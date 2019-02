Juicio al ‘procés’, en directo | Turull: “Quisimos dar una salida política y pacífica al movimiento independentista”

Fernando J Pérez Las resoluciones del Constitucional. El ex consejero Turull está siendo interrogado sobre si fue notificado de las resoluciones del Tribunal Constitucional que le obligaban a paralizar las acciones del proceso independentista. Recuerda que la resolución que le fue notificada venía acompañada por una querella por desobediencia que interpuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 19/02/2019 10:51

EL PAÍS La agenda de Jové, el cerebro del procés. El fiscal Moreno ha preguntado a Turull por las reuniones anotadas en una agenda intervenida a Josep Maria Jové, número dos de Junqueras. En una libreta —una Moleskine negra— Jové apuntó reflexiones personales y políticas, y detalló el contenido de reuniones al más alto nivel que ilustran cómo se fraguó el desafío independentista. “¿Introducimos referéndum? Instrumento válido, pero si lo anunciamos se ha de hacer sí o sí”, escribió el ex alto cargo en agosto de 2016, tras una reunión en la que el expresident Carles Puigdemont aboga, según esas notas, por demostrar que están dispuestos a hacer “lo que sea” porque “es lo que pide la gente”. A finales de 2017 explicamos en EL PAÍS todo lo relativo a esa agenda de Jové. 19/02/2019 10:50

Fernando J Pérez "Eso en boca de Mas es imposible". El fiscal está repasando con Jordi Turull las supuestas reuniones de los líderes del procés de las que tomó nota Josep Maria Jové en su agenda. Según esas notas, en una de esas reuniones el expresidente Mas dijo que la respuesta del Estado a un referéndum ilegal "iba a ser peor que el 9-N", la consulta del 9 de noviembre de 2014. "Eso en boca del president Mas es imposible", señala Turull. 19/02/2019 10:45

Jesús García Los Mossos cumplen la ley. Turull sigue respondiendo a preguntas del fiscal sobre la famosa agenda de Josep María Jové, número dos de Oriol Junqueras. Jové anotó en una libreta una serie de reuniones celebradas durante el procés. Para las acusaciones, es una de las pruebas sobre las intenciones del Govern de provocar una ruptura unilateral. El fiscal cita una anotación sobre el papel de los Mossos d'Esquadra y las incógnitas sobre a quién obedecerá finalmente la policía. Turull dice que el presidente de la Generalitat "siempre ha dicho que los Mossos cumplirían con su deber" y que, por tanto, obedecerían los mandatos judiciales. 19/02/2019 10:45

Jesús García Protestas del abogado de Junqueras. El abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, interrumpe el interrogatorio a Turull para protestar "por la forma en que se desarrolla" el interrogatorio del fiscal. Manuel Marchena le recuerda que no es el abogado de Turull. "No está en el uso de la palabra", recrimina. 19/02/2019 10:39

Fernando J Pérez "El referéndum se intentó que fuera pactado con el Estado". Jordi Turull rememora una reunión de junio de 2016, anotada por Jové, en la que, ante la "no propuesta española" se habla de ir a la vía unilateral. El exconsejero de Presidencia, entonces portavoz del grupo parlamentario de Junts pel Sí, rechaza esta idea. "Desmiento que se apostara por la vía unilateral. Al cabo de un mes el president dijo "referéndum o referéndum, que era un referéndum pactado con el Estado (...) se intentó que fuera pactado hasta el último minuto". 19/02/2019 10:38

Jesús García Reuniones para investir a Mas. Turull recuerda las reuniones (fallidas) para tratar de investir a Artur Mas como presidente de la Generalitat, tras las elecciones catalanas de septiembre de 2015. En una de ellas, dice el fiscal, participaron los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. El exconsejero de Presidència justifica su presencia en que se buscaba "un lugar fuera del Parlament" porque "la presión mediática era absoluta". 19/02/2019 10:37

Fernando J Pérez La agenda de Jové. El fiscal Moreno pregunta a Turull por las reuniones anotadas en una agenda intervenida a Josep Maria Jové, número dos de Junqueras. 19/02/2019 10:35

Jesús García "El Govern busca el diálogo". Turull niega al fiscal que el Govern haya llevado a cabo una estrategia de "confrontación" con el Estado. "El Govern ha estado buscando el diálogo, lo ha hecho siempre, incluso cuando se aplicó el artículo 155". 19/02/2019 10:32

Fernando J Pérez "Turull cita a Machado: Antes que dialogar hay que escuchar". El acusado más combativo hasta ahora contra las tesis del fiscal, afirma: "En Cataluña la palabra resignación no existe en el diccionario político". 19/02/2019 10:32

Fernando J Pérez "No he visto el EnfoCATs". El fiscal pregunta ahora por el documento EnfoCATs, encontrado en el despacho de Josep Maria Jové, mano derecha de Oriol Junqueras y que contiene un itinerario hacia la independencia que pone el énfasis en la determinación ciudadana. "No lo he visto (...) no se buscaba la determinación ciudadana, existía la determinación ciudadana y había que darle salida política", afirma Turull. El documento habla de una movilización acorde con la respuesta del Estado, aumentar la conflictividad. "Los hechos lo desmienten, el Govern ha buscado el dialogo, el acuerdo, la negociación, hasta el último minuto" 19/02/2019 10:30

Jesús García "Salida política" a una demanda ciudadana. Turull insiste en que ya existía una "determinación ciudadana" previa hacia la independencia y que el Govern tuvo que darle una "salida política". 19/02/2019 10:30

Jesús García Marchena da un toque a Turull. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, pide a Turull que se contenga. “Tiene derecho a contestar o no contestar, pero tampoco es correcto es que usted aproveche una pregunta del ministerio fiscal para hacer alegaciones que podrá hacer en la última palabra". Marchena le recuerda que puede "repeler" las preguntas o "argumentarlas" como quiera, pero no formular "juicios de valor" sobre el papel de la Fiscalía. 19/02/2019 10:26

Fernando J Pérez "El movimiento político independentista va de abajo hacia arriba", sostiene Jordi Turull. "Este proceso lo sitúan en que un dia cae sobre la mesa un libro blanco. Eso no se aguanta por ninguna parte". El juez Marchena le corta para que responda a la pregunta sin hacer juicios de valor sobre las acusaciones. 19/02/2019 10:25

Jesús García “Los catalanes no son ovejas”. "Estos días he oído alguna expresión de la Fiscalía, en tono acusatorio, que es una falta de respeto a los ciudadanos de Cataluña. Los ciudadanos de Cataluña no son ovejas, no son gente militarizada, que les dices ve aquí y lo hacen. La gente, sea independentista o no, tiene criterio", dice Turull, que opta por un discurso duro contra el fiscal. 19/02/2019 10:24

Fernando J Pérez Tensión entre el fiscal y el acusado Turull. "Si usted me deja contestar, me gustaría exponer sin que me corte el fiscal", pide el exconsejero cuando se le pregunta por la "hoja de ruta" unitaria del procés, firmada por Josep Rull, de PDeCAT y Marta Rovira, de ERC; por la ANC, presidida por Carme Forcadell; por Òmnium, liderada entonces por la fallecida Muriel Casals, y la Asociación de Municipoios por la Independencia. "Yo no estaba en esas reuniones, no quiero tirar de memoria y decir una exactitud". 19/02/2019 10:23

Jesús García Contexto político. Jordi Turull explica al fiscal los antecedentes del procés y el camino que condujo al referéndum de independencia del 1-O. 19/02/2019 10:20

Fernando J Pérez Comienza la declaración de Jordi Turull. Pregunta el fiscal Jaime Moreno. 19/02/2019 10:19

EL PAÍS "El juicio de la vergüenza". Elsa Artadi, consellera de Presidencia y portavoz del Govern, está hoy en el Tribunal Supremo para presenciar el interrogatorio a Jordi Turull, su antecesor en el cargo. "Estamos aquí para denunciar de nuevo este juicio de la vergüenza. El sábado volvimos a salir a la calle medio millón de personas, clamando por la libertad de los presos políticos y por el retorno de los exiliados", ha declarado Artadi antes de entrar en el Supremo. https://twitter.com/JuntsXCat/status/1097783296430198784 19/02/2019 10:14

Fernando J Pérez Contestará a Fiscalía y Abogacía del Estado. Turull, defendido por el letrado Jordi Pina, tiene previsto contestar a las preguntas de todas las partes excepto a la acusación popular del partido de extrema derecha Vox. 19/02/2019 10:07

Fernando J Pérez Buenos días. En el Tribunal Supremo estamos pendientes del inicio de la cuarta sesión del juicio del procés. Este martes declarará inicialmente Jordi Turull. El exconsejero de Presidencia, encargado de los principales aspectos logísticos y comunicativos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, está acusado por rebelión agravada con malversación. Será interrogado por los fiscales Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, que toman el relevo de Javier Zaragoza y Fidel Cadena. 19/02/2019 10:06

Estos son los 12 líderes catalanes juzgados por el Tribunal Supremo.

La cuarta sesión de la vista oral comenzará a las 10.00 en el Tribunal Supremo.

EL PAÍS Elsa Artadi, portavoz del Govern, ha acusado este martes al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, de "censurar la libertad de expresión" de Torra. "Nos dejan sin seguridad como venganza porque no se aprueban sus presupuestos", ha declarado Artadi a su llegada al Tribunal Supremo para asistir al juicio del procés, informa Jesús García. Tajani se negó a autorizar un acto en el Parlamento Europeo al que Torra y Puigdemont habían sido invitados por europarlamentarios afines. 19/02/2019 09:26

EL PAÍS Jordi Turull, licenciado en Derecho de 52 años, es natural de Parets de Vallès, un feudo del PSC en el cinturón industrial de Barcelona. Ingresó en 1983 en las juventudes de Convergència Democrática de Cataluña y con la formación pujolista escaló posiciones en todas las administraciones catalanas –concejal en Parets, entre 1987 y 2003, siempre en la oposición; diputado provincial en Barcelona y, desde 2006, diputado autonómico–. Turull, en prisión desde marzo pasado, se encuentra ahora suspendido de funciones como parlamentario. 19/02/2019 09:21

EL PAÍS Jordi Turull y la logística del ‘procés’ abren la segunda semana del juicio. Turull tiene previsto contestar a las preguntas de todas las partes, excepto a la acusación popular de Vox, según fuentes de su defensa. http://cort.as/-Ey7A 19/02/2019 09:13

EL PAÍS Las declaraciones de Oriol Junqueras y Joaquim Forn ocuparon la tercera sesión del juicio, celebrada el pasado jueves. http://cort.as/-EyA8 19/02/2019 08:53

EL PAÍS El Supremo estudia un último intento de Sànchez, Rull y Turull para apartar a Marchena del tribunal del procés. La sala 61 del Tribunal Supremo se reúne este martes para deliberar el incidente de nulidad que Jordi Pina, el abogado del expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y de los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull, ha presentado contra la decisión de no apartar del tribunal del procés al presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, y los otros seis miembros de este órgano. Esta vista coincidirá con la cuarta sesión del juicio contra el procés. (EP) 19/02/2019 08:26

EL PAÍS El Supremo plantea citar antes a los políticos testigos del ‘procés’ La intención del tribunal es separar de la campaña de las elecciones generales las declaraciones de exdirigentes como Rajoy, Santamaría y Montoro. Por Reyes Rincón Foto: El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy es uno de los más de 500 testigos citados en el juicio del 'procés'. Álvaro García 19/02/2019 08:17

EL PAÍS Jordi Turull, el encargado de la logística del ‘procés’ El exconsejero de la Presidencia abre la segunda semana del juicio y contestará a la Fiscalía. Por Fernando J. Pérez y Jesús García Foto: Jordi Turull y Carles Puigdemont, en el Parlament en 2016. M. Minocri 19/02/2019 08:07

EL PAÍS Helena Soleto, profesora de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid, explica en este vídeo los términos jurídicos que con más regularidad escucharemos a lo largo del juicio. http://instanceplayer.prisasd.com/widget/v1/player/elpais/video/113/20190208181032920 19/02/2019 07:37

EL PAÍS Buenos días. Este martes se reanuda en el Tribunal Supremo el juicio del procés. En la cuarta jornada de la vista oral está previsto el interrogatorio al exconseller de Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull. 19/02/2019 07:29

EL PAÍS Las opiniones y los hechos de Oriol Junqueras Por José Manuel Romero. La versión ofrecida por el exvicepresident difiere radicalmente de los hechos que la Fiscalía considera probados. 14/02/2019 19:11

EL PAÍS Junqueras no ha estado esta tarde sentado en el banquillo, sino detrás de su abogado. Los acusados prefirieron sentarse en el banquillo hasta hoy. Pero en las dos primeras sesiones no paraban de hablar con sus abogados desde lejos y el juez Marchena les ha dicho que o se sientan detrás de ellos (algo que había permitido ya en el auto de admisión de pruebas) o se quedan en el banquillo sin interrumpir. Y Junqueras ha optado por lo primero. Informa Reyes Rincón Foto: En el primer banco se ve el hueco donde ha estado Junqueras hasta este jueves. (Efe) 14/02/2019 18:45

EL PAÍS Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras, en declaraciones a los medios tras la tercera sesión del juicio: "Votar no es delito y esa es la forma de defenderse en ese juicio". 14/02/2019 18:36

EL PAÍS Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras, en declaraciones a los medios tras la tercera sesión del juicio: "Los hechos del escrito de acusación son que hubo un levantamiento popular instigado por el Gobierno catalán. Yo creo que no lo hubo. Lo fundamental es eso". 14/02/2019 18:36

EL PAÍS Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras, en declaraciones a los medios tras la tercera sesión del juicio: "[Junqueras] está muy satisfecho de poder hablar después de no poder hacerlo en mucho tiempo". 14/02/2019 18:35

EL PAÍS Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras, en declaraciones a los medios tras la tercera sesión del juicio: "El tribunal ha expuesto muy claramente que el silencio nunca se puede interpretar en contra de un caso, como dicen los tratados internacionales". 14/02/2019 18:34

EL PAÍS Llarena descarta reactivar una orden europea contra Puigdemont. El magistrado instructor de la causa por rebelión contra los líderes independentistas catalanes, Pablo Llarena, descarta reactivar la orden europea de detención y entrega contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont que tiene previsto participar el próximo lunes en un acto en el Parlamento Europeo, porque entiende que su situación no ha variado. (EP) 14/02/2019 18:32

EL PAÍS Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña: https://twitter.com/InesArrimadas/status/1096098164271132674 14/02/2019 18:27

Fernando J Pérez Se acaba el interrogatorio de Forn, y se interrumpe el juicio hasta el martes a las 10 de la mañana. Declarará el exconsejero de Presidencia Jordi Turull, según el escrito de acusación del ministerio fiscal. 14/02/2019 18:15

Fernando J Pérez "Nunca se había empleado tantos efectivos para unas elecciones, para un referéndum, en este caso ilegal", insiste Forn. 14/02/2019 18:14

Fernando J Pérez Conversación de Forn con el delegado del Gobierno, el 1-O. "Recibí imágenes de un colegio del Eixample y le dije al delegado si eso era dar cumplimiento al auto de la magistrada del TSJC. Y le avisaba de que parecía que iba a haber una carga en las inmediaciones de la Escuela Industrial. Había gente mayor y niños y me llamaban para saber qué estaba pasando. Finalmente [Enric Millo] me llamó y tuvimos una discusión elevada de tono y le hice una demanda muy concreta: que se pararan esas actuaciones que estaban creando una situación de violencia extrema. Él me dijo que haría una gestión y al rato recibí un whatsapp, diciendo que había hecho lo que tenía que hacer", recuerda Forn. El exconsejero de Interior dice que no sabe si esa gestión supuso el cese de las cargas policiales en la jornada del referéndum ilegal, que sucedió a primera hora de la tarde. 14/02/2019 18:09

EL PAÍS Buch comparecerá para valorar la tercera jornada del juicio. El consejero de Interior catalán, Miquel Buch, comparecerá esta tarde una vez finalizada la declaración de Joaquim Forn. Si la tercera jornada del juicio termina antes de las 18.30, Buch comparecerá en la delegación del Gobierno en Madrid a las 19.00. Pero, si la sesión se alarga, el consejero atenderá a los medios de comunicación ante el Tribunal Supremo. Informa Rebeca Carranco 14/02/2019 18:06

Fernando J Pérez Falta de medios humanos el 1-O. "Era imposible" dar más recursos al dispositivo policial de Mossos que el binomio –los dos agentes- en cada colegio, afirma Forn. 14/02/2019 18:02

Fernando J Pérez La coordinación del orden público. El 30 de septiembre hubo una reunión con Pérez de los Cobos en la Delegación del Gobierno. Forn dice que se convino que la Guardia Civil y Policía Nacional actuarían "a petición de los Mossos". Este mecanismo "quebró" a las diez de la mañana del día del referéndum, según le dijeron al comisario de los Mossos Ferrán López. 14/02/2019 17:59

Fernando J Pérez Falta de comunicación. Forn insiste en que los planes operativos de la Guardia Civil y la Policía Nacional nunca fueron puestos en conocimientos de los Mossos. 14/02/2019 17:53

Jesús García Operativos imposibles. El abogado de Joaquim Forn trata de demostrar que era materialmente imposible cumplir con las instrucciones de la Fiscalía -previas a la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña- de impedir el referéndum. Si los Mossos dispusieron de 8.000 efectivos el 1-O, la Policía contaba solo con 6.000, recuerda Forn. 14/02/2019 17:50

Fernando J Pérez "Era imposible imaginar, prever, cualquier tipo de violencia generalizada, cosa que tampoco se produjo", manifiesta Forn a preguntas de su abogado. 14/02/2019 17:43

EL PAÍS El tribunal ve inviable que Puigdemont declare como testigo El presidente del tribunal advierte a las partes de que no permitirá debates ideológicos Foto: Manuel Marchena, en el centro, durante la tercera jornada del juicio del 'procés'. (Getty) 14/02/2019 17:37

Fernando J Pérez "Cumplimos a rajatabla todas las instrucciones y participamos en todas las reuniones de coordinación", señala Forn. 14/02/2019 17:36

Fernando J Pérez Sobre el 1 de octubre: "¿Hubo oposición de su Gobierno a que la Fiscalía dirigiera los operativos policiales?", pregunta Melero a Forn. Responde el exconsejero: "Ninguna oposición, lo corroboran desde el mayor Trapero [entonces jefe de los Mossos] al resto de comisarios. Se les alentó a realizar las funciones que tienen atribuidas como policía judicial". 14/02/2019 17:27

Fernando J Pérez Tras la aplicación del 155. "No hubo ningún acto de resistencia, solo recursos ante las instancias que tocaban", afirma Forn. 14/02/2019 17:20

Fernando J Pérez Valor simbólico, no jurídico. El exconsejero Forn desgrana a preguntas de su abogado los elementos que dan a entender que la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre tuvo un valor simbólico y no jurídico. "Se hizo una votación que no tenía efectos jurídicos y que solo se votaba la parte resolutiva donde se rechazaba el 155 y se abría el proceso constituyente", recuerda. Pone de relieve que estas resoluciones no se publicaron en el Boletín Oficial de la Generalitat ni en el del Parlament. 14/02/2019 17:18

Fernando J Pérez Forn relata una reunión con cargos de su departamento el 26 de octubre. "Les dije: 'Si se va a elecciones autonómicas nos veremos, si se va a un escenario de declaración de independencia aplicarán el 155 y no nos veremos" 14/02/2019 17:13

Fernando J Pérez "Nadie pidió que se procediera según las leyes de desconexión", afirma Forn, que recuerda que la voluntad del Govern era abrir un diálogo con el Gobierno central. 14/02/2019 17:11

Fernando J Pérez Forn, a preguntas de su abogado, está desgranando los incumplimientos de la ley del referéndum, del 6 de septiembre de 2017, por los que, según afirma, el referéndum no es válido. Entre ellos cita la supresión de la Sindicatura Electoral o el incumplimiento de los plazos para celebrar el pleno de proclamación de los resultados. 14/02/2019 17:10

EL PAÍS Campuzano cuestiona que se entre en campaña con el juicio en marcha. El diputado del PDeCAT en el Congreso Carles Campuzano considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "debe tener en cuenta si es razonable entrar en una campaña electoral con el juicio" a los líderes del procés "en marcha" y "si en términos de la dinámica y del propio juicio es esa una buena decisión". (EP) 14/02/2019 17:10

Fernando J Pérez La relación con Zoido. Forn afirma: "A partir de los atentados [del 16 de agosto] nos llamamos, una relación fluida y positiva". Dice que habló con el entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para preguntarle si tenían intención de elevar el nivel de alarma antiterrorista de 4 a 5. 14/02/2019 17:04

Fernando J Pérez Forn contesta a las preguntas de su abogado Xavier Melero. Dice que solo recibió un requerimiento del Constitucional para no seguir adelante con el referéndum. 14/02/2019 17:02

Fernando J Pérez Pregunta Jordi Pina. Jordi Pina, abogado de los exconsejeros Jaume Rull y Jordi Turull, pregunta también si sus clientes estuvieron en la reunión de coordinación de seguridad del 28 de septiembre de 2017. Forn responde que no estaban y que no informó a Jordi Sànchez, presidente de la ANC, del contenido de aquel encuentro. 14/02/2019 17:01

Fernando J Pérez Termina la abogada del Estado. Toma la palabra Xavier Melero, para ceder el turno al resto de letrados defensores. Interroga a Forn Olga Arderiu, abogada de Forcadell, que le hace tres preguntas sobre la presencia de su cliente en las reuniones de seguridad. 14/02/2019 17:00

EL PAÍS Aragonès insiste en el "diálogo" como salida al "conflicto". El vicepresidente del Govern catalán, Pere Aragonès, ha insistido este jueves en que el "diálogo" es "la única salida" posible al "conflicto" en Cataluña ante el juicio "político" que se está celebrando en el Tribunal Supremo contra los líderes del procés y ante el "fracaso" de las negociaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha llevado al país a "una crisis sin precedentes". (EP) 14/02/2019 17:00

EL PAÍS Divina comedia Como Dante, si bien por motivos diferentes y con obstáculos aún más complejos, Oriol Junqueras aspira a abandonar el infierno, llegar al purgatorio y alcanzar el cielo. Por Manuel Jabois. 14/02/2019 16:58

EL PAÍS Las protestas en la Consejería de Economía en septiembre de 2017. La abogada del Estado, Rosa María Seoane, ha preguntado a Joaquim Forn sobre las protestas del 20 de septiembre de 2017 en la Consejería de Economía. Aquel día los Mossos tuvieron que abrirse paso entre los congregados para facilitar la salida de los agentes de la Guardia Civil que permanecían en el interior de Economía. 14/02/2019 16:54

Jesús García Registros sin dificultades. Forn reitera que la Guardia Civil pudo hacer sin problemas "su trabajo de investigación" en el Departamento de Economía el 20 de septiembre de 2017. "No había manifestantes dentro del departamento". 14/02/2019 16:49

Jesús García "El máximo responsable de los Mossos". La abogada del Estado admite que Forn no era quizás el responsable operativo de los Mossos, pero recuerda que sí ejercía como "máximo responsable de los Mossos d'Esquadra", ante los intentos del exconsejero de desvincularse de las actuaciones policiales. 14/02/2019 16:43

Jesús García Forn niega cualquier intromisión en Mossos. "Lo dicen todos los comisarios: que nunca han recibido una orden política mía para hacer el referéndum", insiste el exconsejero. "He podido hacer el trabajo de esta manera sin ningún problema". 14/02/2019 16:36

Fernando J Pérez Forn se defiende ante la Abogacía del Estado. "No utilizo los mecanismos del Departamento de Interior para impulsar el referéndum. Lo que hago es decirle a los Mossos: ustedes lo que han de hacer es cumplir con sus funciones de policía judicial". 14/02/2019 16:35

Jesús García Turno de la Abogacía del Estado. Finaliza el fiscal y empieza el interrogatorio de la abogada del Estado, Rosa María Seoane. 14/02/2019 16:31

Jesús García Los gastos del referéndum. El fiscal empieza a preguntar a Forn sobre el presunto empleo de dinero público en el referéndum. "La información que yo tengo es que no se produce ningún gasto relacionado con el referéndum", sintetiza. También niega el pago a observadores internacionales para la consulta. 14/02/2019 16:30

Jesús García Forn y el 155. El exconsejero asegura que la declaración de independencia se aprobó después de que el Estado no diera "garantías" sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución. 14/02/2019 16:28

Jesús García "Puigdemont era partidario de convocar elecciones". El exconsejero de Interior habla de las reuniones previas a la declaración unilateral de independencia (DUI) en el Parlament. Explica que el expresident Carles Puigdemont "era partidario de convocar elecciones". 14/02/2019 16:25

Fernando J Pérez Reunión en el Palau de la Generalitat entre el 25 y 26 de octubre de 2017. "Me es imposible recordar" si estaban todos los consejeros, afirma Forn. No recuerda si estaban los líderes de ANC, Òmnium y la Asociación de Municipios por la Independencia. No recuerda si estuvo Artur Mas. "El motivo era muy importante, si se convocaban elecciones o se iba a aprobar la declaración [de independencia]", recuerda Forn. La Declaración Unilateral de Independencia (DUI) "se aprobó y se suspendieron sus efectos", afirma. 14/02/2019 16:23

EL PAÍS Foto: El exconseller de Interior del Govern catalán Joaquim Forn (de espaldas) durante la tercera jornada del juicio del procés en la Sala de Plenos del Tribunal Supremo. (Efe) 14/02/2019 16:22

Jesús García Forn se desvincula del operativo del 1-O. Dice que, como consejero de Interior, ni siquiera se acercó al centro de mando durante la jornada del referéndum. 14/02/2019 16:20

Fernando J Pérez Forn sobre los enfrentamientos entre mossos y policías y guardias el 1-O. "Lo he leído en algunos informes, son cosas absolutamente minoritarias ni son representativas de lo que ocurrió en aquella jornada" 14/02/2019 16:19

EL PAÍS Margarita Robles critica a Carles Puigdemont por permitir que otros asuman responsabilidades en su lugar. La ministra de Defensa ha censurado que el expresidente de la Generalitat permita que otros políticos que "recibían órdenes" suyas estén asumiendo responsabilidades ante la Justicia en su lugar. "Lo que tendrá que explicar a los ciudadanos y, probablemente, a los ciudadanos de Cataluña, es cómo él puede aceptar que personas que dependían de él, que recibían órdenes suyas, estén asumiendo la responsabilidad porque se presentaron y comparecieron voluntariamente ante la Justicia". (Efe) 14/02/2019 16:18

Jesús García Forn sale en defensa de la actuación de los Mossos el 1-O. El exconsejero declara que el dispositivo "solo recibió una crítica" del coordinador Pérez de los Cobos (que se solventó) y recuerda que "no hubo solicitud para que se modificaran las órdenes de actuación". Añade que debía preservarse "la seguridad sobre la eficacia", en alusión a una orden de la secretaría de Estado. 14/02/2019 16:17

Jesús García Forn cita, en su apoyo, a los sindicatos de Mossos. El exconsejero alude a dos comunicados de sindicatos de la policía autonómica: SAP -el mayoritario- y el sindicato de mandos en los que lamentaban la actuación de las fuerzas de seguridad en el referéndum. 14/02/2019 16:15

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión a las 16.12. El fiscal Fidel Cadena sigue interrogando a Joaquim Forn sobre su actuación en el proceso independentista de Cataluña. 14/02/2019 16:14

Fernando J Pérez Buenas tardes. Estamos pendientes de la reanudación de la declaración como imputado del exconsejero de Interior de la Generalitat Joaquim Forn. El inicio de la sesión vespertina de la tercera jornada del juicio está prevista para las 16.00. 14/02/2019 15:59

EL PAÍS Los diputados de JuntsXCat, ERC y la CUP no han acudido esta tarde al Parlament: "La Comisión de Empresa y Conocimiento del Parlament de esta tarde no ha podido tratar los puntos del orden del día por falta de cuórum al no asistir ningún diputado de JuntsXCat, ERC y la CUP". https://twitter.com/parlamentcat/status/1096052814328008705 14/02/2019 15:43

EL PAÍS Juicio a "los hechos" y no a "las ideas". Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña: "Este juicio no va de ideas, va de hechos; de delitos; de saltarse las leyes; de pasar de las advertencias de los tribunales; de pensar que estaban por encima de todos". https://twitter.com/CiutadansCs/status/1096054243902058496 14/02/2019 15:42

EL PAÍS “Amo a España” y otras frases de la declaración de Junqueras El exvicepresidente catalán asegura que se considera un preso político: "Se me acusa por mis ideas y no por mis hechos" 14/02/2019 15:17

EL PAÍS Roger Torrent: "¿Seguro que no es un juicio político?". El presidente del Parlament ha escrito en su Twitter: "El fiscal interroga al consejero Quim Forn sobre si era socio de la ANC y Òmnium. ¿Seguro que no es un juicio político? Mucha fuerza consejero, nos tiene a todos a su lado". https://twitter.com/rogertorrent/status/1096046615398416384 14/02/2019 15:12

EL PAÍS Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, critica a la fiscalía: "Esto es la élite de la fiscalía de una democracia 'ejemplar'. Unos indocumentados. Con mentiras y falsedades no se hace nunca justicia, pero creo que ya lo saben y por eso ni disimulan". https://twitter.com/KRLS/status/1096038578826678273 14/02/2019 14:49

EL PAÍS Junqueras intenta rebatir la acusación de rebelión: “Nunca avalamos la violencia” El exvicepresidente de la Generalitat niega ante el tribunal haber cometido delito al buscar la independencia de Cataluña Foto: El exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, durante su declaración. (Efe) 14/02/2019 14:46

Jesús García Receso hasta las 16.00. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ordena un receso para comer. El juicio se reanudará a las 16 horas. 14/02/2019 14:37

Fernando J Pérez "Falta de contexto". Forn responde sobre la frase publicada en Vilaweb: "Si se acepta la nueva realidad no tiene por qué haber enfrentamiento con la policía" en octubre de 2017 tras el referéndum. "Está sacada de contexto", señala. 14/02/2019 14:36

EL PAÍS Pablo Casado y el amor a España de Junqueras. El presidente del PP, Pablo Casado, asegura, al respecto de la declaración de amor a España de Oriol Junqueras: "Amar a España es incompatible con acabar con su democracia". https://twitter.com/pablocasado_/status/1096037120836333571 14/02/2019 14:36

Fernando J Pérez La doble naturaleza de Forn en el referéndum. Forn sigue distinguiendo entre el compromiso político del Govern y las funciones de los Mossos como policía judicial con la obligación de impedir el referéndum ilegal del 1 de octubre. 14/02/2019 14:35

Fernando J Pérez Las declaraciones de Forn. Sobre las declaraciones a un medio de comunicación el 19 de julio en las que dijo "Los Mossos cumplirán la ley y permitirán votar", Forn afirma que entonces no había ningún requerimiento del Constitucional contra el referéndum. 14/02/2019 14:33

Fernando J Pérez Forn rechaza que hubiera un escenario de riesgo generalizado de violencia por el 1-O. "Estos informes de riesgos existen para cualquier tipo de actividad, como los actos del 11 de septiembre, siempre se refiere a grupos que pueden usar la violencia, pero son grupos minoritarios" 14/02/2019 14:31

EL PAÍS El error en una traducción. Este ha sido el momento en el que la defensa de Forn aclaraba el sentido de la expresión "El referéndum s'ha de celebrar". Traducido como "el referéndum se debe celebrar", el abogado de Forn dice que aludía a "se ha de celebrar", en el sentido de "tiene previsto celebrarse". https://twitter.com/el_pais/status/1096037693417435136 14/02/2019 14:30

Jesús García La violencia del 1-O, un error policial. "El 1 de octubre hubo violencia en determinados puntos, y en mi opinión por actuaciones erróneas de determinados cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”, explica el exconsejero, que sigue contestando a las preguntas del fiscal sobre un informe emitido por los Mossos d'Esquadra tres días antes del referéndum. 14/02/2019 14:28

Jesús García Batalla por una traducción. La declaración de Forn se detiene en una frase que figura en un informe emitido por los Mossos a propósito del 1-O. "El referéndum s'ha de celebrar", señala el documento, escrito en catalán. Al traducirlo al castellano se ha transformado en "se debe celebrar", como si se tratase de una obligación. Forn defiende, en cambio, que aludía solo a una previsión de celebración ("se ha de celebrar" en el sentido de "tiene previsto celebrarse"). 14/02/2019 14:21

Jesús García Los Mossos avisaron de violencia "puntual" para el 1-O. El exconsejero de Interior ha explicado la reunión del 28 de septiembre entre el expresident Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y él mismo con los máximos responsables de los Mossos d'Esquadra. El fiscal pregunta si la policía les advirtió de graves altercados. "Nos manifestaron la preocupación de lo que podía suceder, no de violencia generalizada sino de actos puntuales". 14/02/2019 14:18

Fernando J Pérez Sobre las pautas de actuación policial el 1 de octubre. "No las revelé. Se colgó en la intranet, como es habitual, y hay tantísimas personas que tienen acceso a esa información... Lo mismo que las actuaciones de la Fiscalía aparecían en todos los diarios". 14/02/2019 14:10

EL PAÍS Comín apoya a Forn desde Bélgica. Toni Comín, exconseller de Salud y huido a Bélgica, agradece a Quim Forn su declaración en el Supremo. "¡Gracias Quim Forn! ¡Cuánta dignidad! Gracias por la contundencia serena de tus respuestas. Gracias por esta lección de coraje y democracia. Toni Comín,de Salud y huido a Bélgica, agradece a Quim Forn su declaración en el Supremo. "¡Gracias Quim Forn! ¡Cuánta dignidad! Gracias por la contundencia serena de tus respuestas. Gracias por esta lección de coraje y democracia. https://twitter.com/toni_comin/status/1096031864555491329 14/02/2019 14:10

Jesús García El plan de los Mossos para el 1-O. Joaquim Forn defiende el plan de actuación de los Mossos d'Esquadra para el 1-O. Ese plan fijaba que un binomio de agentes se presentara en cada uno de los centros de votación. "¿Le parecía un número suficiente?", pregunta el fiscal. "Yo no participo en los operativos", replica Forn, quien añade que sí dio el "visto bueno" al plan. Hubo unos "comentarios" del coordinador del dispositivo y "se aumentó el número de efectivos". Fue la mayor movilización de los Mossos, dice Forn, incluso mayor que en los atentados de Barcelona: 8.000 agentes. 14/02/2019 14:08

Fernando J Pérez Despliegue policial. El dispositivo de Mossos para la jornada del referéndum fue el mayor de la historia del cuerpo, mayor incluso que el de los atentados islamistas del 16 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils, afirma Forn. 14/02/2019 14:08

EL PAÍS Hemeroteca | Los coches de la Guardia Civil destrozados. El escrito de la Fiscalía dice "diversos coches". Por tanto, ni dos ni siete, como Forn y Cadena discutían en la declaración del primero en el Supremo. https://twitter.com/el_pais/status/1096031874412097539 14/02/2019 14:04

Fernando J Pérez Forn rechaza la idea de inactividad de los Mossos durante la jornada del referéndum. Dice que no se recibieron requerimientos para impedir el uso de locales como centros de salud u oficinas de empleo para el referéndum. 14/02/2019 14:03

Jesús García Forn defiende que los Mossos actuaron. Forn desgrana la actividad de la policía autonómica para controlar los colegios electorales en las jornadas previas al 1-O. Con esas actuaciones "se consigue que el 1 de octubre no se abran muchos colegios electorales". El trabajo "dio cumplimiento al auto de la magistrada". 14/02/2019 14:03

Fernando J Pérez Protesta de la defensa de Forn ante las preguntas del fiscal. El presidente del tribunal ordena al fiscal que no entre en debates con el acusado y que concrete más las preguntas. 14/02/2019 14:02

Jesús García El auto judicial del 27 de septiembre. Fue la resolución judicial, dictada por la magistrada Mercedes Armas, que ordenó impedir la celebración del referéndum. En opinión de Forn, el auto "hace una enmienda a la totalidad" de las instrucciones de la Fiscalía. Y recuerda que la magistrada indicó que debía actuarse "sin romper la convivencia ciudadana". El auto, en realidad, menciona que la actuación debe hacerse sin "alterar" esa convivencia. 14/02/2019 14:01

EL PAÍS El fiscal Cadena y el exconseller Forn discuten sobre los coches de la Guardia Civil atacados. Fidel Cadena y Joaquim Forn se han enzarzado sobre el número de coches "devastados". El fiscal ha utilizado esa expresión y después ha negado haberla usado. Fidel Cadena y Joaquim Forn se han enzarzado sobre el número de coches "devastados". El fiscal ha utilizado esa expresión y después ha negado haberla usado. https://twitter.com/el_pais/status/1096030772182446081 14/02/2019 14:01

Jesús García La figura de Pérez de los Cobos. "El exconsejero denuncia que el coronel Pérez de los Cobos se presentó en una reunión antes de haber sido nombrado coordinador". . "El exconsejero denuncia que el coronel Pérez de los Cobos se presentó en una reunión antes de haber sido nombrado coordinador". http://cort.as/-Ep7N 14/02/2019 13:58

Jesús García El papel de Forn el 1-O. El fiscal empieza a preguntar sobre el referéndum del 1 de octubre y, en particular, por las órdenes para impedirlo. "¿De cuántos elementos se incautaron?" "Antes del 1 de octubre no se incautó nada". 14/02/2019 13:55

Fernando J Pérez Forn denuncia que la Guardia Civil no avisó a los Mossos por los registros de Anubis. "En Mossos no teníamos ningún tipo de información de que se iba a actuar en 19 o 20 puntos. Somos responsables de orden público y nos hubiéramos ahorrado algún problema. Forn se pregunta por qué la Guardia Civil no utilizó sus propios dispositivos de orden público si no se confiaba en la policía de la Generalitat". 14/02/2019 13:54

Fernando J Pérez "Una expresión errónea". Los altercados del 20 de septiembre de 2017 configuran el principal punto de acusación a los líderes de la ANC y de Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Forn considera "una expresión errónea" decir que la actuación judicial de aquel día contra los preparativos del referéndunm fuera "un ataque a Cataluña" 14/02/2019 13:52

EL PAÍS Forn reconoce la Constitución. El exconseller de Interior responde afirmativamente al fiscal Fidel Cadena cuando este le recuerda que los poderes públicos tienen que cumplir la Constitución. Elde Interior responde afirmativamente al fiscal Fidel Cadena cuando este le recuerda que los poderes públicos tienen que cumplir la Constitución. https://twitter.com/el_pais/status/1096026207903043584 14/02/2019 13:51

Fernando J Pérez La salida de la secretaria judicial el 20-S: "Relato peliculero". El fiscal Cadena recuerda que la letrada de la administración de Justicia del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona tuvo que salir por el tejado de la consejería de Economía. "Dicho así... hacen unos relatos peliculeros, salió saltando un muro de un metro y medio que separa el teatro de la consejería. Se consideró por parte de los Mossos que era la mejor manera de garantizar su integridad. Ella dijo que quería salir por un sitio seguro". 14/02/2019 13:49

Fernando J Pérez "Le pedí al mayor Trapero que hablara con Jordi Sànchez para evitar cualquier tipo de incidente". Niega que Sànchez fuera el responsable de los altercados del 20 de septiembre, pero como líder de la ANC colaboraba para facilitar el operativo. 14/02/2019 13:44

Fernando J Pérez "La protesta contra las decisiones de los jueces no es inconstitucional", afirma Forn. El exconsejero de Interior está respondiendo sobre el operativo de los Mossos el 20 de septiembre de 2017 ante la Consejería de Economía durante la Operación Anubis contra los preparativos del referéndum. 14/02/2019 13:42

EL PAÍS Torra aplaude por Twitter a Forn. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, defiende a Joaquim Forn: "Mi compromiso político era celebrar el referéndum'. Estimado conseller y amigo Quim Forn, gracias por tu compromiso, por tu firmeza, por enfrentarte a las falsedades con la verdad desnuda. ¡Fuerza y abrazos!". https://twitter.com/QuimTorraiPla/status/1096024399453536256 14/02/2019 13:42

EL PAÍS ¿Qué es el documento Enfo CATs, por el que la Fiscalía ha preguntado a Joaquim Forn? La hoja de ruta del Gobierno de la independencia catalana: “Generar conflicto y desconexión forzosa” Un informe intervenido por la Guardia Civil a Josep María Jové desvela las claves futuras del Govern. Reportaje de José Antonio Hernández y José María Irujo. (Hemeroteca) Foto: Agentes de la policía nacional retiran urnas del IES Tarragona, el 1 de octubre de 2017. (Efe) 14/02/2019 13:41

Jesús García El 20-S fue "una protesta". El fiscal pregunta a Forn si sabía que las movilizaciones convocadas por ANC y Òmnium del 20 de septiembre de 2017 tenían como objeto "evitar" los registros judiciales. "Nunca lo entendí así, sino como una manifestación de protesta". 14/02/2019 13:41

EL PAÍS Puigdemont anima a Forn mientras este declara. "¡Adelante Quim Forn! No han doblegado ni tu firmeza ni tu bonhomía. Y no apagarán tu razón. ¡Mucha fuerza!", ha dicho el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. https://twitter.com/KRLS/status/1096020413686185989 14/02/2019 13:39

Jesús García Referéndum con "base legal". Ante la insistencia del fiscal, que quiere saber qué hizo Forn para impedir el referéndum, el exconsejero explica que el Govern estaba convencido de que había una "base legal" para organizar la consulta. Forn recuerda que "en 2005 se despenalizó" la organización de un referéndum sobre la independencia. 14/02/2019 13:39

Fernando J Pérez Difícil equilibrio. Forn trata de mantener un complejo equilibrio entre su "compromiso político" a favor del referéndum y su actuación como máximo responsable político de los Mossos, que tenían orden judicial de impedirlo tras la prohibición del Tribunal Constitucional. 14/02/2019 13:39

Fernando J Pérez El documento Enfo CATs. "Ni lo conozco, lo conocí en la prisión de Estremera, todo lo que conozco es por los medios de comunicación", afirma Forn sobre la hoja de ruta del procés que aboga por incrementar la conflictividad de acuerdo con la respuesta del Estado. Los acusados no reconocen este documento. "Que diga eso no quiere decir que comparta esa opinión [del Enfocats]", afirma Forn. 14/02/2019 13:36

Jesús García Forn justifica la movilización social. "¿Es una noticia que el poder político cuente con apoyo de movilizaciones sociales?", ironiza el exconsejero a preguntas del fiscal, que insiste en la existencia de una "hoja de ruta oficial" de ANC y Òmnium. El fiscal Fidel Cadena recuerda a Forn que era socio de ambas entidades. 14/02/2019 13:34

Fernando J Pérez "Los Mossos cumplieron a la perfección". Una cosa es mi compromiso político y otra cosa son las competencias de los Mossos que cumplieron a la perfección", sostiene Forn. "No solo no di órdenes a los Mossos [para que facilitaran el referéndum] sino que nunca recibieron órdenes políticas de la consellería ni del presidente ni el vicepresidente". "No veo de ninguna manera [que los Mossos incumplieran las órdenes de los jueces]", asegura. 14/02/2019 13:32

Jesús García "No di órdenes a los Mossos sobre el referéndum". El exconsejero de Interior insiste y se apoya en las declaraciones de los mandos policiales: nunca dio instrucciones a los Mossos. 14/02/2019 13:31

Fernando J Pérez "Ningún acto de los Mossos fue contrario a la Constitución". El fiscal Cadena le recuerda a Forn la Ley de Policía de Cataluña que establece que los Mossos están a las órdenes de los jueces. El exconsejero reconoce que es así. "Ningún acto de los Mossos fue contrario a la Constitución", sostiene Forn. 14/02/2019 13:30

Fernando J Pérez "Los Mossos cumplirán la ley". "¿Se presentó al delegado del Estado en Cataluña?", pregunta el fiscal Fidel Cadena. "Me presenté al señor Enric Millo…", empieza a responder Forn. "No, no, el delegado del Estado era el señor Puigdemont", le replica el fiscal. "No es que me presentara, es que me llamó él", afirma el acusado. "¿Se habló de la organización del referéndum?", pregunta el fiscal. "Me ofrece la posibilidad de ocupar la consejería. Le planteo que comparto el deseo, la voluntad y el compromiso de tirar adelante y que soy consciente de que puede haber requerimientos y que los Mossos tendrían que cumplir las órdenes, a lo que me dijo que no me preocupara y que lo entendía", rememora Forn. 14/02/2019 13:28

Jesús García Forn ve compatible apoyar el 1-O y ejercer de consejero. "Mi compromiso político era de apoyo al referéndum, pero también lo diferenciaba muy claramente de mis competencias como conseller". El exconsejero rechaza haber dado instrucciones políticas a los Mossos. 14/02/2019 13:28

EL PAÍS "¿Fue detenido por sus ideas políticas?", pregunta el fiscal de Sala Fidel Cadena a Joaquim Forn, exconsejero de Interior del Govern. "Nunca", ha respondido. https://twitter.com/el_pais/status/1096019844607012864 14/02/2019 13:26

Jesús García El fiscal trata de acorralar a Joaquim Forn. Le recuerda que un dirigente político debe respetar las leyes y los requerimientos del Tribunal Constitucional. "¿Hizo usted algo para evitar el referéndum?" El exconsejero responde que dio cumplimiento a todas las resoluciones de la Fiscalía y a la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 14/02/2019 13:23

Fernando J Pérez Llamada al orden de Marchena. Tras escuchar risas entre el público por una contestación de Forn, el presidente del tribunal advierte de que la ley impide al público hacer expresiones de aprobación o desaprobación y avisa de que si no guardan silencio los desalojará 14/02/2019 13:23

Fernando J Pérez "No discuto la autoridad del Tribunal Constitucional". Forn admite que, siendo consejero, fue requerido por el Tribunal Constitucional para no llevar a cabo actos de impulso del proceso constituyente catalán declarado ilegal. "No discuto la autoridad del Tribunal Constitucional pero está compuesto por miembros nombrados por los partidos y siguen consignas de los partidos, lo que pone en duda sus decisiones, pero reconozco su autoridad" 14/02/2019 13:17

Fernando J Pérez Resoluciones anuladas. Forn reconoce a preguntas del fiscal que todas las resoluciones políticas tendentes a la independencia fueron anuladas por el Tribunal Constitucional. 14/02/2019 13:15

Jesús García Consejero en julio de 2017. Forn fue nombrado, recuerda, consejero de Interior en julio de 2017, en plena preparación del referéndum de independencia. 14/02/2019 13:14

Fernando J Pérez Comunicaciones no intervenidas. El exconsejero de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, responde a las preguntas del fiscal Fidel Cadena, que le recuerda que sus comunicaciones no han sido intervenidas. Forn está representado por el penalista Xavier Melero. 14/02/2019 13:14

Jesús García Detenido por llevar una bandera catalana. Forn recuerda sus antecedentes: "Fui detenido en 1986 por querer entrar una bandera catalana en el estadio olímpico. Se me acusó de alteración de orden público. FInalmente fui absuelto". 14/02/2019 13:13

Jesús García Forn renuncia al catalán, pero con quejas. El exconsejero de Interior renuncia a su "derecho a hablar en catalán", pero lamenta que no haya "traducción simultánea". 14/02/2019 13:11

Jesús García Turno del exconsejero de Interior Joaquim Forn. A diferencia de Junqueras, Forn sí contestará a las preguntas de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. 14/02/2019 13:11

Fernando J Pérez Tras finalizar su interrogatorio, Oriol Junqueras se sienta con su abogado en el estrado. 14/02/2019 13:11

Jesús García Segundo revés de Marchena a Vox. El presidente del tribunal rechaza la petición del partido de formular las preguntas a Junqueras. El día anterior ya había denegado la exigencia de que los acusados no lucieran símbolos a favor del independentismo. 14/02/2019 13:09

EL PAÍS "Asumí ir a la cárcel". Junqueras defiende su oportunidad de ir a la cárcel y que "todos" necesitan una solución. https://twitter.com/el_pais/status/1096017627237933057 14/02/2019 13:09

Jesús García Vox quiere hacer constar sus preguntas. El abogado Javier Ortega pide al tribunal que Vox pueda "dejar constancia oral" de las preguntas que pretendía formular a Oriol Junqueras (y que el exvicepresidente ya ha anunciado que no contestará). 14/02/2019 13:07

Jesús García "No es delito". Junqueras acaba su intervención, de nuevo, con una proclama política: promover la independencia "no es delito, ni lo era, ni lo debe ser". 14/02/2019 13:06

Fernando J Pérez La solución política. "Dar cumplimiento al mandato de las elecciones del 27 de septiembre de 2015 y del referéndum del 1 de octubre y que se insertaba en la voluntad dialogante que siempre hemos demostrado, y que apelaba a buscar una solución política multilateral, que implicaba al conjunto de las instituciones españolas, y ese llamamiento lo seguimos haciendo", afirma Junqueras, que utiliza su declaración para un alegato político. 14/02/2019 13:04

Jesús García Solución "política con el "voto de los ciudadanos". "Estoy asumiendo las responsabilidades que se me tengan que atribuir, que son políticas porque no pueden ser penales". Afirma Junqueras que el juicio es una oportunidad para explicar que el conflicto de Cataluña exige "una solución política" que ha de ser "avalada de algún modo por el voto de los ciudadanos". 14/02/2019 13:04

Fernando J Pérez Junqueras niega la unilateralidad. "El resultado del referéndum fue abrumador a favor de la independencia y lo que hicimos fue mantener nuestra voluntad de diálogo con el Gobierno español. ¿Cómo lo implementamos, qué camino tomamos conjuntamente?". 14/02/2019 13:01

Jesús García "Voluntad de diálogo" tras el referéndum. El resultado del referéndum fue "abrumador" a favor de la independencia, rememora Junqueras, que dice que aun así mantuvieron abierta la puerta del diálogo. "He hablado siempre de multilateralidad, y así lo he explicado siempre". 14/02/2019 13:01

Jesús García El papel de los Mossos. Junqueras subraya que el Govern "nunca" dio instrucciones políticas a los Mossos d'Esquadra para que se comportaran de una u otra forma durante el referéndum. "Les dije: 'ustedes tienen un mandato judicial; cúmplanlo del mejor modo que crean oportuno". 14/02/2019 13:00

Fernando J Pérez La reunión del 28 de octubre de 2017. No había nada que hiciera prever algo que no fuera un comportamiento cívico y pacífico, señala Junqueras sobre la reunión de coordinación de seguridad en la que los Mossos le advirtieron de posibles brotes de violencia si se seguía adelante con el referéndum de autodeterminación tras prohibirlo el Constitucional. "Era imposible prever que hubiera algunos miembros de la Guardia Cviil o la Policía que actuaran con una violencia francamente inneceseria", se defiende. Junqueras achaca toda la violencia en la jornada del referéndum a las fuerzas de seguridad estatales. “Nunca hemos avalado ningún comportamiento que no sea estrictamente pacífico y cívico”, ha afirmado antes Junqueras. 14/02/2019 12:59

Jesús García Del discurso político a la defensa penal. Si en la primera parte de su declaración, Junqueras ha optado por un discurso claramente político, en esta segunda parte está tratando de defenderse de las acusaciones. Niega haber gastado dinero público para organizar el referéndum y asegura que ni él ni el Govern llamaron "nunca" a la violencia el 1-O. 14/02/2019 12:57

Fernando J Pérez La no violencia. Junqueras dice que "en absoluto" se imaginaba que el proceso independentista pudiera derivar en episodios de violencia. "Los ciudadanos se mantuvieron en el civismo, el pacifismo y la no violencia". "Nunca, nunca, nunca" fomentaron el uso de la violencia, afirma Junqueras. "Nunca hemos avalado ninguna actuación violenta", insiste. 14/02/2019 12:55

Jesús García Violencia "injustificada" y contra el "mandato judicial". Junqueras entra en uno de los puntos clave del juicio del procés: la jornada del 1 de octubre, día del referéndum. Concluye que ese día hubo, por parte de la policía, "una violencia claramente injustificada e innecesaria". La actuación policial, agrega, "contradecía el mandato judicial". Este es uno de los puntos esenciales: dos días antes del referéndum, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenó que se impidiera el referéndum, pero sin alterar "la normal convivencia ciudadana". A esa expresión se acogen los independentistas para justificar la actuación de los Mossos d'Esquadra (pasiva, según el fiscal) y para criticar la de los cuerpos y fuerzas de seguridad. 14/02/2019 12:55

Fernando J Pérez Sin "debates ideológicos". En su intervención de la mañana, el presidente del Tribunal, Manuel Marchena, ha advertido a la acusación popular de Vox que no permitirá "debates ideológicos" con las defensas, y que todo el juicio versará sobre los hechos que se atribuyen a los acusados. 14/02/2019 12:51

Jesús García La "violencia contra los votantes". "Cerrar locales con la violencia con que se cerraron es evidente que no era para impedir que pudiesen votar", declara Junqueras. La Policía ejerció "violencia contra los votantes" para "generar un ambiente de crispación". Junqueras asegura que "nadie respondió" a aquella violencia, pese a la tesis opuesta de la Fiscalía, que subraya las agresiones de ciudadanos a agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. 14/02/2019 12:51

Fernando J Pérez El referéndum del 1-O. "Votar no es un delito, e impedirlo por la fuerza sí lo es", insiste Junqueras."Fui a votar a mi colegio habitual, no pude ejercer el derecho a voto en aquel local porque me lo impidió en concreto los Mossos. Fui a otro local porque había un censo universal y se podía votar en cualquier local, voté con normalidad". 14/02/2019 12:49

Jesús García Junqueras justifica que se mantuviera el referéndum. Junqueras asegura que, pese a la prohibición del referéndum, el Gobierno catalán decidió mantener la convocatoria. "Tenemos la obligación de proteger el derecho al voto". Admite también que llamaron a la participación porque "votar no es un delito", una de las ideas que más está repitiendo en su declaración, que sobrepasa ya las dos horas. 14/02/2019 12:49

EL PAÍS "Un discurso de grandeza", opina Puigdemont. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, está siguiendo la declaración del que fuera su vicepresidente, Oriol Junqueras. "Ayer con los fiscales asistimos a un discurso de represión y democraticida. Hoy con Junqueras asistimos a un discurso de grandeza política que deja en evidencia las premisas de los represores. Les guste o no, el mundo habla. Y caerán las máscaras, como hoy ha hecho Oriol", ha tuiteado Puigdemont. https://twitter.com/KRLS/status/1096012169534160898 14/02/2019 12:49

EL PAÍS Junqueras niega el delito de malversación. El líder de ERC asegura que no se destinó dinero público al referéndum del 1-O. https://twitter.com/el_pais/status/1096012658065629184 14/02/2019 12:48

Jesús García "No, no, no". Junqueras reitera que el referéndum no costó ni un euro a los contribuyentes. Sobre las escuelas e institutos usados como centro de votación, el exvicepresidente sostiene que los locales públicos son "inarrendables": En consecuencia, no se puede calcular (como sí hace la Fiscalía) el "lucro cesante" que supuso el hecho de que fueran usados, durante el 1-O, como centros de votación. 14/02/2019 12:47

Fernando J Pérez "A los contribuyentes no les costo absolutamente nada la celebración del referéndum". Junqueras combate así el delito de malversación que le imputa la acusación y que agravaría el delito de rebelión por el que le piden 25 años de prisión. 14/02/2019 12:46

Fernando J Pérez El documento Enfocats fue descubierto por la Guardia Civil el 20 de septiembre de 2017 en el despacho de Josep Maria Jové, número dos de Junqueras en la Consejería de Hacienda. Es una de las principales pruebas de cargo de las acusaciones y señala que para lograr la independencia se necesitaban "acciones" que condujeran "a un conflicto democrático de amplio apoyo ciudadano, orientado a generar inestabilidad política y económica que fuerce al Estado a aceptar la negociación de la separación o un referéndum forzado". 14/02/2019 12:45

Jesús García Junqueras niega que se usase dinero público en el referéndum. Junqueras empieza a entrar en materia y responde a preguntas concretas para negar delitos. En este caso, la malvesación. Recuerda que Hacienda estableció un fuerte control financiero sobre la Generalitat. "Los recursos estaban controlados semanalmente". La ley de Presupuestos preveía una partida destinada a "procesos de votación", pero cuando eso ocurrió el referéndum no estaba ni siquiera acordado aún. "¿Se destinaron fondos públicos a la organización del referéndum?", pregunta su abogado. "Ninguno", responde Junqueras, que se apoya en las palabras del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. 14/02/2019 12:45

Jesús García El documento 'Enfocats'. Es un documento hallado en los registros que contiene una suerte de hoja de ruta hacia la independencia. Y una de las pruebas que cita la Fiscalía. Pero Junqueras ignoraba su existencia. "Ni lo había visto nunca ni había oído hablar de él". 14/02/2019 12:42

Fernando J Pérez Este es el documento Enfocats sobre el que declara Junqueras y que califica de "extravagante" y "apócrifo". http://cort.as/--KKx 14/02/2019 12:42

Fernando J Pérez Los registros de la Consejería de Economía y Hacienda. El presidente de ERC comienza a declarar ante su abogado, Andreu Van den Eynde, sobre los sucesos del 20 de septiembre de 2017 durante la Operación Anubis de la Guardia Civil, que por orden del juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, actuaban contra los preparativos del referendum ilegal. Describe esa jornada como pacífica. 14/02/2019 12:41

Jesús García Los registros del 20-S. Junqueras habla sobre los registros del 20 de septiembre de 2017 en el Departamento de Economía. El exvicepresidente recuerda la actitud "pacífica" de la gente concentrada allí, y que cantaban el Virolai, "un himno religioso". La Fiscalía sitúa en esa jornada el inicio de la violencia en el proceso independentista. Considera que una masa humana entorpeció el trabajo de la comitiva judicial. 14/02/2019 12:41

EL PAÍS Albert Rivera contra el "amo a España" de Junqueras. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, califica de "cinismo puro" la declaración del presidente de ERC. https://twitter.com/Albert_Rivera/status/1096005700176752645 14/02/2019 12:37

EL PAÍS Actuaciones "sin permiso". La secretaria de Estado de la España Global, Irene Lozano, equipara lo ocurrido en Cataluña con un abuso sexual porque que los independentistas actuaron "sin permiso". Irene Lozano compara la consulta ilegal del 1-O con una “agresión sexual” Foto: Irene Lozano durante una intervenciónen un desayuno informativo, en una imagen de archivo. (Efe) 14/02/2019 12:34

EL PAÍS La historia del procés, en fotos. Un repaso cronológico a las fechas clave de este suceso. Un repaso cronológico a las fechas clave de este suceso. https://twitter.com/FotografiaPais/status/1096007508110594050 14/02/2019 12:33

EL PAÍS La queja de Ciudadanos: el Parlament, cerrado. Inés Arrimadas, en Antena 3, se queja de que el Parlament de Cataluña está cerrado mientras que Quim Torra y Roger Torrent están en Madrid siguiendo el juicio al procés. https://twitter.com/CiudadanosCs/status/1096007617753829376 14/02/2019 12:31

EL PAÍS Apoyo de Comín. El exconsejero de Sanidad, Toni Comín, huido a Bélgica, ha tuiteado un mensaje de apoyo a Oriol Junqueras y su intervención en la vista del Supremo. "Gracias, Oriol Junqueras. Eso es exactamente lo que necesitábamos: verte totalmente firme en tus convicciones, que son las nuestras, y defendiendo con coraje todo lo que hicimos y volveríamos a hacer. Hoy estás representando con plenitud a los independentistas y los demócratas". https://twitter.com/toni_comin/status/1096005592072757248 14/02/2019 12:27

EL PAÍS Declaraciones del primer secretario del PSC, Miquel Iceta. En una entrevista en Radio Euskadi, el líder de los socialistas catalanes ha afirmado esta mañana que ve "muy difícil" que se pueda mantener la legislatura. Ha culpado de su final a "una derecha que nunca acepta del todo que gobiernen otros partidos" y a los grupos independentistas. (EP) 14/02/2019 12:11

EL PAÍS Los ánimos de Quim Torra a Oriol Junqueras. El presidente de la Generalitat habla de "dignidad" a propósito de la declaración del líder de ERC en el Tribunal Supremo. "El derecho a la autodeterminación es irrenunciable, lo seguiremos intentando, me considero un preso político' ¡Qué gran ejemplo y dignidad! Adelante Junqueras, ¡fuerza y adelante! Abrazos", ha tuiteado Torra. https://twitter.com/QuimTorraiPla/status/1096002073030737921 14/02/2019 12:10

Fernando J Pérez Las querellas previas al referéndum: "Las seguía con particular interés, o preocupación o curiosidad intelectual, las que iban dirigidas a la presidenta del Parlamento [Carme Forcadell], a la que se prohibía que permitiera determinados debates". El presidente del tribunal ordena un receso: "Lástima, ahora que íbamos lanzados", repone Junqueras, que ha demostrado estar en plena forma intelectual y que exhibe bastante buen humor dadas las circunstancias. 14/02/2019 12:01

Jesús García La ley del referéndum. Junqueras se va aproximando a las fechas clave del procés (y del relato de las acusaciones): otoño de 2017. Junqueras lamenta que se prohibiera a la mesa del Parlament impulsar debates sobre la independencia. 14/02/2019 11:59

Fernando J Pérez La idea de organizar el referéndum: “Hubo un debate presupuestario que acabó con los presupuestos tumbados, lo explico con una cierta sonrisa porque quien los defendía era yo. Fruto de la pérdida de la votación había una posibilidad de convocar una moción de confianza, acompañada de la propuesta de un referéndum que surgía de la mayoría parlamentaria del 27 de septiembre de 2015, que tuvo un amplio apoyo, no solo en la mayoría parlamentaria sino mucho más allá. El Parlamento otorgó la confianza y aquello no fue recurrido por nadie, a nadie se le ocurrió recurrir aquella votación parlamentaria como debería haber sido normal”, rememora Junqueras. 14/02/2019 11:58

Fernando J Pérez Mesa del Parlament. “Los miembros de la mesa del Parlament no participan en hechos que no forman parte de su ámbito competencial”, explica Junqueras sobre reuniones de preparación del referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre de 2017. 14/02/2019 11:55

Fernando J Pérez Junqueras, apasionado. "Estamos ante una situacion de persecución de las ideas y de la disidencia política", afirma Junqueras en las respuestas a su abogado. El procesado se disculpa por poner "un poco de pasión" en su intervención. "Llevo un año que no me han dejado hablar". 14/02/2019 11:53

Jesús García Junqueras interrumpe a su abogado. Oriol Junqueras interrumpe en ocasiones las preguntas de carácter político de su abogado para explayarse aún más en sus explicaciones. El exvicepresidente declara cada vez con más soltura, gesticula y alza la voz con un punto de indignación. 14/02/2019 11:52

Jesús García La independencia no es delito. Junqueras insiste en que ni él ni el Govern cometieron ningún delito al impulsar el proceso de independencia. "¿Dónde está prohibido que trabajar de forma pacífica para la independencia sea un delito?" 14/02/2019 11:48

Jesús García Cumplir con el "mandato democrático". "Todo era público, actividad política legítima sustendada en programas electorales que nadie ha discutido. ¿Qué íbamos a hacer? Pues cumplir con el mandato democrático que teníamos". 14/02/2019 11:46

Jesús García Junqueras declara sin cortapisas. La declaración del exvicepresidente de la Generalitat tiene un notable contenido político. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, no le interrumpe por ahora. 14/02/2019 11:44

EL PAÍS Seguimiento del juicio. Escaparate con televisiones que retransmiten en directo la vista del juicio del procés, en el barrio de Gràcia de Barcelona. (Albert Garcia) 14/02/2019 11:42

EL PAÍS Oriol Junqueras: "Amo a España. Y lo he dicho muchas veces". https://twitter.com/el_pais/status/1095996167836430336 14/02/2019 11:42

EL PAÍS "Síndome de la T4". El presidente del PP, Pablo Casado, ha comparado el diálogo con los independientes, al que ha calificado como "síndrome de la T4", con el diálogo con ETA. Ha urgido a Pedro Sánchez a que se comprometa a no pactar con los independientes, y a Albert Rivera (Ciudadanos) a que no pacte con el PSOE. Informa Natalia Junquera. Además, Casado ha defendido el papel del PP ante lo que él llama "golpe de Estado". https://twitter.com/PPopular/status/1095997230975205376 14/02/2019 11:41

Jesús García "Votar no es un delito, impedirlo por la fuerza, sí". Junqueras va atrás y adelante en el tiempo y arremete ahora con fuerza contra el proceso judicial en marcha y contra la actuación policial durante el referéndum del 1 de octubre. Y recuerda que la convocatoria de un referéndum no es delito (fue derogado en 2005). 14/02/2019 11:41

Jesús García Junqueras ama a España. "He dicho que amo a España muchas veces. En el Parlament y fuera. Porque es verdad. ¿Cómo es compatible con que sea republicano catalán? Porque estoy convencido de que el mejor modo de garantizar la convivencia es en un reconocimiento entre iguales", declara Junquras. 14/02/2019 11:38

Jesús García Repaso a la historia política del procés. A preguntas de su abogado, Oriol Junqueras repasa los hitos del procés. Explica cómo se fue fraguando la necesidad de buscar una solución política que fuera finalmente votada por los ciudadanos. 14/02/2019 11:37

EL PAÍS Oriol Junqueras: "Las movilizaciones han sido siempre pacíficas" https://twitter.com/el_pais/status/1095992481198399488 14/02/2019 11:36

EL PAÍS Gabriel Rufián, diputado de ERC, sobre la prisión preventiva del presidente de su partido, Oriol Junqueras. https://twitter.com/gabrielrufian/status/1095994319922704384 14/02/2019 11:35

EL PAÍS El tribunal permite a los acusados hablar en catalán, pero con traducción consecutiva La defensa de los dirigentes catalanes acusados en la causa del procés había solicitado traducción simultanea para los interrogatorios. Crónica de Fernando J. Pérez. Foto: De derecha a izquierda, el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà; la consejera de Agricultura, Teresa Jordà; el presidente del Parlament, Roger Torrent; el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès; dos lugares a su izquierda, el portavoz adjunto de ERC en el Congreso. Gabriel Rufián, siguen la retransmisión del juicio desde el Hotel Catalonia de Madrid. (Efe) 14/02/2019 11:35

EL PAÍS Esquerra Republicana sigue el interrogatorio a su presidente, Oriol Junqueras, en prisión preventiva desde finales de 2017. El partido republicano, "con 88 años de historia", como está repitiendo Junqueras reiteradamente en el Supremo, no escuchaba a su líder en público desde que fue privado de libertad. sigue el interrogatorio a su presidente, Oriol Junqueras, en prisión preventiva desde finales de 2017. El partido republicano, "con 88 años de historia", como está repitiendo Junqueras reiteradamente en el Supremo, no escuchaba a su líder en público desde que fue privado de libertad. https://twitter.com/Esquerra_ERC/status/1095992295453802496 14/02/2019 11:31