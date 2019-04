Últimas noticias del juicio del ‘procés’, en directo

EL PAÍS La Sala ha hecho ya público su calendario para todo el mes de abril, que incluye la comparecencia de alrededor de otros 150 policías nacionales, guardias civiles y mossos d'Esquadra que están citados entre el próximo jueves 4 y el 17 de abril. (EP) 02/04/2019 08:21

Buenos días. Comienza hoy en el Tribunal Supremo, a partir de las 10.00, la vigésimo quinta sesión del juicio del procés, con la comparecencia como testigos de mandos de la Policía Nacional, concretamente el comisario-jefe de la brigada de información de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, Manuel Quintela. Llega luego el turno del jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona, ya jubilado, Santiago Lubián. (EP) 02/04/2019 08:04

Termina la 24ª sesión del juicio del procés. La vista oral se reanudará el martes a las 10 de la mañana. 28/03/2019 16:44

Fernando J Pérez Marchena reprende a Pina. "Señor Pina, por favor, con seriedad, está usted haciendo la pregunta que le he dicho que no puede hacer", reprende el juez Marchena al abogado de Jordi Sànchez cuando este pide al testigo que cuente qué le hizo pensar que ese artefacto incendiario en Igualada tenía que ver con el movimiento independentista. 28/03/2019 16:43

Fernando J Pérez Reacciones al artefacto incendiario. "Fue una de las cosas que afectaron bastante, muchas familias ubicaron los dormitorios de los niños en las habitaciones interiores, en lugar de hacia la calle, y se estaba con los nervios de que se produjera una acción similar o una escalada. Un día te tiran un artefacto así y otro día vete a saber", afirma el guardia. "Mucha gente, parte de la ciudadanía sí que se preocupó por nosotros pero no recuerdo que ningún político manifestara algún apoyo". 28/03/2019 16:39

Fernando J Pérez "El que arrojó el artefacto iba embozado y no se le veía la cara. El artefacto cayó a un pequeño patio donde se accede a los garajes". El testigo dice que en ese sitio hay cables eléctricos y a veces hay maleza. 28/03/2019 16:36

Fernando J Pérez El artefacto fue examinado por un equipo de policía judicial y artificieros de los Tedax. "Estaba impregnado en combustible", afirma el testigo. 28/03/2019 16:35

Fernando J Pérez El 28 de septiembre se lanzó un artefacto incendiario en el interior del acuartelamiento de Igualada. "Pude ver unas llamas por los monitores, avisé a los bomberos y di la voz de alarma correspondiente. Los compañeros enseguida sofocaron el fuego y permanecí en mi puesto porque no me podía mover de ahí". 28/03/2019 16:34

Fernando J Pérez Vida cotidiana de los agentes. "Variaba mucho la vida cotidiana, los familiares de los guardias se tenían que plantear cómo iban a volver del trabajo, si se iban a encontrar algo, o los niños al volver del colegio tenían cierta aprensión por ver qué se iban a encontrar al llegar", afirma el testigo. El guardia dice que había bomberos que durante las concentraciones hacían fotografías del cuartel. 28/03/2019 16:33

EL PAÍS El cabo relata algunos episodios de concentraciones y hostigamientos ante la casa cuartel durante el 3 de octubre. "Iban acompañados por maquinaria agrícola como tractores, tanquetas, etcétera", afirma. "Asesinos, hijos de puta, fuera las fuerzas de ocupación, y demás lindezas, nos decían. Para las familias no es agradable que a su padre o su marido le insulten o le impiden pasar por la calle. No era posible ni aconsejable en absoluto salir a la calle", señala el cabo. 28/03/2019 16:32

Fernando J Pérez Entra a declarar otro guardia civil. El tribunal aclara que todos los testigos previstos han comparecido. El que faltaba ha sido citado el 2 de abril. El testigo de ahora está relacionado con los cercos al cuartel de Igualada (Barcelona) el 28 de septiembre de 2017. 28/03/2019 16:32

Fernando J Pérez "La pintada de Votarem!". El cabo primero es el responsable de seguridad del acuartelamiento de Gandesa (Tarragona). El 24 de septiembre de 2017 se registró una pintada en el vallado perimetral del recinto, realizada por dos jóvenes encapuchados que no han sido identificados. La pintada ponía "Votarem!". 28/03/2019 16:20

Fernando J Pérez Termina su declaración el undécimo testigo. El Tribunal llama a continuación a un cabo primero de la guardia civil, que ocupaba el tercer lugar de la tarde. Sin embargo, la ausencia del segundo testigo lleva al tribunal a modificar el turno. 28/03/2019 16:18

Fernando J Pérez Colaboración de los Mossos. El guardia relata que ese día hubo al menos dos patrullas de Mossos d'Esquadra, y que salir y entrar del cuartel "habría sido imposible" sin la colaboración de la policía autonómica. 28/03/2019 16:12

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión. Declara un guardia civil responsable del cuartel de Travessera de Dalt, Barcelona, que relata concentraciones en torno a esa instalación del instituto armado el 20 de septiembre de 2017. 28/03/2019 16:11

Fernando J Pérez En breves momentos se reanudará la 24ª sesión del juicio del procés en el Tribunal Supremo. 28/03/2019 16:01

Fernando J Pérez Los testigos de la mañana terminan. La 24ª sesión del juicio se reanudará a las 16 horas. 28/03/2019 13:33

Fernando J Pérez "¿Arrastró usted a este señor?", pregunta Van den Eynde. "Yo cojo a esa persona del brazo y trato de llevarla a la zona de seguridad de la policía local, ese señor logra zafarse, porque yo quería identificarle porque había cometido varias infracciones". 28/03/2019 13:31

Fernando J Pérez Turno para Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, que pregunta al sargento por el incidente con el ciudadano que quería poner un cartel independentista en el cuartel de Valls. 28/03/2019 13:29

Fernando J Pérez Evitar fijar carteles en el acuertalamiento. El sargento, que lleva 14 años en Valls, salió del acuartelamiento para evitar que una persona fijara un cartel en el muro. "Le dije que hiciera el favor de no poner más, él siguió, traté de cogerle para identificarle, aprovechando que estaba la policía local, pero salió corriendo y se me echaron encima diez o quince personas, encarándose e insultando. Lo que hice fue limpiar los carteles que había en el muro de perímetro del acuartelamiento". 28/03/2019 13:27

Fernando J Pérez Pintadas y huevos. "En aquel momento vivían 14 familias en su acuartelamiento con sus mujeres, sus novias y sus hijos. Eso creó bastante malestar porque algunos de los asistentes eran compañeros de trabajo de las novias y mujeres de los guardias y eso no gusta. Nos han hecho pintadas, tirado huevos... ha habido muchas cosas, explica el sargento. 28/03/2019 13:23

Fernando J Pérez El testigo es el comandante accidental del cuartel de la Guardia Civil de Valls (Tarragona). El fiscal Cadena le pregunta sobre una concentración de 150 personas que hubo ante esas dependencias. "Las puertas del acuartelamiento estaban cerradas por decisión mía, durante los meses de septiembre y octubre recibimos instrucciones de activar los servicios para que solo hiciéramos servicios de seguridad del acuartelamiento". 28/03/2019 13:20

Fernando J Pérez Termina la declaración del teniente de la Guardia Civil de Manresa. El tribunal llama al décimo testigo de la mañana, un sargento del instituto armado. 28/03/2019 13:16

Fernando J Pérez "La imagen es importante y bajo ningún concepto quería la imagen de guardias civiles retirando urnas de cartón", afirma el teniente de Manresa sobre la decisión de esperar a que los servicios de limpieza retiraran los restos de la manifestación antes de abrir la puerta del cuartel. 28/03/2019 13:14

Fernando J Pérez "Sobre todo calma, mucha calma. Lo teníamos claro y así nos venía ordenado. Aguantar, aguantar, y si se puede aguantar un poco más, sobre todo no protagonizar ningún tipo de incidente", afirma el teniente de Manresa. 28/03/2019 13:12

Fernando J Pérez "La estelada la puedes quitar cuando marchen [los manifestantes]". Esta fue la respuesta que el teniente de la Guardia Civil de Manresa recibió de un mando de los Mossos encargado de la seguridad ciudadana cuando le comunicó que los manifestantes habían colocado una bandera independentista en el acuartelamiento. "La verdad es que la situación era un poco heavy", afirma sobre otras manifestaciones aquel 21 de septiembre ante instalaciones del instituto armado. 28/03/2019 13:10

Fernando J Pérez "Se recibían bastantes llamadas [de apoyo] de ciudadanos de a pie", reconoce el teniente del cuartel de Manresa. 28/03/2019 13:03

Fernando J Pérez Situación esperpéntica. "Resulta que si tienes estudiantes en el cuartel que comparten instituto con estudiantes que están manifestándose ante el cuartel, la situación es esperpéntica", afirma el teniente de la Guardia Civil de Manresa. 28/03/2019 13:01

Fernando J Pérez Colaboración de los bomberos. "Había tractores y vehículos del cuerpo de bomberos, que llevaba varios días colaborando con esas performances", recuerda el teniente sobre una manifestación de estudiantes independentistas en Manresa. 28/03/2019 12:59

Fernando J Pérez "No fue un episodio aislado". "Para nada fue un episodio aislado, desde el 20 hasta el 3 de octubre había días que se publicaban en medios de comunicación comarcales sobre los refuerzos de la Guardia Civil. El día 20 de septiembre explotó esta situación" afirma el teniente de Manresa. 28/03/2019 12:57

Fernando J Pérez "Te genera cierta intranquilidad porque no sabes si puede haber alguien en la masa que decida dar un paso más en esa presencia ante el acuartelamiento y los humanos a veces funcionamos por contagio (...) No se arrió la bandera española porque una de las primeras cosas que ordeno es retirarla y cerrar la puerta para evitar males mayores y que alguien quiera hacer algo no muy acorde con la enseña nacional (...) Se izó una estelada que luego se llevaron, recuerdo que hicimos algún comentario jocoso: "se la podían haber dejado de recuerdo", cuenta el teniente. 28/03/2019 12:52

Fernando J Pérez "Teníamos antecedentes de concentraciones anteriores y cabía la posibilidad de que el perímetro de seguridad tuviera algún pequeño fallo, nuestro circuito cerrado de televisión nos indica que no había mucha presencia de personal de Mossos, así que decidimos cerrar la puerta", señala el teniente de la Guardia Civil. 28/03/2019 12:50

Fernando J Pérez "Hubo un perímetro de seguridad que no llegó a ser tal perímetro, y esa masa o concentración de personas quedan adosadas a la pared del acuartelamiento y ocupan la totalidad de la vía y la acera. A partir de ahí se pone en marcha una especie de performance con la instalación de urnas de cartón", afirma el teniente, que dio la orden de cerrar el acuartelamiento. 28/03/2019 12:48

Fernando J Pérez El fiscal Cadena pregunta sobre una concentración el 20 de septiembre ante el acuartelamiento de Manresa en protesta por los registros en Unipost, el día anterior. "Llegaron al acuartelamiento sobre las 20.05, eran unas 2.000 personas ante la casa cuartel, que tiene 63 viviendas y en la que residen 160 personas de cero a ochenta años". 28/03/2019 12:45

Fernando J Pérez El tribunal llama al noveno testigo de la mañana, un teniente de la Guardia Civil. Era el responsable de seguridad del acuartelamiento de Manresa (Barcelona) y jefe de la compañía de esa localidad, que engloba a Vic, Berga e Igualada. 28/03/2019 12:42

Fernando J Pérez "Se me luxó el dedo gordo de la mano derecha y se me infló, no estuve de baja", recuerda el agente a preguntas del fiscal Fidel Cadena. El resto de partes renuncia a hacerle preguntas. 28/03/2019 12:42

Fernando J Pérez Este agente, al igual que los que han declarado tanto esta mañana como ayer, relata "empujones, patadas y zarandeos" para impedirles llegar a formar un pasillo frente al domicilio de Sànchez Santín. El mosso resultó lesionado en un dedo. 28/03/2019 12:41

Fernando J Pérez El mosso cuenta que la concentración pasó de unas 70 personas a alrededor de 700 en su momento de máxima asistencia. Los mossos pretendían hacer un pasillo para que pudiera salir la comitiva judicial formada por agentes de la Guardia Civil. "La gente se agolpó en la puerta, se sentó y unieron sus brazos para no dejarnos acceder", recuerda el agente. 28/03/2019 12:38

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión en el Supremo. El tribunal llama a otro agente de los Mossos d'Esquadra. Este policía del área de Seguridad del cuerpo autonómico actuó el 20 de septiembre de 2017 en Sabadell en la concentración de ciudadanos ante el domicilio de Joan Ignasi Sànchez Santín. 28/03/2019 12:35

Fernando J Pérez Receso en el Tribunal Supremo hasta las 12.30. 28/03/2019 11:38

Fernando J Pérez "No sacamos las defensas reglamentarias, todo fue muy rápido", afirma. "No nos despidieron con aplausos", recuerda el agente a preguntas de Jordi Pina. 28/03/2019 11:36

Fernando J Pérez "En el transcurso de la mañana nos insultaron bastantes veces, nos llamaban mercenarios...", relata el mosso a pregunta de la abogada del Estado, Rosa Seoane. "Al irnos recibimos patadas, golpes, empujones", recuerda. 28/03/2019 11:35

Fernando J Pérez De los diez Mossos, cinco resultaron lesionados. La comisión judicial tuvo que salir corriendo. El agente admite, a preguntas del fiscal, que pudieron salir "por los pelos". 28/03/2019 11:33

Fernando J Pérez "Nos dieron patadas, puñetazos, empujones a todos (...) una de las personas sentada detrás mío me lanzó una patada en la planta del pie, y otra persona me hizo una luxación en el dedo. Estuve tres semanas aproximadamente de baja, si no recuerdo mal", relata el agente. 28/03/2019 11:31

Fernando J Pérez El testigo relata que ante el domicilio de Joan Ignasi Sànchez Santin se congregaron hasta 700 personas aquel día. Los incidentes en Sabadell quedaron eclipsados por la gran concentración ante la Consejería de Economía en Barcelona en protesta por los registros de la Operación Anubis contra los preparativos del referéndum ilegal del 1-O. 28/03/2019 11:28

Fernando J Pérez El octavo testigo de la jornada es otro mosso que estuvo en los incidentes de Sabadell el 20-S. 28/03/2019 11:25

Fernando J Pérez "¿Es habitual que en los atestados de Mossos de manifestaciones se use el término masa?, pregunta Jordi Pina. "Lo desconozco", afirma el mosso, que también dice desconocer que el detenido aquel día hubiera sido concejal en Sabadell en el pasado. 28/03/2019 11:23

Fernando J Pérez "No vi ninguna persona que llevara la voz cantante, todo era muy espontáneo, estaban el alcalde y teniente de alcalde y uno o dos regidores del Ayuntamiento de Sabadell. Mi inspector me dijo que había hablado con el teniente de alcalde para mediar, que le dijo que no podía hacer nada, que estaba a título particular y que estaba de acuerdo con aquello". 28/03/2019 11:21

Fernando J Pérez "Nosotros recibimos empujones cuando el detenido iba a salir, teníamos que intentar aguantar esa línea que teníamos, la gente se abalanza, me zarandean cogiéndome por el chaleco, se me queda enganchada la pierna derecha y se me produce una pequeña distensión en la rodilla derecha, de la que fui visitado en el Asepeyo de Sabadell, al día siguiente fui a trabajar", relata el mosso. 28/03/2019 11:19

Fernando J Pérez "El portal estaba totalmente taponado por personas sentadas", relata el mosso, que recuerda que tuvieron que sacar al detenido por el garaje. El agente relata varios momentos de tensión en aquella mañana. "Una persona con un casco golpea en el cuerpo al jefe de los ARRO [los antidisturbios de los Mossos]". "Hubo muchos insultos, amenazas no escuche, patadas no vi", rememora el agente. 28/03/2019 11:17

Fernando J Pérez La actuación es la misma sobre la que testificaron ayer miércoles un guardia civil y dos mandos de los Mossos. http://cort.as/-GCNV 28/03/2019 11:15

Fernando J Pérez El tribunal llama al séptimo testigo de la jornada, otro mosso del área de Seguridad Ciudadana de Sabadell. El fiscal preguntará de nuevo por la actuación el 20 de septiembre de 2017 ante el domicilio de Joan Ignasi Sànchez Santin, subordinado de la consellera de Gobernación, Meritxell Serret. 28/03/2019 11:13

Fernando J Pérez "¿Ha sido llamada por estos hechos por la jefatura de Mossos?" "Hasta hoy mismo, no, lo desconozco", responde la mossa. 28/03/2019 11:10

Fernando J Pérez La mossa que supuestamente envió whatsapps contra los guardias civiles. Peralta es mossa y "por motivos de seguridad" no informa dónde está destinada, le responde al fiscal. El ministerio público pregunta por tres hoteles de Lleida donde se alojaba la Guardia Civil en los días del referéndum. Le pregunta por su teléfono y si envió un whatsapp señalando esos hoteles. "No lo recuerdo, no lo creo". El mensaje que cita el fiscal decía "Hagamos que Lleida sea la Calella del Ponent, a cantar habaneras". "No lo recuerdo, no me suena el whatsapp". "¿No sabe si lo ha mandado o no?", vuelve el fiscal. "Señor fiscal, no haga que las preguntas tengan un contenido de imputación, parece que se le obliga a decir verdad por unos hechos que le podrían incriminar", le dice el juez Marchena. 28/03/2019 11:09

Fernando J Pérez La mañana avanza con gran agilidad en el juicio del procés. Ahora entra a declarar el sexto testigo de la jornada. Se trata de una mujer agente de los Mossos d'Esquadra, que se identifica como Alexandra Peralta. 28/03/2019 11:04

Fernando J Pérez Insultos de los ciudadanos en Girona. "Era relativamente habitual que pasara algo parecido con vehículos particulares, que pitaran, sacaran el dedo o te insultaran, sobre todo después del 1-O", relata el agente. 28/03/2019 11:02

Fernando J Pérez El tribunal llama a otro guardia civil, el quinto de la jornada. El agente está destinado en Alicante y estuvo comisionado en la comandancia de Girona durante la etapa del referéndum ilegal del 1-O. "Reforzábamos la seguridad de los edificios, la comandancia y la Subdelegación del Gobierno". 28/03/2019 10:58

Fernando J Pérez "¿En qué población intervino el día anterior [al incidente con ese ciudadano]?". "En Artesa", responde el agente. 28/03/2019 10:56

Fernando J Pérez "Nos apartamos de la carretera por lo que pudiera pasar y nos fuimos al hotel, en cuanto llegamos se lo comunicamos a nuestro superior y nos tomaron manifestación por esos hechos en la comandancia. No me han notificado nada, pero creo haber visto en las noticias que a este hombre lo condenaron a ocho meses de prisión", afirma el guardia. 28/03/2019 10:52

Fernando J Pérez El relato de este guardia civil es idéntico al anterior hasta el momento. 28/03/2019 10:50

Jesús García Turno del cuarto guardia civil de la mañana. Este agente relata también el episodio ocurrido en Lleida el 2 de octubre, al día siguiente del referéndum. 28/03/2019 10:47

Jesús García Las defensas preguntan al guardia si sufrió otros incidentes antes del 1 de octubre. El testigo responde que no. 28/03/2019 10:44

Fernando J Pérez "Tuvimos un juicio por videoconferencia [por estos hechos] desde nuestra comandancia pero no sé como ha terminado", afirma el agente. A preguntas de la abogada del Estado, el guardia dice que tras el incidente tomaron más medidas de seguridad y salían menos del hotel de Lleida. El letrado Andreu Van den Eynde dice que la denuncia ha sido archivada. 28/03/2019 10:44

Fernando J Pérez "El hombre incita a terceras personas, la gente nos miraba, le miraba a él, pero nadie dijo nada. Fuimos al hotel donde estaba el superior y le contamos el hecho, y nos dijo que era conveniente denunciar los hechos. Un compañero nos pasó por Facebook fotos nuestras del 1 de octubre en Artesa, con nuestras caras rodeadas con un círculo rojo y las fotos que nos había hecho en Lleida", relata el guardia civil. 28/03/2019 10:41

Jesús García Fotografías en redes sociales. El agente explica que se publicaron en redes sociales fotografías suyas durante el 1 de octubre en Artesa (Lleida). "El texto venía a decir que esos guardias civiles que paseaban por su barrio habían estado pegando a la gente el día anterior. Alentaba a la gente a ir al hotel donde creía que estábamos alojados, el Parador Nacional. Lo pensó porque nos paramos allí, pero no estábamos alojados allí". 28/03/2019 10:40

Jesús García Amenazas de muerte en Lleida. "Nos llamó hijos de puta, nos dijo que nos íbamos a cagar, que nos iban a matar", dice sobre el incidente con el hombre que les grababa con teléfono. Se dirigieron hacia el Parador Nacional. "Vimos una furgoneta. Era el mismo individuo que nos siguió amenazando". 28/03/2019 10:38

Jesús García Turno del tercer testigo de la mañana, otro agente de la Guardia Civil. El testigo participó en el referéndum del 1 de octubre y estuvo alojado en Lleida. Explica lo ocurrido el día 2 de octubre. "Disfrutábamos del día libre, estábamos paseando por Lleida. Íbamos tres agentes de paisano. Uno de ellos se percató de que una persona nos podía estar siguiendo. Cambiamos de acera. Esa persona siguió caminando con el teléfono en el oído, como si estuviera hablando. Nos estaba grabando". El guardia explica que el día anterior habían estado en su pueblo. "Nos insultó y nos amenazó". 28/03/2019 10:37

Jesús García El temor del propietario del hotel. El guardia explica que el propietario del hotel tuvo miedo. "Vosotros os vais pero yo me quedo", les dijo. Los guardias empezaron a hacer las maletas y fueron trasladados al Parador Nacional. 28/03/2019 10:31

Jesús García Actuación "muy liviana" el 1-O. El guardia lamenta haber sido objeto de escraches, especialmente porque él y su grupo tuvieron "una intervención muy liviana y muy humana" durante la jornada del referéndum. "Donde no se pudo intervenir no se intervino para no causar un daño mayor", explica. 28/03/2019 10:30

Jesús García Lanzamientos contra los hoteles. "A mi hotel llegaron a arrojar vasos y alguna botella de plástico. Ahí intervino una pareja de mossos d'esquadra para identificar a una persona que se alteró más de la cuenta y llegó a arremeter más de la cuenta", cuenta el guardia civil. 28/03/2019 10:27

Jesús García Gritos e insultos. "Decían hijos de puta, asesinos y fuera las fuerzas de ocupación", explica el agente. Además de los bomberos, una "cacerolada" daba apoyo a las concentraciones frente a los hoteles. 28/03/2019 10:23

Jesús García Apoyo de los bomberos al "escrache". "Una multitud se dirigía a hacer un escrache a los compañeros" alojados en el hotel Avenida de La Seu, explica el agente. Dice que los manifestantes iban "escoltados por un camión de bomberos" y que éstos "se dieron un baño de masas". 28/03/2019 10:21

Jesús García Turno de un segundo agente de la Guardia Civil. El testigo estuvo alojado en el hotel Nice de La Seu d'Urgell y presentó una denuncia por los actos de hostigamiento. 28/03/2019 10:20

Jesús García El abogado Jordi Pina, defensor de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, pregunta cuántas manifestaciones se hicieron entre el 16 de septiembre -cuando llegaron los guardias- y el 1 de octubre. "Ninguna", afirma. 28/03/2019 10:17

Jesús García El abogado de Oriol Junqueras pregunta si las manifestaciones "discurrían por la vía pública". "Sí", contesta el guardia, que asegura que "ignora" si alguno de los acusados estaba detrás de esas convocatoria. 28/03/2019 10:17

Jesús García El propietario no renueva a los guardias civiles. El propietario del hotel dijo que se sentía "presionado", según explica el guardia civil. Cuando acabase su reserva, no iba a renovar la estancia de los agentes, les advirtió. "Nos fuimos sobre el día 4 o 5 de octubre". 28/03/2019 10:14

Jesús García Guardias coartados. El fiscal Jaime Moreno pregunta si se sintieron coartados. "Te coarta mucho. En ese momento no podías salir del hotel. Había bastantes personas". El guardia añade que no vio a ningún mosso d'esquadra para impedir esas protestas. 28/03/2019 10:13

Jesús García Concentraciones "organizadas". El testigo afirma que las concentraciones eran "organizadas" todas las tardes en frente al hotel Nice, pero también frente al hotel Avenida. "Están muy próximos", dice. 28/03/2019 10:12

Jesús García Gritos e insultos. El guardia explica que en el hotel había alojadas unas 50 personas. Explica que las concentraciones se repitieron "casi todas las tardes" en días posteriores frente al establecimiento. "Se coreaban gritos de fuera las fuerzas de ocupación. El 3 de octubre, cuando llegaron a la altura del hotel, empezaron a cantar 'hijos de puta". El testigo admite, a preguntas del fiscal Jaime Moreno, que no hubo "amenazas físicas" hacia los agentes de la Guardia Civil. 28/03/2019 10:11

Jesús García Hostigamiento en La Seu d'Urgell. El primer testigo es un guardia civil que estuvo alojado en un hotel de La Seu d'Urgell durante la Operación Copérnico. Relata cómo "un grupo numeroso y organizado" de unas 1.000 personas se acercó al hotel donde se encontraba el 3 de octubre de 2017, durante el llamado "paro de país", la huelga celebrada en Cataluña en protesta por las cargas durante la jornada del referéndum. 28/03/2019 10:09

Jesús García Comienza la 24ª sesión del juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo. 28/03/2019 10:05

Buenos días. Las protestas de las que fueron objeto las fuerzas de seguridad en vísperas del 1-O centrarán la sesión de este jueves en la vigésimo cuarta sesión del juicio del procés, con las testificales de varios guardias civiles y de una mossa que difundió las direcciones en las que se hospedaban varios agentes del instituto armado. La vista oral la abren en el Supremo agentes de los Mossos que resultaron heridos en los incidentes del 20-S en las concentraciones frente al registro del domicilio de Joan Ignasi Sánchez, exconcejal de ERC en Sabadell (Barcelona) y exasesor del Departamento de Gobernación de Meritxell Borràs. 28/03/2019 07:50

Hasta aquí el directo de la vigésima tercera sesión del juicio del procés. Este jueves a las 10.00 de la mañana se reanuda el juicio. Hasta entonces, tienen más información en todos los soportes de EL PAÍS. Muchas gracias por seguirnos. Buenas noches. 27/03/2019 20:28

Fernando J Pérez Termina la 23ª sesión del juicio del procés. La vista oral se reanudará mañana a las 10 de la mañana. 27/03/2019 19:26

Fernando J Pérez "Usted habla de una actitud de los manifestantes muy agresiva y violenta y usted solo sufrió una lesión en el dedo meñique de la mano izquierda ¿Cómo se hizo la lesión?", pregunta el letrado Jordi Pina, defensor de Jordi Sànchez. La testifical de los Mossos ha encendido los ánimos de algunos abogados defensores. 27/03/2019 19:26

Fernando J Pérez El juez Marchena corrige a Jordi Pina. "No hable de Ley de Ritos. Es un insulto a los procesalistas hablar de Ley de Ritos, es la Ley de Enjuiciamiento Criminal", le dice el juez Marchena a Jordi Pina. 27/03/2019 19:24

Fernando J Pérez La violencia no iba contra todos. Andreu Van den Eynde, abogado de Junqueras, pregunta si el hombre que portaba el casco de moto y que atacó supuestamente a los agentes en Sabadell, era también agresivo hacia el resto de manifestantes. "No", responde tajante el mosso. 27/03/2019 19:19

Fernando J Pérez Los insultos y amenazas y agresiones directas, fueron también contra los agentes de los GRS [antidisturbios de la Guardia Civil], afirma el mosso testigo a preguntas de Javier Ortega-Smith, abogado de Vox. 27/03/2019 19:18

Fernando J Pérez "Pudimos identificar a una de las personas más agresivas -al que arremetió con el casco- y citarlo como investigado por atentado a la autoridad", señala el mosso, jefe de seguridad ciudadana de Sabadell. 27/03/2019 19:16

Fernando J Pérez "El punto más conflictivo y álgido de violencia" fue cuando los guardias civiles fueron a sacar al detenido. El agente de seguridad ciudadana recuerda que sufrió lesiones, en general leves, como luxaciones y torceduras, al igual que otros cuatro de sus compañeros. 27/03/2019 19:14

Fernando J Pérez "Desde las 9.45 vemos que el volumen de personas va in crescendo de manera rápida y de que parte de la masa tenía una actitud violenta hacia la policía. Insultos cuando menos: patadas puñetazos, empujones, sobre todo en la parte inferior. Uno arremetió con un casco de moto contra agentes del ARRO [antidisturbios de Mossos]", recuerda el mosso. 27/03/2019 19:13

Fernando J Pérez "A partir del momento que nos vimos con personal uniformado, vía redes sociales se anuncia el registro y el volumen de personas pasa de unas 70 a 700, sobre las 12 de la mañana, el punto más conflictivo", evoca el agente de seguridad ciudadana. "Parte de la masa tiene actitud de resistencia pasiva, sentada en el suelo, y una parte, unas 70 personas, tiene una actitud muy agresiva y violenta hacia los Mossos y la Guardia Civil", afirma el agente catalán. 27/03/2019 19:10

Fernando J Pérez "Estábamos en prevención de incidentes por algún registro de la Guardia Civil. Mandamos una dotacion de seguridad ciudadana y el inspector que ha declarado antes y yo cogemos un vehículo logotipado y llegamos sobre las 9.45", rememora el agente de los Mossos. 27/03/2019 19:09

Fernando J Pérez Termina el inspector de los Mossos y entra a declarar otro agente de la policía catalana. 27/03/2019 19:06

Fernando J Pérez Declaración muy precisa. El inspector de Mossos está realizando una descripción no tan impresionista como la del cabo primero de la Guardia Civil que ha testificado antes que él, pero su declaración está siendo muy precisa sobre elementos de violencia en Sabadell el 20 de septiembre de 2017. La actuación en el domicilio de Joan Ignasi Sànchez quedó aquella jornada opacada por la concentración masiva ante la Consejería de Economía en Barcelona. 27/03/2019 18:59

Jesús García La salida de la comitiva judicial. El inspector explica que los grupos de seguridad de la Guardia Civil no pudieron acercarse inicialmente al edificio. Hubo "tensión y agresividad contra la policía". El inspector confirma a preguntas del fiscal que el grupo de orden público recibió patadas y golpes y que los agentes "tuvieron que echar marcha atrás". Tras esos primeros intentos, se pensó en la posibilidad de que la comitiva judicial pudiera salir por el aparcamiento. 27/03/2019 18:57

Fernando J Pérez "Patadas, empujones, golpes, golpes con casco de moto...", relata el inspector sobre el recibimiento a las fuerzas de orden público en Sabadell el 20-S. 27/03/2019 18:56

Fernando J Pérez "Hubo un incidente de que no les dejaron actuar como tenía que actuar la Guardia Civil" afirma el inspector de los Mossos, que recuerda que activó a los agentes de orden público de la policía autonómica aquel 20-S en Sabadell. 27/03/2019 18:54

Jesús García Golpes con un casco y presencia del alcalde de Sabadell. El inspector explica que una de las personas concentradas golpeó con un casco a un mosso. El agresor fue posteriormente identificado. El inspector explica que identificaron entre los concentrados al alcalde de Sabadell, Juli Fernàndez, y al teniente de alcalde. 27/03/2019 18:50

Fernando J Pérez Incidentes violentos sufridos por los Mossos. La declaración de este inspector de Mossos supone la primera vez en 23 jornadas de juicio que un mando de la policía catalana relata incidentes violentos sufridos en sus propias carnes en el marco del proceso independentista de Cataluña. 27/03/2019 18:49

Jesús García Mossos "a disposición" de la Guardia Civil. "Nos pusimos a disposición de la Guardia Civil. Nos explicaron que era una entrada con actuación judicial y a ver si les podíamos dar apoyo. Le dije que sin ninguna duda estábamos allí". 27/03/2019 18:48

Jesús García "Agresiones" a Mossos en Sabadell. El inspector de Mossos que declara en estos momentos fue herido durante los registros en el domicilio de Joan Ignasi Sánchez, en Sabadell. El testigo explica que un total de cinco agentes de la policía autonómica fueron lesionados aquel 20 de septiembre de 2017. "Me caí y me hice daño en una mano", explica. "Al final de la actuación policial, hubo un momento en que la masa nos acometió y tuvimos que hacer fuerza. En ese forcejeo, que nos pisoteaban, perdimos el equilibrio y unos cuantos mossos d'esquadra caímos y nos hicimos daño". El inspector explica que había "un poco de todo" en la concentración y que recibieron "patadas" y "otras agresiones". 27/03/2019 18:46

Fernando J Pérez La imagen del mosso no será difundida. El testigo tiene rango de inspector del cuerpo de Mossos d'Esquadra. Su imagen también será ocultada a las cámaras a petición de la Jefatura de la policía autonómica, indica el juez Marchena. Ha ocurrido lo mismo con los guardias civiles. Las defensas protestan. 27/03/2019 18:43

Fernando J Pérez Se reanuda el juicio. El tribunal llama a declarar a un mosso que estuvo en Sabadell en la actuación frente al domicilio de Joan Ignasi Sánchez. El juicio tarda en reanudarse porque la Abogacía del Estado aún no ha regresado del receso. 27/03/2019 18:40

Fernando J Pérez 15 minutos de receso en el Tribunal Supremo. 27/03/2019 18:14

Fernando J Pérez Termina de declarar el cabo primero: "A sus órdenes, señor presidente", se despide del tribunal. 27/03/2019 18:14

Jesús García "Al detenido, si no le evacuamos, la multitud le pega. El que no le conoce, le pega de cómo estaban los ánimos", dice el cabo primero a preguntas de uno de los abogados de Jordi Cuixart. El relato del guardia civil está plagado de adjetivos y detalles sobre lo ocurrido frente al domicilio de Joan Ignasi Sánchez. 27/03/2019 18:05

Fernando J Pérez Dos hora para llegar al cuartel. "Tardamos dos horas en llegar [al cuartel] por la amabilidad de los ciudadanos", ironiza el testigo. 27/03/2019 18:05

Jesús García Instrucciones de detener a Joan Ignasi Sánchez. El abogado pregunta si la detención de Joan Ignasi Sánchez estaba ordenada en el auto o no. El cabo primero explica que la detención no estaba condicionada a una u otra circunstancia y que a él le dieron instrucciones de "detener" a esa persona. 27/03/2019 18:01

Jesús García Incidentes excluidos del informe. El abogado Jordi Pina pregunta al cabo primero si incluyó en el atestado policial los incidentes que habían ocurrido en la calle en Sabadell. "Hice constar la demora en el registro", explica. El abogado de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez insinúa que, a diferencia de lo que ha explicado este miércoles en el Tribunal Supremo, excluyó esos datos en el informe elaborado en su día por esos hechos. 27/03/2019 17:58

Fernando J Pérez Perfecta cooperación con los Mossos. "Ese día la cooperación de los Mossos fue perfecta; otros días no, pero ese día sí. Temí por ellos", afirma el cabo primero. 27/03/2019 17:55

Fernando J Pérez Cuestionar el registro de la vivienda de Joan Ignasi Sánchez. El abogado Andreu Van den Eynde trata, con sus preguntas, de arrojar dudas sobre la validez del registro en la vivienda de Joan Ignasi Sánchez, asesor de la consejera de Gobernación Meritxell Borràs. 27/03/2019 17:53

Fernando J Pérez "Patadas, puñetazos… les hicieron de todo. Estaban impidiendo la actuación policial ordenada por un juez", afirma el cabo primero. "Le puedo asegurar que por generación espontánea no estaban allí, aquello fue una llamada concertada seguro", señala. 27/03/2019 17:47

Fernando J Pérez "Aquello fue dantesco". "Todavía me da, en fin… nos quitamos los chalecos para que no nos vieran, abrí la puerta del garaje y nos escondimos en el garaje, aquello fue dantesco... el detenido, los cuatro guardias, las evidencias legales, la letrada de la administración de justicia, todos allí. Nos dijeron: salir corriendo, que os comen, salimos corriendo, nos metimos en un Focus camuflado. Los mossos actuaron muy bien, se la jugaron, cortaron las vías con furgonetas y contuvieron a la masa", relata el guardia civil testigo. 27/03/2019 17:43

Jesús García "Cuando llegaron los Mossos les dijeron: 'Vosotros sois nuestra policía'. Pero cuando actuaron ya no era su policía", dice el cabo primero con ironía. 27/03/2019 17:39

Fernando J Pérez "La crispación era exagerada", afirma el cabo primero. El guardia civil recuerda que los manifestantes en Sabadell "decían que eran gente de paz, pero empujaban". El agente afirma: "15 GRS no podían con ellos". 27/03/2019 17:38

Jesús García Problemas en los registros de Sabadell. El cabo primero explica los problemas que tuvieron para registrar la vivienda de Sánchez, donde se fueron concentrando paulatinamente decenas de vecinos del municipio cercano a Barcelona. El registro acabó sobre las 9.30 horas. "Se complicó la cosa exponencialmente. Me dijeron que lo íbamos a tener muy complicado porque se iba a liar. Decido llamar a mi jefe y le explico las circunstancias. Le mandé una foto desde arriba y me dijo que no se me ocurriera bajar y que ya había problemas en Barcelona". 27/03/2019 17:35

Jesús García Joan Ignasi Sánchez era asesor del gabinete de la exconsejera de Gobernación Meritxell Borràs. El cabo primera explica que en su casa se encontró diverso material informático, así como documentación. 27/03/2019 17:29

Jesús García Turno de un cabo primero de la Guardia Civil que participó, como jefe de dispositivo, en un registro en Sabadell el 20 de septiembre ordenado por el juez de instrucción número 30 de Barcelona. Se trata del registro en el domicilio y la detención de Joan Ignasi Sánchez. 27/03/2019 17:28

Fernando J Pérez Termina el interrogatorio de la observadora internacional Helana Catt. 27/03/2019 17:24

Jesús García Marchena, contundente sobre los derechos humanos. "Que alguien venga a ilustrar a la sala sobre si se vulneraron o no los derechos humanos no lo vamos a permitir, la sala no va a ser suplantada", reconviene Manuel Marchena a una pregunta del abogado Benet Salellas. El letrado había preguntado a Catt si incluyó en su informe alusiones a supuestas vulneraciones de derechos humanos durante el 1 de octubre en Cataluña por la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. "Va a ser el tribunal quien decida eso con el esfuerzo probatorio. No entremos en debate". 27/03/2019 17:23

Jesús García Actitud "muy positiva" ante el 1-O. "En resumen, la actitud fue muy positiva, con una fuerte voluntad y deseo para llevar a cabo la votación. Había mucha gente involucrada en hacer que las votaciones salieran adelante, incluso 24 horas antes de las votaciones. En general, había un tono festivo", explica Catt. 27/03/2019 17:20

Jesús García La "actitud" de los ciudadanos en el informe de Catt. Turno del abogado de Jordi Cuixart, que pregunta si en el informe de Catt explicitaron la "actitud" de los "ciudadanos de Cataluña" durante el 1 de octubre. "Sí. Había detalles de lo que gente del equipo vio dentro y fuera de los centros de votación". "¿Cómo calificaron la actitud de los ciudadanos?", pregunta Benet Salellas. Manuel Marchena le interrumpe y le pide que evite los calificativos. 27/03/2019 17:17

Jesús García Pagos en octubre de 2017. La abogada Judit Gené pregunta si algunos salarios del equipo de Catt se llegaron a pagar en noviembre y diciembre de 2017. "Creo que todo el mundo fue pagado en octubre", explica. "Si no se hubiera pagado me habrían contactado y se habrían quejado", añade. 27/03/2019 17:15

Jesús García Catt niega que participara en una misión de observación del referéndum. "¿Podría calificarse su trabajo como una misión de observación internacional?", pregunta el abogado de Oriol Junqueras. "No, en absoluto. Era un proyecto de investigación. El principal objetivo de una misión de observación es elaborar un veredicto final acerca de si la votación ha sido justa y si el resultado es válido. A nosotros en ningún momento se nos pidió que elaboráramos una validación del resultado. El hecho de que presenciáramos el referéndum no convierte nuestro trabajo en una misión de observación". 27/03/2019 17:13

Fernando J Pérez Turno para Andreu Van den Eynde, defensor de Oriol Junqueras y Raül Romeva. El letrado pide más explicaciones sobre Rosa Navarro, su principal persona de contacto en Diplocat, que llevaba todas las cuestiones administrativas en ese organismo de diplomacia pública catalana. 27/03/2019 17:10

Jesús García Catt contactó con Romeva en las reuniones sobre el 1-O. Helena Catt admite que tuvo contactos con el exconsejero de Exteriores, Raül Romeva, a propósito de su trabajo en Cataluña. "Sí. Se encontraba con una de las reuniones informativas a las que asistí", dice. En su anterior intervención, ha explicado que esas intervenciones tenían relación con el referéndum. 27/03/2019 17:03

Jesús García 8.000 euros para Catt. Vox pregunta por el importe total de los pagos de Diplocat. Catt explica que ella personalmente recibió un pago de 8.000 euros por su trabajo. Asegura que desconoce el importe que recibieron los otros miembros de su equipo porque cada uno facturó de forma independiente. 27/03/2019 17:02

Fernando J Pérez "Tendríamos plena independencia". "Parte de nuestro acuerdo es que tendríamos plena independencia para llevar a cabo nuestra actividad, no podía haber ninguna expectativa de Diplocat ni de supervisar o aprobar nuestro trabajo", señala Catt en la última pregunta de la abogada del Estado. Pregunta ahora Javier Ortega-Smith, de Vox. 27/03/2019 16:58

Jesús García Los "materiales" para el informe de Catt sobre el 1-O. La abogada del Estado pregunta qué materiales usó para su informe. "Obeservaciones de medios de comunicación, de personas que habían estado en los centros de votación, lecturas de las leyes del referéndum y la ley electoral española..." 27/03/2019 16:55

Fernando J Pérez "¿Quién la nombra coordinadora?", pregunta la abogada del Estado. "No sé si me nombró John, porque estaba en su equipo, o si me nombró Diplocat", duda Helena Catt. 27/03/2019 16:53

Jesús García "¿Cómo llega a un acuerdo sobre sus honorarios y con quién?", pregunta la abogada del Estado, Rosa Seoane, que hoy se está mostrando incisiva en sus preguntas. "No había dinero involucrado en eso". La abogada del Estado recuerda que hace solo unos minutos ha admitido que le pagaron honorarios, e insiste en la pregunta. "Recibí un salario de Diplocat. Parte de las conversaciones fueron con John", dice en alusión a su antecesor en el cargo de coordinadora, "y otras con Rosa", en referencia a Rosa Navarro, del Diplocat. 27/03/2019 16:52

Fernando J Pérez Helena Catt no ofrece muchos detalles. "Fueron mis compañeros los que en un primer momento se pusieron en contacto con las personas pertinentes, en realidad no era mi cometido reunirme con nadie allí", sostiene Helena Catt a preguntas de la abogada del Estado. La directora del equipo de observadores internacionales no ofrece mucho detalle sobre quién les contrató o con quién se reunió para monitorizar el referéndum. 27/03/2019 16:50

Fernando J Pérez "¿Las sesiones informativas eran sobre la preparación del referéndum?", pregunta la abogada del Estado, Rosa Seoane. "Sí. Recibía e-mails de la organización de que había sesiones informativas". "¿Quién era la organización?", vuelve la abogada. "La dirección de e-mail era monitors@". "¿No recuerda ningún nombre de nadie?", insiste Seoane. "No, tengo muy mala memoria para los nombres en general", afirma la experta internacional. 27/03/2019 16:46

Jesús García Turno de la abogada del Estado, que pregunta con qué cargos se reunió durante su estancia en Cataluña. "No sé lo que hacían más allá del referéndum, se nos presentaron como gente que nos daba información sobre lo que pasaba en el referéndum". 27/03/2019 16:44

Fernando J Pérez "¿A quién entregaron el informe definitivo?", pregunta la fiscal Madrigal. "Lo mandé por email a Rosa Navarro, en Diplocat", recuerda la experta Helena Catt. 27/03/2019 16:42

Jesús García Otros trabajos similares sobre procesos de votación. Helena Catt asegura que ha trabajado en otros proyectos de investigación similares en otros países. Y cita como ejemplos un proyecto de la ONU para el desarrollo para fomentar el voto femenino en países en vías de desarrollo; tabajos para la comisión electoral de Australia para fomentar la participación; e investigaciones en Canadá que comparan el modo de incentivar el voto. 27/03/2019 16:41

Jesús García Los pagos de Diplocat. Catt confirma que el Diplocat fue el órgano que pagó sus honorarios mediante "transferencia bancaria". 27/03/2019 16:39

Jesús García La Generalitat y los gastos de Catt. "¿Dirigieron su trabajo desde la Generalitat?", pregunta la fiscal. "Sí", responde Catt, que matiza: "Solo fui a ver a gente que pidió verme a mí". La experta contesta que facturó sus servicios y los gastos de alojamiento y manutención. La fiscal pregunta en qué hotel de Barcelona estuvo alojada. "El 22", dice Catt, probablemente en alusión al 22@, el distrito tecnológico de Barcelona. 27/03/2019 16:38

Fernando J Pérez No visitó el Parlamento pero sí departamentos del Govern de la Generalitat. "¿Tuvo contacto con otro grupo de expertos similar?", pregunta Madrigal. "Estuvimos en sesiones de información en los que estuvieron presentes otros grupos", afirma Catt, que dice que no visitaron en Parlamento, pero sí departamentos del Govern de la Generalitat. "No tengo lista de los nombres, fui a las sesiones de información a las que me pidieron asistir funcionarios de la Generalitat". 27/03/2019 16:35

Fernando J Pérez "No sé lo que ocurrió el 20 de septiembre", señala Helena Catt. "Estaba en Barcelona pero no conservo en la cabeza todos los detalles de lo que pasó día a día". 27/03/2019 16:32

Fernando J Pérez Un contexto cambiante. "Un apartado del informe versaba sobre el modo en que este contexto tan cambiante y dinámico había impactado en la votación del 1 de octubre", reconoce Helena Catt. 27/03/2019 16:31

Jesús García El papel de los otros miembros del equipo. "Uno de ellos estaba analizando medios, los otros atendiendo diferentes centros de votación para ver lo que estaba pasando dentro y fuera de los centros de votación". 27/03/2019 16:28

Fernando J Pérez En el informe de los expertos de Catt había detalles sobre el recuento de los votos del 1-O. “No nos contrataron para hacer un informe del referéndum, fuimos contratados para realizar un informe de investigación para estudiar todo lo que acontecía y como el referéndum aconteció lo incluimos en nuestro informe”, señala. 27/03/2019 16:27

Fernando J Pérez Informe sobre el contexto social, político y económico catalán. "Un ámbito del estudio era muy amplio, iba en general de lo que pasaba en Cataluña, cuando se creó el proyecto nadie sabía que iba a haber una votación. El informe trataba sobre todo lo que pasaba en Cataluña en su contexto social, político y económico", explica Helena Catt. 27/03/2019 16:24

Fernando J Pérez Solo presenció lo que ocurría en un colegio electoral. Catt estuvo durante la jornada del 1 de octubre en la oficina coordinando los movimientos de su equipo y solo vio lo que ocurría en un colegio electoral. "Vi cómo se abrían las urnas y se contaban los votos de acuerdo con el procedimiento de la administración electoral y el acuerdo entre la gente que hacía el recuento y la proclamación de los resultados". 27/03/2019 16:21

Fernando J Pérez Cuando la fiscal le pregunta a Catt si puede decir con qué representantes públicos ella y su equipo se reunieron para hacer el informe, la experta contesta: "No tengo una lista". 27/03/2019 16:20

Fernando J Pérez Catt describe sus tareas. "Mi tarea particular era dirigir las actividades y el equipo y asegurarme de que entregábamos a tiempo el informe que nos encargaron, el resto del equipo tenía que investigar y recoger información para el informe", explica Catt. 27/03/2019 16:17

Fernando J Pérez Equipo de trabajo. Catt explica que trabajó para Diplocat al frente de un equipo internacional de investigación, con diferentes tipos de expertos (derechos humanos, politólogos, expertos en administración electoral...) tanto europeos como canadienses. "Estábamos empleados a tiempo completo y parcial por Diplocat para llevar a cabo investigaciones sobre el contexto catalán desde la perspectiva histórica" entre junio y octubre de 2017, explica. "Los miembros fueron seleccionados previamente a mi llegada principalmente por [otras dos personas] y fueron seleccionados específicamente para este trabajo", explica. 27/03/2019 16:15

Fernando J Pérez Catt se dedicaba a la ciencia política. Helena Catt no trabaja en la actualidad, y se solía dedicar a la ciencia política. Es doctorada en la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda) en Políticas e Historia y también en la London School of Economics. 27/03/2019 16:10

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión. El tribunal llama a Helena Catt. Vendrá acompañada por la intérprete de inglés María Teresa Sánchez Montesinos. 27/03/2019 16:07

Fernando J Pérez Según la Fiscalía, Helena Catt estuvo al frente de un grupo de 12 expertos internacionales en procesos electorales, cada uno de los cuales firmó un contrato con Diplocat, la entidad público-privada de diplomacia pública que estaba controlada por la Generalitat. Los honorarios de este grupo ascendieron a un total de 114.592,50 euros, y en concepto de gastos de alojamiento, viajes y otros se pagaron a un total de 62.712 euros, según el ministerio público. 27/03/2019 16:02

Fernando J Pérez En unos minutos se reanudará la 23ª sesión del juicio del procés. Las partes interrogarán a la neozelandesa Helena Catt, portavoz de uno de los grupos de observadores internacionales que estuvieron en Cataluña en los días previos y posteriores al referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre de 2017. 27/03/2019 15:58

Jesús García Finaliza la declaración del exdiputado del SPD alemán Felix von Grünberg. El juez Manuel Marchena interrumpe la sesión hasta las 16 horas. A esa hora será interrogada Helena Catt, portavoz del equipo de expertos internacionales, que estuvo presente en Cataluña los días previos y posteriores al 1-O. 27/03/2019 12:05

Jesús García "Muchos encuentros" con Forcadell. Turno de Olga Arderiu, abogada de Carme Forcadell, que pide al testigo que sitúe temporalmente su encuentro con la expresidenta del Parlament. La letrada pide que aclare si fue en los días previos al 1-O o, por el contrario, hacia el mes de mayo de 2017. "Me he encontrado con mucha frecuencia con la señora Forcadell, no puedo asegurar con certeza si nos llegamos a encontrar en los días previos. Ha habido muchos encuentros con ella tanto antes como después del 1 de octubre". 27/03/2019 12:02

Jesús García "¿Vio usted el 1 de octubre que la actuación de las fuerzas del Estado fuesen diferentes a lo que hacen en Alemania?", sigue Ortega-Smith, de nuevo interrumpido por Marchena. El abogado de Vox interrumpe la declaración. 27/03/2019 12:00

Jesús García La relación con partidos independentistas alemanes. "¿Conoce usted que en Alemania están prohibidos por la Constitución los partidos independentistas?", pregunta el abogado de Vox, Javier Ortega-Smith. "Un debate con el testigo acerca de qué está permitido y qué no está permitido en Alemania contradice la esencia de su testimonio", interrumpe Manuel Marchena. 27/03/2019 11:59

Jesús García Relación estrecha con Albert Royo. El exdiputado admite que ha mantenido una relación de "diálogo continuado" con Albert Royo, responsable del Diplocat durante los meses del procés. 27/03/2019 11:56

Jesús García Contactos con Carme Forcadell y Carles Puigdemont. A la pregunta concreta de Vox sobre su contacto con miembros del Gobierno de Carles Puigdemont en las semanas del referéndum, el exdiputado admite que sí mantuvo diversos contactos. "He estado en contacto particularmente con Carme Forcadell como presidenta del Parlament. Me ha conmovido particularmente su actuación". También ha estado en contacto, dice, con Carles Puigdemont. Vox pregunta si tuvo contactos con el exconsejeros de Exteriores Raül Romeva y también dice que sí. 27/03/2019 11:53

Jesús García Contactos con Jordi Pujol. Vox pregunta a Von Grünberg si tuvo algún contacto con consejeros de la Generalitat previo al 1-O. "Me encontraba desde tiempos atrás con un constante diálogo con miembros del Gobierno de la Generalitat. He llegado a conocer desde Jordi Pujol a todos los presidentes de la Generalitat". 27/03/2019 11:51

Fernando J Pérez "No distingo los cuerpos de policía españoles, porque no conozco su nomenclatura de colores", cuenta el observador alemán Bernhard von Grünberg. 27/03/2019 11:44

Jesús García Al Ramon Llull por las noticias de cargas policiales. Turno de la abogada del Estado, Rosa Seoane, que pregunta al testigo cómo él y sus acompañantes seleccionaron los centros que debían visitar. "Era el itinerario más cómodo", dice. "Nos encontrábamos en otro centro y recibimos una llamada telefónica en la que se nos dijo que había una actuación policial en el Ramon Llull y por voluntad propia acudimos ahí". La abogada del Estado pregunta quién hizo la llamada telefónica. "No puedo decir apenas nada sobre esa llamada, había muchas personas interconectadas". 27/03/2019 11:43

Jesús García Los policías heridos. "¿Sabe que hubo seis policías heridos?", pregunta la fiscal sobre la intervención del Cuerpo Nacional de Policía en la escuela Ramon Llull de Barcelona. "No, no lo puedo confirmar. No he visto ningún policía herido ni conozco esos hechos. Sí puedo decir que he visto ciudadanos heridos". 27/03/2019 11:37

Jesús García Comparación con Baviera. La fiscal pregunta a Von Grünberg si se ha interesado por conflictos "similares" al de Cataluña "en su propio país", como es el caso de Baviera. Marchena no ha permitido que el testigo responda y recuerda a la fiscal que ese asunto, aunque puede ser "muy interesante en otros órdenes", no tiene que ver con la aportación del testigo sobre lo que vio el 1-O en centros de votación de Cataluña. 27/03/2019 11:34

Jesús García La fiscal pregunta por los contactos políticos de Von Grünberg. La fiscal Consuelo Madrigal pregunta si, además del PSC, el exdiputado alemán se puso en contacto "con Ciudadanos, con el PP o con cualquier otro partido político". "Hubo un diálogo con Ciudadanos y creo hubo un contacto con el Partido Popular, pero no lo recuerdo con nitidez". La fiscal pregunta también si contactó con "alguna autoridad", como la Delegación del Gobierno en Cataluña. 27/03/2019 11:29

Jesús García La Fiscalía trata de poner en entredicho el relato de Von Grünberg sobre los hechos del 1 de octubre. La fiscal Consuelo Madrigal pone sobre la mesa los elementos de violencia del referéndum. 27/03/2019 11:23

Jesús García Von Grünberg sabía que el referéndum había sido prohibido. La fiscal pregunta si alguien en Diplocat le informó de que se trataba de una consulta "vinculante". "Estaba informado de todo el trasfondo del asunto ya con antelación a través de los medios alemanes". "¿Sabía que el Tribunal Constitucional había suspendido la ley que amparaba el referéndum?", insiste la fiscal. "Sí", responde Von Grünberg. 27/03/2019 11:19

Jesús García El contacto de Diplocat. La fiscal pregunta quién, de Diplocat, contactó con Von Grünberg en relación con el viaje a Cataluña en septiembre de 2017. "Fui contactado por Albert Royo, pero la iniciativa la tuve más yo que él", dice el testgo. 27/03/2019 11:15

Jesús García La Fiscalía pregunta a Von Grünberg. Pese a que Von Grünberg es un testigo propuesto por la defensa de Jordi Cuixart, la fiscal Consuelo Madrigal aprovecha para preguntarle si su visita guardaba relación también con Acnur, la agencia de la ONU para los refugiados. El testigo lo niega. 27/03/2019 11:12

Jesús García El papel de Diplocat. "¿Le ofreció Diplocat sufragar los costes y pagarle los billetes de avión como algo normal?", pregunta Judit Gené, que lleva la defensa de Albert Royo, responsable del Diplocat e investigado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Royo prestó declaración como testigo en el Tribunal Supremo. "No recuerdo si hubo tal oferta. Pero nunca se sufragaron dichos costes. Dejé muy claro que para mí era muy importante pagarlos a título personal". 27/03/2019 11:02

Jesús García Diálogo con el PSC. El testigo explica que mantuvo diálogos con el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) durante su visita por el 1-O. 27/03/2019 10:59

Jesús García Turno de la abogada de la exconsejera Meritxell Borràs, Judit Gené, que pregunta si la visita de Von Grünberg tenía que ver con la "validación de resultados" del referéndum. "Se planteó una solicitud de Diplocat; no obstante, la motivación para realizar ese viaje era sencillamente interés personal. Mi motivación era presenciar sin partidismo aquello que estaba ocurriendo en España". La letrada insiste en preguntar si la petición de Diplocat tenía como motivación validar resultados del 1-O. "La motivación era hablar con todas las partes, en ningún caso la prioridad era la observación o validación de la votación". La votación, según su impresión, fue "organizada por la sociedad civil". 27/03/2019 10:58

Jesús García La actividad política de Von Grünberg. El exdiputado prescinde de sus opiniones y explica que ha promovido acciones políticas de búsqueda de diálogo. "Suscita gran interés" en Alemania, dice. El exdiputado socialdemócrata afirma, también a preguntas del abogado de Jordi Cuixart, que los otros colegas que se desplazaron junto a él a Cataluña para observar el 1-O comparten esas mismas observaciones. "Creo que sí", responde, aunque matiza que su actividad no fue tanto una "observación electoral" como la muestra de un "interés político y personal" en observar lo ocurrido en Cataluña. 27/03/2019 10:49

Jesús García Von Grünberg aboga por una solución "democrática" y Marchena le interrumpe. El abogado pregunta si la observación del exdiputado alemán dio lugar a algún tipo de repercusión política en Alemania. "Mi deseo es que se encuentre un consenso democrático para solucionar el problema", dice el intérprete sobre la amplia respuesta. Manuel Marchena corta la respuesta porque cree que se trata de una opinión que no versa sobre hechos relacionados con el procedimiento. "Pese a que su opinión es muy respetable, es prescindible". 27/03/2019 10:45

Jesús García La "admiración" del testigo por los votantes del 1-O. El abogado pregunta si la actitud de los ciudadanos cambió tras las actuaciones policiales. "El comportamiento no se modificó, al contrario. He podido constatar con sorpresa y admiración que se mantuvo una férrea disciplina. Todo ello con una situación adversa y de amenaza". Insiste el testigo en que los votantes esperaron durante largas horas bajo la lluvia y, pese a la amenaza, "no ejercieron en ningún momento la violencia". 27/03/2019 10:41

Jesús García El desarrollo de la votación. El exdiputado explica que, por los problemas informáticos, muchos DNI se tuvieron que anotar a mano, lo que provocaba un "largo tiempo de espera" entre los votantes. Había también una "percepción de amenaza" ante posibles "actuaciones policiales". 27/03/2019 10:37

Jesús García Disparo de balas de goma. "Nos encontramos una situación bastante emocional porque se habían producido disparos con proyectiles de goma", dice el testigo sobre el segundo centro de votación de Barcelona que visitó. 27/03/2019 10:35

Jesús García La actitud de los votantes el 1-O. El abogado de Jordi Cuixart pregunta al exdiputado cuál era la actitud de los votantes en los centros de votación que él visitó. "Me quedé muy sorprendido por la tranquilidad y contención por parte de los allí presentes, toda vez que se evidenciaba una fuerte impresión por los hechos ocurridos. No percibí por parte de los votantes una actitud violenta o agresiva, sino una admirable tranquilidad". 27/03/2019 10:30

Jesús García Testigo de la actuación de la policía el 1-O. La defensa pregunta a Von Grünberg si observó actuaciones policiales. "Fui testigo de esas actuaciones en el Ramon Llull. Poco antes de que yo llegara había empezado a actuar la policía. Fui testigo de cómo irrumpieron en el local rompiendo las puertas tras haber escalado las vallas. Empezaron a desplazar a la gente que se encontraba allí. Poco después, en el siguiente centro fui testigo de heridos por balas de goma". 27/03/2019 10:26

Jesús García La visita de Von Grünberg a centros de votación el 1-O. El abogado pregunta ahora por los colegios electorales que visitó durante el día del referéndum. El exdiputado visitó, entre otras, la escuela Ramon Llull de Barcelona, donde hubo cargas policiales. 27/03/2019 10:23