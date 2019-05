Últimas noticias del juicio del ‘procés’

EL PAÍS Cuixart se dirige a los 170.000 socios de Òmnium por carta. El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, reclamó ayer a los partidos políticos "una estrategia de consenso tan ambiciosa como transversal", en una carta remitida a los casi 170.000 socios de la entidad. Cuixart ha celebrado que el voto independentista y soberanista aumente en cada convocatoria electora, y ha afirmado que los ciudadanos exigen determinación y movilización, pero también "grandes consensos y capacidad de empatía y de gobierno". Después de que el Tribunal Constitucional haya tumbado el recurso de emparo en el que pedía la libertad provisional, ha dicho que la decisión no le afecta porque mantienen el compromiso "con la dignidad democrática". (EP) 09/05/2019 08:57

EL PAÍS El último en declarar ayer fue el director general del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, que acogió los barcos donde estuvieron alojados agentes de Policía Nacional y Guardia Civil. Carbonell explicó que la primera petición para la entrada de uno de los barcos como buque-hotel fue "denegada". "Los puertos no están pensados para eso. La ley de puertos es muy restrictiva para ello", ha relatado a preguntas del abogado Jordi Pina, que le ha propuesto como testigo. La defensa de Josep Rull ha tratado de demostrar que el exconsejero de Territorio no bloqueó por puro capricho la entrada de barcos con refuerzos policiales para el 1-O. 09/05/2019 08:36

EL PAÍS Buenos días. Comenzamos aquí el relato de la última sesión de la semana. Como en los últimos días, declaran votantes en el referéndum ilegal del 1-O. 09/05/2019 08:36

Jesús García Finaliza la declaración de José Alberto Carbonell y, con ella, la sesión de hoy del juicio del 'procés'. La vista se reanudará mañana, jueves, a las 10 horas. 08/05/2019 17:36

Jesús García El tuit de Rull. El fiscal pregunta por el mensaje en Twitter del exconsejero de Territorio Josep Rull en el que afirmaba que no se había dejado atracar al buque Moby Dada en Palamós. "¿El consejero decide si se deja atracar a un buque?", pregunta Moreno. "No tengo ni idea de cómo funcionan las cosas en un puerto de titularidad de la Generalitat. Mucho me extrañaría que el consejero lo hiciese si yo ni siquiera en el puerto de Barcelona hago esa función de forma directa". 08/05/2019 17:33

Jesús García El fiscal Jaime Moreno pregunta si el día 20 sabían que el Moby Dada iba a alojar a fuerzas de seguridad. "Sí", responde Carbonell. Pero dice que en aquel momento no sabía que, antes del puerto de Barcelona, el Moby Dada había pedido atracar en Palamós. "¿Sabe por qué se le denegó?" "Ni idea". 08/05/2019 17:30

Jesús García De los Cobos y el Moby Dada. "El coronel Pérez de los Cobos comunicó que era un buque de Estado fletado por el Gobierno y nosotros lo autorizamos", relata el testigo. Carbonell dice que el Moby Dada tuvo que ser trasladado más tarde a otro amarre para llevarlo a una "ubicación que no afectara" al funcionamiento del puerto. 08/05/2019 17:27

Jesús García "Autoricé la entrada por la noche del día 19. El barco entró a las 8 de la mañana del día 20", dice Carbonell, una vez aclarada la condición del buque Rapsody. El abogado pregunta ahora por el segundo de los barcos que iban a alojar a policías y guardias civiles, el Moby Dada. "La solicitud procedía de Palamós. Analizamos la posibilidad de que el puerto lo atendiese sin afectar a las operaciones del puerto. Era un poco más complejo". 08/05/2019 17:26

Jesús García Carbonell explica que la primera petición para la entrada de uno de los barcos como buque-hotel (el Rapsody, en septiembre) fue "denegada". "Los puertos no están pensados para eso. La ley de puertos es muy restrictiva para ello", relata el testigo a preguntas del abogado Jordi Pina, que le ha propuesto como testigo. La defensa de Josep Rull trata de demostrar que el exconsejero de Territorio no bloqueó por puro capricho la entrada de barcos con refuerzos policiales para el 1-O. Carbonell dice que la denegación fue a cargo del departamento del puerto que se encarga de esas tareas. Tras esa negativa, Puertos del Estado llamó al presidente del puerto. Pero el puerto de Barcelona "desconocía que se trataba de un buque de Estado". Era la tarde del 19 de septiembre. "Nos dimos cuenta de que se refería a ese buque. Y en la conversación telefónica se explicó que era para albergar a fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado". 08/05/2019 17:21

Jesús García Cambio de tercio en la sesión del Tribunal Supremo. Tras las declaraciones de ciudadanos que votaron el 1-O (siete a lo largo de la tarde) es el turno de José Alberto Carbonell, director general de la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB). 08/05/2019 17:16

Jesús García "Era evidente que queríamos votar. Dos personas contra 200, era impensable", sigue defendiendo la mujer, esta vez a preguntas de la abogada del Estado. 08/05/2019 17:13

Jesús García Los mossos "no pudieron hacer nada" por entrar en el centro de votación, en Caldes de Montbui (Barcelona). "No es que se lo impidiéramos, pero estábamos delante y no pudieron pasar", explica Prades. Su testimonio, como los que le han precedido, trata de hacer compatibles dos ideas a priori contradictorias: por un lado, que los mossos intentaron hacer su trabajo y acceder a los colegios; por el otro, que recularon por la presencia masiva de ciudadanos sin que estos opusieran una resistencia activa para impedir que cumplieran la orden judicial. 08/05/2019 17:11

Jesús García Prades es profesora de Historia de secundaria, jubilada, y votó en un centro el 1-O. "Fue una experiencia que recordaré toda mi vida. Era un día de ilusión, de emociones, de solidaridad. Solo estuvo empañada por las imágenes de las agresiones que sufrieron los votantes". 08/05/2019 17:08

Jesús García El presidente del tribunal, Manuel Marchena, llama a declarar a Maria Guadalupe Prades. Hasta ahora, los testigos de la defensa (todos ciudadanos que votaron el 1-O) han explicado que, en los colegios en los que no aparecieron ni la Policía ni la Guardia Civil, no hubo incidentes. Los testigos están afirmando que sí hubo presencia de los Mossos d'Esquadra y que estos actuaron para tratar de impedir el referéndum. 08/05/2019 17:07

Jesús García Declara ahora Montserrat Higueras, secretaria de una asociación cultural que votó en la escuela Pau Casals Gràcia, en el barrio de Gràcia de Barcelona. Dice que acudió sobre las 6 de la mañana. "Me apetecía muchísimo participar de la jornada". Estuvo allí hasta las 11 de la noche. Tampoco en el caso del Pau Casals de Gràcia se presentó la Policía o la Guardia Civil. "Solo vimos una pareja de Mossos d'Esquadra, que vinieron dos o tres veces". 08/05/2019 16:58

Jesús García Turno de Francesc-Joaquim Garcia, que participó en el reféréndum ilegal del 1-O en un centro de Llinars del Vallès. Dice que en ningún momento aparecieron fuerzas de seguridad del Estado, sino mossos. "La gente les pidió que dejaran ejercer el voto. Y los mossos, viendo la aglomeración de gente, no podían entrar". 08/05/2019 16:52

Fernando J Pérez "Los mossos, a última hora del día, volvieron a pedir entrar, y no les dejaron", recuerda el testigo, que dice que no vio a los agentes catalanes llevarse material electoral ni identificar a la gente presente. 08/05/2019 16:47

Fernando J Pérez El testigo dice que la actuación de Policía y Guardia Civil el 1-O tuvo un efecto llamada para que muchas personas acudieran a los colegios electorales. 08/05/2019 16:45

Fernando J Pérez El tercer testigo de la tarde es Lluís Peiris. Este ciudadano, ingeniero técnico industrial, comparece con un discreto pin con un lazo amarillo. Peiris votó en Llinars del Vallés. "No vino ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional. Los mossos vinieron sobre las 7 de la mañana, había mucha gente congregada, como 300 personas, pidieron permiso para entrar y había gente que bloqueaba la puerta para impedirles entrar, y al ser 300 contra dos decidieron no entrar", señala. 08/05/2019 16:43

Fernando J Pérez "Vi salir las urnas y alguien se las llevó a casa de recuerdo, se sacaron para mostrar que habíamos podido hacerlo con la tranquilidad de unas elecciones normales", afirma Grima, que responde a Vox "por imperativo legal, como persona feminista". 08/05/2019 16:35

Fernando J Pérez "Cuando se acabó el recuento, los mossos consiguieron llegar hasta la puerta y precintar el centro", señala el testigo. 08/05/2019 16:34

Fernando J Pérez "Cuando llegaron los mossos había un centenar de personas concentradas en la puerta para impedirles la entrada", afirma el testigo Grima. "La votación para nosotros fue perfectamente normal, y votó gente mayor, votó gente con diferente capacidad, todo el mundo que quisiera podía votar", recuerda. Y dice que "el recuento se realizó con total normalidad" 08/05/2019 16:30

Fernando J Pérez "Los guardias civiles convivían, vienen mucho a nuestros hoteles, nunca habíamos tenido ningún tipo de problemas con ellos, Calella tiene una caserna de la Guardia Civil y siempre ha sido normal. Ellos se alojaban en un hotel del centro y descargaban todas las armas, escopetas, pistolas, porras... a plena luz del día, había muchísimo miedo, era una calle con muchísimos críos", afirma el testigo. 08/05/2019 16:23

Fernando J Pérez "Los mossos no pudieron acceder al centro, llegaron a mediar conmigo diciendo que tenían una orden para entrar, y todos hicimos una resistencia pacífica para impedirlo", dice el testigo. "Había centenares de personas, estábamos haciendo cánticos, gritando en fila", afirma Grima. 08/05/2019 16:21

Fernando J Pérez El segundo testigo de la tarde es Josep Grima, que lleva una insignia con una rosa amarilla. Grima, empresario de profesión, votó en Calella, su centro de sufragio habitual. "Llegué sobre las seis de la mañana, había muchísima gente, no podía dormir más, estábamos un poco nerviosos, queríamos ir a votar. Se votó con normalidad, atendiendo al nerviosismo que había en la ciudad y en general". En ese centro no se personó la Guardia Civil. 08/05/2019 16:20

Fernando J Pérez "Prescinda de cualquier valoración y responda a las preguntas que le va a hacer la acusación popular", le dice el presidente del tribunal al testigo, cuando pone objeciones "morales" a contestar al abogado de Vox. 08/05/2019 16:16

Fernando J Pérez "Éramos muchos y era imposible acceder, nuestra ansia por ejercer nuestro derecho a votar lo hubiéramos opuesto [resistencia], pero no hicieron nada por entrar", afirma el testigo. 08/05/2019 16:11

Fernando J Pérez "Cuando llegué al colegio sobre las seis de la mañana, yo no vi a mossos, después, sobre las 10 se presentaron un par de furgones o tres de Mossos d'Esquadra. Estuve cerca de la conversación que se mantuvo con la gente del pueblo. Soy antiviolencia total y no sé distinguir si llevan un arma. Había mucha gente fuera, más de medio pueblo pasó por allí en un momento u otro. Se adelantó una serie de gente, hablaron durante unos diez minutos y los furgones se fueron". 08/05/2019 16:10

Fernando J Pérez El primer testigo de la tarde es Josep Marimon, jubilado de Vilanova del Vallés. "Ninguna fuerza de seguridad española se presentó en el colegio electoral" al que acudió, señala. "Un ambiente absolutamente festivo, familiar, ningún incidente de ninguna índole", afirma. 08/05/2019 16:07

Fernando J Pérez En breves momentos se reanudará la 41ª sesión del juicio del procés. Por la tarde estaba prevista la declaración como testigos de diez personas, pero finalmente se ha renunciado a la testifical de cuatro de ellos y se ha incorporado a José Alberto Carbonell, director general del Puerto de Barcelona, que estaba citado el 13 de mayo. 08/05/2019 16:03

Fernando J Pérez Termina la sesión matinal de la 41ª jornada del juicio del procés. La vista oral se reanudará a las 16 horas. 08/05/2019 11:50

Fernando J Pérez La testigo dice que no tiene constancia de que se realizara un listado de votantes del 1-O. 08/05/2019 11:50

Fernando J Pérez "Me consta que los mossos intentaron, se acercaron a la gente que había delante de la casa de cultura, durante toda la jornada no hubo un número menor de 50 personas que estuvieran allí. La gente dijo que no les dejaban pasar, ellos no dieron el paso de entrar, recularon y volvieron a estar presentes en el punto donde controlaban el acceso de gente". "La gente estaba puesta toda delante y no permitía el paso", asegura. 08/05/2019 11:48

Fernando J Pérez "Fue una sorpresa llegar a los centros y ver que había llegado el material, había una movilización social y también fue una sorpresa ver que los centros estaban abiertos", afirma Castell. "Hay muchas personas que tienen las llaves de los colegios, pero desconozco quién fue quien los abrió", sostiene la testigo, también con una pulsera amarilla. 08/05/2019 11:45

Fernando J Pérez La testigo Castell dice que en esa jornada "no pasó nada" en La Senia. "Hacía muy buen día, había mucho ambiente y se respiraba satisfacción por ejercer el derecho, todo iba normal hasta que llegaron imágenes de Sant Carles de la Rápita, con gente sangrando", afirma. La testigo relata que un pequeño grupo de gente de extrema derecha se encaró con los Mossos. 08/05/2019 11:42

Fernando J Pérez La duodécima y última testigo de la sesión matinal es Isabel Castell, que se presenta como "abogada, mediadora y defensora de los derechos fundamentales". Fue a votar en La Senia (Tarragona), localidad de la que es concejala por un partido independiente, Futur per La Senia. 08/05/2019 11:40

Fernando J Pérez El testigo dice desconocer cómo se conformaron las mesas electorales el 1-O. "Las primeras personas que se personaron hicieron de presidentes, fue algo totalmente autoorganizado. Las tarjetas censales no llegaron a su destinatario", afirma Vidal, que aparentemente tampoco lleva ningún distintivo amarillo. 08/05/2019 11:36

Fernando J Pérez "Había un tractor en la plaza por la mañana, y bloqueaba una parte de la calle", afirma el testigo Vidal. "Por la multitud de gente concentrada [los mossos] desestimaron el acceso [al colegio]. La plaza es relativamente pequeña y si hay 200, 300, 400 personas, los Mossos harían un análisis de coste y beneficio y verían que no debían entrar". 08/05/2019 11:34

Fernando J Pérez El tribunal llama ahora a Jordi Vidal, el undécimo testigo de la mañana. Este declarante, directivo de profesión, votó en Vic (Barcelona). "Llegué sobre las 7.30 de la mañana y estuve hasta el final del día. De Policía Nacional y Guardia Civil no hubo presencia alguna. Sobre las 11 de la mañana una pareja de mossos hizo un intento de acceder. Había muchísima gente y no pudieron acceder". "Era como cualquier día de votación, como los que se han vivido recientemente". 08/05/2019 11:32

Fernando J Pérez "Sobre las cinco de la tarde se colocó algún tractor, alguna maquinaria para impedirles entrar", relata el testigo. 08/05/2019 11:26

Fernando J Pérez "La actitud de la gente era totalmente pacífica, cogimos las urnas, las entramos, y como no había ningún presidente de mesa, nos organizamos allí Valentin, Pere, el panadero, que trajó el almuerzo... Las urnas estaban ahí, no sabíamos cómo, los vecinos que querían votar se erigieron en presidentes de mesa", explica el testigo, también con un pequeño lazo amarillo en su vestuario. 08/05/2019 11:23

Fernando J Pérez El décimo testigo de este miércoles es Carles Valls. Este instalador electricista votó en Balenyà (Osona, Barcelona). "Por la mañana teníamos noticias de que había gente durmiendo en el colegio, había incertidumbre sobre lo que podría pasar y nos intentamos organizar para ayudar a que se pudiera votar. Los Mossos se personaron sobre las 8.00, estuvieron expectantes a la puerta, y continuamente se veía que informaban". 08/05/2019 11:21

Fernando J Pérez "A las 17.30, como iban llegando noticias muy temibles por todos, decidimos cerrar, y los mossos cerraron el colegio. Vi que los mossos sellaban la puerta para que no entrara nadie más", afirma la testigo. 08/05/2019 11:17

Fernando J Pérez La novena testigo es María Rosa Arboix. Esta declarante, jubilada, también lleva un lazo amarillo en la solapa y otro en un collar. Estuvo en un centro de votación en la provincia de Barcelona. "Para todos era una fiesta, toda la jornada hubo cosas para niños, jóvenes, no hubo nada violento. Los mossos no pudieron entrar porque la gente pacíficamente les impidió que entraran". 08/05/2019 11:15

Fernando J Pérez Joaquim Maria Palau, al menos aparentemente, no lleva puesto ningún símbolo de apoyo a los políticos independentistas presos. Es el primero esta mañana. 08/05/2019 11:11

Fernando J Pérez "Por la mañana éramos 400 vecinos, los Mossos vieron que era imposible entrar y estuvieron toda la jornada ahí. La actitud era absolutamente pacífica, cuando vimos que en algunos centros se había destrozado material se tomó la decisión de que al ser un colegio de educación especial, con material específico a medida de los niños con discapacidad, se acordó que si venía la policía se franquearía el paso", señala el testigo. 08/05/2019 11:09

Fernando J Pérez El octavo testigo es Joaquim Maria Palau, que fue detenido en 1971 por manifestación no pacífica y amnistiado en 1977 antes de que el extinto Tribunal de Orden Público le juzgara. El testigo es administrativo jubilado y acudió al colegio electoral Folch i Camarasa de Barcelona. "No vi ninguna indicación pero había un grupo de vecinos alrededor de la puerta, se organizó una merienda festiva y luego una cena, también un acto con carácter festivo. Unas 30 personas nos quedamos por la noche en el colegio, y antes de que se hiciera de noche dos mossos nos indicaron que teníamos que dejar expedito el colegio a la mañana siguiente". 08/05/2019 11:06

Fernando J Pérez "Vi a los Mossos en diversos momentos. Desconozco de qué hablaron con las personas que allí había. Era imposible absolutamente que accedieran al centro, estaba todo lleno de gente. No me consta que intentaran entrar". El fiscal Jaime Moreno dice que en el acta constan tres intentos de la policía autonómica de acceder al centro de votación del referéndum ilegal. "Yo no los vi en ningún momento dentro del centro; estuve hasta que se acaban las votaciones, a las ocho de la tarde". 08/05/2019 11:01

Fernando J Pérez El séptimo testigo también con lazo amarillo en la solapa, es Alfons Barceló. Este informático jubilado votó en Alforja (Baix Camp, Tarragona, 1.700 habitantes). Por ese pueblo no pasó la Guardia Cviil. "Se desarrolló sin ningún tipo de incidentes, fue una jornada festiva, el referéndum coincidía con la fiesta mayor, y delante del colegio hubo castells, diables, canto coral... Una jornada festiva que se mezcló con preocupación e indignación al ver la brutal actuación policial en otros colegios", afirma. 08/05/2019 10:57

Fernando J Pérez "Los Mossos insistieron, pero la gente no se apartaba", recuerda el testigo Antoni Sala. 08/05/2019 10:52

Fernando J Pérez El sexto testigo es Antoni Sala, albañil. Este declarante, también con lazo amarillo sobre la chaqueta, participó el 1-O en Anglesola (1.400 habitantes, Lleida). Dice que llegó a las cinco de la mañana al colegio y que la gente no dejó entrar a los Mossos al centro de votación. "Se ponían allí delante, tranquilos, todo muy pacifico y muy tranquilo", señala. 08/05/2019 10:50

Fernando J Pérez Torres afirma que responde a la acusación de Vox "por imperativo legal". Marchena le dice: "Tenga en cuenta que todo lo que se hace aquí es por imperativo legal, usted ha contestado a las defensas y a la Fiscalía por imperativo legal. Todos estamos aquí por imperativo legal pero si quiere subrayarlo, hace bien en subrayarlo". 08/05/2019 10:47

Fernando J Pérez Error de este redactor: el testigo Torres sí lleva un lazo amarillo en la solapa. Se lo ocultaba la acreditación del Tribunal Supremo. 08/05/2019 10:45

Fernando J Pérez Joan Torres, prejubilado, votó en Anglesola (Lleida). "Era uno de los días más especiales de nuestra vida. Se presentaron los Mossos, no hubo ningún incidente. Cuando llegaron informaron y les dijimos que no les dejaríamos pasar, que intentaríamos impedirlo pasivamente y pacíficamente", señala el testigo. 08/05/2019 10:44

Fernando J Pérez El quinto testigo es Joan Torres. Es el primero de los declarantes de este miércoles que no trae lazo amarillo. El testigo recuerda que había pedido declarar en catalán. "Por más respeto que tengamos a la lengua catalana, en este acto todo está reglado, incluso el sitio en el que se sienta usted. La ley exige que usted hable en castellano", le recuerda el juez Marchena. 08/05/2019 10:42

Fernando J Pérez "Los Mossos acudieron al colegio cada hora, más o menos, y no se produjo ningún tipo de incidente", afirma Torres. 08/05/2019 10:37

Fernando J Pérez El cuarto testigo es Josep Lluís Torres, que porta una mariposa amarilla en la solapa de la cazadora. Este bioquímico acudió antes de las seis de la mañana a votar al colegio Cor de Maria Sabastida, de Barcelona. "La cosa fue relativamente normal, pese a las caídas de la web, la gente tuvo que poner los datos de sus móviles a disposición para que funcionara. La actitud de la gente fue normal, estaba expectante, ilusionada por ejercer la parte que le correspondía de soberanía popular. Hasta que escuchamos por la radio que el delegado del Gobierno de España dijo que iba a actuar. Hubo un momento de temor: noticias de que la policía estaba agrediendo a votantes como nosotros en colegios a medio kilómetro". 08/05/2019 10:36

Fernando J Pérez Pasaron la noche en los colegios. "Yo me quedé por la noche, con modestia soy músico, traje mi saxofón, otros la guitarra, cantamos canciones, esperando el siguiente día". El testigo reconoce que en otras convocatorias no se habían celebrado actividades para ocupar los colegios. 08/05/2019 10:30

Fernando J Pérez El fiscal Zaragoza hace repetir al testigo Valls -que, además de mochila y corbata amarilla, lleva un lazo del mismo color- que los Mossos no consiguieron entrar en el colegio de La Pobla porque se lo impidieron los votantes. 08/05/2019 10:29

Fernando J Pérez Valls dice que los Mossos acudieron a las seis de la mañana al centro de votación a decir que el referéndum había sido prohibido y que retirarían el material electoral. "Vinieron dos o tres veces por la mañana y otras tantas por la tarde, pero al no haber colas porque estábamos todos dentro y al no dejarles pasar nosotros, siempre pacíficamente, se retiraban", afirma. 08/05/2019 10:27

Fernando J Pérez El tercer testigo es Agustí Valls, que viene con corbata y mochila de llamativo color amarillo. Este ingeniero participó en La Pobla de Mafumet, en la comarca del Tarragonès. "El testigo no ha venido a hacer un estudio sociológico sobre el municipio", reconviene el juez Marchena a la abogada Bernaola cuando le pregunta a Valls si La Pobla es un municipio políticamente plural. 08/05/2019 10:25

Fernando J Pérez "Únicamente hubieran podido entrar con violencia, estábamos puestos delante de la puerta, la gente venía, votaba y se quedaba, hubo puntas en las que podía haber 300 personas en una puerta", afirma la testigo Borràs. "Se concentraban cuando venían los mossos y no les dejaban pasar", repite el fiscal Javier Zaragoza. La testigo reconoce que esa manera de actuar no fue así en elecciones normales ni en la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. 08/05/2019 10:21

Fernando J Pérez El 1-O, afirma Borràs "transcurrió con normalidad democrática, como el pasado 28 de abril, afortunadamente no tuvimos visitas", en referencia a la Policía o la Guardia Civil. La testigo relata que el sábado llegaron coches con claxon, haciendo fotos con los móviles, y empezaron a sacudir las vallas del campo de fútbol. "Cuando se cansaron se marcharon". "Tuvimos un chico que acudió a votar con la bandera española atada a la cintura. Le aplaudimos". 08/05/2019 10:18

Fernando J Pérez La segunda testigo de este miércoles es Marga Borràs, también tocada con al menos dos lazos amarillos. Esta agente de viajes, de un pueblo cercano a Tarragona ciudad, participó en actividades en el colegio electoral durante el fin de semana. "Fue una organización entre nosotros, vía whatsapp... El sábado por la tarde-noche acudió la primera patrulla de Mossos, nos preguntaron qué haciamos y vieron las actividades, y nos advirtieron de que el domingo a las seis de la mañana el colegio debería estar cerrado. Volvieron a esa hora y éramos un número elevado de personas, 200-300. Nos comunicaron que actuaban bajo un mandato y debían cerrar el colegio, nos dijeron que iban a entrar. Accedieron al colegio, había gente todavía durmiendo, gente desayunando. Entraron, y volvieron a salir, y nos dieron media hora o tres cuartos para desalojar, y que volverían. Cuando regresaron había un número mucho más elevado y todos en la puerta principal: mayores, niños... En ese momento ya no pudieron acceder al colegio". 08/05/2019 10:16

Fernando J Pérez Galcerán, como la inmensa mayoría de los testigos de ayer -ciudadanos que acudieron a votar el 1-O y que observaron la actuación policial- acude ante el tribunal adornada su solapa con un pin con un lazo amarillo. 08/05/2019 10:11

Fernando J Pérez El primer testigo de este miércoles está reforzando la idea lanzada por un grupo de testigos del día anterior de que los Mossos d'Esquadra actuaron para impedir la votación ilegal del 1 de octubre de 2017. 08/05/2019 10:09

Fernando J Pérez Galcerán dice que esa mañana del referéndum ilegal una pareja de mossos se les acercó para comprobar que el centro de votación estaba cerrado y dieron la vuelta al edificio para cerciorarse de si había una entrada. Sobre las 7.45 se presentó un coche patrulla. "Nos quedamos para avisar a la gente de que el centro estaba cerrado pero que podían ir a otro centro para votar al haber censo universal", afirma. Posteriormente llegó otro coche patrulla para comprobar que el colegio seguía cerrado, afirma. 08/05/2019 10:08

Fernando J Pérez Buenos días. Arranca la 41ª sesión del juicio del procés. El primer testigo es Guillem Galcerán, funcionario docente -profesor-, que participó el 1 de octubre como apoderado en un colegio de Badalona. 08/05/2019 10:06

Fernando J Pérez Finaliza la 40ª sesión del juicio del procés, que se reanudará mañana a las diez de la mañana. 07/05/2019 17:21

Fernando J Pérez El testigo viene ante el tribunal con un chubasquero o abrigo de color amarillo. 07/05/2019 17:21

Fernando J Pérez "Las relaciones con los Mossos las llevaba el presidente del AMPA, sé que se votó, era muy difícil salir y muy difícil acceder", afirma el testigo, que dice desconocer que los mossos tenían orden judicial de cerrar el centro e impedir la votación. 07/05/2019 17:20

Fernando J Pérez "Había una pareja de mossos en la proximidad de la escuela. En ese centro no intervino la policía nacional, aunque pasaban todo el rato vehículos policiales y tuvimos el helicóptero encima todo el día", afirma Raddi. 07/05/2019 17:18

Fernando J Pérez "La intención del AMPA del colegio [de la que el testigo forma parte] no era que la escuela se convirtiera en un campo de batalla ni fuera tomada manu militari", afirma Raddi. El juez Marchena le dice al abogado Jordi Pina que las intenciones del AMPA no tienen interés jurídico para la causa. 07/05/2019 17:16

Fernando J Pérez El noveno y último testigo -las defensas han renunciado a una declaración- de este 7 de mayo es Adriano Raddi. Este ciudadano, investigador de profesión, acudió a la Escuela de la Concepción de Barcelona. "Como ciudadano italiano no estoy en el censo, acompañé a mi mujer, mi suegra y mi cuñada", afirma. 07/05/2019 17:15

Fernando J Pérez "No íbamos a hacer ninguna acción violenta, [los mossos] nos quisieron identificar, les dijimos que no había ningún responsable y no identificaron a nadie", afirma Ferrer. El testigo dice que "por suerte" a su municipio no acudió la Guardia Civil. 07/05/2019 17:10

Fernando J Pérez "En el centro electoral se personaron dos mossos; quisieron entrar, les dijimos que habíamos pensado que el colegio no se podía cerrar y que nos quedaríamos en la puerta, nos dijeron que venían a cumplir un auto, y que era un problema para todos, y les dijimos que actuaran como correspondiera", señala Ferrer. "Éramos unas 100 personas. Esto no lo organizó ningún organismo, es la gente que se conoce y poco a pocos se fueron juntando", explica. 07/05/2019 17:09

Fernando J Pérez El octavo declarante es Agustí Ferrer. "La verdad espero que los haga libres, lo prometo", afirma el testigo cuando el juez Marchena le pregunta si jura decir verdad. Ferrer, funcionario de carrera, y también adornado con un pin de un lazo amarillo, votó en un pueblo de la comarca del Tarragonès. 07/05/2019 17:06

Fernando J Pérez Camp, tocada con un enorme fular amarillo pálido, relata que en Arenys de Munt no acudieron policías nacionales ni guardias civiles y en las dos horas en las que permaneció en el colegio no vio a los mossos realizar ninguna actuación. Tampoco apreció ningún incidente violento. "Fue una fiesta, hicimos una paella en la calle principal y estaba todo el pueblo", señala. 07/05/2019 17:03

Fernando J Pérez La séptima testigo de la tarde es Miriam Camp. Esta farmacéutica estuvo todo el día en Arenys de Munt y votó en Mataró, donde vive su madre y donde estaba empadronada. 07/05/2019 16:58

Fernando J Pérez "A partir de las 6.15 de la mañana aparecieron dos mossos; se estaban realizando actividades lúdicas. Entraron, me dicen que levantaron acta, se fueron y luego los vi tres o cuatro veces", afirma Bricollé. A esa hora no había ningún tipo de material electoral visible, que apareció a la hora de abrirse el centro de votación. "La media de personas que había allí rondaba las 150 personas, los Mossos pretendían entrar, se dirigieron a las personas", explica, pero no pudieron entrar al colegio. 07/05/2019 16:54

Fernando J Pérez El sexto testigo de este 7 de mayo es Jesús María Bricollé.Este declarante, asesor de empresas, dice que contestará a la acusación popular de Vox "por imperativo legal". "Hace muy bien", le dice el juez Marchena. Bricollé asistió a votar a Sant Vicenç de Castellet (Barcelona, 10.000 habitantes) 07/05/2019 16:51

Fernando J Pérez "Me enteré por los medios de que se había aprobado una ley y que se había convocado un referéndum el 1 de octubre", señala Almirall. "Fue algo espontáneo, la gente preguntaba qué había que hacer para que no se impidiera el referéndum", afirma. 07/05/2019 16:47

Fernando J Pérez El ciudadano Francesc Xavier Almirall relata que el 1 de octubre se vivió con una mezcla de espíritu lúdico y de inquietud por las imágenes de cargas policiales que se habían vivido por la mañana y por la despedida al grito de "¡a por ellos!" que se les dio a las fuerzas estatales en los cuarteles. 07/05/2019 16:46

Fernando J Pérez "El domingo por la mañana fuimos numerosos vecinos para observar que se podían realizar las votaciones. Vino una furgoneta de las ARRO hasta las diez de la mañana y la pareja de los Mossos se quedó todo el día. Había unas 400 personas y a la hora de la comida, la más floja, unas 300". "Intentaron entrar verbalmente, pero no lo hicieron por la gran cantidad de gente, se les decía que no se les facilitaba la entrada; no hubo ningún enfrentamiento verbal o físico con los Mossos" 07/05/2019 16:45

Fernando J Pérez "Un padre se quedó en la escuela el viernes para que no cerrara, y estuvo, con otros vecinos de la población, hasta el domingo después de las votaciones", rememora Almirall. "Se hicieron debates, cineforum, comidas colectivas organizadas por los scouts... para mantener la convivencia", evoca. El testigo afirma que una pareja de Mossos acudió al centro el fin de semana a advertir de que el colegio debía estar cerrado el domingo 1 de octubre a las seis de la mañana. 07/05/2019 16:42

Fernando J Pérez El quinto testigo es Francesc Xavier Almirall, que también porta un discreto lazo amarillo en la solapa de la americana. Este funcionario de carrera, ex director general de la Generalitat, fue a votar a la Escuela Pública L'Olivera, de Cabrils (Barcelona). 07/05/2019 16:40

Fernando J Pérez "No sé cómo se organizó, creo que se autoorganizó, se ayudaba a la gente mayor, se les ofrecía paraguas, lo autoorganizó la gente que llegaba al colegio", afirma la testigo. "No sé cómo lo organizaron", señala Dolors Prats, antes de terminar su declaración. 07/05/2019 16:38

Fernando J Pérez "El día anterior [los Mossos] entraron dos o tres veces [al colegio electoral], advirtieron de que se tenía que cerrar, e hicieron actas", señala la testigo Dolors Prats. 07/05/2019 16:37

Fernando J Pérez "Yo no los ví [a los Mossos], me acerqué a ellos cuando vi por la tarde por Internet lo que pasaba en otros colegios, estaba muy angustiada, y les dije si lo estaban viendo. Ellos me dijeron: "Señora, somos dos", afirma. Niega haber visto que los agentes catalanes saludaran a los responsables de la votación ilegal en ese colegio el 1 de octubre. 07/05/2019 16:36

Fernando J Pérez A ese centro educativo no acudió ningún agente de Policía Nacional o de Guardia Civil. "Todo fue lúdico, la gente estaba ilusionada por votar", afirma Prats. "Se hicieron colas de hasta de tres horas, y me apetecía ayudar, y por eso me quedé", relata. 07/05/2019 16:34

Fernando J Pérez La cuarta testigo es Dolors Prats, también tocada con un llamativo colgante de color amarillo. Esta ciudadana, pequeña empresaria jubilada, fue a votar al centro Ausiàs March, de Les Corts, en Barcelona. "Los Mossos no intentaron acceder, había 250-300 personas frente al edificio,era imposible acceder, y dos personas, menos", afirma la testigo. 07/05/2019 16:32

Fernando J Pérez "Fue espontáneo, era un gran día y me encontré con gente que pensaba como yo y nos autoorganizamos en aquel momento", explica Climent, que, tras terminar su declaración le pide permiso al juez para permanecer en la sala. "Por supuesto, está usted invitado", le responde Marchena. 07/05/2019 16:29

Fernando J Pérez "No recibí ninguna notificación [sobre dónde tenía que votar], el sitio donde siempre votaba era otro, pero era un día muy importante y quería votar, fui a ayudar a amigos míos. Cuando salió el censo universal voté en aquel", recuerda Climent. "Sabía por los medios que había una prohibición, pero a mí no me la habían notificado personalmente". 07/05/2019 16:28

Fernando J Pérez El tercer testigo de esta tarde es Enric Climent. Este ciudadano, informático de profesión, acudió a votar el colegio Turó del Cargol, en el barrio barcelonés de Vallcarca. A ese colegio no acudió la Policía Nacional, y solo asistió la pareja de Mossos. "Durante el día estuve dentro del colegio y mis compañeros me indicaron que los Mossos habían intentado entrar al colegio pero que no pudieron por la gran afluencia de gente", afirma. "Me relataron que en ningún momento hubo violencia por ninguna de las dos partes" 07/05/2019 16:26

Fernando J Pérez Taules, que acudió al centro de votación a las cinco de la mañana, reconoce que sabía "por los medios de comunicación" que el referéndum del 1 de octubre estaba suspendido y que la justicia había ordenado a las fuerzas de seguridad requisar el material electoral. "Fui a las cinco de la mañana porque queríamos salvaguardar nuestros derechos", responde el testigo a preguntas de la fiscal. 07/05/2019 16:21

Fernando J Pérez "Nadie intentó agredir a ningún policía", asegura Taules, que afirma que los agentes de la Guardia Civil pudieron acceder al colegio electoral. "Una de las dobles puertas estaba abierta. Dentro estaba toda la gente mayor que había entrado a votar y no había podido salir, se escucharon gritos de pánico y nos asustamos, había gente mayor y con problemas de movilidad. Estuvieron un rato, se aviso al SEM (servicio de emergencias), no les permitieron la entrada al colegio, y a una médico que enseñó su carné tampoco le dejaron acceder". "Dentro creo que no hubo ningún lesionado", reconoce. 07/05/2019 16:19

Fernando J Pérez Tras el empujón, los concentrados comenzaron a insultar a los agentes y a gritar "somos gente pacífica". "A una señora de unos 55 años le partieron el escudo en la espalda, lo pude presenciar en directo y en vivo, era una persona nada agresiva, nadie [del pueblo] se puso agresivo". "Con tanto grito no sé si les llegamos al corazón, pero casi, la gente se dejaba coger pero fácil y luego con fuerza y de muy malas maneras, siguieron avanzando... Pasé mucho miedo pero pude aguantar por el hecho de estar todos juntos", explica el testigo Taules. 07/05/2019 16:16

Fernando J Pérez Agresión al alcalde de Callús. "Habíamos hecho un pasillo para que entrara a votar la gente mayor del pueblo, iba muy lenta la votación por problemas informáticas. Sobre las 10 llegó un montón de agentes del cuerpo militar de la Guardia Civil, diría que había unas 35 o 40 furgonetas", explica Taules, que lleva en la muñeca una pulsera amarilla. "Llegan los guardias y los 70-80 estábamos en la puerta sentados, salió el alcalde a recibirlos delante de la valla del colegio. Les pidió si traían orden judicial, y le dijeron que la orden judicial era de palabra. Venían armados de arriba abajo, con escudos, porras, pistolas... El alcalde estuvo hablando con uno de los mandos y otro guardia avanza muy rápidamente y le dio con el escudo muy fuerte, al alcalde, la máxima autoridad de la población. Lo tiró por el suelo, cayó de espaldas, nosotros en ese momento estábamos en silencio". 07/05/2019 16:13

Fernando J Pérez El segundo testigo de la jornada es Antonio Taules, que trae el DNI roto, según le hace ver el juez Marchena. Este declarante, trabajador en una empresa textil, acudió a votar a la Escola Joventut, de Callús (Barcelona, 2.000 habitantes). 07/05/2019 16:07

Fernando J Pérez El testigo relata que la pareja de Mossos trató de impedir la votación, pero no lo lograron porque se lo impidió alrededor de un centenar de ciudadanos. "Estábamos decididos a que se pudiera tirar adelante, entendíamos que era la manera más clara y pacífica de intentar lo que queríamos". Cuyás afirma que los agentes de la policía autonómica intentaron cerrar el colegio, sin éxito, en varias ocasiones. 07/05/2019 16:06

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión. El primer testigo es Jordi Cuyás. Este declarante, experto en desarrollo local y que también decora su solapa con un lazo amarillo, estuvo el 1 de octubre en el centro de votación de Pacs del Penedés, un pueblo barcelonés de unos mil habitantes. 07/05/2019 16:02

Fernando J Pérez En breves momentos se reanudará la 40ª jornada del juicio del procés. En la sesión vespertina está prevista la declaración, salvo renuncia de última hora, de 10 testigos de las defensas. Se trata de ciudadanos que estuvieron en los colegios electorales el 1 de octubre de 2017 y que vieron la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra el referéndum ilegal. 07/05/2019 15:58

Jesús García El presidente del tribunal, Manuel Marchena, suspende la sesión hasta las 16 horas. Por la tarde, una decena de ciudadanos están citados a declarar para dar su versión de lo ocurrido el 1-O. 07/05/2019 12:46

Jesús García Turno del décimo testigo de la jornada: Joaquim Vallès, que -igual que otros que le han precedido- aparece en el Tribunal Supremo con símbolos a favor de la liberación de los políticos presos. Vallès, empresario de las telecomunicaciones luce un lazo amarillo en la solapa de su americana. El testigo explica que acudió a votar en la antigua sede del Banco de España en Tortosa (Tarragona). A ese colegio tampoco acudieron dotaciones de la Guardia Civil ni del Cuerpo Nacional de Policía, pero sí efectivos de los Mossos d'Esquadra. "Se pasaron por la mañana y por la tarde". El empresario detalla que por la mañana apareció una pareja de Mossos. Las 30 personas concentradas les dijeron que no les dejaban entrar y los agentes "se marcharon". Por la tarde, volvieron a intentarlo. 07/05/2019 12:44

Jesús García Suñé explica que los Mossos también se presentaron en el centro durante el fin de semana, mientras se hacían actividades. "Los Mossos nos dijeron que teníamos que marcharnos. Les dijimos que no. Y los Mossos nos dijeron que levantarían acta y que informarían a la autoridad oportuna". 07/05/2019 12:40

Jesús García Se reanuda la sesión. Turno de Víctor Manuel Suñé, profesor universitario que acudió a votar al instituto L'Alzina de Barcelona. A ese centro de votación no acudió la Policía, pero sí los Mossos. "Nos dijeron que teníamos que cerrar el centro y desalojar". El testigo explica que había cientos de personas concentradas frente a las puertas del instituto. 07/05/2019 12:38

Jesús García El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ordena un receso en el juicio, que se reanudará a las 12.30 horas con dos testigos más. Por la tarde está previsto que pasen por el Tribunal Supremo otros diez testigos. 07/05/2019 11:43

Jesús García El 1-O en Balaguer. La testigo explica los "problemas telemáticos" con la votación el 1-O en Balaguer, lo que provocó que se formaran "colas espectaculares" esperando para votar. "Los Mossos vinieron dos veces. Tenían imposible acceder por la gente que había". La testigo afirma que en ningún momento hubo actos de violencia. "Hubo manifestación de ilusión, alegría, diversión". 07/05/2019 11:41

Jesús García Los Mossos "vinieron muchas veces" al colegio, afirma. "Venían por parejas. Nos recordaban que a las ocho de la mañana del domingo no podía quedar nadie porque tenían la obligación de cerrar el colegio. La gente decía 'sí, sí', pero estábamos allí durmiendo con los niños". 07/05/2019 11:39

Jesús García Alegre es abogada. El 1-O acudió a La Llotja, en la localidad de Balaguer (Barcelona). La testigo permaneció en el centro de votación desde el viernes. "Fue espontáneo. Fui a recoger a mi hija al colegio. Nos encontramos a alumnos en La Llotja. Habían organizado talleres de artes gráficas y las niñas se quisieron quedar". Dice que su idea no era estar todo el fin de semana, pero había "tanto ambiente" que decidieron quedarse. 07/05/2019 11:37

Jesús García Mercè Alegre es la octava testigo de la sesión. Debía ser la décima, pero las defensas han renunciado a dos de los testigos previstos esta mañana. 07/05/2019 11:35

Jesús García Las defensas han renunciado a otro testigo (una mujer que participó en el 1-O), de modo que es el turno de Josep Fort, que también comparece a petición de la defensa de Jordi Sànchez. Fort acudió el 1 de octubre de 2017 al local social de Cànoves i Samalús. A esa localidad de apenas 3.000 habitantes no acudieron ni Policía ni Guardia Civil, pero sí estaban presentes los Mossos d'Esquadra. "Vinieron, se presentaron, dijeron que venían a clausurar el colegio y la gente no se lo permitió. Intentaron venir tres o cuatro veces". 07/05/2019 11:31

Jesús García Denuncias por el 1-O. Font es uno de los ciudadanos cuya denuncia está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona. Su relato sobre las agresiones es el de mayor calado de la jornada por ahora. 07/05/2019 11:22

Jesús García Agresiones y vejaciones de la Policía Nacional. "Sin decir nada, los agentes empezaron a coger a la gente. Me cogieron por los testículos, me levantaron hacia arriba y me dejaron caer en el suelo. Al lado mío había un señor al que levantaron por las orejas. Después a mí me cogieron tres o cuatro policías y me sacaron arrastrándome. Me tiraron como si fuera un paquete a la calle". Dice el testigo que sufrió un hematoma. Cuando se levantó del suelo, reprochó a un policía que "no había derecho a tratar a las personas mayores de esa manera". El agente le respondó que les habían mandado a hacer eso. "Después vino una mujer policía y me pegó un puñetazo en la cara". El testigo defiende que estaba hablando "correctamente" con el policía cuando fue agredido. 07/05/2019 11:21

Jesús García Font explica que llegó al centro a las seis de la mañana. Llegaron agentes de los Mossos d'Esquadra. "Estábamos haciendo un recital de poesía y no pudieron entrar", dice. Sobre las 9, aparecieron las dotaciones de la Policía. "La gente se asustó y entramos todos dentro. El aula estaba llena. Yo me quedé sentado en la puerta del aula. Entró la policía. Se pararon ante mí. Ante mí apareció un policía con una maza. Decíamos 'votarem". 07/05/2019 11:18

Jesús García Turno de otro ciudadano que votó el 1-O: Pere Font, que acude a declarar también luciuendo un lazo amarillo en el jersey. Font, ingeniero de telecomunicaciones jubilado, acudió a votar al colegio Víctor Català de Barcelona. A las 9 horas, aparecieron agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). 07/05/2019 11:16

Jesús García "La suerte era que había mucha gente que quería votar. La desgracia es que nos llegaban imágenes de lo que ocurría en otros centros de Girona. La gente se puso muy nerviosa. Intentábamos que mantuvieran la calma y en que aquello fuera una fiesta", sigue el testigo a preguntas de la Fiscalía. El interrogatorio de Consuelo Madrigal no está consiguiendo su objetivo; las preguntas, de hecho, están sirviendo en bandeja respuestas de naturaleza política de los votantes del 1-O. 07/05/2019 11:11

Jesús García Críticas a la actuación del 1-O. Las preguntas de la Fiscalía están sirviendo a los testigos para mostrar su pleno apoyo al referéndum pese a la prohibición del Tribunal Constitucional. Y para criticar que se reprimieran las votaciones. "No entendíamos cómo votar era un problema. No entendíamos que para evitar las votaciones se hicieran cargas contra la gente", dice Carreras, el carpintero de Girona. 07/05/2019 11:08

Jesús García "A los bomberos les dieron muy fuerte". El testigo sigue detallando la tensión vivida en esos momentos en el centro. "Queríamos hablar con algún mando policial. Nos dijeron que no, que ya era tarde", dice el testigo, que aesgura que se esforzó en separar a policías y ciudadanos y tratar de mantener la calma. "A los bomberos les pegaron de arriba abajo, en los cascos... A un bombero le partieron el brazo. A los bomberos les dieron muy fuerte. A la gente nos daban golpes para separarnos". 07/05/2019 11:04

Jesús García Los bomberos. En un momento dado, sigue el testigo, llegaron los bomberos. "Los bomberos dijeron que nos iban a defender". Carreras relata que los bomberos formaron una línea para separar a los policías de los ciudadanos. 07/05/2019 11:03

Jesús García Las agresiones de la Policía. El testigo explica que vio a los agentes llevarse "bolsas" con material que resultó ser del servicio de ocupación . "Pero no se llevaron urnas", dice. Unos minutos después, los agentes se dieron cuenta y regresaron. "Vuelven y empiezan a pegar a la gente que había dentro. Hacen salir a la gente chillando y llorando y la persiguen". 07/05/2019 11:02

Jesús García La llegada de la Policía. Carreras explica que pronto, por la mañana, empezaron a circular las imágenes de lo ocurrido en otros centros de votación. "La gente estaba muy nerviosa y decidimos que había que organizar las colas porque la gente estaba viendo los vídeos de otras actuaciones". Sobre el mediodía, llegaron al Servicio Municipal de Ocupación de Girona agentes del Cuerpo Nacional de Policía. "La Policía entró directamente por la puerta lateral, donde no había nadie que la custodiara. Era una salida de emergencia. Sin mediar palabra ni hablar con nadie, reventaron la puerta y entraron". El testigo asegura que "más que impedir", los ciudadanos estaban concentrados para "dificultar" la actuación policial. 07/05/2019 10:59

Jesús García Tras la renuncia a la siguiente testigo, el tribunal llama a Martí Carreras, un carpintero que acudió el 1 de octubre de 2017 al Servicio Municipal de Ocupación de Girona. 07/05/2019 10:56

Jesús García Insultos a la Guardia Civil. Budé dice que nadie insultó a la Guardia Civil cuando llegaron al centro, pero sí cuando se fueron (después de las agresiones) "¿Oyó insultos como asesinos?", pregunta Javier Ortega-Smith, de Vox. "Podría ser", dice la testigo, que matiza que responde a la acusación popular por "imperativo legal". 07/05/2019 10:53

Jesús García La influencia de las imágenes del 1-O. "Empezaron a llegar vídeos de lo que había pasado" en otras poblaciones, explica la testigo. Por eso decidió quedarse más tiempo en el colegio electoral. "Quería acompañar a la gente, estar con ellos". 07/05/2019 10:50

Jesús García "Sabía que estaba anulado, pero creo que votar es la esencia de la democracia", dice la testigo a preguntas del fiscal Fidel Cadena. "No me imaginaba que a un pueblo como Dosrius, que es pequeño, pudiera venir la Guardia Civil". 07/05/2019 10:46

Jesús García Budé, ama de casa, acudió a votar el 1-O a la Escuela del Castell de Dosrius (Barcelona). Relata la llegada de agentes de la Guardia Civil. "Nos pusimos a cantar Els Segadors. Ellos vinieron deprisa, avanzando. Cuando estaban cerca, callamos y empezamos a decir 'fora, fora' ('fuera, fuera') porque nos habían llegado vídeos de lo que había pasado en otros sitios". Budé dice que pronto comenzó la actuación policial. "Empezaron a repartirnos. Nos dieron con las porras, con los escudos, con todo..." Dice la testigo que en ningún momento se enfrentaron a los agentes ni trataron de impedir su entrada. 07/05/2019 10:45

Jesús García Carme Budé es el cuarto testigo de la sesión de este martes en el Supremo. Las defensas están haciendo desfilar por el tribunal una variada representación de votantes y situaciones ocurridas durante el 1-O. 07/05/2019 10:41

Jesús García La abogada del Estado pregunta si los agentes advirtieron a los ciudadanos concentrados frente al colegio de que iban a actuar. "La Guardia Civil no nos dijo absolutamente nada", dice Sitjà. El testigo afirma que había agentes de los Mossos d'Esquadra uniformados, pero que estaban alejados de la puerta. "¿Se permitió el acceso al centro a la Guardia Civil?" "He de creer que sí, porque entraron. No lo vi". 07/05/2019 10:39

Jesús García La Fiscalía sigue con su línea de interrogatorio: preguntar a los votantes del 1-O cómo sabían a qué colegio debían acudir y si eran conscientes de que el referéndum había sido prohibido por los tribunales. 07/05/2019 10:37

Jesús García La abogada de Jordi Cuixart pregunta si vio a ciudadanos atacando a los agentes. "No vi a nadie encararse o enfrentarse a la Guardia Civil", dice el testigo. 07/05/2019 10:35

Jesús García Imágenes de la agresión. El testigo asegura que "hay imágenes" de las agresiones que acaba de relatar ocurrida en el colegio de Dosrius. Los vídeos aportados a la causa se verán en la fase documental del juicio, cuando terminen los testigos, previsiblemente a finales de mayo. 07/05/2019 10:34

Jesús García Agresiones de la Guardia Civil. Sitja explica que las furgonetas de la Guradia Civil llegaron al Casal de les Cotxeres. Cuando lo hicieron, el testigo ya había votado. "Empezaron a empujar a la gente contra la pared del colegio electoral. Un guardia civil cogió a mi mujer y la tiró del brazo". El testigo explica que logró salir y que en ese momento vio a "una chica con muletas" tirada en el suelo. "Cuando fui a ayudarla, uno de los guardias civiles me cogió por la camiseta, tiró fuerte y se quedó con la camiseta en las manos, me la rompió. Me sujetaba por el brazo derecho y un compañero suyo, con la porra, me golpeó en la cabeza, en el hombro, en el muslo, y luego me dio una patada en la pantorrilla". 07/05/2019 10:33

Jesús García Marchena llama al tercer testigo de la jornada, otro ciudadano que acudió a votar el 1-O y también solicitado por la defensa de Jordi Sànchez. Se trata de Pere Sitja, un ingeniero informático que acudió a votar al el Casal de les Cotxeres de Dosrius. 07/05/2019 10:31

Jesús García El fiscal Fidel Cadena pregunta cómo recibió la notificación para acudir al centro de votación. "A través de los medios de comunicación". La testigo admite que había "leído" que el referéndum había sido prohibido. Cadena pregunta si, a pesar de todo, decidió ir a votar. "Ella es libre de decidir si vota o no vota, si lo considera legal o no legal. No puede usted formularle un reproche", interviene el presidente del tribunal, Manuel Marchena. 07/05/2019 10:26

Jesús García Insultos de la Guardia Civil. "Uno de los guardias me dijo subnormal. No lo tolero. Me encaré con él", relata la mujer de manera extensiva. Se sentó en el suelo, agrega, y escuchó cómo las personas que estaban dentro del centro de votación cantaba Els Segadors. Pero cuando entraron los antidisturbios, dejó de escuchar cánticos y empezó a oír "gritos". 07/05/2019 10:23

Jesús García Incidente con la Guardia Civil. "Me cogió por la espalda, me dio un pequeño meneo y cuando me quise dar cuenta ya estaba con la espalda al suelo totalmente estirada. Una vez en el suelo, rompí a llorar histérica de los nervios. Empecé a decirles 'no tenéis derecho'. Uno de los guardias me cogió del bolso y me lo estiró. 'Identifícamela que ésta se va a enterar". La mujer denuncia que los guardias civiles la grabaron y le acusaron de "hacer el ridículo". 07/05/2019 10:21

Jesús García Martínez, que luce un lazo amarillo, dice que vio furgonetas de la Guardia Civil que se dirigían a la escuela. "Salí andando hacia allí con la intención de ir al lado de mi marido y mi hijo. Pero no pude llegar. Cerca de la entrada, me pararon dos guardias civiles". La testigo explica que los guardias le preguntaron qué hacía allí, y ella explicó que iba a encontrarse con su marido y sus hijos, que estaban en el centro. "Me dijeron que no me lo consentirían". Dice que, cuando vio que los agentes "se ponían las corazas y cogían las porras", empezó a ponerse nerviosa. 07/05/2019 10:19

Jesús García Turno del segundo testigo de la jornada. Se trata de Virginia Martínez, que también estuvo presente en un centro de votación de Dosrius (Barcelona) el 1 de octubre. Martínez está jubilada, pero era profesora de enseñanza secundaria. 07/05/2019 10:15

Jesús García El popular "Joan Bonanit". El testigo que acaba de declarar, Joan Porras, es conocido con el apodo de Joan Bonanit: era la persona que, cada noche, gritaba "Bona nit" (Buenas noches) a los políticos presos desde la cárcel de Lledoners. 07/05/2019 10:14

Jesús García A preguntas de Vox, Porras dice que es miembro de la Asamblea Nacional Catalana, de Òmnium Cultural, del Barça y de un club de Manresa. Finaliza así su breve testifical. 07/05/2019 10:14

Jesús García La abogada del Estado, Rosa María Seoane, pregunta por qué no se dejó entrar a los Mossos a primera hora, pero sí por la tarde. "No tengo ni idea", responde el testigo, reacio ante las preguntas de las acusaciones. El estudiante ha explicado que pasó el fin de semana en el centro. "Fuimos para hacer una jornada de celebración en Cataluña, la fiesta de la democracia... Y para votar al día siguiente". 07/05/2019 10:13

Jesús García La fiscal Consuelo Madrigal pregunta a Porras "cómo sabía que tenía que votar" en ese colegio electoral de Manresa. "Porque es donde he votado en todas las elecciones". La fiscal pregunta si sabía que la votación estaba suspendida por el Constitucional. "No recuerdo si lo estaba. Pero no me podía plantear que no se pudiera votar. Si votar es un delito, aquí tendríamos que estar dos millones de catalanes". 07/05/2019 10:11

Jesús García Amenaza a los votantes. Porras explica que en un momento del 1-O acudieron unas personas cerca del colegio dando vivas a España y amenazándolos de muerte. Pero señala que el incidente no pasó de ahí. 07/05/2019 10:10

Jesús García Los Mossos sí actuaron en Manresa. "Cogimos unas sillas para que la gente mayor se sentara al hacer cola. A los niños y gente mayor las llevamos a otro sitio para que no les hicieran daño", dice Porras sobre la llegada de una dotación policial. Al principio pensaron que podría tratarse de fuerzas de seguridad del Estado, pero quienes acudieron fueron los Mossos. "Hicieron un cordón y no dejaban entrar a nadie, pero sí salir. Al cabo de unos minutos de mediar, entraron tres mossos dentro y salieron con unas bolsas de plástico. Se habían llevado las urnas". 07/05/2019 10:08

Jesús García Porras es un estudiante universitario que acudió a votar a un centro de Manresa (Barcelona) en el que no apareció ni la Guardia Civil ni la Policía. El testigo explica que sí había, en cambio, funcionarios de los Mossos d'Esquadra. "Estuvieron allí todo el día, intentaron entrar pero les dijimos que estábamos celebrando el día festivo. Vieron que no podían entrar". 07/05/2019 10:06

Jesús García Comienza la sesión en el Tribunal Supremo. Manuel Marchena llama a declarar al primero de los testigos previstos para este martes, Joan Porras. 07/05/2019 10:04

Fernando J Pérez Buenos días. Arranca la 40ª sesión del juicio del procés. En esta jornada declararán ciudadanos que fueron testigos de la actuación de Policía Nacional y Guardia Civil contra el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. 07/05/2019 10:04

Jesús García Finaliza la sesión de este lunes. El juicio del 'procés' se reanudará mañana, martes, a las 10 horas. 06/05/2019 18:33

Jesús García El "paro de país" del 3 de octubre. Pacheco explica, a preguntas de las defensas, que el llamado "paro de país" del 3 de octubre de 2017 -convocado en protesta por las cargas policiales del 1-O- se hizo con independencia del Govern. 06/05/2019 18:32

Jesús García "Si no puedo preguntar por el contenido de un manifiesto, no entiendo cómo puedo defender a mi cliente", protesta Marina Roig después de que Manuel Marchena haya declarado improcedentes sus preguntas al secretario general de Comisiones Obreras. "Pues si no lo entiende, tiene un problema", dice Marchena, que insiste en que sus preguntas "no tienen ninguna trascendencia jurídica". 06/05/2019 18:25

Fernando J Pérez Cuarto aviso del presidente del tribunal a la abogada Roig por hacer preguntas que llevan al testigo a dar respuestas con valoraciones de tipo sindical. "Si no puedo preguntar por el contenido del documento...", protesta Roig. El interrogatorio se está tensando por momentos."Este señor no puede venir al tribunal a disertar sobre los manifiestos de Comisiones Obreras, que son muy respetables, pero que no tienen ningún interés para nosotros. Y eso lo tiene que entender usted perfectamente", se enfada Marchena. 06/05/2019 18:24

Jesús García La protesta frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pacheco afirma que participó en el acto de protesta convocado al día siguiente al 20-S frente al Palacio de Justicia de Barcelona. A preguntas de la defensa, dice que se insistió en el "carácter pacífico" de las protestas. 06/05/2019 18:22

Jesús García "Hice un llamamiento a la respuesta unitaria y a lo que era una gestión errática del Gobierno del Partido Popular para resolver un conflicto", dice Pacheco a preguntas de la abogada de Jordi Cuixart. 06/05/2019 18:21

Fernando J Pérez Tercer aviso del juez Marchena a la letrada Marina Roig por plantear al testigo preguntas que dan pie a valoraciones jurídicas, políticas y sindicales. 06/05/2019 18:20

Jesús García El tejido asociativo catalán. Pachecho defiende que multitud de entidades participaron en las protestas. "Había una parte importante de la representación cívica y social de Cataluña", dice sobre diversos actos organizados. 06/05/2019 18:20

Jesús García "El objetivo no era impedir la entrada y registro, sino protestar", defiende Javier Pacheco sobre la movilización del 20-S. Dice que en ningún momento hubo intento de entrar en la consejería. El secretario general abandonó el lugar a las 11 de la mañana para asistir a una reunión. 06/05/2019 18:17

Jesús García Se reanuda la sesión. Turno de Javier Pacheco, secretario general de Comisiones Obreras en Cataluña. Pacheco estuvo presente en la concentración del 20 de septiembre de 2017 frente al Departamento de Exteriores, situado junto a la sede del sindicato. Desde su cuenta oficial, el sindicato llamó a movilizarse en protesta por los registros judiciales. "Entendíamos que se estaba produciendo una vulneración del autogobierno de las instituciones de Cataluña". 06/05/2019 18:13

Jesús García Manuel Marchena ordena un receso de 15 minutos. 06/05/2019 17:50

Jesús García Jordi Sànchez "es un gran defensor de toda acción pacífica y no violenta", dice Vilarasau a preguntas de la defensa. 06/05/2019 17:48

Jesús García Cuotas de socios y merchandising. Vilarasau explica que la ANC se ha financiado por las cuotas de los socios y por la venta de productos de merchandising, especialmente durante la celebración de las Diadas. El testigo explica que la entidad no recibe subvenciones públicas. 06/05/2019 17:46

Jesús García El papel de Sànchez y el asamblearismo de la ANC. La abogada pregunta a Vilarasau, de nuevo, por el papel que puede tener un presidente de la ANC (en este caso Jordi Sànchez) en las decisiones de la entidad. El testigo afirma que es un miembro más del secretario y que no podía actuar por su cuenta, sin acuerdo de la asamblea. "La ANC funciona por comisiones, y cada una es responsable de una determinada actividad". 06/05/2019 17:44

Jesús García Turno de Jordi Vilarasau, médico y director del hospital Moisès Broggi, de Sant Joan Despí (Barcelona). Su testimonio ha sido solicitado por la defensa de Jordi Sànchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC). Vilarasau dice que mantiene una relación de "amistad" con algunos de los acusados. 06/05/2019 17:42

Jesús García La defensa de Jordi Sànchez está tratando de acreditar que la ANC tiene como fundamento la actuación pacífica. Manuel Marchena ha interrumpido el interrogatorio en alguna ocasión para subrayar que "los estatutos" de la entidad independentista no son de interés jurídico para el juicio. 06/05/2019 17:39

Jesús García Morral formó parte del secretario de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) hasta 2015, durante el mandato de Carme Forcadell. 06/05/2019 17:33

Jesús García El tribunal llama a declarar a Antoni Morral, diputado de Junts per Catalunya y secretario general de Crida Nacional per la República. Morral explica que fue absuelto de prevaricación tras una denuncia del Partido Popular. 06/05/2019 17:31

Jesús García El fiscal Fidel Cadena pregunta a Miralles sobre los incidentes del 20-S -que el testigo limita al lanzamiento de una botella de plástico- y sobre la desconvocatoria ordenada por Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. 06/05/2019 17:27

Jesús García La manifestación, desconvocada. Miralles explica que, pese a haber desconvocado la manifestación, Jordi Sànchez pidió que se mantuviera "el pasillo". 06/05/2019 17:20

Jesús García Ambiente "pacífico y festivo". "Era un ambiente reivindicativo, porque había indignación. Pero a la vez muy pacífico y festivo", dice Miralles a preguntas de la defensa de Jordi Sànchez. El miembro de la ANC afirma que vio cómo "algún incívico lanzó un botellín de plástico" a los Mossos. 06/05/2019 17:19

Jesús García Periodistas en los vehículos. Miralles explica que encima de los vehículos de la Guardia Civil había periodistas. Y que fue complicado hacerles bajar. "En general se resistían porque estaban haciendo su trabajo y aquél era un ángulo perfecto para tener la foto del día. 06/05/2019 17:15

Jesús García El 20-S. Miralles explica que estuvo en el Departamento de Economía y que se fue cuando se desconvocó la manifestación, pasada la medianoche. El testigo dice que Jordi Sànchez siempre transmitió que "había que garantizar un pasillo para que la comitiva judicial y los detenidos pudieran entrar con fluidez cuando lo necesitaran". 06/05/2019 17:10

Jesús García Los voluntarios de la ANC. "La gente tenía en gran estima a los voluntarios porque garantizaban que las movilizaciones se pudieran hacer de forma cívica. Se habían ganado una autoridad moral que les recononcía la población". 06/05/2019 17:07

Jesús García Seguridad en las movilizaciones de la ANC. Miralles explica que formó parte del secretariado de la ANC y que quería aportar sus conocimientos en materia de orden público en las concentraciones organizadas por la entidad independentista. 06/05/2019 17:04

Jesús García Turno de Pere Miralles, miembro de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y uno de los organizadores de los actos de protesta convocados el 20 de septiembre de 2017 en Cataluña. Miles de personas salieron a la calle para expresar su protesta por los registros ordenados por un juez de Barcelona, que pretendían evitar la celebración del referéndum. Su testimonio ha sido solicitado por la defensa de Jordi Sànchez. El testigo se presenta como un experto en materia de prevención y seguridad pública. Es, entre otras cosas, bombero de la Generalitat. 06/05/2019 17:02

Jesús García Finaliza la declaración del sargento, primera de la tarde. 06/05/2019 16:58

Jesús García No observó el lanzamiento de botellas. El sargento cuenta que no vio el lanzamiento de botellas de plástico a compañeros suyos de los Mossos. 06/05/2019 16:53

Jesús García La intervención de Jordi Sànchez. Turno del fiscal Javier Zaragoza, que pregunta al sargento si el entonces presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez dio alguna instrucción sobre "cómo hacer su trabajo". El testigo cuenta que hizo un ofrecimiento pero que los Mossos contestaron que no. "Le dijimos que la salida sería siempre bajo protección policial porque así nos lo habían comunicado nuestros mandos". 06/05/2019 16:53

Jesús García "Había ratos más distendidos y menos. Era complicado encontrar una solución al momento", dice el sargento sobre la actitud de Jordi Sànchez en el dispositivo del 20-S. 06/05/2019 16:51

Jesús García La retirada de los vehículos. El sargento explica que a partir de las 3 de la madrugada, las grúas retiraron los vehículos destrozados de la Guardia Civil, y que habían permanecido aparcados frente a Economía durante toda la protesta. "Hubo problemas. Solo se disponía de una grúa. Acabó sobre las 7". 06/05/2019 16:46

Jesús García Economía a la 1.15 horas. El sargento explica que, tras sacar a la secretaria, regresó al Departamento de Economía a la 1.15 horas y que había "mucha menos gente". Los antidisturbios "empiezan a hacer avisos por megafonía" de que iban a actuar, explica. Algunos de los pocos jóvenes que quedaban concentrados allí estaban "en estado etílico", dice. 06/05/2019 16:44

Jesús García La salida de la secretaria. El sargento fue uno de los 'mossos' que acompañaron a la secretaria judicial, Montserrat del Toro, en su salida por una azotea del Departamento de Economía. "Subimos a la segunda planta. Fue la primera vez que vi a la secretaria. Estuvimos hablando porque se barajó que otros agentes de la Guardia Civil también pudieran salir por allí", dice el sargento. Esa última idea, sin embargo, se descartó porque "querían abandonar el servicio con sus vehículos, cosa que entiendo perfectamente", dice el sargento. Solo salió la secretaria. Explica que esperaron a que acabara la sesión en el teatro Coliseum, por donde estaba prevista su salida. "Vimos unos camerinos y ofrecimos a la secretaria sentarse. Se sentó y mi compañero y yo nos quedamos afuera esperando, hasta que los compañeros del área de mediación nos dijeron que ya podíamos bajar. Pasaron entre 5 y 10 minutos". El teatro estaba ya "completamente vacío". "No salimos con el público, nuestra sensación es que salimos con trabajadores que debían haber acabado su jornada. Salimos muy discretamente". 06/05/2019 16:41