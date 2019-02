El juicio del ‘procés’, en directo | Urkullu pidió a Puigdemont y Rajoy que evitaran la DUI y el 155

Jesús García El acuerdo frustrado del 25 de octubre: la "presión" sobre Puigdemont. Urkullu explica que la noche del 25 de octubre se había alcanzado un acuerdo. El día 26 mantuvieron una nueva conversación apenas una hora antes de que Puigdemont compareciese ante los medios, presuntamente para convocar elecciones. "Finalmente, me comunicó, lamentando que las personas se le estaban rebelando. Entendía que tenía una presión en su propio grupo parlamentario de Junts pel Sí y no podía proceder al acuerdo de disolver el Parlament y convocar las elecciones autonómicas". 28/02/2019 10:20

Jesús García "Receptividad" de Puigdemont. Urkullu detalla que siempre encontró "disposición al diálogo" por parte de Puigdemont. Dijo que encontró "absoluta receptividad" a sus planteamientos. Ambos siguieron en contacto los días previos al 27 de octubre de 2017 sobre la DUI (declaración unilateral de independencia), de la que el lehendakari le indicó que la declaración hecha el día 10 de octubre (que quedó suspendida) no había tenido un valor normativo. 28/02/2019 10:19

Jesús García Ni DUI ni 155. "También hice planteamientos de lo que no debiera ser una declaración de independencia y que no condujera al artículo 155 de la Constitución". 28/02/2019 10:17

Jesús García Las "propuestas" de Urkullu. El lehendakari detalla que planteó "cuatro o cinco propuestas" a la Generalitat y al Gobierno bajo el esquema de diálogo y negociación entre el 4 de octubre de 2017 (tres días después del referéndum) y el 27 de octubre de ese año (día de la declaración unilateral de independencia). 28/02/2019 10:17

Jesús García 4 octubre, día clave. El día 4 de octubre de 2017, Urkullu recibió "muchas solicitudes de intervención" ante la escalada de tensión por el procés. "Fui presentando propuestas tanto a la Generalitat como al Gobierno español". 28/02/2019 10:16

EL PAÍS Mensaje de Rull. La cuenta a nombre del exconsejero catalán de Territorio ha publicado un mensaje en el que el político acusado lamenta su "aislamiento". "Una de las cosas más duras del juicio es el aislamiento emocional. Los días que vamos al Tribunal Supremo no podemos llamar a nuestras familias. Los horarios lo hacen incompatible", afirma. https://twitter.com/joseprull/status/1101044466243305472 28/02/2019 10:15

Jesús García "Acuerdos" y "diálogo". "Hice de enlace entre las realidades de bloqueo que se estaban manifestando. Nuestra función ha de ser buscar acuerdos mediante el diálogo. No entiendo una acción basada en la crispación", dice Urkullu a preguntas de Francesc Homs. 28/02/2019 10:15

Jesús García Urkullu, a Rajoy sobre el 20-S: la situación "se está yendo de las manos". "Le dije que las cosas no debían seguir de la manera que se estaban conduciendo e hice la observación de que todo se estaba yendo de las manos. Le dije que había que medir mucho los pasos que había que dar para evitar la fractura social". Rajoy le contestó, asegura el testigo, que "haría lo mínimo" y "cuidaría lo máximo" para lograr ese objetivo. 28/02/2019 10:13

Jesús García Actividad intensa entre el 4 y el 27 de octubre. El 21 de septiembre de 2017, mantiene una nueva conversación telefónica con Mariano Rajoy. A partir del 4 de octubre, "se me solicita que intervenga y lo hacen muchas personas". Desde el 4 al 27 de octubre fue "prolija la relación que mantuve con todo tipo de responsables políticos, institucionales, sociales". 28/02/2019 10:12

EL PAÍS Llega Gabriel Rufián al Supremo. El diputado de ERC en el Congreso ha llegado hace unos minutos a la sede del Tribunal Supremo. Rufián declarará tras el lehendakari, Iñigo Urkullu, que está dando su testimonio en este momento. https://twitter.com/Nuriarocaf/status/1101045288876294144 28/02/2019 10:11

Jesús García La reunión con Rajoy. Trasladó a la entonces vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, la preocupación de Puigdemont. Más tarde, se reunió el 19 de julio de 2017 con Mariano Rajoy durante dos horas. 28/02/2019 10:11

Jesús García Mediador a petición de Puigdemont. Urkullu explica su papel de "mediación" en el procés. Relata una reunión con el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que le trasladó la impresión de "bloqueo absoluto" en la relación entre el Gobierno y la Generalitat. "Me pidió que interviniera para encaucar la situación y conducirnos a una solución pactada entre ambos Gobiernos". 28/02/2019 10:09

Jesús García Urkullu, propuesto por la defensa de Josep Rull, "jura" decir la verdad. 28/02/2019 10:08

Jesús García Empieza la novena sesión del juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo con la declaración del lehendakari Íñigo Urkullu. 28/02/2019 10:06

EL PAÍS Nadie llama a los tres testigos clave "Oriol Soler, David Madí y Xavier Vendrell no están citados en el juicio. Es raro, porque saben latín. Y mucho más". El análisis de Xavier Vidal-Folch. Foto: Miembros del tribunal durante la declaración como testigo de Joan Tardá en el juicio del procés. (Efe) 28/02/2019 09:21

EL PAÍS Una delegación de 13 eurodiputados y diputados de varios estados miembros de la Unión Europea (UE) asistirá este jueves a la novena jornada del juicio por el procés. La delegación estará integrada por miembros de la Plataforma de Diálogo UE-Cataluña, diputados de la Red Parlamentaria de Grupos de Amistad con Cataluña, así como el presidente del Consejo Ejecutivo de Córcega, Gilles Simeoni, y el diputado francés Paul Molac. El Tribunal Supremo rechazó originalmente la presencia de observadores internacionales en la sala de audiencias durante el juicio, tal y como lo solicitaron los acusados, y defendió que las sesiones son televisadas en directo. Sin embargo, los miembros de la delegación han defendido que el juicio "no solo es un asunto interno de España, sino que tiene una clara dimensión europea, ya que choca con valores fundamentales de la UE, como la democracia, la libertad de expresión, la libertad de reunión y el derecho a la participación política". (EP) 28/02/2019 09:13

EL PAÍS La voz de Iñaki: Rajoy, Marchena y Zoido El testimonio de Mariano Rajoy ayer ante el Supremo tuvo mucho de anómalo porque no parecía un testigo aportando pruebas, parecía un político defendiendo su gestión 28/02/2019 09:00

EL PAÍS Editorial | 'Balance provisional' . "Sea quien sea el inculpado o el testigo, lo judicial debe estar separado de lo político" Foto: Mariano Rajoy, durante su declaración en Tribunal Supremo. (EFE) 28/02/2019 08:33

EL PAÍS Viñeta de Peridis de este jueves. 28/02/2019 08:30

EL PAÍS Rajoy, una apología de sí mismo. El expresidente aprovechó su testimonio en el juicio para defender su gestión mientras algunos abogados intentaron hacer política. La crónica de la declaración del expresidente del Gobierno, de Pablo Ordaz. Con Mariano Rajoy de testigo, bebiendo agua a sorbos y con cara de estar pensando “a que me pierdo el Madrid-Barça”, el juez Manuel Marchena se enreda en una discusión muy viva con el abogado Francesc Homs sobre la pertinencia o no de ciertas preguntas. –Pero vamos a ver, señor letrado, usted no puede examinar en términos jurídicos a ningún testigo… –De acuerdo, señoría, como usted manda aquí, hago otra pregunta… Foto: Mariano Rajoy abandona el Supremo tras su declaración. En vídeo, la declaración del expresidente. (Luis Sevillano) 28/02/2019 08:08

EL PAÍS Urkullu, el mediador que propuso Puigdemont Reclamado por los defensores de Turull, Rull y Sànchez, el lehendakari comparece sin estrategia definida. Crónica de Luis R. Aizpeolea. El lehendakari no comparecerá en el juicio del procés con una estrategia definida. Los reclamantes de su presencia como testigo, los abogados de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, han declarado que pretenden demostrar cómo la Generalitat buscó, a través de su mediación, un acuerdo para frenar la aplicación del 155. El lehendakari cree que el tribunal le preguntará por los hechos que vivió y no por sus opiniones sobre el reparto de responsabilidades del fracaso de su mediación que nunca ha hecho públicas. “Él se ha limitado a lamentarlo”, señalan fuentes próximas a Urkullu. Foto: Iñigo Urkullu, en los exteriores del Parlamento Vasco en Vitoria. (L. Rico) 28/02/2019 08:00

EL PAÍS Presencia esperada de Urkullu. Las defensas de tres encausados, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, han reclamado el testimonio del lehendakari. Procurarán aclarar el papel del político vasco como posible mediador entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de la Generalitat, Carles Puigdemont, durante los días previos a la declaración de independencia en el Parlament de Cataluña. 28/02/2019 07:57

EL PAÍS Testimonios de políticos. En la jornada de hoy seguirán prestando declaración cargos políticos vinculados con el proceso independentista en Cataluña. A partir de las diez de la mañana, están llamados a testificar: Iñigo Urkullu, lehendakari .

. Gabriel Rufián, diputado del ERC.

Albano Dante-Fachín, exparlamentario del Parlament y ex secretario general de Podemos en Cataluña.

Ernest Benach, expresidente del Parlament.

Ada Colau, alcaldesa Barcelona.

Juan Ignacio Zoido, exministro del Interior.

Xavier Domènech, exportavoz de En Comú Podem.

Josep Ginesta, secretario general de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat.

Francesc Iglesias, actual adjunto a la direccón en el Institut Català de la Salut.

Adrià Comella, director del Servei Català de Salut (Catsalut). 28/02/2019 07:53

EL PAÍS Buenos días. Comenzamos aquí el relato de la novena jornada del juicio del 'procés'. 28/02/2019 07:50

EL PAÍS Hasta aquí el directo de la octava sesión del juicio del procés. Mañana les seguiremos informando de la última hora. Muchas gracias por seguirnos y buenas noches. 27/02/2019 22:39

EL PAÍS El juicio del ‘procés’, en imágenes El pasado 12 de febrero dio comienzo en el Tribunal Supremo el juicio a los 12 dirigentes catalanes soberanistas, que se enfrentan a los delitos de malversación, rebelión y desobediencia por el referéndum ilegal del 1-O y la declaración unilateral de independencia de 2017. Un repaso en imágenes a las sesiones de la causa judicial. 27/02/2019 21:26

EL PAÍS El Supremo multa con 2.500 euros a dos exdiputados de la CUP por negarse a testificar Antonio Baños y Eulália Reguant rechazan contestar las preguntas de Vox y el Tribunal les da cinco días para que decidan si quieren declarar o enviarán el caso al juzgado de guardia por desobediencia grave Por Fernando J. Pérez y Jesús García Imagen de Efe 27/02/2019 21:14

EL PAÍS Rajoy, una apología de sí mismo El expresidente aprovecha el juicio para defender su gestión mientras algunos abogados intentan hacer política Por Pablo Ordaz. Fotografía de Luis Sevillano 27/02/2019 20:19

EL PAÍS Montoro sugiere que se usaron fondos para el 1-O mediante “engaño” El exministro afirma que Hacienda remitió cuatro informes a la Fiscalía ante las sospechas de gastos para el referéndum Por Jesús García. Fotografía de Luis Sevillano 27/02/2019 20:12

EL PAÍS Vox ve corroborada su versión por el testimonio de los testigos. Javier Ortega Smith, abogado de Vox y secretario general del partido, habla ante la prensa a las puertas del Tribunal Supremo, según se ha podido ver en el canal 24 horas de TVE. "Esta acusación ha podido constatar, con los testimonios de Mariano Rajoy y Sáenz de Santamaría, primero, que se trató de un proceso concertado para la ruptura nacional. Segundo, que esto llevaba implícito la vulneracion constitucional y, tercero, que se dio una desobediencia a las resolución de los tribunales. Estos dos testigos, fundamentales, vienen a corroborar lo que mantiene esta acusación popular". 27/02/2019 19:58

Jesús García Finaliza la declaración de Núria de Gispert. Acaba la octava sesión del juicio del 'procés'. La vista se reanudará mañana a partir de las 10 horas. 27/02/2019 19:48

Jesús García "Habría actuado como Forcadell", declara la expresidenta del Parlament a preguntas de la abogada Olga Arderiu. 27/02/2019 19:41

Jesús García No limitar los debates. "La Mesa no puede suspender o limitar el debate de los diputados", explica Núria de Gispert. 27/02/2019 19:35

EL PAÍS Marchena suspende la declaración de Reguant. El juez Manuel Marchena también ha expulsado a la exdiputada de la CUP Eulàlia Reguant por negarse a declarar. Antes había hecho lo mismo con el también exdiputado de la CUP Antonio Baños. https://twitter.com/el_pais/status/1100824654594228225 27/02/2019 19:34

EL PAÍS Marchena suspende la declaración de Baños. Este ha sido el momento en el que el juez Manuel Marchena ha expulsado al exdiputado de la CUP Antonio Baños por negarse a declarar. https://twitter.com/el_pais/status/1100823485004169216 27/02/2019 19:33

Jesús García De Gispert explica, a preguntas de la defensa, los trámites del Parlament. Su declaración está prevista por la defensa para servir de apoyo a las tesis de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. 27/02/2019 19:31

Jesús García Turno de Núria de Gispert, que fue presidenta del Parlament. 27/02/2019 19:26

Fernando J Pérez Entra a declarar Eulália Reguant, concejal de la CUP en el Ayuntamiento de Barcelona. También ha sido citada por Vox. Se niega también a contestar las preguntas de Vox. "Me gustaría poder declarar en catalán si es posible" y "asumiendo las consecuencias frente a un partido machista y xenófobo no contestaré a un partido de extrema derecha". "Puede usted marcharse, usted es testigo en respaldo de una acusacion, si no permite que la acusacion le haga las preguntas para respaldar su escrito no tiene sentido que se le deje contestar". "Coja su carné y no pasa nada, se actúa como exige la ley con los testigos que no quieren declarar". 27/02/2019 19:25

Fernando J Pérez El tribunal denunciará a Baños por faltar a su deber de responder como testigo. "Puede usted marcharse, deducimos testimonio al juzgado de guardia, puede recoger su carné de identidad" 27/02/2019 19:21

Fernando J Pérez Incidente entre Antonio Baños y el juez Marchena sobre la declaración a las preguntas de Vox. "No nos puede negar la posibilidad de responder y sepa que no contestar puede tener consecuencias penales para usted que el tribunal no quiere poner en marcha. Si usted se niega hacemos constar en acta que se ha negado y usted tiene asumir las consecuencias". "Por dignidad democrática y antifascista me niego a ser interrogado por Vox, no así por las otras partes, a las que contestaría con sumo gusto", insiste Baños. "Con el fin de evitar el desenlace que no queremos poner en marcha, le pregunto al señor letrado si tiene algún problema de formular las preguntas a través de la presidencia". Vox accede y al final el juez Marchena repite las preguntas que dicta el abogado del partido de extrema derecha. A la tercera pregunta, Baños hace ver que las preguntas que dice Marchena son las que plantea Vox. "Hemos terminado, se va a dejar constancia en acta de que usted no quiere contestar a través de la presidencia. Vamos a poner término a su testimonio, dejamos constancia de que se niega. Lo que ha dicho usted está muy claro y la solución está muy clara. Vamos a suspender cuatro minutos". 27/02/2019 19:18

Fernando J Pérez Antonio Baños saluda a Jordi Cuixart al entrar en la sala. La sala le pide disculpas por el retraso en tomarle declaración. El exdirigente de la CUP, periodista de profesión, promete decir la verdad. Baños dice que se negará a contestar a Vox. "No, no puede", le explica el presidente del tribunal, que le recuerda la obligación de declarar como testigo. 27/02/2019 19:12

Fernando J Pérez Termina Marta Pascal y el tribunal llama a Antonio Baños, de la CUP. 27/02/2019 19:08

Fernando J Pérez Marta Pascal rememora el 20 de septiembre de 2017. "Vi gente pacífica, normal que se manifestaba de forma pacífica y espontánea, como tantas veces se han visto en estos tiempos". 27/02/2019 19:07

EL PAÍS Marta Pascal, excoordinadora general del PDeCAT, durante su declaración en el Supremo. 27/02/2019 19:07

Fernando J Pérez Sobre el referéndum unilateral. "En el verano de 2017 se empieza a hablar que había esa voluntad, y era hablado y compartido por muchísima gente", responde Pascal a la abogada del Estado, Rosa María Seoane. 27/02/2019 19:03

Fernando J Pérez El fiscal Fidel Cadena está preguntando a Marta Pascal, excoordinadora general del PDeCAT, sobre sus manifestaciones públicas en el otoño de 2017 acerca del proceso independentista catalán. "Defendí que frente a la vía unilateral hay que buscar el diálogo y el acuerdo, y le trasladé al president Puigdemont que convocar elecciones era la mejor opción". 27/02/2019 19:02

Fernando J Pérez Sobre los sucesos del 20 de septiembre, Pascal dice que la concentración frente al Departamento de Economía fue "espontánea". 27/02/2019 18:59

Fernando J Pérez El fiscal pregunta a Marta Pascal por el documento EnfoCATs, hallado en el despacho de Josep María Jové, número dos de Oriol Junqueras. "Lo conocí por los medios". 27/02/2019 18:58

Fernando J Pérez Pedro Fernández, abogado de Vox, comienza a preguntar a Marta Pascal sobre si hubo una estrategia de los acusados para ocupar los colegios electorales el 1 de octubre de 2017. "No me consta", responde Pascal. "Con el president Puigdemont hemos hablado de muchas cosas y compartido muchas cosas, y él junto a su Gobierno fue quien tomó la decisión política del referéndum". 27/02/2019 18:57

Fernando J Pérez Termina Cristóbal Montoro, y entra a declarar como testigo Marta Pascal, excoordinadora general del PDeCAT. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, le pide disculpas por el retraso en su declaración. "Muchos de ellos son amigos, todos conocidos", reconoce la testigo, que dice que eso "en absoluto" le impedirá contestar la verdad. 27/02/2019 18:55

Jesús García Finaliza la declaración de Montoro. 27/02/2019 18:52

EL PAÍS Valoraciones jurídicas del testigo. El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha entrado en algunas valoraciones jurídicas. El juez Marchena le pide que no entre en ellas. https://twitter.com/el_pais/status/1100813471275515904 27/02/2019 18:49

Jesús García El gasto de Unipost. El abogado de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez pregunta a Montoro sobre el informe elaborado por la Guardia Civil. El letrado cita el gasto de Unipost, de casi un millón de euros, y recuerda al ministro que no se había cobrado ninguna factura. "No he tenido conocimiento de los informes concretos", señala Montoro. "No me extraña que no se haya cobrado, porque están intervenidos. Pero el acto de ilegalidad no nace en el cobro, nace en el devengo..." 27/02/2019 18:47

EL PAÍS La entrevista en El Mundo. El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha sido preguntado por Josep Riba, abogado de Carles Mundó, por una entrevista que concedió al diario El Mundo en abril de 2018. En ella, Montoro realizó la siguiente declaración: "Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público". 27/02/2019 18:46

EL PAÍS Los argumentos de Rajoy. El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha comparecido hoy en el Tribunal Supremo como testigo en el juicio del procés. Estos son algunos de los momentos más importantes de su declaración. https://twitter.com/el_pais/status/1100812347847913472 27/02/2019 18:41

Jesús García La "simplificación" en la entrevista de 'El Mundo'. Montoro admite que en la entrevista en el diario 'El Mundo' tal vez simplificó. "A veces simplificamos demasiado de asuntos complejos". 27/02/2019 18:39

Jesús García Se reanuda la sesión. Es el turno de los abogados de la defensa. 27/02/2019 18:33

Jesús García Receso de 15 minutos. Manuel Marchena ordena un breve receso de 15 minutos. 27/02/2019 18:13

Jesús García La Abogacía del Estado, que representa los intereses de la hacienda pública, renuncia a formular preguntas al exministro Cristóbal Montoro sobre el presunto uso de fondos públicos para el referéndum ilegal. 27/02/2019 18:13

Jesús García Posible "engaño". Montoro afirma que, pese al control financiero sobre la Generalitat, había posibilidad de que se usaran fondos públicos para la consulta. 27/02/2019 18:11

Fernando J Pérez "No podemos nunca excluir [que se hayan podido usar fondos públicos pese al control finalista del ministerio]. Un análisis contable y presupuestario siempre puede resultar engañoso o defraudado", dice Montoro a preguntas del fiscal Javier Zaragoza. 27/02/2019 18:11

EL PAÍS La entrevista de Montoro a El Mundo. El fiscal Javier Zaragoza pregunta al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro sobre una entrevista que concedió en abril de 2018 a El Mundo. En esta, Montoro dijo: "Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público". 27/02/2019 18:06

Jesús García Más control tras la negativa de Junqueras a informar. Montoro explica que el Gobierno aumentó aún más los controles en septiembre de 2017, después de que el entonces vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, anunciara que no iba a remitir más información a Hacienda. "Me dijo que se sentía desligado de la obligación de someterse al deber de información". 27/02/2019 18:03

Fernando J Pérez El control semanal de los fondos de la Generalitat. El fiscal Javier Zaragoza interroga ahora al exministro Montoro. El acusador le pregunta sobre reuniones mantenidas con el entonces vicepresidente y conseller de Hacienda catalán Oriol Junqueras. En julio de 2017 se acuerda controlar de forma más intensa las cuentas de la Generalitat, de forma semanal. "No es que lo recuerde, es que fui el responsable de implantarlo en el Gobierno", recuerda Montoro, que habla de tres tipos de controles. "Lo hacemos ante los anuncios insistentes de que se va a convocar el referéndum y de que se puede incurrir en una manifiesta ilegalidad". 27/02/2019 18:01

Fernando J Pérez Uso de fondos para el 1-O. Montoro afirma que el Ministerio de Hacienda realizó al menos cuatro denuncias a Fiscalía General del Estado sobre supuestos fondos destinados al procés y al menos otras tres a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas 27/02/2019 17:57

Fernando J Pérez Termina la comparecencia como testigo de Mariano Rajoy. Entra a declarar Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda. 27/02/2019 17:47

Fernando J Pérez "¿Le consta que el Gobierno tenga 34 sentencias firmes incumplidas del Supremo y el Constitucional?", pregunta Olga Arderiu, letrada de Carme Forcadell. "No me consta, el Gobierno procura actuar en consecuencia de cumplir las resoluciones del Constitucional" 27/02/2019 17:46

Jesús García Rajoy "lamenta" las imágenes de violencia el 1-O. La abogada de Jordi Cuixart logra que el tribunal acepte exhibir un vídeo sobre las cargas policiales el 1-O. "La responsabilidad de los dirigentes políticos está en evitar que se produzcan acontecimientos como los que hemos visto aquí. Si se huiese actuado cumpliendo la ley no habríamos visto esas imágenes ni otras parecidas. Lo lamento muchísimo. No me gustan. Ni estas ni otras", dice en alusión tanto a las lesiones de ciudadanos como a las de policías. "Por eso creo que la obligación de los dirigentes políticos es trabajar para que se den las condiciones para que no se vean estas imágenes". 27/02/2019 17:46

Fernando J Pérez Bronca de Marchena a Van den Eynde. "Estamos en muchas ocasiones perdiendo el tiempo y así lo siente el tribunal", reconviene el presidente del tribunal al letrado de Junqueras cuando le pide a Rajoy su "opinión" sobre las movilizaciones sociales pro referéndum. 27/02/2019 17:39

Jesús García Rajoy se desmarca del dispositivo policial del 1-O. El abogado de Junqueras pregunta por qué la policía dejó de actuar en los centros de votación durante la tarde del 1-O. Rajoy dice que no tuvo nada que ver con eso. "Son decisiones operativas que desconozco". 27/02/2019 17:35

Fernando J Pérez La actuación policial el 1 de octubre. "Estoy convencido de que la policía hace una valoracion de si las cosas se hicieron bien o mal ¿La gente que estaba al frente de la Generalitat hizo algun tipo de valoracion sobre lo que hicieron y nos tiene ahora aquí?", se pregunta Rajoy. 27/02/2019 17:34

Jesús García Las lesiones a los ciudadanos el 1-O. "Si no se hubiera llamado a la gente a un referéndum ilegal y no se hubieran tomado decisiones quebrantando la ley, ni usted ni yo hubiéramos tenido que ver las lesiones que tuvieron algunas personas y algunos miembros de las fuerzas de seguridad. Eso es lo importante", declara Rajoy a preguntas del abogado Van den Eynde. 27/02/2019 17:31

Fernando J Pérez El despliegue policial. "Los 6.000 policías venían a atender una situación de dificultad, se comunicó a la Generalitat porque podrían producirse acontecimietnos que quizá hiciera que tuvieran que intervenir". 27/02/2019 17:31

Jesús García El 1-O no fue un referéndum. Rajoy resta importancia a la consulta del 1-O. "No iba a haber un referéndum tal como se entiende un referéndum. Había otra cosa. Unas mesas, unas personas que estaban allí... Pero eso no es un referéndum". 27/02/2019 17:30

Jesús García Sáenz de Santamaría informaba a Rajoy el 1-O. Rajoy dice que fue informado de los acontecimientos del 1 de octubre de 2017 por "la vicepresidenta del Gobierno", o sea Soraya Sáenz de Santamaría, que ha declarado esta mañana ante el Supremo. 27/02/2019 17:27

Fernando J Pérez El papel de Rajoy el 1-O. "Yo he sido ministro del Interior y jamás he tomado una decisión sobre ningún dispositivo de seguridad. Esas decisiones competen a los responsables de los operativos y debían haber informado a la Generalitat de que esta era una situación muy complicada". "No he hablado en absoluto con ningún responsable policial", añade. 27/02/2019 17:27

Jesús García El 1-O visto por Rajoy. El expresidente del Gobierno dice que el juicio del procés se está celebrando porque los dirigentes independentistas decidieron no paralizar el referéndum del 1-O. "Si no, no habríamos llegado a esta situación". 27/02/2019 17:26

Jesús García Rajoy y los actos de violencia. El abogado de Junqueras pregunta a Rajoy sobre hechos concretos de violencia en Cataluña. Rajoy admite que, antes del 20-S, no lo recuerda porque no tiene los datos. Pero insiste en que tiene una "idea general". "Los acontecimientos no son propios de un país como el nuestro (...) No es algo ciertamente edificante". "He visto los acontecimientos en hoteles donde se alojaban guardias civiles, he visto actos frente a los juzgados... Era una situación de anormalidad". 27/02/2019 17:24

Jesús García Turno de Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva (Esquerra Republicana). 27/02/2019 17:22

Fernando J Pérez El control financiero. Rajoy relata que el Ministerio de Hacienda se dirigió en nueve ocasiones a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para dar parte de posibles gastos de la Generalitat destinados al referéndum. 27/02/2019 17:21

Jesús García "Por ese camino no íbamos a ninguna parte". Homs pregunta a Rajoy si utilizó la expresión "violencia" en sus declaraciones públicas entre el 20 de septiembre de 2017 y el 27 de octubre de 2017. "No lo recuerdo. Pero mi objetivo era que los responsables de la Generalitat se dieran cuenta de que por ese camino no íbamos ninguna parte", responde el expresidente del Gobierno. 27/02/2019 17:21

EL PAÍS El "diálogo" de Rajoy. El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha defendido que la oferta "más importante" de "diálogo" en Cataluña "era que se dejara de vulnerar la Constitución". https://twitter.com/el_pais/status/1100788840875184128 27/02/2019 17:15

Fernando J Pérez "Me gusta dialogar". "Yo siempre he mostrado mi buena disposicion al diálogo y me vi en seis ocasiones, aparte de llamadas telefónicas, con el señor Mas, y un par de veces con el señor Puigdemont. Pero yo puse un límite al diálogo que siento reiterarlo, y es que son los españoles los que deciden lo que es España, el cumplimiento de la ley y la Constitucion. No se me ocurre pensar que se pueda hacer otra cosa diferente. Me gusta dialogar, me gusta pactar pero me gustan las reglas del juego, que son fundamentales para la estabilidad, la buena convivencia y para que la gente sepa a qué atenerse", responde Rajoy a Francesc Homs. 27/02/2019 17:04

Jesús García Rajoy, irónico. El abogado Francesc Homs pregunta a Rajoy que identifique qué propuestas de diálogo hizo al Gobierno catalán hasta 2017. "La propuesta más importante que hice es que se dejara de vulnerar la Constitución", dice son sorna. 27/02/2019 17:03

EL PAÍS El momento de tensión entre Rajoy y el abogado Jordi Pina a propósito de Urkullu. El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y el abogado Jordi Pina, letrado de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, se han enzarzado a propósito de una pregunta de Pina. Este ha cuestionado a Rajoy sobre si se vio o no personalmente con el lehendakari, Íñigo Urkullu, para tratar de mediar entre el Gobierno y la Generalitat. Rajoy no ha querido contestar con claridad: "A algunos los vi personalmente y con otros hablé por teléfono". El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y el abogado Jordi Pina, letrado de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, se han enzarzado a propósito de una pregunta de Pina. Este ha cuestionado a Rajoy sobre si se vio o no personalmente con el lehendakari, Íñigo Urkullu, para tratar de mediar entre el Gobierno y la Generalitat. Rajoy no ha querido contestar con claridad: "A algunos los vi personalmente y con otros hablé por teléfono". https://twitter.com/el_pais/status/1100786505235267584 27/02/2019 16:58

Fernando J Pérez "¿El lehendakari Urkullu intentó mediar?", pregunta Pina. "En aquella época había muchas personas que quisieron hablar conmigo y hablaron, y supongo que hablaron con otros, pero a todos les dejé claro que no negocio ni el cumplimiento de la ley ni la Constitución ni la soberanía nacional, ¿a quién se le puede ocurrir que un presidente de un Gobierno democrático pueda negociar eso? Pusieron una situación imposible a sabiendas de que se arriesgaban a eso, que es lo peor", dice Rajoy. El expresidente y el letrado entran en un rifirrafe sobre esta cuestión. "Ahí no ha habido ningún mediador de nada, mis posiciones estaban claras, y las de los otros también estaban claras. Me llamó mucha gente; a algunos los vi personalmente y a otros por teléfono. Es muy difícil acordarse de todos. Quedémonos con lo sustancial. Todo el mundo sabe que el Gobierno no negocia esto", dice Rajoy. 27/02/2019 16:53

Jesús García Urkullu no fue un "mediador". Rajoy admite que habló con el lehendakari Íñigo Urkullu, pero no aclara si le atendió personalmente o no pese a las insistencias de Jordi Pina. "A algunos los vi personalmente y con otros hablé por teléfono. Es muy difícil recordar cómo hablé", dice finalmente Rajoy ante la insistencia, también, del magistrado Manuel Marchena. "No ha habido ningún mediador porque mis posiciones estaban claras, y las de los otros también". 27/02/2019 16:53

EL PAÍS Las razones que hicieron el 1 de octubre distinto. El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha explicado los motivos por los que la consulta del 9 de noviembre y el referéndum ilegal del 1 de octubre eran distintos. Ambas votaciones se celebraron con Rajoy en la presidencia del Gobierno. El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha explicado los motivos por los que la consulta del 9 de noviembre y el referéndum ilegal del 1 de octubre eran distintos. Ambas votaciones se celebraron con Rajoy en la presidencia del Gobierno. https://twitter.com/el_pais/status/1100783546807898113 27/02/2019 16:49

Fernando J Pérez Acoso a alcaldes. Jordi Pina, abogado defensor dice que Rajoy ha hablado de situaciones de violencia y acoso a alcaldes. "¿Quiénes son y de qué poblaciones?", pregunta el letrado. "Muchos del PSC como hemos podido leer en este tiempo, decir que no hubo acoso, crítica o manfiestación contra alcaldes es, con perdón, estar ciego. Todo el mundo que quiso pudo verlo en los medios de comunicación", afirma el expresidente del Gobierno. 27/02/2019 16:47

Jesús García Rajoy ha leído la declaración de otros testigos en los "periódicos digitales". Turno del abogado Jordi Pina, que pregunta a Rajoy si ha escuchado la declaración de otros testigos (Joan Tardà, Artur Mas y Soraya Sáenz de Santamaría) o se ha comunicado de ellos. La pregunta viene al caso porque Rajoy ha hecho referencia a una de esas testificales. El expresidente del Gobierno ha afirmado que lo ha leído "en los periódicos digitales". . Turno del abogado Jordi Pina, que pregunta a Rajoy si ha escuchado la declaración de otros testigos (Joan Tardà, Artur Mas y Soraya Sáenz de Santamaría) o se ha comunicado de ellos. La pregunta viene al caso porque Rajoy ha hecho referencia a una de esas testificales. El expresidente del Gobierno ha afirmado que lo ha leído "en los periódicos digitales". https://twitter.com/el_pais/status/1100783997813022720 27/02/2019 16:44

Fernando J Pérez "La jornada del 1-O estuve en La Moncloa, lo cual es bastante razonable. Los acontecimientos eran importantes y me preocupaban". "¿Le parecieron violentos?", pregunta el fiscal Cadena. El juez Marchena interrumpe y afea al ministerio público que pregunte por apreciaciones y no por hechos. El fiscal termina su interrogatorio. 27/02/2019 16:42

EL PAÍS No aceptar "la liquidación de la ley". El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado: "Aquí se puede arreglar todo, pero no la liquidación de la ley". https://twitter.com/el_pais/status/1100781939017936896 27/02/2019 16:42

Jesús García El 9-N y el 1-O no tuvieron "nada que ver". Turno de la abogada del Estado, que pregunta sobre la consulta del 9 de noviembre de 2014 y por qué no se aplicó entonces el artículo 155 y sí ante el 1-O. "No era una consulta vinculante, ésta sí; no hubo una DUI y sí lo hubo aquí. Y lo más relevante es que por parte de los tribunales y de la fiscalía se consideró que no era proporcional hacer lo que luego se hizo [con el 1-O]". "La situación", insiste Rajoy, "era muy diferente". 27/02/2019 16:42

EL PAÍS La aplicación del artículo 155 en Cataluña. El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha explicado por qué se aplicó el artículo 155. https://twitter.com/el_pais/status/1100781701108662272 27/02/2019 16:40

Jesús García La declaración de independencia. "Fueron muchas cosas las que ocurrieron en Cataluña. Intentamos dar la posibilidad de rectificar con los requerimientos. Cuando se produce una declaración de independencia y se le pide al presidente de la Generalitat que rectifique y se niega a hacerlo, la decisión que se debe tomar es la que tomamos", sigue Rajoy. 27/02/2019 16:39

Fernando J Pérez La violencia. "¿Advirtieron al Govern de posibles enfrentamietnos con las fuerzas de seguridad?", pregunta Fidel Cadena a Rajoy. "Ya era muy difícil hablar con el señor Puigdemont esos días, hubo gente que pudo haberlo hecho, mucha gente me llamó a mí, supongo que también a otras personas y a todos les dije que se puede arreglar todo menos la liquidación de la ley y la Constitución. Era evidente que la situación se veía venir y que los acontecimientos se veían venir, y eso lo sabían todos, no había que ser muy avispados". 27/02/2019 16:37

Jesús García El 1-O y la violencia. El fiscal pregunta a Rajoy si preveía violencia el 1-O. "De lo que se trataba era de que se cumpliera la ley", dice el expresidente del Gobierno, que no está siendo tan explícito sobre la violencia como la número dos de su Gobierno. "En una situación como esa es normal que se puedan producir enfrentamientos". 27/02/2019 16:37

Jesús García La "preocupación" de Rajoy. "Estaba seriamente preocupado. No era una situación normal. Me preocupaba que un Gobierno autonómica quisiera liquidar la Constitución. Y también los acosos". 27/02/2019 16:35

Jesús García El intenso debate sobre el 155. "Fue un debate importante. Hubo un sinfín de teorías. Hay quien dice que había que aplicarlo antes. Otros que el 6 y 7 de septiembre. Otros que había que esperar un poco más. Otros que no había que aplicarlo nunca. Otros cambiaron de criterio...", explica Mariano Rajoy en su declaración ante el fiscal. La decisión final fue suya, agrega, y tuvo en cuenta como criterios "el respeto a la soberanía nacional" y "el cumplimiento de la ley". "Fuimos muy prudentes e hicimos el esfuerzo para lograr el apoyo de todos, aunque teníamos mayoría absoluta en el Senado". 27/02/2019 16:33

EL PAÍS "La liquidación del Estado". El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparece en el Tribunal Supremo como testigo en el juicio del procés. "Ningún presidente de Gobierno puede aceptar la liquidación del Estado", ha defendido Rajoy sobre el desafío soberanista. https://twitter.com/el_pais/status/1100778195618426880 27/02/2019 16:32

Fernando J Pérez El requerimiento del 10 de octubre tras la primera declaración de independencia suspendida por Puigdemont. "Después de una declaracion de independencia deliberadamente confusa se le requirió para que aclarara si había declarado la independencia o no. Hubo un requerimiento, no contestó. Volví a escribirle con un plazo de tres días para rectificar, mandó una carta en la que no contestaba nada y tuve que seguir con el procedimiento del 155 y pedir autorización al Senado" 27/02/2019 16:30

Fernando J Pérez El fiscal Cadena esgrime una carta que envió Rajoy a Puigdemont el 25 de mayo de 2016 en la que el president fugado instaba al presidente del Gobierno a que fijara los términos y condiciones de un referéndum de autodeterminación. "Yo le invité, tras reiterarle cuál era mi posición, que lo procedente era que ante los representantes de la soberanía nacioanl defendiera lo que considerara conveniente. (...) Piense lo que puede ser que en un país como Alemania alguien pueda hacer lo que estime oportuno y conveniente, y romper la soberanía nacional. España es lo que quieran los españoles y no una parte de los españoles", afirma Rajoy. 27/02/2019 16:28

Jesús García La soberanía nacional. "España es la que quieran los españoles, y no una parte de los españoles", reitera Rajoy, esta vez a preguntas del fiscal. 27/02/2019 16:26

Jesús García Puigemont era "plenamente consciente" de que no se iba a "autorizar el referéndum". "Tuve seis conversaciones con el señor Artur Mas, aparte de otras telefónicas, y dos con Puigdemont. Eran plenamente conscientes de cuál era mi posición, no se llevaban a engaño. Puigdemont pudo venir al Senado y no quiso hacerlo. Y fue invitado a ir al Congreso de los Diputados y tampoco quiso". "Puigdemont era plenamente consciente de que yo no iba a autorizar el referéndum". 27/02/2019 16:24

Fernando J Pérez Termina el Rajoy responde a las preguntas del fiscal Fidel Cadena. "En ningún caso admití ninguna conversación sobre la soberanía nacional", cuenta Rajoy. 27/02/2019 16:22

Jesús García Rajoy responde ahora a las preguntas del fiscal Fidel Cadena. 27/02/2019 16:22

Fernando J Pérez Actos violentos. ¿Tuvo conocimiento de actos de violencia contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?", pregunta Ortega-Smith. "Tuvimos conocimientos de esos actos que recogían profusamente los medios y fue una de las razones por las que estabamos en una situación de excepcionalidad que entre otros factores nos llevó a poner en marcha el artículo 155", responde Rajoy. 27/02/2019 16:21

Jesús García El pleno "lamentable" del Parlament del 6 y 7 de septiembre. "España no puede aceptar que alguien quiera liquidar la legalidad de un país, que es lo que ocurrió en un pleno lamentable. El 6 y 7 de septiembre se violaron los derechos de los diputados de la oposición y se liquidó la legalidad vigente", explica Rajoy. 27/02/2019 16:21

Jesús García Hechos violentos. Rajoy asume también, como Sáenz de Santamaría, que hubo hechos violentos en Cataluña como "los recogieron profusamente los medios de comunicación". 27/02/2019 16:20

Jesús García 155 sí, estado de sitio no. Rajoy defiende que se aplicara el artículo 155 de la Constitución y no el estado de sitio, excepción o alarma. "No lo aplicamos porque pensábamos que el artículo 155 era mucho más operativo y además era más justo, porque los estados de excepción o sitio afectan a derechos individuales". El 155 consistía en "cesar a un gobierno", que además respetaba "los derechos de las personas". 27/02/2019 16:20

Fernando J Pérez Una "situación excepcional". "¿Por que había que mandar 6.000 agentes de Policía y Guardia Civil a Cataluña?", pregunta Ortega-Smith."Supongo que los operativos entendieron que era necesario que en esa circunstancia estuvieran la Guardia Civil y la Policía", responde Rajoy. "¿Era una situación excepcional?", vuelve el abogado. "Era una situación excepcional y tuvimos que tomar una decisión excepcional, que fue poner en marcha el artículo 155", dice Rajoy. 27/02/2019 16:19

Jesús García El 20-S y el "acoso". Rajoy critica que miles de personas se concentraran frente al Departamento de Economía, el 20 de septiembre de 2017, mientras unos funcionarios practicaban un registro. "Tampoco me parecen normales las situaciones de acoso a alcaldes que tenían posicionamientos distintos". 27/02/2019 16:18

Jesús García Un hecho "excepcional". "Por primera vez en la historia de España, tuvimos que poner en marcha el artículo 155 de la Constitución", dice Rajoy sobre el momento "excepcional" que se vivió en Cataluña en los meses previos al referéndum. 27/02/2019 16:17

Jesús García Operación Copérnico. Vox pregunta sobre el contingente de policías y guardias civiles enviados a Cataluña. Ortega-Smith quiere saber si se envió porque el Gobierno sospechaba que los Mossos no cumpliría la ley. El envío de agentes, dice Rajoy, formó parte de "un amplio elenco de decisiones". Rajoy dice que estaba en "las grandes decisiones" para buscar el "consenso político". Y atribuye a sus colaboradores, "fundamentalmente la vicepresidenta", otras tareas. La decisión de enviar a policías fue "una buena decisión" y fue "comunicada a la Generalitat". 27/02/2019 16:16

Fernando J Pérez ¿Le informó el CNI de los movimientos independentistas?", pregunta Ortega-Smith. "No hacían falta los informes a que hace referencia porque los responsables de la Generalitat dieron a conocer a la opinión pública que iban a hacer el referéndum sí o sí. El propio señor Puigdemont me mandó una carta en el que se me instaba a negociar los términos y condiciones del referéndum. Sabía que se iba a producir y tomé las decisiones que tuviera lugar", recuerda Rajoy 27/02/2019 16:15

Jesús García La naturaleza del 1-O. "Se intentó convocar un referéndum, pero allí no hubo ningún referéndum como muy bien dejó sentado la Junta Electoral Central", dice Rajoy para restar validez o legitimidad a la consulta sobre la independencia. 27/02/2019 16:13

Jesús García Sin diálogo sobre el referéndum. "Eran plenamente conscientes, desde el primer día que me reuní con Mas, que no iba a convocar un referéndum para satarme la ley. No ha habido ningún acuerdo y ni siquiera conversaciones para llegar a un acuerdo para celebrar un referéndum", explica Rajoy. El expresidente dice que recordó a Mas que, si quería hacer un referéndum, debía dirigirse al Congreso de los Diputados. "Es el pueblo español el que decide lo que es España, y no los representantes de una comunidad autónoma". 27/02/2019 16:12

Jesús García "Nada de que hablar" con el referéndum. "Siempre ha habido conversaciones" entre el Gobierno y la Generalitat, dice Rajoy preguntado por Vox. "El problema es a qué se llega en esas conversaciones. Y sobre el referéndum nunca hubo nada de qué hablar. Dejé claro que nunca el presidente de España iba a saltarse la Constitución y a liquidar la soberanía nacional". 27/02/2019 16:10

Fernando J Pérez Ortega Smith pregunta por un "Comité restringido" entre el Gobierno, el PSOE y la Generalitat. “No conozco ningún comité restringido o que se llamara así, seguro que hubo conversaciones, como siempre sucede en política, pero un comité restringido no lo conozco”. 27/02/2019 16:10

Fernando J Pérez Rajoy "jura" decir la verdad, como corresponde a los testigos. Le interroga Javier Ortega-Smith, abogado y número dos del partido de extrema derecha Vox. 27/02/2019 16:08

Fernando J Pérez Empieza la declaración de Mariano Rajoy. El abogado de Vox, Pedro Fernández, se acaba de enterar de que se ha alterado el orden de los interrogatorios. 27/02/2019 16:06

Fernando J Pérez Buenas tardes. Pendientes en el Tribunal Supremo de la reanudación de la octava jornada del juicio del procés. A partir de las cuatro declarará como testigo el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, al que seguirá el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. El Tribunal presidido por Manuel Marchena ha modificado a la hora de comer el orden de los interrogatorios. 27/02/2019 15:59

EL PAÍS Rajoy, a las cuatro de la tarde. El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparece como testigo en el Tribunal Supremo a las cuatro de la tarde, tal y como tenía previsto. Teóricamente, y debido al retraso en las declaraciones de esta mañana, le correspondía el turno al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, pero el juez Manuel Marchena ha decidido que sea finalmente Rajoy quien testifique antes. 27/02/2019 15:50

EL PAÍS Sáenz de Santamaría denuncia la “violencia” del ‘procés’ y avala el relato de la Fiscalía La exvicepresidenta asegura que el Gobierno no dialogó nunca sobre el referéndum con Oriol Junqueras. Por Jesús García y Fernando J. Pérez. (Foto: Ballesteros, Efe) 27/02/2019 15:22

EL PAÍS Retraso en las declaraciones. La jornada de hoy discurre con retraso respecto a la agenda prevista. A las cuatro de la tarde estaba programada la comparecencia del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, pero antes tendrá que declarar el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Sobre la declaración de los testigos, Rajoy entre ellos, hace hoy esta valoración Iñaki Gabilondo. 27/02/2019 15:12

Fernando J Pérez Termina el interrogatorio de Soraya Sáenz de Santamaría. La sesión se reanudará a las 16 horas con la testifical del exministro de Economía Cristóbal Montoro, al que seguirá el del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. 27/02/2019 14:35

Fernando J Pérez La batalla del relato. "Se intentó promover por parte del independentismo confundir a la opinión publica internacional con imágenes falsas de lo que se había producido. España es un Estado democrático que tiene sus procedimientos y los respeta", señala Soraya Sáenz de Santamaria cuando la letrada Marina Roig le pregunta sobre si parlamentarios del Consejo de Europa requirieron a España tras los altercados del 1 de octubre. 27/02/2019 14:31

Fernando J Pérez "¿Cómo podría explicar a la sala que, con toda la inteligencia del Estado español, no se encontrara ni una sola urna?", le pregunta Homs a la exvicepresidenta. "Cumpliendo decisiones judiciales, distintas fuerzas de seguridad llevan a cabo registros en los que, como es bien conocido, se requisó material electoral, en determinadas actuaciones se tuvo resultado y en otras no", responde Sáenz de Santamaría."¿No será que estaban en mano de centenares de ciudadanos anónimos?", vuelve Homs. "Esa pregunta lo que hace es replicar su opinión a la respuesta que le ha dado la testigo", corta Marchena al abogado. 27/02/2019 14:25

EL PAÍS Casi dos horas de declaración. La exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, lleva cerca de dos horas testificando en el juicio del procés en el Tribunal Supremo. En este momento contesta a las defensas. (Foto: Efe) 27/02/2019 14:22

Jesús García La prioridad, cumplir la ley. El abogado Pina pregunta a Sáenz de Santamaría si el Gobierno de Mariano Rajoy atendió el "clamor popular" para celebrar un referéndum. "La primera obligación de todo Gobierno es hacer cumplir las leyes y la Constitución", replica la exvicepresidenta. Y añade: "Quienes no valoraron que debían ir por una modificación de la Constitución están sentados en el banquillo". 27/02/2019 14:09

Fernando J Pérez "¿Sabe que un 80% de la ciudadanía catalana pide un referéndum?", pregunta Jordi Pina. "Estamos en un país en el que se publican encuestas", rebate Soraya Sáenz de Santamaría. "¿Sabe que más de dos millones de catalanes votaron en el referéndum del 1 de octubre?", vuelve el letrado defensor. "Eso es lo que dice usted pero la Junta Electoral Central no dice eso", replica la exvicepresidenta. "¿Ha visto manifestaciones muy masivas de ciudadanos de Cataluña que piden la independencia?". En este momento, el presidente del Tribunal, Manuel Marchena, interrumpe el cuestionario al ver improcedente la pregunta. 27/02/2019 14:09

EL PAÍS Hemeroteca | Las cargas policiales del 1-O. Las defensas están preguntando a la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, sobre las cargas policiales del 1-O. Santamaría ha corregido, a una de las preguntas: "Son actuaciones policiales en cumplimiento de una orden judicial, no cargas policiales". (Foto: Carles Ribas) 27/02/2019 14:06

EL PAÍS Artur Mas aboga por un pacto entre PSOE, Podemos y nacionalistas tras las elecciones. El expresident Artur Mas considera que el independentismo debe "leer la realidad presente" y, en este sentido y como "mal menor", ha abogado por pactar tras las elecciones generales con una coalición entre PSOE, Unidos Podemos y nacionalistas vascos para evitar otros "males mayores". Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios tras declarar como testigo en el juicio del procés en el Tribunal Supremo. "Yo soy partidario de saber leer la realidad, medir tus propias fuerzas y las del adversario. En este momento mi juicio es el siguiente: el soberanismo catalán tiene mas fuerza que nunca, pero no la suficiente para desconectar legalmente del Estado. Y el Estado tiene la misma fuerza de siempre y la usa incluso con brutalidad, pero tampoco tiene suficiente para ahogar al soberanismo", ha añadido Mas. (Efe) 27/02/2019 14:03

Jesús García "Imágenes que no nos gustaría ver". Sáenz de Santamaría rechaza aceptar que hubiera un millar de ciudadanos "heridos" por la actuación policial en el referéndum. "Creo que fueron atendidas", matiza. "¿Usted de verdad no ha visto cargas policiales, policías golpeando en la cabeza, en la cara a ciudadanos?", insiste Pina. "Hay imágenes que a ninguno nos gustaría ver. La Policía y la Guardia Civil son profesionales. Actúan con prudencia y trataron de hacerlo de la mejor manera posible". 27/02/2019 14:02

Fernando J Pérez "¿Por qué no adoptaron la medida de pedir un contingente el 9-N de 2014?", pregunta el abogado Jordi Pina. “Nosotros recurrimos esa convocatoria, se adoptó su suspensión con las consecuencias jurídicas, y hubo distintas denuncias ante distintos tribunales y ninguno acordó su intervención”, responde la exvicepresidenta Sáenz de Santamaría. 27/02/2019 14:00

Jesús García El papel del CNI. Melero pregunta a Sáenz de Santamaría sobre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que estaba bajo su dependencia. "¿Le advirtieron de la presencia de urnas en Cataluña antes del 1-O?", pregunta Melero. La exvicepresidenta sostiene que el asunto del referéndum estaba "bajo instrucción en los tribunales en Cataluña". El abogado replica, con ironía, si "tachó de desleales" a los miembros del CNI al no haber encontrado las urnas que, el día de votación, sí aparecieron en los colegios electorales como por arte de magia. 27/02/2019 13:54

Jesús García La exvicepresidenta, en aprietos por el 1-O. El dispositivo del 1-O está poniendo en aprietos a Sáenz de Santamaría. El abogado del exconsejero de Interior Joaquim Forn pone contra las cuerdas a la exvicepresidenta sobre el contingente enviado (policías y guardias civiles) a Cataluña para "mantener el orden público". "Daba cumplimiento a una decisión judicial, según a mí me informa el ministro del Interior", dice la exvicepresidenta. Ante los rodeos, Melero menciona la figura del "testigo renuente" a contestar. 27/02/2019 13:49

Jesús García Dudas de Sáenz de Santamaría. La instrucción del secretario de Estado de Interior ante el 1-O establecía, recuerda el abogado de Forn, que se debe primar la seguridad de las personas por encima de la eficacia. Javier Melero menciona ese documento a Soraya Sáenz de Santamaría. "Me parece que es de carácter muy general..: A lo largo de esos días hubo muchísimas actuaciones..." Por primera vez en el interrogatorio, la exvicepresidenta titubea, duda, acorralada por Melero. 27/02/2019 13:43

Fernando J Pérez La exvicepresidenta está notablemente más incómoda en el interrogatorio de Xavier Melero, abogado de Forn, de lo que lo ha estado con los letrados anteriores y las acusaciones. 27/02/2019 13:41

Fernando J Pérez "Mi obligación es preservar la convivencia. Otros no lo hicieron", dice Soraya Sáenz de Santamaría, a preguntas de Xavier Melero, abogado de Forn. 27/02/2019 13:40

Fernando J Pérez El 155 en la Consejería de Interior. Soraya Sáenz de Santamaría responde a Xavier Melero, abogado del exconsejero de Interior, Joaquim Forn, que pregunta "si hubo la menor resistencia o reticencia a la toma de control" de la consejería. "El articulo 155 supuso el cese del conseller, de su segundo y el nombramiento del señor Puigserver para llevar a cabo esa tarea, y el relevo del jefe de los Mossos [Josep Lluís Trapero]. Se trabajó para preservar el orden público. Con las capacidades que nos había dado el Senado, creíamos que en la Consejería de Interior debía producirse una intervención mayor por todo lo que habíamos vivido", dice la exvicepresidenta en referencia a la supuesta colaboración de la policía catalana con la organización del referéndum. 27/02/2019 13:38

EL PAÍS El acoso en Cataluña. La exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que hubo actuaciones violentas en Cataluña. "Lo que se vivió en Cataluña no fue un escrache. Fue un acoso", ha asegurado Santamaría. https://twitter.com/el_pais/status/1100734964201451521 27/02/2019 13:35

Jesús García "Murallas humanas". Sáenz de Santamaría concreta la violencia que, por parte de los ciudadanos que acudieron a votar, percibió el 1-O. "Vi murallas humanas y agresiones y lanzamientos de objetos". 27/02/2019 13:35

Fernando J Pérez lo distingue del "acoso violento" a policías. http://cort.as/-FCi5 Soraya Sáenz de Santamaría se refiere a este escrache cuando dice que sabe lo que es ese tipo de acción y 27/02/2019 13:31

Jesús García "Acoso violento" en Cataluña. La defensa quiere saber cómo tuvo conocimiento Sáenz de Santamaría de los supuestos episodios violentos en Cataluña. Sobre el acoso a policías alojados en hoteles, la exvicepresidenta rechaza que fueran solamente escraches. “Yo sé lo que es vivir un escrache. Y lo que se vivió en Cataluña no fue un escrache. Fue un acoso violento”. 27/02/2019 13:30

Jesús García La exvicepresidenta afirma que no sabe por qué la policía dejó de actuar el 1-O. Sáenz de Santamaría niega haber recibido "ninguna llamada internacional" sobre la actuación policial el 1-O. "Nadie me informó de que pararan" las cargas policiales, explica la exvicepresidenta. "Preferiría utilizar el término actuaciones policiales, no cargas". 27/02/2019 13:26

Fernando J Pérez Sobre la proporcionalidad de la actuación policíal el 1 de octubre. "No somos expertos en procesos judiciales, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con su profesionalidad saben hacerlo muy bien. La decisión de la proporcionaldiad no me corresponde a mí. En dispositivos policiales se han visto muchas cosas y siempre me han parecido muy medidos y muy proporcionales", contesta Soraya Sáenz de Santamaría al abogado de Junqueras. 27/02/2019 13:25

EL PAÍS El despliegue policial del 1-O. La exvicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría, habla del operativo policial para el 1-O. https://twitter.com/el_pais/status/1100731891945099264 27/02/2019 13:23

Fernando J Pérez El 20-S hubo violencia. "Cuando una comisión judicial va a unas dependencias públicas y se impide que los detenidos estén en ese registro y se les impide salir, con las imágenes que vimos, lo considero como violento. La violencia es lo que se produjo ese día, es una descripción aproximada de lo que vimos por televisión", sostiene Soraya Sáenz de Santamaría. 27/02/2019 13:22

Jesús García No conocía el dispositivo del 1-O. Sáenz de Santamaría asegura que no conocía el plan policial para el 1 de octubre. "El Gobierno no intervino en el operativo policial. La policía actuaba por una orden judicial y el Gobierno respeta la división de poderes". 27/02/2019 13:17

Fernando J Pérez Soraya Sáenz de Santamaría recuerda que España es un Estado democrático. "Un gobierno democratico respeta la libertad de expresion y la libertad ideológica y tiene que defender el imperio de la ley. Lo que no puede es incumplir la ley y las decisiones judiciales, lo que no puede es generar episodios violentos en los que se conculque la democracia". "No se puede hablar de aquello de lo que no se tiene capacidad de disposición, eso es parlar en balde. Los Gobiernos tienen que saber lo que pueden y no pueden hacer, y ningún Gobierno puede disponer de la soberanía nacional, eso no le corresponde", responde Soraya Sáenz de Santamaría al abogado de Junqueras cuando este le pregunta si "se puede hablar de cualquier cosa en política". 27/02/2019 13:17

Jesús García "España es una democracia consolidada desde que nos dimos una Constitución, que es de las más avanzadas", declara Sáenz de Santamaría. 27/02/2019 13:15

Fernando J Pérez Sobre los disturbios del 1 de octubre. "He visto, como cualquier otro ciudadano, imágenes de disturbios en muchas ocasiones. No son agradables a la vista, pero si no se hubiera convocado a la gente para hacer de murallas para impedir a quien estaban mandatados judicialmente para impedir el referéndum, quizá no las habríamos visto. También sé que hubo 93 policías lesionados. Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras, le habla de la cifra inicial de policías heridos que el Gobierno dio."Fuimos depurando a lo largo de la mañana la cifra", le responde Soraya Sáenz de Santamaría. 27/02/2019 13:13

Jesús García Los policías cumplían órdenes. "¿Pudo ver si algún policía agredía a algún ciudadano?", pregunta el abogado de Oriol Junqueras sobre la actuación policial durante el 1-O. Sáenz de Santamaría recuerda, sin embargo, que "cumplían un mandato judicial". Y señala que la actuación policial impidió "circunstancias más graves como consecuencia de la irresponsabilidad de la Generalitat de seguir adelante con el referéndum". La consulta podía "volver a desencadenar circunstancias violentas como las del 20 de septiembre", dice. 27/02/2019 13:11

Jesús García Las defensas, contra el relato de Sáenz de Santamaría. Turno de las defensas, que tratan de desacreditar el relato de la violencia que ha planteado Sáenz de Santamaría. "Lo veíamos en televisión como toda España. Cuando hay alteración del orden público, el ministro del Interior comunica con el resto de ministros". 27/02/2019 13:09

Fernando J Pérez La justificación del 155. "Por supuesto tuvimos en cuenta que había un riesgo grave de derogación de la Constitución en esa comunidad autónoma. Había una vulneración muy grave del orden constitucional. "¿Se le ofreció in extremis acudir al Senado?", vuelve el fiscal Zaragoza. "Tenía la capacidad de hacerlo y no lo hizo, no corresponde ofrecerlo al Senado". 27/02/2019 13:08

Jesús García La DUI no fue simbólica. "¿Creyeron que la declaración de independencia era meramente simbólica?", pregunta el fiscal. "No, por eso aplicamos el artículo 155", defiende Soraya Sáenz de Santamaría, que ha avalado el discurso de la violencia. 27/02/2019 13:08

Fernando J Pérez Soraya Sáenz de Santamaría, a preguntas del fiscal Javier Zaragoza, recuerda que el Gobierno, desde 2011, planteó al Constitucional 63 recursos contra actos emanados del Parlament catalán. De ellos más de 20 fueron relativos a declaraciones de soberanía o estructuras de Estado. 27/02/2019 13:06

Jesús García Sáenz de Santamaría relata el "acoso generalizado y sistemático" de los independentistas, con "amenazas y coacciones a concejales". La situación generó una "gran preocupación" en el Gobierno, explica. 27/02/2019 13:03

Jesús García Sáenz de Santamaría rebate el relato de la no violencia de los acusados "¿Hubo choques violentos todos los días?", pregunta el fiscal. "Sí. Ante cualquier actuación judicial que se llevaba a cabo, como registros en domicilios o naves, se producían aglomeraciones con imágenes de naturaleza violenta", explica la vicepresidenta. 27/02/2019 13:01

Jesús García La carta de Rajoy. Sáenz de Santamaría recuerda la carta que Rajoy envió a Puigdemont para que "defendiera su posición en el Congreso". "Es público que no vino",agrega la exvicepresidenta a preguntas del fiscal. 27/02/2019 12:59

Fernando J Pérez El estado de sitio. El letrado Ortega Smith pregunta a la testigo Sáenz de Santamaría si el Gobierno se planteó recurrir al artículo 116 de la Constitución, que regula los estados de alarma, excepcion y sitio. "El gobernante tiene que tener un conocimiento exhaustivo de la Constitución y las facultades que le otorga, si quiere ejercer bien su tarea. El mecanismo cuando una comunidad autónoma atenta gravemente contra el interés general de España es el 155, que nunca se había aplicado. Hubo que hacer un gran esfuerzo. Se determinó el cese de toda la Generalitat y para mantener el orden público se acordaron ceses de jefes de los Mossos. Consideramos que era la medida más acorde en la Constitución, se actuaba respecto a los responsables de la declaración de independencia y de los hechos que llevaron a la misma. Los estados de excepcion y sitio pueden comportar suspensión de derechos fundamentales de los ciudadanos, era más oportuno actuar contra [los que promovieron el procés] que contra los ciudadanos de Cataluña. Se tenía que preservar la convivencia". 27/02/2019 12:58

Jesús García Desinterés de Junqueras. Santamaría reprocha a Junqueras que, una vez que se negó a dialogar sobre el referéndum, el exvicepresidente de la Generalitat no le diera importancia a otros temas, como la financiación del Gobierno catalán. 27/02/2019 12:57

Jesús García Turno del fiscal, Javier Zaragoza. Sáenz de Santamaría insiste en que se negó "rotundamente" a negociar cualquier intento de celebrar un referéndum. "El Gobierno no puede disponer de la soberanía nacional". 27/02/2019 12:55

Fernando J Pérez "¿Tuvo conocimiento el Gobierno de actos de violencia contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado desplazados o acuartelamientos?", pregunta Ortega-Smith. “Todo el mundo vio las imágenes de actuaciones violentas”. 27/02/2019 12:54

Jesús García "Era mucho más oportuno actuar contra los que incumplieron la Constitución que perjudicar a los ciudadanos de Cataluña", dice la exvicepresidenta sobre la posible aplicación de medidas más graves (como el estado de excepción) a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. 27/02/2019 12:54

Jesús García Avala la violencia del 20-S. "Las actuaciones violentas en el Departamento de Interior fueron el 20 de septiembre y la decisión de enviar a policías se tomó uno o dos días después". 27/02/2019 12:52

Jesús García El papel de los Mossos y el Gobierno. "¿Sabían que no iban a contar con el apoyo de los Mossos?", pregunta el abogado de Vox. Sáenz de Santamaría explica que tanto la Fiscalía como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenaron "una serie de actuaciones". Y explica que el Gobierno envió 6.000 policías y guardias civiles para que ayudaran a "cumplir" con esas instrucciones. 27/02/2019 12:51

Jesús García Los cambios en los mandos políticos de los Mossos. Sáenz de Santamaría dice que estuvo preocupada por los "perfiles" del nuevo Departamento de Interior tras la crisis del Govern de Carles Puigdemont, en alusión a Joaquim Forn, uno de los 12 líderes independentistas procesados. 27/02/2019 12:49

Fernando J Pérez Operación Copérnico. Sobre el refuerzo policial para impedir el referéndum. "He leído sobre ella (...) Como miembro del Gobierno no era mi tarea, ni me considero competente para ello, el organizar operaciones policiales". Sáenz de Santamaría habla de la "preocupación" por los "perfiles" de los nuevos consejeros nombrados por Puigdemont el 14 de julio de 2017. 27/02/2019 12:49

Jesús García El artículo 155. Sáenz de Santamaría dice que partieron de varias premisas para aplicar el artículo 155 de la Constitución: garantizar "la unidad nacional", garantizar "el cumplimiento de la ley" y hacerlo "con la mayor proporcionalidad en defensa de la convivencia". Sáenz de Santamaría subraya que era importante hacerlo de esa forma para mantener el consenso político en torno al 155. "Algunos decían que debería haberse aplicado en 2014, otros que nunca. Algunos fueron evolucionando de opinión sobre si debía ser de una manera o de otra. Nosotros lo adoptamos cuando se cumplieron esas premisas y cuando logramos un acuerdo político". 27/02/2019 12:47

Fernando J Pérez El articulo 155 de la Constitución. El abogado Ortega-Smith pregunta a Soraya Sáenz de Santamaría si tuvo peticiones de la Fiscalía o la Abogacía del Estado de aplicarlo antes del 27 de octubre. "No es algo que corresponda a la Fiscalía", replica la exvicepresidenta. Los criterios, explica, fueron defender la "soberania y unidad nacional, garantizar el cumplimiento de la ley, con la mayor prudencia y proporcionaldiad en beneficio de la convivencia y con el mayor acuerdo político". 27/02/2019 12:47

Jesús García Firmeza ante el 1-O. La exvicepresidenta trata de demostrar que el Gobierno fue firme ante el proceso en Cataluña. "Nunca accedimos a una consulta" sobre la independencia, insiste Sáenz de Santamaría. 27/02/2019 12:45

Fernando J Pérez La Operación Diálogo. Ortega Smith pregunta a Sáenz de Santamaría sobre el despacho que abrió en la Delegación del Gobierno en Cataluña. "Cualquier miembro del Gobierno puede celebrar reuniones en cualquier parte del territorio nacional, y Cataluña lo es. Nunca me reuní con ningún miembro de la Generalitat en la sede de la Delegación del Gobierno. Ahí mantuve distintas reuniones con miembros del PSC, Cs, PP, miembros de la sociedad civil (...) Era importante reunirse por la gran fractura social. Fue un despacho muy útil cuando ocurrieron los atentados de agosto de 2017, para atender a cónsules, embajadores, comerciantes que habían colaborado... Sí pude hacer algo, reforzar la presencia del Estado en Cataluña y el Gobierno es Estado también en Cataluña". 27/02/2019 12:43

Fernando J Pérez "En el tema del referéndum nunca quise entrar". Pregunta Javier Ortega-Smith, número dos del partido de extrema derecha Vox y abogado. El letrado pregunta a la exvicepresidenta sobre con quién trató del 1 de octubre. "Yo no traté del 1 de octubre con nadie de la Generalitat. Yo me reuní en tres ocasiones con Junqueras. En el punto del referéndum nunca quise entrar era un tema que no era del Gobierno sino de la soberanía del pueblo español", responde Sáenz de Santamaría. "Del referéndum no tenía nada que hablar, no corresponde a ningún gobierno, sino que corresponden al pueblo soberano y sobre ese punto ni nos íbamos a entender ni íbamos a negociar". 27/02/2019 12:39

Fernando J Pérez Comienza la testifical de Soraya Sáenz de Santamaría. La exvicepresidenta del Gobierno comenzará contestando las preguntas de la acusación popular de Vox. 27/02/2019 12:35

EL PAÍS "No se ría, deje de hacer performances señora Arrimadas". Quim Torra, presidente de la Generalitat, en el Parlament: "Gracias a los grupos que habéis estado en el juicio del procés. A los grupos que no habéis ido a ninguna sesión del juicio, se os debería caer la cara de vergüenza de no querer escucharles. ¿Por qué no vais un día? ¿Por qué no vais a escuchar a vuestros compañeros? Ese Partido Socialista que estaba al lado de los derechos y las libertades... Y usted señora Arrimadas, no se ría más del señor Jordi Cuixart ni de mí. Deje de hacer performances. Pido a todos los compañeros de esta cámara que continúen dando apoyo a nuestros representantes políticos". (Foto: Gtres) 27/02/2019 12:30

EL PAÍS "Rajoy nunca quiso negociar". El exconseller de Interior, Joaquim Forn, acusado en el juicio del procés, dice que el Gobierno de Rajoy "nunca quiso negociar". En un tuit enviado desde su cuenta, Forn ha dicho: "Comienzan a declarar los primeros testimonios, y tanto el muy honorable Artur Mas como el diputado Joan Tardà rebaten los relatos de las acusaciones y dejan claro al Tribunal que el Gobierno de Mariano Rajoy nunca quiso negociar frente a un pueblo pacífico que quería votar". https://twitter.com/quimforn/status/1100716839225774080 27/02/2019 12:23

Jesús García Finaliza la declaración de Mas. Marchena ordena un receso de media hora. La octava sesión del juicio del procés se retomará a las 12.30. 27/02/2019 12:04

Fernando J Pérez "No pensé que el Estado fuera tan poco inteligente". Xavier Melero pregunta a Artur Mas si el enfrentamiento el 1 de octubre fue contemplado como un marco de oportunidad para los convocantes del referéndum. "Yo pensé que la reacción del Gobierno central nunca sería una reacción de mandar a las fuerzas de orden público para intervenir, otra cosa es que las mandara para advertir. Y me equivoqué, pensé que el Estado tenía mecanismos suficientes para, desde un punto de vista jurídico, desnaturalizar el referéndum aun a riesgo de que se celebrara, pero teniendo en cuenta los poderes naturales del Estado ¿Por qué iban a hacer algo tan poco inteligente que pudiera dar la vuelta al mundo? 'No penséis que el Estado es tan poco inteligente', les dije a mis colaboradores. Me equivoqué” 27/02/2019 12:03

Jesús García La toma de "infraestructuras críticas". Melero pregunta a Mas si el Govern tomó en consideración pasar "a la vía de hecho" y controlar "infraestructuras críticas como puertos y aeropuertos". Mas dice que había ciudadanos que aportaban ideas de todo tipo, pero insiste en que nunca hubo un plan que contemplara esas posibilidades. 27/02/2019 11:59

Fernando J Pérez Mas y la coordinación policial: "Las operaciones de los Mossos tienen una ejecución estrictamente profesional", afirma Mas en respuesta a Xavier Melero, abogado del exconseller de Interior, Joaquim Forn. 27/02/2019 11:56

Jesús García Melero pregunta a Mas, su antiguo cliente. Javier Melero fue abogado de Artur Mas en el juicio del 9-N. En esta ocasión defiende al exconsejero de Interior, Joaquim Forn, e interroga a Mas en su condición de testigo. 27/02/2019 11:54

Jesús García La experiencia de Mas el 1-O: la escuela Infant Jesús. Artur Mas explica que acudió a votar el 1-O a la escuela más cercana a su casa, Infant Jesús de Barcelona, de los Jesuitas. Es una escuela concertada. El expresident relata que encontró a una conocida del barrio con la "cara ensangrentada" por los enfrentamientos con la policía. Ante las denuncias de ciudadanos por la violencia policial, la Fiscalía de Barcelona se opuso a investigar las actuaciones de la Policía salvo en un caso: el de la escuela Infant Jesús, donde dos personas resultaron heridas. Y por un motivo en concreto: se trata de una escuela concertada, mientras que la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) afectaba a los locales de titularidad pública. 27/02/2019 11:49

Fernando J Pérez El 1-O era para contar a los catalanes. "En la hoja de ruta inicial había un referéndum después de unas elecciones constituyentes. Este referéndum, el que se celebró era, un intento más, no el primero, de contar cuánta gente hay a favor y en contra de la independencia en Cataluña", señala Mas. 27/02/2019 11:48

Fernando J Pérez Mas responde a las preguntas de Jordi Pina, abogado de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez. El letrado empieza a preguntar por las imágenes de la Escola Infant Jesus, cercana al domicilio de Mas. "Vi un despliegue enorme de furgonetas de la Policía Nacional. Yo llegué a mi casa sobre las diez de la mañana y me encontré a una vecina del barrio con la frente con sangre y la blusa ensangrentada. Yo le hice la broma de que le íbamos a comprar una nueva. Por cierto, la conversación fue en castellano, porque esa persona habla esa lengua", rememora Mas. 27/02/2019 11:43

Fernando J Pérez Mas niega la existencia de un "comité estratégico" del procés. "En esas reuniones no había orden del día, no había nunca los mismos asistentes y no hubo acta de ninguna reunión, más informal imposible", afirma Mas a preguntas de Homs. 27/02/2019 11:38

Jesús García Escocia como modelo. A preguntas de su abogado, Mas asegura que se intentó buscar un referéndum acordado, al estilo del que se celebró en Escocia "y que, por cierto, perdieron los independentistas", asegura el expresident. "Pensábamos que un Estado de la UE como España puede identificar caminos para que se haga de común acuerdo". 27/02/2019 11:37

Fernando J Pérez Rajoy y el Libro Blanco. "Yo mismo le mandé al señor Rajoy uno de los capítulos del Libro Blanco, el primero, uno de los más importantes, porque entendía que tenía un valor jurídico de altísimo nivel. Y le mandé una carta para que contrastara con su gente, sus servicios, hasta qué punto había una base legal para seguir con nuestros planteamientos" 27/02/2019 11:35

Jesús García Homs pregunta a Mas. El abogado Francesc Homs se encarga de interrogar ahora a Artur Mas. Homs fue mano derecha de Mas -consejero de Presidència, portavoz del Govern- durante el mandato del expresident de Convergència. Ambos formaron parte del núcleo duro (el llamado pinyol) del partido nacionalista. Se da la circunstancia de que ambos fueron condenados por organizar la consulta de independencia del 9-N a inhabilitación por un delito de desobediencia. 27/02/2019 11:33

Fernando J Pérez El censo electoral. "Ya había ocurrido en 2014, no se podía manejar con toda libertad y todas las consecuencias, porque el Govern nunca pretendió saltarse la Ley de Proteccion de Datos, había que ir con mucho tino. El censo en 2014 se hizo en el momento mismo de la votación, a medida que la gente se identificaba se iba realizando el censo", explica Mas. 27/02/2019 11:32

Jesús García La organización del referéndum. Mas admite que en algunas reuniones se abordaron aspectos organizativos del referéndum; por ejemplo, el uso de locales públicos como centros de votación. "La experiencia de 2014 nos indicaba el camino que podía seguir el Estado español", dice el expresident sobre el 9-N. "Se nos acusó de un delito de desobediencia y nada más". 27/02/2019 11:29

Fernando J Pérez La cobertura legal de la independencia. "La apuesta de que todo tuviera una cobertura legal, era una obsesion de las autoridades catalanas, nunca se quiso un vacío legal", recuerda Mas. "Estábamos entrenados para suspensiones del Tribunal Constitucional automáticas", ironiza. "Se daba por seguro que esa suspensión se produciría (...) Se mantuvo la organización del referéndum, nadie se apeó de la voluntad de llevarlo a cabo, pero la vinculación de la Administracion de la Generalitat fue incluso inferior que el del 9 de noviembre de 2014", recuerda Mas. "Entonces había una vinculación económica muy intensa, en esta hasta el Gobierno (central) ha certificado que no hubo gasto". 27/02/2019 11:28

Jesús García La "pérdida de control" de la Generalitat. Mas advirtió de que la Generalitat podía "perder el control" sobre la operación si salía del "marco legislativo de convocar elecciones". Cita como ejemplo tanto la consulta del 9-N como el referéndum del 1-O. En ambos casos, el peso fue llevado principalmente por la "sociedad civil organizada". 27/02/2019 11:24

Fernando J Pérez Mas describe el referéndum de autodeterminación "como una posiblidad cierta para superar la moción de confianza", que necesitaba los votos de la CUP. 27/02/2019 11:23

Jesús García Forcadell participó en una reunión. El expresident Mas explica, ya a preguntas de la Abogacía del Estado, que la expresidenta del Parlament Carme Forcadell participó únicamente en una de las reuniones sobre el proceso independentista. En particular, en una que giró en torno a la cuestión de confianza del Govern. 27/02/2019 11:22

Fernando J Pérez Francesc Homs interviene por primera vez. El exdiputado y codefensor de Josep Rull y Jordi Turull interrumpe el interrogatorio del fiscal Zaragoza para pedir que no se hagan valoraciones políticas. El presidente del tribunal acepta esta petición. Zaragoza da por concluido su interrogatorio y dice que dejará sus valoraciones para el trámite de conclusiones. 27/02/2019 11:21

Fernando J Pérez La posibilidad de un referéndum unilateral. “Lo único que recuerdo es que cuando periodísticamente se preguntaba a personas del Gobierno y de la política catalana del ámbito soberanista si había que descartar al 100% el referéndum unilateral, la respuesta era que no había que descartarlo al 100%, porque se perdería capacidad de negociación, pero que no era ni la primera, ni la segunda, ni la tercera opción. La prioridad absoluta y total en todo momento era buscar el acuerdo, pero en la otra parte tenía que haber alguien dispuesto a un diálogo político”, afirma Mas. "Diálogo político, mejor me callo", se escucha en voz baja al fiscal Zaragoza. 27/02/2019 11:17