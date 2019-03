Juicio del ‘procés’, en directo | Siguen los interrogatorios de agentes de la Guardia Civil

Jesús García La colaboración de un empresario para guardar material del 1-O. El fiscal Fidel Cadena comienza el interrogatorio al primero de los guardias civiles de este miércoles. El agente participó en el registro de una nave industrial en el municipio de Bigues i Riells (Barcelona) ante la sospecha de que hubiese material sobre el 1-O. "Se llegó allí gracias a las intervenciones telefónicas" ordenadas por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. Uno de los investigados, Francesc Sutries (director de Patrimonio) recibió la oferta de una persona que "quería ayudar". Sutries se reunió con Pau Furriols, el empresario que ofreció su nave para guardar material del referéndum. 20/03/2019 09:40

Jesús García En breve comienza la 19ª sesión del juicio del 'procés' con diez nuevos testigos. Este miércoles está prevista la comparecencia de 10 guardias civiles más como testigos. Tres de ellos estaban citados ayer, pero no se les pudo escuchar porque el relato de sus compañeros se alargó. El primero en testificar participó en el registro de una nave industrial en Bigues i Riells (Barcelona), mientras que los dos siguientes se encargaron del análisis de correos electrónicos de la exconsejera de Trabajo Dolors Bassa. Tras ellos comparecerán, a lo largo del día, otros siete agentes que también analizaron correos de los 12 líderes independentistas procesados. 20/03/2019 09:33

EL PAÍS Torra lleva al límite su pulso al Estado por los lazos amarillos La Junta Electoral se dispone a acudir al fiscal. Por Anabel Díez y Josep Catà. 20/03/2019 08:37

EL PAÍS Buenos días. Abrimos de nuevo el directo para informar de la jornada de hoy del juicio del procés. Gracias por seguirnos. 20/03/2019 08:11

EL PAÍS Hasta aquí el seguimiento de la jornada de hoy del juicio del procés. Buenas noches y gracias 19/03/2019 21:50

EL PAÍS El cabo primero de la Guardia Civil que desquició a las defensas El omnipresente cabo primero –estuvo en casi todos los lugares objeto de la investigación— fue quien terminó desvelando la verdadera identidad del “tal Toni”. Por Pablo Ordaz Foto: Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Santi Villa, Meritxell Borràs y Carles Mundó, durante al sesión del juicio de este martes. EFE 19/03/2019 21:19

Fernando J Pérez Se suspende la sesión hasta mañana a las 9.30. El tribunal seguirá tomando declaración a los tres guardias previstos para este miércoles y que no han podido declarar hoy. A esos hay que sumar los siete agentes previstos inicialmente para mañana. 19/03/2019 19:38

Fernando J Pérez "Yo lo que veo es una actuación proporcionada y con la actuación de la fuerza mínima e imprescindible", sostiene el mando de la Guardia Civil sobre la intervención del instituto armado el 1-O 19/03/2019 19:36

Fernando J Pérez "Era público y notorio" que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había prohibido el referéndum del 1 de octubre, cuando el abogado Van den Eynde le pregunta si le mostró a la gente el auto que vetaba la consulta ilegal. 19/03/2019 19:19

Fernando J Pérez Hostilidad en aumento. "No pudimos intervenir en más centros porque cuando llegamos a los centros la gente obstaculizaba el mandato judicial, impedían acceder e incautar el material. Y la hostilidad a lo largo del día iba aumentando", rememora el agente del instituto armado a preguntas de la abogada del Estado, Rosa Seoane. 19/03/2019 19:15

Fernando J Pérez Un agente de Mossos le dijo que "no reconocía ni al Constitucional ni al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que solo reconocía al major Trapero", recuerda el mando de la Guardia Civil. 19/03/2019 19:09

Fernando J Pérez Presencia "mínima" de los Mossos. "Los Mossos, como elementos comunes, había presencia mínima, pasividad y falta de colaboración, aunque hubo mossos que hablaron puntualmente con los congregados. Ausencia de fuerzas de control de masas", recuerda el agente. "Y hubo enfrentamientos provocados por mossos, no por la Guardia Civil", relata. 19/03/2019 19:08

Fernando J Pérez El agente cuenta casos en los que la Guardia Civil tuvo que retirarse del colegio electoral por la resistencia de la masa concentrada. "Muchas veces ni nos escuchaban, la situación hostil hacía imposible la comunicación". 19/03/2019 19:06

Fernando J Pérez El guardia civil habla de que hubo "dos casos de golpes en la cabeza y un intento de robo de moto y un intento de sustracción de arma" en pueblos barceloneses el 1 de octubre de 2017. El agente está desgranando con el fiscal diferentes incidentes, como lanzamientos de sillas, intentos de atropellos con un vehículo industrial especial o la retirada del escudo, el casco y la defensa (la porra). 19/03/2019 19:04

Fernando J Pérez El fiscal Cadena pregunta por las actuaciones del 1 de octubre. "Nos encontramos un número considerable de gente, éramos insultados, increpados y golpeados, la resistencia pasiva se transformaba en activa, y el ánimo era obstaculizar o impedir el mandamiento judicial". "Había gente estratégicamente instalada que daba aviso de la llegada de las fuerzas de seguridad, lo que aumentaba el número de gente en la masa". El agente habla de que en algunos pueblos de Barcelona había tractores y barricadas de "balas de paja". 19/03/2019 19:02

Fernando J Pérez "El letrado de la Administración de Justicia llevaba pasamontañas, cuando llegamos a las cinco de la tarde a la sede de Unipost", relata el guardia civil testigo de los registros en Unipost. "Somos increpados, grabados, filmados y al letrado de la Administración de Justicia le dicen “traidor, te conocemos”, recuerda el agente. Los antidisturbios de los Mossos despejaron la zona con una carga. La comisión judicial estuvo paralizada durante dos horas y media, rememora. 19/03/2019 18:54

EL PAÍS Este vídeo recoge el momento en el que un vehículo camuflado de la Guardia Civil abandona la oficinas oficinas de Exteriores de la Generalitat con el detenido Xavier Puig en su interior. Sobre este momento, el tercer guardia civil en prestar declaración como testigo hoy ha comentado: "El detenido no daba crédito, estaba viviendo un capítulo de terror total, solo decía sáquenme de aquí". El vídeo es de nuestro compañero Guillem Andrés. https://twitter.com/Guillem_Andres/status/910458079581556736 19/03/2019 18:52

Fernando J Pérez El agente relata que recibieron el 18 de septiembre de 2017 una información anónima de que se iba a recibir en Unipost los sobres para el referéndum. Los guardias proponen al juez actuar de manera inmediata para intervenir el material electoral e investigar el papel de Unipost. 19/03/2019 18:45

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión. Entra a declarar el jefe de la brigada de policía judicial de la provincia de Barcelona. Este guardia civil declarará sobre el registro en la sede de Unipost, desde la que se iba a enviar a los ciudadanos las papeletas para votar el 1 de octubre de 2017. 19/03/2019 18:43

Jesús García Descrédito del testigo. El abogado de Joaquim Forn trata de desacreditar al testigo. Javier Melero pregunta si la Guardia Civil "usó la fuerza" ante la situación tan "grave" descrita por el testigo. Éste responde que admite que nadie resultó herido salvo "alguna magulladura". 19/03/2019 18:20

Fernando J Pérez Polémica sobre la actuación de Forcadell. ¿Cómo pudo pasar entre dos furgonas y saludar?, pregunta Olga Arderiu, letrada de la expresidenta del Parlament. "Circulaban [en] dirección montaña con rotativos puestos [sirenas], los congregados pensaron que eran de Guardia Civil, se abre la ventanilla trasera del último vehículo y se ve a Carme Forcadell, la gente abrió el paso", recuerda el testigo. "¿Iba a contradirección por Via Laietana con toda la gente delante?", pregunta la abogada Arderiu. "Mire, tenía yo bastante allí como para preocuparme por la señora Forcadell", afirma el guardia. 19/03/2019 18:16

EL PAÍS Imagen de archivo | Manifestantes intentan detener el coche en el que viaja Xavier Puig, después de ser detenido por la Guardia Civil, el 20 de septiembre de 2017. Imagen de Emilio Morenatti (AP) 19/03/2019 18:03

Fernando J Pérez Forcadell y la masa. "Forcadell [entonces presidenta del Parlament] sacaba la mano para agitar a la masa desde el coche oficial", termina su interrogatorio el fiscal al guardia civil. 19/03/2019 17:50

Fernando J Pérez "Una rabia descontrolada". "No era una cara normal, eran caras de mucha rabia", sigue explicando el guardia civil. "Era una rabia descontrolada, me sorprendió que la población civil tuviera esa gran falta de respeto de llegar a sustraer a un detenido de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado". 19/03/2019 17:49

Fernando J Pérez "Los Mossos miraban", afirma el guardia civil cuando relata los incidentes ante la Consejería de Exteriores el 20-S. 19/03/2019 17:47

Fernando J Pérez Un capítulo de "terror total". "Quisieron sustraer al detenido de la cápsula de seguridad de los guardias civiles que se lo llevaban, lo agarraban del cuello y la ropa, se produjeron forcejeos", explica el guardia civil, que está haciendo el relato más explícito de violencia de las jornadas del 20 de septiembre. "Daban golpes en el vehículo, eran tan grandes los golpes que llegaron a hacer daños graves en el vehículo, rompieron la ventanilla. El detenido no daba crédito, estaba viviendo un capítulo de terror total, solo decía sáquenme de aquí". 19/03/2019 17:46

Jesús García La multitud "intentó sustraer al detenido" de la Guardia Civil. El guardia civil está explicando con detalle los problemas de la comitiva judicial en Exteriores. Dice el testigo que hay una "segunda situación más grave", que es la salida del detenido. "El ambiente estaba aún más peligroso. Pensé que iban a entrar dentro". La Guardia Civil montó un operativo para sacar a Puig Ferré. "Nos tiraron aguas y botellas. La multitud se agolpó de tal manera que quisieron sustraer al detenido de la cápsula de seguridad. Algo inaudito". 19/03/2019 17:46

Jesús García Los problemas de la secretaria judicial de Exteriores. "Los manifestantes empezaron a zarandear el vehículo, la secretaria judicial empezó a llorar", dice el guardia civil sobre los incidentes alrededor de Exteriores. "Estaban golpeando el vehículo y ella estaba horrorizada, con las manos en la cabeza", dice sobre la salida de la letrada de la Administración de justicia que participó en esos registros. 19/03/2019 17:43

Fernando J Pérez "Si este tumulto de gente asalta el Departamento los efectos pueden ser devastadores", afirma el responsable de la Guardia Civil para justificar la evacuación de la letrada de la Administración de Justicia de la Consejería de Exteriores. 19/03/2019 17:40

Fernando J Pérez Ambiente agresivo. El agente describe el clima de tensión a las puertas de la Consejería de Exteriores el 20 de septiembre. "El ambiente estaba muy crispado y preveía que iba a haber actos violentos. Pedí sacar a la secretaria judicial de ahí ante el temor de un asalto, había un ambiente muy agresivo". 19/03/2019 17:38

Jesús García La concentración frente a Exteriores: de la protesta a las amenazas. El fiscal Javier Zaragoza pregunta si los guardias civiles tuvieron "problemas" por la concentración de ciudadanos frente al Departamento de Exteriores. "Al principio eran funcionarios. Poco a poco se fue sumando gente. Gritaban. Era normal en un grupo de personas que tenía un descontento hacia nosotros, de esa libertad que tiene la población para expresarse". Con el paso de las horas, sin embargo, dice que hubo "un cambio en el ambiente". "Pasamos a insultos, amenazas de muerte... La actitud se iba crispando más". 19/03/2019 17:37

Jesús García El "incordio" de los abogados de la Generalitat. El guardia civil explica que por la mañana aparecieron dos abogados de la Generalitat en la sede de Exteriores. El fiscal pregunta si plantearon problemas. "Uno de ellos era un poco quisquilloso. Se encontraba un poco molesto con nosotros y adoptó esa posición de querer incordiarnos un poco". 19/03/2019 17:31

Jesús García Turno para el tercero de los agentes de la Guardia Civil citados este martes ante el Tribunal Supremo. Como en el resto de casos, su imagen no se emitirá. Este agente estuvo presente, entre otros, en el registro del Departamento de Asuntos Exteriores de la Generalitat el 20 de septiembre de 2017. Entre otras cosas, tenía la misión de detener a Xavier Puig Ferré, cargo del departamento que dirigía Raül Romeva. 19/03/2019 17:24

Fernando J Pérez Termina la declaración del testigo cabo primero que estuvo en la detención de Josep Maria Jové. El testigo ha declarado sobre casi todos los aspectos del referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre. 19/03/2019 17:20

Fernando J Pérez La campaña de Catalanes en el Exterior. El cabo primero vincula, a preguntas del abogado Francesc Homs, la campaña de Catalanes en el Exterior con el referéndum ilegal del 1 de octubre. "En esa campaña se habla de una opción clara de decidir de forma directa lo que pasa en nuestro país, con un mapa de Cataluña en relieve, con un sí o no (...) La campaña se tiene que publicitar antes, si se hace dos días antes no se puede votar", le contesta el guardia civil. 19/03/2019 17:09

Fernando J Pérez No le examine. "¿Usted cree que el tribunal puede admitir la pertinencia de una pregunta al testigo que comienza por "usted conoce que la Ley de Enjuiciamiento Criminal...? No examine usted al testigo", reconviene el juez Marchena al letrado Jordi Pina. 19/03/2019 17:00

Fernando J Pérez Aclaración de Marchena. "Estamos insistiendo en la integridad de unos atestados que no van a ser objeto de valoración por el tribunal, perdemos el tiempo; los atestados no van a ser fuente de prueba, van a ser fuente de prueba las respuestas de este señor, pero desvinculadas a los atestados", explica el presidente del tribunal a las preguntas de la letrada Judit Gené al cabo primero de la Guardia Civil testigo. 19/03/2019 16:46

Fernando J Pérez Los gastos del Diplocat. "Antes de pedir la entrada y registro se pidió a la Agencia Tributaria que nos dijera las cuentas activas de Diplocat, y vemos pagos de vuelos, hoteles... Se realizan gestiones con los hoteles, de ahí se determinan los gastos. La información no estaba completa y de ahí se hizo el registro. La información que se solicita a los hoteles es mediante un oficio policial, a través del registro que tienen los hoteles para el control de los viajeros", explica el cabo primero testigo. 19/03/2019 16:39

Fernando J Pérez La concentración de protesta en casa de Jové. "Se levantaron voluntariamente después de 15 minutos porque el oficial de la Guardia Civil intentaba solicitar el apoyo de los Mossos, y la gente que estaba sentada dijo que iban a evitar darles el gusto de que les levanten los Mossos", recuerda el cabo primero. 19/03/2019 16:25

Fernando J Pérez Van den Eynde, que interviene ahora, es el abogado también de Josep Maria Jové, número dos de Oriol Junqueras en la Consejería de Economía. El letrado pregunta al guardia civil si no sabía que Jové, aquel 20 de septiembre, cuando fue detenido en su domicilio, renunció a participar en el registro de su despacho en la Consejería. "Yo jamás le participé a usted, que estaba allí presente, ni al detenido ni a la letrada de la Administración que se iba a hacer otro registro", le dice el testigo al abogado. 19/03/2019 16:22

EL PAÍS Hemeroteca, marzo de 2018 | Los jefes de Unipost niegan haber cobrado de la Generalitat por el referéndum Los directivos aseguran ante el juez que ignoraban que las cartas eran para el 1-O Por Jesús García. Imagen de Carles Ribas 19/03/2019 16:22

Fernando J Pérez “¿En su unidad o en la Guardia Civil quién decidía a quién se citaba como imputado o como testigo?”, pregunta Van den Eynde, abogado defensor de Junqueras. “En el tema de la investigación sobre el desvío de fondos públicos, el equipo lo consensuaba con los instructores [de los atestados], proponíamos una serie de diligencias y así se hacía. Yo a nadie que haya empezado a tomar declaración como testigo lo he convertido en imputado, yo”, responde el cabo primero. 19/03/2019 16:20

Fernando J Pérez "A través de las notas de entrega, con el sello oficial de cada uno de los departamentos, se peticionaba el servicio a Unipost" del correo postal de los sobres para el 1-O, afirma el guardia civil testigo. Esta declaración puede ser relevante a la hora de analizar el posible delito de malversación. 19/03/2019 16:14

Fernando J Pérez "¿Hay alguna operación en la que haya participado usted y que no haya citado el fiscal?", pregunta el abogado Andreu Van den Eynde al cabo primero. "Sí, concretamente el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona solicitó gestiones sobre una petición que hizo el juzgado a la administradora concursal de Unipost, sobre si había alguna factura pendiente de cobro de Unipost a la Generalitat. La administradora dijo que no tenía constancia de facturas pendientes de cobro", recuerda el cabo primero testigo. Con el pie que le da el abogado de Junqueras, el guardia civil se lanza a explicar el recorrido de las facturas. 19/03/2019 16:09

EL PAÍS Un ex alto cargo de Hacienda señala que la Generalitat pudo “burlar” el control del Estado para el 1-O Agentes de la Guardia Civil detallan su participación en los registros en sedes de la Generalitat La crónica de las declaraciones de la mañana, por Reyes Rincón. Imagen de Efe. 19/03/2019 16:07

Fernando J Pérez Buenas tardes. En breves instantes se reanudará la 18ª sesión del juicio del procés. Seguirá declarando el cabo primero que participó en la mayoría de investigaciones sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre. 19/03/2019 16:03

Fernando J Pérez El interrogatorio de la abogada del Estado, Rosa Seoane, ha quedado interrumpido abruptamente cuando el juez Marchena le ha reconvenido, en términos muy contundentes, por intentar replantear una pregunta que ya había sido declarada impertinente. Tras ese parón, la abogada ha dicho "no hay más preguntas" al cabo primero, que seguirá contestando esta tarde a las defensas. 19/03/2019 14:07

Jesús García Tras la intervención de la Abogacía del Estado y de Vox, Manuel Marchena ordena un receso. La 18ª sesión del juicio del 'procés' se reanudará a las 16.00 con el interrogatorio de las defensas al cabo de la Guardia Civil que está dando una visión panorámica sobre los gastos vinculados al referéndum del 1-O. 19/03/2019 14:03

Jesús García El pago a observadores internacionales. El cabo que está prestando declaración ha participado en la mayor parte de la investigación sobre los gastos vinculados al 1-O. Según el testigo, la Generalitat pagó el 85% de las actividades de Diplocat. 19/03/2019 13:52

Fernando J Pérez Declaración panorámica. El cabo primero que testifica hoy tiene conocimiento de la mayoría de los elementos de la investigación sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre. Ahora está respondiendo preguntas acerca de los observadores internacionales de la consulta. Antes ha respondido sobre la cartelería o los registros en la sede de Unipost, encargada de repartir los sobres y las notificaciones a los miembros de las mesas electorales. 19/03/2019 13:49

Fernando J Pérez Nueva protesta de las defensas sobre las preguntas al cabo primero. La declaración de este testigo está siendo, quizá, la más accidentada e interrumpida de las 18 jornadas que acumula ya el juicio del procés. 19/03/2019 13:43

Jesús García Las facturas de Unipost. El guardia civil explica que se pidió saber si las facturas estaban "registradas" en el sistema electrónico de la Generalitat. "La interventora en una primera contestación dijo que no, que no había constancia del pago de esas facturas. Pero habla de un anexo...", dice el testigo antes de que la defensa interrumpa nuevamente su declaración. 19/03/2019 13:38

Fernando J Pérez Las defensas siguen protestando por las preguntas (y las respuestas) del cabo primero de la Guardia Civil que testifica en estos momentos. 19/03/2019 13:36

Jesús García El registro en la sede de Unipost. El guardia civil explica ahora, aún a preguntas del fiscal Javier Zaragoza, que también participó en el registro de la sede central de Unipost, en L'Hospitalet de Llobregat. La Generalitat encargó a Unipost la distribución de sobres y papeletas del referéndum. "En el despacho de Pablo Raventós encontramos una nota manuscrita y una tabla de resumen en la que identificaba cinco departamentos de la Generalitat". 19/03/2019 13:35

Jesús García "Antonio Gorda", nombre falso de un alto cargo de la Generalitat. El guardia civil explica que el teléfono móvil utilizado por un alto cargo de la Generalitat para hacer encargos relacionados con el referéndum estaba a nombre de otra persona. El secretario de Difusión -que encargó la cartelería y los anuncios del 1-O- se llama Antoni Molons. El teléfono móvil, sin embargo, estaba a nombre de un desconocido "Antonio Gorda". 19/03/2019 13:31

Fernando J Pérez Se suceden las protestas de las defensas sobre las preguntas del fiscal al cabo primero que está declarando en estos momentos. El testigo participó en gran parte de las actuaciones y atestados de su unidad, y que tienen que ver con diferentes aspectos de la investigación contra el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. 19/03/2019 13:29

Jesús García El papel de TV-3 y el pago por los anuncios del 1-O. El testigo está aportando detalles que tratan de corroborar la tesis de la malversación. El guardia civil explica que la presidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), el ente público que gestiona TV-3 y Catalunya Ràdio, comunicó por correo eletrónico que la campaña sobre los anuncios del 1-O "fue de pago". Núria Llorach inclusó "aportó las facturas" inicialmente. 19/03/2019 13:21

Fernando J Pérez Sorpresa para las defensas. El guardia civil que interviene ahora está respondiendo preguntas sobre los gastos del referéndum de autodeterminación del 1-O, cuando había sido citado inicialmente sobre el registro en el despacho de Josep Maria Jové. Estas declaraciones están suscitando las protestas de los letrados defensores. El juez Marchena les indica que en su turno de palabra podrán preguntarle por estas cuestiones. 19/03/2019 13:18

Fernando J Pérez La exposición de motivos de Alonso Martínez. El juez Marchena rectifica al letrado Andreu Van den Eynde, que sugiere que las preguntas al testigo no son válidas porque este no fue interrogado en fase de instrucción. El magistrado le dice que esa idea de que solo puedan testificar personas citadas en instrucción va incluso contra "la exposición de motivos de Alonso Martínez", en referencia al preámbulo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, vigente desde 1882, y redactada por Manuel Alonso Martínez, politólogo y jurista, y ministro de Gracia y Justicia. 19/03/2019 13:11

Jesús García Los dos anuncios del 1-O. El guardia civil explica ahora los dos anuncios de las vías del tren que se bifurcan emitido por TV-3 y Catalunya Ràdio. "Has nacido con la capacidad de decidir. ¿Renunciarás?", decía el anuncio. En la segunda versión, aparecía una mención explícita a la consulta ilegal del 1-O, recuerda el testigo, que enmarca los anuncios en la campaña "Civisme". 19/03/2019 13:11

Fernando J Pérez La "pertinencia encadenada". La letrada Marina Roig protesta porque el testigo está siendo interrogado por cuestiones que "desbordan" su participación concreta en los registros del 20-S. El juez Marchena le explica que el interrogatorio es "dinámico" y que unas cuestiones pueden llevar a otras. 19/03/2019 13:08

Jesús García Protesta de las defensas. Los abogados de Jordi Cuixart y Oriol Junqueras lamentan que el testigo esté dando explicaciones más allá de su participación en los registros ordenados por el juez de Barcelona en el mes de septiembre de 2017. 19/03/2019 13:06

Jesús García La investigación de los gastos del referéndum. El guardia civil explica que participó en las investigaciones para averiguar si la Generalitat empleó dinero público en la organización del referéndum. En particular, el testigo explica, intervino en "publicidad en los medios, cartelería, Unipost y Diplocat". 19/03/2019 12:59

Fernando J Pérez "Los tractores se veían aparcados en una calle próxima" al domicilio de Jové, afirma el testigo. El agente de la Guardia Civil señala que los Mossos que acudieron a la zona se mostraron dispuestos a disolver a las personas sentadas que impedían la salida de la comitiva judicial. 19/03/2019 12:58

Fernando J Pérez "La concentración [de 200 o 300 personas ante el domicilio de Jové] no inspiraba confianza de que no hubiera podido haber incidentes si hubiéramos bajado con el detenido o los efectos intervenidos", explica el agente. 19/03/2019 12:56

Fernando J Pérez "No consta en el acta" que dijeran que Jové renunciara a estar presente en el registro de la Consejería, recuerda el testigo."Si me lo hubieran comunicado, no me habría costado nada hacer una diligencia con ello". 19/03/2019 12:54

Jesús García Los abogados no dijeron que Jové renunciaba a estar presente en Economía. "Ni a mí ni a ninguno de los guardias nos dijeron que renunciaba a estar presente", dice el guardia civil a preguntas del fiscal. El testigo desmiente así uno de los argumentos más repetidos por las defensas: que renunciaron a la presencia de Josep Maria Jové y de otros detenidos en la sede de Economía. 19/03/2019 12:52

Fernando J Pérez "Era evidente que no se podía, que era imposible acceder [al despacho de Jové en la Consejería de Economía el 20-S]" 19/03/2019 12:51

Jesús García Espera de tres horas. El testigo relata que, desde que finalizó el registro hasta que llegaron los refuerzos de seguridad, pasaron unas tres horas. "Salimos de allí a las tres". 19/03/2019 12:50

Jesús García El traslado "imposible" de Jové a Economía. El testigo explica que, a mediodía y una vez finalizado el registro en casa de Jové, querían traslasdar al detenido al Departamento de Economía para registrar su despacho. "Me decían que había tal concentración de gente que de momento era imposible acceder", explica el guardia civil. Según le explicó el teniente (su jefe) por teléfono, Jordi Sànchez, entonces presidente de la Asamblea Nacional Catalana, le transmitió que no iba a permitir la entrada de vehículos de la Guardia Civil en Economía. 19/03/2019 12:50

EL PAÍS ¿Qué es el documento Enfocats? ‘Enfocats’: la profecía del Power Point que nadie conoce Los acusados han negado valor a la "hoja de ruta" incautada en los registros. 19/03/2019 12:48

Jesús García Efectivos de Mossos y policía local. El guardia civil admite, a preguntas del fiscal Javier Zaragoza, que sí había efectivos de los Mossos d'Esquadra y de la policía local frente a la vivienda de Josep Maria Jové. 19/03/2019 12:48

Fernando J Pérez El documento Enfocats. El guardia civil se refiere al documento Enfocats, una especie de hoja de ruta estratégica hacia la independencia que los líderes del procés nunca ha reconocido como cierta. "Estaba anillado en espiral, no se podía sacar ni meter nada en ese documento", afirma el testigo. 19/03/2019 12:47

Jesús García Protestas "con tractores" frente al domicilio de Jové. El guardia civil explica que frente al domicilio de Jové empezaron a concentrarse multitud de personas que cantaron a favor de la independencia y contra "las fuerzas de ocupación". "Incluso llegaron unos tractores", dice el testigo, que explica que no tenían "protección" de otras unidades de la Guardia Civil porque había muchos registros. "Había unas 400 o 500 personas". 19/03/2019 12:46

Jesús García Jové llevaba "tres teléfonos móviles" encima. El guardia civil explica que, en el momento de la detención, Jové llevaba encima "tres teléfonos móviles". Otros dos fueron hallados en su domicilio. En su casa también se encontró el famoso documento Enfocats, una de las pruebas principales que esgrimió el juez instructor, Pabo Llarena, contra los líderes independentistas. 19/03/2019 12:44

EL PAÍS ¿Quién es Josep Maria Jové? El ‘cerebro’ del ‘procés’ declarará como investigado en Cataluña el 1 de marzo El TSJC cita al diputado de Esquerra Josep Maria Jové por su papel clave en la organización del referéndum. Reportaje de hemeroteca de Jesús García. Foto: Josep Maria Jové, junto a Oriol Junqueras frente al Parlament, en una foto de archivo. (Efe) 19/03/2019 12:43

Jesús García La detención de Jové. El testigo relata la operación ordenada por el juez el 20 de septiembre de 2017. Su misión era detener a Josep Maria Jové, secretario general del Departamento de Economía y mano derecha del vicepresidente Oriol Junqueras. 19/03/2019 12:40

Jesús García Se reanuda la sesión con la declaración de un segundo agente de la Guardia Civil que participó en los registros ordenados por el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Entre otras cosas, participó en la detención y registro del domicilio de Josep Maria Jové, considerado el arquitecto del procés. 19/03/2019 12:38

EL PAÍS Puigdemont ha comentado el testimonio del subsecretario de Hacienda de Montoro. En su cuenta de Twitter, el expresident de la Generalitat ha afirmado que el testimonio de Felipe Martínez Rico, que fue mano derecha de Cristóbal Montoro, demuestra que la Generalitat no ejecutó gastos. En su cuenta de Twitter, elde la Generalitat ha afirmado que el testimonio de Felipe Martínez Rico, que fuede Cristóbal Montoro, demuestra que la Generalitat no ejecutó gastos. https://twitter.com/KRLS/status/1107935073687535617 19/03/2019 12:13

Jesús García Finaliza la declaración del agente de la Guardia Civil que registró el despacho de Lluís Salvadó. Manuel Marchena ordena un receso de 30 minutos. 19/03/2019 11:53

EL PAÍS Los cargos de CUP que se negaron a responder a la acusación de Vox recogen la sanción. La concejal de la CUP de Barcelona Eulàlia Reguant y el exdiputado del partido en el Parlament Antonio Baños han recogido este martes en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) la sanción de 2.500 euros impuesta a cada uno por el Tribunal Supremo por negarse a responder a las preguntas de Vox en el juicio por el proceso soberanista, el pasado 27 de febrero. Tras recoger la notificación del Supremo, a las puertas del Palau de Justícia en Barcelona, Reguant ha expresado que tienen cinco días para recurrir la multa, que todavía no es firme, y que estudiarán si lo hacen, pero ha afirmado: "Nos ratificamos en la decisión tomada de no contestar a un partido de extrema derecha". (EP) Foto: La diputada Eulàlia Regunat y el exdiputado de la CUP, Antonio Baños, a la salida del Tribunal de Justicia de Catalunya (TSJC) al notificarles su multa por no declarar como testigo en el juicio del procés. (EP) 19/03/2019 11:51

Jesús García El registro del 20-S se hizo "con total normalidad". El testigo afirma, a preguntas del abogado Jordi Pina, que el registro en Economía "se pudo desarrollar con total normalidad", salvo por el incidente con Oriol Junqueras, que se presentó en el departamento y saludó a Lluís Salvadó. 19/03/2019 11:51

EL PAÍS Candidata del PP por Barcelona. La cabeza de lista del PP por Barcelona al Congreso Cayetana Álvarez de Toledo ha asegurado este martes que ha decidido volver a la primera línea de la mano de Pablo Casado porque considera que España se encuentra en un momento 'gravísimo' en el que está 'en riesgo el sistema constitucional' por el procés independentista, que considera un reto "mayor" que el intento de golpe de Estado del 23 de febrero 1981. Así lo ha afirmado en una entrevista en TVE. (EP) 19/03/2019 11:48

Fernando J Pérez Sobre las imágenes del 20-S. "El visionado de las imágenes de diversas cadenas de televisión [Mediaset, Atresmedia y TV3] me lo manda el instructor policial", afirma el agente testigo. "¿Cuántas horas visionó y de esas cuántas escogió?", pregunta el abogado Jordi Pina. "No las conté… ¿50, 60, 80 horas?", responde el testigo "¿Cuál fue el criterio de selección?", pregunta el juez Marchena. "Se hicieron capturas de pantalla de las partes más significativas de lo que ocurrió en la sede de Consejería, en Asuntos Exteriores y en la secretaría de Hacienda(...). ¿Más significativas de qué?", pregunta Pina, que intenta acreditar que se incorporaron solo imágenes que perjudican a los testigos y no otras que les favorecen; por ejemplo, el ambiente festivo de parte de la concentración. "Lo más significativo no creo que sea un concierto, sino el asedio a la sede de Economía". En un ambiente festivo no lo diría yo, yo vi una multitud de gente gritando contra toda persona que entrara y saliera en la Consejería que no estuviera identificada. Lo significativo no es un concierto, es el asedio a la sede de la Consejería” 19/03/2019 11:48

Jesús García La "selección" de imágenes sobre el 20-S. El abogado Jordi Pina trata de acorralar al testigo sobre el informe que elaboró a partir del análisis de imágenes de televisión sobre el 20-S. El guardia civil explica que visualizó entre "50" y "80" horas de vídeos proporcionados por tres cadenas generalistas, y que se incluyeron en el atestado "las partes más significativas". "¿Más significativas de qué?", pregunta Pina, que intenta acreditar que se incorporaron solo imágenes que perjudican a los testigos y no otras que les favorecen; por ejemplo, el ambiente festivo de parte de la concentración. "Lo más significativo no creo que sea un concierto, sino el asedio a la sede de Economía". 19/03/2019 11:47

Fernando J Pérez Testigo impertinente. "Esa pregunta se la debería hacer al instructor del atestado", le responde el guardia civil al letrado Jordi Pina. El juez Marchena le reprende. "No es a usted a quien le corresponde hacer el juicio de pertinencia o impertinencia de las preguntas". 19/03/2019 11:40

Jesús García A la búsqueda de presuntas irregularidades en los registros. Parte de la estrategia de la defensa de Oriol Junqueras pasa por denunciar las presuntas irregularidades en los registros del 20-S en el Departamento de Economía. La defensa considera que la Guardia Civil registró más dependencias de las que contenía el auto. El guardia civil admite, a preguntas de Van den Eynde, que además del despacho de Lluís Salvadó se registraron "las mesas de las secretarias" del exsecretario de Hacienda y "el cuarto de la fotocopiadora". Ese habitáculo, explica, estaba en un lugar distinto. 19/03/2019 11:33

Fernando J Pérez El juez Marchena le pide al letrado Van den Eynde, empeñado en conocer si el instructor de los atestados de la Guardia Civil se llama Baena y otros elementos que se investigan en otros juzgados, "que la estrategia defensiva esté conectada al objeto de este proceso". 19/03/2019 11:28

Jesús García El testigo se resiste a dar el nombre de su jefe. El abogado de Oriol Junqueras pregunta si el agente actuó a las órdenes de Daniel Baena. "El instructor de las diligencias es el teniente coronel jefe de la policía judicial de la Séptima Zona", declara el testigo. Cuando Andreu Van den Eynde repregunta, el testigo agrega: "Creo que con eso tiene suficiente". Se llama Baena? Le he dicho que es el teniente coronel jefe. Creo que con ese tiene suficiente. Marchena: ¿Sabe usted el nombre de este señor? Es que no sé si tengo que contestar... 19/03/2019 11:27

Fernando J Pérez Marchena reconviene de nuevo al testigo, que contesta "puede ser" a preguntas de la defensa sobre si participó en una diligencia ordenada por el juez Ramírez Sunyer. “Puede ser es una respuesta equívoca, tiene que dar una contestación, sí o no”. 19/03/2019 11:24

Fernando J Pérez Momento anecdótico en la sala. El abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, pregunta al guardia civil si cuando Salvadó fue detenido había letrado. "No, ¿por qué?", responde el agente, que en seguida se da cuenta de la impertinencia de la respuesta, ya que un testigo en un juicio está para responder preguntas, no para hacerlas. 19/03/2019 11:21

Jesús García Salvadó y la "Hacienda propia". "A Salvadó se le detuvo por desobediencia, prevaricación, malversación..." explica el guardia civil. El abogado de Oriol Junqueras, Andreu van den Eynde, pregunta por qué motivos concretos se le detuvo. "Se creía o se prevía, por su cargo de Hacienda, que estaba desarrollando las estructuras de Estado referentes a la creación de una Hacienda propia". 19/03/2019 11:21

Jesús García Turno de Vox, que pregunta por el documento Escenario de guerra hallado en el despacho de Salvadó y si allí se hablaba sobre los Mossos d'Esquadra. 19/03/2019 11:17

Jesús García La presencia de Junqueras en el registro. El guardia civil ratifica que hubo "contacto físico" entre Oriol Junqueras y Lluís Salvadó en el Departamento de Economía. 19/03/2019 11:16

Jesús García Avisar o no a los Mossos. La abogada del Estado pregunta si, en el caso de actuaciones bajo secreto de sumario (como los registros del 20-S) se debe avisar a los Mossos d'Esquadra. "Por norma, se debe comunicar a efectos de conocimiento. Aun cuando esté secreto, porque es la policía competente". 19/03/2019 11:14

Fernando J Pérez "Solicitamos siempre la ayuda de los Mossos", en los registros posteriores al 27 de septiembre, y "por supuesto" los agentes de la policía autonómica catalana "colaboraron siempre", afirma el testigo guardia civil. 19/03/2019 11:14

Jesús García Turno de la abogada del Estado, Rosa Seoane, que vuelve a preguntar ahora por los hechos del 20-S. Salvadó "permitió la entrada a su domicilio" a los agentes y no puso "ningún impedimento u objeción" sobre el registro. 19/03/2019 11:13

Jesús García "Investigábamos la organización y financiación del referéndum", explica el agente a preguntas del fiscal Javier Zaragoza. El fiscal pregunta por la investigación liderada por el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer (ya fallecido). 19/03/2019 11:10

Fernando J Pérez "Hubo más lugares donde hubo incidentes que donde no hubo", afirma el testigo guardia civil sobre el 20-S. 19/03/2019 11:10

Jesús García Inspección a los vehículos "devastados" el 20-S. El guardia civil explica que también participó en la inspección de los dos coches de la Guardia Civil que fueron "devastados", dice, durante las concentraciones. "Aparte de basura y de no encontrar los sillones, se encontraron un bolso y una riñonera. Fui comisionado para localizar a los propietarios de estos enseres y entregarlos. Les localizamos, les entregamos la documentación... Dijeron que habían pasado por allí". Una de esas personas, sin embargo, fue una de las que "más hostigaron" a "los guardias civiles que estaban realizando su trabajo". 19/03/2019 11:08

Jesús García Informes sobre el 20-S. El guardia civil explica que también emitió informes sobre lo ocurrido en otros registros durante el 20-S; por ejemplo, en el Departamento de Exteriores. 19/03/2019 11:05

Jesús García Las concentraciones en la sede de Economía no les impidieron trabajar. "Gritaban votarem, independència, fora les forces d'ocupació, feixistes, terroristes", explica el testigo sobre la concentración de personas alrededor de Economía el 20 de septiembre de 2017. Niega, sin embargo, algo esencial: que se les dificultara en exceso su trabajo o su salida. 19/03/2019 11:03

Fernando J Pérez El guardia civil que registraba el despacho de Salvadó dice que, junto con Junqueras, había en el registro 10 personas, una de ellas grabando con el móvil. "No pasó nada, pero hubo un pequeño forcejeo", recuerda el testigo. 19/03/2019 11:02

Jesús García Junqueras hizo "caso omiso" de los guardias el 20-S. El guardia civil explica que el registro en el despacho de Salvadó finalizó a las 18.00. Poco antes, se presentó en la sede de Economía el entonces vicepresidente Oriol Junqueras. Le advirtieron de que no podía tener contacto. "Hizo caso omiso y saludó a Salvadó. No sé si se abrazaron o se dieron la mano". El testigo explica también que uno de ellos acudió a grabar con el teléfono móvil. 19/03/2019 11:01

EL PAÍS El registro de la oficina de Salvadó. El guardia civil está testificando sobre el registro del despacho del exsecretario de la Hacienda catalana Lluís Salvadó. Hemeroteca | Un alto cargo del Govern ante un registro: “Tira los papeles por el patio”. El exsecretario de la Hacienda catalana Lluís Salvadó fue advertido por su secretaria de que la Guardia Civil iba a registrar su despacho. Foto: Lluís Salvadó, exdirector de la Hacienda catalana. (Efe) 19/03/2019 11:00

Jesús García Los papeles rotos en la papelera. "Encontramos en una papelera algunos folios que estaban rotos. Los reconstruimos. Se podía leer 'Escenarios posteriores al referéndum' y hablaba de cuatro fases: la noche electoral, el recuento y proclamación formal, transitoriedad jurídica y proceso constituyente de transición". 19/03/2019 10:59

Fernando J Pérez Los documentos con los títulos Escenario de guerra y Escenario de guerrilla contenían las medidas jurídicas y financieras que podía tomar el Estado frente al desafío independentista y las medidas que podía tomar la Generalitat. 19/03/2019 10:59

Jesús García 'Escenario de guerra', el documento en el despacho de Salvadó en Economía. "La persona que recibió al grupo que fue a hacer el registro se identificó como secretaria de Salvadó, era Elisabet Terrades", explica el guardia civil. Durante el registro en el despacho de Salvadó "se encontró abundante documentación" y se volcaron "los correos corporativos" del exsecretario de Hacienda. "Nos llamó la atención uno que había con una carpetilla azul con los títulos Escenario de guerra y Escenario de guerrilla". 19/03/2019 10:58

Jesús García El traslado de Salvadó a Economía. El guardia recuerda que Salvadó fue detenido por "sedición, prevaricación, malversación y desobediencia" y fue trasladado a su despacho en el Departamento de Economía de la Generalitat. 19/03/2019 10:55

Fernando J Pérez El letrado Andreu Van den Eynde, que defiende a Oriol Junqueras, pide al tribunal que el testigo no hable de conversaciones grabadas que no escuchó personalmente, en referencia a la de la secretaria del ex alto cargo de Hacienda catalán que recibió la instrucción de tirar los papeles comprometedores de su despacho. El juez Marchena desestima la petición. 19/03/2019 10:54

Jesús García "Inventario de bienes" en Cataluña y otros documentos en casa de Salvadó. El guardia explica que se intervino mucha "documentación en papel" y "algún material informático". Entre los papeles había "algunos con títulos como el reparto de activos y pasivos" y otros que eran un "inventario de los bienes inmuebles en Cataluña". Al salir de la casa, explica el guardia, no había nadie de modo que no hubo "ningún incidente". 19/03/2019 10:54

Jesús García La llamada desesperada de Salvadó: "Coge la pila de papeles y tírala". El guardia civil relata el momento en que acudieron al domicilio de Lluís Salvadó a detenerle. El excargo de Hacienda catalán estaba hablando por teléfono con su secretaria, que le había avisado de que la Guardia Civil estaba presente en el Departamento de Economía. El testigo explica que Salvadó tenía el teléfono intervenido y que, con posterioridad, pudieron comprobar la naturaleza de esa llamada. "Comprobamos que esa llamada era de una de sus secretarias, que luego se identificó como Elisabet Terrades. Salvadó le dijo: 'Entra el despacho, coge la pila de papeles que hay encima de la mesa de reuniones y tíralos al patio”. 19/03/2019 10:53

Jesús García Turno de los guardias civiles. Su imagen no se difundirá. El siguiente testigo debía ser David Badal, funcionario del Departamento de Trabajo de la Generalitat. Manuel Marchena, sin embargo, cita al primero de los guardias civiles, que participó en el registro del despacho de Lluís Salvadó, exsecretario de Hacienda. Marchena aclara a las defensas que el interrogatorio de Badal ha quedado aplazado. El presidente del tribunal informa, además, de que a petición de los guardias civiles no se va a emitir su imagen. 19/03/2019 10:47

Fernando J Pérez El juez Marchena obliga al testigo Felipe Martínez Rico a rectificar una de sus respuestas a las preguntas de la defensa. Cuando dijo que "no recordaba" si la Guardia Civil estuvo en las reuniones de la comisión delegada de Hacienda que fiscalizaba el gasto de la Generalitat, la respuesta era que la Guardia Civil "no estaba" en esa reuniones. 19/03/2019 10:46

Jesús García Finaliza el interrogatorio del exsubsecretario de Estado de Hacienda de Cristóbal Montoro, que no ha podido acreditar -a preguntas de la fiscal- el gasto público para el 1-O. 19/03/2019 10:43

Jesús García La Generalitat sí informó pese a que había dicho que no lo haría. Turno de Josep Riba, abogado del exconsejero de Justicia Carles Mundó. Riba pregunta si quedó "alguna semana sin certificar" pese a la comunicación enviada por la Generalitat para suspender el envío de información. "No tengo conocimiento". La interventora "sí remitió" finalmente los informes pese a que había dicho que no lo haría, admite finalmente Martínez, que está teniendo algunas dificultades para abordar el interrogatorio de las defensas. 19/03/2019 10:40

Jesús García La actividad del Diplocat. La abogada Judit Gené, defensora de Meritxell Borras, trata de desmontar los informes de Hacienda relacionados con la actividad del Diplocat, el órgano de impulso de la acción exterior ligado a la Generalitat. 19/03/2019 10:36

Jesús García Turno de las defensas, que repreguntan ahora al exsubsecretario de Estado sobre los gastos denunciados a la Fiscalía. Martínez ha hablado de "retrasos" en la información remitida por la comunidad autónoma. 19/03/2019 10:31

Jesús García Martínez evita decir si se gastó o no dinero público en el 1-O. "¿Cree que la consulta del 1 de octubre se financió con fondos públicos?", insiste una vez más Consuelo Madrigal. "De lo que tengo conocimiento es que el ministerio solicitó que se personara en las causas penales para cubrir cualquier perjuicio a la hacienda estatal. El ministerio puso todos los elementos a su disposición para hacer un seguimiento de cómo se gastaba el presupuesto de la comunidad. Lo que fuera la realidad material de los hechos..." 19/03/2019 10:19

Jesús García La entrevista de Montoro al diario El Mundo. La fiscal cita la entrevista del exministro Cristóbal Montoro al diario El Mundo, en la que afirmó que el referéndum no se había financiado con fondos públicos. Marchena impide de nuevo responder. 19/03/2019 10:17

Jesús García "¿Se causó perjuicio a la hacienda pública estatal?", pregunta la fiscal. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, dice que la sala es la que debe concluir si hubo o no perjuicio. 19/03/2019 10:16

Jesús García "No se llegó a ejecutar el gasto de estas partidas", dice Martínez sobre la campaña Civisme. En su declaración, algunos testigos habían asegurado que el concurso quedó desierto. "Esa es la información que recibimos de la comunidad autónoma y el motivo por el que no estuvimos de acuerdo", explica el exsubsecretario de Estado. "La información previa que teníamos es que habían desistido, no que hubiera quedado desierto. Y por eso acudimos a la Fiscalía". 19/03/2019 10:15

Jesús García Los gastos del referéndum y la denuncia a Fiscalía. La fiscal pregunta ahora por los gastos que atribuye a la Generalitat vinculados al referéndum. Y, en particular, por la campaña Civisme. "Se requirió información para que aportase información adicional. El ministerio no estuvo conforme con la respuesta recibida y se denunció a la Fiscalía", relata el testigo. 19/03/2019 10:12

Fernando J Pérez El ambito de fiscalizacion del Estado y de exigencia de certificación de la Generalitat era "todo tipo de expediente de gasto del presupuesto sin excepción", afirma Martínez Rico. "Es un sistema de certificación propio de la intervención, pero no son la realidad material de los hechos", admite. Estos controles gubernamentales "llegan a donde llegan y tienen los límites que tienen, los certificados se limitan a temas financieros y presupuestarios. Una contratación irregular es irregular en cualquier caso, con certificado y sin él y quedaría al margen del control", reconoce el alto funcionario de Hacienda. 19/03/2019 10:05

Jesús García Puerta abierta a gastos irregulares. La fiscal Consuelo Madrigal pregunta si el sistema de certificaciones era infalible e impedía cualquier tipo de gasto para el referéndum. Martínez matiza que los certificados buscan "una identificación presupuestaria y financiera de una realidad material, pero no son la realidad material de los hechos. Estos certificados llegan hasta donde llegan y tienen los límites que tienen. La realidad material es mucho más compleja". 19/03/2019 10:04

Fernando J Pérez Tras la comunicación de la Generalitat del 13 de septiembre de 2017 de que no se iba a dar más información presupuestaria, "se denuncia a la fiscalía y se refuerza aun más el seguimiento presupuestario, con invocación del principio de responsabilidad del Estado, que actúa como último garante de la prestación de los servicios públicos y para garantizar que no había desvío de fondos públicos", explica Martínez Rico 19/03/2019 09:59

Jesús García Los certificados y el 1-O. El objetivo de las certificaciones de las órdenes de pago era impedir que se destinaran fondos a la celebración del referéndum, admite el exsubsecretario de Estado de Hacienda a preguntas de la fiscal. 19/03/2019 09:58

Jesús García El último acuerdo de Hacienda: septiembre de 2017. Tras la negativa de la Generalitat a remitir más información, Hacienda acordó una última medida en septiembre de 2017. “Para garantizar que no hubiera desvío de fondos públicos, se adoptan nuevas medidas. Como el pago directo de todos los servicios públicos”. El funcionario explica además que se exigía un certificado para hacer constar que la orden de gasto no era contraria al "ordenamiento jurídico". 19/03/2019 09:57

Jesús García Los consellers pasaron a firmar los certificados hasta septiembre de 2017. Martínez explica que los certificados semanales pasaron a ser emitidos por los consejeros del Gobierno catalán hasta septiembre de 2017. "Se recibió una comunicación el 13 de septiembre en la que se dice que la normativa de seguimiento es incompatible con el marco jurídico de Cataluña y se nos comunica que no se va a remitir más información". 19/03/2019 09:55

Jesús García Cumplimiento "formal" del Gobierno catalán. “Hubo un cumplimiento formal de las obligaciones y nunca se cuestionó la validez jurídica de los requerimientos que se hicieron a la comunidad”, explica Martínez sobre el acuerdo de julio de 2017, que imponía controles más severos a la Generalitat. 19/03/2019 09:52

Fernando J Pérez El Estado tuvo en cuenta "las manifestaciones politicas" de miembros de la Generalitat sobre el impago de la deuda con el Estado a la hora de imponer las medidas de control financiero y presupuestario. "Eso fue parte del acuerdo, aparte de los temas de contabilidad nacional y sistema presupuestario, también se tiene en cuenta las manifestaciones sobre la posibilidad de impago de la deuda, el Estado era el principal acreedor de la comunidad autónoma", recuerda Martínez Rico. 19/03/2019 09:52

Jesús García Servicios púbilcos e informes mensuales. Martínez explica el acuerdo de Hacienda (noviembre de 2015) para controlar las finanzas de la Generalitat que fijaba el pago directo a acreedores para servicios públicos básicos. El acuerdo también obligaba a la Generalitat a informar de forma mensual sobre las cuentas. Más tarde, añade, la obligación de informar pasó a ser semanal. 19/03/2019 09:50

Jesús García Información "más exhaustiva" en el caso de Cataluña. Martínez explica que, en el caso de Cataluña, hubo unos "acuerdos específicos de seguimiento ya en 2015 por la situación financiera de la Generalitat. "Se hizo una remisión de información más exhaustiva" que en otras comunidades, explica el subsecretario. La motivación fue "económica", dice Martínez. 19/03/2019 09:45

Jesús García Comienza la sesión con la declaración de Felipe Martínez Rico, subsecretario de Estado de Hacienda durante la etapa del procés. La fiscal Consuelo Madrigal le pregunta por su función en el ministerio. La testifical de Martínez versará, en parte, sobre los mecanismos de control de los fondos de la Generalitat. 19/03/2019 09:41

Fernando J Pérez Entra a declarar Felipe Martínez Rico, técnico comercial del Estado.Este funcionario de Hacienda fue subsecretario de Hacienda y Función Pública durante los años 2016 y 2017. 19/03/2019 09:40

Jesús García La 18ª sesión del juicio del 'procés' arranca en breve. Asistirán a la sala los fiscales Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza para interrogar, entre otros, a un ex alto cargo del Ministerio de Hacienda y a 24 guardias civiles que participaron en registros durante el 20-S y en el análisis de los correos electrónicos de los procesados. 19/03/2019 09:31

EL PAÍS Reportaje | Exceso o mesura. Los jueces catalanes responden de forma dispar a las denuncias por el uso de la fuerza durante el referéndum. Jesús García. Foto: La policía interviene en el centro Ramon Llull de Barcelona el 1-O. (Albert Garcia) 19/03/2019 09:03

EL PAÍS Análisis | Trapero rompe la baraja. El alegato del major de los Mossos contra el aventurerismo del Gobern la semana pasada erosiona serveramente a Carles Puigdemont, quiebra el relato secesionista y fragiliza la estrategia de las defensas políticas en el juicio. Un análisis de Xavier Vidal-Folch. Ilustración de Enrique Flores. 19/03/2019 08:22

EL PAÍS Los últimos en declarar. También está previsto que declaren los agentes que entraron en el departamento de Exteriores, en Unipost y quienes analizaron los correos electrónicos intervenidos a Dolors Bassa. 19/03/2019 08:05

EL PAÍS Salvadó: "Ve a mi mesa, coge los papeles y tíralos por el patio". En el despacho de Lluís Salvadó la Guardia Civil se incautó de una carta con el membrete la Generalitat, remitida el 1 de marzo de 2016 por el secretario de Infraestructuras y Movilidad, Ricard Font, en la que afirmaba que en el proceso de formación de un Estado "hay un triángulo muy importante que es el conformado por el Urbanismo, el Catastro y la Cartografía". También encontraron dos borradores de contrato sobre el encargo de la Agencia Tributaria de Cataluña al Instituto Cartográfico de un informe para la elaboración de una propuesta sobre la gestión y mantenimiento del catastro. Aquel día, según consta en el sumario del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Salvadó fue taxativo cuando su secretaria le llamó para advertirle de que la Guardia Civil estaba a las puertas de su despacho: "ve a mi mesa, coge los papeles y tíralos por el patio". (Efe) Hemeroteca | Un alto cargo del Govern ante un registro: “Tira los papeles por el patio”. El exsecretario de la Hacienda catalana Lluís Salvadó fue advertido por su secretaria de que la Guardia Civil iba a registrar su despacho. Foto: Lluís Salvadó, exdirector de la Hacienda catalana. (Efe) 19/03/2019 08:04

EL PAÍS David Badal, funcionario del Departamento de Trabajo de la Generalitat. Un informe de la Guarcia Civil sobre la supuesta malversación de fondos públicos para el pago del referéndum estableció que la empresa de mensajería Unipost emitió cinco facturas a departamentos de la Generalitat. En el caso de Trabajo, dirigido por Dolors Bassa, el informe estableció un pago de 197.492,04 euros. Contra Bassa, sobre quien pesan acusaciones de rebelión y malversación, la Fiscalía pide 16 años de prisión y la Abogacía del Estado, 11. 19/03/2019 07:40

EL PAÍS Los primeros en declarar. La sesión se reanuda con la declaración de Felipe Martínez Rico, subsecretario de Hacienda en la época de los hechos que se juzgan, que presumiblemente hablará del uso de fondos públicos para financiar el referéndum. Martínez Rico, envió una carta a los primeros ejecutivos de la Asociación Española de Banca (AEB), CECA y Cooperativas de Crédito, urgiendo a sus entidades a que evitasen cualquier pago de la Generalitat que se dirigiera “a la financiación de actuaciones ilegales, o contrarias a las decisiones de los tribunales”. Hemeroteca | Estas son las 300 sociedades catalanas con vigilancia especial de Hacienda para evitar pagos para el referéndum. El ministerio publicó una orden para explicar a los bancos el sistema de control que deben aplicar para evitar fuga de dinero. Reportaje de Íñigo de Barrón. 19/03/2019 07:29

EL PAÍS La jornada del 20 de septiembre es esencial para entender el procés. Aquel día el juez dio un mazazo definitivo al referéndum ilegal, al ordenar la detención de 15 altos cargos de la Generalitat, incluidos dos de los arquitectos del proceso: el número dos de Vicepresidencia, Josep Maria Jové, y el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó. Hemeroteca | 20-S: el acelerador del ‘procés’. Lo ocurrido aquel día es esencial para entender el itinerario judicial que ha tomado después la causa. Reportaje de Jesús García. Foto: Protestas en Barcelona el 20 de septiembre de 2017. (Reuters) 19/03/2019 07:20

EL PAÍS Buenos días, Este martes se reanuda la vista del juicio del procés. Es la jornada número 18 del juicio, que se centrará en la declaración como testigos de los guardias civiles que participaron en los registros del 20 de diciembre de 2017 y que analizaron los correos de varios acusados. 19/03/2019 07:18

EL PAÍS Hasta aquí nuestro seguimiento de la decimoséptima jornada del juicio del procés. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. 14/03/2019 22:22

EL PAÍS El juez Marchena salva el interrogatorio fallido de Fiscalía y Vox a Trapero El magistrado aplica la ley para preguntar al exjefe de los Mossos sobre sus reuniones con Puigdemont, Junqueras y Forn. Por Fernando J. Pérez Foto: Trapero, durante su declaración en el Supremo. 14/03/2019 21:37

EL PAÍS El ‘número dos’ hizo de ‘número uno’ durante el 1-O Trapero descargó en su subordinado la coordinación del referéndum ilegal con Policía y Guardia Civil. Por Jesús García Foto: Ferran López, en octubre de 2017, con el ministro Juan Ignacio Zoido. 14/03/2019 21:21

EL PAÍS "Bien, acaba de caer el héroe de Cataluña", ha publicado en Twitter la exdiputada de la CUP Mireia Boya, en alusión a la declaración de Trapero hoy ante el Tribunal Supremo. https://twitter.com/yeyaboya/status/1106239646151913472 14/03/2019 20:48

EL PAÍS Trapero asegura que los Mossos prepararon la detención de Puigdemont y todo su Govern El exjefe de la policía catalana intenta diluir el papel de este cuerpo en el 'procés' Por Reyes Rincón. Fotografía de Carlos Rosillo. 14/03/2019 20:11

EL PAÍS Termina la 17ª sesión. La siguiente está convocada para el próximo martes a las 9.30 14/03/2019 19:05

Jesús García Testigos que no declaran. Marchena anuncia que tres de los testigos previstos para la tarde no van a declarar porque están siendo investigados en otros procedimientos: Santiago Vidal (autor de un borrador de Constitución catalana); Carles Viver Pi i Sunyer (el arquitecto jurídico del procés) y Josep Maria Jové (mano derecha de Oriol Junqueras y cuyos documentos son prueba de cargo). 14/03/2019 18:59

Jesús García Finaliza el interrogatorio de Josep Lluís Trapero. 14/03/2019 18:57

Jesús García El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha formulado, por primera vez en lo que va de juicio del 'procés', preguntas a un testigo. 14/03/2019 18:57

Jesús García La respuesta de Puigdemont a los Mossos: "Hagan el trabajo que tengan que hacer". El abogado de Joaquim Forn, Javier Melero, toma la palabra ahora para preguntar si los dirigentes dieron alguna instrucción. "Hagan el trabajo que tengan que hacer. Ésa fue la respuesta de Puigdemont". 14/03/2019 18:57

Jesús García Trapero a Puigdemont: "No acompañamos el proyecto independentista". La reunión del 28 de septiembre. "Les trasladamos que iba a haber dos millones de personas en la calle y 15.000 policías actuando y que eso iba a causar conflictos graves de orden público y de seguridad ciudadana. Les emplazamos al cumplimiento de las órdenes judiciales. Les dijimos que evidentemente nosotros las íbamos a cumplir, que no se equivocasen con nosotros. "Les dijimos que no íbamos a dejar de cumplir la Constitución y que no acompañábamos el proyecto independentista". 14/03/2019 18:55

Jesús García Las reuniones con los políticos: los Mossos instaron "al cumplimiento de la legalidad". ¿Qué motiva que tome la iniciativa de provocar ese encuentro?", pregunta el juez Marchena. Trapero explica que instaron a los políticos "al cumplimiento de la legalidad" durante la reunión del 26 de septiembre. "No salimos del todo satisfechos". En la reunión del 28 de septiembre, ya se había recibido la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). "Propongo a los comisarios que hay que dar una imagen de cuerpo, están de acuerdo". Trapero llamó al consejero Joaquim Forn. "No estamos bien, tenemos la necesidad de trasladar una serie de mensajes como mandos del cuerpo". Trapero explica que le pidió una reunión con el presidente, Carles Puigdemont, con el vicepresidente, Oriol Junqueras, y con la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. 14/03/2019 18:52

Fernando J Pérez Se reinicia el interrogatorio, con las preguntas de Marina Roig, abogada de Jordi Cuixart, presidente de la entidad soberanista Òmnium Cultural. 14/03/2019 18:37

EL PAÍS Receso de 15 minutos. 14/03/2019 18:04

Jesús García Sin planificación el 20-S. "El hecho de no poder planificar explica muchas cosas de lo que sucedió ese día", dice Trapero sobre las protestas frente a Economía. La Guardia Civil no comunicó a Mossos que habría un operativo (la causa estaba bajo secreto de sumario) pero Trapero cree que, si se necesitaban recursos, se tenía que avisar. "Cada uno sabe por qué ha actuado". 14/03/2019 18:00

Jesús García Capote a Jordi Sànchez. El abogado de Jordi Sànchez pregunta a Trapero por los hechos del 20-S y su figura para mediar. El comisario opina que el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana actuó de buena fe. 14/03/2019 17:57

Fernando J Pérez Operativo para detener a Puigdemont. Los Mossos tenían un dispositivo para detener a Puigdemont y los consellers desde dos días antes de la declaración de independencia, afirma Trapero. El 27 de octubre, el día de la declaración, sobre la una y media de la madrugada, Trapero llamó al fiscal superior de Cataluña y al presidente del TSJ. "Les comento que el cuerpo está a disposición tanto de la Fiscalía como del órgano judicial. Desconocíamos la trascendencia jurídica y qué delitos podía haber, pero veíamos que tenía cierta gravedad, y nos poníamos a disposición por si había que hacer un operativo". "¿Un operativo para qué?", pregunta Melero. "Para la detención del president y los consellers", responde el major de los Mossos. 14/03/2019 17:54

Jesús García Nadie intentó entrar en Economía el 20-S. "El único acometimiento es cuando avanza la Brigada Móvil", dice Trapero, que niega que hubiera cualquier intento de intrusión por parte de los ciudadanos en la sede de Economía. 14/03/2019 17:48

Fernando J Pérez Los criterios de actuación el 20 de septiembre. "Ese día podíamos haber tenido conflictos más serios; esa mirada general nos llevaba a actuar con cierto punto de prudencia, porque si en un sitio tenemos una grave alteración del orden público se nos puede extender a toda la ciudad" 14/03/2019 17:46

Fernando J Pérez "¿Estaban en condiciones de asignar más efectivos el 1-O?", pregunta el abogado Melero. "Mi encargo a la comisaría general de Planificación fue el máximo de efectivos, sobre todo cuando la Fiscalía nos dice que hay que incrementar. Dije que ese no era día para quejas. El esfuerzo fue el máximo que pudimos hacer y el máximo que históricamente el cuerpo había hecho", sostiene Trapero. 14/03/2019 17:43

Jesús García La Policía y la Guardia Civil no cerraron centros en los días previos al 1-O. Trapero dice que las fuerzas de seguridad no cerraron ningún colegio electoral antes del 1-O. "Me dijeron que habían cerrado uno en Sabadell. Pregunté a Trapote y me dijo que no. Es la única actuación de la que tuve conocimiento". 14/03/2019 17:39

Fernando J Pérez Edificios del Estado. "Ofrecimos ayuda a la tarde para proteger edificios del Estado ante la previsión de que pudiera concentrarse gente", recuerda Trapero sobre el día 1 de octubre. 14/03/2019 17:38

Jesús García La coordinación, rota el 1-O. "Cuando vemos que se producen actuaciones, el comisario Ferran López llama a De los Cobos y le dice: 'Esto que estamos viendo...' Y la respuesta que nos traslada Ferran, que está allí, es que no sabe". Según Trapero, De los Cobos dijo a López que le volvería a llamar pero no lo hizo. Después, el comisario y número dos de Trapero fue a una reunión convocada por el coordinador. "Nos dijo que había anulado esa reunión y las posteriores". A las 12.00, el propio Trapero pidió una reunión con la magistrada Armas y allí se encontraba también el coordinador del dispositivo del 1-O. "En esos tres momentos vemos que eso de la coordinación no es como habíamos quedado y desconocemos las razones. Alguien decidió quebrar esa coordinación". 14/03/2019 17:38

Fernando J Pérez Melero pregunta por la reunión del 28 de septiembre, entre la cúpula de Mossos y Puigdemont, Junqueras y Forn. "¿En aquella reunión se dio por parte de los políticos alguna directriz sobre cuál debía ser la actuación de ustedes?", pregunta el abogado de Forn. "No, eso que me pregunta, no. No nos dieron ninguna pauta, nos dijeron "hagan su trabajo". 14/03/2019 17:35

Jesús García Los informes de riesgo se parecen siempre. El abogado de Forn pregunta ahora si las previsiones de Información sobre el 1-O aparecen siempre, en general, en otros documentos de esa unidad y si es una "pauta de análisis" de "grupúsculos violentos". "En general pienso que es así, sí". 14/03/2019 17:33

Jesús García Dos conversaciones con la magistrada. Trapero dice que habló el 27 de septiembre y el 1 de octubre con la magistrada. En ningún momento le dijo, según el major, que actuase de otra forma. 14/03/2019 17:31

Jesús García "Ninguna recriminación" de la magistrada. El abogado de Forn, Javier Melero, pregunta si recibió alguna recriminación de la juez por no haber cerrado más colegios antes del 1-O. Dice que no. 14/03/2019 17:30

Fernando J Pérez Trapero dice que no tuvo "ninguna duda de que las instrucciones de Fiscalía habían quedado sin efecto" con el auto de la juez del TSJC del 27 de septiembre. 14/03/2019 17:29

Jesús García Trapero cita al actual fiscal superior de Cataluña. "Mi impresión es que el fiscal Bañeres veía que alguna cosa que planteábamos no era de unos iluminados, sino cosas que en cualquier otro tema se hubiesen planteado", dice sobre las dudas que los Mossos expresaron a los fiscales durante las reuniones previas al auto del 27 de septiembre. Bañeres es Francisco Bañeres, entonces teniente fiscal y número dos del fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada. Tras el fallecimiento de Romero de Tejada, Bañeres pasó a ocupar su puesto. 14/03/2019 17:27

Jesús García De los Cobos avaló el "binomio", según Trapero. A partir del auto judicial del 27 de septiembre, el dispositivo pasó a ser "conjunto". "Nuestro dispositivo se integró en un dispositivo" común, defiende Trapero. En ese dispositivo, el "binomio" (las parejas de mossos que acudieron a los colegios electorales) era solo "una parte". Ese binomio se hizo "con el conocimiento del coordinador" del operativo policial, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. "Yo no estaba en las reuniones. Pero es lo que relata el comisario Ferran López", añade. 14/03/2019 17:19

Jesús García Malestar en Mossos. "Tener un Gobierno que está promoviendo una consulta ilegal", afirma Trapero, provocó malestar entre los sindicatos de los Mossos y en el propio cuerpo policial. 14/03/2019 17:16

Fernando J Pérez La intervención de Forn fue contundente sobre proclamar la dependencia de Mossos de jueces y fiscales, afirma Trapero a preguntas del abogado Javier Melero. 14/03/2019 17:14

Fernando J Pérez Trapero responde al abogado de Forn. El major admite que la llegada de Forn a la Consejería de Interior no modificó ni la estructura de los Mossos, ni sus criterios operativos "No se le hubiese permitido, tampoco. Forn era una persona poco intrusiva", afirma el comisario de Mossos. "Las manifestaciones de Forn [diciendo que los Mossos garantizarían que el referéndum del 1-O se celebraba pacíficamente] causaron bastante malestar, confundían a la gente sobre el papel de Mossos y daba la impresion de lo que no era. Dio una imagen que alimentó algo que estamos pagando y que no se corresponde a la realidad, eso se lo censuramos y fue irresponsable. Yo personalmente lo hice", afirma Trapero. 14/03/2019 17:13

Fernando J Pérez "¿Por qué se informaba de la hora a la que se iba a acudir a los colegios?", pregunta la abogada del Estado. "Se emplazaba a la gente a que abandonasen los colegios porque era una actividad prohibida. Así lo pensamos los mandos y así fue, se les decía que en cumplimiento de la orden ahí no se podía hacer ningún tipo de actividad. Pensamos que tendría un efecto disuasorio mayor, debía haber tenido un efecto más disuasorio", admite el major Trapero. 14/03/2019 17:09

Jesús García Forn, silencio sobre los riesgos del 1-O. La abogada del Estado pregunta si Forn le dijo algo sobre los riesgos de seguridad para el referéndum. "No", responde Trapero. "¿Forn no adoptó alguna medida para minimizar esos riesgos?" "Que yo conozca, no", afirma el major de los Mossos. 14/03/2019 17:03

Jesús García Trapero no percibió que el 20-S generase "problemas de orden público". "Una manifestación de 40.000 personas evidentemente dificulta algunas cosas. Pero no tenía la percepción de que generara problemas de orden público". Trapero relata que Jordi Sànchez, expresidente de la ANC, le explicó podía mediar entre aquellas personas sobre las que tenía "ascendencia". 14/03/2019 17:01

Jesús García La abogada del Estado Rosa Seoane pregunta sobre el 20-S. Trapero dice que solo se dio "una opción" para que la comitiva judicial abandonara Economía: a través del pasillo. La secretaria judicial habló de tres posibilidades, pero Trapero explica que quizá fue por alguna confusión del momento. "Lo que no se podía hacer", dice, era que salieran "con los coches" porque había miles de personas concentradas en la calle. 14/03/2019 16:59

Fernando J Pérez La decisión de la Fiscalía de no citar como testigo a Trapero -que está investigado por rebelión en la Audiencia Nacional- sumado al defectuoso interrogatorio de la acusación popular de Vox ha impedido preguntar al major de los Mossos sobre algunos hitos de las semanas más candentes del proceso independentista catalán. 14/03/2019 16:52

Fernando J Pérez El tribunal veta las dos últimas preguntas del fiscal Zaragoza, una sobre la Junta de Seguridad del 28 de septiembre, convocada por Carles Puigdemont, y otra sobre si el expresidente de la Generalitat llegó a decir en algún momento que si había violencia se lograría la independencia. 14/03/2019 16:50

Jesús García Pregunta sobre Puigdemont. "¿Dijo Puigdemont que si se producía violencia se declararía la independencia?" "Esa pregunta es absolutamente impertinente", le recrimina Marchena. 14/03/2019 16:49

Jesús García La reunión de la Junta de Seguridad. El fiscal pregunta ahora por la Junta de Seguridad celebrada el 28 de septiembre de 2017. Manuel Marchena le interrumpe de nuevo. "Estamos en lo mismo. No intentemos incluir lo que ya el tribunal le ha dicho que no incluya con toda claridad y firmeza". 14/03/2019 16:48

Fernando J Pérez El juez Marchena impide al fiscal Zaragoza hacer preguntas sobre la reunión del 13 de octubre de 2017 en el complejo Egara, sede central de los Mossos por la misma razón que anteriormente: porque en su interrogatorio, Vox no sacó el tema a colación. 14/03/2019 16:39

Jesús García El uso de la fuerza. El major felicitó a sus agentes el 2 de octubre mediante una carta, como recuerda el fiscal. Trapero se refiere ahora al uso de la fuerza. "No es que a Mossos no se nos facultara a usar la fuerza, sino que se limitaba a repeler violencia contra agentes o un tercero". Trapero añade que se pidió ser "especialmente cuidadosos con el uso de la fuerza". De los Cobos dijo desde el primer momento que el no uso de la fuerza no puede ser una excusa para evitar la votación. "Es algo que me parece ofensivo". "Nadie puede poner en duda la orden judicial, pero tenemos unos principios de actuación". 14/03/2019 16:37

Fernando J Pérez Vigilancias o seguimientos de Mossos a Guardia Civil. "Por supuesto que no hubo. Las unidades de paisano y uniformes, ya venía del Ágora, [eran] por protección, pero seguimientos no se ordenaron y si alguien lo ha hecho tendrá que dar cuenta de ello". 14/03/2019 16:35

Jesús García Enfrentamientos entre 'mossos' y otros cuerpos. Trapero dice que tuvo conocimiento, ese mismo día, de un enfrentamiento de mossos con agentes de Guardia Civil y Policía. 14/03/2019 16:34

Jesús García Los "binomios" de Mossos. Trapero defiende la labor de las patrullas ("binomios") de los Mossos que acudieron a los colegios habilitados como centros de votación. El major defiende que intentaron hacer su trabajo y cumplir la orden judicial. "Consiguieron hasta 134" centros cerrados, defiende. El fiscal replica que en algunos casos los cierres se produjeron al finalizar la votación. 14/03/2019 16:33

Fernando J Pérez La ocupación de colegios la víspera del 1-O. "Me pareció algo totalmente infrecuente. En la mayoría de colegios había actividades, pero el auto decía lo que decía, señoría. Que a toro pasado interpretamos que sean actos preparatorios del referéndum... en su momento no lo vimos así. "¿Una ocupación generalizada de los centros ocurrió alguna vez?", insiste Zaragoza. "Le he dicho que no", responde Trapero. "Había una convocatoria de asociaciones y entidades para ocupar los centros, si eso no es suficiente indicio para considerar que eran actividades preparatorias, usted me dirá", se sorprende el fiscal. "El auto no autorizaba a cerrar. Si lo que están viendo los Mossos es gente haciendo actividades de tipo lúdico, pues..." 14/03/2019 16:32

Jesús García El papel de los antidisturbios. Trapero explica que la Brigada Móvil, los antidisturbios de los Mossos, no fueron activados el 1-O. Sí lo fue, en cambio, el Área de Recursos Operativos (ARRO), que es también una unidad especializada en el mantenimiento del orden público. 14/03/2019 16:32

Jesús García La jornada del 1-O. Zaragoza pregunta a qué hora pidió Trapero ayuda a las fuerzas de seguridad. El comisario Ferran López envió un listado, primero de todos los centros y, después, de los 234 sobre los que Mossos pidió apoyo. Ocurrió alrededor de las 9.00 "en cumplimiento de lo que habían quedado en las reuniones de coordinación". Trapero insiste en que era un "dispositivo conjunto". 14/03/2019 16:31

Jesús García Los Mossos, como la Policía y la Guardia Civil. "El Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil estuvieron en los colegios como nosotros", dice Trapero sobre las jornadas previas al 1-O. 14/03/2019 16:26

Jesús García Defensa de la actuación de los Mossos el 1-O. "¿Cumplieron el mandamiento?, pregunta el fiscal. "Por supuesto", defiende Josep Lluís Trapero, que asegura que hicieron lo posible y que si no incautaron material previamente fue porque no encontraron las urnas. 14/03/2019 16:25

Jesús García La juez que ordenó impedir el 1-O pidió verbalmente actuar "con paciencia" y garantizar "la paz social". Trapero explica que leyó el auto en su integridad "en un medio de comunicación" la tarde del 27 de septiembre de 2017. La parte que les dio la juez, sin embargo, mencionaba solamente "la parte dispositiva". Allí no figura, admite Trapero a preguntas del fiscal, que se mantenga la convivencia. "¿Por qué se convirtió después en el objetivo fundamental y se colocó en segundo lugar lo que el juez ordenaba en la parte dispositiva?" "Lo que la juez ordenaba nunca se colocó en segundo lugar, es lo que guió la actuación de los Mossos d'Esquadra y de los otros dos cuerpos policiales". La incorporación de esas pautas de actuación no es el auto, sino "la reunión" con la magistrada del TSJC Mercedes Armas. "La juez dice actúen con paciencia, contención y garantizando en todo momento la paz social". 14/03/2019 16:25

Jesús García Las reuniones en Fiscalía. El fiscal pregunta ahora, de nuevo, por las reuniones de coordinación en la sede de la Fiscalía Superior de Cataluña a raíz del nombramiento de Pérez de los Cobos como coordinador del dispositivo de impedir el 1-O. 14/03/2019 16:22