Juicio del ‘procés’, en directo | Declara Daniel Baena, teniente de la Guardia Civil que investigó el 1-O

Jesús García Finaliza la declaración del teniente de la Guardia Civil y, con ella, la 21ª sesión del juicio. La vista oral en el Tribunal Supremo se reanudará mañana con la declaración del teniente coronel Daniel Baena, jefe de la policía judicial de la Guardia Civil en Cataluña y máximo responsable de las investigaciones policiales sobre el 1-O. Las defensas tratarán de desacreditar su relato por considerarlo "parcial", ya que Baena vertió supuestamente en redes sociales opiniones contrarias al independentismo. 25/03/2019 18:18

Jesús García El pasillo. El guardia civil afirma que hacer un "pasillo" para permitir la salida de la comitiva judicial era prácticamente imposible a partir de las 11.00 por la cantidad de gente acumulada frente al departamento. "Si hay 40.000 personas, habrá que dar los avisos, disolver la concentración... Yo no voy a hacer un pasillo con 40.000 personas ahí". 25/03/2019 18:16

Jesús García Las armas en los vehículos de la Guardia Civil. El teniente explica que "lo normal" es meter el material, incluidas las armas, en el maletero del coche. El 20-S, la Guardia Civil informó a los Mossos de que habían quedado armas en los vehículos aparcados frente al Departamento de Economía y que acabaron destrozados por los manifestantes. 25/03/2019 18:14

Jesús García Turno de Javier Melero, abogado del exconsejero de Interior Joaquim Forn. Melero pregunta sobre los registros el 19 de septiembre de 2017 en la sede de Unipost, de Terrassa. Dice el teniente de la Guardia Civil que se enteró al día siguiente de los "problemas" porque antes había estado en un dispositivo contra el yihadismo. El día 20, relata el testigo, un compañero le dijo: "A ver si vamos a tener que acabar como los de ayer". 25/03/2019 18:11

Jesús García El papel de la intendenta de Mossos. La abogada de Jordi Cuixart pregunta si sabe que la intendenta de Mossos, Teresa Laplana, abandonó el Departamento de Economía sin escolta. "No lo sé", responde el teniente de la Guardia Civil. Tampoco sabe el jefe del dispositivo de seguridad del 20-S si hubo "actuaciones musicales" frente a la sede del departamento. 25/03/2019 18:10

Jesús García La salida por la azotea y las grúas. El teniente explica la propuesta de un inspector de los Mossos para que la secretaria judicial saliera por la azotea del Departamento de Economía. También trataron el asunto de las grúas que debían retirar los vehículos destrozados de la Guardia Civil. 25/03/2019 18:05

Fernando J Pérez Subidos a los coches de la Guardia Civil. "Primero fueron periodistas los que subieron en los vehículos [logotipados de la Guardia Civil] pero fue visto y no visto que se subieran después más personas", afirma el teniente de la Guardia Civil 25/03/2019 17:57

Fernando J Pérez Turno para la letrada Marina Roig, defensora de Jordi Cuixart. 25/03/2019 17:50

Jesús García Problemas informáticos. "Me dijo que había habido un problema con un ordenador", admite el teniente a preguntas del abogado Jordi Pina. El teniente alude a los problemas que encontró la Guardia Civil para finalizar los registros en el Departamento de Economía. Los Mossos d'Esquadra argumentan que tenían formado un dispositivo de seguridad para garantizar la salida de la comitiva judicial. Pero que les comunicaron un problema informático -que podría llevarles toda la noche solventar- y por eso desmontaron el operativo. 25/03/2019 17:49

Jesús García Subida a la azotea. El teniente de la Guardia Civil admite que Sànchez le enseñó una foto del "gentío" en la Rambla de Catalunya (frente a la Consejería de Economía) pero asegura que ya conocía el carácter multitudinario de la protesta porque había subido a la azotea del edificio. 25/03/2019 17:43

Fernando J Pérez "Sànchez me dijo que la gente, la masa, no se lo iba a permitir", afirma el teniente sobre la posibilidad de que el líder de la ANC desconvocara la concentración ante la Consejería de Economía. 25/03/2019 17:42

Fernando J Pérez "Camaradería" con el expresidente del la ANC. El teniente reconoce cierta relación de "camaradería" con Jordi Sànchez. "Yo le decía cosas y él me decía cosas", recuerda. 25/03/2019 17:38

Jesús García Ataques a la Guardia CIvil. "Les tiraron latas, a uno le dio un mechero debajo del ojo... Pero lesionados, con lo que se entiende por una lesión, no", dice el testigo a preguntas del abogado Jordi Pina. El teniente no recuerda si se lanzaron flores a los guardias, pero asegura que había cientos de flores en el suelo. 25/03/2019 17:34

Fernando J Pérez Bulos del 20-S. La jornada del 20 de septiembre de 2017, por lo que se desprende de la declaración del teniente de la Guardia Civil, fue rica en bulos que llegaron hasta los más altos responsables del procés. Entre ellos, que el Gobierno había intervenido la Generalitat o que había asumido la dirección de TV3. 25/03/2019 17:33

Fernando J Pérez Intervención del juez Marchena. "Usted no puede abroncar al testigo por las respuestas que dio en otro órgano judicial", le reprende el juez Marchena al abogado Jordi Pina. 25/03/2019 17:29

Fernando J Pérez "¿Temió por la integridad física de la comitiva judicial o de sus compañeros?", pregunta el abogado de Vox, Javier Ortega Smith. "Hubo dos o tres momentos que sí. Una vez yo estaba arriba y oigo un barullo que no era normal, pregunto por radio qué pasa, y cuando voy bajando están diciendo que han suspendido la autonomía de Cataluña, me pongo un poco tenso pero me dicen que no hay nada. Y por la noche, cuando se abalanzaron sobre las puertas, también pensé que si lo lograban no sé cómo íbamos a salir de ahí", recuerda el testigo. 25/03/2019 17:27

Jesús García Pregunta el abogado de Turull, Rull y Sànchez. El abogado Jordi Pina pregunta al testigo por qué, en su declaración en el Tribunal Supremo, no aludió ni a las amenazas ni a los insultos que este lunes sí ha relatado en el Tribunal Supremo. 25/03/2019 17:27

Fernando J Pérez Pasillo de voluntarios para la salida de la consejería. La abogada del Estado trata de poner de relieve que el pasillo de voluntarios para la salida de la comitiva judicial de la Consejería de Economía el 20-S no era un servicio de orden sino un intento de asumir las funciones de seguridad ciudadana que corresponden a las diferentes policías. 25/03/2019 17:20

Fernando J Pérez Ambiente "hostil". "Cuando se hizo de noche el ambiente se iba poniendo un poquito más hostil", afirma el teniente sobre el 20-S. 25/03/2019 17:16

Fernando J Pérez "Fue un servicio de mucha tensión acumulada durante ese día. Tenía gente muy veterana que me ayudó bastante y gente más nueva que lo pasó un poquito peor, pero actuaron como profesionales, y nada, un servicio más. He estado en servicios de orden público, control de masas, de terrorismo y lo que se ha visto ahí, no se ha visto. He estado en macroconciertos con 60.000 personas y nadie ha puesto una pegatina", explica el teniente en la última pregunta del fiscal Jaime Moreno. 25/03/2019 17:10

Jesús García Las conversaciones con Jordi Sànchez. El testigo admite que mantuvo conversaciones con "camaradería" con el expresidente de la ANC Jordi Sànchez, especialmente por la tarde y noche del 20-S. El teniente pidió a Sànchez que disolviera la concentración. "Dígale ya que se vayan porque esto no puede seguir así. Llevamos mucho tiempo así. Ya vale". 25/03/2019 17:05

Fernando J Pérez Noticias falsas sobre TV3 en el teléfono de Cuixart el 20-S. "Yo sobre todo con Cuixart no hablé nunca directamente, una vez que estaba hablando con Sànchez, se acercó y le enseñó un teléfono y decía que TV3 había sido intervenida por el Gobierno, me dice que si sé yo algo y le digo que no tengo ni idea de esa noticia", explica el teniente. 25/03/2019 17:04

Jesús García La puerta de Economía. "Nos pusimos todos a sujetar la puerta. No sabíamos si querían entrar, si querían tirar la puerta. Nos pusimos a sujetarla desde dentro", explica el testigo sobre el supuesto acometimiento de manifestantes contra la entrada del Departamento de Economía. El teniente que ha declarado antes que él ha dado esa misma versión, aunque ha enfatizado que el objetivo era precisamente derribar la puerta. 25/03/2019 17:02

Fernando J Pérez El plan de evacuación en helicóptero. "Estuvimos viendo como estaba la situación para el helicóptero, había un aparato en base y les dije que los pilotos estuvieran preparados por si acaso. Le dije a un guardia que si hacía falta tirar una antena que había que la tirara". 25/03/2019 17:01

Jesús García El teniente, sobre el momento en que Jordi Sànchez y Jordi Cuixart se subieron a uno de los vehículos de la Guardia Civil. "Me daba igual, estaban los vehículos destrozados". 25/03/2019 16:59

Fernando J Pérez 20-S: ¿cómo salir de la Consejería de Economía?. "Con la cantidad de gente era inviable hacer un pasillo", afirma el teniente del GRS sobre las condiciones para la salida de la Consejería de Economía, el 20 de septiembre de 2017. 25/03/2019 16:57

Fernando J Pérez La llamada de Sànchez a Trapero. "En un momento [Jordi Sànchez] me dijo que iba a llamar a Trapero, me lo quiso pasar, yo le dije que no tenía nada que hablar con él, y le dije que hablara con el general de la 7ª Zona de Cataluña, un teniente no tiene por qué hablar con un jefe de los Mossos, el protocolo de la Guardia Civil es así", explica el testigo. 25/03/2019 16:56

Jesús García "No podíamos dar un paso". El teniente asegura que los guardias civiles vieron privada su libertad de movimientos el 20-S y destaca la actitud "hostil" de los manifestantes. "La comisión judicial no podíamos movernos ni dar un paso. No podíamos salir. Ni se me planteó esa opción de salir", señala el agente. 25/03/2019 16:50

Fernando J Pérez "La voluntad del pueblo", según Junqueras. "Junqueras me dijo que tenía que entender que era la voluntad del pueblo, y yo le dije que tenía que entender que ese era mi trabajo", rememora el teniente de la Guardia Civil. 25/03/2019 16:49

Jesús García Los insultos a los guardias. "Fascistas, terroristas, esta noche no salís de aquí, fascistas vosotros sois los terroristas...", explica el jefe de seguridad sobre los insultos recibidos frente al Departamento de Economía. "Mi gente se comportó como profesionales, aguantaron todo lo que tuvieron que aguantar. Cada vez que había un relevo, el griterío era tremendo. Aprovechaban cuando cantaban Els Segadors o L’Estaca para hacer el relevo rápido". 25/03/2019 16:47

Jesús García La llegada de los detenidos. "Habría peligro para los detenidos y para los guardias", dice el jefe del dispositivo de seguridad en la Consejería de Economía sobre la llegada de los detenidos en los registros del 20 de septiembre de 2017. 25/03/2019 16:44

Fernando J Pérez Robos en los coches de la Guardia Civil. El testigo relata al fiscal todos los efectos que supuestamente fueron sustraídos por la multitud de los coches de la Guardia Civil frente a la Consejería de Economía. Habla de placas, una llave de repuesto, los papeles del vehículo, una tarjeta de repostaje. "¿Hubo algo que no se llevaran?", pregunta el fiscal. "Sí, el Tomtom [el GPS]", afirma el teniente. 25/03/2019 16:42

Fernando J Pérez Sin respuesta de los Mossos. "Hasta las 11.00, con una fuerza normal, los vehículos podrían haberse sacado en un cerco hasta el garaje", afirma el teniente de los GRS, que cuenta que no recibieron contestación de los Mossos para hacer esta protección. 25/03/2019 16:33

Fernando J Pérez Las primeras peticiones de ayuda el 20-S. "No sé si sobre las 8.30 vemos que la gente empieza a gritar y les digo a los dos mossos de la puerta de la necesidad de ir avisando a los superiores, en control de masas las cosas cambian muy rápidamente. Ellos lo comunican a la sala [de coordinación de la policía autonómica]", explica el teniente del GRS. 25/03/2019 16:28

Fernando J Pérez Interroga al teniente de los GRS el fiscal Jaime Moreno. "En los vehículos había armas, cargadores y mucho material que utilizamos en este tipo de servicios. Estábamos en alerta 4 antiterrorista y llevábamos también material de control de masas; somos una unidad de control de masas", señala el mando de la Guardia Civil. 25/03/2019 16:22

Fernando J Pérez Teniente de los GRS. El teniente era el jefe del dispositivo de seguridad de los Grupos Rurales de Seguridad (GRS), los antidisturbios de la Guardia Civil, formado por siete cabos, dos guardias y él mismo. 25/03/2019 16:20

Fernando J Pérez Se reanuda la 21ª sesión del juicio. El tribunal llama a un teniente de la Guardia Civil, que dirigió la seguridad exterior en la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017. 25/03/2019 16:18

Fernando J Pérez Termina el interrogatorio del primer testigo de la jornada 21ª del juicio del procés. La vista oral se reanudará a las 16.15. 25/03/2019 14:19

Fernando J Pérez Turno para Mariano Bergés, letrado de Dolors Bassa. El abogado pregunta sobre el informe de una de las observadoras internacionales del procés. 25/03/2019 14:18

Fernando J Pérez Melero trata de hacer ver con sus preguntas la idea de que los superiores del teniente en la Guardia Civil no pidieron ayuda el 20-S a la cúpula de los Mossos d'Esquadra. 25/03/2019 14:12

Fernando J Pérez Turno para Javier Melero, letrado de Joaquim Forn, exconsejero catalán de Interior.El abogado hace al testigo reconocer que los miembros de la comitiva judicial del 20-S no fueron objeto de agresión. 25/03/2019 14:07

Fernando J Pérez Toma la palabra Francesc Homs, abogado de Jordi Turull. El letrado pregunta al testigo sobre los gastos para el referéndum ilegal del 1-O. "No le examinemos [al testigo] de Derecho", le pide Marchena a Homs. 25/03/2019 14:01

Fernando J Pérez El juez Marchena impide una pregunta sobre la identidad de la cuenta de Twitter Tácito, que las defensas atribuyen a otro teniente de la Guardia Civil que instruyó los atestados sobre el referéndum ilegal del 1-O. 25/03/2019 14:01

Fernando J Pérez "¿Sabe si la masa tomaba tapas?", el interrogatorio de Van den Eynde suscita la sonrisa del tribunal. El juez Marchena le pide que haga preguntas de relevancia jurídica. 25/03/2019 13:55

Fernando J Pérez "¿Eran guardaespaldas o eran personas?", pregunta Van den Eynde. "Los guardaespaldas son personas", le recuerda el juez Marchena al letrado. El abogado admite que ha formulado mal la pregunta. 25/03/2019 13:53

Fernando J Pérez Toma la palabra Andreu Van den Eynde, letrado de Oriol Junqueras y Raül Romeva. Esta abogado estuvo presente en algunos de los registros de la jornada convulsa del 20 de septiembre de 2017. 25/03/2019 13:51

Jesús García El helicóptero y la secretaria judicial. El teniente admite que hizo algún comentario "jocoso" sobre la propuesta de la secretaria judicial de salir de Economía con un helicóptero. El testigo ha ratificado la declaración de la secretaria del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Montserrat del Toro, que en el juicio dijo por primera vez que llegó a solicitar un helicóptero para salir del registro. "Empezábamos a estar nerviosos, recibíamos llamadas de los familiares preocupados por nuestra situación, y la secretaria estaba muy nerviosa, tenía que hacer gestión de personal en situación de crisis y le quité hierro al asunto". 25/03/2019 13:46

Fernando J Pérez Cuestionario accidentado. El interrogatorio de Jordi Pina al testigo teniente de la Guardia Civil se está viendo interrumpido en numerosas ocasiones por el juez Marchena, que indica al letrado la improcedencia o la falta de interés jurídico para la causa de las preguntas. 25/03/2019 13:41

Fernando J Pérez "Esperpéntico me parece tener que gestionar la seguridad con el presidente de una asociación, eso tenían que hacerlo las fuerzas de seguridad", señala el teniente de la Guardia Civil testigo. 25/03/2019 13:37

Fernando J Pérez "Formule una pregunta de trascendencia jurídica", le vuelve a exhortar el juez Marchena al letrado Jordi Pina. 25/03/2019 13:35

Jesús García Las conversaciones con Laplana. Pina pregunta de nuevo por las conversaciones, a mediodía, entre el teniente y la intendente de Mossos Teresa Laplana. Pina pregunta si acordaron realizar un cordón de voluntarios de la ANC. Tras una larga pausa, contesta el teniente. "Creo que no". 25/03/2019 13:33

Fernando J Pérez Toma la palabra Jordi Pina, el letrado de Jordi Sànchez. El testigo no recuerda si en el vehículo en el que él viajaba hacia la Consejería de Economía el 20-S también viajaba la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado 13 de Barcelona. 25/03/2019 13:25

Fernando J Pérez "¿Sabe por qué no constan las imágenes de esa avalancha sobre la puerta de la Consejería de la que usted habla?", pregunta la letrada Roig. "No lo sé", responde el teniente de la Guardia Civil testigo. 25/03/2019 13:24

Fernando J Pérez El testigo niega, o no corrobora, la versión de la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona de que la primera opción que se dio a esta para salir de la Consejería fue salir con dos mossos de Seguridad Ciudadana que la acompañaran a la boca de metro más cercana. 25/03/2019 13:21

Jesús García Entrada y salida con normalidad. La abogada Marina Roig trata de acreditar que, durante toda la jornada del 20-S, hubo libertad de movimientos y que las personas puieron entrar y salir con total normalidad del Departamento de Economía. 25/03/2019 13:14

Fernando J Pérez El juez Marchena le pide a la abogada Marina Roig que haga preguntas que el testigo "pueda evocar". La letrada ha preguntado al teniente sobre la camisa que llevaba un mosso de paisano el 20-S. 25/03/2019 13:08

Jesús García "No lo recuerdo". El teniente se muestra más dubitativo ante el interrogatorio de las defensas. "Intente responder con la misma seguridad con la que ha respondido a los responsables de la acusación y del ministerio fiscal", pide el presidente del tribunal Manuel Marchena. El teniente está repitiendo "no lo recuerdo" o "no sé" a preguntas de la abogada de Jordi Cuixart. 25/03/2019 13:08

Fernando J Pérez Marina Roig le recuerda, en una pregunta, que Jordi Sànchez le ofreció desconvocar la concentración del 20-S. Tras una pequeña pausa, el teniente responde: "No lo recuerdo". Jordi Sànchez y su abogado, Jordi Pina, niegan con la cabeza irónicamente ante la respuesta. 25/03/2019 13:06

Fernando J Pérez Las respuestas del teniente a la abogada Marina Roig, que le reclama detalles muy concretos sobre la actuación el 20 de septiembre de 2017 en la Consejería de Economía, son notablemente más dubitativas que las que ofreció a las acusaciones antes del receso. 25/03/2019 13:03

Fernando J Pérez La letrada Marina Roig interroga al teniente sobre las condiciones en que se realizaron los registros en la Consejería de Economía, con la idea de dejar sentado que la actuación judicial se realizó, dentro del edificio, con normalidad. 25/03/2019 13:00

Jesús García La defensa trata de demostrar que el 20-S no hubo un clima general de violencia e intenta desmontar la versión que ha dado el teniente a preguntas del fiscal. 25/03/2019 12:59

Fernando J Pérez El testigo no recuerda si la intendente de los Mossos Teresa Laplana, responsable del operativo de la policía autonómica catalana el 20-S ante la Consejería de Economía iba de paisano o de uniforme. Tampoco recuerda las veces que se reunión con ella aquella jornada. Laplana está acusada de sedición en la Audiencia Nacional por la actitud de los Mossos aquel día. 25/03/2019 12:52

Jesús García De nuevo, la polémica de los vídeos. "Conozco el criterio de la sala sobre exhibición de vídeos, pero solicito que se le exhibe el vídeo en el vestíbulo de la Consejería", afirma Marina Roig. Marchena replica que hay que estar al "criterio" de la sala. "No tenga ninguna duda de que el vídeo lo vamos a ver. No es correcta la impugnación de esa idea una y otra vez". El juez dice que el tribunal se mantiene firme en su criterio de que los vídeos sean visionados todos juntos en la fase documental de la vista oral. Roig formula protesta. 25/03/2019 12:49

Fernando J Pérez Marina Roig pregunta al teniente de la Guardia Civil testigo por qué las diligencias del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona y que motivaron las detenciones del 20 de septiembre de 2017 eran por delito de sedición. "No lo recuerdo", afirma el teniente. 25/03/2019 12:39

Fernando J Pérez Se reanuda, a las 12.34, el juicio del procés. Empezará a interrogar Marina Roig, defensora de Jordi Cuixart. 25/03/2019 12:36

Fernando J Pérez El tribunal ordena un receso "hasta las 12.32". 25/03/2019 12:02

Jesús García Los embajadores. "Diplocat y el Departamento de Exteriores planteaban una ley de acción exterior y la apertura de embajadas", explica el teniente. Vox pregunta si había alguna medida para crear una especie de CNI catalán. "Sí, existía una agencia de ciberseguridad". 25/03/2019 12:01

Jordi Sànchez y la Fiscalía chocan por el delito de rebelión. El exlíder de la ANC Jordi Sànchez admitió en el juicio del procés que durante la concentración ante la sede de la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017 hubo actos de "violencia", en concreto, daños diversos a seis vehículos de la Guardia Civil, pero rechazó que fueran fruto de "un intento continuado de asalto" para impedir la labor de los agentes. Ese episodio es el pilar fundamental en el que la Fiscalía sostiene la acusación de rebelión contra los dos líderes de las asociaciones civiles que se sientan en el banquillo (Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart). Por Reyes Rincón. http://cort.as/-F9s2

Fernando J Pérez "¿Temió por la integridad física de algún miembro de la comisión judicial?", pregunta Ortega-Smith sobre el 20-S. "Durante el día, los dos guardias civiles apostados en la puerta, y especialmente por la noche, tenías por lo menos la duda de que no fueran agredidos, y cuando se produce el intento de asalto o acceso a la Consejería, si lo consiguen podía haber sucedido una desgracia", señala el teniente. 25/03/2019 11:55

Fernando J Pérez "Sànchez y Cuixart se nos presentaron como mediadores con la masa", insiste el teniente. "Agresiones no, pero los gritos se oían bastante nítidamente, 'fascistas', 'fuera las fuerzas de ocupación', 'esta noche dormiréis aquí'...", recuerda. "Era una superioridad de 1.200 a 1, ese tipo de mensajes eran intimidatorios". 25/03/2019 11:52

Jesús García El papel de Cuixart. El teniente explica que solo habló en una ocasión con Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, como "interlocutor". 25/03/2019 11:52

Fernando J Pérez Turno para el abogado de Vox, Javier Ortega-Smith. El letrado y número dos de la formación de extrema derecha pregunta al teniente si la concentración del 20 de septiembre de 2017 ante la Consejería estuvo comunicada a la autoridad. Y si Jordi Sànchez ejerció una función de liderazgo de la masa aquel día. "A mi entender, sí", responde el guardia civil. "El que tomaba las decisiones era el señor Sànchez, y la señora Laplana [intendente de los Mossos] las acataba". 25/03/2019 11:50

Fernando J Pérez Interroga ahora al teniente la abogada del Estado, Rosa Seoane. Vuelve a preguntar por los hechos del 20 de septiembre ante la Consejería de Economía. 25/03/2019 11:39

Fernando J Pérez "A partir del 27 de octubre [tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la intervención de la autonomía catalana] no hubo incidentes y la actuación de los Mossos fue muy profesional", afirma el teniente. 25/03/2019 11:38

Fernando J Pérez El fiscal pregunta al teniente por "incidentes violentos el 1 de octubre": "Hubo cerca de 80, porque se actuó en 80 lugares, y en el 95% de ellos hubo incidentes y 80 heridos", señala el testigo. 25/03/2019 11:35

Fernando J Pérez Segundo toque de atención del tribunal al teniente. El juez Marchena le pide que no introduzca en sus respuestas elementos interpretativos como "es muy evidente" o "es muy significativo", etcétera. 25/03/2019 11:33

Jesús García El Diplocat depende de la Generalitat. El teniente de la Guardia Civil apuntala la tesis de que el consorcio Diplocat, en teoría un organismo independiente, dependía en la práctica de la Generalitat. "Se ve una cierta supeditación de Albert Royo a Raül Romeva, por una cadena de correos que se intercambian entre ellos”, dice sobre el responsable de Diplocat y el exconsejero de Exteriores. 25/03/2019 11:31

Fernando J Pérez Sobre los gastos de traslado y estancia de los 'observadores internacionales'. "Se pidió información a la Intervención General de la Generalitat. Vamos a preguntar a la Administración que en su deber de colaboración nos dará la información sobre los gastos del Diplocat. Nos dicen que no había ningún gasto". 25/03/2019 11:27

Los 'observadores internacionales'. El teniente está citando a los diferentes grupos de observadores internacionales del referéndum ilegal del 1-O. Los responsables de algunos de ellos serán interrogados como testigos durante esta semana. https://bit.ly/2HO6m2W

Fernando J Pérez El teniente de la Guardia Civil está desgranando las medidas hacia la independencia que aparecieron en un documento en los registros de la Consejería de Economía, y que supuestamente daban a la ANC el protagonismo en los primeros días tras la declaración de independencia. 25/03/2019 11:20

Fernando J Pérez El juez Marchena interrumpe una pregunta del fiscal Zaragoza. El fiscal había interrogado al teniente sobre si se llegaron a intentar cobrar varias veces las facturas de Unipost a la Generalitat por el trabajo de entrega de los sobres del referéndum ilegal del 1-O. El tribunal entiende que esa pregunta convierte al testigo en un perito, como se había quejado, con otra pregunta anterior, el abogado Javier Melero. 25/03/2019 11:10

Fernando J Pérez El pago de la campaña de Civisme con fondos públicos. El teniente señala que llegaron a la conclusión de que esa campaña a la que supuestamente se adjudicaron los anuncios de promoción del referéndum ilegal del 1-O iba a abonarse con dinero de la Generalitat por dos elementos: "El análisis de los correos de Junqueras con esa solicitud y la información que da la interventora de la Generalitat sobre la campaña de Civisme, con la que con la solicitud se incorpora el uso de los fondos de contingencia". 25/03/2019 11:02

Jesús García La investigación sobre la malversación. El teniente explica que, además de liderar el registro en Economía, también tuvo un papel en la investigación sobre la presunta malversación en el referéndum. 25/03/2019 10:56

El "miedo" de la secretaria judicial el 20-S. La secretaria judicial Montserrat del Toro expuso en el juicio del procés una versión opuesta a la de los acusados sobre la concentración ante la Consejería de Economía del 20 de septiembre de 2017. Esa movilización centró los interrogatorios del expresidente de la ANC Jordi Sànchez y del líder de Òmnium, Jordi Cuixart, que la presentaron como una concentración "espontánea", "pacífica" y "de ambiente festivo" en la que los organizadores se prestaron siempre a colaborar con la Guardia Civil y la comitiva judicial que estaba registrando varios despachos. Desde dentro del edificio, sin embargo, la percepción de Del Toro fue que la colaboración de los organizadores fue limitada y ella sintió "miedo" de ser atacada a la salida. Rechazó hasta tres alternativas que le ofreció la Guardia Civil para abandonar el edificio y acabó saliendo por un patio exterior a través del cual llegó hasta un teatro anexo. Por Reyes Rincón. http://cort.as/-FSGQ

Fernando J Pérez "A las 21.30-22.00 pudimos haber salido perfectamente, pero no tuvimos la osadía de ejercer nuestro derecho deambulatorio y de libertad de movimiento. Nos habrían machacado, había un riesgo objetivo y evidente, que lo veían las compañeras de Mossos y me atrevo a pensar que los señores Sànchez y Cuixart también", afirma el teniente. 25/03/2019 10:54

Jesús García La salida de los guardias civiles, entre las cuatro y las siete de la mañana. El equipo de policía judicial del que el teniente era encargado salió a las cuatro de la mañana. Un grupo se acercó a uno de los vehículos no dañados y otro grupo fue recogido por "unos compañeros" que estaban a 50 metros de Economía. El teniente explica que había un segundo contingente que salió "a las siete de la mañana". 25/03/2019 10:53

Fernando J Pérez "Las armas estaban escondidas y aparecieron en los vehículos logotipados, habían desaparecido cargadores y otros materiales policiales, pero las armas estaban intactas". 25/03/2019 10:52

Jesús García La salida de la secretaria judicial. "Le comuniqué las opciones de salida que nos dieron. Eran que se fuera antes y que los guardias saldríamos después. Ella me comunica que no se iba a ir sin nosotros. Pero más tarde, un responsable de Mossos me dice que va a ir a ver a la letrada porque le han dicho que la saque por la salida del teatro. Ella me mira pidiéndome permiso y me dice que ha llamado al juez de instrucción para que la sacaran. Le dije que era su decisión". 25/03/2019 10:51

Jesús García La puerta de Economía. El teniente dice que la puerta "maciza, de madera" y de unos cinco metros del Departamento de Economía "se venía abajo" porque la gente "la estaba echando abajo". En su declaración, los acusados negaron cualquier tipo de acometida contra la entrada del departamento. 25/03/2019 10:49

Fernando J Pérez Presión sobre la puerta de la Consejería. "Se había previsto un plan de evacuación y me piden que junte a la gente en el hall por si hay que activarlo. Vemos una imagen en la que la puerta de la Consejería, que debe medir cinco metros, de madera maciza y hierro, la gente la estaba echando abajo, los GRS [andisturbios de la Guardia Civil] y los agentes de la policía judicial la sujetamos para que no se viniera abajo y entrara la multitud dentro", rememora el teniente. 25/03/2019 10:49

Jesús García Sànchez y Cuixart, en los coches. Poco antes de medianoche, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart se subieron a uno de los vehículos de la Guardia Civil para pedir que se dispersara la concentración. El testigo explica que no era el mejor lugar para desconvocar. "La mayor cantidad de gente estaba en Gran Vía con Rambla de Catalunya, en esa esquina". 25/03/2019 10:47

Jesús García Problemas informáticos. El teniente explica que, sobre las 22 horas, estaban "en disposición" de salir de Economía. El fiscal pregunta si hubo "problemas informáticos", y el teniente explica que el volcado de discos iba con lentitud. En su declaración, el entonces major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, había explicado que tenían montado el cordón policial cuando los guardias le informaron de que había problemas informáticos y que los registros podrían alargarse toda la noche. 25/03/2019 10:44

Jesús García Salir con los vehículos. "El jefe de seguridad me dice que de ahí hay que salir con un pasillo hecho por Mossos suficiente como para salir con los vehículos”, explica el teniente sobre las recomendaciones del jefe del dispositivo de seguridad de la Guardia Civil, que será el próximo testigo. 25/03/2019 10:42

Fernando J Pérez Una mossa, a los guardias civiles: "Si salís con las cajas os matan". "Sànchez me dice que el pasillo lo harán voluntarios de la ANC y que los Mossos nos acompañarán y que iría primero la secretaria judicial y luego agentes de paisano confundidos con los funcionarios, y teníamos que salir con las evidencias. Una agente de los Mossos que estaba allí nos dijo: “¿Estáis locos? Si salís con las cajas os matan”, el elemento objetivo del riesgo lo tenían también las compañeras de Mossos", afirma el teniente. 25/03/2019 10:40

Fernando J Pérez Forcadell y Junqueras el 20- S. “Sé que se dirigieron a la gente pero no sé qué les dijeron (...) La señora Forcadell no entró en el edificio, a menos que a mí me conste. El señor Junqueras fue a su despacho, creo recordar que a la salida le saludé, no me comentó nada de lo que estaba pasando”, afirma el teniente. 25/03/2019 10:36

Jesús García ¿Asedio el 20-S? El fiscal Javier Zaragoza trata de acreditar que se produjo un auténtico asedio sobre Economía que impidió la movilidad de la Guardia Civil. "Solo pudimos comer a las cuatro. Un agente de los Mossos se apiadó de nosotros. Ninguno tuvo la osadía de salir fuera ante esa masa". 25/03/2019 10:33

Jesús García Sànchez no sabía que había armas. El teniente admite que en ningún momento informaron a Jordi Sànchez sobre la presencia de armas en los vehículos de la Guardia Civil aparcados frente al Departamento de Economía. La Guardia Civil sí había trasladado ese dato a los Mossos d'Esquadra, que se mostraron inactivos, según está denunciando en su declaración. 25/03/2019 10:30

Fernando J Pérez "En ningún momento habló Sànchez de desconvocar [para que pudieran entrar los detenidos del 20-S. Lo desconvoca sobre las 11 de la noche", señala el guardia civil. 25/03/2019 10:30

Fernando J Pérez "No podíamos hacer que un detenido pasara por un cordón de voluntarios de la ANC formado por el señor Sànchez. Eso no daba ninguna seguridad". 25/03/2019 10:29

Fernando J Pérez "La señora Laplana aceptaba todas las decisiones que tomaba el señor Sànchez", señala el teniente de la Guardia Civil, sobre las condiciones de entrada de los detenidos el 20-S a la Consejería de Economía. "Se negó a que accediera personal uniformado y los detenidos dentro de los vehículos. Aunque decía que tenía una actitud colaborativa, ni siquiera llegó a planteárselo a la gente", afirma el teniente sobre el entonces presidente de la Asamblea Nacional Catalana. 25/03/2019 10:28

Fernando J Pérez "La voz cantante la llevaba el señor Sànchez". El primer contacto con Jordi Sànchez. "Se había solicitado a la señora Laplana que hiciera un cerco a los vehículos y despejara la entrada para que pudieran acceder los vehículos con los detenidos, tenía conocimiento de que los tres registros domiciliarios habían terminado. A las 13.00 se acercó un inspector del Área de Mediación de Mossos con Jordi Sànchez, que se presenta como interlocutor válido de la masa. Tenemos una reunión que fue un poco esperpéntica, la voz cantante la llevaba el señor Sànchez. Me dicen que se va a hacer un cordón al que no pueden acceder personal uniformado ni vehículos logotipados. Accedemos a entrar con vehículos comerciales y de paisano. Y dice que tampoco, que los detenidos tenían que ir con un acompañamiento de detenido mientras el detenido atravesaba la masa. Ante esto el responsable de Seguridad dijo que no se podía aceptar". 25/03/2019 10:26

Jesús García La presencia de Jordi Sànchez, "interlocutor de la masa". Jordi Sànchez se presentó "como el interlocutor válido de la masa", dice el teniente sobre la presencia del exlíder de la Asamblea Nacional Catalana. El guardia civil describe como "esperpéntica" la reunión entre un responsable de Mossos de mediación, Laplana, el jefe del dispositivo de seguridad de la Guardia Civil, Sànchez y él mismo. 25/03/2019 10:25

Fernando J Pérez "O habían roto los cristales o habían encontrado la manera de acceder a los vehículos", señala el agente sobre la supuesta entrada en los vehículos de la Guardia Civil aparcados delante de la Consejería de Economía el 20-S. 25/03/2019 10:22

Jesús García La presencia de armas. "Le dije que mantuviera un cerco sobre los vehículos porque había armas. Lo que me preocupa de los vehículos es que había armas", dice el teniente sobre la petición a la mando de los Mossos, Teresa Laplana. 25/03/2019 10:21

Fernando J Pérez "Aquello era una locura", afirma el teniente sobre el hecho de que hubiera manifestantes subidos en vehículos logotipados de la Guardia Civil el 20 de septiembre de 2017. "Del cerco de los vehículos lo que me preocupaba es que había armas (...) Laplana me dijo que lo valoraría y nada más. Su gesto no era muy expresivo, no mostró preocupación, pero tampoco alegría", afirma el mando de la Guardia Civil. 25/03/2019 10:21

Jesús García Problemas en los registros. El teniente explica que la Guardia Civil se comunicó ya por la mañana con el juez por los "problemas" para llevar a los detenidos. Los registros empezaron por el "área de procesos electorales" del Departamento de Economía. El fiscal Zaragoza pregunta si había personas subidas a los vehículos. "A las 10.30 horas seguro que ya lo había visto, es cuando comunico que no vengan porque es una locura". 25/03/2019 10:19

Fernando J Pérez La labor de la intendente Laplana. "Antes de empezar los registros no habla con nosotros nadie de los Mossos, después aparece la intendente Teresa Laplana, con la que mantengo el contacto. A las 9.15 veo a través de la puerta que empieza a crecer el número de gente, 400, 500 personas y que la carretera está cortada. Hay un elemento objetivo de afectación al orden público y la seguridad ciudadana y pido a los Mossos que acompañen a los manifestantes para que quede liberado tanto la vía de acceso como los vehículos. Ella me dijo que no veía ninguna afectación a la seguridad ciudadana y que iba a mantener la situación. Provocó la indignación en mí", rememora el teniente. 25/03/2019 10:17

Jesús García La conversación con Teresa Laplana. El teniente explica la conversación con la intendente de los Mossos Teresa Laplana, presente el 20 de septiembre de 2017 en Economía. "Entiendo que hay una afectación al orden público y le pido que actúe y acompañe a los manifestantes hasta la zona del bulevar para que quede liberada la vía de acceso y los vehículos". 25/03/2019 10:15

Fernando J Pérez Hostigamiento. El teniente ya ha dado, en sus primeras respuestas al fiscal Zaragoza, pinceladas de por dónde va a ir el interrogatorio. Ha contado que en la puerta de la Consejería de Economía pudo ver una “multitud” en actitud de “hostigamiento”. 25/03/2019 10:11

Jesús García El traslado de los detenidos. Los detenidos “nunca llegaron” a estar presentes en los registros, explica el teniente, porque “la circulación delante de la consejería estaba cortada” desde la mañana por las personas que empezaron a concentrarse frente al departamento. “Observo que la llegada es imposible por la cantidad y por la actitud de la gente”. 25/03/2019 10:08

Jesús García Comienza la vista oral con la declaración de un teniente de la Guardia Civil que participó en los registros del 20-S en el Departamento de Economía. Interroga el fiscal Javier Zaragoza. Este teniente era el responsable del dispositivo de investigación que intervino en Economía y el coordinador de la llegada de detenidos. 25/03/2019 10:05

EL PAÍS Buenos días. Retomamos el seguimiento del juicio del procés. La vista se reanuda a las 10.00. 25/03/2019 08:55

Fernando J Pérez Termina la declaración de la cabo primero y la 20ª sesión del juicio del procés. La vista se reanuda el próximo lunes a las 10.00 con la declaración de dos tenientes de la Guardia Civil. 21/03/2019 19:01

Fernando J Pérez "Hay un menor entre la masa, cerca de la puerta, de unos 12 o 13 años", relata la cabo primero de la Guardia Civil. 21/03/2019 18:52

Fernando J Pérez Una votación simulada. "Aprovechamos para entrar por el lateral y la masa se puso más violenta y quería rebasar el cordón que se había formado, ejerciendo mucha más fuerza, con empujones... Cuando accedemos al punto de votación nos encontramos una urna de cartón del 9-N con siete u ocho papeletas y una lista de figurantes, porque uno de los apuntados era una persona de Vigo, y el resto sería gente ficticia, era una simulación. A posteriori, en el Facebook abierto de la alcaldesa postea que gracias al pueblo y a las ideas del pueblo habían tenido la brillante idea de engañar a la Guardia Civil y que se llevaran la urna de cartón. Votaron en el garaje de un particular. Si sabían que no había nada se podía haber obviado esa violencia hacia nosotros, lamenta la testigo. 21/03/2019 18:46

EL PAÍS Insultos y cánticos. "El jefe del dispositivo de policía judicial les indicó lo que íbamos a hacer, les comentó el auto y cuál era nuestro cometido. Aquello duró cinco, seis, siete segundos y empezaron a insultar: fills de puta, feixistes, y luego los cánticos de siempre: els carrers seran sempre nostres", recuerda la cabo primero de la Guardia Civil. 21/03/2019 18:45

Fernando J Pérez "La alcaldesa en actitud enarbolada, con los brazos en jarras, vino a decirnos, 'qué, qué venís a hacer aquí'. De forma despectiva nos dijo: 'mientras restéis aquí no vais a hacer otra cosa'. rememora la testigo. "El jefe de seguridad decide apartar las mesas, que eran el primer impedimento, con nosotros encapsulados dentro para intentar entrar en el local. Se observa que hay una puerta lateral y se decide entrar por ahí para evitar males mayores", señala. 21/03/2019 18:42

Fernando J Pérez "La gente alertaba de nuestra llegada con bocinas. En el punto de votación había una masa de 80-90 personas con los brazos entrelazados entre ellas. Entre ese casal y la gente habían interpuesto una serie de mesas y sillas en forma de barricada. Había dos componentes de los Mossos sin vehículo, que nos dijeron que no habían podido hacer nada y que habían hablado con ellos", relata la cabo primero. 21/03/2019 18:38

Fernando J Pérez Esta agente actuó el 1 de octubre en un colegio electoral de Sant Martí de Sesgueioles. "Desde que salimos el ambiente era muy hostil, enrarecido, te pitaban, insultaban, se burlaban de ti, se había evaporado en horas el sentido de respeto a la autoridad". La comitiva paró en un polígono industrial y cinco camiones les impidieron el paso para salir de la zona. Luego accedieron a desbloquear. En el pueblo vimos palés en la entrada del pueblo para que no pudieran entrar los vehículos y tres tractores para impedir el paso a la calle principal con vehículos. Tuvimos que dejarlos casi a 200 metros" 21/03/2019 18:37

EL PAÍS Termina la declaración del testigo. Entra ahora el último miembro del instituto armado citado para este jueves, se trata de una cabo primero. 21/03/2019 18:25

EL PAÍS Se masticaba el odio. "Yo viví los insultos, fill de puta, fora. Pude ver las caras de odio y desprecio a los agentes de la autoridad, que éramos nosotros. Se masticaba el odio, no sé cómo podían tener tanta rabia y tanto odio durante tanto tiempo. Yo no vi la producción de ninguna lesión [a ciudadanos]. Se hizo un uso proporcionado, congruente y oportuno de la fuerza. No fue una sorpresa porque las primeras personas que golpearon fueron las personas que impedían a la Guardia Civil cumplir su cometido. Tengo noticias de que hay un agente que está investigado", dice el guardia. 21/03/2019 18:25

Jesús García Los hechos del instituto de Sant Andreu de la Barca. El testigo ha explicado que es uno de los padres que denunció "el asunto del instituto". Sin dar detalles, ha aludido a lo ocurrido en el instituto púbilco El Palau de Sant Andreu de la Barca, donde hay una de las mayores comandancias de la Guardia Civil. El 2 de octubre, al día siguiente del referéndum, algunos profesores señalaron públicamente a varios alumnos, hijos de guardias civiles, y les recriminaron la actuación de sus padres. La Fiscalía denunció a nueve docentes. 21/03/2019 17:58

Fernando J Pérez El guardia que está declarando ahora se refiere a este episodio en el instituto de Sant Andreu de la Barca. http://cort.as/--96P 21/03/2019 17:53

Fernando J Pérez Acoso a los hijos de guardias civiles. Soy una de las personas que puso la denuncia en el instituto de Sant Andreu de la Barca, por supuesto acoso a los hijos de los guardias civiles. "Mi hijo está orgulloso y quiere seguir la profesión de su padre, y no es posible que le hagan salir a protestar por la actuación de su padre" 21/03/2019 17:51

Jesús García Cambio de destino. El testigo explica que la situación del 1-O le ha afectado y que se ha planteado "pedir cambio de destino" porque lo ocurrido les afecta a ellos y a sus familiares. "Afectó el asunto del instituto..." El guardia explica que es uno de los que denunció a profesores en Sant Andreu de la Barca por obligar a los alumnos a "salir a protestar" el 1-O. 21/03/2019 17:51

Fernando J Pérez Lanzamiento de una silla. "Al primero que entró por la puerta después de fracturarla le lanzaron una silla metálica, que le alcanzó y le tiró al suelo", recuerda el agente. 21/03/2019 17:50

Jesús García Bomberos "en primera línea de resistencia". El testigo lamenta la presencia de Bomberos uniformados que se pusieron prácticamente "en primera línea de resistencia" de los ciudadanos de Sant Joan de Vilatorrada el 1-O. 21/03/2019 17:49

Fernando J Pérez "No vamos a salir de aquí". "Me he visto en situaciones diversas y peligrosas, pero el personal que vino conmigo temió por su integridad", recuerda el agente de la Guardia Civil que intervino en el Instituto Quercus de Sant Joan de Vilatorrada. 21/03/2019 17:48

Fernando J Pérez "No eran simplemente insultos, que no dejan de ser violencia a mi humilde juicio, ahí había acometidas, una masa de oponentes con patadas y puñetazos buscaban contrarrestar la presión de los GRS". "Me dieron puñetazos en la espalda y algún arañazo, pero no lo denuncié", recuerda el agente. 21/03/2019 17:47

Fernando J Pérez "Me quedo aislado con mis componentes, y algunos empezaron a sentir temor, 'como nos conozcan no sé lo que va a pasar". "[la gente] impedía que los GRS hicieran un pasillo y a duras penas pudimos entrar". 21/03/2019 17:46

Fernando J Pérez "Aquello derivó en una violencia inusitada, he estado en diferentes unidades y provincias y lo que viví ese día no se me va a olvidar nunca, una muestra de odio y desprecio... y he estado en sitios que no quiero nombrar", explica el agente. "No había pacifismo por ningún lado, nos impedían que cumpliéramos el cometido que nos había encomendado la magistrada [de intervenir las urnas]. 21/03/2019 17:45

Jesús García Intervención el 1-O: vigilancias de los Mossos. El testigo explica también su intervención en un instituto de Sant Joan de Vilatorrada durante el referéndum del 1 de octubre de 2017. Dice que estuvieron un tiempo "esperando instrucciones" antes de acudir al municipio. El fiscal pregunta si fueron vigilados. "Efectivamente, a las 6 de la mañana fuimos identificados por una dotación de Mossos d'Esquadra". El guardia explica que lleva 30 años de profesión y que sabe que ese día les estaban siguiendo a él y a sus compañeros. "Se veía que iban comunicando a alguien el paso de nuestra caravana". 21/03/2019 17:43

Fernando J Pérez El agente también estuvo el 17 de septiembre de 2017 en la intervención de 369.000 dípticos con la imagen de las vías del tren para llamar al voto en el referéndum. Esto ocurrió en la empresa Buzoneo Directo SL. 21/03/2019 17:32

Fernando J Pérez Termina el tercer testigo de la sesión vespertina del juicio. Este intervino en una empresa en Sant Adrià del Besós (Barcelona) el 16 de septiembre, en la que se intervinieron 11 planchas para fabricar carteles."El gerente de la empresa nos franqueó voluntariamente la puerta" 21/03/2019 17:27

Fernando J Pérez "Mientras duró la actuación los ochos mossos siguieron con su actitud pasiva y no se acercaron", evoca el sargento de la Guardia Civil que actuó en Sant Andreu de la Barca (Barcelona). 21/03/2019 17:24

Jesús García Cámaras para los guardias. Àlex Solà, abogado de Jordi Cuixart, pregunta si el general Ángel Gozalo -jefe de la Guardia Civil en Cataluña- ordenó que los agentes llevaran cámaras. El testigo afirma que era una cuestión de los mandos y que él la ignoraba. 21/03/2019 17:21

Fernando J Pérez "La misión no eran las detenciones, si nos hubiéramos dedicado a detener habríamos creado un mal mayor, pero en la actuación en la que yo estuve hubo un detenido, que mordió a un GRS". 21/03/2019 17:14

Jesús García La relación de la Guardia Civil con los Mossos. El abogado pregunta qué relación debía tener la Guardia Civil con los Mossos el 1-O. "Eso iba por los mandos. Yo no lo sé", declara. El briefing (reunión policial) se celebró, dice, uno o dos días antes del referéndum. "Yo solo recibía órdenes", insiste. 21/03/2019 17:13

Fernando J Pérez "No tenía conocimiento [de la instrucción de que en caso de haber grandes aglomeraciones, abandonar el lugar y pedir el auxilio de los Mossos]", reconoce el testigo. "Eso no me competía a mí, yo solo recibía órdenes". 21/03/2019 17:12

Jesús García El abogado de Forn pregunta si les transmitieron la idea de que había que priorizar la seguridad de los ciudadanos. "No, los principios básicos de actuación". 21/03/2019 17:10

Fernando J Pérez Insultos. "Aquel día se produjeron muchos delitos, a mí me insultaron", señala el guardia civil. 21/03/2019 17:10

Fernando J Pérez "En aquel centro de votación había tres hombres con camisetas de color lila, y en otros colegios, estaban esas personas también", señala el sargento de la Guardia Civil. "Las pautas que nos dieron era cumplir la parte dispositiva del auto y entrar, requisar [las urnas] y marcharnos, en ningún momento nos dijeron que el problema fueran las personas". 21/03/2019 17:10

Jesús García El dolor de un guardia civil el 1-O. "Lo único que sufrí fue un daño moral. No sé si me insultaron porque fui a cumplir una orden judicial o porque soy guardia civil. A mí me ha quedado cómo me miraban. No sé si era desprecio u odio. Pero nunca por hacer mi trabajo me habían escupido. A día de hoy no entiendo por qué aquellas personas, que eran personas del pueblo, se habían comportado como delincuentes", afirma, con un dejo de emoción en la voz, el guardia civil que actuó en un centro de votación de Sant Andreu de la Barca. 21/03/2019 17:08

Jesús García "Todos nos grababan". "Era un muro infranqueable para llegar al punto de votación. Estaban todos sentados y tirados en el suelo. Todos nos estaban grabando. Alguna persona decía 'todos callados, no decir nada'. Tuvimos que apartar las piernas y nos costó llegar al punto de votación. Al llegar, no encontramos urnas, sino solo 2.500 sobres, algunas papeletas y creo que una CPU". "Una persona se empezó a marear, y fuimos nosotros los que la asistimos y abrimos las ventanas para que pudiera respirar", recuerda el agente. 21/03/2019 17:05

Fernando J Pérez Pasividad de los Mossos. "Los GRS se lo hicieron decir [a los que estaban en la puerta, que no iban a permitir la entrada en el colegio electoral] cuatro veces antes de actuar. Había ochos mossos de forma pasiva que en ningún momento acudieron a prestar auxilio ni a ayudar ni a hablar con nosotros". "Estuvieron todo el rato a 40 metros". 21/03/2019 17:03

Jesús García Participación el 1 de octubre. El sargento explica que también participó en el 1 de octubre para cumplir "la parte dispositiva" de la orden del TSJC de impedir el referéndum. "Solo intervine una vez en un centro, a las 11 horas. Nos dijeron que nos teníamos que trasladar a un centro de atención primaria de Sant Andreu de la Barca. Íbamos de paisano. Ya sabíamos que muchos compañeros ya habían tenido muchas dificultades". 21/03/2019 17:00

Jesús García Todo preparado para llevarse el material. Turno de un sargento de la Guardia Civil que también participó en la recogida de material de Disnet. "Era una recogida voluntaria en la empresa Disnet de Sabadell. Una vez que llegamos se encontraba Rosa María, que era de la empresa Artyplan, y un trabajador de Disnet. Nos abrieron la puerta y el trabajador ya nos había colocado los palés a un lado y otro de la puerta", cuenta. 21/03/2019 16:57

Fernando J Pérez Termina de declarar el segundo guardia civil de la tarde. El tribunal llama ahora a un sargento primero del instituto armado. Este intervino en la misma comisión que acudió a Disnet a recoger los carteles del referéndum, que la empresa entregó en Sabadell de manera voluntaria. La propaganda del referéndum ilegal pesaba seis toneladas. 21/03/2019 16:54

Fernando J Pérez "Vamos porque la propia empresa nos llama, porque quiere entregarnos el material", que eran 400.000 dípticos, 15.000 flyers A3, 11.000 flyers A4 y 30.000 carteles con el anuncio de las vías del tren para la campaña del referéndum ilegal del 1 de octubre. "El material estaba perfectamente preparado en once palets". 21/03/2019 16:51

Fernando J Pérez Termina de declarar el primer testigo de la tarde. El tribunal llama a un teniente de la Guardia Civil. Este testigo intervino en la incautación de material en la empresa Disnet. 21/03/2019 16:46

Fernando J Pérez "Mal vamos". "Le voy a hacer preguntas sobre informática", le anuncia el abogado Andreu Van den Eynde al testigo. "Mal vamos...", ironiza el testigo, que se declara inexperto en esta materia. "Cuando haga un curso en informática avanzada volvemos a tener esta conversación", bromea el sargento de la Guardia Civil. 21/03/2019 16:39

Jesús García Dedicación "exclusiva" a la web del referéndum con recursos públicos. "Gómez se dedicaba exclusivamente a eso: a la web del referéndum. A mejorarla, a actualizarla, todo... Y con medios de la Generalitat, el ordenador, el móvil, los pendrives...", responde el sargento a preguntas de la abogada del Estado. 21/03/2019 16:36

Fernando J Pérez Los organizadores de la logística informática del referéndum adquirieron dominios de Internet para evitar la acción judicial, afirma el testigo. Uno de ellos estaba ubicado en Samoa. Todos los elementos de hardware, como ordenadores, pendrives, teléfonos móviles, etc, eran propiedad de la Generalitat, dice el guardia civil. 21/03/2019 16:34

Jesús García Las intervenciones telefónicas de Gómez. El sargento insiste en que las llamadas telefónicas indicaban que Gómez intentaba hacerse con distintos dominios de Internet para la web del referéndum. 21/03/2019 16:33

Jesús García Críticas al "censo universal". El sargento relata las dudas que Gómez expresó en distintas llamadas telefónicas sobre la puesta en marcha de un "censo universal" durante la jornada del referéndum del 1-O. "El censo universal es que cualquiera podía votar donde le pareciese. Gómez decía que no iba a funcionar, les advirtió de que no lo pusieran en marcha", explica el testigo. En conversaciones con otras personas, se llegó a plantear la posibilidad de seguir "el modelo kurdo", dice en alusión al referéndum del Kurdistán. El sargento relata las llamadas del mismo día 1, en las que Gómez habla por los codos y se presta a ir a Reus a "montar barullo". 21/03/2019 16:27

Jesús García La abogada de Santiago Vidal renuncia a defenderle. Santiago Vidal, el juez suspendido por confeccionar un borrador de constitución catalana y exsenador de Esquerra Republicana, no declarará mañana como investigado. Vidal había pedido comparecer ante el juez del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que indaga los preparativos del referéndum y que le mantiene como investigado. Finalmente, sin embargo, ha renunciado a hacerlo porque "tanto su abogada como el procurador han presentado la renuncia a su representación", según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 21/03/2019 16:24

Jesús García La reunión con Jordi Turull. Gómez fue llamado a una reunión a Presidència por Jordi Turull para tratar temas vinculados al referéndum, explica el sargento. 21/03/2019 16:19

Jesús García Pendrive con instrucciones para el 1-O. El guardia explica que se incautaron unos pendrives en casa de Gómez. "Uno con listado de todas las mesas electorales de Cataluña, otro contenía un manual sobre cómo debían comportarse los convocados a las mesas, y el otro tenía unas cuentas de correos de los representantes de las mesas", explica. Asegura el sargento que el administrador de Referendum.cat era Gómez y que tenía a su disposición "dos grupos de trabajo". Uno de ellos se llamaba "Londres" y el otro, "A tope", detalla 21/03/2019 16:14

Jesús García Registro en el domicilio de Gómez. El guardia civil explica que tuvieron que esperar largo rato al abogado antes de registrar el domicilio de Gómez. Al detenerle, los agentes encontraron un "maletín" con dos ordenadores portátiles. Él no había puesto inconveniente en hacerlo, pero el abogado le dijo "que no colaborase en nada". El sargento explica que algunos de los documentos incautados estaban relacionados con la web Referendum.cat, activada por el Gobierno catalán para promover la participación en el referéndum. 21/03/2019 16:12

Jesús García El empleado al que se refiere el sargento es Joan Manel Gómez, detenido en la Operación Anubis lanzada por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona el 20 de septiembre de 2017. 21/03/2019 16:08

Jesús García Se reanuda la 20ª sesión del juicio del 'procés' con la declaración del sexto testigo de este jueves. Se trata de un sargento que participó en el registro de un empleado de la Administració Oberta de Cataluña y en el Cesicat. 21/03/2019 16:07

Fernando J Pérez Los testigos que faltan están citados para la sesión de la tarde. El tribunal ordena un receso hasta las 16.00. 21/03/2019 13:41

Fernando J Pérez Termina la declaración del guardia civil. "Si no ordena nada, señor presidente, a sus órdenes", se despide el testigo. 21/03/2019 13:40

Fernando J Pérez Andreu Van den Eynde pregunta al testigo cuánta gente componía "el grupillo de personas" en Bigues i Riells. "Unas 200", responde el guardia civil. 21/03/2019 13:32

Fernando J Pérez "Insultos, amenazas, escupitajos, se me grabó la cara de odio de un señor mayor como si estuviéramos quitándole cosas de su familia", relata el guardia civil sobre la actuación en Bigues i Riells. 21/03/2019 13:25

Jesús García Compara la protesta con el "conflicto vasco". El testigo explica que estaba "centrado en el reportaje fotográfico" del material incautado en la nave de Bigues i Riells, por lo que no tenía demasiado conocimiento de lo que estaba pasando en la calle. El secretario judicial, sin embargo, sí pidió que le tapasen la cara. "Un compañero le dio un pañuelo y él se tapó la cara. Tenía miedo. Era para tenerlo porque la gente estaba bastante exaltada. No he vivido el conflicto vasco, gracias a Dios, pero compañeros míos de allí me han dicho que se asemejaba a los inicios del conflicto vasco, de la cara de odio de la gente". 21/03/2019 13:23

Fernando J Pérez "El material era tan pesado que para cargarlo en las furgonetas tuvimos que ayudamos de un toro mecánico de la empresa de al lado", explica el guardia testigo. 21/03/2019 13:21

Jesús García La llave de Pau Furriol. El dueño de la nave, Pau Furriol, entregó voluntariamente la llave a la Guardia Civil para registrar la nave, explica el testigo. "En las cajas había papeletas de votación y también actas de escrutinio y formularios de asistencia, además de carteles identificativos de mesas", dice a preguntas del fiscal Jaime Moreno. 21/03/2019 13:16

Jesús García El registro en Bigues i Riells por las papeletas del 1-O. El guardia civil que declara ahora como testigo, el quinto de la jornada, explica que participó en el registro e unas naves industriales en Can Barris el 20 de septiembre de 2017. Es la nave de Bigues i Riells (Barcelona) donde la Guardia Civil requisó 9,8 millones de papeletas y 6.000 sobres que iban a ser usados para el referéndum. 21/03/2019 13:14

Fernando J Pérez Termina el interrogatorio del cabo primero testigo de la actuación de la Guardia Civil en la sede de Unipost. El tribunal llama a otro agente del instituto armado que participó en la inspección de unas naves en el polígono de Can Barris, donde estaban las papeletas del referéndum ilegal. La actuación se realizó el 20 de septiembre de 2017. 21/03/2019 13:12

Jesús García Material retenido "en espera de autorización judicial". La abogada Marina Roig pregunta por la llegada del secretario judicial para intervenir uno de los sobres encontrados en la nave y llevarlo al juzgado. Allí se abrió para saber si, efectivamente, el material tenía que ver con el referéndum. Según explica el guardia civil, el material quedó retenido en la nave "en espera de la autorización judicial de intervención". 21/03/2019 13:09

Jesús García La autorización de un responsable de Unipost. "Si él nos autoriza a inspeccionar por encima el material, para mí es suficiente", dice el testigo. 21/03/2019 13:04

Jesús García Las defensas persiguen irregularidades en la actuación de Unipost. El abogado Jordi Pina pregunta al guardia civil sobre la presencia de un responsable de Unipost, a primera hora, en la sede de la empresa en Terrassa. "Se limitó a decirnos dónde estaba la mercancía y que no tenía ningún problema en colaborar con nosotros. Cuando nosotros preguntamos si había algún responsable, la primera persona que nos atendió se dirigió a ese señor, Malagón... Luego aparecieron otros responsables". 21/03/2019 13:02

Jesús García Los gritos de los manifestantes. El guardia civil explica que los manifestantes gritaban "lo de siempre": "Votarem", "fuera las fuerzas de ocupación", etcétera. 21/03/2019 12:59

Fernando J Pérez "Tiraron vallas delante de los coches. Era una calle en obras. Normalmente cuando se produce una obra prevén unas planchas galvanizadas para que pasen los vehículos y no cortar la circulación. Retiraron las planchas y los todoterrenos nuestros no podían salir", afirma el testigo. El cabo primero da una versión distinta a la que ofreció el subteniente que declaró antes que él, que manifestó que los todoterrenos pasaron sin mayor problema por la zanja. 21/03/2019 12:55

Fernando J Pérez El letrado de la administración de Justicia que acudió al acto de intervención de los sobres del 1-O en Unipost se encontraba, afirma el testigo, "anímicamente mal, con ganas de acabar su trabajo y marchar a casa". El letrado acudió al registro con el rostro oculto bajo un pasamontañas. 21/03/2019 12:50

Fernando J Pérez "Una actitud para nada pacífica". El cabo primero explica, a preguntas del fiscal, que la actitud de los concentrados ante la sede de Unipost fue de "increpar absolutamente y siempre a la fuerza que estaba interviniendo". Hubo "insultos, amenazas, cánticos, grabaciones... no había visto una cosa así en mi vida. Estaban organizados, no era una cosa espontánea, casual. Un político de Terrassa, Samper, portavoz del PDeCAT en Terrassa estuvo alentándolos, animándolos, una actitud para nada pacífica", explica el testigo. 21/03/2019 12:48

Fernando J Pérez En la sede de Unipost, en Terrassa, se encontraban los más de 400.000 sobres para el referéndum ilegal del 1 de octubre, que llevaban el anagrama de la Generalitat. 21/03/2019 12:44

Fernando J Pérez Se reanuda el juicio del procés. El tribunal llama a declarar a un cabo primero de la Guardia Civil. Este miembro del instituto armado participó en la intervención de los sobres del 1-O de la nave de Unipost el 19 de septiembre de 2017. 21/03/2019 12:39

Jesús García El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ordena un receso tras la declaración del tercero de los testigos citados hoy. La sesión se reanudará a las 12.30 horas. 21/03/2019 11:53

Fernando J Pérez El tribunal ordena un receso en la 20ª sesión del juicio del procés hasta las 12.30. 21/03/2019 11:52

Fernando J Pérez El letrado Jordi Pina trata de impugnar la entrada de la Guardia Civil en la sede de Unipost el 19 de septiembre de 2017. Sus preguntas buscan hacer ver al tribunal que los agentes accedieron a las instalaciones sin haber pedido permiso al administrador de la empresa y sin mandamiento judicial. "Le contesté [a un empleado que reclamaba el auto judicial] varias veces que era una inspección", recuerda el subteniente. 21/03/2019 11:42

Fernando J Pérez "El letrado de la Administración de Justicia iba encapuchado, le llamaban traidor y le decían no te tapes que te conocemos, en cualquier momento podía pasar cualquier cosa y podría ser grave", evoca el subteniente. 21/03/2019 11:36

Jesús García "Fuera las fuerzas de ocupación". El testigo relata los gritos e insultos de las personas concentradas contra la Guardia Civil, que actuaba por orden del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. "Gritaban lo típico: fascistas, hijos de puta, fuera las fuerzas de ocupación... Nos tiraban claveles a los coches". 21/03/2019 11:34

Fernando J Pérez Salida accidentada de Unipost. "Delante de los vehículos, incluidos los de los Mossos, habían tirado las vallas para impedir la salida del convoy, y la gente tenía la cara pegada en el cristal, movieron las chapas que tapan las zanjas para que los vehículos cayeran en ellas. Esa calle era una ratonera. Llegó un momento que ni los Mossos podían contener aquello", evoca el subteniente. 21/03/2019 11:25

Jesús García "Vi el odio". "Vi en la cara de la gente, por primera vez en mi vida profesional, el reflejo del odio. Los Mossos se tuvieron que emplear a fondo", sigue a preguntas del fiscal Jaime Moreno. 21/03/2019 11:25