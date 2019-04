Últimas noticias del juicio del ‘procés’ y Cataluña, en directo

EL PAÍS Buenos días. Este martes se celebra la trigésimo segunda sesión del juicio del procés, en la que intervendrán 22 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) a petición de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que buscan reforzar sus tesis acusatorias con los relatos de violencia, agresividad y hostilidad que vienen exponiendo en el juicio policías y guardias civiles. 16/04/2019 08:12

Jesús García Finaliza la sesión. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, da por finalizada la vista. La sesión se reanudará este martes a las 10 horas, como es habitual en el calendario judicial del 'procés'. 15/04/2019 19:47

Jesús García Agentes de los Mossos. El policía explica la presencia de Mossos d'Esquadra en los alrededores de los colegios electorales. "Creo que eran de seguridad ciudadana". La abogada de Joaquim Forn pregunta si vio a algún 'mosso' "con indumentaria para intervenir". "No", responde el agente. 15/04/2019 19:45

Jesús García La intervención en la Escola Mediterrània. Explica el agente que se formó "un gran revuelo" y que hubo "agresiones" a la policía en esa escuela de la Barceloneta. "Mucho forcejeo de brazos, puñetazos, patadas y algún lanzamiento de algún objeto". Dice que fue lesionado "a lo largo del día", que fue "el cúmulo de todo". Acabó la jornada con "las muñecas abiertas, de tanto forcejeo" y con un hombro "dislocado". 15/04/2019 19:40

Jesús García Turno del 17º testigo (y último) de la vista de este lunes en el Tribunal Supremo. Se trata de un agente del Cuerpo Nacional de Policía que, como sus compañeros, intervino como fuerza de orden público en colegios electorales el 1-O. Este testigo intervino en la Escola Mediterrània, Pau Claris y Sant Antoni (Escola Pia). 15/04/2019 19:37

Jesús García Lesionado por un paraguas. El policía explica que resultó lesionado en una muñeca por el lanzamiento de un paraguas durante una de las intervenciones policiales. 15/04/2019 19:31

Jesús García El policía explica la intervención en la Escola Mediterrània, en el barrio de la Barceloneta de Barcelona. Ese fue uno de los puntos más conflictivos de toda la jornada del 1-O. El agente explica que los concentrados bloquearon el acceso a los policías. 15/04/2019 19:27

Fernando J Pérez El tribunal ordena que pase el decimosexto testigo, otro policía de las fuerzas antidisturbios. Este agente intervino en los colegios Escola Mediterrània, Pau Claris y San Antoni (Escola Pia). 15/04/2019 19:25

Fernando J Pérez "En el momento del repliegue en el Ramón Llull avanzamos por la calle Cerdenya hasta la esquina con Diputación y vienen los compañeros seguidos por una masa de 500 personas encabezadas por los bomberos de uniforme. Recibo el impacto de un objeto en el brazo. Se lanzaban vallas, piedras, sillas, adoquines, algún cono de obra...", explica el agente. 15/04/2019 19:19

Fernando J Pérez El decimoquinto testigo es otro policía de la UIP. El agente iba en un grupo que apoyaba a otro que actuó en Hospitalet. 15/04/2019 19:17

Fernando J Pérez El agente relata el lanzamiento de objetos en la retirada de las Escuelas Pías, incluyendo escombros como "un trozo de un sanitario". 15/04/2019 19:10

Fernando J Pérez El decimocuarto testigo es un oficial de policía. Este agente formaba parte de la UIP que intervino en la Escola Mediterrània, el Pau Claris y las Escuelas Pías. 15/04/2019 19:05

Fernando J Pérez "Ni yo ni mi equipo llevábamos cámaras", recuerda el agente, que actuaba como jefe de equipo. 15/04/2019 19:02

Fernando J Pérez "Recibimos todo tipo de patadas y empujones, y usamos la defensa de forma oportuna, congruente y proporcional, desde mi punto de vista". 15/04/2019 19:00

Fernando J Pérez "En el repliegue me llegó a golpear en el glúteo un adoquín. Una vez que llegué al barco informé de la contusión, pero no tenía marca", afirma el agente. 15/04/2019 18:59

Fernando J Pérez "Acudimos de refuerzo a otro grupo que ya estaba allí. Había cientos de personas, era una situación muy complicada. Su actitud era de hostigamiento, con insultos y amenazas de todo tipo", explica el agente. 15/04/2019 18:57

Fernando J Pérez El decimotercer testigo es un oficial de Policía Nacional. Este agente de la UIP intervino el 1-O en el colegio Ramon Llull de Barcelona y en otro colegio de Hospitalet. 15/04/2019 18:56

Jesús García Avisos previos. El policía explica que el jefe de grupo "habló con un bombero" que ejercía una suerte de portavocía con los ciudadanos para que se despejara la calle. La gente no hizo caso, dice a preguntas de la abogacía del Estado. Las defensas optan por no formularle ninguna pregunta. 15/04/2019 18:55

Jesús García "Vi gente encapuchada, primero en el Ramon Llull y luego cuando nos encerraron con los vehículos", explica. Asegura que utilizó la defensa para protegerse de una persona que iba a pegarle una patada. 15/04/2019 18:52

Fernando J Pérez "Me golpeó una piedra en la pierna derecha", afirma el agente. "Fuimos por la Gran Vía de Les Corts Catalanes y la gente se ponía delante del convoy". 15/04/2019 18:51

Jesús García La actuación en el Ramon Llull. "Mi grupo tuvo que ir por las calles aledañas para apoyar al grupo. Había 500 personas", explica el agente, primero de los investigados por los hechos del 1-O que declara en el Tribunal Supremo. "La actitud de la gente era muy hostil, muy agresiva, nos llamaban perros del Estado, gora ETA, ojalá vuelva ETA a mataros". Explica que fue uno de los agentes que utilizó la defensa para "intentar salir" del Ramon Llull cuando los agentes se vieron rodeados. 15/04/2019 18:50

Fernando J Pérez Intervino en el Ramón Llull y en el Colegio Can Vilamara, en Hospitalet. 15/04/2019 18:48

Fernando J Pérez El duodécimo testigo es otro agente de Policía Nacional, investigado por los hechos del 1 de octubre por el Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona. El juez Marchena le advierte de que puede acogerse a no contestar si quiere. El agente dice que va a declarar. 15/04/2019 18:48

Jesús García El disparo de pelotas de goma. "Escuché al jefe de grupo ordenar el uso de la pelota porque la gente venía hacia nosotros", dice el policía, que niega haber visto si una de las pelotas impactó en algún ciudadano. Roger Español fue agredido por uno de esos artefactos y resultó el herido de mayor gravedad del 1 de octubre de 2017. 15/04/2019 18:44

Fernando J Pérez "Me impactó un trozo de acera o adoquín y gracias al guante antidisturbios no tuve una lesión mayor. Fui atendido por un facultativo en el barco en el que nos encontrábamos", explica el agente. 15/04/2019 18:43

EL PAÍS Hemeroteca | La actuación policial del 1-O. En la imagen, agentes antidisturbios de la Policía Nacional forman un cordón de seguridad en los alrededores del colegio Ramon Llull de Barcelona. En este momento declara un policía que participó en el operativo en ese colegio. (Foto: Alberto Estévez, Efe) 15/04/2019 18:41

Fernando J Pérez El agente afirma que en el colegio Ramón Llull había más de 500 personas congregadas. "Tuvimos hostigamiento e insultos por tres vertientes: la personal, tu madre es una perra por haber parido un hijo así; otra profesional, los policías sois unos perros; y otra por llevar la bandera de España, esa vertiente no la había encontrado nunca". 15/04/2019 18:41

Fernando J Pérez El undécimo testigo de la jornada es otro policía nacional de la Unidad de Intervención Policial. Este agente actuó en el centro Ramón Llull de Barcelona y en otro colegio en Hospitalet. 15/04/2019 18:36

Fernando J Pérez "Un compañero de mi grupo sufrió la rotura de una falange de la mano", explica el agente. 15/04/2019 18:35

Fernando J Pérez "Me tuvieron que abrir la sutura del antebrazo porque en el centro médico al que acudí no me la realizaron correctamente, me dejaron los pelos dentro de la herida y se podía haber infectado, la tendinitis es a causa del corte", recuerda. 15/04/2019 18:32

Fernando J Pérez "Tuve una herida abierta en el antebrazo y posteriormente tendinitis postraumática cubital, por la que estuve tres meses de baja", recuerda el agente. La herida se la provocó al tirar con un ariete la puerta de cristal del centro educativo. 15/04/2019 18:31

Fernando J Pérez Se reanuda el juicio. El tribunal llama a declarar a otro agente antidisturbios de la Policía Nacional. Este actuó el 1-O en Barcelona, en el centro Joan Fuster. 15/04/2019 18:29

Fernando J Pérez El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ordena un receso de 20 minutos. 15/04/2019 18:04

Fernando J Pérez "Vi personas con palos en las manos, recibí varios impactos de piedras en el cuerpo y en el escudo que portaba", rememora el policía antidisturbios. 15/04/2019 18:02

Fernando J Pérez "Vi personas encapuchadas y con casco de moto para impedir que les viésemos", afirma el agente. 15/04/2019 18:01

Fernando J Pérez "Perros asesinos, no vais a salir vivos de aquí, ETA os tenía que matar...", afirma el agente que le gritaban los concentrados ante el colegio. 15/04/2019 18:00

Fernando J Pérez El noveno testigo es otro agente de la UIP. Este agente también afirma que no utilizó la defensa en ningún momento. 15/04/2019 17:58

Jesús García Más insultos y agresiones. La actitud era "totalmente hostil", cuenta el policía. "Cuando nos acercaron a la masa, nos repelían con patadas, intentaban agredirnos con los puños... Incluso nos daban con los paraguas en los cascos". 15/04/2019 17:48

EL PAÍS Hemeroteca | Roger Español perdió un ojo por el disparo de una pelota de goma en una concentración ante la escuela Ramon Llull, que acogía urnas del 1-O. Español está investigado por el lanzamiento de una valla. Un oficial antidisturbios de la Policía Nacional ha relatado en el juicio del procés que tuvieron que usar las pelotas de goma ante el acoso de decenas de personas, que les tiraban de todo. 15/04/2019 17:47

Jesús García Es testigo es un oficial de la Policía que intervino en el centro Joan Fuster de Barcelona. Se fracturó un tendón de un dedo de la mano "intentando sacar a la gente de la puerta del colegio, porque había un muro de personas, agarradas unas con otras". 15/04/2019 17:47

Fernando J Pérez El octavo testigo al que llama el tribunal es un oficial de policía. 15/04/2019 17:44

Jesús García El uso de pelotas de goma. El oficial asegura que "no vio" si algunas de las pelotas de goma que tuvieron que lanzarse como "último recurso" para salir de allí impactó a ciudadanos. 15/04/2019 17:34

Jesús García La salida del Ramon Llull. El oficial explica la salida de la escuela Ramon Llull. "Se produce una sentada. Y ahí nos encierran. Nos decían que les devolviéramos las urnas. Estábamos en una jaula". El testigo explica que la única manera de salir de allí y de sortear los "empujones y patadas" a la línea policial era utilizar las defensas. El jefe de grupo dio la orden de utilizar las defensas. "Utilizaron las defensas de forma activa para salir", sigue el oficial, que resultó lesionado. "Empezaron a llover objetos de todo tipo: vallas, piedras, adoquines..." 15/04/2019 17:31

Jesús García La intervención, dice, duró "hora y media". "Durante todo ese tiempo recibíamos amenazas de todo tipo. Tuvimos aguante. Nos decían que tenía que volver ETA y mataros". 15/04/2019 17:27

Jesús García La intervención en el Ramon Llull. El oficial explica que la actuación en la escuela Ramon Llull fue "muy complicada". Dice que había "un muro de personas" frente al colegio, donde tras los incidentes un ciudadano (Roger Español) fue alcanzado por una pelota de goma lanzada por los antidisturbios. 15/04/2019 17:25

Jesús García Turno del séptimo testigo de la sesión. Se trata de un oficial del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) que también participó en el 1-O como miembro de la Unidad de Intervención Policial (UIP). Explica que intervino en los colegios Ramon Lull (Barcelona) y Can Vilomara (Hospitalet). 15/04/2019 17:23

Fernando J Pérez "Había dos mossos, no hicieron nada, estaban hablando con los congregados", recuerda el inspector. "El indicativo que tengo en el CEIP Provençals me cuenta que hay un Seat Ibiza gris que realiza labores de contravigilancia, se comprueba la matrícula y se constata que era de la consejería de Presidencia de la Generalitat", recuerda. "La actitud de los Mossos fue pasiva e incluso colaborativa, por la tarde dos personas con urnas envueltas en bolsas de basura las introducen en un vehículo y circulan por Barcelona hasta que llegan a un domicilio particular y ahí había dos agentes de Mossos presentes", añade. 15/04/2019 17:13

Fernando J Pérez Los agentes no uniformados llegaron a Els Horts con la UIP, los antidisturbios. "Nos reciben con toda clase de improperios, empujones... Las UIP encuentran una puerta secundaria de hierro que tienen que fracturar, y luego otra de madera. Tras pasar el acceso nos encontramos una barricada de mesas, sillas y material que había ahí. Tras superarla nos encontramos una masa de 50 o 60 personas en el pasillo ocupando todo el espacio pisable. Se les conminó a que dajaran expedito el paso y hubo que emplear la fuerza mínima indispensable para ir levantándoles uno a uno" 15/04/2019 17:08

Fernando J Pérez Su grupo intervino para sacar las urnas en un centro, Els Horts, y en cerca de 20 realizaron actividades de vigilancia y control, explica el inspector. 15/04/2019 17:05

Fernando J Pérez El sexto testigo es un inspector de la unidad de Información, que estaba al frente del personal no uniformado en el distrito de Sant Martí en Barcelona. 15/04/2019 17:02

Fernando J Pérez Hostilidad. "Entramos por la parte izquierda y había entre 500 y 700 personas, y llegar a la puerta nos costó, estaba extenuado, mover a esa cantidad de gente hostil a la fuerza... los cánticos no eran rumba catalana, eran frases llenas de odio, no era lúdico festivo, era odio, nos dijeron de todo. Mi madre vive en Gandía y esta tarde se tuvo que duchar 200 veces, se cagaron en ella... Los insultos se dirigen a la fuerza policial, pero para que se haga idea, en la jefatura, vimos acercarse una señora bien peinada y vestida con la mano en la nariz y decirnos qué mal huelen los policías nacionales, menos mal que con la república no vais a volver". "Yo esto solo lo he visto en el País Vasco cuando el juez Marlaska nos mandaba a coger terroristas (...) Los estibadores nos decían que nos íbamos a morir de hambre porque no iban a dejar que nos llevaran comida". "Somos gente de paz, dicen, pero saben que tenemos menos protección en la parte baja del cuerpo, y empiezan a pegar patadas, dicen que son gente de paz pero son plé d'odi, llenas de odio", afirma el policía 15/04/2019 16:55

Fernando J Pérez "En principio íbamos en apoyo de los Mossos, pero allí había una pareja de mossos y una mossa, se escondieron tras un seto cuando llegamos y no nos dijeron ni si queríamos agua". 15/04/2019 16:49

Fernando J Pérez El quinto testigo es otro agente de la UIP, que también actuó en el colegio Estel y en la Fundación Trini Jove. En el primer centro recibió patadas y golpes que le causaron lesiones en la rodilla por la que tuvo que ser atendido esa noche en el barco. Una resonancia que le realizaron en Valencia en diciembre demostró que tenía el menisco roto, explica. 15/04/2019 16:48

Fernando J Pérez "Salimos por detrás, nos hostigaron un poco, insultándonos. Mientras hacíamos el cordón de seguridad hubo empujones, forcejeos, nos grababan de cerca con los móviles, yo me hice una sobrecarga en el tendón rotuliano por los forcejeos". 15/04/2019 16:39

Fernando J Pérez "En la Escola Estel habría unas 500 o 600 personas que al advertir nuestra presencia se concentraron en la puerta y gritaban "No pasareu", y nos llamaban fascistas y fuerzas de ocupación", explica. "Hicimos una brecha en un lateral del muro, apartando a la gente de uno en uno, e hicimos un pasillo de seguridad para que la comitiva judicial pasara". Dice que su equipo no tuvo que utilizar las defensas. 15/04/2019 16:38

Fernando J Pérez El cuarto testigo es otro agente de la UIP. Este agente antidisturbios intervino el 1 de octubre en colegios de Barcelona, en la Escola Estel y la Fundación Trinijove. 15/04/2019 16:35

Fernando J Pérez "Yo no quería tocar la cámara para nada. Fue, como digo yo, un marrón", afirma el policía a preguntas del letrado Àlex Solà. 15/04/2019 16:32

Fernando J Pérez "Tienes una batería, te va a durar dos horas, así que adminístrala", explica el agente que le dijeron sobre las grabaciones que hizo con la cámara que llevaba en el pecho. "Grabo toda la intervención, diferente es que se bajara la pestañita y dejara de grabar cuando me la intentaron quitar. Estaba preocupado de tenerla siempre bien, además, como en los dispositivos del fútbol la utilizamos para aprender del trabajo que hacemos". 15/04/2019 16:26

Fernando J Pérez "En esos tres colegios había un grupo de Sevilla, un grupo de Málaga y un grupo gallego", afirma el oficial. 15/04/2019 16:23

Fernando J Pérez "Creo que los indicativos que cerraban el convoy tuvieron que usar salvas, es algo intimidatorio porque estaban rodeados y estaban tirando vallas contra los vehículos. Era totalmente necesario", explica el oficial. 15/04/2019 16:20

Fernando J Pérez "El núcleo mío, Lobo 20, era el indicativo de Sevilla", comenta el agente. "En el repliegue del tercer colegio nos lanzaron de todo", recuerda. "Había vallas, sillas, piedras... Los típicos conos de obra los lanzaron contra los vehículos", afirma. 15/04/2019 16:18

Fernando J Pérez En el segundo colegio recibieron patadas y empujones de los concentrados tanto dentro como fuera del centro. "Policía asesina era el cántico más popular, tampoco quiero recordar, pero estoy obligado, es el cántico que más me duele pasado el tiempo, más que las heridas", afirma. 15/04/2019 16:14

Fernando J Pérez "En el primer colegio sí vi una persona ensangrentada, no vi cómo se produjo. Una carpa pequeñita que había allí se desplomó, y había gente debajo, imagino que se produjeron muchas lesiones por la carpa", explica el oficial, que relata también traumatismos en un brazo y las piernas por los golpes de algunos de los concentrados. 15/04/2019 16:12

Fernando J Pérez "Se utilizó la defensa para apartar a la gente, pero como muchas intervenciones que tenemos en orden público, servicios de fútbol...", reconoce el agente. 15/04/2019 16:10

Fernando J Pérez "Como enlace una de las misiones era llevar una cámara en el pecho en un arnés, los primeros compañeros son los que tienen una resistencia más activa, con puñetazos, patadas... Cuando se percataron de que llevaba una cámara me la intentaron quitar, y fue cuando recibí los arañazos y los golpes. Pero no me la quitaron. Tengo una cicatriz, creo que me la hicieron con la punta de un paraguas, pero lo que no se me olvidará nunca es el odio", recuerda el agente. 15/04/2019 16:09

Fernando J Pérez El agente resultó lesionado en el último colegio, cuando al replegarse les lanzaron sillas y vallas de obra, afirma el oficial. 15/04/2019 16:07

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión. El tercer testigo de esta jornada es un oficial de Policía. Este agente de la UIP intervino el 1 de octubre en tres colegios de Barcelona, entre ellos la Escola Mediterrània y las Escuelas Pías. El indicativo de su unidad era Lobo 20 y actuaba de enlace con el inspector al mando. 15/04/2019 16:06

EL PAÍS El Tribunal Constitucional ha denegado la petición de Ciudadanos de suspender la delegación de votos en el Parlament de Cataluña de diputados que están siendo juzgados por el proceso de independencia mientras resuelve el recurso de este partido contra los acuerdos de la Cámara que lo permiten. Informa J. J. Gálvez 15/04/2019 15:53

Fernando J Pérez "No se usó la defensa porque no se creyó necesario; la defensa está para usarla, si es necesario se usa", explica el UIP a preguntas del abogado Àlex Solà. 15/04/2019 14:00

Fernando J Pérez En L'Hospitalet, los antidisturbios recurrieron a una maza para poder entrar en uno de los centros de votación. "Había gente dentro intentando que no accediéramos, cuando los compañeros de paisano entraron a buscar las urnas, me salí a la calle". 15/04/2019 13:53

Fernando J Pérez En el tercer colegio de Barcelona, cuyo nombre no recuerda el agente, los antidisturbios no pudieron siquiera acceder al centro. "Había muchísimas personas, nos quedamos enfrente de ellos hasta que el jefe ordenó retirada, no hubo choque ni nada". 15/04/2019 13:50

Fernando J Pérez "Cuando terminamos en el último colegio y nos retiraron no podía cerrar la mano, me vio un servicio médico en el barco y me dijo que para valorarlo tenía que ir al hospital porque podía tener fracturado un huesecito, el escafoides; me hicieron una placa y no había nada roto", relata el agente de la UIP. 15/04/2019 13:45

Fernando J Pérez "Cuando llegamos al centro Balmes habría 300 o 400 personas y cuando dijo el jefe que teníamos que pasar al centro para cumplir el mandamiento judicial la gente se puso nerviosa y nos impidieron el paso. Se sentaron y se abrazaron unos a otros, era imposible, era un muro humano; se acordonó, intentamos levantar a la gente que pudimos. Al levantar a la gente noté un golpe fuerte en la mano, pero en caliente no noté dolor". "No utilizamos las defensas [las porras] en ningún momento, en ningún sitio en toda la mañana", afirma el agente. 15/04/2019 13:42

Fernando J Pérez El siguiente testigo, segundo de la jornada, es un agente de Policía Nacional. Este agente pertenece a la Unidad de Intervención Policial (UIP), los antidisturbios de la Policía Nacional, que intervino en el centro Balmes y en otros dos colegios de Barcelona. En el último fue imposible llegar por culpa de "un muro humano" en la calle. Posteriormente acudieron a otro centro de Hospitalet de Llobregat. 15/04/2019 13:37

Fernando J Pérez Termina la declaración del comandante de la Guardia Civil instructor de los atestados del 1-O. 15/04/2019 13:36

Fernando J Pérez La abogada reprocha al testigo que en el atestado sobre la manifestación ante el TSJC el 21 de septiembre de 2017 contra la Operación Anubis solo se recoja la intervención de su cliente, Carme Forcadell, cuando hablaron 25 personas. 15/04/2019 13:36

Fernando J Pérez Carme Forcadell, expresidenta del Parlament, sentada detrás de su abogada, Olga Arderiu, lleva puestos unos llamativos guantes amarillos en la sala. Se los quita en el momento en que interviene su letrada. 15/04/2019 13:27

Fernando J Pérez Salellas, con sus preguntas, trata de establecer la idea de que todas las convocatorias de las diferentes plataformas en favor del referéndum eran pacíficas. 15/04/2019 13:23

Fernando J Pérez Turno para Benet Salellas, abogado de Jordi Cuixart. El letrado sigue preguntando sobre el documento Enfocats, intervenido a Josep Maria Jové, y su utilización en los atestados de la Guardia Civil. 15/04/2019 13:19

Fernando J Pérez Turno para Jordi Pina, abogado de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, que sigue preguntando por el contenido de la agenda Moleskine de Josep Maria Jové. 15/04/2019 13:10

Fernando J Pérez "ANC tenía una enorme capacidad de movilización social que entorpecía la labor policial y judicial", sostiene el comandante. Jordi Sànchez, sentado detrás de su abogada, pregunta: "¿Cuáles?". La letrada transmite esa pregunta al testigo, que hace referencia, entre otras, a la concentración del 20-S en la Consejería de Economía y una manifestación ante el cuartel de Valls. 15/04/2019 13:05

Fernando J Pérez "¿Por qué incluyen en sus atestados las Diadas desde 2012 entre los elementos de presión [al Estado]?", pregunta la abogada Bernaola. "Es darle contexto, son antecedentes de situación", afirma el comandante. 15/04/2019 12:58

Fernando J Pérez "Si ponemos explícitamente lo que se dice en esa reunión y lo contraponemos con lo que dice la prensa de ese día, vemos que es así", afirma el comandante sobre el contenido de la agenda de Josep Maria Jové acerca de la supuesta reunión en la que se decidió que Carles Puigdemont sería nombrado president de la Generalitat. 15/04/2019 12:50

Fernando J Pérez El valor discutido de Enfocats. "¿Sucedió en la realidad lo que allí [en el documento Enfocats] se describe?", pregunta la abogada Bernaola. "Sucedió el referéndum y la declaración de independencia, sí que es verdad que los tiempos se modifican", responde el comandante. "Plasma una realidad y la agenda de Jové nos conexiona esos actores" 15/04/2019 12:44

Fernando J Pérez Se reanuda la 31ª sesión tras el receso. Interroga ahora al comandante de la Guardia Civil la letrada Ana Bernaola, en nombre de Jordi Sànchez. 15/04/2019 12:36

Fernando J Pérez Turno para Judit Gené, en defensa de Joaquim Forn. La letrada pregunta al comandante si el exconsejero contestaba a los correos del major Trapero cuando este le enviaba los planes de actuación de los Mossos. El comandante contesta que en algún caso, cree que el 30 de septiembre, sí hubo respuesta de Forn. 15/04/2019 11:54

Fernando J Pérez "Muchas gracias, a la orden", se despide el comandante del abogado de Junqueras cuando este le dice que no tiene más preguntas. 15/04/2019 11:52

Fernando J Pérez El comandante afirma que no conoce qué cargo ocupaba Oriol Junqueras o si ocupaba algún cargo público. 15/04/2019 11:50

Fernando J Pérez "Nosotros no investigamos a aforados en el inicio de las diligencias", defiende el comandante de la Guardia Civil a preguntas de Van den Eynde, que busca aspectos de nulidad en los atestados del instituto armado. 15/04/2019 11:48

Fernando J Pérez Turno para Andreu Van den Eynde, letrado de Oriol Junqueras. El abogado pregunta al comandante sobre el inicio de las investigaciones y la fecha de apertura de los atestados. 15/04/2019 11:45

Fernando J Pérez "No hemos encontrado ningún documento en el que ninguno esté por encima de otro", responde el comandante cuando el abogado de Vox, Javier Ortega-Smith, le pregunta si las relaciones entre los responsables del procés eran de jerarquía o de autonomía. 15/04/2019 11:33

Fernando J Pérez El abogado de Vox pregunta al comandante sobre las estructuras de Estado. "Las hojas de ruta de la ANC hablan de la acción coordinada y consensuada de las organizaciones civiles y los partidos políticos para llevar adelante el proceso de independencia. Converge la acción política, que tiene la capacidad de legislar, con la acción ciudadana". 15/04/2019 11:32

Fernando J Pérez La abogada del Estado pregunta al comandante sobre los atestados de Unipost, la empresa de correo postal contratada por la Generalitat para distribuir las tarjetas censales para el referéndum ilegal. 15/04/2019 11:27

Fernando J Pérez "Cuando tienes un plan tienes que querer hacer, saber hacer y poder hacer. Se pone al señor Jové como jefe del área de procesos electorales, tenían la parte legislativa cubierta; tenían el 'poder hacer", afirma el comandante. 15/04/2019 11:19

Fernando J Pérez Turno para la abogada del Estado, Rosa Seoane, que pregunta al comandante sobre si había referencias a leyes del referéndum y leyes de transitoriedad en las anotaciones de Josep María Jové, número dos de Oriol Junqueras. El mando de la Guardia Civil asiente. 15/04/2019 11:18

Fernando J Pérez El comandante va relatando ahora los correos sobre el centro de recogida de datos para el referéndum ilegal del 1 de octubre, del que se encargó supuestamente el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat. 15/04/2019 11:16

Fernando J Pérez "El señor Pi i Sunyer hace una referencia explícita a la mujer del exconseller Jordi Jané y le explicaba que su marido tenía que tener el teléfono limpio. El señor Sutrias le traslada al director de los Mossos que quiere estar tranquilo en su casa y en el coche, y ellos le dicen que lo miran", explica el comandante. 15/04/2019 11:10

Fernando J Pérez Las comunicaciones de los Mossos. "Analizamos los mensajes de ocho regiones policiales de los Mossos, observamos seguimientos específicos a las fuerzas de seguridad estatales, avisos de Mossos en los propios colegios donde se estaba votando de que llegaban fuerzas estatales, avisos de si había observadores internacionales, avisos de si alguna columna de la Guardia Civil iba a Sant Julià de Ramis, hacia el colegio donde va a votar Platino, el nombre en clave del president Puigdemont. En alguna llamada se oye decir que se está haciendo un paripé, pero sí hay llamadas a las salas de coordinación en las que se dice que las urnas y papeletas se han entregado por los responsables de los colegios una vez acabada la votación", explica el comandante. 15/04/2019 11:06

Fernando J Pérez “Hay que tener cuidado porque la Fiscalía y la Guardia Civil con diez fotografías de una mala actuación el 1 de octubre hacen un delito de sedición”, se lee en un correo intervenido a los Mossos. 15/04/2019 11:00

Fernando J Pérez "La figura de Trapero es imprescindible en la estrategia independentista", afirma el comandante. El mando de la Guardia Civil relata un correo de César Puig al conseller Forn, en el que reflexionan que "pueden perder" al major de los Mossos si el coordinador del dispositivo contra el 1-O, el coronel Pérez de los Cobos, le denunciara por incumplir sus instrucciones. 15/04/2019 10:57

Fernando J Pérez Los correos de Trapero. El comandante está relatando cómo el major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, eleva a las autoridades políticas del cuerpo policial, César Puig, Pere Soler y el exconseller de Interior, Joaquim Forn, las instrucciones de la Fiscalía y los planes de actuación ante el referéndum ilegal, cuando estas eran secretas. 15/04/2019 10:54

Fernando J Pérez "Los informes de Inteligencia de Mossos, que elevan a Trapero, hablan de 20.000 personas en la Consejería de Economía", el 20 de septiembre de 2017 en las protestas contra la Operación Anubis de la Guardia Civil, por orden judicial, contra los preparativos del referéndum ilegal. 15/04/2019 10:47

Fernando J Pérez Los correos electrónicos. "El correo de Jordi Sànchez tiene dos o tres correos sobre cómo asegurar los colegios y otro sobre cómo plantear una especie de acampada o sentada alrededor del Parlament ejerciendo resistencia pacífica. A Cuixart le envían un correo en el que la emisora habla de llevar a niños y personas mayores el 1 de octubre a votar", explica el comandante. En jornadas anteriores las defensas han sostenido que no hay pruebas de que esos correos fueran siquiera leídos por los líderes de ANC y Òmnium. 15/04/2019 10:44

Fernando J Pérez El comandante está relatando los episodios de acoso y hostigamiento a los cuarteles de la Guardia Civil en distintos municipios de Cataluña. Todos ellos han sido recogidos en los atestados y han sido detallados en otras jornadas del juicio por agentes del instituto armado destinados en ellos. 15/04/2019 10:40

Fernando J Pérez "Crida per la Democracia es una extensión puntual de Òmnium, aunque implicación directa [de Jordi Cuixart] no hemos encontrado", afirma el comandante sobre el canal de movilización de los ciudadanos para defender el referéndum ilegal. 15/04/2019 10:38

Fernando J Pérez El comandante reconoce que no puede decir si Òmnium y ANC estaban detrás de los llamados talleres de resistencia. 15/04/2019 10:35

Jesús García Los "talleres de resistencia". El autor de los atestados explica la investigación sobre los CDR y la existencia de unos "talleres de resistencia". “Son reuniones en las que se daban consejos sobre cómo actuar en caso de tener que impedir cualquier actuación”. 15/04/2019 10:34

Fernando J Pérez La violencia. "Hay una primera fase de protesta hasta el 17-18 de septiembre; la segunda fase, desde el 20 de septiembre, es de hostigamiento, en cualquier actuación policial teníamos problemas como no habíamos tenido en otras ocasiones. Tenemos experiencia en trabajar en sitios complejos y nunca habíamos tenido este escenario. Nuestra unidad es de delincuencia económica y crimen organizado. [Cuentan con] sistemas y medios de comunicación, el principal canal fue Crida per la Democracia, observamos que todas las alertas a la población civil se hacen desde ahí y con los perfiles de Twitter de los encausados". 15/04/2019 10:33

Fernando J Pérez El comandante que testifica este lunes es de gran importancia. Las defensas vuelven a interrumpir su interrogatorio para protestar porque, según ellos, está actuando como un perito. 15/04/2019 10:31

Fernando J Pérez "Forcadell era el canal para tramitar las leyes [de ruptura con España]", afirma el comandante sobre la expresidenta del Parlament, que explica así su presencia en las reuniones de las que Jové levantó acta apócrifa. 15/04/2019 10:27

Fernando J Pérez "La presión al Estado fue un vector de influencia en todo el desarrollo estratégico", afirma. "Se plantea el conflicto como término de negociación, si la negociación iba en la dirección que quería la parte nacionalista, la movilización disminuía" 15/04/2019 10:26

Jesús García La agenda Moleskine, profética. El testigo explica que la agenda Moleskine de Josep Maria Jové "se plasmaba luego, se materializaba en la elección de los propios consejeros de la Generalitat y en la elección de Puigdemont como presidente". 15/04/2019 10:25

Fernando J Pérez La agenda de Jové empieza en enero de 2015 y finaliza a principios de 2017, recuerda el comandante. "Hojas de ruta hay varias, Enfocats es una y luego están las de las organizaciones civiles" afirma. Los acusados siempre han dicho desconocer la existencia o la autoría del documento Enfocats. 15/04/2019 10:24

Jesús García Escenario de "guerrilla". El secretario de los atestados explica las alusiones a los escenarios de "guerra y guerrilla" encontrados en el "despacho profesional" de Josep Maria Jové. Dice que se analizaban los posibles escenarios ante la respuesta del Estado por la organización del referéndum. El testigo también atribuye a Jové los documentos sobre "control del territorio" e incluso la necesidad de "tener una parte militar" una vez proclamada la República. 15/04/2019 10:23

Fernando J Pérez El control del territorio. "Un correo de Salvadó habla de implementar un ejército catalán o tener una parte militar", afirma el comandante. 15/04/2019 10:22

Fernando J Pérez El papel de la ANC y Òmnium. El comandante habla de la "reunión del último intento", recogida en la agenda de Jové. "En esa reunión se estaba definiendo quién iba a ser el próximo presidente de la Generalitat y cuál iba a ser la distribución de las consejerías. Estaban presentes los responsables de ANC y Òmnium y es importante porque estaban reunidos en la misma sede de la ANC", afirma el comandante. 15/04/2019 10:21

Fernando J Pérez "En función de la respuesta del Estado se modulará el conflicto, eso sale en la agenda de Jove, quiero decir, del señor Jové", explica el comandante. La agenda "permite una trazabilidad completa" de los hechos ocurridos hasta el 1 de octubre. 15/04/2019 10:18

Fernando J Pérez La defensa de Junqueras pide que el testigo no describa los documentos. "Se trata simplemente de escuchar al mando de la Guardia Civil que dirigió la investigación sobre una fuente de prueba sometida a contradicción y contraste con el resto de las pruebas que aportan las partes", rebate el juez Marchena. 15/04/2019 10:16

Fernando J Pérez El comandante describe los documentos hallados en poder de Jové. "Enfocats y la agenda tienen una línea en la que se habla de una doble legislación, un conflicto económico, social y jurídico; la estrategia de desobediencia civil; el desarrollo de las estructuras de Estado; el referéndum y la creación de la República", explica. 15/04/2019 10:15

Fernando J Pérez Josep Maria Jové es el "origen de que operativamente llegáramos a la nave de Bigues en la que se encontraron las papeletas del 1-O" y él "se encargó de la gestión de los locales", afirma el testigo. "No todos los Ayuntamientos eran partidarios de ceder locales y trasladó una carta a los alcaldes, que se encontró en el registro de su domicilio. También había un correo electrónico por si había alguna duda o inquietud sobre ceder o no un local, se la trasladaran", recuerda el comandante. 15/04/2019 10:13

Fernando J Pérez El comandante dice que los documentos Enfocats, la hoja de ruta apócrifa del procés, y la agenda Moleskine, que recoge las actas de las reuniones de la cúpula independentista, fueron hallados en el domicilio de Josep Maria Jové. Este "despachaba directamente con el señor Junqueras", asegura el testigo. 15/04/2019 10:12

Fernando J Pérez Empieza la vista oral. El tribunal llama al comandante de la Guardia Civil que actuó como secretario de los 31 atestados realizados por el instituto armado en su investigación contra el referéndum ilegal de autodeterminación de Cataluña del otoño de 2017. Fue absuelto de un delito de torturas por el Tribunal Supremo en el pasado, reconoce a preguntas del juez Marchena. 15/04/2019 10:07

EL PAÍS El número dos de Baena, jefe de la policía judicial de la Guardia Civil en Cataluña, testificará sobre su papel de secretario de los atestados que nutrieron la causa de los preparativos del referéndum en el juzgado 13 de Barcelona, y que sirvieron para alimentar el procedimiento del Supremo contra la cúpula del procés. Unos informes muy criticados por las defensas, que dudan de la imparcialidad de la investigación de la Guardia Civil, como así se lo pusieron de manifiesto en sus preguntas a Baena, a quien cuestionaron una actitud connivente con la Fiscalía, de la que previsiblemente también dejarán constancia en sus interrogatorios a su número dos. 15/04/2019 09:47

EL PAÍS El tribunal también escuchará desde este lunes hasta el Jueves Santo a unos 60 policías nacionales de las Unidades de Intervención Policial (UIP) que intervinieron en el 1-O dentro de los operativos de seguridad para asegurar la entrada de los compañeros del operativo de policía judicial que debían incautarse de las urnas y resto de material del referéndum ilegal. 15/04/2019 08:45

EL PAÍS Este lunes se reanuda la sesión con el testimonio del número dos de Daniel Baena, el teniente coronel de la Guardia Civil que lideró la investigación sobre los preparativos del 1-O. El número dos de Baena, jefe de la policía judicial de la Guardia Civil en Cataluña, testificará sobre su papel como secretario de los atestados que nutrieron la causa de los preparativos del referéndum en el juzgado 13 de Barcelona, y que sirvieron para alimentar el procedimiento del Supremo contra la cúpula del procés. 15/04/2019 08:06

Jesús García Añade el subinspector, a preguntas del fiscal Fidel Cadena, que la comisaría de Policía en Girona también fue "asediada". "La asediaron, lanzaron pintura, huevos... Hubo un riesgo de que pudiera ser asaltada". 11/04/2019 18:07

Jesús García El subinspector dice que no se pudieron hacer las gestiones oportunas por el "hostigamiento" de los concentrados en apoyo al conductor kamikaze que se cruzó en el convoy. "Era una tensión palpable". 11/04/2019 18:07

Jesús García Choque del vehículo. El subinspector explica que el tercer vehículo policial del convoy no pudo esquivar al conductor. "Se produjo una colisión por raspado y echó al vehículo a la cuneta". Dice que mandó atender al conductor, que se encontraba bien. Durante la intervención, muchos vehículos quedaron parados. "Salieron muchos conductores. Haciendo causa común con este señor, se empezaron a aglutinar y de forma bastante hostil y beligerante se dirigen hacia el lugar de actuación". El testigo sigue con su trepidante relato. "Ordeno una línea de intervención. Pero la masa se estaba empezando a convertir en una turba. Y como teníamos los datos de filiación ordené el repliegue. Nos montamos en los vehículos y abandonamos el lugar". 11/04/2019 18:06

Jesús García Acoso en Girona. El subinspector explica que tuvieron que estar "poco menos que hacinados en dependencias policiales" porque era "prácticamente imposible estar en cualquier punto de la ciudad". El convoy, formado por tres vehículos logotipados de la Policía, se desplazó de Girona a Figueres. "En el desplazamiento era habitual que muchos ciudadanos hicieran gestos despectivos. En concreto, un conductor intentó cortar el convoy". Dice que hizo una "circulación en zig-zag", con "frenazos bruscos", y logró así cortar el convoy. 11/04/2019 18:03

Jesús García Turno del 15º testigo de la jornada. Se trata de un subinspector del Cuerpo Nacional de Policía que participó en unos incidentes relacionados con un convoy de la Policía ocurridos el 2 de octubre en Girona. 11/04/2019 18:02

Jesús García Nueva bronca de Marchena a Pina. "Cuando declaro la impertinencia de una pregunta, usted no me puede decir que estoy errando", dice Manuel Marchena al abogado Jordi Pina en una nueva bronca entre ambos. 11/04/2019 18:00

Jesús García El abogado de Jordi Cuixart pide al inspector que aclare si llevaba una copia de todo el auto o solo de la parte dispositiva. "Era de la parte dispositiva", aclara el funcionario. 11/04/2019 17:51

Jesús García Y finalmente, explica también la actuación en La Caparrella, donde hubo un incidente relacionado con la valla exteior del colegio. "Hubo forcejeo para abrir la puerta". Una persona corpulenta agarró a uno de los agentes de intervención y fue detenido. "La agresividad había sido mucho mayor". 11/04/2019 17:50

Jesús García El inspector explica ahora la intervención en el centro médico Cappont, que fue "similar" al del centro de formación. Dice que habría sido "imposible" entrar sin ayuda de las unidades de intervención de la Policía. Finalmente, como en los otros casos, lo lograron. "Recibimos insultos de todo tipo, me acuerdo de uno muy original: 'perros de Rajoy". 11/04/2019 17:48

Jesús García Sin ayuda de los Mossos. "La pareja de Mossos no nos ayudó ni como mediadores con la gente y no quisieron dar cumplimiento al auto. Tampoco nos ayudaron cuando nos vieron apurados ni a la salida para el tráfico" 11/04/2019 17:47

Jesús García "Todo era impedir la labor y molestar la actuación de los policías", explica el inspector sobre la actitud de los votantes en el centro de formación de adultos. Finalmente, admite, los agentes lograron acceder al interior del local e incautar material, como urnas. 11/04/2019 17:45

Jesús García Intentos de mediación sin éxito. El inspector asegura que "nadie se responsabilizó" en los colegios electorales y no quiso coger "la copia del auto" del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ordenaba impedir el referéndum. 11/04/2019 17:43

Jesús García El inspector que asistió a la víctima de un infarto entre insultos. El fiscal Fidel Cadena pregunta al inspector por su asistencia a un hombre que había sufrido un infarto en las inmediaciones del centro de formación de adultos. "Me percaté de que una persona de avanzada edad estaba tirada en el suelo. Logré empujar a la gente para hacerle un hueco. Le busqué el latido y no encontré nada. Dije que se solicitara de forma urgente una ambulancia. Con mi teléfono móvil llamé a un teléfono de la sala de coordinación de Lleida para que pidiera una ambulancia. Mientras tanto, intenté auxiliarle pero la gente congregada empezó a amenazarme: 'Me decían asesino, lo habéis matado". Explica el inspector que dos chicos se presentaron como médicos y le practicaron "unas primeras maniobras de reanimación". Entonces apareció una persona con un desfibrilador y las dos personas que se habían presentado como médicos le "reanimaron". 11/04/2019 17:42

Jesús García Turno del 14ª testigo de la jornada. Es otro inspector de la Policía. Intervino el 1-O en tres centros de la ciudad de Lleida: La Caparella, Cappont y el centro de formación de adultos. Era jefe de un equipo de la policía judicial. 11/04/2019 17:38

Jesús García El policía explica que había mossos, pero "completamente alejados" y que "formaban parte del paisaje". 11/04/2019 17:33

Jesús García "Las lesiones eran fruto de quitar a la gente, contusiones, arañazos...", explica el inspector, que relata que también había "niños y ancianos" entre los votantes. Sobre la salida de la Escuela Oficial de Idiomas, explica que algunas personas intentaron "arrancar las urnas de las manos" de los agentes. 11/04/2019 17:32

Jesús García Una "odisea" para entrar en la Escuela Oficial de Idiomas. El inspector explica que el acceso no fue sencillo. "Fue una odisea entrar allí", dice el testigo. Con un "plan preconcebido", los concentrados (más de 500) cerraron la puerta corredera e impidieron el paso a los policías. "Tuvimos que esperar un buen rato para entrar por una valla anexa que tuvimos que romper con tenazas". Dice que tardaron entre una hora y una hora y media para cruzar el patio. Los manifestantes "estuvieron unidos entre sí" y había que "retirar uno a uno". Finalmente lograron acceder al interior, donde había igualmente mucha gente. Al salir, explica, la gente se tiró al suelo desde donde les daban "patadas". 11/04/2019 17:31

Jesús García Turno del 13º testigo de la jornada en el Tribunal Supremo. Es un inspector del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) destinado en Lleida. Intervino en dos colegios: la Escuela Oficial de Idiomas y el Colegio Ronda. 11/04/2019 17:28

Fernando J Pérez En el colegio La Caparrella. "Había unos 150 concentrados dentro del patio; nosotros estábamos fuera, había una puerta estrechita que ellos bloquearon", recuerda la inspectora. "Una pareja de Mossos estaba allí delante, al final de la intervención ante su pasividad me decidí a acercarme a ellos, saludarlos y pedirles su carné profesional; se giraron, no me saludaron y al principio no quisieron dármelo, finalmente acabaron dándomelo". 11/04/2019 17:20

Fernando J Pérez "En el interior del colegio contabilizamos diez niños en brazos de personas adultas", recuerda la inspectora que trabajó en Lleida. 11/04/2019 17:17

Fernando J Pérez En la delegación de Trabajo la puerta de acceso estaba bloqueada por 50 personas organizadas formando líneas y que fueron sacadas una a una por la UIP (Unidad de Intervención Policial). "La primera línea era de gente bastante mayor de pie, los desplazaban y los acompañaban a la zona de seguridad, las segundas ofrecían mayor resistencia y las desalojaron las UIP". El desalojo de la puerta llevó entre 20 y 30 minutos. "En un primer momento cantaban las canciones típicas o previamente concertadas, 'somos gente de paz', 'fuera las fuerzas de ocupación'; después ya hubo insultos y actitud más hostil". En ese colegio incautaron urnas, papeletas, escritos de constitucion de mesas, instrucciones del censo electoral telemático... 11/04/2019 17:17

Fernando J Pérez El duodécimo testigo de los quince previstos para este jueves es una inspectora de policía. Estuvo en la provincia de Lleida en dos centros de votación, en los servicios territoriales de la Consejería de Trabajo y en el colegio La Caparrela, ambos en la capital leridana. 11/04/2019 17:12

Jesús García El tercer colegio de Girona: el centro de ocupación. "A la llegada había una pareja de Mossos que estaba allí como si no estuviera. Parecían estar más con complicidad hacia la gente que estaba allí", explica el oficial. Allí es donde toparon con los Bomberos, que formaron "una cadena humana" en la puerta del local. Los policías lograron acceder finalmente por una puerta lateral. 11/04/2019 17:05

Jesús García El segundo colegio: el Josep Dalmau i Carles. "Había menos gente, pero habían logrado colocarse en las escaleras y también costó entrar", explica. 11/04/2019 17:03

Jesús García "Me arrancaron el equipo de transmisiones del cinturón", sigue el testigo, que relata los insultos de los votantes contra los policías. En el interior, explica, encontraron material. La salida se hizo "como se pudo". "Había gente que intentaba arrebatarnos cosas de las que habíamos intervenido". 11/04/2019 17:00

Jesús García "Había 200 personas congregadas. No se pudo entrar, no nos permitían el paso", dice el oficial sobre la intervención en el primer colegio. Las unidades de intervención les "protegieron" y abrieron un pasillo que les permitió acceder al colegio. "La actitud de la gente era violenta contra nosotros, desde el principio mucha hostilidad". 11/04/2019 16:59

Jesús García Turno del 11º testigo de la jornada. Es un oficial de la Policía que fue desplazado de Zaragoza a Girona para participar en el dispositivo del 1-O. También formaba parte del equipo de policía judicial e intervino en tres colegios. 11/04/2019 16:56

Jesús García "Sé que hicieron uso de la fuerza para entrar al local, porque si no les habría sido imposible", dice el inspector. El abogado Benet Salellas pregunta si los agentes usaron las defensas. El testigo admite que sí, pero afirma que no vio dónde impactaron los golpes de los policías. 11/04/2019 16:51

Jesús García La 'go-pro'. Benet Salellas, abogado de Jordi Cuixart, pregunta si sabe que un ciudadano llevó al juzgado la 'go-pro'. "Yo lo que sé es que me la arrancaron. Y que luego las imágenes salieron publicadas en medios de comunicación, pero editadas". 11/04/2019 16:49

Jesús García "La única intervención de orden público de Mossos fue en el colegio Vila-roja. Fue porque unos habitantes del barrio fueron a retirar urnas", explica el inspector a preguntas de la Abogacía del Estado. 11/04/2019 16:47

Jesús García "Había una cadena de bomberos con su uniforme y sus cascos unidos por los brazos, y detrás mucha más gente", dice el inspector, que explica la imposibilidad de entrar en uno de los colegios electorales. Los agentes tuvieron que utilizar una entrada lateral. 11/04/2019 16:46

Jesús García Las salidas de los centros fueron complicadas, especialmente en el primer caso, relata el inspector. "A uno de los furgones le tiraron una maceta desde alta altura que rompió el puente de luces del vehículo". 11/04/2019 16:45

Jesús García En el tercer colegio electoral, el centro de formación, se tuvo que utilizar "una maza" para entrar. En el interior había ocultas, dice el inspector, cuatro urnas, junto a listados con nombres y apellidos. 11/04/2019 16:45

Jesús García Un detenido en la segunda escuela: Josep Dalmau i Carles. El inspector explica una segunda intervención en la escuela Josep Dalmau i Carles de Girona, donde hubo "un detenido" por "una agresión". 11/04/2019 16:44

Jesús García El inspector dice que participó en tres colegios electorales. En el primero de los colegios, los manifestantes les "cerraron el paso" y requirieron ayuda de la unidad de intervención. "Hicieron una especie de pasillo, nos dijeron que entráramos y cuando fuimos acercándonos a la puerta nos empujaron y nos golpearon". Afirma el inspector que, sin la intervención de esas unidades, habría sido "imposible" entrar en el colegio. Finalmente sí lograron entrar en el centro de votación "después de 45 minutos". El inspector relata las agresiones, como "un puñetazo en el ojo" a uno de los agentes. El inspector asegura que llevaba una cámara de vídeo go-pro y que uno de los votantes le arrancó la cámara. 11/04/2019 16:42

Jesús García Turno del décimo testigo de la jornada. Se trata de un inspector del Cuerpo Nacional de Policía que fue desplazado a Girona para participar en el dispositivo para impedir el 1-O. Formaba parte del equipo de policía judicial 11/04/2019 16:38

Jesús García "No vi a nadie golpear con puños y defensas", dice el funcionario sobre la conducta de sus compañeros en el colegio de Els Horts. Pregunta la abogada Marina Roig. 11/04/2019 16:36

Fernando J Pérez "¿Recuerda si alguno de sus compañeros o usted grabaron la intervención en Els Horts?", pregunta Jordi Pina. "Nos faltaban manos para contener la situación, estaba pendiente de realizar la actuación", contesta el inspector. 11/04/2019 16:33

Fernando J Pérez "Si hubiesen facilitado los medios del referéndum, habrían evitado la rotura de puertas", explica el agente. "Se pudo haber buscado mucho más porque aparecieron más precintos que urnas, pero una vez que se encontraron las dos urnas se dio por satisfecho el servicio". 11/04/2019 16:30

Fernando J Pérez Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras, pregunta si los concentrados les cantaban al marcharse "os acompañamos, somos educados". "No, yo lo que recuerdo es que me llamaban torturador, eso no tiene ningún sentido", responde el inspector. 11/04/2019 16:29

Fernando J Pérez Un periodista hacía preguntas a un mosso el 1-O. "Traté de escuchar la información. El periodista preguntó qué pasaba con las urnas, el agente dijo que eso no importaba, que lo que importaba era el recuento", explica el inspector. "Luego [los concentrados] le dieron la mano, le abrazaron y le vitorearon". 11/04/2019 16:26

Fernando J Pérez "[Los concentrados] dejaban a personas mayores en silla de ruedas en la puerta de los colegios bajo la lluvia, eso lo tengo especialmente grabado", explica el inspector. 11/04/2019 16:23

Fernando J Pérez "Hubo que apartar a las personas, y un inspector jefe de la UIP dio a los presentes el contenido del auto, nadie dio su identificacion ni el paradero de los efectos del referéndum, ni las llaves de las dependencias. A algunos mayores y personas con discapacidad les acompañaron a la puerta. Uno decía "no me pegue". Se revisó el colegio y se hallaron una serie de objetos: dos urnas precintadas, siete precintos, siete carteles con las secciones electorales, dos tablets, y en la papelera, un acta de constitución de la mesa", afirma el inspector testigo de la actuación en el colegio Els Horts. 11/04/2019 16:22

Fernando J Pérez Actitud hostil. En el primer colegio, Els Horts, 150 personas hacían imposible la entrada al centro. Pidieron ayuda a las UIP al entender que su integridad física corría peligro si acudían solos. "Hubo que fracturar una puerta exterior y una interior, de cristal. Desde esa se veía al otro lado una barricada de mesas y sillas y personas embozadas en actitud aparentemente hostil". 11/04/2019 16:18

Fernando J Pérez El noveno testigo es un inspector de la Policía Nacional. Este agente estuvo vigilando en los colegios Els Horts y L'Arenal del Llevant, en los distritos de Sant Martí y Poble Nou, de Barcelona. 11/04/2019 16:14

Fernando J Pérez La vigilancia de los Mossos. "Era una actitud vigilante en sentido inverso, no hacia la actividad declarada ilegal sino hacia los vehículos que estaban en la calle, intentando ver quiénes eran los ocupantes. Si podía haber albergado algunda duda de si actuaban bien o mal se me disipó cuando uno de los del colegio se dirigió a la masa con un megafono o micrófono diciendo: "los mossos nos acaban de informar que tengamos cuidado porque en la zona hay vehículos con policías", explica el agente. 11/04/2019 16:12

Fernando J Pérez Los mossos que estaban allí se congraciaban con las personas concentradas. "Se saludaban, se daban besos y abrazos", explica el agente. En el colegio Catalonia, sobre las nueve y pico de la noche, dos personas sacaron dos urnas, el coche fue a un domicilio particular de la Gran Via de les Corts. 11/04/2019 16:09

Fernando J Pérez En el colegio Provençal, en las rondas que hacían de vigilancia, observó un vehículo Seat Ibiza gris, cuya matricula pasó al mando al parecerle sospechoso. Le indicaron que pertenecía a la Consejería de Presidencia de la Generalitat. Este mismo vehiculo fue visto por otros compañeros suyos en otro colegio de otro distrito durante la jornada del 1-O. 11/04/2019 16:07

Fernando J Pérez El octavo testigo de la jornada es un agente de la Policía Nacional. Este miembro de las fuerzas de seguridad era miembro de la Brigada Provincial de Información de Barcelona y actuó contra el referéndum ilegal del 1-O en el distrito de Sant Martí, de Barcelona. 11/04/2019 16:04

Jesús García "¿Observó actuaciones que pudieran causar once heridos?", pregunta Àlex Solà, abogado de Jordi Cuixart. El presidente Manuel Marchena le interrumpe para pedirle que no dé por hechas ciertas afirmaciones, como constatar que hubo once heridos. "Pregunte por lo que el testigo vio, no por lo que usted cree que debió haber visto". El abogado reformula la pregunta y quiere saber si vio algún golpe propinado por los policías. "Los agentes retiraban a la gente, yo no vi ningún golpe". El testigo admite que hubo ciudadanos que cayeron al suelo, pero que fue consecuencia del "forcejeo" que mantuvieron con los policías. 11/04/2019 12:18

Fernando J Pérez Turno para Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras, que pregunta al inspector si la actitud de la gente en el Joan Fuster era la de sentarse en el suelo y permanecer callada. "No, callados no estaban en ningún momento, la gente se encontraba verbalmente violenta, nos insultaba y gritaba y no tenían intención de sentarse", le responde el inspector. 11/04/2019 12:00

Fernando J Pérez Sobre las 20.30, una vez terminada la votación, en un colegio una pareja de mossos salió portando una urna que llevó a una de sus comisarías, relata el inspector. 11/04/2019 11:57

Fernando J Pérez En el Joan Fuster los Mossos estaban alejados en situación de observación. "No me dirigí a ellos ni ellos a mi, no nos ayudaron en ningún caso". 11/04/2019 11:55

Fernando J Pérez En el CEIP Estel entraron más tarde, aunque el testigo no estuvo presente. Dice que había unas 120 personas realizando resistencia, pero sin mayor incidencia. No obstante, los agentes de la UIP tuvieron que tirar una puerta lateral del centro. Tras retirar a 80 personas, se identificó a una persona que llevaba una acreditación de apoderado de Òmnium. "Encontramos una urna pero sin documentación, supusimos que la habían ocultado, accedimos a las habitaciones y hubo que fracturar las puertas cerradas para poder recoger el resto de la documentación". 11/04/2019 11:55

Fernando J Pérez "Había un ruido ensordecedor de los ciudadanos, que nos insultaban de manera ostensible; había multitud de empujones y agarrones. Cuando llegamos a la puerta se encontraba bloqueada, las UIP tuvieron que fracturar el cristal y accedimos a través del cristal roto", recuerda el inspector testigo sobre la intervención en el centro Joan Fuster. "Hicimos un registro y encontramos cuatro urnas, papeletas de votación y cuatro ordenadores portátiles". 11/04/2019 11:49

Fernando J Pérez El séptimo testigo es otro inspector de la Policía Nacional. Este mando de las fuerzas de seguridad intervino el 1 de octubre en tres centros escolares de Barcelona. El primero era el Joan Fuster. "Desde las 6.30 empezamos el servicio y se comenzó a controlar los colegios, entre ellos este. Comunicábamos información al centro de coordinacion, que nos dio autorización para acceder. Los policías de paisano nos acercamos antes que las unidades de intervención, dejamos los vehículos en una zona alejada y observo como una mujer joven sale corriendo hacia donde se concentraba la gente y se formaba una muralla humana de unas 200 personas con los brazos entrelazados". 11/04/2019 11:47

Jesús García Patinazo del testigo: ¿vio o no vio lanzar objetos? El abogado Jordi Pina pide al testigo que concrete por qué considera que la actitud de los votantes del centro Àgora era "muy agresiva". "Agitados no es agresivos", dice Pina sobre uno de los calificativos empleados por el agente. El abogado pregunta qué objetos lanzaron. "Pues no pude ver ninguno, yo exactamente no lo vi. Serían piedras...", dice el abogado, pese a que hace unos minutos había dicho que sí vio lanzamienots. 11/04/2019 11:42

Jesús García La actuación en el centro Àgora: agresiones. El agente afirma que esa actuación se produjo más tarde, sobre las 12.00. Había más gente y "se veía la gente más agresiva, más alterada". El testigo explica que trabajaba como policía judicial para requisar material y que necesitaron un pasillo de contención de las unidades de intervención. El agente dice que fue lesionado "levemente". Al entrar al colegio, uno de sus compañeros quedó atrapado con la pierna en una puerta. El testigo acudió a ayudarle y, mientras estaba empujando la puerta, notó "una patada o un barrido" y cayó. 11/04/2019 11:36

Jesús García La actuación en el colegio Aiguamarina: resistencia pasiva. "El colegio estaba cerrado y había gente dentro. Creo que compañeros saltaron una valla por otro lado y entraron al patio y consiguieron abrir desde dentro", explica. El agente califica de "resistencia pasiva" la actitud de los ciudadanos y relata los insultos que sufrieron, aunque no agresiones. 11/04/2019 11:35

Jesús García Turno del sexto testigo de la jornada. Es otro agente del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) que estuvo en Cataluña durante la jornada del referéndum del 1 de octubre de 2017. Participó en los centros Àgora, Aiguamarina y "otros dos" que, por ahora, no recuerda. La fiscal pregunta si notaron "diferencias" en las dificultades de trabajo en Aiguamarina (donde actuaron primero) y en Àgora (donde lo hicieron después). 11/04/2019 11:34

Fernando J Pérez Sobre los encapuchados del Victor Català. "Los compañeros de la UIP los fueron apartando, nuestro cometido era otro: coger el material electoral. Los compañeros avanzaban y ellos no retrocedían", afirma el agente, que no recuerda si esa acción quedó registrada en una grabación. 11/04/2019 11:30