El juicio del ‘procés’, en directo | Las protestas contra guardias civiles centran las testificales de este jueves

Fernando J Pérez Termina la 23ª sesión del juicio del procés. La vista oral se reanudará mañana a las 10 de la mañana. 27/03/2019 19:26

Fernando J Pérez "Usted habla de una actitud de los manifestantes muy agresiva y violenta y usted solo sufrió una lesión en el dedo meñique de la mano izquierda ¿Cómo se hizo la lesión?", pregunta el letrado Jordi Pina, defensor de Jordi Sànchez. La testifical de los Mossos ha encendido los ánimos de algunos abogados defensores. 27/03/2019 19:26

Fernando J Pérez El juez Marchena corrige a Jordi Pina. "No hable de Ley de Ritos. Es un insulto a los procesalistas hablar de Ley de Ritos, es la Ley de Enjuiciamiento Criminal", le dice el juez Marchena a Jordi Pina. 27/03/2019 19:24

Fernando J Pérez La violencia no iba contra todos. Andreu Van den Eynde, abogado de Junqueras, pregunta si el hombre que portaba el casco de moto y que atacó supuestamente a los agentes en Sabadell, era también agresivo hacia el resto de manifestantes. "No", responde tajante el mosso. 27/03/2019 19:19

Fernando J Pérez Los insultos y amenazas y agresiones directas, fueron también contra los agentes de los GRS [antidisturbios de la Guardia Civil], afirma el mosso testigo a preguntas de Javier Ortega-Smith, abogado de Vox. 27/03/2019 19:18

Fernando J Pérez "Pudimos identificar a una de las personas más agresivas -al que arremetió con el casco- y citarlo como investigado por atentado a la autoridad", señala el mosso, jefe de seguridad ciudadana de Sabadell. 27/03/2019 19:16

Fernando J Pérez "El punto más conflictivo y álgido de violencia" fue cuando los guardias civiles fueron a sacar al detenido. El agente de seguridad ciudadana recuerda que sufrió lesiones, en general leves, como luxaciones y torceduras, al igual que otros cuatro de sus compañeros. 27/03/2019 19:14

Fernando J Pérez "Desde las 9.45 vemos que el volumen de personas va in crescendo de manera rápida y de que parte de la masa tenía una actitud violenta hacia la policía. Insultos cuando menos: patadas puñetazos, empujones, sobre todo en la parte inferior. Uno arremetió con un casco de moto contra agentes del ARRO [antidisturbios de Mossos]", recuerda el mosso. 27/03/2019 19:13

Fernando J Pérez "A partir del momento que nos vimos con personal uniformado, vía redes sociales se anuncia el registro y el volumen de personas pasa de unas 70 a 700, sobre las 12 de la mañana, el punto más conflictivo", evoca el agente de seguridad ciudadana. "Parte de la masa tiene actitud de resistencia pasiva, sentada en el suelo, y una parte, unas 70 personas, tiene una actitud muy agresiva y violenta hacia los Mossos y la Guardia Civil", afirma el agente catalán. 27/03/2019 19:10

Fernando J Pérez "Estábamos en prevención de incidentes por algún registro de la Guardia Civil. Mandamos una dotacion de seguridad ciudadana y el inspector que ha declarado antes y yo cogemos un vehículo logotipado y llegamos sobre las 9.45", rememora el agente de los Mossos. 27/03/2019 19:09

Fernando J Pérez Termina el inspector de los Mossos y entra a declarar otro agente de la policía catalana. 27/03/2019 19:06

Fernando J Pérez Declaración muy precisa. El inspector de Mossos está realizando una descripción no tan impresionista como la del cabo primero de la Guardia Civil que ha testificado antes que él, pero su declaración está siendo muy precisa sobre elementos de violencia en Sabadell el 20 de septiembre de 2017. La actuación en el domicilio de Joan Ignasi Sànchez quedó aquella jornada opacada por la concentración masiva ante la Consejería de Economía en Barcelona. 27/03/2019 18:59

Jesús García La salida de la comitiva judicial. El inspector explica que los grupos de seguridad de la Guardia Civil no pudieron acercarse inicialmente al edificio. Hubo "tensión y agresividad contra la policía". El inspector confirma a preguntas del fiscal que el grupo de orden público recibió patadas y golpes y que los agentes "tuvieron que echar marcha atrás". Tras esos primeros intentos, se pensó en la posibilidad de que la comitiva judicial pudiera salir por el aparcamiento. 27/03/2019 18:57

Fernando J Pérez "Patadas, empujones, golpes, golpes con casco de moto...", relata el inspector sobre el recibimiento a las fuerzas de orden público en Sabadell el 20-S. 27/03/2019 18:56

Fernando J Pérez "Hubo un incidente de que no les dejaron actuar como tenía que actuar la Guardia Civil" afirma el inspector de los Mossos, que recuerda que activó a los agentes de orden público de la policía autonómica aquel 20-S en Sabadell. 27/03/2019 18:54

Jesús García Golpes con un casco y presencia del alcalde de Sabadell. El inspector explica que una de las personas concentradas golpeó con un casco a un mosso. El agresor fue posteriormente identificado. El inspector explica que identificaron entre los concentrados al alcalde de Sabadell, Juli Fernàndez, y al teniente de alcalde. 27/03/2019 18:50

Fernando J Pérez Incidentes violentos sufridos por los Mossos. La declaración de este inspector de Mossos supone la primera vez en 23 jornadas de juicio que un mando de la policía catalana relata incidentes violentos sufridos en sus propias carnes en el marco del proceso independentista de Cataluña. 27/03/2019 18:49

Jesús García Mossos "a disposición" de la Guardia Civil. "Nos pusimos a disposición de la Guardia Civil. Nos explicaron que era una entrada con actuación judicial y a ver si les podíamos dar apoyo. Le dije que sin ninguna duda estábamos allí". 27/03/2019 18:48

Jesús García "Agresiones" a Mossos en Sabadell. El inspector de Mossos que declara en estos momentos fue herido durante los registros en el domicilio de Joan Ignasi Sánchez, en Sabadell. El testigo explica que un total de cinco agentes de la policía autonómica fueron lesionados aquel 20 de septiembre de 2017. "Me caí y me hice daño en una mano", explica. "Al final de la actuación policial, hubo un momento en que la masa nos acometió y tuvimos que hacer fuerza. En ese forcejeo, que nos pisoteaban, perdimos el equilibrio y unos cuantos mossos d'esquadra caímos y nos hicimos daño". El inspector explica que había "un poco de todo" en la concentración y que recibieron "patadas" y "otras agresiones". 27/03/2019 18:46

Fernando J Pérez La imagen del mosso no será difundida. El testigo tiene rango de inspector del cuerpo de Mossos d'Esquadra. Su imagen también será ocultada a las cámaras a petición de la Jefatura de la policía autonómica, indica el juez Marchena. Ha ocurrido lo mismo con los guardias civiles. Las defensas protestan. 27/03/2019 18:43

Fernando J Pérez Se reanuda el juicio. El tribunal llama a declarar a un mosso que estuvo en Sabadell en la actuación frente al domicilio de Joan Ignasi Sánchez. El juicio tarda en reanudarse porque la Abogacía del Estado aún no ha regresado del receso. 27/03/2019 18:40

Fernando J Pérez 15 minutos de receso en el Tribunal Supremo. 27/03/2019 18:14

Fernando J Pérez Termina de declarar el cabo primero: "A sus órdenes, señor presidente", se despide del tribunal. 27/03/2019 18:14

Jesús García "Al detenido, si no le evacuamos, la multitud le pega. El que no le conoce, le pega de cómo estaban los ánimos", dice el cabo primero a preguntas de uno de los abogados de Jordi Cuixart. El relato del guardia civil está plagado de adjetivos y detalles sobre lo ocurrido frente al domicilio de Joan Ignasi Sánchez. 27/03/2019 18:05

Fernando J Pérez Dos hora para llegar al cuartel. "Tardamos dos horas en llegar [al cuartel] por la amabilidad de los ciudadanos", ironiza el testigo. 27/03/2019 18:05

Jesús García Instrucciones de detener a Joan Ignasi Sánchez. El abogado pregunta si la detención de Joan Ignasi Sánchez estaba ordenada en el auto o no. El cabo primero explica que la detención no estaba condicionada a una u otra circunstancia y que a él le dieron instrucciones de "detener" a esa persona. 27/03/2019 18:01

Jesús García Incidentes excluidos del informe. El abogado Jordi Pina pregunta al cabo primero si incluyó en el atestado policial los incidentes que habían ocurrido en la calle en Sabadell. "Hice constar la demora en el registro", explica. El abogado de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez insinúa que, a diferencia de lo que ha explicado este miércoles en el Tribunal Supremo, excluyó esos datos en el informe elaborado en su día por esos hechos. 27/03/2019 17:58

EL PAÍS "Los mossos actuaron muy bien, se la jugaron. Cortaron las vías con furgonetas y contuvieron a la masa", dice el cabo primero de la Guardia Civil. https://twitter.com/europapress/status/1110948224947257344 27/03/2019 17:57

Fernando J Pérez Perfecta cooperación con los Mossos. "Ese día la cooperación de los Mossos fue perfecta; otros días no, pero ese día sí. Temí por ellos", afirma el cabo primero. 27/03/2019 17:55

Fernando J Pérez Cuestionar el registro de la vivienda de Joan Ignasi Sánchez. El abogado Andreu Van den Eynde trata, con sus preguntas, de arrojar dudas sobre la validez del registro en la vivienda de Joan Ignasi Sánchez, asesor de la consejera de Gobernación Meritxell Borràs. 27/03/2019 17:53

Fernando J Pérez "Patadas, puñetazos… les hicieron de todo. Estaban impidiendo la actuación policial ordenada por un juez", afirma el cabo primero. "Le puedo asegurar que por generación espontánea no estaban allí, aquello fue una llamada concertada seguro", señala. 27/03/2019 17:47

Fernando J Pérez "Aquello fue dantesco". "Todavía me da, en fin… nos quitamos los chalecos para que no nos vieran, abrí la puerta del garaje y nos escondimos en el garaje, aquello fue dantesco... el detenido, los cuatro guardias, las evidencias legales, la letrada de la administración de justicia, todos allí. Nos dijeron: salir corriendo, que os comen, salimos corriendo, nos metimos en un Focus camuflado. Los mossos actuaron muy bien, se la jugaron, cortaron las vías con furgonetas y contuvieron a la masa", relata el guardia civil testigo. 27/03/2019 17:43

Jesús García "Cuando llegaron los Mossos les dijeron: 'Vosotros sois nuestra policía'. Pero cuando actuaron ya no era su policía", dice el cabo primero con ironía. 27/03/2019 17:39

Fernando J Pérez "La crispación era exagerada", afirma el cabo primero. El guardia civil recuerda que los manifestantes en Sabadell "decían que eran gente de paz, pero empujaban". El agente afirma: "15 GRS no podían con ellos". 27/03/2019 17:38

Jesús García Problemas en los registros de Sabadell. El cabo primero explica los problemas que tuvieron para registrar la vivienda de Sánchez, donde se fueron concentrando paulatinamente decenas de vecinos del municipio cercano a Barcelona. El registro acabó sobre las 9.30 horas. "Se complicó la cosa exponencialmente. Me dijeron que lo íbamos a tener muy complicado porque se iba a liar. Decido llamar a mi jefe y le explico las circunstancias. Le mandé una foto desde arriba y me dijo que no se me ocurriera bajar y que ya había problemas en Barcelona". 27/03/2019 17:35

Jesús García Joan Ignasi Sánchez era asesor del gabinete de la exconsejera de Gobernación Meritxell Borràs. El cabo primera explica que en su casa se encontró diverso material informático, así como documentación. 27/03/2019 17:29

Jesús García Turno de un cabo primero de la Guardia Civil que participó, como jefe de dispositivo, en un registro en Sabadell el 20 de septiembre ordenado por el juez de instrucción número 30 de Barcelona. Se trata del registro en el domicilio y la detención de Joan Ignasi Sánchez. 27/03/2019 17:28

Fernando J Pérez Termina el interrogatorio de la observadora internacional Helana Catt. 27/03/2019 17:24

Jesús García Marchena, contundente sobre los derechos humanos. "Que alguien venga a ilustrar a la sala sobre si se vulneraron o no los derechos humanos no lo vamos a permitir, la sala no va a ser suplantada", reconviene Manuel Marchena a una pregunta del abogado Benet Salellas. El letrado había preguntado a Catt si incluyó en su informe alusiones a supuestas vulneraciones de derechos humanos durante el 1 de octubre en Cataluña por la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. "Va a ser el tribunal quien decida eso con el esfuerzo probatorio. No entremos en debate". 27/03/2019 17:23

Jesús García Actitud "muy positiva" ante el 1-O. "En resumen, la actitud fue muy positiva, con una fuerte voluntad y deseo para llevar a cabo la votación. Había mucha gente involucrada en hacer que las votaciones salieran adelante, incluso 24 horas antes de las votaciones. En general, había un tono festivo", explica Catt. 27/03/2019 17:20

Jesús García La "actitud" de los ciudadanos en el informe de Catt. Turno del abogado de Jordi Cuixart, que pregunta si en el informe de Catt explicitaron la "actitud" de los "ciudadanos de Cataluña" durante el 1 de octubre. "Sí. Había detalles de lo que gente del equipo vio dentro y fuera de los centros de votación". "¿Cómo calificaron la actitud de los ciudadanos?", pregunta Benet Salellas. Manuel Marchena le interrumpe y le pide que evite los calificativos. 27/03/2019 17:17

Jesús García Pagos en octubre de 2017. La abogada Judit Gené pregunta si algunos salarios del equipo de Catt se llegaron a pagar en noviembre y diciembre de 2017. "Creo que todo el mundo fue pagado en octubre", explica. "Si no se hubiera pagado me habrían contactado y se habrían quejado", añade. 27/03/2019 17:15

Jesús García Catt niega que participara en una misión de observación del referéndum. "¿Podría calificarse su trabajo como una misión de observación internacional?", pregunta el abogado de Oriol Junqueras. "No, en absoluto. Era un proyecto de investigación. El principal objetivo de una misión de observación es elaborar un veredicto final acerca de si la votación ha sido justa y si el resultado es válido. A nosotros en ningún momento se nos pidió que elaboráramos una validación del resultado. El hecho de que presenciáramos el referéndum no convierte nuestro trabajo en una misión de observación". 27/03/2019 17:13

Fernando J Pérez Turno para Andreu Van den Eynde, defensor de Oriol Junqueras y Raül Romeva. El letrado pide más explicaciones sobre Rosa Navarro, su principal persona de contacto en Diplocat, que llevaba todas las cuestiones administrativas en ese organismo de diplomacia pública catalana. 27/03/2019 17:10

Jesús García Catt contactó con Romeva en las reuniones sobre el 1-O. Helena Catt admite que tuvo contactos con el exconsejero de Exteriores, Raül Romeva, a propósito de su trabajo en Cataluña. "Sí. Se encontraba con una de las reuniones informativas a las que asistí", dice. En su anterior intervención, ha explicado que esas intervenciones tenían relación con el referéndum. 27/03/2019 17:03

Jesús García 8.000 euros para Catt. Vox pregunta por el importe total de los pagos de Diplocat. Catt explica que ella personalmente recibió un pago de 8.000 euros por su trabajo. Asegura que desconoce el importe que recibieron los otros miembros de su equipo porque cada uno facturó de forma independiente. 27/03/2019 17:02

Fernando J Pérez "Tendríamos plena independencia". "Parte de nuestro acuerdo es que tendríamos plena independencia para llevar a cabo nuestra actividad, no podía haber ninguna expectativa de Diplocat ni de supervisar o aprobar nuestro trabajo", señala Catt en la última pregunta de la abogada del Estado. Pregunta ahora Javier Ortega-Smith, de Vox. 27/03/2019 16:58

Jesús García Los "materiales" para el informe de Catt sobre el 1-O. La abogada del Estado pregunta qué materiales usó para su informe. "Obeservaciones de medios de comunicación, de personas que habían estado en los centros de votación, lecturas de las leyes del referéndum y la ley electoral española..." 27/03/2019 16:55

Fernando J Pérez "¿Quién la nombra coordinadora?", pregunta la abogada del Estado. "No sé si me nombró John, porque estaba en su equipo, o si me nombró Diplocat", duda Helena Catt. 27/03/2019 16:53

Jesús García "¿Cómo llega a un acuerdo sobre sus honorarios y con quién?", pregunta la abogada del Estado, Rosa Seoane, que hoy se está mostrando incisiva en sus preguntas. "No había dinero involucrado en eso". La abogada del Estado recuerda que hace solo unos minutos ha admitido que le pagaron honorarios, e insiste en la pregunta. "Recibí un salario de Diplocat. Parte de las conversaciones fueron con John", dice en alusión a su antecesor en el cargo de coordinadora, "y otras con Rosa", en referencia a Rosa Navarro, del Diplocat. 27/03/2019 16:52

Fernando J Pérez Helena Catt no ofrece muchos detalles. "Fueron mis compañeros los que en un primer momento se pusieron en contacto con las personas pertinentes, en realidad no era mi cometido reunirme con nadie allí", sostiene Helena Catt a preguntas de la abogada del Estado. La directora del equipo de observadores internacionales no ofrece mucho detalle sobre quién les contrató o con quién se reunió para monitorizar el referéndum. 27/03/2019 16:50

Fernando J Pérez "¿Las sesiones informativas eran sobre la preparación del referéndum?", pregunta la abogada del Estado, Rosa Seoane. "Sí. Recibía e-mails de la organización de que había sesiones informativas". "¿Quién era la organización?", vuelve la abogada. "La dirección de e-mail era monitors@". "¿No recuerda ningún nombre de nadie?", insiste Seoane. "No, tengo muy mala memoria para los nombres en general", afirma la experta internacional. 27/03/2019 16:46

Jesús García Turno de la abogada del Estado, que pregunta con qué cargos se reunió durante su estancia en Cataluña. "No sé lo que hacían más allá del referéndum, se nos presentaron como gente que nos daba información sobre lo que pasaba en el referéndum". 27/03/2019 16:44

Fernando J Pérez "¿A quién entregaron el informe definitivo?", pregunta la fiscal Madrigal. "Lo mandé por email a Rosa Navarro, en Diplocat", recuerda la experta Helena Catt. 27/03/2019 16:42

Jesús García Otros trabajos similares sobre procesos de votación. Helena Catt asegura que ha trabajado en otros proyectos de investigación similares en otros países. Y cita como ejemplos un proyecto de la ONU para el desarrollo para fomentar el voto femenino en países en vías de desarrollo; tabajos para la comisión electoral de Australia para fomentar la participación; e investigaciones en Canadá que comparan el modo de incentivar el voto. 27/03/2019 16:41

Jesús García Los pagos de Diplocat. Catt confirma que el Diplocat fue el órgano que pagó sus honorarios mediante "transferencia bancaria". 27/03/2019 16:39

Jesús García La Generalitat y los gastos de Catt. "¿Dirigieron su trabajo desde la Generalitat?", pregunta la fiscal. "Sí", responde Catt, que matiza: "Solo fui a ver a gente que pidió verme a mí". La experta contesta que facturó sus servicios y los gastos de alojamiento y manutención. La fiscal pregunta en qué hotel de Barcelona estuvo alojada. "El 22", dice Catt, probablemente en alusión al 22@, el distrito tecnológico de Barcelona. 27/03/2019 16:38

Fernando J Pérez No visitó el Parlamento pero sí departamentos del Govern de la Generalitat. "¿Tuvo contacto con otro grupo de expertos similar?", pregunta Madrigal. "Estuvimos en sesiones de información en los que estuvieron presentes otros grupos", afirma Catt, que dice que no visitaron en Parlamento, pero sí departamentos del Govern de la Generalitat. "No tengo lista de los nombres, fui a las sesiones de información a las que me pidieron asistir funcionarios de la Generalitat". 27/03/2019 16:35

Fernando J Pérez "No sé lo que ocurrió el 20 de septiembre", señala Helena Catt. "Estaba en Barcelona pero no conservo en la cabeza todos los detalles de lo que pasó día a día". 27/03/2019 16:32

Fernando J Pérez Un contexto cambiante. "Un apartado del informe versaba sobre el modo en que este contexto tan cambiante y dinámico había impactado en la votación del 1 de octubre", reconoce Helena Catt. 27/03/2019 16:31

Jesús García El papel de los otros miembros del equipo. "Uno de ellos estaba analizando medios, los otros atendiendo diferentes centros de votación para ver lo que estaba pasando dentro y fuera de los centros de votación". 27/03/2019 16:28

Fernando J Pérez En el informe de los expertos de Catt había detalles sobre el recuento de los votos del 1-O. “No nos contrataron para hacer un informe del referéndum, fuimos contratados para realizar un informe de investigación para estudiar todo lo que acontecía y como el referéndum aconteció lo incluimos en nuestro informe”, señala. 27/03/2019 16:27

Fernando J Pérez Informe sobre el contexto social, político y económico catalán. "Un ámbito del estudio era muy amplio, iba en general de lo que pasaba en Cataluña, cuando se creó el proyecto nadie sabía que iba a haber una votación. El informe trataba sobre todo lo que pasaba en Cataluña en su contexto social, político y económico", explica Helena Catt. 27/03/2019 16:24

Fernando J Pérez Solo presenció lo que ocurría en un colegio electoral. Catt estuvo durante la jornada del 1 de octubre en la oficina coordinando los movimientos de su equipo y solo vio lo que ocurría en un colegio electoral. "Vi cómo se abrían las urnas y se contaban los votos de acuerdo con el procedimiento de la administración electoral y el acuerdo entre la gente que hacía el recuento y la proclamación de los resultados". 27/03/2019 16:21

Fernando J Pérez Cuando la fiscal le pregunta a Catt si puede decir con qué representantes públicos ella y su equipo se reunieron para hacer el informe, la experta contesta: "No tengo una lista". 27/03/2019 16:20

Fernando J Pérez Catt describe sus tareas. "Mi tarea particular era dirigir las actividades y el equipo y asegurarme de que entregábamos a tiempo el informe que nos encargaron, el resto del equipo tenía que investigar y recoger información para el informe", explica Catt. 27/03/2019 16:17

Fernando J Pérez Equipo de trabajo. Catt explica que trabajó para Diplocat al frente de un equipo internacional de investigación, con diferentes tipos de expertos (derechos humanos, politólogos, expertos en administración electoral...) tanto europeos como canadienses. "Estábamos empleados a tiempo completo y parcial por Diplocat para llevar a cabo investigaciones sobre el contexto catalán desde la perspectiva histórica" entre junio y octubre de 2017, explica. "Los miembros fueron seleccionados previamente a mi llegada principalmente por [otras dos personas] y fueron seleccionados específicamente para este trabajo", explica. 27/03/2019 16:15

Fernando J Pérez Catt se dedicaba a la ciencia política. Helena Catt no trabaja en la actualidad, y se solía dedicar a la ciencia política. Es doctorada en la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda) en Políticas e Historia y también en la London School of Economics. 27/03/2019 16:10

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión. El tribunal llama a Helena Catt. Vendrá acompañada por la intérprete de inglés María Teresa Sánchez Montesinos. 27/03/2019 16:07

Fernando J Pérez Según la Fiscalía, Helena Catt estuvo al frente de un grupo de 12 expertos internacionales en procesos electorales, cada uno de los cuales firmó un contrato con Diplocat, la entidad público-privada de diplomacia pública que estaba controlada por la Generalitat. Los honorarios de este grupo ascendieron a un total de 114.592,50 euros, y en concepto de gastos de alojamiento, viajes y otros se pagaron a un total de 62.712 euros, según el ministerio público. 27/03/2019 16:02

Fernando J Pérez En unos minutos se reanudará la 23ª sesión del juicio del procés. Las partes interrogarán a la neozelandesa Helena Catt, portavoz de uno de los grupos de observadores internacionales que estuvieron en Cataluña en los días previos y posteriores al referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre de 2017. 27/03/2019 15:58

Jesús García Finaliza la declaración del exdiputado del SPD alemán Felix von Grünberg. El juez Manuel Marchena interrumpe la sesión hasta las 16 horas. A esa hora será interrogada Helena Catt, portavoz del equipo de expertos internacionales, que estuvo presente en Cataluña los días previos y posteriores al 1-O. 27/03/2019 12:05

Jesús García "Muchos encuentros" con Forcadell. Turno de Olga Arderiu, abogada de Carme Forcadell, que pide al testigo que sitúe temporalmente su encuentro con la expresidenta del Parlament. La letrada pide que aclare si fue en los días previos al 1-O o, por el contrario, hacia el mes de mayo de 2017. "Me he encontrado con mucha frecuencia con la señora Forcadell, no puedo asegurar con certeza si nos llegamos a encontrar en los días previos. Ha habido muchos encuentros con ella tanto antes como después del 1 de octubre". 27/03/2019 12:02

Jesús García "¿Vio usted el 1 de octubre que la actuación de las fuerzas del Estado fuesen diferentes a lo que hacen en Alemania?", sigue Ortega-Smith, de nuevo interrumpido por Marchena. El abogado de Vox interrumpe la declaración. 27/03/2019 12:00

Jesús García La relación con partidos independentistas alemanes. "¿Conoce usted que en Alemania están prohibidos por la Constitución los partidos independentistas?", pregunta el abogado de Vox, Javier Ortega-Smith. "Un debate con el testigo acerca de qué está permitido y qué no está permitido en Alemania contradice la esencia de su testimonio", interrumpe Manuel Marchena. 27/03/2019 11:59

Jesús García Relación estrecha con Albert Royo. El exdiputado admite que ha mantenido una relación de "diálogo continuado" con Albert Royo, responsable del Diplocat durante los meses del procés. 27/03/2019 11:56

Jesús García Contactos con Carme Forcadell y Carles Puigdemont. A la pregunta concreta de Vox sobre su contacto con miembros del Gobierno de Carles Puigdemont en las semanas del referéndum, el exdiputado admite que sí mantuvo diversos contactos. "He estado en contacto particularmente con Carme Forcadell como presidenta del Parlament. Me ha conmovido particularmente su actuación". También ha estado en contacto, dice, con Carles Puigdemont. Vox pregunta si tuvo contactos con el exconsejeros de Exteriores Raül Romeva y también dice que sí. 27/03/2019 11:53

Jesús García Contactos con Jordi Pujol. Vox pregunta a Von Grünberg si tuvo algún contacto con consejeros de la Generalitat previo al 1-O. "Me encontraba desde tiempos atrás con un constante diálogo con miembros del Gobierno de la Generalitat. He llegado a conocer desde Jordi Pujol a todos los presidentes de la Generalitat". 27/03/2019 11:51

Fernando J Pérez "No distingo los cuerpos de policía españoles, porque no conozco su nomenclatura de colores", cuenta el observador alemán Bernhard von Grünberg. 27/03/2019 11:44

Jesús García Al Ramon Llull por las noticias de cargas policiales. Turno de la abogada del Estado, Rosa Seoane, que pregunta al testigo cómo él y sus acompañantes seleccionaron los centros que debían visitar. "Era el itinerario más cómodo", dice. "Nos encontrábamos en otro centro y recibimos una llamada telefónica en la que se nos dijo que había una actuación policial en el Ramon Llull y por voluntad propia acudimos ahí". La abogada del Estado pregunta quién hizo la llamada telefónica. "No puedo decir apenas nada sobre esa llamada, había muchas personas interconectadas". 27/03/2019 11:43

Jesús García Los policías heridos. "¿Sabe que hubo seis policías heridos?", pregunta la fiscal sobre la intervención del Cuerpo Nacional de Policía en la escuela Ramon Llull de Barcelona. "No, no lo puedo confirmar. No he visto ningún policía herido ni conozco esos hechos. Sí puedo decir que he visto ciudadanos heridos". 27/03/2019 11:37

Jesús García Comparación con Baviera. La fiscal pregunta a Von Grünberg si se ha interesado por conflictos "similares" al de Cataluña "en su propio país", como es el caso de Baviera. Marchena no ha permitido que el testigo responda y recuerda a la fiscal que ese asunto, aunque puede ser "muy interesante en otros órdenes", no tiene que ver con la aportación del testigo sobre lo que vio el 1-O en centros de votación de Cataluña. 27/03/2019 11:34

Jesús García La fiscal pregunta por los contactos políticos de Von Grünberg. La fiscal Consuelo Madrigal pregunta si, además del PSC, el exdiputado alemán se puso en contacto "con Ciudadanos, con el PP o con cualquier otro partido político". "Hubo un diálogo con Ciudadanos y creo hubo un contacto con el Partido Popular, pero no lo recuerdo con nitidez". La fiscal pregunta también si contactó con "alguna autoridad", como la Delegación del Gobierno en Cataluña. 27/03/2019 11:29

Jesús García La Fiscalía trata de poner en entredicho el relato de Von Grünberg sobre los hechos del 1 de octubre. La fiscal Consuelo Madrigal pone sobre la mesa los elementos de violencia del referéndum. 27/03/2019 11:23

Jesús García Von Grünberg sabía que el referéndum había sido prohibido. La fiscal pregunta si alguien en Diplocat le informó de que se trataba de una consulta "vinculante". "Estaba informado de todo el trasfondo del asunto ya con antelación a través de los medios alemanes". "¿Sabía que el Tribunal Constitucional había suspendido la ley que amparaba el referéndum?", insiste la fiscal. "Sí", responde Von Grünberg. 27/03/2019 11:19

Jesús García El contacto de Diplocat. La fiscal pregunta quién, de Diplocat, contactó con Von Grünberg en relación con el viaje a Cataluña en septiembre de 2017. "Fui contactado por Albert Royo, pero la iniciativa la tuve más yo que él", dice el testgo. 27/03/2019 11:15

Jesús García La Fiscalía pregunta a Von Grünberg. Pese a que Von Grünberg es un testigo propuesto por la defensa de Jordi Cuixart, la fiscal Consuelo Madrigal aprovecha para preguntarle si su visita guardaba relación también con Acnur, la agencia de la ONU para los refugiados. El testigo lo niega. 27/03/2019 11:12

Jesús García El papel de Diplocat. "¿Le ofreció Diplocat sufragar los costes y pagarle los billetes de avión como algo normal?", pregunta Judit Gené, que lleva la defensa de Albert Royo, responsable del Diplocat e investigado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Royo prestó declaración como testigo en el Tribunal Supremo. "No recuerdo si hubo tal oferta. Pero nunca se sufragaron dichos costes. Dejé muy claro que para mí era muy importante pagarlos a título personal". 27/03/2019 11:02

Jesús García Diálogo con el PSC. El testigo explica que mantuvo diálogos con el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) durante su visita por el 1-O. 27/03/2019 10:59

Jesús García Turno de la abogada de la exconsejera Meritxell Borràs, Judit Gené, que pregunta si la visita de Von Grünberg tenía que ver con la "validación de resultados" del referéndum. "Se planteó una solicitud de Diplocat; no obstante, la motivación para realizar ese viaje era sencillamente interés personal. Mi motivación era presenciar sin partidismo aquello que estaba ocurriendo en España". La letrada insiste en preguntar si la petición de Diplocat tenía como motivación validar resultados del 1-O. "La motivación era hablar con todas las partes, en ningún caso la prioridad era la observación o validación de la votación". La votación, según su impresión, fue "organizada por la sociedad civil". 27/03/2019 10:58

Jesús García La actividad política de Von Grünberg. El exdiputado prescinde de sus opiniones y explica que ha promovido acciones políticas de búsqueda de diálogo. "Suscita gran interés" en Alemania, dice. El exdiputado socialdemócrata afirma, también a preguntas del abogado de Jordi Cuixart, que los otros colegas que se desplazaron junto a él a Cataluña para observar el 1-O comparten esas mismas observaciones. "Creo que sí", responde, aunque matiza que su actividad no fue tanto una "observación electoral" como la muestra de un "interés político y personal" en observar lo ocurrido en Cataluña. 27/03/2019 10:49

Jesús García Von Grünberg aboga por una solución "democrática" y Marchena le interrumpe. El abogado pregunta si la observación del exdiputado alemán dio lugar a algún tipo de repercusión política en Alemania. "Mi deseo es que se encuentre un consenso democrático para solucionar el problema", dice el intérprete sobre la amplia respuesta. Manuel Marchena corta la respuesta porque cree que se trata de una opinión que no versa sobre hechos relacionados con el procedimiento. "Pese a que su opinión es muy respetable, es prescindible". 27/03/2019 10:45

Jesús García La "admiración" del testigo por los votantes del 1-O. El abogado pregunta si la actitud de los ciudadanos cambió tras las actuaciones policiales. "El comportamiento no se modificó, al contrario. He podido constatar con sorpresa y admiración que se mantuvo una férrea disciplina. Todo ello con una situación adversa y de amenaza". Insiste el testigo en que los votantes esperaron durante largas horas bajo la lluvia y, pese a la amenaza, "no ejercieron en ningún momento la violencia". 27/03/2019 10:41

Jesús García El desarrollo de la votación. El exdiputado explica que, por los problemas informáticos, muchos DNI se tuvieron que anotar a mano, lo que provocaba un "largo tiempo de espera" entre los votantes. Había también una "percepción de amenaza" ante posibles "actuaciones policiales". 27/03/2019 10:37

Jesús García Disparo de balas de goma. "Nos encontramos una situación bastante emocional porque se habían producido disparos con proyectiles de goma", dice el testigo sobre el segundo centro de votación de Barcelona que visitó. 27/03/2019 10:35

Jesús García La actitud de los votantes el 1-O. El abogado de Jordi Cuixart pregunta al exdiputado cuál era la actitud de los votantes en los centros de votación que él visitó. "Me quedé muy sorprendido por la tranquilidad y contención por parte de los allí presentes, toda vez que se evidenciaba una fuerte impresión por los hechos ocurridos. No percibí por parte de los votantes una actitud violenta o agresiva, sino una admirable tranquilidad". 27/03/2019 10:30

Jesús García Testigo de la actuación de la policía el 1-O. La defensa pregunta a Von Grünberg si observó actuaciones policiales. "Fui testigo de esas actuaciones en el Ramon Llull. Poco antes de que yo llegara había empezado a actuar la policía. Fui testigo de cómo irrumpieron en el local rompiendo las puertas tras haber escalado las vallas. Empezaron a desplazar a la gente que se encontraba allí. Poco después, en el siguiente centro fui testigo de heridos por balas de goma". 27/03/2019 10:26

Jesús García La visita de Von Grünberg a centros de votación el 1-O. El abogado pregunta ahora por los colegios electorales que visitó durante el día del referéndum. El exdiputado visitó, entre otras, la escuela Ramon Llull de Barcelona, donde hubo cargas policiales. 27/03/2019 10:23

Jesús García Los gastos de Von Grünberg en Cataluña. Benet Salellas pregunta quién sufragó los gastos del exdiputado durante su estancia en Cataluña en el otoño de 2017. "Los costes han sido íntegramente sufragados por mí porque quiero mantener mi independencia". 27/03/2019 10:20

Jesús García Von Grünberg está explicando su trayectoria política. "Me siento comprometido con el legado de apoyar el proceso de democratización en España", dice el exdiputado sobre su compromiso durante la Transición española. 27/03/2019 10:18

Jesús García El testimonio de Von Grünberg ha sido solicitado por la defensa de Jordi Cuixart. El letrado Benet Salellas pregunta al exdiputado por su presencia en Cataluña durante las fechas en torno al referéndum del 1 de octubre de 2017. "Viajé por mi interés particular por la situación en Cataluña". 27/03/2019 10:13

Jesús García Comienza la 23ª sesión del juicio del 'procés' con la declaración del exdiputado socialdemócrata alemán Felix von Grünberg. Su declaración se realizará con traducción consecutiva. Von Grünberg "jura y promete" decir la verdad. 27/03/2019 10:09

Fernando J Pérez Con el percance de salud del testigo secretario de los atestados termina la 22ª sesión del juicio del procés. Mañana miércoles serán interrogados los observadores internacionales del referéndum ilegal de autodeterminación del 1-O. 26/03/2019 17:59

Fernando J Pérez El siguiente testigo se encuentra indispuesto, anuncia Marchena, y el médico forense ha estado atendiéndole y no está en condiciones de prestar declaración, con lo que se le citará en una nueva ocasión. La letrada Marina Roig solicita al tribunal que el testigo saliente, Baena, no se ponga en contacto con el siguiente declarante, secretario de los atestados y mano derecha de aquel. "Se puede y se debe [hacer asi]", dice Marchena 26/03/2019 17:55

Jesús García Finaliza la declaración del teniente coronel Daniel Baena. 26/03/2019 17:54

Jesús García Turno de Mariano Bergés, abogado defensor de la exconsejera de Trabajo Dolors Bassa. El abogado pregunta si hay alguna anotación sobre Bassa en la agenda Moleskine de Josep Maria Jové, considerado arquitecto del 'procés'. El abogado intenta desvincular a Bassa del núcleo del proceso de independencia. Consigue que el teniente coronel responda que Bassa no aparece vinculada ni a las llamadas para obtener voluntarios ni a los llamamientos para participar en movilizaciones. 26/03/2019 17:52

Jesús García Un "lapsus" sobre Forcadell. Turno de Olga Arderiu, abogada de Carme Forcadell. La abogada recuerda que, esta mañana, Baena ha explicado que en la agenda Moleskine de Josep Maria Jové se mencionaba el futuro nombramiento de Carme Forcadell como presidenta del Parlament. Y le indica que eso no existe. "Pues entonces será lo que conste en diligencias", dice el tenient coronel, quien afirma que ha podido haber tenido un "lapsus". 26/03/2019 17:50

Jesús García La obediencia de la Guardia Civil. "Yo recibo una orden y la cumplo. Lo que no hace la Guardia Civil es interpretar lo que dice el fiscal", explica Baena en su última intervención a preguntas de Marina Roig. 26/03/2019 17:48

Fernando J Pérez El teniente coronel Baena se remite cada vez con más frecuencia a lo que consta en las diligencias ante las preguntas de los abogados. Su visión del sumario, a diferencia de la de sus subordinados, es más panorámica y menos centrada en los detalles concretos de la instrucción. 26/03/2019 17:47

Jesús García Entrada y registro en la sede de Òmnium. La abogada pregunta por qué la Guardia Civil pidió el registro de la sede de Òmnium Cultural. "La línea de investigación nos hace pensar que puede haber pruebas e indicios en esta sede. Se solicita al juez del 13 y nos la concede". "¿Pruebas o indicios de qué delito?" "De malversación... todos los delitos del juzgado de instrucción número 13. Lo que conste en diligencias", responde, cada vez más impaciente, el teniente coronel. 26/03/2019 17:45

Jesús García "Investigamos a personas que no hacen cosas, no entidades", insiste Baena a preguntas de la abogada de Jordi Cuixart. 26/03/2019 17:40

Jesús García La investigación "urgente" del 20-S. Las primeras diligencias sobre los hechos del 20-S, explica Baena, se elaboraron de forma "urgente" y con apenas "cuatro gestiones". El teniente coronel asegura que se hicieron esas diligencias preliminares por orden del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que después remitió el expediente a la Audiencia Nacional. La abogada Marina Roig asegura que fue al revés, que primero se remitieron a la Audiencia Nacional y después al juez del 13. 26/03/2019 17:38

Jesús García Turno de Marina Roig, abogada de Jordi Cuixart, que pregunta si se incluyeron en los atestados discursos del presidente de Òmnium Cultural. "Si constan en los atestados, constan", responde Baena. Su interrogatorio camina ya hacia las seis horas. 26/03/2019 17:36

Jesús García Jordi Pina pregunta por qué, en un atestado policial, se vinculó a Jordi Turull con un delito de malversación antes de ser consejero de Presidència. "No investigamos cargos públicos, investigamos personas", responde con problemas Baena. 26/03/2019 17:34

Jesús García Dos investigaciones "totalmente distintas". Baena defiende que la investigación impulsada por la Fiscalía y la dirigida por el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona "son dos cosas totalmente distintas". "El 13 es una investigación concreta sobre unas personas que pueden haber cometido unos delitos. La instrucción de la Fiscalía se emite para evitar la cartelería del referéndum. Cuando esas investigaciones evolucionas, ya se incorporan al 13". 26/03/2019 17:30

Fernando J Pérez El teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena está siendo un testigo complicado para los abogados defensores. El máximo responsable de la investigación sobre el referéndum del 1 de octubre está defendiendo en cada respuesta que su actuación estuvo amparada en la ley y controlada por jueces y fiscales. 26/03/2019 17:30

Fernando J Pérez "Yo cuento aquí lo que viví, no lo que está en los atestados", le contesta el teniente coronel Baena a Jordi Pina. El juez Marchena respalda esta posición del testigo y dice que es incluso "más sano" para la vista oral. 26/03/2019 17:25

Jesús García Actuación de la Guardia Civil en El Vallenc. El abogado pregunta pregunta por la actuación de la Guardia Civil en la sede del semanario El Vallenc, de Valls Tarragona) adonde los agentes acudieron en busca de material para el referéndum. "Creo que no fue ordenada por el juzgado de instrucción número 13, sino que se enmarca en cumplimiento de la instrucción de Fiscalía para poder inspeccionar naves", contesta Baena. 26/03/2019 17:24

Jesús García Las urnas del referéndum. El abogado pregunta si encontraron las urnas antes del 1 de octubre. "Yo no estaba buscando urnas", dice Baena. "Las hemos visto en los vídeos". Pina insiste en preguntar si la Guardia Civil ha encontrado algún rastro de contratación del expediente de compra de urnas. "No", afirma el testigo. 26/03/2019 17:21

Jesús García Las declaraciones de Santiago Vidal. El abogado Jordi Pina pregunta por las declaraciones del exmagistrado Santiago Vidal que motivaron el inicio de las diligencias del juzgado de investigación número 13 de Barcelona. Baena defiende que, de las declaraciones públicas de Vidal, sí se podía iniciar la investigación de un delito de malversación. "Hizo referencia a que tenía los datos censales de los ciudadanos de Cataluña". 26/03/2019 17:13

Fernando J Pérez Turno para Jordi Pina, defensor de Jordi Turull, exconsejero de Presidencia. El letrado pide explicaciones de por qué y cuándo su cliente se querelló contra la unidad de policía judicial encabezada por Baena. "Se denuncia que las actuaciones policiales se están haciendo sin sustento de ningún juzgado. No he tenido acceso a la querella, de hecho no nos han notificado nada, sé que salió en los medios de comunicación contando que se había interpuesto". 26/03/2019 17:11

Fernando J Pérez El teniente coronel Baena empieza, quizá, a acusar el cansancio después de siete horas de permanencia en el Supremo -cuatro horas y media respondiendo a preguntas-. Sus respuestas a la abogada Bernaola, aunque siguen siendo correctas, denotan un punto de impaciencia. 26/03/2019 17:07

Fernando J Pérez "Si incluimos en los atestados elementos favorables para la persona investigada, hacemos una investigación prospectiva", sostiene el teniente coronel Baena. 26/03/2019 17:00

Fernando J Pérez El juez Marchena interrumpe por tercera vez a la letrada Ana Bernaola para decirle que los atestados policiales por los que pregunta al teniente coronel Baena no van a ser objeto de examen para el tribunal. 26/03/2019 16:59

Jesús García Las movilizaciones sociales y la "presión". A preguntas de la abogada, el teniente coronel dice que las movilizaciones sociales fueron "determinantes" durante lo que insiste en llamar "periodo insurreccional". "Era un elemento más como hacer una legislación paralela para llegar a la desconexión. Era para hacer una presión y elevar el nivel de conflictividad con el Estado". 26/03/2019 16:50

Fernando J Pérez El documento Enfocats. La abogada de Jordi Sànchez, Ana Bernaola, trata con sus preguntas de quitar relevancia al documento Enfocats -la hoja de ruta del procés hallado en el despacho de Josep Maria Jové y que ninguno de los protagonistas del desafío independentista reconoce-. Al mismo tiempo, se emplea en desvincular a su cliente de los detalles de ese documento. 26/03/2019 16:46

Fernando J Pérez El teniente coronel Baena afirma que si no hubo detenciones de ciudadanos el 1 de octubre fue para evitar un mal mayor. 26/03/2019 16:38

Fernando J Pérez El juez Marchena le replica a la abogada de Jordi Sànchez que la investigación sobre su cliente no deriva de los tuits que escribió desde el año 2012. 26/03/2019 16:37

Jesús García Cuestionar la investigación. La abogada de Jordi Sànchez trata de acreditar que la investigación sobre el procés fue prospectiva, y cuestiona por qué se incluyeron elementos relativos a Jordi Sànchez. Baena replica que las investigaciones se inician por unos hechos y que, cuando surge nuevos indicios, la línea de investigación puede variar. 26/03/2019 16:33

Jesús García La investigación de Fiscalía de 2016 sobre la ANC. El teniente coronel explica que, en 2016, en la primera investigación ordenada por la Fiscalía, se investigó a la ANC porque "lo pidió el fiscal". Baena admite que no sacaron "ninguna conclusión" sobre la ANC ni Òmnium. 26/03/2019 16:30

Jesús García Turno de Ana Bernaola, abogada del despacho Molins & Silva que pregunta en representación de Jordi Sànchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC). "La investigación no era de las subvenciones de ANC y Òmnium, sino de la creación de estructuras de Estado", dice Baena a preguntas de Bernaola sobre el papel de Sànchez y su asociación en las pesquisas de la Guardia Civil. 26/03/2019 16:29

Jesús García La hoja de ruta de 2015. El abogado Francesc Homs trata de hacer incurrir al testigo en una contradicción: si, como ha sostenido, no investigaban "programas políticos", pregunta, ¿cómo es que sí investigaron la hoja de ruta de 2015 aprobada por el Gobierno catalán? Manuel Marchena interrumpe la pregunta porque considera que se le está pidiendo una opinión. 26/03/2019 16:27

Jesús García El CNI catalán. ¿Llegaron a la conclusión de que el Cesicat pudiera desembocar en un CNI catalán?", pregunta Homs "No", dice Baena. "Las investigaciones no son globales, investgamos contratos concreto", insiste el teniente coronel, que sigue defendiendo a capa y espada -y con cierto éxito- la investigación que él mismo dirigió. 26/03/2019 16:24

Fernando J Pérez "Si el Estatuto dice que Cataluña no tiene competencia para recaudar el IVA y si vemos un intento de crear una estructura para gestionar el IVA, lo investigamos", defiende el teniente coronel Baena a preguntas de Homs. 26/03/2019 16:23

Jesús García Turno de Francesc Homs, que pregunta a Baena por las "fuentes de conocimiento" de la investigación de la Guardia Civil. "Nosotros no investigábamos si la Generalitat era competente o no. Investiagmos a personas por si cometen un hecho ilícito". Homs ejerce como codefensa de los acusados Jordi Turull y Josep Rull. 26/03/2019 16:22

Fernando J Pérez El abogado Melero va finalizando su interrogatorio preguntando a Baena sobre el contenido de los atestados que afectan a su cliente, Joaquim Forn, exconsejero de Interior. Las preguntas versan sobre la actuación del 20 de septiembre ante la Consejería de Economía y la petición de un dispositivo de Mossos para ayudar a mantener el orden público y la seguridad de la comisión judicial. 26/03/2019 16:20

Jesús García Los observadores internacionales. Melero trata de demostrar la debilidad de los indicios sobre el pago de observadores internacionales para el procés. "¿El indicio con el que ustedes trabajan es una noticia de prensa?" "Puede ser", responde Baena. 26/03/2019 16:17

Fernando J Pérez El teniente coronel Baena, principal responsable de la investigación de la Guardia Civil sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 sigue defendiendo la pertinencia y la relevancia de los indicios recabados en las distintas actuaciones judiciales sobre el procés. 26/03/2019 16:16

Jesús García La Agencia Tributaria. El abogado recuerda que la Agencia Tributaria formaba parte de las competencias enmarcadas en el Estatut. "La investigación consiste en ver si el desarrollo va más allá de lo que el Estatut permite y si se iba a utilizar para crear una estructura del Estado". Melero pregunta si la agencia sigue abierta y ha sido impugnada por alguien. Baena responde: "La investigación sigue abierta". 26/03/2019 16:13

Jesús García La agenda Moleskine de Jové. El abogado pregunta por las referencias a los Mossos en la agenda Moleskine de Josep Maria Jové, considerado uno de los cerebros del procés. Baena dice que hay solo una alusión de un miembro de la CUP. Melero le recuerda que hay también una anotación sobre que los Mossos "siempre cumplirán las órdenes judiciales". "¿No le ha parecido necesario recordarla?", pregunta Melero. "¿Ahora? No me acordaba", responde el teniente coronel. 26/03/2019 16:12

Jesús García El Enfocats no se corresponde con la realidad, sugiere el abogado. Javier Melero pregunta si la hoja de ruta contenida en 'Enfocats' tuvo correspondencia con la realidad. 26/03/2019 16:10

Jesús García "No hubo ninguna detención exepto las que se hicieron el 1 de octubre y posterior", dice a preguntas de Melero, que trata de desmontar el relato del teniente coronel sobre el "periodo insurreccional" entre el 20 de septiembre y el 28 de octubre. 26/03/2019 16:09

Jesús García Turno del abogado del exconsejero de Interior Joaquim Forn. Javier Melero pregunta al teniente coronel si el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información realizó alguna actividad el día 1-O. Baena contesta que no porque la Guardia Civil estuvo allí para evitarlo. 26/03/2019 16:08

Fernando J Pérez En breves momentos se reanudará la 22ª sesión del juicio del procés. 26/03/2019 16:01

Jesús García El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ordena un receso hasta las 16 horas. 26/03/2019 14:16

Fernando J Pérez "¿Propusieron usted balizar un coche?", pregunta Van den Eynde. "Sí, y el juez nos dijo que no. Pedimos más de uno", contesta el teniente coronel Baena. 26/03/2019 14:16

Jesús García "Investigamos conductas de personas que hacen cosas, no de entidades", dice Daniel Baena, que defiende la investigación. El abogado pregunta si leyeron los correos electrónicos de Pere Aragonès, actual vicepresidente de la Generalitat. 26/03/2019 14:14

Fernando J Pérez "¿Han localizado algún mensaje explícito de llamada a la violencia de los señores Junqueras y Romeva?", pregunta Van den Eynde. "No", responde Baena. "¿Y sabe si los independentistas han hecho lema de civismo y pacifismo en sus innumerables manifestaciones?", vuelve el letrado. "Sí", admite el teniente coronel. 26/03/2019 14:14

Fernando J Pérez El letrado Van den Eynde pregunta a Baena por los sucesos del 20 de septiembre de 2017 ante la Consejería de Economía. 26/03/2019 14:11

Fernando J Pérez "A mí el juez nunca me ha ordenado investigar el procés, me ha ordenado investigar el uso de fondos públicos para un fin ilícito", señala el teniente coronel Baena. 26/03/2019 14:03

Fernando J Pérez El letrado Andreu Van den Eynde está tratando de desacreditar la legalidad de las escuchas telefónicas y de las diligencias policiales y judiciales en la investigación del procés. El teniente coronel Baena está defendiendo que las actuaciones se realizaron de acuerdo con la legalidad y con control judicial. 26/03/2019 13:58

Fernando J Pérez El teniente coronel Baena está defendiendo con vehemencia la pulcritud de las investigaciones sobre el procés. Al menos hasta este momento, las defensas no le están haciendo incurrir en grandes dudas o titubeos, como a alguno de sus subordinados que han testificado en jornadas anteriores. 26/03/2019 13:46

Jesús García La multiplicidad de procesos del 'procés'. El abogado de Oriol Junqueras trata de pone el acento en una de las irregularidades que, denuncia, se han producido en la investigación sobre el procés: la multiplicidad de causas penales. Van den Eynde pregunta a Baena por qué no informó a los fiscales y jueces de las investigaciones que llevaba a cabo en las otras causas. 26/03/2019 13:46

Fernando J Pérez "Aquí no ha habido que hacer mucho arco de iglesia, si viendo la tele se ve", afirma el teniente coronel Baena cuando Van den Eynde le reprocha la supuesta superficialidad de las investigaciones sobre el proceso independentista catalán. 26/03/2019 13:42

Jesús García Las reservas de la investigación. El abogado pregunta por qué Baena pidió que las diligencias se mantuvieran secretas. "Si uno está investigando a gente que sabe que están siendo investigadas no se suele dejar". 26/03/2019 13:41

Fernando J Pérez "Nací enfadado yo", se disculpa Van den Eynde cuando el juez Marchena le diga que no se enfade con el testigo si no da las respuestas que le gustaría que diera. 26/03/2019 13:38

Jesús García Investigación que se remonta a 2012. El abogado sigue preguntando por las primeras diligencias ordenadas por la Fiscalía y subraya que algunas investigaciones se remontan a hechos de 2012. "Nosotros no pensamos que el gobierno de la Generalitat quisiera desbordar nada. Investigamos si la contratación rebasa...", dice Baena. 26/03/2019 13:36

Jesús García Objetivo: desacreditar la investigación. El abogado de Junqueras trata de desacreditar la investigación liderada por Baena y apunta al origen: la instrucción de la Fiscalía para investigar el 'procés'. El testigo defiende que la investigación fue eminentemente económica en su origen y que se fue ampliando con los meses y a medida que se aproximaba la fecha del referéndum. 26/03/2019 13:33

Fernando J Pérez Van den Eynde pregunta al testigo por qué investigaron por sedición. "El fiscal nos da la puerta para investigar la inversión de dinero público en estructuras de Estado, lo que primero hacemos es eminentemente una investigación económica. Ese es el primer objeto, de primeras no vamos buscando sediciosos por ahí", responde Baena. 26/03/2019 13:33

Jesús García Ante la negativa de Baena a reconocer que es el responsable del perfil de Twitter Tácito -y, como tal, autor de tuits contra el independentismo- las defensas lo tienen complicado ahora para seguir explorando esa vía. Sobre todo porque el presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha vetado un examen forense para acreditar que Daniel Baena era el titular de la cuenta. Marchena denegó la petición alegando que un “previo filtro telemático” sobre “los plantamientos ideológicos” de testigos no puede ser “presupuesto de validez de los actos de investigación”. 26/03/2019 13:28

Jesús García El abogado Van den Eynde pregunta si sabe que el perfil de Tácito en Twitter dice que es politólogo. El abogado le ha preguntado si es licenciado en Ciencias Políticas. 26/03/2019 13:26

Jesús García Baena niega ser Tácito. El abogado de Oriol Junqueras pregunta al testigo si es responsable de una cuenta de Twitter en la que emitió presuntamente mensajes contra el independentismo con el pseudónimo de Tácito mientras investigaba el procés. "Ya sé por qué lo pregunta", responde Daniel Baena. El teniente coronel niega que sea propietario de esa cuenta con una explicación barroca y alambicada. "Ha habido una asociación con una cuenta... Tenía una cuenta personal y yo seguía a esa cuenta, como a otras... Una información se asoció a esa cuenta y empezó... Se publicó... Ha sido desmentido a prensa, en el Congreso, en el Senado, en la comisión de Interior del Congreso... Y no, no soy propietario de esa cuenta". 26/03/2019 13:25

Jesús García Turno de las defensas, que tratarán de desacreditar la investigación liderada por el teniente coronel Daniel Baena. El primero en preguntar es Andreu van den Eynde. 26/03/2019 13:23

Jesús García Turno de Vox. El abogado Pedro Fernández pregunta si Baena estuvo presente en los registros del 20-S y y en el 1-O y el testigo responde que no. 26/03/2019 13:22

Fernando J Pérez Sobre el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI): "¿El personal y los medios estaban orientados a la celebración del referéndum?", pregunta la abogada del Estado. "Sí, por eso actuamos allí", afirma el teniente coronel. 26/03/2019 13:18

Jesús García La fecha de los registros. "Nosotros hablamos con el juez, proponemos al juez y es él quien nos dice la fecha", en alusión a los registros ordenados el 20 de septiembre de 2017, apenas unos días antes de la celebración del referéndum. 26/03/2019 13:10

Fernando J Pérez Turno para la abogada del Estado, Rosa Seoane. La letrada vuelve sobre los criterios de investigación y el control judicial y fiscal de las actuaciones de la Guardia Civil. 26/03/2019 13:08

Fernando J Pérez El interrogatorio de la fiscal llega a su fin. Madrigal pregunta a Baena sobre las incidencias del periodo entre el 19 de septiembre y el 27 de octubre de 2017. “¿La actuación de las personas concentradas era espontánea?”, inquiere la fiscal. “No, estaba organizada. Había una común actuación de objetivos, lugares y motivos. Ese periodo de insurrección fue en protesta por la actuación judicial”, responde el teniente coronel. 26/03/2019 13:07

Jesús García Movilizaciones "organizadas". La fiscal pregunta ahora por los incidentes durante el 1 de octubre y otras movilizaciones ciudadanas. Baena afirma que las protesta "estaban organizadas". 26/03/2019 13:06

Jesús García Vuelta a los observadores. El interrogatorio de la fiscal, algo desordenado, vuelve ahora sobre los gastos para observadores internacionales del referéndum. "¿Sabe quién firmó el contrato de la señora Helena Catt?", pregunta Consuelo Madrigal. "Exactamente quién firmó los contratos no lo sé, sé que hubo gastos de desplazamiento y de alojamiento". 26/03/2019 13:03

Jesús García "No me acuerdo" y "consta en diligencias", responde ahora Baena a las preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal, que insiste en pedir al teniente coronel una explicación con alto grado de detalle de aspectos muy concretos de la investigación sobre el 'procés'. 26/03/2019 13:02