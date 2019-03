El juicio del ‘procés’, en directo | Martínez Rico, mano derecha de Montoro, declara sobre los fondos del 1-O

Jesús García La 18ª sesión del juicio del 'procés' arranca en breve. Asistirán a la sala los fiscales Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza para interrogar, entre otros, a un ex alto cargo del Ministerio de Hacienda y a 24 guardias civiles que participaron en registros durante el 20-S y en el análisis de los correos electrónicos de los procesados. 19/03/2019 09:31

EL PAÍS Reportaje | Exceso o mesura. Los jueces catalanes responden de forma dispar a las denuncias por el uso de la fuerza durante el referéndum. Jesús García. Foto: La policía interviene en el centro Ramon Llull de Barcelona el 1-O. (Albert Garcia) 19/03/2019 09:03

EL PAÍS La sesión comienza a las 9.30. La sesión de esta jornada, la primera de la sexta semana del juicio, comienza con dos testigos que quedaron pendientes en las sesiones de las semana pasada por lo prolongado del interrogatorio el jueves al major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. 19/03/2019 08:47

EL PAÍS Análisis | Trapero rompe la baraja. El alegato del major de los Mossos contra el aventurerismo del Gobern la semana pasada erosiona serveramente a Carles Puigdemont, quiebra el relato secesionista y fragiliza la estrategia de las defensas políticas en el juicio. Un análisis de Xavier Vidal-Folch. Ilustración de Enrique Flores. 19/03/2019 08:22

EL PAÍS Los últimos en declarar. También está previsto que declar en los agentes que entraron en el departamento de Exteriores, en Unipost y quienes analizaron los correos electrónicos intervenidos a Dolors Bassa. 19/03/2019 08:05

EL PAÍS Salvadó: "Ve a mi mesa, coge los papeles y tíralos por el patio". En el despacho de Lluís Salvadó la Guardia Civil se incautó de una carta con el membrete la Generalitat, remitida el 1 de marzo de 2016 por el secretario de Infraestructuras y Movilidad, Ricard Font, en la que afirmaba que en el proceso de formación de un Estado "hay un triángulo muy importante que es el conformado por el Urbanismo, el Catastro y la Cartografía". También encontraron dos borradores de contrato sobre el encargo de la Agencia Tributaria de Cataluña al Instituto Cartográfico de un informe para la elaboración de una propuesta sobre la gestión y mantenimiento del catastro. Aquel día, según consta en el sumario del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Salvadó fue taxativo cuando su secretaria le llamó para advertirle de que la Guardia Civil estaba a las puertas de su despacho: "ve a mi mesa, coge los papeles y tíralos por el patio". (Efe) Hemeroteca | Un alto cargo del Govern ante un registro: “Tira los papeles por el patio”. El exsecretario de la Hacienda catalana Lluís Salvadó fue advertido por su secretaria de que la Guardia Civil iba a registrar su despacho. Foto: Lluís Salvadó, exdirector de la Hacienda catalana. (Efe) 19/03/2019 08:04

EL PAÍS David Badal, funcionario del Departamento de Trabajo de la Generalitat. Un informe de la Guarcia Civil sobre la supuesta malversación de fondos públicos para el pago del referéndum estableció que la empresa de mensajería Unipost emitió cinco facturas a departamentos de la Generalitat. En el caso de Trabajo, dirigido por Dolors Bassa, el informe estableció un pago de 197.492,04 euros. Contra Bassa, sobre quien pesan acusaciones de rebelión y malversación, la Fiscalía pide 16 años de prisión y la Abogacía del Estado, 11. 19/03/2019 07:40

EL PAÍS Los primeros en declarar. La sesión se reanuda con la declaración de Felipe Martínez Rico, subsecretario de Hacienda en la época de los hechos que se juzgan, que presumiblemente hablará del uso de fondos públicos para financiar el referéndum. Martínez Rico, envió una carta a los primeros ejecutivos de la Asociación Española de Banca (AEB), CECA y Cooperativas de Crédito, urgiendo a sus entidades a que evitasen cualquier pago de la Generalitat que se dirigiera “a la financiación de actuaciones ilegales, o contrarias a las decisiones de los tribunales”. Hemeroteca | Estas son las 300 sociedades catalanas con vigilancia especial de Hacienda para evitar pagos para el referéndum. El ministerio publicó una orden para explicar a los bancos el sistema de control que deben aplicar para evitar fuga de dinero. Reportaje de Íñigo de Barrón. 19/03/2019 07:29

EL PAÍS La jornada del 20 de septiembre es esencial para entender el procés. Aquel día el juez dio un mazazo definitivo al referéndum ilegal, al ordenar la detención de 15 altos cargos de la Generalitat, incluidos dos de los arquitectos del proceso: el número dos de Vicepresidencia, Josep Maria Jové, y el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó. Hemeroteca | 20-S: el acelerador del ‘procés’. Lo ocurrido aquel día es esencial para entender el itinerario judicial que ha tomado después la causa. Reportaje de Jesús García. Foto: Protestas en Barcelona el 20 de septiembre de 2017. (Reuters) 19/03/2019 07:20

EL PAÍS Buenos días, Este martes se reanuda la vista del juicio del procés. Es la jornada número 18 del juicio, que se centrará en la declaración como testigos de los guardias civiles que participaron en los registros del 20 de diciembre de 2017 y que analizaron los correos de varios acusados. 19/03/2019 07:18

EL PAÍS Hasta aquí nuestro seguimiento de la decimoséptima jornada del juicio del procés. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. 14/03/2019 22:22

EL PAÍS El juez Marchena salva el interrogatorio fallido de Fiscalía y Vox a Trapero El magistrado aplica la ley para preguntar al exjefe de los Mossos sobre sus reuniones con Puigdemont, Junqueras y Forn. Por Fernando J. Pérez Foto: Trapero, durante su declaración en el Supremo. 14/03/2019 21:37

EL PAÍS El ‘número dos’ hizo de ‘número uno’ durante el 1-O Trapero descargó en su subordinado la coordinación del referéndum ilegal con Policía y Guardia Civil. Por Jesús García Foto: Ferran López, en octubre de 2017, con el ministro Juan Ignacio Zoido. 14/03/2019 21:21

EL PAÍS "Bien, acaba de caer el héroe de Cataluña", ha publicado en Twitter la exdiputada de la CUP Mireia Boya, en alusión a la declaración de Trapero hoy ante el Tribunal Supremo. https://twitter.com/yeyaboya/status/1106239646151913472 14/03/2019 20:48

EL PAÍS Trapero asegura que los Mossos prepararon la detención de Puigdemont y todo su Govern El exjefe de la policía catalana intenta diluir el papel de este cuerpo en el 'procés' Por Reyes Rincón. Fotografía de Carlos Rosillo. 14/03/2019 20:11

EL PAÍS Termina la 17ª sesión. La siguiente está convocada para el próximo martes a las 9.30 14/03/2019 19:05

Jesús García Testigos que no declaran. Marchena anuncia que tres de los testigos previstos para la tarde no van a declarar porque están siendo investigados en otros procedimientos: Santiago Vidal (autor de un borrador de Constitución catalana); Carles Viver Pi i Sunyer (el arquitecto jurídico del procés) y Josep Maria Jové (mano derecha de Oriol Junqueras y cuyos documentos son prueba de cargo). 14/03/2019 18:59

Jesús García Finaliza el interrogatorio de Josep Lluís Trapero. 14/03/2019 18:57

Jesús García El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha formulado, por primera vez en lo que va de juicio del 'procés', preguntas a un testigo. 14/03/2019 18:57

Jesús García La respuesta de Puigdemont a los Mossos: "Hagan el trabajo que tengan que hacer". El abogado de Joaquim Forn, Javier Melero, toma la palabra ahora para preguntar si los dirigentes dieron alguna instrucción. "Hagan el trabajo que tengan que hacer. Ésa fue la respuesta de Puigdemont". 14/03/2019 18:57

Jesús García Trapero a Puigdemont: "No acompañamos el proyecto independentista". La reunión del 28 de septiembre. "Les trasladamos que iba a haber dos millones de personas en la calle y 15.000 policías actuando y que eso iba a causar conflictos graves de orden público y de seguridad ciudadana. Les emplazamos al cumplimiento de las órdenes judiciales. Les dijimos que evidentemente nosotros las íbamos a cumplir, que no se equivocasen con nosotros. "Les dijimos que no íbamos a dejar de cumplir la Constitución y que no acompañábamos el proyecto independentista". 14/03/2019 18:55

Jesús García Las reuniones con los políticos: los Mossos instaron "al cumplimiento de la legalidad". ¿Qué motiva que tome la iniciativa de provocar ese encuentro?", pregunta el juez Marchena. Trapero explica que instaron a los políticos "al cumplimiento de la legalidad" durante la reunión del 26 de septiembre. "No salimos del todo satisfechos". En la reunión del 28 de septiembre, ya se había recibido la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). "Propongo a los comisarios que hay que dar una imagen de cuerpo, están de acuerdo". Trapero llamó al consejero Joaquim Forn. "No estamos bien, tenemos la necesidad de trasladar una serie de mensajes como mandos del cuerpo". Trapero explica que le pidió una reunión con el presidente, Carles Puigdemont, con el vicepresidente, Oriol Junqueras, y con la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. 14/03/2019 18:52

Fernando J Pérez Se reinicia el interrogatorio, con las preguntas de Marina Roig, abogada de Jordi Cuixart, presidente de la entidad soberanista Òmnium Cultural. 14/03/2019 18:37

EL PAÍS Receso de 15 minutos. 14/03/2019 18:04

Jesús García Sin planificación el 20-S. "El hecho de no poder planificar explica muchas cosas de lo que sucedió ese día", dice Trapero sobre las protestas frente a Economía. La Guardia Civil no comunicó a Mossos que habría un operativo (la causa estaba bajo secreto de sumario) pero Trapero cree que, si se necesitaban recursos, se tenía que avisar. "Cada uno sabe por qué ha actuado". 14/03/2019 18:00

Jesús García Capote a Jordi Sànchez. El abogado de Jordi Sànchez pregunta a Trapero por los hechos del 20-S y su figura para mediar. El comisario opina que el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana actuó de buena fe. 14/03/2019 17:57

Fernando J Pérez Operativo para detener a Puigdemont. Los Mossos tenían un dispositivo para detener a Puigdemont y los consellers desde dos días antes de la declaración de independencia, afirma Trapero. El 27 de octubre, el día de la declaración, sobre la una y media de la madrugada, Trapero llamó al fiscal superior de Cataluña y al presidente del TSJ. "Les comento que el cuerpo está a disposición tanto de la Fiscalía como del órgano judicial. Desconocíamos la trascendencia jurídica y qué delitos podía haber, pero veíamos que tenía cierta gravedad, y nos poníamos a disposición por si había que hacer un operativo". "¿Un operativo para qué?", pregunta Melero. "Para la detención del president y los consellers", responde el major de los Mossos. 14/03/2019 17:54

Jesús García Nadie intentó entrar en Economía el 20-S. "El único acometimiento es cuando avanza la Brigada Móvil", dice Trapero, que niega que hubiera cualquier intento de intrusión por parte de los ciudadanos en la sede de Economía. 14/03/2019 17:48

Fernando J Pérez Los criterios de actuación el 20 de septiembre. "Ese día podíamos haber tenido conflictos más serios; esa mirada general nos llevaba a actuar con cierto punto de prudencia, porque si en un sitio tenemos una grave alteración del orden público se nos puede extender a toda la ciudad" 14/03/2019 17:46

Fernando J Pérez "¿Estaban en condiciones de asignar más efectivos el 1-O?", pregunta el abogado Melero. "Mi encargo a la comisaría general de Planificación fue el máximo de efectivos, sobre todo cuando la Fiscalía nos dice que hay que incrementar. Dije que ese no era día para quejas. El esfuerzo fue el máximo que pudimos hacer y el máximo que históricamente el cuerpo había hecho", sostiene Trapero. 14/03/2019 17:43

Jesús García La Policía y la Guardia Civil no cerraron centros en los días previos al 1-O. Trapero dice que las fuerzas de seguridad no cerraron ningún colegio electoral antes del 1-O. "Me dijeron que habían cerrado uno en Sabadell. Pregunté a Trapote y me dijo que no. Es la única actuación de la que tuve conocimiento". 14/03/2019 17:39

Fernando J Pérez Edificios del Estado. "Ofrecimos ayuda a la tarde para proteger edificios del Estado ante la previsión de que pudiera concentrarse gente", recuerda Trapero sobre el día 1 de octubre. 14/03/2019 17:38

Jesús García La coordinación, rota el 1-O. "Cuando vemos que se producen actuaciones, el comisario Ferran López llama a De los Cobos y le dice: 'Esto que estamos viendo...' Y la respuesta que nos traslada Ferran, que está allí, es que no sabe". Según Trapero, De los Cobos dijo a López que le volvería a llamar pero no lo hizo. Después, el comisario y número dos de Trapero fue a una reunión convocada por el coordinador. "Nos dijo que había anulado esa reunión y las posteriores". A las 12.00, el propio Trapero pidió una reunión con la magistrada Armas y allí se encontraba también el coordinador del dispositivo del 1-O. "En esos tres momentos vemos que eso de la coordinación no es como habíamos quedado y desconocemos las razones. Alguien decidió quebrar esa coordinación". 14/03/2019 17:38

Fernando J Pérez Melero pregunta por la reunión del 28 de septiembre, entre la cúpula de Mossos y Puigdemont, Junqueras y Forn. "¿En aquella reunión se dio por parte de los políticos alguna directriz sobre cuál debía ser la actuación de ustedes?", pregunta el abogado de Forn. "No, eso que me pregunta, no. No nos dieron ninguna pauta, nos dijeron "hagan su trabajo". 14/03/2019 17:35

Jesús García Los informes de riesgo se parecen siempre. El abogado de Forn pregunta ahora si las previsiones de Información sobre el 1-O aparecen siempre, en general, en otros documentos de esa unidad y si es una "pauta de análisis" de "grupúsculos violentos". "En general pienso que es así, sí". 14/03/2019 17:33

Jesús García Dos conversaciones con la magistrada. Trapero dice que habló el 27 de septiembre y el 1 de octubre con la magistrada. En ningún momento le dijo, según el major, que actuase de otra forma. 14/03/2019 17:31

Jesús García "Ninguna recriminación" de la magistrada. El abogado de Forn, Javier Melero, pregunta si recibió alguna recriminación de la juez por no haber cerrado más colegios antes del 1-O. Dice que no. 14/03/2019 17:30

Fernando J Pérez Trapero dice que no tuvo "ninguna duda de que las instrucciones de Fiscalía habían quedado sin efecto" con el auto de la juez del TSJC del 27 de septiembre. 14/03/2019 17:29

Jesús García Trapero cita al actual fiscal superior de Cataluña. "Mi impresión es que el fiscal Bañeres veía que alguna cosa que planteábamos no era de unos iluminados, sino cosas que en cualquier otro tema se hubiesen planteado", dice sobre las dudas que los Mossos expresaron a los fiscales durante las reuniones previas al auto del 27 de septiembre. Bañeres es Francisco Bañeres, entonces teniente fiscal y número dos del fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada. Tras el fallecimiento de Romero de Tejada, Bañeres pasó a ocupar su puesto. 14/03/2019 17:27

Jesús García De los Cobos avaló el "binomio", según Trapero. A partir del auto judicial del 27 de septiembre, el dispositivo pasó a ser "conjunto". "Nuestro dispositivo se integró en un dispositivo" común, defiende Trapero. En ese dispositivo, el "binomio" (las parejas de mossos que acudieron a los colegios electorales) era solo "una parte". Ese binomio se hizo "con el conocimiento del coordinador" del operativo policial, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. "Yo no estaba en las reuniones. Pero es lo que relata el comisario Ferran López", añade. 14/03/2019 17:19

Jesús García Malestar en Mossos. "Tener un Gobierno que está promoviendo una consulta ilegal", afirma Trapero, provocó malestar entre los sindicatos de los Mossos y en el propio cuerpo policial. 14/03/2019 17:16

Fernando J Pérez La intervención de Forn fue contundente sobre proclamar la dependencia de Mossos de jueces y fiscales, afirma Trapero a preguntas del abogado Javier Melero. 14/03/2019 17:14

Fernando J Pérez Trapero responde al abogado de Forn. El major admite que la llegada de Forn a la Consejería de Interior no modificó ni la estructura de los Mossos, ni sus criterios operativos "No se le hubiese permitido, tampoco. Forn era una persona poco intrusiva", afirma el comisario de Mossos. "Las manifestaciones de Forn [diciendo que los Mossos garantizarían que el referéndum del 1-O se celebraba pacíficamente] causaron bastante malestar, confundían a la gente sobre el papel de Mossos y daba la impresion de lo que no era. Dio una imagen que alimentó algo que estamos pagando y que no se corresponde a la realidad, eso se lo censuramos y fue irresponsable. Yo personalmente lo hice", afirma Trapero. 14/03/2019 17:13

Fernando J Pérez "¿Por qué se informaba de la hora a la que se iba a acudir a los colegios?", pregunta la abogada del Estado. "Se emplazaba a la gente a que abandonasen los colegios porque era una actividad prohibida. Así lo pensamos los mandos y así fue, se les decía que en cumplimiento de la orden ahí no se podía hacer ningún tipo de actividad. Pensamos que tendría un efecto disuasorio mayor, debía haber tenido un efecto más disuasorio", admite el major Trapero. 14/03/2019 17:09

Jesús García Forn, silencio sobre los riesgos del 1-O. La abogada del Estado pregunta si Forn le dijo algo sobre los riesgos de seguridad para el referéndum. "No", responde Trapero. "¿Forn no adoptó alguna medida para minimizar esos riesgos?" "Que yo conozca, no", afirma el major de los Mossos. 14/03/2019 17:03

Jesús García Trapero no percibió que el 20-S generase "problemas de orden público". "Una manifestación de 40.000 personas evidentemente dificulta algunas cosas. Pero no tenía la percepción de que generara problemas de orden público". Trapero relata que Jordi Sànchez, expresidente de la ANC, le explicó podía mediar entre aquellas personas sobre las que tenía "ascendencia". 14/03/2019 17:01

Jesús García La abogada del Estado Rosa Seoane pregunta sobre el 20-S. Trapero dice que solo se dio "una opción" para que la comitiva judicial abandonara Economía: a través del pasillo. La secretaria judicial habló de tres posibilidades, pero Trapero explica que quizá fue por alguna confusión del momento. "Lo que no se podía hacer", dice, era que salieran "con los coches" porque había miles de personas concentradas en la calle. 14/03/2019 16:59

Fernando J Pérez La decisión de la Fiscalía de no citar como testigo a Trapero -que está investigado por rebelión en la Audiencia Nacional- sumado al defectuoso interrogatorio de la acusación popular de Vox ha impedido preguntar al major de los Mossos sobre algunos hitos de las semanas más candentes del proceso independentista catalán. 14/03/2019 16:52

Fernando J Pérez El tribunal veta las dos últimas preguntas del fiscal Zaragoza, una sobre la Junta de Seguridad del 28 de septiembre, convocada por Carles Puigdemont, y otra sobre si el expresidente de la Generalitat llegó a decir en algún momento que si había violencia se lograría la independencia. 14/03/2019 16:50

Jesús García Pregunta sobre Puigdemont. "¿Dijo Puigdemont que si se producía violencia se declararía la independencia?" "Esa pregunta es absolutamente impertinente", le recrimina Marchena. 14/03/2019 16:49

Jesús García La reunión de la Junta de Seguridad. El fiscal pregunta ahora por la Junta de Seguridad celebrada el 28 de septiembre de 2017. Manuel Marchena le interrumpe de nuevo. "Estamos en lo mismo. No intentemos incluir lo que ya el tribunal le ha dicho que no incluya con toda claridad y firmeza". 14/03/2019 16:48

Fernando J Pérez El juez Marchena impide al fiscal Zaragoza hacer preguntas sobre la reunión del 13 de octubre de 2017 en el complejo Egara, sede central de los Mossos por la misma razón que anteriormente: porque en su interrogatorio, Vox no sacó el tema a colación. 14/03/2019 16:39

Jesús García El uso de la fuerza. El major felicitó a sus agentes el 2 de octubre mediante una carta, como recuerda el fiscal. Trapero se refiere ahora al uso de la fuerza. "No es que a Mossos no se nos facultara a usar la fuerza, sino que se limitaba a repeler violencia contra agentes o un tercero". Trapero añade que se pidió ser "especialmente cuidadosos con el uso de la fuerza". De los Cobos dijo desde el primer momento que el no uso de la fuerza no puede ser una excusa para evitar la votación. "Es algo que me parece ofensivo". "Nadie puede poner en duda la orden judicial, pero tenemos unos principios de actuación". 14/03/2019 16:37

Fernando J Pérez Vigilancias o seguimientos de Mossos a Guardia Civil. "Por supuesto que no hubo. Las unidades de paisano y uniformes, ya venía del Ágora, [eran] por protección, pero seguimientos no se ordenaron y si alguien lo ha hecho tendrá que dar cuenta de ello". 14/03/2019 16:35

Jesús García Enfrentamientos entre 'mossos' y otros cuerpos. Trapero dice que tuvo conocimiento, ese mismo día, de un enfrentamiento de mossos con agentes de Guardia Civil y Policía. 14/03/2019 16:34

Jesús García Los "binomios" de Mossos. Trapero defiende la labor de las patrullas ("binomios") de los Mossos que acudieron a los colegios habilitados como centros de votación. El major defiende que intentaron hacer su trabajo y cumplir la orden judicial. "Consiguieron hasta 134" centros cerrados, defiende. El fiscal replica que en algunos casos los cierres se produjeron al finalizar la votación. 14/03/2019 16:33

Fernando J Pérez La ocupación de colegios la víspera del 1-O. "Me pareció algo totalmente infrecuente. En la mayoría de colegios había actividades, pero el auto decía lo que decía, señoría. Que a toro pasado interpretamos que sean actos preparatorios del referéndum... en su momento no lo vimos así. "¿Una ocupación generalizada de los centros ocurrió alguna vez?", insiste Zaragoza. "Le he dicho que no", responde Trapero. "Había una convocatoria de asociaciones y entidades para ocupar los centros, si eso no es suficiente indicio para considerar que eran actividades preparatorias, usted me dirá", se sorprende el fiscal. "El auto no autorizaba a cerrar. Si lo que están viendo los Mossos es gente haciendo actividades de tipo lúdico, pues..." 14/03/2019 16:32

Jesús García El papel de los antidisturbios. Trapero explica que la Brigada Móvil, los antidisturbios de los Mossos, no fueron activados el 1-O. Sí lo fue, en cambio, el Área de Recursos Operativos (ARRO), que es también una unidad especializada en el mantenimiento del orden público. 14/03/2019 16:32

Jesús García La jornada del 1-O. Zaragoza pregunta a qué hora pidió Trapero ayuda a las fuerzas de seguridad. El comisario Ferran López envió un listado, primero de todos los centros y, después, de los 234 sobre los que Mossos pidió apoyo. Ocurrió alrededor de las 9.00 "en cumplimiento de lo que habían quedado en las reuniones de coordinación". Trapero insiste en que era un "dispositivo conjunto". 14/03/2019 16:31

Jesús García Los Mossos, como la Policía y la Guardia Civil. "El Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil estuvieron en los colegios como nosotros", dice Trapero sobre las jornadas previas al 1-O. 14/03/2019 16:26

Jesús García Defensa de la actuación de los Mossos el 1-O. "¿Cumplieron el mandamiento?, pregunta el fiscal. "Por supuesto", defiende Josep Lluís Trapero, que asegura que hicieron lo posible y que si no incautaron material previamente fue porque no encontraron las urnas. 14/03/2019 16:25

Jesús García La juez que ordenó impedir el 1-O pidió verbalmente actuar "con paciencia" y garantizar "la paz social". Trapero explica que leyó el auto en su integridad "en un medio de comunicación" la tarde del 27 de septiembre de 2017. La parte que les dio la juez, sin embargo, mencionaba solamente "la parte dispositiva". Allí no figura, admite Trapero a preguntas del fiscal, que se mantenga la convivencia. "¿Por qué se convirtió después en el objetivo fundamental y se colocó en segundo lugar lo que el juez ordenaba en la parte dispositiva?" "Lo que la juez ordenaba nunca se colocó en segundo lugar, es lo que guió la actuación de los Mossos d'Esquadra y de los otros dos cuerpos policiales". La incorporación de esas pautas de actuación no es el auto, sino "la reunión" con la magistrada del TSJC Mercedes Armas. "La juez dice actúen con paciencia, contención y garantizando en todo momento la paz social". 14/03/2019 16:25

Jesús García Las reuniones en Fiscalía. El fiscal pregunta ahora, de nuevo, por las reuniones de coordinación en la sede de la Fiscalía Superior de Cataluña a raíz del nombramiento de Pérez de los Cobos como coordinador del dispositivo de impedir el 1-O. 14/03/2019 16:22

Fernando J Pérez "Forn y vicepresidente Turull fueron objeto de crítica por nuestra parte". Trapero habla de "censura" y de "incomodidad" "en esa reunión de la que no estamos hablando", afirma Trapero sobre las manifestaciones de miembros del Govern que decían que los Mossos garantizarían que el referéndum del 1-O se llevaría a cabo con normalidad. 14/03/2019 16:21

Fernando J Pérez Problemas de orden público.Trapero continúa con que se informó de que "la actuación policial y dos millones de personas dispuestas a hacer eso iba a producir problemas de orden publico y seguridad ciudadana, eso es así, y era mi percepción y de sentido común. Algunos centros por su ubicación en determinados lugares en los que se asientan grupos o personas con un punto de radicalidad y con quien habíamos tenido problemas en ocasiones anteriores...", afirma Trapero. 14/03/2019 16:19

Jesús García La reunión del 28-S. A través del informe, el fiscal logra traer al juicio la reunión del 28-S. "Lo que se expone es que, si eso sigue para adelante, vamos a encontrar a dos millones de personas con la intención de hacer algo. Y unos 15.000 policías que, en cumplimiento de una orden judicial, iban en sentido contrario. Y eso iba a provocar necesariamente problemas de orden público y de seguridad ciudadana". Añade Trapero que eso fue lo que trasladaron a Puigdemont en la reunión. Manuel Marchena insiste en que interrogar a Trapero sobre esa reunión ha quedado "descartado" por más "habilidad" con que se plantee la pregunta. 14/03/2019 16:16

Jesús García El informe sobre los riesgos del 1-O: resistencia pasiva general y resistencia activa puntual. El fiscal pregunta a Trapero, de nuevo, sobre la remisión a Forn de documentación vinculada al 1-O. En particular, un informe de Mossos sobre los riesgos para la seguridad que implicaba la celebración del referéndum. El fiscal pregunta si el informe advertía de una "escalada de violencia". "El informe dice lo que dice", señala Trapero, aunque advierte que esa violencia prevista "no era con carácter generalizado". "La valoración de Información y la mía propia de sentido común es que la gente haría un tipo de resistencia pasiva a las actuaciones policiales. Pero había algunas zonas, barrios donde están implantados algunos grupos, donde podía haber resistencia activa". 14/03/2019 16:13

Fernando J Pérez El tribunal impide al fiscal preguntar sobre las reuniones de la cúpula de los Mossos con el Govern el 26 y 28 de septiembre de 2017. "Después de una deliberación de todos y por unanimidad, el tribunal entiende que el hecho de que este testigo haya sido propuesto solo por la acusación popular sitúa a la Fiscalía y Abogacía del Estado en los mismos límites del artículo 708 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Las preguntas [sobre esas reuniones] desbordan los límites de la prueba testifical", dictamina el juez Marchena. El fiscal Zaragoza formula su protesta. 14/03/2019 16:10

Fernando J Pérez Se reanuda la 17ª sesión del juicio. 14/03/2019 16:06

Fernando J Pérez En breves momentos se reanudará el juicio del procés, con la continuación de la declaración de Josep Lluís Trapero, exjefe de los Mossos. 14/03/2019 16:01

Fernando J Pérez El tribunal ordena un receso hasta las 16.00. En este tiempo deberá decidir si permite a la Fiscalía preguntar a Trapero sobre las reuniones del 26 y 28 de septiembre con la cúpula de la Generalitat. 14/03/2019 13:56

Fernando J Pérez El fiscal pregunta a Trapero por las reuniones del 26 y 28 de septiembre con los principales responsables de la Generalitat en las que advirtieron de los posibles problemas de orden público si se seguía adelante con el referéndum del 1 de octubre. "Las solicité yo personalmente", afirma Trapero. Las defensas piden al tribunal que la Fiscalía no pueda seguir preguntando sobre este aspecto porque Vox, que pidió la testifical de Trapero, no preguntó sobre ello. 14/03/2019 13:53

Fernando J Pérez Cumplir los mandamientos judiciales. "¿El dispositivo iba dirigido a cerrar los centros?", pregunta Zaragoza "No tenía otra finalidad que la de cumplir los mandamientos judiciales y de la Fiscalía. ¿Que nos hubiese gustado más resultados? Sí. Hubo los que pudimos hacer entre todos", responde Trapero. 14/03/2019 13:47

Jesús García Trapero defiende que el plan de los Mossos formaba parte de un plan más amplio y acordado con la Guardia Civil y la Policía. "Planteé un dispositivo en el marco de un dispositivo conjunto. Una parte pivotaba sobre los Mossos y otra sobre los otros cuerpos. No se puede ver el binomio como algo... Es parte de un dispositivo. Hicieron su función y la hicieron bien. Que hay que añadir a los resultados que tuvo lo otro, la actuación más de orden público". 14/03/2019 13:45

Jesús García El orden público era cosa de Policía y Guardia Civil. Las actuaciones previas al referéndum (29 y 30 de septiembre) se las asignaron los Mossos d'Esquadra, dice Trapero. Durante el dispositivo del 1-O habría "una primera respuesta" de la policía autonómica aunque por entonces "ya se sabía que la mayor parte del orden público era de la Policía y de la Guardia Civil". El fiscal se muestra sorprendido por esa afirmación, pero Trapero explica que los Mossos "no podían" hacerse cargo. "Ellos tenían 6.000 y nosotros 800". Trapero dice que el comisario Ferran López y los mandos policiales habían "pactado" enviar un binomio a los colegios electorales. 14/03/2019 13:44

Jesús García La reunión con la magistrada Armas. Según Trapero, la magistrada Mercedes Armas (TSJC) que ordenó impedir el referéndum dejó claro que las órdenes de Fiscalía "dejaban de estar vigentes". Trapero relata unas notas que tomó durante una reunión con la magistrada Armas en la que ésta les detalló el contenido de su auto. En un momento de la conversación, dijo que De los Cobos tendría "la supervisión de todas las fuerzas de ustedes". Al término de la reunión, la magistrada llegó con un nuevo auto, se rompió el anterior y ese era el vigente. "En el definitivo quedó claro que los tres cuerpos podíamos hacer cualquiera de las funciones que se nos otorgaba". 14/03/2019 13:40

Fernando J Pérez El papel del comisario Ferran López. "Instrucciones a Ferran Lopez, absolutamente ninguna. En la reunión del 23 de septiembre, con el señor De los Cobos, estuvimos discutiendo sobre el uso de la fuerza y hubo momentos de tensión dialéctica. Valoramos el tema de coordinación y Ferran se ofreció [a ir a las reuniones] y le dije: yo creo que en este tema no estoy haciendo un buen papel con De los Cobos. Toda mi confianza en su criterio". 14/03/2019 13:37

Jesús García La orden del TSJC. Trapero dice que la orden (27 de septiembre de 2017) del TSJC para impedir el referéndum "vinculaba a los tres cuerpos por igual". El major admite que se les dio solamente "la parte dispositiva", tal como habían dicho los máximos responsables de Policía y Guardia Civil. 14/03/2019 13:37

Fernando J Pérez Información a la opinión pública. "Le aseguro que ni yo ni los mandos de Mossos dimos ninguna orden o indicación [de que se trasladaran a la opinión pública las pautas de actuación de los Mossos el 1-O]", le dice Trapero al fiscal Zaragoza. 14/03/2019 13:34

Jesús García El fiscal critica que informara a Forn. Trapero admite que informó al entonces consejero Forn de diversos documentos relacionados con el dispositivo del 1-O. "Vamos, que le informaba usted prácticamente de todo", pregunta el fiscal. Pero Trapero defiende de nuevo esa actuación "Es desde la confianza profesional. Y es una instrucción que va mucho más allá de una orden judicial porque podía tener repercusión de orden público. Entiendo que tiene que tener conocimiento". 14/03/2019 13:34

Jesús García Autocrítica de Trapero por sus formas. Javier Zaragoza pregunta por las objeciones de Trapero a De los Cobos en la reunión del 23 de septiembre de 2017. "Hago una defensa del cuerpo, probablemente no muy acertada. Cada uno tiene su desto (sic) profesional. Pude no usar las palabras correctas. Pero obedece a lo que estoy sintiendo esos días. Se me dice cómo tengo que hacer las cosas. Y lo vivo de una manera que a lo mejor no estuve lo más acertado". 14/03/2019 13:30

Jesús García El papel de Ferran López. Trapero explica que a las reuniones de coordinación (a partir del 25 de septiembre) asistió siempre el comisario Ferran López, entonces su número dos en el cuerpo. 14/03/2019 13:27

Jesús García Las críticas al plan de Trapero. El major explica que hubo "críticas" tanto por parte del fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada -que se limitó a trasladarle las dudas de la Fiscalía General del Etado- como de De los Cobos. El testigo explica que se comprometió a implementar "mejoras" y poner "más efectivos". Pero también criticó que los otros cuerpos policiales (Policía y Guardia Civil) no hubiesen presentado "otros dispositivos". 14/03/2019 13:26

Jesús García El primer encuentro con De los Cobos: el encontronazo. Trapero narra su primer encuentro con el coronel Diego Pérez de los Cobos, en una reunión en la que aún no había sido designado. "Nadie me ha dicho que estabas tú. Que me estés dando explicaciones... No entiendo nada. Te pido que lo que estés diciendo lo hagas delante de los fiscales que me han convocado", cuenta Trapero que le dijo a De los Cobos. 14/03/2019 13:25

Jesús García Trapero justifica que informase a Forn porque las instrucciones del fiscal ya las conocía la prensa. El fiscal pregunta por otra de las instrucciones de la Fiscalía, la que les ordenaba impulsar un "plan de actuación" para evitar el 1-O. Dice Trapero que no leyó a tiempo un correo en el que le pedían el plan de actuación y que lo presentó dos días más tarde de la reunión, el 21 de septiembre. El fiscal reprocha que no guardara el "secreto" y pusiera esa instrucción en conocimiento de la Fiscalía. "Pienso que estamos en un contexto en que las órdenes se publicaban en la prensa y salían. Necesitábamos recursos para cumplir esas órdenes. Trabajo desde la confianza de que esa información no va a pasar de ahí, del cargo político". 14/03/2019 13:22

Jesús García Palabras de Forn que "sentaron mal". El fiscal pregunta si Forn trasladó sus "intenciones" sobre el 1 de octubre. "Tenían claro qué iba a hacer el cuerpo", dice Trapero, que asegura que el consejero mantuvo "respeto" a esa decisión de la policía autonómica. Admite, sin embargo, que algunas declaraciones de Forn "sentaron mal" y que motivaron emitir un comunicado. "Pienso que había un punto de irresponsabilidad, pero el cuerpo tiene la fuerza que tiene". 14/03/2019 13:16

Jesús García El relevo de Albert Batlle. El fiscal pregunta también por el relevo del director general de policía, Albert Batlle. Trapero atribuye su renuncia a unas "declaraciones" del exconsejero Joaquim Forn en el sentido de que, cuando asumió el cargo de consejero de Interior, no confirmó en el cargo a Batlle. "Me llamó el fin de semana para decirme que iba a presentar la dimisión". 14/03/2019 13:12

Fernando J Pérez El consejero Jordi Jané "estaba incómodo". El fiscal Javier Zaragoza saca a colación el relevo en la Consejería de Interior el 14 de julio de 2017. "¿Tuvo alguna explicación del señor Jané [como consejero de Interior] de las razones del relevo?", pregunta el fiscal. "Yo pienso que por la deriva política y llego el momento que no quería correr riesgo y que estaba incómodo. Estábamos incómodos los dos , llevábamos tiempo hablando y no quería correr ningún tipo de riesgo". 14/03/2019 13:12

Jesús García ¿Quién ha propuesto que Trapero declare? Marchena recuerda que la testifical de Trapero la han propuesto Vox y las defensas de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Joaquim Forn. Antes, sin embargo, podrá interrogar el fiscal Javier Zaragoza, pero solo a partir de las respuestas que ha dado a Vox (ha hablado sobre el 20-S y sobre el 1-O, dos de los principales hitos del juicio del procés). 14/03/2019 13:10

Jesús García Modificación de actas. Trapero niega que se modificaran actas con posterioridad al 1-O. "Las 11.000 actas originales están depositadas en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña". 14/03/2019 13:07

Fernando J Pérez La actuación de los Mossos el 1-O. "¿Cuantos puntos fueron desocupados por los Mossos sin que fueran desocupados voluntariamente, es decir, con el uso legítimo de la fuerza?", pregunta Ortega-Smith. "Yo sé los datos reales. Hubo unos datos provisionales que se pasaron a la juez el día 10, y se hizo un repaso de los datos, a la baja, y acabaron siendo 139 colegios que se cerraron durante el día. De ellos 24 no llegaron a abrir por la acción de la primera patrulla, y luego un centenar de actuaciones de ARRO [agentes antidisturbios] durante el día, que en algunos caso convencían o lograban sacar a la gente, o ponerse delante de la puerta y que no votara nadie más", afirma Trapero. 14/03/2019 13:05

Jesús García Trapero defiende la incautación de material de Mossos. El abogado pregunta si los Mossos se incautaron de material electoral. "Fueron 432 urnas, 90.000 papeletas, 70.000 sobres, cuatro ordenadores, un teléfono móvil y documentación, alguna de ella de interés, porque explicaba bastantes cosas de cómo funcionaba ese proceso". 14/03/2019 13:05

Jesús García Las diferencias entre la Fiscalía y el TSJC. Trapero pasa al ataque en sus respuestas a Vox. "Evitar el 1 de octubre se puede hacer de muchas maneras. La instrucción y la orden apuntaban a cosas diferentes. La Fiscalía hablaba de un cerco de 100 metros alrededor de los colegios electorales con policías. El TSJC no contemplaba ese mismo escenario". 14/03/2019 13:01

Jesús García Número de efectivos. El abogado de Vox pregunta a Trapero si recuerda cuántos mossos eran necesarios para cumplir la instrucción de la Fiscalía de cerrar los colegios. "Se cuantificó en 40.000 efectivos". Esa instrucción, sin embargo, nunca llegó a cumplirse porque, el 27 de septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) asumió el caso y ordenó impedir el referéndum de una forma distinta a la que había planteado la Fiscalía. 14/03/2019 12:59

Jesús García Interrogatorio errático. El abogado de Vox, Javier Ortega-Smith, está planteando un interrogatorio errático, que pasa de un asunto a otro sin aclarar ninguno y con evidentes errores de concepto. 14/03/2019 12:55

Jesús García Correo de Trapero a Forn. Vox pregunta por un correo elecrónico enviado por Trapero al entonces consejero Joaquim Forn el 25 de septiembre de 2017. Según el abogado de Vox, Trapero indicaba que tenían que tomar "medidas" para "contrarrestar" las instrucciones de la Fiscalía. "En absoluto", dice Trapero. 14/03/2019 12:54

Fernando J Pérez "Decíamos que no estábamos de acuerdo, que es muy diferente [a no aceptar]. El criterio del cuerpo policial no era el mismo del de Forn. Los medios reflejaron que no teníamos el mismo criterio", recuerda Trapero. 14/03/2019 12:54

Jesús García Discrepancia sí, desobediencia no. "Una cosa es expresar que sobre una decisión pensaba que no era la persona oportuna, que no venía del mundo operativo... y otra muy diferente es no aceptar una orden de la Fiscalía, y eso no se dio en ningún momento", explica Trapero. 14/03/2019 12:51

Fernando J Pérez Trapero afirma que consideraba que con la coordinación del coronel Pérez de los Cobos "el cuerpo de Mossos pasaba a estar a las órdenes de quienes no eran sus mandos naturales". Pero, afirma, que se respetó la decisión de la Fiscalía. 14/03/2019 12:51

Jesús García La abogada de Trapero, tensa, toma notas. La abogada de Trapero, la penalista Olga Tubau, sigue con nervios y mucha atención la declaración de su cliente. Sentada a la izquierda del 'major', toma nota de forma constante. 14/03/2019 12:50

Jesús García Se opuso a De los Cobos porque era un mando "político" y no "operativo". Trapero explica su oposición a la designación del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos como "coordinador" del dispositivo del 1-O. "Veía que era un órgano más político, pero no operativo. Sí que le pedía al fiscal que aquella designación debía ser por escrito. Le pedí alguna otra forma de coordinación. Pero le dije que consideraba que se debía comunicar a la consejería, pero no por parte de la Fiscalía". 14/03/2019 12:48

Fernando J Pérez Las reuniones con Pérez de los Cobos. Trapero recuerda que se reunió cuatro veces con el coronel de la Guardia Civil enviado por el Ministerio del Interior. "Veía que era un órgano más de tipo político, pero no un mando operativo. Le dije al fiscal que la coordinación debía comunicarse por escrito y planteé otras fórmulas de cooperación entre operativos (...) Las órdenes sobre los Mossos las seguía dando yo y la estructura de mando", señala Trapero. 14/03/2019 12:48

Jesús García Forn no pedía informes ni demasiadas explicaciones. "El conseller Jané quería todo. Y cuando entra Forn es al revés: mínimo de información. Forn decía que si había algo relevante se le comunicase, pero si no, no", explica Trapero sobre la diferencia de estilos entre los dos responsables de Interior Jordi Jané y su sucesor Joaquim Forn. 14/03/2019 12:46

Jesús García Los informes de la unidad de Información. Vox pregunta por los informes de la unidad de Información de los Mossos, en los que se planteaban distintos escenarios en Cataluña. Trapero dice que no los recuerda. 14/03/2019 12:42

Jesús García Ágora y la "conflictividad" en Cataluña. "Cataluña está en un momento de conflicitividad. Hay movimientos sociales que apuntan en una dirección, otros en otra... Es para tener un control más directo". El dispositivo Ágora, asegura Trapero, dice que no tenía "ninguna intención de facilitar" el referéndum porque "no tenía nada que ver" con el "cumplimiento de la orden judicial" para impedir el 1-O. 14/03/2019 12:41

Fernando J Pérez Se reanuda la 17ª sesión del juicio del procés tras el receso. 14/03/2019 12:38

EL PAÍS "La tensión social". Este es el momento en el que el exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero ha reconocido que había un clima de "tensión social" en Cataluña. https://twitter.com/el_pais/status/1106150438468894720 14/03/2019 12:14

Fernando J Pérez Receso hasta las 12.30. 14/03/2019 12:01

Jesús García La vinculación del dispositivo con el 1-O. Ortega-Smith pregunta qué vinculación había entre el dispositivo Ágora y el 1-O. "Era uno más de los hechos que se tenían en cuenta desde la perspectiva del orden público". El abogado de Vox pregunta si el dispositivo fue "modificado" por el entonces consejero de Interior, Joaquim Forn. "No lo hizo, pero hubiese sido una aventura porque el señor Forn no es un técnico de la policía". Trapero admite que un cargo de Interior (no Forn) hizo una propuesta de cambio en un párrafo sobre la "tensión social", pero que los Mossos no admitieron esa modificación. 14/03/2019 11:59

Fernando J Pérez "El dispositivo Agora es gubernativo, no tiene que ver con órdenes judiciales o de fiscalía", señala Trapero. El dispositivo, explica, buscaba cubrir necesidades de protección de personas con diferentes sesgos ideológicos, de dependencias de la Generalitat, del Estado, instituciones judiciales... 14/03/2019 11:58

Jesús García El dispositivo Ágora y la "tensión social" en Cataluña. Trapero explica ahora el dispositivo Ágora que se montó inicialmente en el mes de julio. "Es un dispositivo de seguridad porque en Cataluña vivíamos una época de cierta tensión social donde ocurrían incidentes en concentraciones, manifestaciones de grupos antagonistas, personas que hacían pintadas, escraches... Todo ese tipo de situaciones. Como era previsible que esa situación fuera en aumento, se diseña un dispositivo". 14/03/2019 11:57

Fernando J Pérez Dispositivo de protección. Trapero niega que los Mossos elaboraran un dispositivo de protección para Marta Rovira, Marta Pascal, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Xavier Vendrell para evitar las investigaciones de la Guardia Civil sobre ellos. 14/03/2019 11:55

EL PAÍS Hemeroteca | 20-S: el acelerador del ‘procés’. Lo ocurrido el 20 de septiembre de 2017 es esencial para entender el itinerario judicial que ha tomado después la causa. Por Jesús García. http://cort.as/-ANaE 14/03/2019 11:55

Jesús García Correos sobre una "estructura de inteligencia". Vox pregunta ahora por hechos anteriores al 20-S. Por ejemplo, un correo del comisario jefe de investigación criminal de los Mossos en el que explicaba una reunión sobre la creación de "una estructura de inteligencia para control de aduanas". Trapero dice que conoce el contenido y el sentido de ese correo. Vox no repregunta. 14/03/2019 11:54

Jesús García La interlocución de Ferran López. Trapero defiende que, durante el 20-S, el que entonces era su número dos en el cuerpo, el comisario Ferran López, mantuvo una interlocución permanente con los mandos de la Guardia Civil. "Habló decenas de veces con el coronel", dice Trapero preguntado por el "apoyo" de Mossos a la cuarentena de registros practicados por orden judicial en Barcelona. 14/03/2019 11:51

Fernando J Pérez Capacidad para gestionar. Trapero, en sus respuestas a Ortega-Smith, rechaza la idea de que los Mossos no tuvieran capacidad para gestionar las concentraciones del día 20 de septiembre de 2017. 14/03/2019 11:50

Jesús García La validez del "doble pasillo" frente a Economía: voluntarios y 'mossos'. Trapero dice que el pasillo de los voluntarios "no era incompatible" con el de Mossos. "Evitábamos un contacto directo de la Brimo [los antidisturbios] con las personas que estaban allí concentradas". 14/03/2019 11:49

Fernando J Pérez El papel de Jordi Sànchez en el 20-S. "¿Es cierto que el conseller Forn le llama para decirle que el interlocutor y coordinador era Jordi Sànchez?", pregunta Ortega-Smith por el presidente de la ANC. "Es cierto que el conseller me llama a las once para decirme que me va a llamar el señor Sànchez para intentar ayudar en la gestión de la manifestación. Todo lo demás que usted dice... ni por asomo", 14/03/2019 11:47

Jesús García Preparación de Mossos. "A partir de las 18, les decimos que nos avisen con tiempo para preparar el cordón, tanto el de voluntarios como sobre todo el nuestro", dice Trapero sobre la interlocución con la Guardia Civil. 14/03/2019 11:47

Jesús García Los problemas informáticos y por qué se desmonta el cordón. Trapero explica que los Mossos retiraron el cordón policial que habían montado sobre las 22 porque la Guardia Civil les informó de que había "problemas informáticos" y que el registro se podía alargar "horas". El major explica que, en ocasiones, la simple presencia de los antidisturbios podía encender los ánimos más que calmarlos. 14/03/2019 11:44

Fernando J Pérez Advertencia de Marchena. El juez Marchena reprocha al letrado de Vox que vaya “saltando” de un acontecimiento a otro en su interrogatorio, lo que lleva al tribunal a confusión. 14/03/2019 11:42

Jesús García Los incidentes que conoció Trapero el 20-S. Trapero dice que, durante la jornada del 20-S, le llegó información sobre "el lanzamiento de una botella de agua" a dos agentes de mediación de los Mossos. "Explican que los confundieron con guardias civiles". También relata que, sobre las 22 -cuando los Mossos montaron el cordón policial- "un grupo de gente se pone delante de la Brigada Móvil para entorpecer su paso y ahí hay algún lanzamiento de botella y algún empujón. Y evidentemente lo de los coches", dice Trapero sobre los dos vehículos de la Guardia Civil dañados durante las protestas. 14/03/2019 11:39

EL PAÍS Hemeroteca | Miles de manifestantes protestan por los registros de la Guardia Civil en Barcelona. El 20 de septiembre de 2017, miles de personas protestaron, entre otros lugares, en el Departament d'Economía. El exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero está contestando sobre la labor policial en aquel lugar. http://cort.as/-FA9E 14/03/2019 11:39

Fernando J Pérez La salida de la secretaria judicial. "Tuvieron que esperar a acabar la obra, pero no es verdad que saliera camuflada con el público; cuando sale el público, el responsable del cine dice que no le dan permiso para salir, me vuelve a llamar el teniente de Mediación, Xavier Pastor, diciéndome que no tiene permiso para salir. Le dije: "Xavi, la responsabilidad es mía, coge a la secretaria y sales". 14/03/2019 11:38

Jesús García La salida por la azotea. "No cuestiono la vivencia de la secretaria ni lo que ella dice. Pero el motivo por el que se ofrece la otra salida no es porque se considere inseguro. Cuando recibo la llamada del juez, a las 23 o 23.15, se ha desmontado el cordón policial porque tenemos informaciones contradictorias de que la diligencia se estaba alargando. Que había problemas técnicos por la copia de unos ordenadores. Cuando hablo con el juez, es la primera noticia para nosotros de que esto ha acabado", explica Trapero. Xavi Pastor, de los Mossos, le propuso una salida "alternativa" por la planta 2ª del Departamento de Economía. "Pedí que hablaran con la secretaria y le ofrecieran esa salida alternativa. Era una cuestión de ahorrarnos el tiempo de volver a montar el cordón. Esa es la razón de por qué se le ofrece esa salida alternativa". 14/03/2019 11:36

Fernando J Pérez "Planteábamos un dispositivo [para la salida de la comisión judicial el 20-S] y si lo planteamos es porque lo considerábamos seguro. No vamos a plantear una fórmula que consideremos insegura, si planteamos una cápsula de 20 es porque no nos podemos arriesgar a que una botella o un objeto alcance a alguien de la comisión judicial", argumenta Trapero a preguntas de Ortega-Smith. 14/03/2019 11:35

Jesús García "Malentendidos" el 20-S. "¿Existía un riesgo para que hubiera podido salir por la puerta?", pregunta el abogado de Vox, Javier Ortega-Smith. "No sé si por malentendidos o por qué, pero nosotros montamos un dispositivo. Un cordón policial de la Brigada Móvil [antidisturbios]. Preparamos el dispositivo de salida. La idea era, dentro de esa cápsula, las personas de la comisión...", expone Trapero en una declaración un tanto caótica, motivada en parte por el desorden de las preguntas de Vox. 14/03/2019 11:33

Jesús García Ausencia de llamadas con el juez. Vox pregunta por qué, ante la petición del juez para sacar del edificio a la secretaria judicial, los Mossos mantuvieron solo una llamada con el juez "16 horas después" de que empezaran los hechos. "Solo hablamos con la secretaria una vez y a instancia mía". 14/03/2019 11:28

Jesús García La orden del juez para sacar a la secretaria. "Me dice el juez que tenemos que hacer para sacar a la comisión", dice Trapero en alusión a la comitiva judicial formada por la secretaria judicial y los guardias civiles. "El juez me dijo que está la secretaria judicial que no podía salir. Nos quedamos extrañados porque no es lo que vivimos en el centro de coordinación. Habíamos montado un cordón policial entre las 22 y las 22.30. Primero nos dicen que van a salir todos, luego que tienen que salir con los vehículos... Y nosotros les decimos que era imposible en ese momento". 14/03/2019 11:27

Jesús García La llamada del juez de instrucción 13. Trapero relata ahora la llamada que, sobre las 23.00, recibió del entonces titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer -ya fallecido- que había ordenado los registros. El major cuenta que no conocía el número y primero pensó que se trataba de "un periodista". "No se me identifica como juez del 13, sino como juez de incidencias del 2 o el 3". Ramírez Sunyer había ordenado los registros en Economía. Su secretaria judicial, Montserrat del Toro, se encontraba en la sede del departamento. 14/03/2019 11:26

Jesús García El papel de la intendente Teresa Laplana. Trapero explica que la intendenta de Mossos Teresa Laplana, presente en los registros del 20-S, no dependía directamente de él. Ambos hablaron durante un minuto y 45 segundos ese día en una única llamada, admite Trapero. Vox sigue preguntando por las "llamadas" de Trapero ese día. 14/03/2019 11:24

Jesús García La llamada del presidente del TSJC y el "compromiso" de Trapero. Trapero relata la llamada con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús Barrientos, que le expresó su "preocupación" por las "imágenes" que estaba viendo en torno al Departamento de Economía. Barrientos le indicó que se debía garantizar la salida de la comitiva. "Me implico más personalmente porque recibo esa llamada del presidente. Es para mí un compromiso. Me implico más de lo que me hubiese implicado en otra concentración". 14/03/2019 11:23

Jesús García Cordón de voluntarios de la ANC. Las primeras llamadas con Sànchez, dice Trapero, eran solo para poner en contacto a los equipos de Mossos con determinadas personas. "Les pedimos que nos ayuden a hacer algún cordón de voluntarios con el servicio de orden que debía ser previo al cordón policial por el que debían transitar los detenidos que debían entrar al registro". 14/03/2019 11:22

Jesús García Las llamadas a Jordi Sànchez. Vox pregunta si hizo "21 llamadas" al expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez. Trapero admite que hubo llamadas, pero dice que hizo y recibió "unas cuantas", aunque algunas solo fueron intentos. Trapero explica que le llamó el entonces consejero de Interior, Joaquim Forn, indicándole que iba a recibir una llamada de Sànchez para "mediar" en las protestas frente a la sede del Departamento de Economía. 14/03/2019 11:20

Fernando J Pérez Cuando la letrada Olga Tubau pide hacer "unas breves consideraciones sobre la decalracion" de su cliente, el juez Marchena le interrumpe. "Usted [a la abogada] en este procedimiento no es parte, [su cliente] es un tercero que tiene conocimiento que puede contribuir al esclarecimiento. No podemos darle una intervención, su intervención se limita a decir [sobre las preguntas] esta sí o esta no, pero no razonar, y no se le permite un asesoramiento puntual sobre las preguntas. Si su cliente responde solo puede decirle con un monosílabo sí o no, no le puede asesorar la respuesta". 14/03/2019 11:19

Jesús García El interrogatorio de Trapero lo va a comenzar Vox, que ejerce la acusación popular. Javier Ortega-Smith comienza las preguntas en torno al 20-S. 14/03/2019 11:18

Jesús García Trapero declara. "Sí, voy a responder a las preguntas", afirma. Y "promete" decir la verdad. 14/03/2019 11:18

Jesús García La abogada pide intervenir. Manuel Marchena advierte a Josep Lluís Trapero de que goza de un "estatuto especial" que está "a medio camino" entre el del testigo y el investigado. Interviene la abogada Olga Tubau, que pide realizar unas breves consideraciones previa a la declaración. 14/03/2019 11:17

Fernando J Pérez Trapero declara no tener "ni amistad ni enemistad" con los procesados en el juicio del procés. 14/03/2019 11:16

Jesús García "José Luis Trapero Álvarez. 53 años. Casado. Y soy major de los Mossos d'Esquadra", se presenta el exjefe de los Mossos d'Esquadra. Trapero advierte de que está procesado por "una causa en la Audiencia Nacional". 14/03/2019 11:16

Jesús García Trapero entra en la sala de plenos acompañado por su abogada, la penalista Olga Tubau. 14/03/2019 11:15

Jesús García Trapero, encumbrado por su papel en la resolución de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017, afronta ahora uno de los peores momentos de su trayectoria profesional. Aunque no ha llegado a ingresar en prisión provisional, afronta una petición de 11 años de cárcel. 14/03/2019 11:14

Jesús García Turno de Josep Lluís Trapero, major de los Mossos y máximo responsable de la policía catalana durante el procés. Trapero está procesado en la Audiencia Nacional por un delito de rebelión. La Fiscalía le considera una pieza clave en la estrategia del Govern de Carles Puigdemont, al poner a los Mossos al servicio del plan independentista. En sus declaraciones previas, Trapero ha defendido siempre con vehemencia la tarea de los Mossos por cumplir los mandatos judiciales: tanto en el 20-S, durante las protestas frente al Departamento de Economía, como en el 1-O. 14/03/2019 11:14

Fernando J Pérez Termina la declaración de Teresa Prohías, funcionaria de la Consejería de Presidencia de la Generalitat. 14/03/2019 11:14

Jesús García Sin compromiso de gasto. "Entendemos que no tenemos un compromiso de gasto", afirma la testigo. Su declaración avala más bien las tesis de la defensa. Los abogados opinan que no hay malversación porque ni se gastó dinero público ni se crearon "obligaciones" de pago. 14/03/2019 10:57

Jesús García Sin expediente no hay pago. "Necesito un expediente de contratación que ampare el servicio y la factura", insiste Prohias, esta vez a preguntas de la abogada del Estado. Las acusaciones tratan de acreditar el delito de malversación de fondos públicos. Para ello necesitan demostrar que, aunque no se haya producido el pago por determinados servicios del 1-O, se generaron obligaciones y derechos en el contratista. 14/03/2019 10:54

Jesús García Las facturas de TV-3 y Catalunya Ràdio. La fiscal pregunta por las facturas de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), el ente público que gestiona TV-3 y Catalunya Ràdio. Prohias explica que "no había expediente de contratación" en el caso de los anuncios vinculados al referéndum que se emitieron en la televisión y la radio autonómicas. "Si no hay expediente, no existe ese gasto, no sé cómo explicarlo". 14/03/2019 10:43

EL PAÍS Hemeroteca | La incautación de material electoral del 1-O. La Guardia Civil registró el 19 de septiembre de 2017 las sedes de la empresa de mensajería Unipost en L'Hospitalet de Llobregat y Terrassa (Barcelona). Allí encontraron documentación electoral lista para ser enviada. Esta empresa, hoy en quiebra, es la misma que envió las notificaciones y se encargó del buzoneo de propaganda para la consulta anulada del 9-N de 2014. http://cort.as/zk1S 14/03/2019 10:27

Jesús García Las campañas vinculadas al 1-O. La fiscal está preguntando a la testigo por las diferentes campañas vinculadas a la consulta ilegal. Prohias no logra dar demasiados detalles porque se limitaba a la tramitación de determinados expedientes administrativos sin entrar en los encargos. 14/03/2019 10:27

EL PAÍS Hemeroteca | El encargo a Unipost. Fue uno de los últimos trabajos de envergadura de Unipost antes de encaminarse a la quiebra. Fue, tal vez, su última oportunidad para esquivarla. Pero todo se torció. La Generalitat había encargado a la empresa de mensajería el reparto de 5,3 millones de tarjetas censales y de 56.000 cartas certificadas para el referéndum independentista ilegal del 1-O. Un millón de euros en juego. Pero ni llegó todo el material esperado ni pudo empezarse a repartir: el 19 de septiembre de 2017, la Guardia Civil registró el almacén de Unipost en Terrassa (Barcelona) y dejó a la empresa sin cobrar y con unas cuantas explicaciones que dar ante la justicia. El pasado lunes, tres exempleados de Unipost, en quiebra, declararon que la empresa ni envió las cartas del 1-O ni cobró el encargo. http://cort.as/-Fe0B 14/03/2019 10:23

Fernando J Pérez "No se hizo un pedido a Unipost, no podemos tramitar nada que no esté convenientemente tramitado por la normativa, del examen de gestión de expedientes electrónico no existe ningún expediente por ese importe a Unipost", afirma Teresa Prohías sobre la supuesta contratación de la empresa postal Unipost para el reparto de los sobres y papeletas de la consulta ilegal del 1-O. 14/03/2019 10:21

Jesús García El material electoral para el 1-O y los "contratos marco" con Unipost. La fiscal pregunta a Prohias si tenía conocimiento del encargo de material electoral para el referéndum. La funcionaria explica que no le consta que Presidència impulsara ningún expediente relacionado con ese material. La fiscal alude al encargo hecho a la empresa de mensajería Unipost para repartir sobres y papeletas de la consulta ilegal. "Unipost era la adjudicataria del contrato marco de servicios postales de la Generalitat", contesta Prohias. 14/03/2019 10:17

Jesús García Turno de Teresa Prohias, que era directora de servicios del Departamento de Presidència de la Generalitat durante el procés. Prohias fue condenada por el Tribunal de Cuentas por la organización de la consulta del 9 de noviembre de 2014. Responde ahora a las preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal. 14/03/2019 10:13

Jesús García El primer testigo, alto cargo de la Generalitat no declara. Antoni Molons, que era secretario de Difusión de la Generalitat durante el procés, se acoge a su derecho a no declarar porque está investigado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Molons es, supuestamente, el "tal Toni" al que aludieron algunos testigos en relación con trabajos relacionados con el referéndum del 1-O. 14/03/2019 10:10

EL PAÍS ¿Declarará Trapero? El jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, comparece hoy como testigo en el Tribunal Supremo. Trapero, de 53 años, podrá decidir si declara o no, ya que está acusado del delito de rebelión en la Audiencia Nacional, donde tendrá que responder por la actuación de la policía autonómica el 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2017. Su abogada, la penalista Olga Tubau, prefiere mantener vivo el misterio, aunque fuentes de las defensas dan por hecho que declarará. Aunque deba medir sus palabras. A las 11.00, Trapero está citado y ahí se verá si decide hablar para tratar de contrarrestar los testimonios de los máximos responsables del Ministerio del Interior, la Policía y la Guardia Civil, que destrozaron su figura. http://cort.as/-Fk5y 14/03/2019 09:07

EL PAÍS La infantería de la secesión. "Los abogados de la defensa no ganan para disgustos. Durante los últimos días va quedando claro que, mientras los capitanes de la secesión hablaban de democracia y libertad en elegantes escenarios y grandes avenidas, su leal infantería era abocada a construir un entramado de corruptelas y clandestinidad que ahora trata de disimular en las fronteras del falso testimonio". https://twitter.com/pablo_ordaz/status/1106098867567845384 14/03/2019 08:53

EL PAÍS El lazo amarillo del Ayuntamiento de Barcelona, descolgado. Unos desconocidos han retirado el lazo amarillo del Ayuntamiento de Barcelona. La Guàrdia Urbana ha impedido que se llevaran el cartel. https://twitter.com/losdeartos_/status/1106083188521254913 14/03/2019 08:46

EL PAÍS Buenos días. Regresamos con la información del juicio del procés. 14/03/2019 08:43

EL PAÍS La diplomacia israelí critica a Elsa Artadi por una comparación con Ana Frank. La portavoz del Govern publicó un mensaje en Twitter en el que citaba un pasaje de los diarios de la víctima del nazismo para referirse a la situación política catalana.http://cort.as/-FiEM 13/03/2019 13:28

Jesús García Los dos observadores, aplazados. Marchena aclara que los dos testigos previstos para esta tarde no van a poder venir. Se trata de Helena Catt y Paul Sinning, que encabezaron a los observadores internacionales durante la jornada del referéndum del 1-O. Ambos "residen en el extranjero" y "han expresado su deseo de venir", de modo que su declaración ha sido pospuesta para el 27 de marzo. 13/03/2019 13:07

Fernando J Pérez Termina de declarar Albert Royo, y el juez Marchena pone punto final a la 16ª sesión del juicio del procés, que se reanudará mañana a las 10.00. 13/03/2019 13:06

Fernando J Pérez La explicación de Royo contrasta con lo que manifestaba la propia Helena Catt en las fechas del referéndum. Esta, junto a su equipo de 17 observadores, firmó un breve comunicado preliminar el 2 de octubre de 2017 que avalaba el proceso de la consulta: "A pesar de estos hechos [la violencia], ayer [por el domingo 1 de octubre de 2017] vimos un día de votación". Esta era la única crítica de Catt sobre el referéndum: "Ante la interferencia externa hubo improvisaciones y cambios de último minuto en el proceso de votación que no fueron consistentes en toda Cataluña ni con lo que estaba en la ley o el manual y los detallaremos en nuestro informe definitivo", pero, según Catt, "vimos repetidamente que quienes trabajaban en los colegios electorales lo hacían de buena fe, y no vimos ningún intento de manipulación". http://cort.as/-FiBc . Esta, junto a su equipo de 17 observadores, firmó un breve comunicado preliminar: "A pesar de estos hechos [la violencia], ayer [por el domingo 1 de octubre de 2017]. Esta era la única crítica de Catt sobre el referéndum: "Ante la interferencia externa hubo improvisaciones y cambios de último minuto en el proceso de votación que no fueron consistentes en toda Cataluña ni con lo que estaba en la ley o el manual y los detallaremos en nuestro informe definitivo", pero, según Catt, 13/03/2019 13:02

Jesús García Los visitantes eran diputados. Los visitantes internacionales, añade Royo a preguntas de la abogada Judit Gené, eran en su mayoría "parlamentarios" de otros países. El testigo explica que los gastos de algunos de esos diputados sí se sufragaron, pero los de otros no. 13/03/2019 13:00

Fernando J Pérez Royo niega que la misión pagada por Diplocat en las fechas del referéndum y encabezada por la experta neozelandesa Helena Catt fuera "una misión de observación electoral". Según él, en este tipo de misiones "se observa si un voto ha sido justo y transparente" y las "organiza y financia una organización que no tiene nada que ver con el territorio donde se vota". "Suelen ser grandes organizaciones internacionales. Es un proyecto académico de varios meses sobre las relaciones entre Cataluña y España y que no puede validar ningún voto", añade. 13/03/2019 13:00

Jesús García Royo aclara que no recibió ninguna notificación del Tribunal Constitucional relacionada con el referéndum del 1-O. 13/03/2019 12:59

Jesús García El pluralismo político del Diplocat. Royo explica que, para Diplocat, era "importante contar con diversidad" ideológica y asegura que ha organizado actividades en las que han estado presentes representantes de partidos de todo el espectro político. 13/03/2019 12:57

Jesús García Turno del abogado de Raül Romeva, exconsejero de Exteriores de la Generalitat. La declaración del secretario general de Diplocat es especialmente interesante para Romeva, que fue máximo responsable de la acción exterior del Gobierno catalán. La defensa trata de apuntalar las explicaciones de Royo en el sentido de que el Diplocat nada tenía que ver con la actividad del departamento que dirigía Romeva. 13/03/2019 12:54

Jesús García Contactos "puntuales" con otras embajadas. Royo admite haber tenido "algún contacto con alguna embajada, pero de forma muy puntual" durante sus cinco años como secretario general de Diplocat. El abogado de Vox pregunta con qué embajadas, y Royo responde que recuerda un encuentro en la embajada alemana. 13/03/2019 12:49

Jesús García Niega acciones de "apoyo" al 1-O. Turno de la acusación popular, que ejerce el partido Vox. Royo niega que Diplocat llevara a cabo "acciones de apoyo a la convocatoria" del 1-O. "Organizamos charlas a nivel internacional de la realidad catalana, y nos cuidábamos que hubiera una pluralidad de posiciones". 13/03/2019 12:47

Fernando J Pérez Rayo sostiene que la presencia de expertos internacionales buscaba realizar "un análisis sobre las relaciones entre España y Cataluña" y que vinieron sin saber si habría referéndum, o este sería acordado o si no lo habría. 13/03/2019 12:47

Fernando J Pérez Rayo afirma, a preguntas de la abogada del Estado, que pidió a los expertos internacionales "que se reunieran con el Gobierno de Cataluña y el Gobierno de España". "Y me consta que pidieron reunirse con el delegado del Gobierno de España", señala. El responsable del Diplocat enmarca la visita de expertos internacionales durante los días del referéndum en un "proyecto académico". 13/03/2019 12:43

Fernando J Pérez "Diplocat no tenía ningún contrato ni ha abonado servicios a The Hague Centre for Strategic Studies", señala Albert Royo. Esta entidad con sede en La Haya envió observadores al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. 13/03/2019 12:40

Jesús García Se reanuda la sesión. 13/03/2019 12:33

Jesús García Finaliza el interrogatorio de la fiscal. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ordena un receso de 30 minutos. Tras el descanso, Albert Royo -testigo en el juicio del procés, pero investigado en otra causa judicial- contestará a las preguntas de la abogada del Estado. El que fue secretario general del Diplocat está tratando de acreditar que ese organismo era independiente de la Generalitat y que sus actividades nada tuvieron que ver con la organización del 1-O. 13/03/2019 11:58

Fernando J Pérez Indignación de Royo. "¿Cómo es posible que pueda considerarse irregular una actividad en 2017 cuando no lo era en los años anteriores?", se indigna Royo. 13/03/2019 11:53

Jesús García Diplocat no participó en el 1-O, defiende el testigo. "Diplocat no organizó ningún referéndum ni estuvo involucrado en ningún referéndum. Nos limitamos a explicar nuestro trabajo, que era explicar la realidad catalana a nivel internacional", explica, ahora con vehemencia Albert Royo, que sigue contestando a las preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal. 13/03/2019 11:52

Jesús García Las páginas web internacionales. La fiscal pregunta ahora por la creación de páginas web internacionales por parte de Diplocat. El órgano pagó a una empresa para traducir artículos al inglés y acceso a contenidos del diario 'Ara'. La web, recuerda, se creó en 2014 "con ocasión del proceso participativo", en alusión a la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. La fiscal pregunta si hubo licitación de ese concurso. Royo admite que no, pero dice que se limitó a seguir los criterios de su equipo técnico. "No había muchas empresas que nos pudiera hacer esos servicios". El importe total ascendió a unos 89.100 euros. "¿Por qué se hicieron constar desde 2017 como pendientes de pago?", pregunta Consuelo Madrigal. Royo afirma que son asuntos de contabilidad que desconoce y que no sabe cada cuánto se hacían los pagos". 13/03/2019 11:50

Fernando J Pérez La fiscalía pregunta a Royo por el pago a una empresa británica de 54.030 euros para que Wim Kok, ex primer ministro de los Países Bajos, estuviera en Cataluña durante los días del referéndum ilegal del 1-O. Royo dice que no se logró porque el político neerlandés "finalmente optó por otras propuestas profesionales". 13/03/2019 11:46

EL PAÍS Hemeroteca | El Diplocat hoy. El Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, más conocido como Diplocat reanudó oficialmente su actividad el pasado julio con la reunión de los miembros que forman el patronato de este consorcio público-privado (Generalitat, Ayuntamiento de Barcelona, diputaciones y representantes de entidades e instituciones de diferentes ámbitos). Fue la restitución del organismo, que fue fulminado a finales de 2017 por el Gobierno de Mariano Rajoy en el marco de la intervención del autogobierno con la aplicación del artículo 155 de la Constitución. La reapertura de Diplocat fue una de las primeras medidas que anunció el Ejecutivo de Quim Torra en junio de 2018. http://cort.as/-Fi12 13/03/2019 11:46

Jesús García Visitantes sí, observadores no: los 40.000 euros de Diplocat. La fiscal pregunta por un desembolso de cerca de 40.000 euros con la tarjeta de crédito de Diplocat para "vuelos y estancias en hoteles". Albert Royo confirma el pago, pero asegura que "no fue una observación internacional" y que no tenía que ver, por tanto, con el referéndum del 1-O. "Era un programa de visitantes internacionales, una actividad habitual del Diplocat, la hacíamos casi cada mes". El testigo admite que esas personalidades estuvieron en Cataluña "entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2017". "Ellos querían estar en esas fechas en Cataluña para saber lo que sucedía", trata de aclarar Royo. "Se producían visitas cuando había hechos noticiables. Hicimos una por Sant Jordi, otra en junio de 2017 por la apertura de las fosas de la Guerra Civil..." 13/03/2019 11:38

Jesús García Disociar el Diplocat de la Generalitat. Albert Royo insiste en desmarcar la actividad del Diplocat con la del Departamento de Acción Exterior dirigido por Raül Romeva. "Hay una confusión en los atestados policiales y en los medios de comunicación. Se mezcla Diplocat con Exteriores y son cosas distintas", defiende el testigo. 13/03/2019 11:34

Jesús García Los correos entre Diplocat y Romeva. El testigo explica que Diplocat recomendó a la Generalitat una entidad para hacer una "observación electoral", pero que la organización no se llevó a cabo porque no hubo referéndum "pactado" con el Gobierno. La organización envió un presupuesto y hubo un "intercambio de correos" con el entonces consejero de Acción Exterior, Raül Romeva, uno de los 12 líderes independentistas procesados. 13/03/2019 11:29

Jesús García Los observadores del 'procés'. "Nosotros no dimos ningún honorario a observadores internacionales", defiende Albert Royo. La fiscal pregunta si el Diplocat pagó "con tarjeta de crédito algún gasto" vinculado a los observadores. El testigo -investigado en otra causa judicial- lo niega. El escrito de acusación de la Fiscalía concluye que el Diplocat "contrató a una serie de expertos" para "analizar el contexto político de Cataluña" entre septiembre y octubre de 2017. El objetivo era "dar una apariencia de normalidad a la votación". 13/03/2019 11:24

Fernando J Pérez "No éramos un Ministerio de Exteriores ni nada parecido", señala Royo, sobre una comunicación que recibió de Raül Romeva pidiendo una actuación más estrecha de Diplocat con la Generalitat. "Siempre ha habido una cierta tensión entre Govern y Diplocat, nosotros siempre marcábamos las distancias que era necesario marcar según estatutos, éramos un órgano muy plural". 13/03/2019 11:18

Fernando J Pérez Royo desvincula a Diplocat de las delegaciones de la Generalitat en el exterior, las llamadas embajadas catalanas. 13/03/2019 11:16

Fernando J Pérez “¿Tiene Diplocat participación mayoritaria de la Administración pública catalana?”, pregunta la fiscal Consuelo Madrigal. “Si me pregunta por el voto, sí, aunque en cinco años no hubo ningún voto y todo se aprobaba por consenso. En cuanto a la financiación había una aportación de la Generalitat que oscila entre el 85%-90%, que se completaba con otros miembros del patronato. El contar con patronos, lo que da es prestigio a la institución, que vinculan su propio prestigio al prestigio de Diplocat; es una aportación mucho más importante que la aportación económica que pudieran hacer”, explica Albert Royo, secretario general de Diplocat. 13/03/2019 11:15

Jesús García La fiscal trata de acreditar que el Diplocat dependía del Gobierno catalán. La fiscal Consuelo Madrigal recuerda que el presidente del Diplocat era el presidente de la Generalitat, que la financiación la aportaba de forma muy mayoritaria el Gobierno catalán y que el Ejecutivo tenía facultad para disolver el ógano. Albert Royo, que había intentado presentar el Diplocat como un órgano multidisciplinar e independiente, ve cómo su tesis pierde fuerza. 13/03/2019 11:10

Fernando J Pérez "En el pleno de Diplocat, la Generalitat tiene el 50% de los votos, lo que no quiere decir que pueda así dirigir la acción de Diplocat, y el presidente de la Generalitat tiene voto dirimente", reconoce Albert Royo. 13/03/2019 11:09

Fernando J Pérez Diplomacia pública. Royo diferencia entre la "diplomacia pública", que llevan a cabo instituciones como Diplocat, y la diplomacia en sentido estricto que ejercen los Gobiernos. 13/03/2019 11:07

Fernando J Pérez Diplocat se rige por derecho público al tener una financiación pública superior al 50%. "Es entre el 85% y el 90%", explica Royo, secretario general de Diplocat. 13/03/2019 11:06

Fernando J Pérez Albert Royo, de 41 años, es funcionario de la Comisión Europea, y está investigado por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona. El juez Marchena le advierte de su posibilidad, en su legítimo derecho, de no contestar a las preguntas que le sean formuladas. "Voy a contestar todas las preguntas", afirma Royo. 13/03/2019 11:01

Jesús García El Diplocat. Turno de Albert Royo, secretario general del Diplocat, el órgano de la Generalitat para promover la acción en el exterior. Según la Fiscalía, el Diplocat actuó como "una suerte de cuerpo diplomático paralelo al estatal" durante el 'procés'. 13/03/2019 10:59

Fernando J Pérez "No es mi responsabilidad las facturas", termina su interrogatorio Jaume Mestre. "Muchas gracias por su testimonio", le despide el presidente del Tribunal. 13/03/2019 10:58

Jesús García Beneficios para los catalanes, nada que ver con el 1-O. Turno de la defensa, que insiste en que la campaña de catalanes en el exterior nada tenía que ver con el 1-O. "¿Sabe qué ventajas tenían los catalanes en el exterior?", pregunta el abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, Andreu van den Eynde. "Recuerdo que había tarjeta sanitaria, carné joven, carnés de biblioteca..." 13/03/2019 10:56

Jesús García El "fin último" de las campañas. Mestre insiste en echar balones fuera a preguntas del abogado de Vox. "¿No tenían nada que ver con el 1 de octubre?", pregunta Javier Ortega-Smith. "Que yo sepa, no". El testigo dice que la campaña de catalanes en el exterior invitaba a "inscribirse en un registro" y la de "Civisme", en "promover los valores democráticos". 13/03/2019 10:54

EL PAÍS Los observadores internacionales no acudirán a declarar esta tarde. Los dos observadores internacionales en el referéndum independentista del 1-O de 2017 en Cataluña que estaban citados este miércoles por la sala que juzga el procés han comunicado al Tribunal Supremo que no podrán acudir a declarar, informa Reyes Rincón. De este modo, y de no modificarse el calendario del juicio, la sesión se reducirá a los dos testigos de la mañana, que son trabajadores de la Generalitat para la difusión en el Exterior. Los dos testigos extranjeros que han comunicado su imposibilidad de asistir son el director del Centro de Estudios Estratégicos de La Haya Paul Sinning y Helena Catt. Esta última es una consultora electoral del Reino Unido que estaba entre diez expertos que recibieron, según la investigación del Juzgado número 13 de Barcelona, un total de 112.993 euros como honorarios por su labor de observadores. (EP) 13/03/2019 10:54

Fernando J Pérez Interroga ahora Javier Ortega-Smith, abogado de Vox. El letrado de la acusación popular busca información sobre los costes de las campañas de difusión de publicidad de la Generalitat y el objetivo último de las campañas del 1-O. 13/03/2019 10:54