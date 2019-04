El juicio del ‘procés’, en directo | Siguen las declaraciones de agentes de la Guardia Civil

EL PAÍS ÚLTIMA HORA | Trapero se desmarca del independentismo ante la Audiencia Nacional y reitera su “respeto” a la Constitución. El major de los Mossos d'Esquadra defiende que se puso de forma "inequívoca" a las órdenes de jueces y fiscales en su escrito de defensa. Por Jesús García. 09/04/2019 09:25

EL PAÍS “Esto no es serio, señor letrado” Por Pablo Ordaz. Tres grandes reprimendas en 24 horas ponen de relieve el disgusto del tribunal con la manera de ejercer la defensa del abogado de Jordi Sànchez. 04/04/2019 21:42

EL PAÍS Retrato del Cuerpo desnudo La opinión de Xavier Vidal-Folch. Con la declaración del quinto alto mando del cuerpo, Juan Carlos Molinero, ya tenemos una ecografía de la gran incógnita en otoño de 2017: ¿De qué lado se decantarían los Mossos? 04/04/2019 21:26

Fernando J Pérez Termina la 27ª sesión del juicio del procés. La vista oral se reanudará el martes a las 10 de la mañana. 04/04/2019 19:43

Reyes Rincón Golpes con la culata de un fusil. A preguntas de la abogada Marina Roig, el capitán admite ahora que sí se golpeó en una ocasión a un ciudadano con la culata de un fusil. Termina el interrogatorio al capitán. 04/04/2019 19:42

Reyes Rincón Uso de la fuerza. El abogado Jordi Pina pregunta al capitán si sus mandos le había dicho que podían usar la fuerza. “El uso de la fuerza está legitimado para hacer valer la ley”, explica el guardia. El agente expone que la fuerza “menos lesiva” es “la defensa” (la porra), pero que, en ocasiones, según de dónde venga la agresión, hay que dar golpes con las extremidades. El letrado pregunta también si se tomaron medidas disciplinarias contra algún agente por su actuación. El guardia afirma que no porque no se consideró que ninguna actuación fuera incorrecta. 04/04/2019 19:39

Reyes Rincón Con escopetas. El abogado de Oriol Junqueras pregunta al guardia por qué no entraron en el centro por la puerta trasera, donde había menos gente concentrada. El guardia responde que el pabellón estaba “rodeado”. “¿Para conseguir entrar tuvieron que golpear a la gente?”, pregunta el letrado. “Defendiéndonos de la agresividad de la gente”, contesta el guardia. El agente explica, a preguntas del abogado Van den Eynden, que llevaba escopetas, pero que no las podían usar. “¿Algún compañero la exhibió e hizo ademán de golpear con la culata?”. “Sí, he visto esas imágenes”, afirma el guardia. 04/04/2019 19:34

Reyes Rincón Dificultades a la salida. El agente explica a preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal que para abandonar el recinto con las urnas tuvieron que desplegar un dispositivo. Al salir, él recibió una patada en la cara. Uno de sus compañeros fue lesionado con una moneda lanzada por un ciudadano y varios recibieron golpes y patadas. “Nos arrojaron desde un casco de moto a botellas”, explica. 04/04/2019 19:27

Fernando J Pérez Detalles sobre las condiciones del suelo. Marina Roig pregunta si ese día el suelo podía estar mojado por la lluvia. "No, ese día no llovió", responde el agente. La letrada replica si estaban en el paso de cebra. "Sí, así es", afirma el agente. 04/04/2019 19:19

Fernando J Pérez Suelo resbaladizo y detenciones. Jordi Pina pregunta al agente si no es más cierto que el testigo y un compañero cayeron al suelo pero que no había líquido. "No vino un compañero a rescatar, sino a detener al chico que me había pegado la patada", afirma el agente. 04/04/2019 19:17

Fernando J Pérez Traslado al hospital. "Me llevaron luego al Hospital General de Cataluña en Sant Cugat, me mandaron una resonancia y tengo dos protusiones en las cervicales", afirma el agente. 04/04/2019 19:15

Fernando J Pérez Suelo resbaladizo. "Presuntamente habían echado lavavajillas en el suelo. Me resbalé al intentar levantar a un manifestante, caí y me dieron una patada en la cabeza" 04/04/2019 19:14

Fernando J Pérez Termina la testifical de este agente. El tribunal llama ahora a otro miembro de la Guardia Civil -según el guión de la jornada quedan alrededor de doce-. El nuevo testigo intervino el 1 de octubre en un centro escolar de Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona, 7.600 habitantes). 04/04/2019 19:11

Fernando J Pérez Sin incidentes en una localidad cercana. El agente recuerda que su unidad actuó en otra localidad cercana a Castellbisbal sin que se produjera ningún incidente. 04/04/2019 19:10

Fernando J Pérez "Som gent de pau [somos gente de paz] junto al hijos de puta, cabrones, maricones... todo era al unísono", relata el agente. 04/04/2019 19:06

Fernando J Pérez 10 heridos. En esa intervención de Castellbisbal hubo diez heridos, afirma el agente. Una tercera persona pegó otra patada en la cabeza a un guardia. También fue detenida en los días siguientes. 04/04/2019 19:03

Fernando J Pérez Un hombre en moto intentó atropellar en dos ocasiones a los guardias, afirma el agente. "Era muy agresivo, costó muchísimo trabajo reducirlo, entre tres o cuatro guardias. Intentó arrebatar el arma reglamentaria a uno de los agentes, no lo consiguió gracias al sistema antihurto". 04/04/2019 19:03

Fernando J Pérez Escenas de violencia en Castellbisbal. "En la puerta habría unas 350 personas, nos recibieron con insultos. Había gente de pie y gente sentada. Cuando se les dijo que se levantaran empezaron a sacudir patadas contra los agentes", recuerda. La gente empezó a resbalarse, se escurría muchísimo, debían haber echado algún tipo de líquido o algo". "Estando un agente en el suelo un hombre le dio una patada en el casco; se le detuvo a los dos o tres minutos", afirma el guardia. 04/04/2019 19:01

Fernando J Pérez El agente relata que cada cierta distancia había gente que comunicaba su llegada al pueblo a medida que se acercaban. "La calle estaba cortada por vallas, no podíamos avanzar con los vehículos, hablo con la patrulla de los Mossos, nos dicen que están esperándoles para liarla, que tuviéramos cuidado y que lo sentían pero que no podían ayudarnos", afirma el agente. 04/04/2019 18:57

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión. El tribunal convoca a otro guardia civil. Este agente intervino en un centro de votación en Castellbisbal (Barcelona, 12.200 habitantes). Los guardias tuvieron que cortar con una cizalla la cadena que cerraba la puerta del centro. 04/04/2019 18:51

Fernando J Pérez Receso de 15 minutos en el Tribunal Supremo. 04/04/2019 18:29

Fernando J Pérez "Cuando veo la violencia con la que son acometidos mis hombres y que la barrera no iba a aguantar, yo intento reforzarla. Uso mi defensa apoyándola en la espalda de mis compañeros, no es efectivo; apoyo el pecho y en ese momento se cae la cámara. La gente sigue arrastrando y uso la defensa para con la punta empujar a la gente de la primera línea y retroceda y aliviar la presión", afirma el sargento. "Siempre se utiliza la mínima fuerza necesaria para lograr el fin", asegura. 04/04/2019 18:27

Fernando J Pérez "Después de lo que acabábamos de soportar y lo que llevábamos encima, cada uno libera las tensiones como puede", afirma el sargento cuando se le dice si se refirió a los ciudadanos concentrados en el vídeo como "hijos de puta". 04/04/2019 18:19

Fernando J Pérez Liberación de estrés. "Es una frase pronunciada diez minutos después de la intervención por liberación de estrés", afirma el sargento sobre la frase recogida en un vídeo de que "echaba para atrás la porra como si no hubiera un mañana" o que "si no le rompió la costilla a uno poco habría faltado". 04/04/2019 18:17

Fernando J Pérez "Dar pinchazos". "Es una técnica recogida en procedimientos de control de masas, son técnicas de manejo de la defensa, un puntazo vertical u horizontal con la defensa", explica el sargento. "Que yo hable [en el vídeo] de esta técnica no quiere decir que después se aplique", afirma. 04/04/2019 18:15

Fernando J Pérez "Nos abordó la masa para rebasarnos. Los agentes que formaban la barrera estaban incapacitados para defenderse, no tienen capacidad de defensa, reciben patadas, rodillazos, puñetazos... Lesionado no tuvimos, por suerte, ninguno" 04/04/2019 18:04

Fernando J Pérez "Conté hasta 15 personas, mínimo, grabando con los móviles desde todos los ángulos, me pareció algo exagerado. Al ver que la mediación no conduce a nada, retrocedemos a donde estaba la fuerza esperando y valoramos la viabilidad de intervenir y se decide retirar la barricada de mesas y sillas", recuerda el sargento. 04/04/2019 18:01

Fernando J Pérez "Los Mossos nos advierten de la presencia de niños y gente mayor, en actitud pacífica, nos dicen que en caso de que intervengamos ellos se mantendrán al margen", recuerda el sargento. 04/04/2019 17:57

Fernando J Pérez El acceso a la localidad estaba taponado, recuerda el sargento, con tres tractores. "Calle cortada por fiesta popular", ponía un cartel, rememora el guardia. 04/04/2019 17:54

Fernando J Pérez Turno para otro agente de la Guardia Civil. Se trata de un sargento primero del instituto armado que intervino en el centro Josep Torras de Sant Martí de Sesgueioles (Barcelona, 376 habitantes). 04/04/2019 17:52

Fernando J Pérez "Me golpearon el antebrazo derecho, fui asistido al día siguiente, tuve molestias y dolores", relata el agente. "Al empujar a una persona que estaba creando resistencia activa, esa persona me dio un puñetazo", afirma. 04/04/2019 17:48

Fernando J Pérez Turno para el siguiente guardia civil testigo. Se trata de un agente raso que también participó el 1 de octubre en la actuación de la Escola Castell de Dosrius (Barcelona). "Hasta llegar a la pista de fútbol sala, el patio, no tuvimos problema. Allí nos encontramos unas 150-200 personas, estaban cantando el himno de Cataluña y fue vernos y cambió a insultos hasta el final de la actuación". 04/04/2019 17:43

EL PAÍS "Veía que la gente casi se tiraba encima de los escudos de los compañeros. Recuerdo haber visto una silla plegable de madera volando por encima de nosotros, y también una botella", cuenta el agente. Ambos objetos, reconoce, no impactaron en ningún guardia. También refiere insultos: "Hijos de puta, cobardes, feixistes, vergonya..." 04/04/2019 17:41

Fernando J Pérez "¿Está usted absolutamente seguro de que los compañeros que formaban su pelotón no estuvieron pegando con sus defensas a las personas que estaban a su izquierda?", pregunta Jordi Pina. "Yo usé la defensa para repeler patadas que se lanzaban hacia nosotros", admite el agente. 04/04/2019 17:40

Fernando J Pérez Andreu Van den Eynde hace gestos de extrañeza cuando el agente le dice que los guardias que actuaron el 1-O en Dosrius no utilizaron las defensas (porras) reglamentarias. "¿Sabe cómo se pudieron haber herido 20 ciudadanos en la intervención?", pregunta el letrado. "Lo desconozco", dice el guardia. 04/04/2019 17:36

Fernando J Pérez "Al llegar a su altura comenzaron a patear los escudos y a dar golpes, recibí un golpe en el dorso de la mano izquierda, que rompió el protector del guante. Gracias a ese protector no recibí una herida mayor", afirma el agente. 04/04/2019 17:30

Fernando J Pérez El nuevo testigo es un agente de la Guardia Civil que intervino en la Escola Castell de Dosrius (Barcelona) a primera hora de la tarde del 1-O. Ante el centro de votación había, según el agente, unas 150 personas cantando Els Segadors. "Al vernos llegar comenzaron a decir fora, fora y a proferir algún insulto aislado", afirma. 04/04/2019 17:26

Fernando J Pérez El presidente del Tribunal, Manuel Marchena, niega el uso de la palabra a Andreu Van den Eynde, que pretendía la exhibición de un vídeo. En las últimas jornadas la tensión entre el magistrado y algunos de los abogados defensores ha escalado varios grados. 04/04/2019 17:25

Jesús García Marchena y Pina. "Si quiere, testifica usted. Esto no es serio, señor Pina", replica Manuel Marchena al abogado, que se ha convertido en uno de sus blancos favoritos durante el juicio. 04/04/2019 17:17

Jesús García Turno de un sargento de la Guardia Civil. Explica que intervino, durante el 1 de octubre, en tres centros de votación de distintas localidades. Fue herido en la última de las intervenciones, en Vilalba Sasserra, un pequeño municipio de menos de 700 habitantes en la provincia de Barcelona. Explica que la gente, a la que define como una "masa", estaba concentrada en actitud "hostil". Fue lesionado en el hombro al retirar a la gente del pasillo. "Había una muleta por ahí y alguien golpeó con la muleta al casco de un compañero. Hubo enfrentamiento. Recibí bastantes golpes". 04/04/2019 17:04

Jesús García El abogado Benet Salellas pregunta por los 14 ciudadanos heridos en el instituto Quercus de Sant Joan de Vilatorrada. "No tengo ninguna explicación", responde el agente. Las defensas están tratando de darle la vuelta a la declaración de los agentes y dan a entender que lo que explican no es -al menos- todo lo que ocurrió en los colegios electorales. La prohibición de exhibir vídeos de lo ocurrido en esos centros de votación, sin embargo, imposibilita el contraste. 04/04/2019 16:56

Jesús García Otro agente de la guardia civil que actuó en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) explica la agresión de la silla. Y añade que el individuo que la lanzó fue detenido unos días después. 04/04/2019 16:53

Jesús García Turno de un guardia civil que intervino en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona). Explica que nada más abrir la puerta, alguien lanzó una silla contra uno de los agentes, que cayó al suelo. 04/04/2019 16:42

Jesús García Turno de un guardia civil herido durante la intervención en Fonollosa (Barcelona) el 1-O. "Había barricadas hechas con paja", explica el testigo. El agente fue golpeado. "Un señor aprovechó para darme una patada en la tibia izquierda". 04/04/2019 16:29

Jesús García Dos visiones sobre la violencia el 1-O. "¿Su pelotón tiró a gente al suelo y la arrastró?", pregunta Marina Roig, abogada de Jordi Cuixart. La respuesta del guardia civil molesta a la abogada, que pone caras de incredulidad. "La gente se tiraba al suelo por propia iniciativa y desde allí nos daban patadas", explica. 04/04/2019 16:25

Jesús García El falso pacifismo de los votantes, según el guardia civil. "Nos agredían, nos quitaban los elementos de los chalecos... Y en el momento en que actuabas, ese señor levantaba las manos como diciendo 'no he hecho nada'. Como el resto de compañeros, el testigo niega haber presenciado golpes de agentes a ciudadanos. 04/04/2019 16:20

Jesús García "Llevábamos boinas. No íbamos equipados como control de masas porque no esperábamos una reacción tan agresiva", explica el guardia, ahora a preguntas del abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, Andreu van den Eynde. 04/04/2019 16:16

Jesús García "Un señor con las dos manos me agarró la pistola. Por suerte tenemos unas fundas que tienen un sistema de seguridad importante", explica el agente sobre lo ocurrido en Dosrius. El guardia civil explica que sufrió una lesión en el cuarto dedo de la mano izquierda. 04/04/2019 16:08

Jesús García Turno de otro guardia civil herido en los hechos de Dosrius (Barcelona) el 1-O. "Empecé a ver cabezazos, puñetazos, patadas", explica sobre los incidentes ocurridos en el colegio electoral de esa población, donde actuó la Guardia Civil. 04/04/2019 16:08

Jesús García Se reanuda la sesión en el Tribunal Supremo. 04/04/2019 16:07

Jesús García El presidente del tribunal, Manuel Marchena, da por finalizadas las declaraciones de esta mañana por obligaciones de los miembros del tribunal. La 27ª sesión del juicio del 'procés' se reanudará a las 16 horas. 04/04/2019 12:32

Jesús García Revés a la línea de preguntas sobre la no violencia. El abogado de Oriol Junqueras pregunta, como siempre, si "la gente tenía levantadas las manos en el aire" para dar a entender que los ciudadanos mantuvieron una actitud pacífica. La pregunta se acaba girando en contra de las defensas. "Sí, las tenían levantadas... Y por debajo daban patadas". 04/04/2019 12:28

Fernando J Pérez "La gran mayoría no llevaba defensa (porra), porque en principio no iba a haber ningún conflicto, íbamos a retirar a la gente de palabra", afirma el guardia civil. 04/04/2019 12:28

Jesús García "La doctora no nos quiso atender en primera instancia", dice el testigo. Es el segundo guardia civil que relata las pegas que puso la doctora para atenderles por las heridas sufridas el 1-O. Tras hablar con el director del centro, la doctora finalmente accedió a atenderles. 04/04/2019 12:25

Jesús García Turno de otro guardia civil, el tercero, que intervino en un centro de votación en Dosrius (Barcelona), donde también fue golpeado. "Íbamos sin equipar porque en principio iba a estar todo pacífico. Fui de los primeros que llegó a la barrera de personsa. Pedí por favor que se quitaran y lo primero que hicieron fue darme un puñetazo en la boca". 04/04/2019 12:21

Fernando J Pérez El tribunal llama al tercer guardia civil. Este testigo también intervino en Dosrius (Barcelona). "Nosotros llegamos sobre las 10.10 sin equipar porque en principio iba a ser todo pacífico. Fui de los primero que llegaron a la barrera, lo primero que hicieron fue darme un puñetazo en la boca y me quitaron la prenda de cabeza y se la empezaron a lanzar unos a otros. Me empezaron a dar patadas, empujones y pisotones". 04/04/2019 12:21

Jesús García Las defensas tratan de minimizar el relato del guardia civil y las lesiones recibidas. También intentan acreditar que la actitud de los votantes no fue violenta. Esta línea de preguntas se repite con los guardias civiles heridos durante el 1-O y que están prestando declaración estos días ante el Tribunal Supremo. 04/04/2019 12:16

Fernando J Pérez El cabezazo, en la ceja izquierda, le produjo una hinchazón, refiere el agente. "Yo vi que a otro compañero recibió un puñetazo en la cara. íbamos pidiéndoles por favor que se fueran apartando e intentando apartarles. Íbamos abriendo un pasillo como podíamos para que entrase la comitiva", rememora el guardia civil. "Tuvimos que empujarles, proporcionalmente, para que se apartaran", explica. "Tuvimos que salir corriendo", cuenta. 04/04/2019 12:11

Jesús García Turno de un agente de la Guardia Civil que participó también en el Casal de les Cotxeres en Dosrius (Barcelona). Dice el agente que no recuerda el nombre del pueblo, pero que fue lesionado por "un cabezazo en la ceja" en una de las intervenciones. 04/04/2019 12:08

Fernando J Pérez El tribunal llama al segundo guardia civil de la jornada. Este agente, de 31 años y propuesto por el fiscal, participó en un dispositivo de Dosrius, en el que recibió un cabezazo en la ceja. 04/04/2019 12:08

Fernando J Pérez "En algún momento tienes que tirar [a la gente al suelo] cuando te tratan de manera violenta y tienes que hacer tu trabajo", explica el agente a preguntas de la letrada Marina Roig. 04/04/2019 12:07

Fernando J Pérez "Explique qué es la etiología de los insultos, que el tribunal no lo entiende", espeta un Marchena cada vez más impaciente ante las preguntas de Jordi Pina. 04/04/2019 12:05

Fernando J Pérez "Formule una pregunta, que las generales de la Ley ya se las ha formulado el presidente", le reprende el juez Marchena al abogado Jordi Pina cuando este le recuerda al testigo que está bajo juramento. 04/04/2019 12:03

Jesús García El guardia relata que hubo "insultos, gritos y todo tipo de amenazas" por parte de los concentrados, además de golpes. "Sufrí una patada". Explica el testigo que finalmente consiguieron retirar a las personas y entrar al centro. Al salir, la gente "empezó a golpear a los coches y a gritar". Había una patrulla de Mossos en la zona, pero los agentes "permanecieron al margen de forma pasiva". 04/04/2019 11:55

Jesús García Es el turno de un guardia civil que intervino en un colegio electoral el 1 de octubre en el municipio de Dosrius (Barcelona). Dice que la actitud de la gente era "algo violenta". "El jefe del dispositivo les explicó a lo que íbamos". 04/04/2019 11:53

Jesús García Se reanuda la vista del juicio del 'procés', que esta mañana se alargará solo hasta las 12.30 y no hasta las 14 horas como es habitual. 04/04/2019 11:51

Fernando J Pérez Receso de 15 minutos. 04/04/2019 11:26

Fernando J Pérez Termina la declaración del comisario de Mossos Juan Carlos Molinero. A partir de ahora, la jornada se completa con la testifical de 27 guardias civiles. 04/04/2019 11:24

Fernando J Pérez Marina Roig, abogada de Jordi Cuixart, presidente de Òmnium, pregunta a Molinero sobre las concentraciones en los colegios la víspera del 1-O. "La valoración de riesgos de los Mossos era de que mayoritariamente todas las actividades organizadas o previstas ante del 1-O serían totalmente pacíficas y no se detecta ninguna información que nos permita conocer que haya grupúsculos que preparen actividades violentas o agresivas en esa jornada" 04/04/2019 11:22

Fernando J Pérez Molinero relata que el 1-O hubo "diversas comunicaciones entre Ferran López [comisario de los Mossos] y Pérez de los Cobos por teléfono y correo electrónico tras la quiebra de las reuniones de coordinación". "Consideramos que teníamos la obligación de informar de lo que estamos haciendo al máximo responsable del operativo", señala el comisario. 04/04/2019 11:01

Fernando J Pérez Melero pregunta sobre la unidad de acción ante el 1-O de los tres cuerpos policiales -Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos-. El comisario Molinero dice que no hubo discrepancias sobre el operativo entre las distintas policías coordinadas por el coronel Pérez de los Cobos. 04/04/2019 10:59

Fernando J Pérez La primera cuestión de Melero a Molinero busca contrarrestar la última pregunta del fiscal Zaragoza: pregunta al comisario si antes del 1-O hubo mossos lesionados en actuaciones de orden público contra el referéndum ilegal. Molinero responde que sí, que se produjeron algunas lesiones, por lo general leves. 04/04/2019 10:46

Jesús García El abogado Javier Melero pregunta si las manifestaciones públicas de Forn "modificaron" las pautas de actuación de Mossos. "En ningún caso", responde Molinero. 04/04/2019 10:45

Fernando J Pérez Turno para la abogada del Estado, Rosa Seoane. La letrada pregunta sobre el decomiso del material del referéndum en los colegios que cerraron los Mossos el 1-O. En algunos se incautaron las urnas después del recuento. 04/04/2019 10:43

Fernando J Pérez Incidentes similares. Molinero sostiene que los Mossos tuvieron incidentes similares a los protagonizados por Guardia Civil y Policía Nacional el 1 de octubre. "Usamos en cada caso la fuerza que se consideró oportuna atendiendo a los criterios de actuación básica". El fiscal Zaragoza pregunta si hubo algún mosso herido, lesionado o agredido el día del referéndum: Molinero reconoce que no aunque dice que algunos recibieron insultos. 04/04/2019 10:41

Jesús García Enfrentamientos de mossos y ciudadanos. El fiscal pregunta, irónicamente. en cuántos colegios electrales se produjeron "enfrentamientos" entre mossos y votantes. "En diversos", dice Molinero. El fiscal pregunta si fueron el mismo tipo de incidentes que ocurrieron con Guardia Civil y Policía. El comisario defiende que sí porque no pudieron "materializar" la entrada a los colegios porque había una "resistencia pasiva". 04/04/2019 10:39

Fernando J Pérez "¿Por qué no dispusieron a la Brigada Móvil, la unidad más especializada en materia de orden público [para evitar el referéndum]?", pregunta Zaragoza. "Trabajó el 75% de la unidad, estuvo destinada en la ciudad de Barcelona para hacer frente a situaciones, controlar diversas manifestaciones, concentraciones y actos públicos en la ciudad, manifestaciones de signo totalmente opuesto, anarquistas y de exterma derecha… La Brimo estuvo trabajando, destinada en Barcelona en prevención de disturbios, no en el cierre de los colegios, labor que efectuaron las Areas Regionales de Recursos Operativos (ARRO)", otra fuerza de orden público, explica Molinero. 04/04/2019 10:37

Jesús García "¿No consideraron que la ocupación de los colegios fue una actividad de preparacion del referendum?", pregunta Zaragoza. "Había actividades culturales, académicas, festivas, formativas... Pero no había urnas, no había listados electorales, papeletas... Entendíamos que no podíamos cerrar esos colegios. Y en todo caso el auto facultaba también a otros cuerpos policiales a hacer esa tarea", responde Molinero. 04/04/2019 10:32

Jesús García El cierre de locales del 1-O. El fiscal pregunta por el contenido del auto del 27 de septiembre de 2017 y recuerda al comisario que pedía cerrar centros ya antes del 1 de octubre. "Tras 4.400 actas que se levantan de estos posibles colegios electorales, no se detecta absolutamente ninguna actividad vinculada directamente con el posible proceso electoral. No se pueden cerrar esos colegios de forma preventiva, porque no tienen material ni logística". 04/04/2019 10:30

Fernando J Pérez Visto bueno de Pérez de los Cobos. El interrogatorio de Zaragoza versa sobre ahora sobre el dispositivo de los Mossos para evitar el referéndum ilegal del 1 de octubre, que consistió en la presencia de "binomios" (parejas) de Mossos de seguridad ciudadana en las puertas de todos los colegios de Cataluña. Molinero afirma que el dispositivo contó con el visto bueno del coordinador del dispositivo, el coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos. 04/04/2019 10:29

Fernando J Pérez Turno para el fiscal Javier Zaragoza. El representante del ministerio público interroga a Molinero por las declaraciones de Joaquim Forn sobre que los Mossos dejarían votar con tranquilidad el 1-O. "Nosotros recibimos con preocupación estas declaraciones, teníamos perfectamente claro cuál iba a ser nuestro papel, que era el cumplimiento de la legalidad vigente y de las instrucciones de la Fiscalía y el TSJC y así se lo hicimos saber al conseller Forn el 26 y 28 de septiembre en las reuniones de prefectura. Tuve ocasion de coincidir con el de forma casual por la calle una semana antes y de forma distendida me manifestó que entendía y comprendía nuestro papel y posicionamiento y que su consellería sin duda no nos iba a poner en situación de elegir entre una cosa y otra". 04/04/2019 10:23

Jesús García Impedir el 1-O, cuestión de los tres cuerpos. "El auto del TSJC deja muy claro que la responsabilidad de impedir el 1 de octubre es por igual de los tres cuerpos policiales. Bajo la dirección del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos", explica Molinero a preguntas de Vox, que finaliza así su interrogatorio al comisario. 04/04/2019 10:20

Fernando J Pérez Javier Melero, abogado de Joaquim Forn, protesta por las preguntas "capciosas, sugestivas o impertinentes" del letrado de Vox. 04/04/2019 10:20

Jesús García Comunicaciones fuera de la emisora. Molinero afirma que los Mossos solo tienen "una emisora, que es la oficial" y que tiene distintos canales. La clave 21, explica a preguntas de Vox, es un "código" en el que se le infroma a la patrulla que llame por teléfono en vez de por emisora. "Esas claves las utilizamos nosotros, la Policía, la Guardia Civil, las policías locales..." 04/04/2019 10:14

Jesús García Molinero niega "rotundamente" los seguimientos de Mossos. Molinero niega "rotundamente" que los Mossos siguieran a Guardia Civil o Policía. "Ni el 1-O ni en ninguna otra ocasión nos hemos dedicado a seguir a otros cuerpos policiales". El comisario admite que patrullas de Mossos informaron de la salida de agentes de algunas dependencias, pero no como fórmula de espionaje sino para prevenir altercados. 04/04/2019 10:13

Jesús García La actitud de Puigdemont. En la reunión del 26 de septiembre, Puigdemont no dio una respuesta concreta a las tribulaciones de los Mossos, pero sí les trasladó que tenía "un mandato" para celebrar el referéndum. Vox pregunta si en la reunión posterior, la del 28 de septiembre, el expresident -huido a Bélgica- afirmó que declararía la independencia si había violencia el 1-O. Molinero matiza y extiende la respuesta que sobre ese tema reveló el miércoles el número dos de Mossos, Ferran López. "Cuando ya habíamos dado por finalizada la reunión, recuerdo que el major hizo una última reflexión. Dijo: "Espero, president, que el domingo no haya ninguna desgracia importante que tengamos que lamentar". A esa reflexión, "efectivamente, el presidente de la Generalitat dijo que si se daba esa situación límite procedería a declarar la independencia de Cataluña en aquel momento". 04/04/2019 10:05

Fernando J Pérez "Comentamos que se podrían producir enfrentamientos entre las fuerzas de policía y los ciudadanos en los colegios", recuerda Molinero. 04/04/2019 10:02

Fernando J Pérez Conflictividad social. "Trasladamos [a Puigdemont] que nuestros servicios de inteligencia e información decían que iba a haber entre dos y tres millones de personas en la calle, y eso junto con las instrucciones que recibíamos de las fuerzas de seguridad iba a crear situaciones de conflictividad social, que veíamos de forma preocupante". 04/04/2019 10:01

Jesús García Los riesgos previstos para el 1-O. El abogado de Vox pregunta si trasladaron la preocupación por el riesgo de altercados. "Lo que explicamos en las dos reuniones es que nuestros servicios de inteligencia e información trabajaban con la previsión de que el 1 de octubre iba a ver 2,5 o 3 millones de personas en la calle". Molinero relata que trasladaron que podía haber "conflictividad social". El comisario no está siendo tan explícito como sus colegas Trapero o López sobre la posibilidad de que hubiera comportamientos violentos. "Era probable que pudiera haber enfrentamientos", dice al fin. 04/04/2019 10:01

Jesús García Los Mossos "iban a cumplir con la ley". "Les transmitimos nuestras preocupaciones. Durante una hora, hora y cuarto, le expusimos nuestra preocupación al presidente y al conseller y les transmitimos que nosotros teníamos unas instrucciones de la Fiscalía y que no tuvieran ninguna duda de que los Mossos iban a cumplir con la legalidad vigente". 04/04/2019 09:59

Jesús García Las reuniones del 26 y 28 de septiembre con los políticos. Molinero explica ahora las reuniones de la cúpula de Mossos con el Govern los días 26 y 28 de septiembre. Ambas, explican, fueron "a instancias de la prefectura y personalmente del major Trapero". 04/04/2019 09:57

Jesús García La orden de Fiscalía de precintar colegios. Vox pregunta ahora sobre la orden de Fiscalía (sustituida por el auto del TSJC de 27 de septiembre de 2017) de precintar los colegios electorales. "Estudiamos qué probabilidades hay de cumplimiento real de esta instrucción, porque pedía que durante las horas previas se visitaran los colegios. Se procediera al comiso de material, precintos sólidos, vigilancia permanente hasta el 1 de octubre, un perímetro de seguridad..." Era una "magnitud desconocida" en cualquier otro operativo, advierte Molinero. 04/04/2019 09:56

Jesús García Las órdenes de la Fiscalía para actuar en los colegios electorales. Vox pregunta por las acciones de Mossos para cumplir la orden de Fiscalía de acudir a los centros de votación antes del 1-O. "Se levantaron más de 2.200 actas. Se procedió a la identificación del responsable de esos centros. Se le advirtió del escrito de la Fiscalía...", relata Molinero. 04/04/2019 09:54

Jesús García El nombramiento de De los Cobos y los "binomios" de Mossos. Molinero explica ahora el nombramiento del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos como coordinador del dispositivo del 1-O. El comisario explica que fue Ferran López quien asistía a las reuniones de coordinación. El abogado de Vox pregunta si hubo "discrepancias" con Pérez de los Cobos. "Hubo diferencia de opiniones, pero no por el nombramiento, por este y otros motivos". "¿Recuerda si había discrepancias en el sistema de binomios?", pregunta Ortega-Smith. "Creo que no", dice Molinero. "En ningún momento se cuestionó eso. Fue una propuesta de despliegue que fue aceptada por el responsable de coordinación". Molinero alude a la propuesta que Ferran López explicó ayer en su declaración, sobre la necesidad de establecer un centro de coordinación único. 04/04/2019 09:53

Fernando J Pérez "En el CECOR [centro de coordinación] más que recibir instrucciones lo que hacíamos era dar instrucciones operativas", le corrige Molinero a Ortega Smith. 04/04/2019 09:50

Jesús García El Departamento de Economía. El abogado de Vox pregunta si Jordi Sànchez y Jordi Cuixart actuaron como "mediadores" de los concentrados. "Sé que hubo conversaciones de mediación entre el operativo policial y especialmente el señor Jordi Sànchez". El objetivo era "intentar minimizar los efectos" de la concentración frente al Departamento de Economía. Molinero niega que actuaran como "intermediación", sino que se les demandó "algún tipo de gestión". 04/04/2019 09:49

Jesús García Los hechos del 20-S. Molinero explica que, durante los registros judiciales del 20-S, estuvo presente en el centro de coordinación instalado en el complejo Egara, la sede central de los Mossos. "Estaba el major del cuerpo, Ferran López, yo mismo y otros mandos de los Mossos". 04/04/2019 09:48

Jesús García Los registros de Unipost. Molinero asegura que no tuvo "ninguna intervención" en los registros del 19 de septiembre de 2017 en la sede de Unipost, la empresa de mensajería a la que la Generalitat encargó la distribución de sobres y papeletas para el referéndum. 04/04/2019 09:47

Jesús García El Consejo de Policía no tiene como misión dar instrucciones operativas a los Mossos, explica Molinero, de modo que allí "no se dio ninguna instrucción sobre el 1 de octubre" por parte del exconsejero de Interior Joaquim Forn. El comisario asegura que algún sindicato sí preguntó por la actitud de Interior ante el 1-O. "Forn nos dijo que los Mossos debían cumplir las órdenes judiciales y que el departamento no se inmiscuiría en la labor de los Mossos". 04/04/2019 09:45

Fernando J Pérez "No se hizo ninguna modificación al diseño del Plan Ágora [por parte de Joaquim Forn, exconsejero de Interior]", afirma Molinero. 04/04/2019 09:44

Jesús García El 14 de septiembre, recuerda Vox, la Fiscalía pidió a los Mossos que elaboraran un plan de actuación sobre el 1-O. Molinero explica, a preguntas de Javier Ortega-Smith, que el plan Àgora "nada tenía que ver" con esa instrucción de la Fiscalía porque era anterior. 04/04/2019 09:43

Jesús García Las instrucciones de Fiscalía. Vox pregunta ahora por las instrucciones dictadas por la Fiscalía. Molinero recuerda que era el 'major' de los Mossos, Josep Lluís Trapero, quien acudía a esas reuniones y que después trasladaba su contenido a los mandos de los Mossos. El comisario explica que los Mossos dieron las instrucciones precisas para cumplir esas órdenes. 04/04/2019 09:42

Jesús García La reunión entre Mossos y Forn. Vox pregunta por una nota del Departamento de Interior en la que se aseguraba que los Mossos iban a garantizar la votación del 1 de octubre. Molinero niega que en la reunión previa a esa nota se hablara del referéndum. 04/04/2019 09:41

Fernando J Pérez Molinero era comisario jefe de Coordinación Central y ahora está al mando de la comisaría general de Movilidad. 04/04/2019 09:39

Jesús García Molinero era jefe de la comisaría superior de coordinación central de los Mossos durante el otoño de 2017. Vox es la única acusación que ha pedido la comparecencia de Molinero, de modo que comienza el interrogatorio. 04/04/2019 09:39

Jesús García Comienza la 27ª jornada del juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo. Esta mañana declara el comisario de los Mossos d'Esquadra Joan Carles Molinero, que también está siendo investigado en un juzgado de Barcelona por la supuesta pasividad de los Mossos el 1-O. Molinero informa no obstante de que está dispuesto a declarar. 04/04/2019 09:37

Fernando J Pérez Comienza en el Supremo la 27ª sesión del juicio del procés. El tribunal llama al comisario de Mossos Juan Carlos Molinero. Este mando de la policía autonómica se encuentra imputado por un juez de Cornellà (Barcelona) por la actuación del cuerpo en los días más duros del desafío soberanista del otoño de 2017. 04/04/2019 09:37

EL PAÍS A continuación, será el turno de 27 guardias civiles, todos ellos agentes que participaron en el dispositivo policial para tratar de impedir el referéndum del 1 de octubre en diferentes centros de votación de las provincias de Barcelona y Tarragona. 04/04/2019 09:22

EL PAÍS Joan Carles Molinero estaba citado este miércoles después del comisario Ferran López, pero la extensión de la declaración de éste ha llevado al tribunal a aplazar su comparecencia hasta este jueves. 04/04/2019 09:20

EL PAÍS Buenos días. Este jueves se celebra la vigésimo séptima sesión del juicio que dará comienzo a las 9:30. Comenzará declarando como testigo el comisario de los Mossos Joan Carles Molinero, que era el jefe de la Comisaría Superior de Coordinación Territorial durante el 20 de septiembre de 2017 y el 1-O. También están citados hoy 27 guardias civiles. 04/04/2019 09:16

Fernando J Pérez Termina la 26ª sesión del juicio del procés. La vista oral se reanudará mañana a las 9.30. 03/04/2019 19:25

Fernando J Pérez Termina la declaración del cabo primero. El último testigo es un guardia civil que también inspeccionó los vehículos que el 20-S sufrieron desperfectos en la actuación de la Guardia Civil en la Consejería de Economía. El agente recuerda que los coches estaban llenos de basura y con daños en todo el interior. "Literalmente cortaron los asientos en trozos", afirma. 03/04/2019 19:20

Fernando J Pérez "Las luces de los rotativos, que van protegidas por alambre también estaban rotas", afirma el agente. Los cuatro vehículos no logotipados que acudieron a la Consejería de Economía el 20-S también sufrieron diversos daños, constata el cabo primero. 03/04/2019 19:16

Fernando J Pérez Tres vehículos eran Nissan Patrol logotipados: "Estaban los tres iguales, irreconocibles, con pegatinas, adhesivos sobre la república, la democracia, las votaciones del 1-O, tenían las ruedas rajadas, pinchadas con armas blancas, habían vertido la basura de los contenedores en el interior, y habían hecho pintadas en la chapa con pintura y rotulador indeleble; habían rascado la pintura con insultos, habían arrancado los espejos retrovisores. Las tres ventanillas del lado derecho y el maletero fracturadas... La carrocería, el techo y el capó estaban abolladas. La emisora oficial de comunicaciones estaba arrancada. Los botiquines y extintores no estaban, limpiaparabrisas, retrovisores, reposacabezas, los protectores de las ruedas estaban arrancados...", cuenta el agente. 03/04/2019 19:14

Fernando J Pérez El testigo termina de declarar. El tribunal llama a un cabo primero de la Guardia Civil. Este agente pertenece al laboratorio de criminalística de la Policía Judicial de Barcelona y realizó el informe sobre los daños sufridos por los vehículos oficiales de la Guardia Civil durante el registro de la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017. 03/04/2019 19:09

Fernando J Pérez La persona detenida en el CAP de Sant Andreu agredió presuntamente a un guardia: "Lo tira al suelo, cae encima de él y le aplica una técnica de estrangulamiento en el suelo", afirma el teniente. 03/04/2019 19:02

Fernando J Pérez El teniente señala que no recibieron ayuda de los Mossos durante esa intervención y en otra realizada en el centro Montserrat Roig. 03/04/2019 19:01

Fernando J Pérez "Recibimos patadas, empujones y esputos", afirma el teniente. Dice que hubo un lesionado durante la detención de un ciudadano. "Tuvimos que volver porque no se intervino ninguna urna, volvimos a las 13.18 y se incautaron tres urnas", recuerda. 03/04/2019 18:59

Fernando J Pérez El teniente refiere que los concentrados ante ese centro de votación, unos 200, profirieron insultos contra la Guardia Civil. "Había una veintena de personas dentro, detrás de la puerta, impidiéndonos la entrada". 03/04/2019 18:57

Fernando J Pérez El siguiente testigo es otro teniente de la Guardia Civil. Este mando era el jefe de seguridad del dispositivo que actuó en el Centro de Atención Primaria de Sant Andreu de la Barca (Barcelona). 03/04/2019 18:55

Fernando J Pérez "Llegamos empapados, ¿y sabe por qué? Porque fuimos exquisitos, exquisitos, lo hicimos todo con nuestras manos", le dice el teniente al abogado Solà sobre la actuación en Castellgalí. 03/04/2019 18:54

Fernando J Pérez "Formule las preguntas con la seriedad y profesionalidad con la que habitualmente se conduce en la sala", conmina el juez Marchena al letrado Àlex Solà, defensor de Jordi Cuixart, cuando este pregunta al teniente sobre detalles de la intervención de la Guardia Civil en Castellgalí (Barcelona). 03/04/2019 18:53

Fernando J Pérez El equipo del teniente de la Guardia Civil que declara ahora también actuó en el Ayuntamiento de Fonollosa (Barcelona). El mando del instituto armado recuerda que en ese pueblo un mosso les dio los buenos días y les indicó el camino a la Casa Consistorial. "La verdad es que se le veía preocupado", rememora. 03/04/2019 18:47

Fernando J Pérez "Había niños de corta edad que sus padres llevaban en brazos y ancianos, sacaron a un anciano de 85-90 años que estaba llorando, desorientado, y que estaba acompañado por su hijo, de 45 años", cuenta el teniente. El mando también dice que le llamó la atención la cantidad de gente grabando la escena con el móvil y lo atribuye a un intento de provocar a los agentes para que les golpearan e "inmortalizar el momento". 03/04/2019 18:42

Fernando J Pérez Insultos en catalán y en castellano. La actitud de los Mossos, afirma el teniente, envalentonó a los ciudadanos concentrados ante el colegio electoral. Según el mando, los congregados comenzaron a insultarles tanto en catalán como en castellano. 03/04/2019 18:40

Fernando J Pérez Mossos increpando a los guardias civiles. "Cuando me retiro atrás, uno de los guardias me dice que hay un jefe de los Mossos que quiere hablar conmigo, le di los buenos días, no me los devolvió, y me pregunta si voy a desalojar y que si tengo orden judicial. Le digo que sí y pone cara muy extraña. Cuando consigo entrar en el colegio, viene un guardia de los míos un poco nervioso y me dice que fuera hay cuatro mossos y un oficial que les habían gritado, increpado y que les dicen que qué vergüenza, que quieren ver la orden judicial y hablar con el jefe del dispositivo". 03/04/2019 18:39

Fernando J Pérez "Iluso de mí que pensaba que iba a poder hacer algo con 25 hombres. Cuando llegamos entrelazaron los brazos (...) A 30 metros del colegio había un mosso y una mossa, les pregunto por dónde se accede al colegio y su contestación fue "no lo sé". Ahí me percaté de que poco iba a hacer", evoca el mando de la Guardia Civil. 03/04/2019 18:35

Fernando J Pérez "La actitud clara era de obstaculizar la labor policial y no dejarnos pasar (...) me dio la sensación de que estaban muy organizados con roles asignados cada uno. Había gente apostada a la entrada del pueblo para avisar de nuestra llegada; después gente en la puerta, y después gente en el interior del colegio", recuerda el teniente. 03/04/2019 18:33

Fernando J Pérez Se reinicia la sesión con la testifical de un teniente de la Guardia Civil. Este mando dirigía el dispositivo que actuó el 1-O en Castellagalí (Barcelona). 03/04/2019 18:31

Fernando J Pérez Receso de 15 minutos en el Tribunal Supremo. 03/04/2019 18:08

Jesús García Las defensas preguntan si había alguna indicación previa de la autoridad para intentar "un diálogo" con los ciudadanos. "No consiguieron mediar, se tuvieron que dar la vuelta", dice sobre el intento de los Mossos de hablar con los votantes para desalojar el centro de votación. 03/04/2019 18:03

Jesús García Turno de un cabo primero de la Guardia Civil. Formaba parte del equipo que actuó en Sant Iscle de Vallalta para "dar apoyo" a los compañeros. El agente relata los insultos y amenazas que recibieron y que las personas concentradas (unas 200) intentaron impedir la entrada de los funcionarios. "Ejercían resistencia activa. Nos empujaban, nos daban patadas, puñetazos... Me fracturaron el dedo meñique de la mano izquierda. Me ha quedado deformación". 03/04/2019 17:57

Jesús García El abogado de Jordi Cuixart pregunta por qué se eligieron dos pueblos "pequeños", como Sant Cebrià y Sant Iscle, para actuar el 1-O. El capitán dice que lo desconoce. 03/04/2019 17:51

Jesús García Turno de un capitán de la Guardia Civil que dirigió los operativos del 1-O en los centros de votación de Sant Cebrià de Vallalta y en Sant Iscle de Vallalta. El capitán relata los problemas que tuvieron los agentes para acceder a los colegios usados para votar en la consulta ilegal. 03/04/2019 17:41

Jesús García Turno del quinto guardia civil herido en Sant Cebrià de Vallalta. El agente dice que intentaron que las personas se marcharan de forma voluntaria y que empezaron a recibir "patadas y puñetazos". "Intentaron arrebatarme el arma. Tiró de un cable antihurto que va unido a la pistola y al cinturón, lo arrancaron, hay que hacer bastante fuerza... Y posteriormente asieron el arma por la empuñadura intentando tirar de ella". Los que tiraban, sin embargo, no encontraron el "mecanismo" adecuado para retirar el arma de la funda. 03/04/2019 17:26

Jesús García Tensión por la actuación policial. La defensa trata de demostrar que si hubo tensión en algunos momentos fue porque, previamente, la Guardia Civil había actuado en el colegio de Sant Cebrià de Vallalta con violencia. Marina Roig pregunta si las amenazas empezaron después de que los guardias golpearan con las defensas y patearan a diversos ciudadanos. El testigo afirma que lo desconoce. 03/04/2019 17:20

Jesús García Turno del cuarto guardia civil herido en Sant Cebrià de Vallalta, que también acudió como refuerzo al equipo que había intentado entrar en el colegio. A preguntas del fiscal, el agente afirma que estaban "sentados" en la rampa de acceso y "no se movían de ahí". "Hijos de puta, asesinos, fascistas", dice el guardia sobre los insultos recibidos durante la actuación, en la que no recibieron, agrega, el apoyo de los Mossos. El agente fue herido durante la actuación policial. "Procedimos a evacuar a la gente de la rampa. En un momento dado, recibí un golpe en el brazo. No lo vi porque estaba girado, pero puede ser que fuese una patada, sentí bastante dolor". 03/04/2019 17:15

Jesús García La defensa pregunta si había niños o menores en la rampa de acceso al colegio o entre la gente que estaba mirando la actuación. El agente responde que sí y, a preguntas de la abogada Marina Roig, dice que ignora si los miembros del equipo llevaban cámaras para grabar los hechos. Roig pregunta por una supuesta acción de la Guardia Civil, que "se llevó por delante" a una persona. Y tambén quiere saber si hubo un "diálogo" con los manifestantes. "Sé que había una mosso que intentó mediar allí", admite el testigo. Los otros dos guardias que han declarado con anterioridad han afirmado que no presenciaron ese intento de mediar. 03/04/2019 17:07

Jesús García Turno del tercer guardia civil herido en Sant Cebrià de Vallalta. El agente formaba parte, como sus dos compañeros anteriores, del equipo de refuerzo que acudió al colegio a dar apoyo a sus compañeros. El guardia relata también los insultos y la falta de apoyo de los ciudadanos. "Sufrí golpes en el antebrazo derecho. Al ir a levantar a una de las personas que se echó al suelo, alguien por detrás me golpeó". Dice que se le hinchó "un par de días" el antebrazo. 03/04/2019 17:01

Jesús García Defensa de la actitud pacífica. La abogada Marina Roig trata de demostrar que los votantes mantuvieron una actitud pacífica en Sant Cebrià. Pregunta si la gente gritaba "somos gente pacífica, solo queremos votar" y cantaba "Passi-ho bé i fins l'any que ve" (Páselo bien y hasta el año que viene). Y, también, si los votantes estaban con las manos en alto. El guardia no recuerda esas circunstancias. 03/04/2019 16:56

Jesús García Las defensas preguntan al segundo guardia civil herido. Marina Roig, defensora de Jordi Cuixart, pregunta si vio a personas que estuvieran dialogando, sin increpar a los guardias. El agente responde que no y niega también que usaran las defensas para golpear a la gente. 03/04/2019 16:53

Jesús García Turno del segundo guardia civil herido en Sant Cebrià de Vallalta, en la comarca del Maresme. El agente relata el intento de acceso de la Guardia Civil y los insultos cuando trataban de desalojar a "la masa". "Iba con un escudo para proteger a mis compañeros. Me quisieron quitar el escudo y en ese forcejeo me fastidié un poco la muñeca derecha". Como su compañero anterior, llegó para "reforzar" al equipo que había accedido al colegio. Y relata que los Mossos d'Esquadra no les ayudaron. Los ciudadanos les insultaron. "Nos llamaban asesinos, hijos de puta, fuerzas represoras...", cuenta el agente a preguntas del fiscal Fidel Cadena. La intervención en el centro duró tres horas, de 11.00 a 13.00. 03/04/2019 16:49

Jesús García La defensa trata de minimizar lo ocurrido en Sant Cebrià. El abogado Jordi Pina pregunta si los funcionarios de la dotación llevaban cámaras de vídeo para grabar la intervención. "Lo desconozco". "¿Le suena que la gente gritara "somos gente pacífica, solo queremos votar?", pregunta Pina. "Pudiera ser que lo dijeran", responde el guardia. La defensa también pregunta si se "arrastró y lanzó" a ciudadanos. "Ese no es el proceder de la Guardia Civil", contesta el agente, que niega haber utilizado la defensa. "Yo no usé la defensa, yo no vi si mis compañeros la usaban". 03/04/2019 16:36

Jesús García El primer guardia civil herido relata los insultos que recibieron "en catalán" y describe la actitud "hostil" de los votantes. "Me tocó evacuar a la gente que estaba en la rampa de acceso. Un señor cogió el escudo con violencia, tiró hacia dentro y me tiró hacia dentro, me quitó el escudo, me quitó la defensa..." "El resultado final es que acabé en el suelo y recibiendo patadas y puñetazos de todos los que estaban allí". Cuando intentó zafarse, recibió un puñetazo en la nuca y una patada en la espalda. 03/04/2019 16:31

Jesús García Guardias heridos en Sant Cebrià de Vallalta. La Fiscalía interrogará a continuación a diversos agentes de la Guardia Civil heridos en el colegio El Pi Gros, de Sant Cebrià de Vallalta (Barcelona) durante la jornada del 1-O. 03/04/2019 16:28

Jesús García El abogado de Jordi Cuixart pregunta al agente si recuerda ver a personas "llorando" por la intervención de la Guardia Civil en Callús. "No recuerdo ver a nadie llorando", responde el guardia. 03/04/2019 16:21

Jesús García Una patada en los genitales. El agente explica que fue lesionado durante la intervención del 1-O porque recibió "una patada en los genitales". "Hubo de todo: agarrones, empujones, patadas... Hubo muchísima resistencia", explica el agente a preguntas del fiscal. El agente describe también los gritos e insultos. 03/04/2019 16:15

Jesús García Se reanuda la sesión en el Tribunal Supremo con la declaración de un agente de la Guardia Civil que participó el 1-O en Callús, una población del interior de Cataluña a unos 80 kilómetros de Barcelona. Pregunta el fiscal Fidel Cadena. 03/04/2019 16:13

Jesús García El tribunal aplaza la decisión sobre el careo entre De los Cobos y López. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, da a conocer la decisión de la sala sobre la petición del abogado Javier Melero de someter a un careo al coronel Diego Pérez de los Cobos y al comisario de los Mossos Ferran López. Ambos han mantenido versiones contradictorias sobre el dispositivo de la policía autonómica del 1-O. Marchena anuncia que es pronto aún para tomar una decisión y, aunque no rechaza el careo, tampoco lo acuerda al menos por ahora. Marchena recuerda el carácter "singular" y la "excepcionalidad" de la figura del careo. "Los magistrados entendemos que sería prematuro ahora, cuando todavía no hemos agotado el contacto con el material probatorio, tomar una decisión que es esencial y tiene que estar conectada al carácter determinante de esa contradicción", explica Marchena, que anuncia un aplazamiento para "un momento posterior". 03/04/2019 16:11

Fernando J Pérez El abogado de Forn, Javier Melero, ha propuesto un careo entre el comisario de los Mossos Ferran López y el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. El letrado quiere que esta diligencia de prueba, no prevista inicialmente en el juicio, sirva para romper la contradicción entre ambos testigos acerca del conocimiento que los diferentes cuerpos policiales tenían de los dispositivos que unos y otros habían diseñado contra el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Forn ha invocado ante el tribunal, que decidirá durante el receso de mediodía, el artículo 729 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que contempla la figura del careo como excepción a la regla general de que en una vista oral “no podrán practicarse otras diligencias de prueba que las propuestas por las partes, ni ser examinados otros testigos que los comprendidos en las listas presentadas”. Los careos son una vía para acreditar el valor de las declaraciones de los testigos o los acusados en un proceso penal y para dilucidar contradicciones entre estos. Y pueden celebrarse por tres vías: la primera es a petición de alguna de las partes, con el visto bueno del tribunal. La segunda es a instancias del propio tribunal, aunque no haya sido solicitada por las acusaciones o las defensas. La tercera vía para el careo de los testigos entre sí o con los procesados, o entre los procesados es que lo acuerde de oficio el presidente del tribunal. 03/04/2019 14:23

Fernando J Pérez Receso en el Supremo hasta las 16 horas. 03/04/2019 14:11

Fernando J Pérez El juez Marchena pide a Melero que especifique el punto de discrepancia entre los testigos por el que pide el careo entre De los Cobos y López. El abogado de Forn dice que tiene que ver con el conocimiento de los dispositivos de seguridad de los diferentes cuerpos policiales los dias 29 y 30 de septiembre de 2017. 03/04/2019 14:10

Fernando J Pérez Interroga ahora Jordi Pina, que pregunta sobre el nombramiento de Pérez de los Cobos como coordinador del dispositivo contra el referéndum del 1-O. "Lo que nos incomoda es que digan que Mossos no acata este nombramiento", afirma Ferran López. 03/04/2019 14:07

Fernando J Pérez Marina Roig, abogada de Jordi Cuixart, interroga ahora al comisario Ferran López. Sus preguntas versan sobre la actuación de los Mossos el 20 de septiembre en la Consejería de Economía. 03/04/2019 14:01

Jesús García El abogado Javier Melero pide un careo entre De los Cobos y López, teniendo en cuenta las distintas versiones que han ofrecido sobre el dispositivo. Manuel Marchena afirma que dará respuesta a la petición por la tarde. 03/04/2019 13:56

Jesús García Ferran López, jefe tras el 155. Melero pregunta por el nombramiento de Ferran López como jefe de los Mossos tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. "¿Hubo algún reproche de De los Cobos definiendo como estafa el dispositivo que habían montado?", pregunta. "No, con una excepción", responde López. "Hay un acuerdo tácito de que lo que pasa el 1 de octubre se deje en instancias judiciales y no contamine la relación gubernativa entre policías". López dice, sin embargo, que cuando escuchó la primera declaración de De los Cobos en el Supremo, se interesó en hablar con los máximos responsables del Ministerio del Interior y con el propio De los Cobos. "Les expliqué el contenido de mi declaración. Les dije que mi visión de los hechos era contradictoria con la de ellos". Salvo esta excepción, señala López, no ha vuelto a hablar con De los Cobos. 03/04/2019 13:56

Jesús García Sin reproches de De los Cobos. Ferran López insiste en que Pérez de los Cobos no le reprochó nada por la actuación de los Mossos ni el 1-O ni en días posteriores. En su declaración como testigo ante el Tribunal Supremo, el coronel que coordinó el dispositivo ha atacado con dureza a los Mossos por ponerse de lado del Govern para permitir la celebración del referéndum. 03/04/2019 13:53

Jesús García La "quiebra" de la coordinación. Ferran López dice que sobre la una de la tarde del 1 de octubre de 2017 es cuando tiene la "constatación formal" de que se ha quebrado la coordinación. Admite, sin embargo, que desde la primera actuación (de la Guardia Civil en Sant Andreu de la Barca, pasadas las ocho horas) apreciaba ya indicios de que la coordinación no estaba funcionando de manera adecuada. 03/04/2019 13:52

Fernando J Pérez "El escenario del 1-O no es nada que no fuera previsible en las reuniones del 26 y el 28 de septiembre", insiste Ferran López. 03/04/2019 13:51

Jesús García Melero contrasta las palabras de Ferran López con un informe firmado por él mismo en el que hablaba de "resistencia pasiva" y de una jornada festiva. "No me contradice", señala el testigo. 03/04/2019 13:50

Jesús García Advertencia de incidentes "más que previsibles". Javier Melero pregunta si el nivel de riesgo del que alertaron los Mossos al Govern se correspondía con el informe elaborado por los servicios de Información del Cuerpo. "El informe era el que marcaba la temperatura ese día. Pero más allá de ese informe, se pasó una situación de alta incandescencia. Era más que previsible que hubiese incidentes". 03/04/2019 13:48

Jesús García La difusión de las pautas de actuación. Ferran López dice que las pautas de actuación de los Mossos ante el 1-O se difundieron a través de la web corporativa. "Cada agente tiene una contraseña, es la única manera de proceder". Si esas instrucciones se difundieron después, ya no fue asunto de la policía autonómica, defiende. 03/04/2019 13:46

Jesús García Sin divergencias con De los Cobos. "No tuve ninguna noticia de ninguna quiebra de confianza en el dispositivo", explica Ferran López, que da a entender que incluso pasado el 1 de octubre, en ningún momento el coordinador mostró desacuerdo con la actuación de los Mossos. "No hubo divergencias". 03/04/2019 13:45

Fernando J Pérez "En este negocio sabemos que si la autoridad judicial pide algo diferente a lo que dice la Fiscalía no es objeto de debate jurídico", recuerda Ferran López. "La magistrada pedía cosas sensiblemente diferentes que el fiscal, en muchos sentidos", afirma el comisario sobre el auto de la magistrada del TSJC que ordenaba impedir el referéndum del 1 de octubre. 03/04/2019 13:44

Fernando J Pérez La oposición a Pérez de los Cobos fue de naturaleza jurídica. "Era un tema de criterio jurídico del tipo de órgano que debía coordinar, no que no hubiera que coordinar, y nunca de tipo personal", afirma López. 03/04/2019 13:40

Jesús García Petición del major: más efectivos. López explica que el 'major' de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, les pidió hacer un "esfuerzo" para aumentar el número de efectivos de los Mossos disponibles para impedir el 1-O. El major hizo esa consideración después de recibir la recomendación del fiscal de aumentar el número de agentes. López explica que consiguieron reclutar 700 o 800 agentes más. 03/04/2019 13:37

Jesús García Las armas en los coches de la Guardia Civil. Ferran López explica que se enteró de que había armas en los coches de la Guardia Civil aparcados frente a Economía a mediodía. "Mi interlocutor me habla de material sensible dentro de los coches y que intentemos acceder a ellos. En una segunda llamada ya me dice que hay armas largas, sin ninguna concreción más". 03/04/2019 13:35

Jesús García La carga de las 2 de la madrugada. Ferran López explica que los Mossos sí cargaron a las dos de la madrugada del 20-S. "La manifestación ya estaba desconvocada, la tipología de manifestantes era distinta...". El comisario afirma que los coches de la Guardia Civil se estaban "vandalizando" y pidió al jefe de la Brigada Móvil que hiciera una carga. "Fue cuando consiguieron liberar los vehículos. 03/04/2019 13:34

Jesús García "Siempre fue una decisión técnica", dice Ferran López sobre las resoluciones que los Mossos adoptaron en torno a los registros del 20-S en el Departamento de Economía. El testigo recuerda que siempre se adoptan esas medidas a pie de calle y por parte de los técnicos. En el caso del 20-S, por el jefe de la Brigada Móvil, los antidisturbios de la policía autonómica. 03/04/2019 13:31

Jesús García Los "reproches" del 20-S. Melero pregunta si hubo algún "reproche" por parte de la Guardia Civil durante el 20-S. El comisario admite que sí que los hubo. "Fue un día tenso. Ojalá hubiéramos podido atender la petición de Economía como atendimos el resto de las 41 peticiones". 03/04/2019 13:29

Jesús García Forn, desvinculado "absolutamente" del dispositivo del 1-O. Melero pregunta por la reunión del Consejo de Policía de septiembre de 2017. Se trata de un órgano de naturaleza sindical. Algunos sindicatos habían planteado quejas por las palabras de Forn sobre el papel de la policía catalana el 1-O. De modo que el exconsejero decidió hablar. "El espíritu era desvincularse absolutamente del dispositivo policial de los Mossos para el día 1 de octubre, como así fue", dice el testigo sobre la intervención de Forn. 03/04/2019 13:27

Fernando J Pérez Una de las constantes de la declaración de Ferran López durante el interrogatorio ha sido la defensa de la labor de los Mossos en los días más calientes del desafío independentista. También ha repetido en numerosas ocasiones la idea de que la policía autonómica actuaba ante el referéndum no de forma aislada sino dentro de un dispositivo que fue quebrado por Pérez de los Cobos. No obstante, el comisario ha evitado en todo momento atacar a los cuerpos estatales, de los que ha dicho que actuaron dentro de los parámetros del auto del TSJC del 27 de septiembre. 03/04/2019 13:25

Jesús García Turno de las defensas. Comienza el interrogatorio Javier Melero, abogado del exconsejero de Interior Joaquim Forn y uno de los más interesados en la testifical del comisario Ferran López. 03/04/2019 13:24

Jesús García El recuento final. Ferran López dice que el segundo informe (entregado el 27 de octubre) "rebaja" el número de centros cerrados por los Mossos. "Fruto de una lectura más detenida, nos quedamos con los datos de ese informe". "Hicimos lo que pudimos agrupando lo que pudimos y hasta donde pudimos", insiste. 03/04/2019 13:22

Fernando J Pérez "Hicimos lo que pudimos hacer con el perfil de agentes que teníamos", manifiesta Ferran López, a preguntas de la abogada del Estado, sobre los cierres de los colegios electorales del 1-O. 03/04/2019 13:16

Jesús García Binomios de Mossos "validados" por De los Cobos. López vuelve sobre la misma idea: la idea de enviar una patrulla de Mossos a cada centro fue "validada" por De los Cobos ya en la reunión del 25 de septiembre de 2017. 03/04/2019 13:13

Jesús García De los Cobos no dio ninguna "indicación" a Mossos. Ferran López insiste en que los Mossos hicieron bien su trabajo en los días previos al 1-O. Y que mantuvo una comunicación constante con el coordinador del dispositivo, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. "Estuve informando al coordinador hasta el 30 por la noche, cada dos horas, de cómo estaba la situación y cuál era el ambiente. Y no recibí ninguna indicación ni ninguna sugerencia de hacer una cosa diferente". 03/04/2019 13:11

Jesús García Sin urnas ni papeletas antes del 1-O en los colegios. La abogada del Estado vuelve sobre el contenido del auto del TSJC y pregunta por qué no se clausuraron los centros antes del 1-O. "Entendimos que la actividad que se llevaba a cabo no era exactamente de preparación del referéndum. No se encontraron urnas, no se encontraron papeletas... Era de dominio universal que estaba pasando". 03/04/2019 13:10

Fernando J Pérez "En esto acertamos todos o nos equivocamos todos", afirma Ferran López, que asegura que lo que se vivió el 1 de octubre era algo previsible. 03/04/2019 13:08

Jesús García La eclosión del 1-O. López vuelve a ser interrogado por la previsión de incidentes durante el referéndum del 1 de octubre y analiza lo que realmente acabó sucediendo. "Que lo que pasó el 1 de octubre estaba previsto... No digo nada nuevo. Pero el contacto de unas piezas con otras fue lo que provocó las imágenes que todos tenemos en la retina". 03/04/2019 13:07

Fernando J Pérez "En los actos de campaña [del referéndum ilegal del 1 de octubre] hubo actuación de los Mossos a petición de la Fiscalía. Mossos instruyó 172 atestados a petición de la Fiscalía", afirma Ferran López. "Teníamos conocimiento de ellos por fuentes abiertas, desconocemos si estaban autorizados o no", cuenta el comisario de la policía autonómica. 03/04/2019 13:02

