Me agarraron por una pierna y me soltaron, me lanzaron". 14/05/2019 16:32

Jesús García La violenta actuación policial en la escalera del Pau Claris. "La gente empezó a gritar porque la policía arrancaba a la gente de muy mala manera. Daban patadas, también utilizaban la defensa... Vi cómo agarraban del pelo a mujeres... Los sacaron violentamente hasta que se presentaron al pie de la escalera", narra la testigo. Raya añade que, una vez que retiraron a toda la gente, una docena de policías se pusieron delante de la escalera y, sin mediar palabra, "alguien dio la orden y empezaron a subir por el tramo de escaleras donde yo me encontraba". 14/05/2019 16:31

Jesús García Los hechos del Pau Claris. Raya acudió al centro de votación del instituto Pau Claris, en Barcelona, uno de los lugares más conflictivos de la votación el 1-O. Cuando llegó, explica, había "ambiente festivo" con gente joven y del barrio. Raya explica que agentes de la Policía empezaron a "estirar y arrancar" a votantes de la escalera del colegio electoral. 14/05/2019 16:29

Jesús García Turno de Esther Raya, una testigo que asegura que hay varios sindicatos policiales que tienen "la voluntad de presentar una querella" contra ella por el 1-O. Marchena no logra aclarar si está o no investigada. Pero le da igualmente la oportunidad de que no responda a algunas preguntas si lo cree oportuno. Raya, que es diseñadora gráfica, ha sido propuesta por la defensa de Jordi Cuixart. 14/05/2019 16:26

Jesús García "Yo fui a dar una opinión, limpia y clara. Nada más", dice la mujer a preguntas de Àlex Solà, uno de los abogados de Jordi Cuixart. La mujer niega, a preguntas del letrado, que alguien le indicara ponerse en primera línea contra los agentes. 14/05/2019 16:21

Jesús García La intervención de la Policía. La mujer relata la agresión que sufrió el 1-O en el colegio Estel por parte de un agente del Cuerpo Nacional de Policía. "Me cogió y me estrelló en el suelo. Yo solo podía decir 'ay, mi pierna'. Me había fracturado una parte de la pelvis entera. Eso me costó cuatro meses de no poderme valer. No lo olvidaré jamás". Manuel Marchena le pide que se tranquilice. "No estoy nerviosa, estoy indignada", responde la mujer. 14/05/2019 16:19

Jesús García Turno de María Luisa Carrillo, que la noche antes del 1-O se presentó en el colegio público Estel de Barcelona. "Me acerqué y me dijeron que había muchos actos. Los vecinos me dijeron que a las siete de la mañana habría un almuerzo. Y bajé antes para echar una mano". 14/05/2019 16:18

Jesús García Carles Mundó tenía "delegadas" las atribuciones sobre contratación, señala la testigo. Vintró dice que hubo "muchas solicitudes de información" por parte de distintos órganos judiciales sobre gastos relativos al referéndum. Afirma que se entregó toda la información. Declara que tenía "instrucciones concretas" de que no se impulsara ningún expediente relacionado con el referéndum. "Me dijo que era por orden del conseller". 14/05/2019 16:10

Jesús García La defensa pregunta a Vintró por los expedientes de contratación de la Generalitat y, en particular, del Departamento de Justicia. El objetivo de esta citación es discutir los indicios relativos al delito de malversación de fondos públicos que se atribuye a Carles Mundó. 14/05/2019 16:07

Jesús García Se reanuda el juicio. Turno de Montserrat Vintró. La testigo ha sido propuesta por la defensa del exconsejero de Justicia Carles Mundó. Vintró era en 2017 subdirectora de gestión económica del Departamento de Justicia, cargo que sigue desempeñando. 14/05/2019 16:05

Jesús García Finaliza la declaración del testigo. Manuel Marchena ordena un receso hasta las 16 horas. 14/05/2019 14:02

Jesús García Los intentos del fiscal por desmontar al testigo. El fiscal Jaime Moreno pregunta a Guerra si observó la presencia de agentes de los Mossos d'Esquadra. "Vi dos. Estaban por ahí en la esquina". Moreno pregunta si la gente "bloqueó" la puerta ante la llegada de la policía. "Fue instantáneo. Se hizo como una bola. Los ves venir y de pronto te ves rodeado. Hicimos como una piña, pero asustados de intentar estar allí tranquilos". El fiscal pregunta si vio "volar objetos" como vallas o conos, lanzados contra la policía. "Yo no vi nada, en aquel trozo no había nada". Moreno no pregunta al testigo por las lesiones que sufrió, pero trata de laminar su testimonio poniendo el acento en presuntas agresiones cometidas contra la policía. 14/05/2019 14:01

Jesús García Agresiones de gravedad en las Escoles Pies. "Sin decir nada, empezaron a pegarnos. Tengo problemas del corazón. Si me hubiesen dicho que iba pasara eso, me hubiese marchado. Tenía que salir de allí. Cuando estaba yéndome, me cogió un policía por la espalda y me pegó puñetazos en las costillas. Otro me empezó a pegar en la cara y en la cabeza. El que me tenía cogido por la espalda me tiró al suelo. Y el otro me pegó una patada que me rompió las costillas. Estuve mes y medio de baja". 14/05/2019 13:56

Jesús García Guerra es mecánico. El 1-O, acudió a votar por la mañana, pero como había mucha gente regresó a casa. Finalmente, votó en las Escoles Pies de Barcelona con unos amigos. Dice que llegó allí sobre las 10.30 y que a mediodía llegaron agentes del Cuerpo Nacional de Policía. "Vinieron unas 26 furgonas". 14/05/2019 13:53

Jesús García Turno de Santiago Guerra, el último de los testigos previstos para esta mañana. Con su testimonio -y la renuncia a uno de los que habían sido citados- ya son 11 las personas que han desfilado por el Tribunal Supremo. Esta tarde está prevista la declaración de otras seis personas, incluidos algunos miembros de la mesa del Parlament que están siendo investigados por desobediencia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). 14/05/2019 13:51

Jesús García La fiscal Consuelo Madrigal renuncia a formular preguntas a Meca, que ha relatado una de las agresiones de mayor gravedad del 1-O. 14/05/2019 13:49

Jesús García La denuncia de Meca. El testigo explica que interpuso una denuncia por esos hechos y que sufrió "policontusiones". Los hechos, dice, están siendo investigados por el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona. El testigo dice que ignora si la Policía finalmente se incautó de material en el centro de votación, pero afirma que pudo votar. "Fui a casa, me limpié la sangre, me cambié la ropa. Me fui a otro centro que hay en el barrio y voté". 14/05/2019 13:48

Una persona herida tras una carga policial en la escola Mediterránea de la Barceloneta (Barcelona) el 1-O de 2017. Foto: Carles Ribas 14/05/2019 13:47

Jesús García Las agresiones de la Policía al testigo. Meca cuenta que llegaron más de 10 furgonetas del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) a la Escola Mediterrània. "Alguien gritó 'a por ellos' y nos comenzaron a agredir", dice el testigo, que asegura que no hubo ninguna advertencia previa. "Ejercieron una acción de compresión bastante importante. Intenté aguantar. Y luego recibí un golpe en la cabeza con una porra. Intenté protegerme con el antebrazo y me dieron en el antebrazo. Por la parte derecha, me dieron dos puñetazos en la cara. Por la parte izquierda, me levantaron toda la piel del brazo con esos guantes tan raros que llevan. Tengo una cierta humanidad y les costaba moverme. Alguien me cogió de las piernas y me tiró al suelo. Se tiraron encima de mí. Recibí puñetazos en el estómago, pisotones en las rodillas y dos rodillazos importantes en el lado izquierdo de la cara que me produjo sangrado". 14/05/2019 13:45

Jesús García El testigo, en el 1-O. Meca explica que acudió a votar a la Escola Mediterrània, en el barrio de la Barceloneta de Barcelona. Fue uno de los escenarios más conflictivos de la jornada del 1-O. 14/05/2019 13:40

Jesús García Turno de Jordi Meca, que acudió a las protestas del 20-S. Su testimonio ha sido solicitado por la defensa de Jordi Cuixart. Dice que vio "periodistas subidos encima de algo", en alusión a los coches de la Guardia Civil aparcados frente al Departamento de Economía. Meca explica que vio "un pasillo de un ancho que cabían tres personas" formado por un "servicio de orden con petos verdes". El testigo dice que lo reconoció con celeridad, porque es el mismo servicio de orden de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) para las grandes movilizaciones del independentismo. 14/05/2019 13:39

Jesús García El fiscal Jaime Moreno pregunta si recuerda "un tractor y unas balas de paja" en el acceso al pueblo. "No lo recuerdo", dice. La mujer admite, a preguntas del fiscal, que siguieron a los vehículos y agentes de la Guardia Civil hasta que se fueron del pueblo. Niega que escuchara insultos. "Cantaban". Tampoco vio patadas a los agentes. 14/05/2019 13:34

Jesús García Turno de Magdalena Clarena, que votó el 1-O en Fonollosa (Barcelona). "Estábamos sentados en la plaza. Vinieron los guardias civiles muy arreglados. Uno me cogió del brazo, fuerte, y me tiró al suelo en medio de la plaza". Otro agente le ayudó después a levantarse. Le dijo: 'No tengas miedo, estamos aquí para ayudar', según explica. Dice que como consecuencia de la agresión resultó herida en la muñeca. 14/05/2019 13:32

Jesús García El papel de los Mossos. Badia explica que a primera hora de la mañana llegó una pareja de los Mossos. Dice que firmó un acta en el que se hizo responsable "de todo lo que pasara". La policía autonómica se quedó "en los alrededores", aunque no los vio directamente. 14/05/2019 13:25

Jesús García La fiscal Consuelo Madrigal recuerda al testigo que un agente fue herido en la zona testicular. El testigo dice que no sabe nada de esas lesiones. 14/05/2019 13:25

Jesús García "No vi que ningún ciudadano agrediera a los agentes. Somos gente pacífica en nuestro pueblo", dice Badia. 14/05/2019 13:21

Jesús García La intervención de Badia el 1 de octubre. Badia acudió a la escuela Joventut de Callús. "Se hicieron diversas actividades el fin de semana", explica. Admite el alcalde que en algunos centros se estaba "organizando el referéndum de autodeterminación". El alcalde dice que supo de la presencia de la Guardia Civil y trató de intermediar con los mandos policiales. "Le pedí si me podía enseñar la orden de registro. Dijo que no la tenía y le dije que con órdenes verbales no era suficiente". El agente "se giró y se fue", de modo que Badia decidió ponerse al lado de la puerta. "El primer guardia uniformado que llegó me dio con el escudo me tiró al suelo. Luego vi que la Guardia Civil estaba cargando contra mis vecinos". El "forcejeo" duró alrededor de media hora, hasta que los agentes abandonaron el local "con unas bolsas". 14/05/2019 13:20

Joan Badía, por entonces alcalde de Callús, fue citado por desobediencia el 1 de octubre y se negó a declarar. La causa quedó archivada Foto: El exalcalde de Callús, Joan Badia. 14/05/2019 13:19

Jesús García Turno de Joan Badia, alcalde de Callús (Barcelona) por Esquerra Republicana. Explica que en 1973 fue "detenido y torturado" por la Brigada Político Social del franquismo. "Fuimos juzgados en el Tribunal de Orden Público, pero al final nos absolvieron porque el fiscal retiró los cargos". También fue citado como investigado por el 1-O. "La jueza de Manresa me imputó un delito de desobediencia, pero, como el fiscal no vio delito, archivó la causa". Forma parte de Òmnium Cultural. 14/05/2019 13:17

Jesús García A preguntas del fiscal Jaime Moreno, el testigo admite que la Guardia Civil no logró finalmente acceder al colegio electoral. "¿Vio usted algún forcejeo con los ciudadanos?", pregunta el fiscal. "Si forcejeo es hacer una manifestación pacífica con los brazos arriba o cruzados, sin responder a los ataques indiscriminados... Entonces sí" 14/05/2019 13:13

Jesús García Las confusiones del caso de Pesarrodona. Tras el 1-O, Pesarrodona fue citado a declarar como investigado por un delito de odio y por otro de resistencia grave a la autoridad. El caso fue archivado aunque, según ha señalado al inicio de su declaración, se le ha abierto un nuevo procedimiento por desobediencia. En cualquier caso, Pesarrodona nunca fue investigado por haberse puesto una nariz de payaso junto a un guardia civil el 20-S, tal como difundieron algunos sectores del independentismo, por ejemplo, Òmnium Cultural. 14/05/2019 13:12

Jesús García Arrastrado por el suelo y golpeado. "Me echaron hacia atrás por el hombro y ya me vi arrastrado por el suelo. Sin saber cómo, volví a estar en primera fila y ahí me quedé. De golpe me empezaron a golpear con la porra en la zona testicular. Me dieron cuatro golpes enormes en los testículos", explica. Explica al tribunal que denunció los hechos porque consideró el ataque "innecesario e increíble". Uno de los "grandes lesionados" del referéndum se produjo allí, dice el testigo, en Sant Joan de Vilatorrada. Se trata de Joan Vergés. Relata que los guardias abrieron una puerta con un ariete y que fue entonces cuando Vergés resultó herido. "Le pillaron el dedo en medio de la puerta y casi pierde una falange". 14/05/2019 13:10

La juez archivó la causa contra el concejal de ERC Jordi Pesarrodona por un delito de odio y resistencia grave a la autoridad por llevar una nariz de payaso y apostarse durante varias horas al lado de un guardia civil, en los registros en la sede de Gobernación de la Generalitat el 20 de septiembre Foto: Jordi Pesarrodona, ante el Departamento de Gobernación. 14/05/2019 13:06

Jesús García El papel de Pesarrodona el 1-O. El testigo explica que acudió a votar el 1 de octubre en un colegio del municipio donde es concejal, Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona). "Vinieron 10 furgonetas y supe que recordaban ese día", dice en alusión a la protesta del 20-S. Pesarrodona sugiere que la Guardia Civil acudió a su municipio por él. "Me reconocieron. Uno de ellos me dijo 'usted, famosito, venga hacia aquí', y me situó en primera fila". 14/05/2019 13:06

Jesús García La nariz de payaso. "Utilizamos la nariz de payaso como herramienta simbólica de protesta para evitar cualquier tipo de conflicto", dice el testigo, que el 20-S se plantó frente a la puerta de Gobernación junto a un agente de la Guardia Civil que custodiaba en los registros luciendo una nariz de payaso. "Siempre llevo una nariz de payaso en mi bolsillo. Me situé junto a los guardias civiles. Fue una protesta simbólica". 14/05/2019 13:03

Jesús García La presencia de Pesarrodona durante el 20-S. El testigo explica que estuvo presente el 20 de septiembre de 2017 en Barcelona. "Vi a través del móvil que había convocatorias para protestar pacíficamente delante del Departamento de Economía. Pero al llegar por Via Laietana, vi el Departamento de Gobernación y me quedé allí protestando". 14/05/2019 13:02

Jesús García "Debido a la represión, los conozco a todos", dice Pesarrodona sobre los acusados. Marchena le recuerda, como a todos los testigos, que tiene la obligación de decir la verdad. 14/05/2019 13:00

Jesús García Turno de Jordi Pesarrodona, payaso de profesión y concejal de Esquerra Republicana (ERC) en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona). Acude a declarar acompañado de su abogado, David Casellas. Explica que estuvo procesado (y fue absuelto) por un accidente laboral de una cooperativa. También fue investigado, dice, por los hechos del 1-O en Sant Joan de Vilatorrada. El caso fue archivado de forma provisional, pero dice que tiene abierta otra causa por desobediencia. Manuel Marchena le recuerda que tiene una "condición especial" y que tiene derecho a rechazar algunas preguntas. 14/05/2019 12:59

Jesús García La fiscal Consuelo Madrigal dice que un agente recibió "una patada" en el momento de repliegue. La testigo dice que no lo vio. 14/05/2019 12:55

El TC desestíma el recurso de amparo de Jordi Cuixart contra decisiones del Supremo que denegaron su puesta en libertad provisional tras ser procesado por un delito de rebelión. 14/05/2019 12:49

Jesús García Cinco lesionados. La abogada señala que hubo "cinco lesionados" por la actuación de la Guardia Civil en Fonollosa (Barcelona). Dice la testigo que le consta que los agentes están siendo investigados. 14/05/2019 12:48

Jesús García Rebatir la versión policial. Los testigos de esta mañana tratan de rebatir el relato de violencia que defendieron los agentes de la Policía y la Guardia Civil en sus declaracones. Torras asegura, como el resto de testigos de la defensa, que la única violencia corrió a cargo de las fuerzas de seguridad del Estado. "Le esposaron y lo trasladaron al ángulo más visible de la iglesia, a la vista de todos los vecinos", dice sobre la actuación de la Guardia Civil en Fonollosa. Pese a la "carga policial", no hubo agresiones de los ciudadanos, dice la testigo. 14/05/2019 12:45

Jesús García Los agentes de la Guardia Civil "bloquearon la carretera" en Fonollosa, el pequeño pueblo al que acudió Torras, en la comarca del Bages (Barcelona). "Empezaron a subir por la calle hasta la plaza de la iglesia". 14/05/2019 12:41

Jesús García Se reanuda la sesión del juicio del 'procés'. Es el turno de Mercè Torras, sexto testigo de la jornada. Torras también declara a petición de la defensa de Jordi Cuixart. Es abogada y prestó un servicio de orientación jurídica en cinco colegios electorales durante el 1-O. 14/05/2019 12:38

Jesús García El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ordena un receso hasta las 12.30 horas. 14/05/2019 11:53

Jesús García "¿Sabe que un agente tiene una inflamación testicular?", pregunta el fiscal Jaime Moreno. En el juicio, un guardia civil que actuó en Callús explicó que recibió una patada en los testículos por parte de un ciudadano. Carmona dice que no vio esa patada y duda de que realmente se produjera. "En ninguna de las grabaciones la vi. He visto muchos vídeos y le aseguro que no hay patada". 14/05/2019 11:51

Jesús García Sin agresiones de los ciudadanos. La testigo explica que no hubo agresiones de los ciudadanos el 1-O. "Era un acto de desobediencia civil". Carmona dice que se aportaron nueve partes de lesiones en la denuncia, aunque hubo 15 lesionados. "También había mucha gente que estaba magullada y contusionada y dijeron que no valía la pena, que ahí lo dejaban". 14/05/2019 11:47

Jesús García Las agresiones de la Guardia Civil. "Hay una agresión bastante significativa... Pero seguimos siempre con las manos alzadas gritando 'somos civiles, no terroristas", dice la testigo. Carmona explica que, a medida que la Guardia Civil se abría paso, algunos agentes simplemente bloqueaban. Pero otros nos dieron patadas y nos pegaron con la porra". 14/05/2019 11:43

Jesús García La testigo relata cómo los guardias "golpean con el escudo" al alcalde de Callús, Joan Badia. "Fue entonces cuando oí los únicos insultos ese día, 'hijos de puta". La testigo dice que ella y el resto de concentrados permanecieron sentados y con las manos en alto. 14/05/2019 11:41

Jesús García Pareja de Mossos. La abogada explica que, a primera hora de la mañana del 1-O, apareció una pareja de los Mossos en Callús (Barcelona). Los Mossos preguntaron si podían acceder. "El alcalde respondió que se estaban celebrando actos lúdicos", explica la abogada. 14/05/2019 11:35

Jesús García Turno de Sílvia Carmona, que es abogada y como tal acudió también a tres centros electorales el 1-O. Formó parte del "servicio de asesoramiento jurídico" del colegio de abogados de Manresa para ayudara los ciudadanos y por si había "vulneración de derechos fundamentales". 14/05/2019 11:33

Jesús García Ciudadanos heridos. El testigo ha relatado que una veintena de personas tuvieron que ser atendidas y que él mismo les asesoró por si querían presentar denuncias. 14/05/2019 11:27

Jesús García La intervención de la Guardia Civil. Al cabo de un par de horas, llegaron también agentes de la Guardia Civil. "Estaba la gente sentada en el suelo esperando a ver qué pasaba". Los agentes intentaron acceder al centro. "Se pusieron delante de las personas sentadas protegiendo un acceso libre y expedito". 14/05/2019 11:23

Jesús García La intervención de los Mossos. El testigo explica que a primera hora llegó una pareja de los Mossos que "intentó acceder" al centro y realizar algunas identificaciones. 14/05/2019 11:21

Jesús García Las inquietudes de los votantes. "Me preguntaban si había algún incumplimiento de la ley de protección de datos al ir a votar. Y también, si venía alguien, querían saber si estaban haciendo un acto de desobediencia civil. Preguntaban por las consecuencias de ese tipo de actos". 14/05/2019 11:19

Jesús García Turno de Jaume Pich, abogado y mediador. Fue compañero de universidad de Josep Rull. Su testimonio ha sido solicitado por la defensa de Jordi Cuixart. El 1-O estuvo presente en la escuela Sant Miquel, en Castellgalí (Barcelona). "Estaba ahí porque el colegio de abogados de Manresa organizó un servicio de orientación jurídica. Queríamos evitar cualquier tipo de conflicto si es que había alguno". 14/05/2019 11:18

Jesús García "La gente estaba contenta, estaba alegre, era una fiesta de la democracia", explica Matamala a preguntas de la Abogacía del Estado sobre por qué había ciudadanos concentrados en los colegios antes incluso de que empezara la votación. 14/05/2019 11:12

Jesús García Intervención de Guardia Civil. Matamala explica que, poco antes de las 10.00, llegaron unos diez furgones de la Guardia Civil al colegio. "De forma espontánea, la gente cerró la puerta. Estuvieron hablando. La Guardia Civil empezó a sacar gente y los agentes empezaron a pegar de una forma bárbara". "Yo les grité: ¿Por qué pegáis?", relata el testigo. En ese momento llegaron efectivos de los Mossos y, tras hablar, la Guardia Civil se marchó. "La gente ni les siguió ni les insultó... No hubo ni una respuesta agresiva ni un insulto". 14/05/2019 11:07

Jesús García "No me interrumpa. Cuando yo hable, usted guarda silencio", advierte Marchena al testigo antes de pedir a Marina Roig que formule otro tipo de preguntas para que Matamala no se desvíe en sus respuestas. 14/05/2019 11:04

Jesús García La presencia de Matamala el 1-O. El abogado Lluís Matamala explica que participó para "orientar" a la gente durante el referéndum del 1-O. Estuvo presente en la escuela Joncadella de Sant Joan de Vilatorrada, en Barcelona. "El movimiento independentista jamás ha sido violento", dice. 14/05/2019 11:02

Jesús García Tras la renuncia a la declaración de Esther Sancho, es el turno del abogado Lluís Matamala, que empieza pidiendo si puede plantear una cuestión: hablar y contestar en catalán. "Me remito a sus conocimientos jurídicos y a todas las explicaciones que ha dado el tribunal. Usted va a contestar en castellano. Si no quiere, usted se levanta, asume las consecuencias legales y hemos terminado". Matamala trata de replicar y sigue hablando pese a las advertencias de Marchena para que no discuta con él. El presidente del tribunal le advierte de que puede ser expulsado. También le advierte de que no puede tener notas encima de la mesa. Finalmente, Matamala accede a responder a las preguntas de Marina Roig, abogada de Jordi Cuixart. 14/05/2019 11:00

Jesús García En peu de pau. Marina Garcés habla ahora sobre la iniciativa "En peu de pau" (En pie de paz), presentada tras el 1-O. Dice que perseguía la defensa de las movilizaciones no violentas. "Las porras rompen muchas cosas, también las que no se ven. Por ejemplo, la confianza del tejido social". 14/05/2019 10:54

Jesús García "Usted no puede estar leyendo un guion", dice Manuel Marchena, que se está mostrando muy tajante con la profesora de filosofía. "Tengo unas notas...", replica Garcés. "Para consultar un guion, tiene que pedir permiso al tribunal y no lo ha hecho. Deje el guion y responda a las preguntas", dice Marchena. Garcés, visiblemente enfadada, guarda el papel. 14/05/2019 10:51

Jesús García "El 1 de octubre aluciné...", empieza Garcés. Pero Marchena interrumpe de nuevo el interrogatorio. "Usted no viene aquí para contar su grado de alucinación, su estado febril... Viene exclusivamente a explicar lo que pasó". 14/05/2019 10:49

Jesús García Garcés, el 1-O. Explica que pasó parte del día en el colegio Reina Violant del barrio de Gràcia, "en la calle con mucha gente". Las personas se fueron concgregando "espontáneamente". 14/05/2019 10:48

Jesús García "La fiebre no tiene ninguna trascendencia jurídica. No nos hable de su fiebre. Y no me replique", dice un Manuel Marchena muy serio a las respuestas de Marina Garcés. 14/05/2019 10:45

Jesús García La visión de Garcés el 20-S en Economía. La testigo dice que encontró un ambiente de "mucha gente como yo", que se acercó a Economía para saber qué estaba ocurriendo. "Un ambiente tranquilo, más bien interrogante", dice Garcés, que lleva consigo un papel con anotaciones. 14/05/2019 10:40

Jesús García Turno de Marina Garcés, filósofa y ensayista. Dice que tiene "un café pendiente" con Jordi Cuixart desde hace más de un año. Marchena le interrumpe y le recuerda que solo le ha preguntado por la relación que tiene con los acusados, no por los "cafés pendientes". Su testimonio ha sido solicitado precisamente por la defensa de Cuixart. 14/05/2019 10:38

Jesús García "Nunca hacemos movilizaciones para impedir la actuación de la policía", dice Ramon Font a preguntas de Pedro Fernández, abogado de Vox, sobre el 1-O. 14/05/2019 10:35

Jesús García "Esto tiene consecuencias legales si usted nos hace perder el tiempo", dice Marchena, que reprocha al testigo que no tiene "ningún sentido" que hable sobre la relación de la comunidad educativa con los alumnos. 14/05/2019 10:34

Jesús García Reproches por usar la palabra "ocupación". La abogada del Estado, Rosa María Seoane, ha empleado la palabra "ocupación" para referirse a las actividades en los centros. Y Font la rechaza. "Nunca se usó esa palabra". 14/05/2019 10:32

Jesús García Instrucciones sobre cómo actuar el 1-O. El fiscal pregunta si Escoles Obertes dio instrucciones para la jornada del 1 de octubre. "Siempre se dijo que fuera de forma lúdica, pacífica, no violenta. Yo mismo lo dije". El fiscal pregunta si se recomendó que siempre hubiera gente en el interior de los centros. 14/05/2019 10:27

Jesús García El testigo explica, ahora a preguntas del fiscal Jaime Moreno, que el acto de presentación de Escoles Obertes se hizo en la sede de Òmnium Cultural. "El domingo abriremos las escuelas para el referéndum" fue el manifiesto aprobado ese día, según lee el fiscal y admite el testigo. 14/05/2019 10:25

Jesús García El "paro de país" y la "huelga general" del 3 de octubre. El abogado de Cuixart pregunta por las dos iniciativas desarrolladas el 3 de octubre de 2017 en protesta por las cargas policiales: el llamado "paro de país" y la convocatoria de una huelga general. Font explica que el sindicato participó del llamamiento a la huelga general. 14/05/2019 10:23

Organizaciones como Plataforma per la llengua, Som Escola o el sindicato USTEC abrieron una web para que familias y vecinos se apuntasen como voluntarios para mantener las escuelas abiertas el 1 de octubre Foto: Padres del centro escolar pasan la noche en la escuela Diputació, ocupada para asegurar el centro como colegio electoral para el referéndum del próximo 1 de octubre. Albert García 14/05/2019 10:20

Jesús García "Vi cómo Sànchez y Cuixart se subían a un coche y no me quedó ninguna duda de que estaban enviando a la gente a casa y colaborando con las autoridades", explica el testigo. Font, sin embargo, reconoce que vio esas imágenes en televisión. Marchena dice que interesa lo que vio en persona. 14/05/2019 10:20

Jesús García El 20-S. El abogado de Jordi Cuixart pregunta a Font sobre su presencia en el Departamento de Economía el 20-S. "Fuimos rápidamente, convocamos por Twitter para que la gente fuera a protestar contra una represión de nuestro derecho legítimo a la autodeterminación". El testigo dice que "en ningún momento se iba a retener a nadie", en alusión a la comitiva judicial, que permaneció varias horas en el interior de la sede del departamento por la masiva presencia (hasta 40.000 personas) de manifestantes. 14/05/2019 10:18

Jesús García El fin de semana del 1-O. La iniciativa para mantener las escuelas abiertas, dice el testigo, fue presentada el 27 de septiembre. Font dice que la iniciativa se creó precisamente porque la justicia había prohibido el referéndum. "Si hubiéramos podido ejercer el derecho de autodeterminación, no habríamos tenido necesidad de mantener abiertas las escuelas". 14/05/2019 10:14

Jesús García "Redirija el interrogatorio para que no haya una invitación al tribunal para que consultemos un hashtag", dice Manuel Marchena al abogado Benet Salellas ante una respuesta demasiado extensa del testigo. 14/05/2019 10:12

Jesús García "El nombre es muy claro, no engañamos a nadie. No concebíamos que los centros educativos se cerraran por ninguna decisión de los poderes del Estado", explica Font. La iniciativa 'Escoles Obertes' (Escuelas Abiertas) pretendía reivindicar el derecho a usar esos centros. "Los encierros en las escuelas son una forma de reivindicación y lucha histórica". 14/05/2019 10:12

Jesús García La iniciativa 'Escoles Obertes'. El abogado de Jordi Cuixart pregunta por la iniciativa 'Escoles Obertes', impulsada la semana previa al referéndum. "Era una iniciativa de la comunidad educativa, estábamos ahí muchas entidades", explica Font. Durante los días previos al 1-O, las escuelas e institutos que se utilizaron como centros de votación para el referéndum permanecieron abiertos. Se realizaron diversas actividades hasta que se celebraron las votaciones. 14/05/2019 10:10

Jesús García Comienza la sesión de este martes en el juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo. Inaugura la ronda de testigos Ramon Font, portavoz del sindicato USTEC, sindicato mayoritario en la enseñanza pública no universitaria en Cataluña. 14/05/2019 10:08

EL PAÍS La sesión de este martes comenzará con la declaración de varios testigos llamados por la defensa de Jordi Cuixart: Ramón Font, portavoz de Escoles Obertes (Escuelas Abiertas); Marina Garcés, integrante de En Peu de Pau; y Esther Sancho. (EP) 14/05/2019 08:54

EL PAÍS Este martes prestarán declaración Lluis Corominas, exvicepresidente de la Mesa del Parlament, y Anna Simó, exsecretaria primera, que estuvieron procesados junto a la cúpula del "procés" en el Tribunal Supremo, si bien al dividir éste la causa en dos, ahora serán juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). 14/05/2019 07:34

EL PAÍS Buenos días. La 44ª sesión del juicio del procés comenzará este martes a las 10 de la mañana. 14/05/2019 07:33

Fernando J Pérez Termina la 43ª sesión del juicio del procés. La vista se reanudará mañana martes a las 10. 13/05/2019 19:10

Fernando J Pérez Los estudiantes, afirma, pitaron a los líderes de ANC y Òmnium cuando estos pidieron desconvocar la concentración del 20-S, y que estos "insistieron" en la petición. 13/05/2019 19:09

Fernando J Pérez Martínez asegura que en ningún momento los miembros del cordón fueron empujados por el resto de manifestantes y dice que "era imposible" que el sonido de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart desconvocando la concentración llegara a los congregados. 13/05/2019 19:09

Fernando J Pérez "Mi trabajo consistió más en hacer bajar a la gente de los coches; una señora mayor se hizo la mascota, o la amiga, de toda la juventud que estaba ahí encima... Mi trabajo era colocar a los voluntarios que estaban sueltos [para hacer un cordón y proteger los coches de la Guardia Civil]. La orden llega desde el señor Jordi Sànchez", recuerda. 13/05/2019 19:06

Fernando J Pérez Martínez también formó parte del cordón de voluntarios para la salida de la comitiva judicial. "Yo me situé en la cabeza del cordón; iban llegando otros voluntarios y nos íbamos turnando", recuerda la testigo. 13/05/2019 19:05

Fernando J Pérez La última testigo de este lunes es María Luisa Martínez Olivera, también presente el 20 de septiembre de 2017 en la concentración ante la Consejería de Economía. 13/05/2019 19:01

Fernando J Pérez "Los jóvenes, que eran los que habían estado en los coches, y que estaban abajo, no querían marcharse", recuerda la testigo. 13/05/2019 18:58

Fernando J Pérez Prat dice que los discursos de desconvocatoria de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart el 20-S no pudieron ser oídos por los concentrados. 13/05/2019 18:57

Fernando J Pérez La testigo dice que vio a Eulàlia Reguant y Mireia Boya, de la CUP, subirse a los vehículos de la Guardia Civil "para calmar los ánimos" de la gente más joven. 13/05/2019 18:55

Fernando J Pérez "Cuando estaba oscureciendo, nos comunicaron que el señor [Jordi] Sànchez había pedido que los voluntarios hiciéramos un cordón para ponernos entre los vehículos [de la Guardia Civil] y la gente. Teníamos que hacer que la gente bajara de los vehículos. Había una señora de 77 años, la yaya le decían, a la que la gente le había cogido cariño, y que dijo a la gente que bajara. Cuando conseguimos que, a regañadientes, se bajaran, (...) cerramos y ya está", relata la testigo Silvia Prat. 13/05/2019 18:53

Fernando J Pérez La testigo dice que se dirigió sobre las seis de la tarde a la carpa de la ANC, y allí le dieron un peto y le indicaron que diera relevo a los voluntarios que formaban un cordón para "facilitar el paso de la comitiva judicial" y "mantener un pasillo por el que pudiera pasar todo el mundo". Prat dice que no era un servicio de seguridad sino "de orden", para facilitar la salida de la Consejería. 13/05/2019 18:50

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión, con los dos testigos que faltan de la 43ª jornada. El tribunal llama a Silvia Prat, que acudió el 20 de septiembre de 2017 a la manifestación ante la Consejería de Economía de la Generalitat, en protesta contra la Operación Anubis de la Guardia Civil contra los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre. 13/05/2019 18:48

Jesús García Finaliza la extensa declaración de Jaume Asens, que ha estado plagada de alusiones políticas. Marchena ordena un breve receso de 10 minutos. 13/05/2019 18:27

Jesús García "Expreso mi incomodidad de que la Abogacía del Estado y la Fiscalía vayan de la mano con Vox", dice Jaume Asens ahora que es el turno de preguntas del partido de extrema derecha. Asens tendrá que compartir el Congreso de los Diputados, entre otros, con el abogado que le formula las preguntas, Javier Ortega Smith. 13/05/2019 18:24

Jesús García Asens explica que el Ayunatmiento de Barcelona puso a disposición de los ciudadanos un servicio de asesoramiento jurídico. El Consistorio se personó también, como acusación popular, en la causa abierta por el juzgado de instrucción número siete de Barcelona contra agentes y mandos de la Policía. "Nuestro compromiso con el 1 de octubre, a diferencia de lo que han dicho muchas personas, fue muy claro", dice Asens, que aprovecha esta última pregunta de la defensa para hacer un alegato político. 13/05/2019 18:22

Jesús García Actuación policial "inmoral" y "brutal" el 1-O. Asens explica que estuvo con varias personas "heridas" durante la jornada del 1-O. El diputado electo define como "inmoral" y "brutal" la actuación de la policía durante el referéndum. 13/05/2019 18:21

Jesús García El 1-O "dejó de ser un referéndum" porque "no tenía consecuencias jurídicas". La consulta, sin embargo, estaba amparada en el "derecho de reunión". 13/05/2019 18:18

Jesús García "Había razones morales, políticas y jurídicas. Estábamos ante un abuso de derecho", dice Asens, cuya formación apeló a realizar "acciones de desobediencia civil". 13/05/2019 18:17

Jesús García Interrogatorio accidentado. Manuel Marchena está interrumpiendo en reiteradas ocasiones el interrogatorio del abogado Àlex Solà. Considera que muchas de sus preguntas son impertinentes y que está pidiendo valoraciones al testigo. 13/05/2019 18:14

Jesús García "Formule otra pregunta", dice Marchena. Es una de sus frases más repetidas en la sesión de este lunes. 13/05/2019 18:11

Jesús García En Barcelona, dice Jaume Asens, es "práctica habitual" que haya concentraciones no comunicadas. Explica que por lo general, los agentes tienen instrucciones de permitir ese tipo de concentraciones. 13/05/2019 18:08

Jesús García El papel de Asens en el intento de registro a la sede de la CUP. Jaume Asens explica que acudió frente a la sede de la CUP para intentar ejercer la "interlocución" con mandos de la Policía. Dice que no lo consiguió. "Advertimos de que iríamos al juzgado de guardia a poner en conocimiento esa situación. Al cabo de media hora, las fuerzas desplegadas abandonaron sus posiciones". 13/05/2019 18:08

Jesús García "Asedio" a la CUP. Así define Jaume Asens el intento de registrar la sede de la formación anticapitalista el 20 de septiembre de 2017. El diputado electo inicia con fuerza su declaración y habla de una "situación de excepcionalidad" el 20-S. 13/05/2019 18:04

Jesús García Àlex Solà, uno de los abogados de Jordi Cuixart, es quien formula las preguntas a Jaume Asens. Los dos son viejos conocidos, como abogados, en causas relacionadas con derechos fundamentales. 13/05/2019 18:04

Jesús García Asens ha sido el principal promotor, desde el Ayuntamiento de Barcelona, de la acusación en la causa abierta contra agentes y mandos de la Policía por delitos de lesiones y contra la integridad moral. 13/05/2019 18:03

Jesús García Querella contra Jaume Asens. El diputado dice que no sabe si está siendo investigado en alguna causa porque los sindicatos policiales se querellaron contra él y contra la alcaldesa Ada Colau. 13/05/2019 18:02

Jesús García El tribunal llama a declarar al diputado electo en el Congreso Jaume Asens, que ha sido concejal del Ayuntamiento de Barcelona durante el mandato de Ada Colau. Asens es abogado y estuvo presente, entre otras cosas, en el intento de registro por parte de la Policía en el registro de la CUP. 13/05/2019 18:01

Jesús García La Taula per la Democràcia, y no el Gobierno de la Generalitat, fue el convocante del "paro de país", dice Ros a preguntas del abogado de la exconsejera Dolors Bassa. El abogado Mariano Bergés pregunta por los servicios mínimos y trata de acreditar que se fijaron los mismos criterios que en otro tipo de huelgas. Marchena le interrumpe. 13/05/2019 17:58

Jesús García El "paro de país". Camil Ros dice que el 3 de octubre no se celebró una huelga general sino un "paro de país". "Nos pusimos de acuerdo en dar una respuesta a las actuaciones policiales del 1 de octubre", dice el testigo a preguntas de Marina Roig, que está estirando el interrogatorio. 13/05/2019 17:56

Jesús García La concentración frente al TSJC. La abogada pregunta ahora por una concentración, al día siguiente -21 de septiembre de 2017- frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. "Tanto el secretario general de CC OO como yo tuvimos la iniciativa de hablar con Cuixart y Sànchez y nos reunimos luego por la noche para poder hablar de la situación". 13/05/2019 17:51

Jesús García El 20-S. "Vi a la gente con una actitud tranquila", rememora Camil Ros, que estuvo hablando a lo largo de la jornada, entre otros, con el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart. Ros asegura que en ningún momento Cuixart interpretó esa movilización como un intento de impedir la actuación judicial. "Era más una actuación de protesta. Todos estábamos desorientados de hacia dónde podían ir las cosas". 13/05/2019 17:50

Jesús García Turno de Camil Ros, secretario general de UGT en Cataluña. La abogada de Jordi Cuixart pregunta por los parlamentos en los que Ros y otras personalidades pidieron la libertad de los detenidos el 20-S. "Consideramos la defensa de las instituciones y de las personas que las representan. Creímos que eran desproporcionadas las detenciones e hicimos un llamamiento pacífico a la movilización". 13/05/2019 17:46

Jesús García El funcionamiento del Pacte Nacional pel Referèndum. Itziar González detalla las reuniones del comité ejecutivo del Pacte Nacional pel Referèndum, que promovía una consulta acordada sobre la independencia entre el Gobierno y la Generalitat. González dice que se puso el acento en la necesidad de ser independientes del Govern y de los partidos polítcos. "Nos preocupó mucho cómo se harían las cosas, de dónde saldría el dinero..." 13/05/2019 17:36

Jesús García "Me llamó el presidente Puigdemont y me dijo que, a raíz de una resolución del Parlamento, se pedía al Gobierno promover una acción para "impulsar un acuerdo" sobre el referéndum, dice González a preguntas de la abogada de Jordi Cuixart. 13/05/2019 17:33

Jesús García El presidente del tribunal, Manuel Marchena, llama a declarar a Itziar González, exconcejal del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona. González es arquitecta y fue miembro del comité ejecutivo del Pacte Nacional per al Referèndum. 13/05/2019 17:31

Jesús García La abogada del Estado pregunta a Vallvé sobre el 1-O y el testigo relata que los ciudadanos se comportaron de forma "pacífica". 13/05/2019 17:29

Jesús García "En ningún momento se quiso dificultar la actuación judicial", dice Vallvé sobre las concentraciones masivas ante la sede de Economía. Ese día, un juez de Barcelona ordenó 40 registros y diversas detenciones de altos cargos de la Generalitat en la investigación abierta sobre el referéndum de independencia. 13/05/2019 17:20

Jesús García La protesta del 20-S en Economía. "No había ningún brote de personas. Era una manifestación de personas indignadas. Los bares estaban abiertos sin ningún tipo de problemas". 13/05/2019 17:19

Jesús García Vallvé defiende que las movilizaciones convocadas por Òmnium Cultural fueron siempre de carácter pacífico. El testigo dice que participó en un acto de apoyo al expresidente Artur Mas cuando fue procesado por organizar la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014. Las manifestaciones "en absoluto tenían intención" de "presionar" al poder judicial, sino de "ejercer el derecho de manifestación". Su declaración va en sintonía de lo defendido por el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que ha solicitado su declaración. 13/05/2019 17:16

Jesús García Turno de Joan Vallvé, vicepresidente tercero de Òmnium Cultural. Vallvé explica, a preguntas de Marchena, que fue "detenido y encarcelado en 1971 por contribuir a la fundación de la Asamblea de Cataluña". 13/05/2019 17:13

Jesús García El abogado pregunta a Álvarez sobre los acuerdos para servicios mínimos de la huelga del 3 de octubre de 2017, convocada en protesta por la actuación policial durante el 1-O. Fue el llamado "paro de país", que fue apoyado por los sindicatos. Las acusaciones apenas formulan preguntas y finaliza así la brevísima declaración de Álvarez. 13/05/2019 17:11

Jesús García Turno de Josep Maria Álvarez, secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT). Su testifical ha sido solicitada por el abogado de la exconsejera Dolors Bassa. Antes, fue máximo responsable de la UGT en Cataluña. 13/05/2019 17:05

Jesús García "No se recibió ninguna petición formal administrativa, no hubo ninguna carta en la que se nos dijese que era un buque de Estado y no se usó la disposición adicional de la ley de puertos. En ningún caso se advirtió a la Generalitat de la causa del atraque del buque Moby Dada", señala el exsecretario de Infraestructuras de la Generalitat sobre un episodio que forma parte del escrito de acusación del fiscal y al que han aludido diversos testigos a lo largo del juicio. En un mensaje en Twitter, el exconsejero de Territorio Josep Rull aludió a un artículo publicado en el diario La Razón sobre el Moby Dada: "En efecto, no lo hemos dejado atracar". 13/05/2019 16:54

Jesús García Font dice que en ningún caso se puso de manifiesto, por parte de Fomento, que se trataba de un buque de Estado. 13/05/2019 16:51

Jesús García La polémica con el puerto de Palamós. El abogado de Josep Rull pregunta a Font sobre la polémica vinculada con la llegada de uno de los barcos (el Moby Dada) al puerto de Palamós el 19 de septiembre de 2017, donde le fue prohibida la entrada. El testigo asegura que no se cumplieron las solicitudes por parte del buque para atracar en el puerto. "Hubo comentarios y correos electrónicos para un atraque durante 20 días". 13/05/2019 16:49

Jesús García Turno de Ricard Font, exsecretario de Infraestructuras y Movilidad de la Generalitat. Font ha sido citado por la defensa de Josep Rull sobre el atraque de los barcos con efectivos de Policía y Guardia Civil. Font era el presidente de Ports de la Generalitat durante el otoño de 2017. 13/05/2019 16:47

Jesús García La actuación policial y los desperfectos del 1-O: 268.000 euros. La secretaria general de Educación explica la "valoración de daños" causados a los centros de votación durante el 1-O, que cifra en 268.000 euros. La mayoría, señala, están vinculados a la actuación policial. 13/05/2019 16:42

Jesús García La defensa pregunta a Cuenca sobre la titularidad de los centros educativos en Cataluña. Durante el 1-O, colegios e institutos de enseñanza fueron utilizados como locales de votación. 13/05/2019 16:37

Jesús García Se reanuda la sesión en el Tribunal Supremo. El presidente Manuel Marchena llama a declarar al primer testigo de la tarde, cuya declaración estaba prevista en realidad para esta mañana. Se trata de Nuria Cuenca, secretaria general del Departamento de Educación. 13/05/2019 16:35

Puigdemont agradece a Ibarretxe su asistencia al juicio. El exlehendakari Juan José Ibarretxe se encontraba este lunes entre el público del juicio. El expresident Carles Puigdemont le ha agradecido el que ha definido como "un gran gesto de amistad y solidaridad": https://twitter.com/KRLS/status/1127921838091272192 13/05/2019 15:16

Fernando J Pérez El juicio se interrumpe hasta las 16.30. 13/05/2019 14:20

Fernando J Pérez Corretja, a preguntas de Vox, afirma que no le constan contratos para traer a observadores internacionales para el referéndum ilegal del 1-O. 13/05/2019 14:19

Fernando J Pérez "La ley de transparencia catalana es muchísimo más exigente que la ley española", afirma Corretja sobre los procedimientos para la contratación. "En la Generalitat hay un control muy exhaustivo de determinados contratos, incluso menores". 13/05/2019 14:14

Fernando J Pérez "Me parecería bastante increíble, me parece inimaginable", señala la testigo cuando se le pregunta si se podían hacer los contratos para el referéndum ilegal a través de Òmnium Cultural. 13/05/2019 13:58

Fernando J Pérez "Cuando se detecta alguna irregularidad se abre un expediente de revisión de oficio para su anulación, porque es nulo de pleno derecho". "¿Es posible que la irregularidad se detecte con posterioridad, cuando el contrato se ha ejecutado?", pregunta la fiscal Madrigal. "En este momento no recuerdo ningún caso concreto, me parece muy difícil, existe la posibilidad pero nunca la he vivido", señala la alta funcionaria. 13/05/2019 13:57

Fernando J Pérez "Las normas se siguieron a rajatabla, se envió toda la información hasta que se produjo la intervención de la Generalitat por el artículo 155. Se cumplieron todas las obligaciones", afirma Corretja sobre la orden de remitir al Ministerio de Hacienda todos los contratos y compromisos de pago de la Generalitat para su fiscalización. 13/05/2019 13:54

Fernando J Pérez Mercè Corretja afirma que todos los contratos de la Generalitat "se publican en el portal de Transparencia". Sobre las supuestas contrataciones para el referéndum tras la aprobación de la ley del referéndum el 6 de septiembre, la funcionaria afirma: "Me inquietó, pero me tranquilizó que entre el 6 de septiembre y el 1 de octubre era materialmente imposible realizar cualquier contrato en este espacio de tiempo y el Govern no tienen los recursos técnicos y económicos para realizarlo", afirma, a preguntas del letrado Josep Riba. 13/05/2019 13:49

Fernando J Pérez La testigo corrobora que en los archivos de la Generalitat no se ha encontrado "absolutamente ningún contrato" relacionado con el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Dice que ha buscado en varias ocasiones, entre otras razones, para responder a preguntas parlamentarias sobre ello. 13/05/2019 13:44

Fernando J Pérez El acuerdo marco de servicios postales. "Lo conocía, era de tramitación simplificada, estaba prorrogado hasta septiembre de 2017, no tenía concreción de condiciones, el acuerdo ya contiene los precios y las condiciones de ejecución. Tenía tres lotes, dos adjudicados a Correos y uno adjudicado a Unipost. No podían adjudicarse los tres lotes a la misma empresa. El de Unipost correspondía a cinco departamento [de la Generalitat]" recuerda la funcionaria Corretja. 13/05/2019 13:42

Fernando J Pérez "Formule una pregunta que nos alivie de explicaciones muy valiosas, pero que son de contenido jurídico", la pide el juez Marchena al abogado Homs. 13/05/2019 13:39

Fernando J Pérez La declaración de la alta funcionaria tiene que ver con el delito de malversación de que se acusa a los politicos catalanes en el juicio del procés. Uno de los grandes interrogantes jurídicos del juicio es el momento en que se produce el desvío de fondos públicos: cuando se compromete el gasto o cuando se realiza la prestación. 13/05/2019 13:38