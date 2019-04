La Fiscalía reprocha a las defensas que intenten convertir la vista en un juicio de la actuación policial el 1-O

Los miembros del Cuerpo Nacional de Policía que han testificado este martes en el juicio del procés han ratificado las líneas básicas de todas las declaraciones de agentes estatales que se han oído en las últimas semanas en el Tribunal Supremo: que el 1-O encontraron en los centros de votación una resistencia -en unos lugares pasiva y en otros, muy activa- a la labor policial y que los Mossos d’Esquadra no les apoyaron en estas intervenciones y se convirtieron en “meros observadores”. Las defensas intentan contrarrestar estos testimonios sacando a la luz la fuerza con la que emplearon algunos agentes para apartar a los ciudadanos. Lo hacen en cada interrogatorio, pero este martes la fiscal Consuelo Madrigal se ha quejado al tribunal poniendo sobre la mesa un tema que sobrevuela desde que empezó la vista oral: “Esto no es un juicio a la Policía. Hay preguntas que parece que estamos en un juicio contra la actuación policial en el cumplimiento de órdenes judiciales”, ha afirmado Madrigal.

El juicio del procés está teniendo una característica muy poco habitual y que distorsiona la vista: el principal protagonismo se lo están llevando personas o situaciones que no se juzgan en el Supremo. Tanto las preguntas de acusaciones y defensas como las respuestas de los testigos conducen, casi a diario, a analizar el papel que tuvo el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que está procesado en rebeldía y no será juzgado hasta que vuelva a España, el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, procesado por la Audiencia Nacional, o la actuación de los tres cuerpos de seguridad (Policía, Guardia Civil y Mossos), cuando ninguno de ellos son parte directa de este juicio. Los que más se acercan son los agentes catalanes, porque su supuesta complicidad con los líderes políticos es considerada por la Fiscalía como un factor a favor de la tesis de la rebelión, pero los responsables policiales no se sientan en el banquillo del alto tribunal.

La queja de a fiscal Madrigal ha llegado este martes tras una intervención de la abogada Marina Roig, que defiende al presidente de Òmnium, Jordi Cuixart. Roig ha preguntado a un agente que intervino en el Instituto Torreforta de Tarragona si les costó entrar en el centro porque tuvieron que pasar "encima de la gente" que se había sentado en el suelo a la entrada. La abogada ya había preguntado a otros testigos que estuvieron en ese instituto el 1-O si las agresiones a los agentes se produjeron después de que los policías pisotearan a los ciudadanos, algo que han rechazado todos. “¿No es más cierto que no pudieron entrar porque trataron de entrar saltando encima de la gente, pisándola?”, ha inquirido la abogada. Ha sido entonces cuando la fiscal le ha interrumpido y se ha quejado al tribunal.

La protesta de Madrigal ha obligado a intervenir al presidente, que ya antes había reprochado a varios abogados que no formulen preguntas que partan de lo que ellos consideran acreditado. “Ya lo he dicho antes en relación con otros compañeros suyos. De lo que se trata es de preguntar al agente qué es lo que vio. Si usted dice 'hay alguien que saltó una barrera', lo da por cierto y no sabemos si es cierto o no. Lo vamos a saber, pero aún no lo sabemos. Si usted hace la pregunta, el agente está bajo juramento, pero usted no, y eso plantea un problema serio", ha advertido Marchena, que ha lamentado que desde hace semanas intenta que las preguntas no partan de una versión que se considera acreditada,pero las acusaciones y, sobre todo las defensas, insisten en ese camino. “Por eso preguntemos no tomando como referencia en la interrogación algo que usted da por probado, ¿de acuerdo?”, ha zanjado el presidente del tribunal.