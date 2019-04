Últimas noticias del juicio del ‘procés’, en directo

Fernando J Pérez "Llegué a la escuela sobre las 8.30 y la gente estaba llena de gente que iba a votar, estaba cortada de tanta gente que había. Cuando estábamos esperando llegaron unas cuantas unidades de antidisturbios que entraron directamente por el medio de la calle y separaron en dos partes a la gente que estaba esperando". 30/04/2019 10:36

Fernando J Pérez El tercer testigo es Julià Fernández Olivares. El declarante, que también estuvo en el Nostra Llar, viene con una insignia amarilla en la solapa. La anterior testigo llevaba un chal del mismo color. 30/04/2019 10:35

Fernando J Pérez "¿Cómo impedían el acceso al centro?", pregunta el juez Marchena a petición de las defensas. "Sentados en el suelo con las manos levantadas y diciendo votarem", cuenta la testigo. 30/04/2019 10:33

Fernando J Pérez "Fui yo voluntariamente como apoderada de ERC. Me dieron la identificación, [era] una manera de ver el proceso del referéndum. Pertenezco a Ómnium, no recibí instrucciones para ejercer como apoderada". 30/04/2019 10:32

Fernando J Pérez "Yo era apoderada, estaba observando y estaba allí, no hice nada en especial. La policía entró con porras rompiendo la cristalera, no había nadie allí. La puerta estaba abierta y rompieron la cristalera. Allí estábamos sentados en el suelo manifestándonos con las manos levantadas". La testigo admite que los presentes en el colegio impedían el acceso a la policía al centro. 30/04/2019 10:30

Fernando J Pérez "Vi llorar, incluso yo lloré, no sufrí lesiones", afirma la testigo. "Estuvieron una hora y media o dos, porque no encontraron nada (...) Pasado un rato decidimos entre todos que se volviera a abrir, había una pareja de mossos que lo que hacía era auxiliar a la gente herida" . 30/04/2019 10:28

Fernando J Pérez "Estuve toda la noche dentro del colegio, hicimos yoga, teatro, actividades deportivas, decidimos hacerlo para votar. Mi hija no va a esta escuela y conozco a padres y madres y ese era mi centro de votación. Hicimos actividades por la orden de cerrar colegio, era una forma de manifestar nuestro derecho al voto, no sabíamos que la policía iba a venir a cerrar los colegios", explica la testigo Calderón. 30/04/2019 10:26

Fernando J Pérez Pilar Calderón afirma que los agentes "reventaron la puerta de la cocina, la puerta del gimnasio" del Nostra Llar. "[Los policías] se llevaron material escolar, algunos disfraces, juguetes... No se llevaron material electoral. Se lo llevaron en una bolsa de basura". 30/04/2019 10:24

Fernando J Pérez La siguiente testigo es Pilar Calderón, que acudió como apoderada en el centro Nostra Llar de Sabadell . "Vimos cómo la policía arrastraba y pegaba a la gente para sacarla de ahí, vi como un policía levantó la porra a una abuelita que estaba sentada en una silla". Calderón dice que ningún votante se abalanzó sobre la policía o agredió, amenazó o insultó a los agentes. 30/04/2019 10:23

Fernando J Pérez "Fue un mal rato considerable, el tiempo que duró no lo sé. Supongo que tardaron en acceder a la puerta porque no se supo mediar, porque llegaron y entraron de esa manera. La gente estaba de pie pacíficamente, como protesta". 30/04/2019 10:18

EL PAÍS La escuela Nostra Llar era el colegio al que tenía previsto acudir a votar la entonces presidenta del Parlament Carme Forcadell. Este es un vídeo con algunas imágenes de lo sucedido allí el 1-O 30/04/2019 10:17

Fernando J Pérez "Como el 9 de noviembre sabíamos que no se podía producir la votación [que estaba prohibida] pero también sabía que votar no era ningún delito", señala el testigo. 30/04/2019 10:16

Fernando J Pérez Valls responde al fiscal. "Voté en ese colegio, voté con toda normalidad que se puede tener después de que pasó lo que pasó. Me hicieron daño pero lesiones no tuve en mi caso. Pudiera ser que dijera algo fuera de tono pero comprendan que estábamos ejerciendo la voluntad de votar, nos estaban agrediendo. Amenazas no, oí cantos y gritos a favor de poder votar. Los únicos golpes que vi fue de la policía a la gente. Recibí alguna patada meramente provocativa [de la policía]". 30/04/2019 10:15

Fernando J Pérez "La policía estuvo sacando a la gente de manera bastante violenta y rompieron la puerta y entraron dentro del colegio, sacaron gente de dentro de las escuelas, y luego salieron agentes con unas bolsas de basura y se retiraron calle abajo. Se fueron". "En ningún momento los ciudadanos agredieron a la policía", explica Valls. 30/04/2019 10:13

Fernando J Pérez Valls responde a las preguntas del letrado Andreu Van den Eynde. "Empezaron a llegar policías, y en cuestión de minutos había muchos. Estábamos haciendo cola y entró la policía y nos separó en dos grupos, yo quedé frente a la escuela y otro en la acera. Nos separaron por la fuerza, hicieron como una cuña, se abrieron paso y dejaron a la multitud separada en dos bloques", explica. "Sin mediar palabra empezaron a sacar gente, estábamos haciendo gesto de protesta y manifestación. Me cogieron dos policías, me llevaron al otro lado y desde ahí pude ver algo que no hubiera imaginado: golpes, gente a la que cogían por el pelo, escenas espeluznantes". "Vi cómo cogían a la gente por el suelo, a la que tiraban, otro que daba patadas, a otros los cogían normalmente, fue algo bastante violento, no me lo esperaba". 30/04/2019 10:12

Fernando J Pérez Empieza el juicio, el tribunal llama al primer testigo, Santiago Valls, que acudió a votar el 1-O en el Colegio Nostre Llar, de Sabadell. 30/04/2019 10:09

Fernando J Pérez Buenos días. En breves instantes empezará en el Tribunal Supremo la 38ª sesión del juicio del procés. En esta jornada declararán ciudadanos catalanes lesionados por la acción policial contra el referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre de 2017. 30/04/2019 10:06

EL PAÍS Una revolución gratis total Los testigos insisten en que nadie pagó nada, ni los bocadillos del 20-S ni los hoteles de los observadores. Por Pablo Ordaz Foto: Imagen de una intervención del presidente del tribunal que enjuicia la causa del 'procés', Manuel Marchena. 29/04/2019 22:05

EL PAÍS El cantante dio la espalda Los detalles minimalistas denotan la prieta justa que mantienen defensas y acusaciones. Aquellas buscan demostrar que los manifestantes fueron pacíficos. Estas, que violentos. El análisis de Xavier Vidal-Folch Foto: Lluís Llach durante su declaración en el juicio del procés. 29/04/2019 21:04

Fernando J Pérez Termina la 37ª sesión del juicio del procés. Lluís Llach termina su declaración y se va del salón de plenos del Supremo saludando a los acusados con un gesto de llevarse la mano al corazón. El juicio queda suspendido hasta mañana a las 10 de la mañana. 29/04/2019 17:16

Fernando J Pérez "No salimos a la calle si no es con esta norma asegurada [la de que no se produzcan altercados]", explica Lluís Llach. 29/04/2019 17:14

Fernando J Pérez Llach admite que fue quien tuvo la idea de que Sànchez y Cuixart subieran sobre los vehículos de la Guardia Civil el 20-S. "Lo lamento, pero les dije que el único sitio donde puede ser eficaz la desconvocatoria es encima de los coches, porque es el único sitio en el que os puede ver todo el mundo". 29/04/2019 17:09

Fernando J Pérez "Puedo dar fe absoluta de que los guardias civiles fueron siempre respetados, que su comportamiento fue ejemplar y los Mossos ningún problema", responde Llach cuando el abogado Jordi Pina le pregunta si alguien escupió a los agentes estatales el 20-S. 29/04/2019 17:03

Fernando J Pérez "Sànchez y Cuixart me piden que les ayude a hacer un cordón, no por mis cualidades, sino porque soy conocido, mi presencia podía servir para esto, pasamos un poco de sudores y lágrimas para hacer bajar a la gente [de los coches de la Guardia Civil]". 29/04/2019 16:59

Fernando J Pérez La desconvocatoria de la concentración del 20-S en Economía. "Sànchez y Cuixart tenían la mala costumbre de consultarme las cosas y me pidieron a mí y a otras personas que les acompañáramos al escenario para la desconvocatoria. El señor Cuixart se la cargó porque el fue el primero, y a mí en un escenario nunca me habían silbado así, con perdón", relata Lluís Llach. 29/04/2019 16:51

Fernando J Pérez "Tuve conocimiento de que la letrada de la Administración de Justicia [del juzgado 13 de Barcelona] salió del edificio por el tejado mucho antes de que pasase", cuenta Llach. 29/04/2019 16:49

Fernando J Pérez "Yo no vi en ningún caso violencia contra el vehículo de la Guardia Civil, no vi a nadie golpeando con una piedra. Si vi mucha gente encima y creí que los daños se deben a eso", afirma Llach. 29/04/2019 16:44

Fernando J Pérez Junto a Lluís Llach, en la mesa, hay un libro de Raül Romeva. 29/04/2019 16:43

Fernando J Pérez "Que conste que no se impidió nunca [la actuación judicial el 20-S]", afirma Lluís Llach. 29/04/2019 16:39

Fernando J Pérez Llach se presenta ante el tribunal con un lazo amarillo en el jersey. "Soy independentista, y, con la venia, señor presidente, como ciudadano homosexual independentista y aspirante a ciudadano del mundo estoy en desacuerdo [con que Vox le pueda interrogar]. 29/04/2019 16:37

Fernando J Pérez Turno para el último testigo de la jornada,el exparlamentario de Junts pel Sí y cantautor Lluís Llach, citado por la acusación popular de Vox, que le pregunta si estuvo el 20-S frente a la Consejería de Economía de la Generalitat. 29/04/2019 16:35

Fernando J Pérez La política canadiense afirma que no vio agresiones de ciudadanos a policías y guardias civiles. 29/04/2019 16:33

Fernando J Pérez Massé afirma que sabía que el referéndum del 1 de octubre de 2017 había sido prohibid por el Tribunal Constitucional y que se votaba con un censo universal. 29/04/2019 16:29

Fernando J Pérez Massé explica que a su regreso a Canadá dio varias entrevistas a medios de comunicación de Quebec para contar lo que vio en Cataluña. 29/04/2019 16:24

Fernando J Pérez Manon Massé presentó una moción en la Asamblea Nacional de Quebec en la que pedía reconocer la independencia de Cataluña proclamada el 27 de octubre de 2017, y que los acusados han sostenido en el juicio que tuvo un carácter simbólico y declarativo. 29/04/2019 16:21

Fernando J Pérez "Como todo el planeta vi que [la violencia] la produjo la policía española. Vi un pueblo catalán emocionado, no violento, pacífico, que se daba la mano y cantaba para darse ánimos", cuenta Manon Massé. 29/04/2019 16:18

Fernando J Pérez "El miedo iba creciendo a medida que circulaban las imágenes, sentí ese miedo y ansiedad, ese temor a no poder votar y que hubiera alguna violencia contra ellos. En Vic nos decían que no nos fuéramos, nos decían que mientras estuviéramos allí [los policías] no nos iban a pegar". 29/04/2019 16:17

Fernando J Pérez "Se empezó a sentir miedo a votar cuando se vieron imágenes de violencia en las redes sociales y en la televisión. La gente estaba decidida a votar, sabían que era un gesto de desobediencia civil, vi gente a favor y gente que no estaba a favor de la independencia, lo que querían era votar", explica Manon Massé 29/04/2019 16:13

Fernando J Pérez Manon Massé visitó varios colegios electorales en Vic, Gurb, y también en Barcelona. "Una de las cosas sorprendentes fue la gran presencia de gente. En Vic había casi 2.000 personas en el exterior a la espera de abrir los colegios. La gente estaba contenta, cantaba, gritaba lemas sobre el derecho al voto. La gente responsable de los colegios esperaba el material para abrir los colegios y conectarse a Internet para acceder a la información. Vi gente que esperaba para votar y los trabajadores y trabajadoras ya en el interior de los colegios, que temían no poder hacer su trabajo". 29/04/2019 16:11

Fernando J Pérez "Mi partido es independentista y reconoce el derecho de autodeterminación y cuando nos encontramos con la CUP creamos lazos. Para nosotros el derecho del pueblo a la autodeterminación es un derecho fundamental, y cuando nos informamos de que había una delegación de observadores internacionales acepté ir porque para nosotros el derecho de autodeterminación es un derecho importante", explica la dirigente de Quebec Solidaire. 29/04/2019 16:04

Fernando J Pérez Manon Massé es diputada de la Asamblea Nacional de Quebec desde 2014 por la formación Quebec Solidaire, de la que es co-portavoz desde 2017. Su partido mantiene vínculos con la CUP en eventos internacionales. "He participado a título de observadora en el referéndum", cuenta. La testigo afirma que corrió con sus propios gastos. 29/04/2019 16:02

Fernando J Pérez Manon Massé visitó Cataluña en el otoño de 2017. "Estuve en Cataluña como observadora del referéndum del 1 de octubre, invitada por la CUP. Llegué el 29 de septiembre y regresé el 2 de octubre", señala. 29/04/2019 15:59

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión. El tribunal interroga, por videoconferencia, a Manon Massé, política nacionalista quebequesa. Ha sido propuesta por la defensa de Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural. 29/04/2019 15:55

Fernando J Pérez En breves momentos se reanudará la 37ª sesión del juicio del procés. 29/04/2019 15:51

Fernando J Pérez Se interrumpe la sesión hasta las 15.50. 29/04/2019 13:35

Fernando J Pérez "¿El uso de pelotas de goma que observó el 1-O fue en el centro de votación o en la calle?", pregunta la abogada del Estado. "Se produjo fuera del centro de votación, en la calle. Me encontraba cerca del centro, escuché los disparos y me dirigí hacia allí. Pude ver heridos, pero no presencié el uso de los proyectiles en sí", afirma Hunko. 29/04/2019 13:35

Fernando J Pérez "¿Conocía la suspensión del TC y la orden judicial que ordenaba impedir el referéndum?", pregunta la abogada del Estado. "Sí, tenia conocimiento de ello". "¿Cuál era la finalidad de su visita, en este contexto?", vuelve la abogada. "El motivo principal era que siendo completamente consciente de que se trataba de un acontecimiento político de gran importancia, mi motivación fue tener un testimonio de primera mano, lo que no implica necesariamente una opinión favorable o contraria. Debo indicar que me siento muy contento de haber tenido ocasión de presenciar los sucesos del 1-O". 29/04/2019 13:30

Fernando J Pérez "No se hizo ningún tipo de recepción o recibimiento a mi llegada; a la mañana siguiente fui saludado por una persona que hablaba alemán y que me sugirió unirme a un coche en particular", explica el testigo. 29/04/2019 13:22

Fernando J Pérez "¿Con quién habló para fijar las reuniones de la visita?", pregunta la abogada del Estado. "No recuerdo ninguna persona en concreto; en esos momentos me encontraba en plena campaña, parte de la comunicación fue gestionada por mi secretaria, y lo que a mí me interesaba era conocer la lista del resto de participantes, era condición absoluta que provinieran de fuerzas democráticas", afirma. 29/04/2019 13:20

Fernando J Pérez "No me puedo acordar si hubo una persona encargada de la portavocía [del grupo de visitantes]", afirma Hunko. 29/04/2019 13:09

Fernando J Pérez "En el vehículo siempre se encontraba un representante catalán, no sé si era de la Generalitat. Pero en los sitios a los que íbamos yo me movía con total independencia y autonomía", explica Hunko sobre sus visitas del 1 de octubre. 29/04/2019 13:05

Fernando J Pérez "¿Quién les dirigía a los centros a los que visitar?", pregunta la fiscal. "Éramos divididos en varios vehículos, yo me movía con visitantes de Bélgica y la competencia sobre a dónde íbamos siempre estaba en manos de los visitantes, había alguna propuesta que se realizaba y la decisión era de los visitantes", explica Hunko. 29/04/2019 13:00

Fernando J Pérez La invitación [para viajar a Cataluña como visitante] me llegó por correo electrónico, no puedo asegurar si fue por Diplocat, estábamos a una semana de las elecciones federales y no guardo un recuerdo concreto de quién particularmente emitió esa invitación. Me pareció un acontecimiento político de importancia y tomé la decisión de acudir", afirma Hunko. 29/04/2019 12:57

Fernando J Pérez "Las dos primeras noches de hotel no fueron sufragadas por mí", afirma Hunko, que no sabe quién las pagó. "En el hotel se me indicó que no debía pagar esos costes", señala. "Es un procedimiento frecuente, cuando se hacen este tipo de invitaciones suele ocurrir que se acuerde que una parte pague los viajes y otra el alojamiento, no es algo atípico". 29/04/2019 12:53

Fernando J Pérez El diputado alemán, del partido La Izquierda, afirma que el comportamiento general de los ciudadanos el 1-O fue de "gran participación y palpable deseo de realizar la votación". El ambiente era "de un elevadísimo grado de decisión y una voluntad absolutamente pacífica", afirma. 29/04/2019 12:51

Fernando J Pérez La visita de Hunko. "El día previo al referéndum, por la noche, visité un centro de votación en las proximidades del hotel en el que me alojaba en el centro de Barcelona, para captar la sensación. Había muchos ciudadanos que la víspera estaban acudiendo a los centros de votación. El 1-O visitamos varios centros de votación, uno de ellos en las proximidades de la Sagrada Familia, donde pude observar el lanzamiento de pelotas de goma", explica. 29/04/2019 12:48

Fernando J Pérez "¿Cobró algún honorario o sueldo por su visita?", pregunta Van den Eynde. "No", responde a secas el diputado Hunko. "He sufragado los costes del viaje yo personalmente; he de decir que viajar de Colonia a Barcelona no resulta muy costoso", señala. 29/04/2019 12:44

Fernando J Pérez "No he tenido reuniones con políticos de Cataluña en los días anteriores al 1 de octubre", señala el político alemán Hunko. La defensa de Oriol Junqueras y Raül Romeva trata de desvincular la visita de los diputados europeos de cualquier tipo de misión de observación del referéndum del 1-O pagada con fondos públicos. 29/04/2019 12:42

Fernando J Pérez El abogado Andreu Van den Eynde pregunta a Hunko si sabía que el Diplocat organizaba un programa de visitantes internacionales en octubre de 2017. "En septiembre recibí una invitación de Diplocat para realizar un viaje y presenciar el referéndum del 1 de octubre", dice. "Se trataba de una visita y en ningún caso de un programa de observación oficial", explica. 29/04/2019 12:38

Fernando J Pérez Se reanuda el juicio del procés. El tribunal llama a Andrej Hunko, miembro del Bundestag (Cámara baja) alemán. 29/04/2019 12:34

Fernando J Pérez Receso en el Supremo hasta las 12.30. 29/04/2019 11:36

Fernando J Pérez "La testigo opina por lo que vio por la tele desde Portugal [sobre el referéndum del 1 de octubre], así cualquier ciudadano podría ser testigo", dice el juez Marchena. 29/04/2019 11:34

Fernando J Pérez Gomes habla sobre una conferencia que dieron Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Raül Romeva en Bruselas en enero de 2017. "Me interesó oír sus ideas sobre cómo resolver el conflicto. Me interesó su compromiso por una solución democrática, negociada". 29/04/2019 11:31

Fernando J Pérez "Romeva siempre ha sido un defensor de las soluciones pacíficas y negociadas", afirma Ana Gomes. 29/04/2019 11:25

Fernando J Pérez Romeva fue el primer hombre en sentarse en la comisión de igualdad de género del Parlamento Europeo, recuerda Gomes. Y señala que trabajaron en un informe sobre feminicidios en México. 29/04/2019 11:21

Fernando J Pérez Gomes y Romeva trabajaron diez años juntos en el Parlamento Europeo en la subcomisión de Seguridad y Defensa. "Trabajamos muy bien juntos", afirma la eurodiputada. "Trabajamos en particular en un informe del que Raül era ponente y yo viceponente, sobre un código de exportación de armas de la UE, las reglas a las que los Estados miembros tienen que vincularse para la exportación de armas a terceros países". 29/04/2019 11:19

EL PAÍS Los presos del ‘procés’ con escaño tendrán que pedir permiso al Supremo para tomar posesión Los cinco dirigentes del procés están suspendidos para ejercer cargo público por haber sido procesados por rebelión estando en prisión. Foto: Carteles electorales con retratos de Gabriel Rufián, Raül Romeva, Oriol Junqueras, Carolina Telechea y Montse Bassa. David Zorrakino 29/04/2019 11:18

Fernando J Pérez Termina la declaración de Ivo Vajgl, exministro esloveno de Exteriores, en defensa de Raül Romeva. El tribunal llama a la siguiente testigo, la eurodiputada socialista portuguesa Ana Gomes. 29/04/2019 11:15

Fernando J Pérez Vajgl señala que Romeva en ningún momento ha defendido una vía violenta o revolucionaria para lograr la independencia y siempre ha buscado el diálogo y las vías pacíficas para afrontar el problema catalán. 29/04/2019 11:13

Fernando J Pérez Vajgl está hablando de una conferencia que pronunció Romeva sobre el derecho de autodeterminación de Cataluña, en la que hizo referencia a un referéndum pactado con el Estado. 29/04/2019 11:07

Fernando J Pérez El juez Marchena le pide a la intérprete de esloveno que le diga al testigo, Ivo Vajgl, que "no ha sido llamado para ofrecer soluciones a un conflicto que excede al tribunal". La declaración está siendo muy accidentada por motivos lingüísticos. 29/04/2019 11:02

Fernando J Pérez "El tema de Cataluña ha estado muy presente en el Parlamento Europeo, y hay diferentes opiniones, es importante hablar con respeto uno al otro, afrontar los problemas con diálogo", afirma Vajgl. 29/04/2019 10:54

Fernando J Pérez "Estábamos sentados juntos en el Parlamento Europeo, lo conozco como un fuerte defensor de los derechos humanos y los derechos de la mujer", señala Ivo Vajgl. 29/04/2019 10:50

Fernando J Pérez Andreu Van den Eynde pregunta a Ivo Vajgl por su relación con su cliente Raül Romeva. "Coincidimos como eurodiputados en 2009. Compartíamos intereses en temas de relaciones internacionales, resolución de conflictos de manera pacífica", afirma el político esloveno. También lo describe como un experto en derechos humanos y derechos de la mujer. 29/04/2019 10:48

Fernando J Pérez Termina Isaac Peraire. El tribunal llama a Ivo Vajgl, eurodiputado y exministro de Exteriores esloveno, que viene acompañado por una intérprete. El tribunal ha alterado el orden de las declaraciones porque la traductora tiene prisa y debe asistir a otro acto esta mañana. 29/04/2019 10:44

Fernando J Pérez "Sí la entendíamos como una convocatoria electoral normal y tengo un compromiso con la democracia y la ciudadanía, y en aquella ocasión también", afirma el testigo Peraire cuando Javier Ortega-Smith le pregunta si sabía que el referéndum del 1 de octubre había sido prohibido por el Tribunal Constitucional. 29/04/2019 10:40

Fernando J Pérez "Aquellos días había concentraciones en diferentes sitios, nos levantábamos muy pronto y nos dábamos apoyo para estar cerca de nuestro amigo Josep Maria Jové. Había cánticos que pedían el derecho a votar el 1 de octubre y para mostrar la protesta por la actuación policial de aquel 20 de septiembre. La salida de la casa de Jové fue fácil para cualquier persona que quisiera entrar o salir de ella", afirma Peraire. 29/04/2019 10:37

Fernando J Pérez "Vi un alto cargo rodeado de policía y es como ver a un diputado en el Congreso encarcelado", dice Peraire, en referencia a Oriol Junqueras, que ayer logró el acta de parlamentario en la Cámara baja. 29/04/2019 10:34

Fernando J Pérez "¿Dónde se colocaron los tractores?", pregunta el fiscal Zaragoza. "Se pusieron encima de la rotonda que había un poco lejos de la casa de Jové, pero no cortaron el tráfico con su presencia, sí que lo cortaron los antidisturbios. En ningún momento nadie que quisiera marcharse no pudo hacerlo. La principal razón por la que estábamos era por estar cerca de nuestro amigo, siempre con actitud positiva, activa", afirma el testigo Peraire. 29/04/2019 10:33

Fernando J Pérez "Nadie pensó que Jové estaría tres días detenido. La policía no tuvo ningún problema para marcharse, la gente hizo que [la policía con Jové] saliera cuanto antes para que fuese puesto cuanto antes en libertad". De ahí Peraire marchó a Barcelona, para estar presente en las protestas de "reivindicación cívica y pacífica" frente a la Consejería de Economía. 29/04/2019 10:29

Fernando J Pérez Peraire estuvo presente en Les Franqueses del Vallés durante la detención de Josep María Jové, número dos de Oriol Junqueras. "Quería estar cerca de Jové y su mujer y que saliera en libertad (...) llegaron tractores, suerte tiene el país de los trabajadores de la tierra, pero todo se hizo pacíficamente, a la catalana". 29/04/2019 10:28

Fernando J Pérez Termina la declaración de Jordi Molinera. El tribunal llama a otro testigo, Isaac Peraire. Este testigo es alcalde de Prats de Lluçanés por ERC. El abogado Andreu Van den Eynde le ha convocado para declarar sobre los sucesos del 20 de septiembre de 2017. 29/04/2019 10:24

Fernando J Pérez La abogada del Estado, Rosa Seoane, pregunta a Molinera sobre la organización de los voluntarios de la ANC y el avituallamiento. "Aparecen cajas con bocatas, ensaladas preparadas, frutas, fue la mar de bien porque nos hacía falta, y parte de esa comida la ofrecimos a las fuerzas de seguridad del Estado. De golpe aparece una caja y de ella comimos y bebimos bastantes", señala el voluntario, que dice no saber de dónde salieron esas vituallas. 29/04/2019 10:19

Fernando J Pérez "La comitiva judicial no tuvo ningún impedimento en hacer su labor", asegura el testigo Molinera. "No los llegué a ver [los coches de la Guardia Civil], cuando acabó la manifestación anecdóticamente estaban llenos de pegatinas. Los medios de comunicación, con cámaras muy grandes, había mucha gente encima y vimos que [los coches] iban quedando en peor estado", reconoce, a preguntas del fiscal Javier Zaragoza. 29/04/2019 10:16

Reyes Rincón “Actitud de colaboración”. Molinera asegura que había una actitud de colaboración entre la Guardia Civil, los Mossos y los voluntarios. “Todos queríamos que todo saliera bien”. El testigo explica como ejemplo que trajeron comida y agua y se la ofrecieron a los agentes. “Los Mossos cogieron, pero la Guardia Civil no”, cuenta. Según Molinera, encima de los vehículos de la Guardia Civil había sobre todo prensa. 29/04/2019 10:11

Reyes Rincón 20-S en Economía. El abogado Andreu Van den Eynde pregunta a Molinera por su presencia en la concentración ante el departamento de Economía el 20-S. Molinera afirma que formó parte del cordón de voluntarios compuesto por miembros de la ANC para facilitar la entrada y salida del edificio. “Era un ambiente muy cívico, muy tranquilo. La gente estaba expectante por lo que podía pasar en las siguientes horas”. Molinera asegura que el cordón se respetó y nadie intentó asaltar la sede del departamento. 29/04/2019 10:08

Reyes Rincón Empieza la sesión 37ª del juicio del procés. La jornada arranca con la comparecencia de Jordi Molinera, regidor de Altafulla (Tarragona). Su declaración quedó pendiente la semana pasada. También quedaron pendientes las de Jordi Reyes Pino y Javier Erija, pero las defensas han renunciado. Sí está citado hoy Isaac Peraire, cuya declaración se pospuso el jueves por falta de tiempo. 29/04/2019 10:05

EL PAÍS Junqueras estaba con el obispo Las defensas intentan pintar un paisaje idílico que el político de la CUP David Fernàndez rompe en pedazos. Por Pablo Ordaz 25/04/2019 22:50

EL PAÍS OPINIÓN | Limpia, fija, da esplendor Marchena ha evitado en 35 sesiones que acusadores, defensas, reos o testigos se desmanden, desborden o insubordinen. Por Xavier Vidal-Folch Foto: Manuel Marchena en una sesión del juicio. Getty Images 25/04/2019 22:50

EL PAÍS Cuixart habla de que "reincidirá" con el derecho al votar la autodeterminación. En la cuenta de Twitter a su nombre, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha respaldado la inicativa En Peu de Pau, a la que contribuyeron algunos de los testigos de esta tarde. "Sí, a consciencia y siempre en pie de paz: 2,3 millones de desobedienes civiles defendimos el derecho a voto. Y reincidiremos tantas veces como haga falta". https://twitter.com/jcuixart/status/1121462594009591809 25/04/2019 19:30

Fernando J Pérez Termina la 36ª jornada del juicio del procés, a falta de la declaración de cinco testigos. El tribunal retomará las sesiones el lunes a las 10 de la mañana. 25/04/2019 18:55

Fernando J Pérez Vallverdú dice que vio los coches dañados de la Guardia Civil "por la televisión" pese a haber permanecido 13 horas ante la puerta de la Consejería de Economía el 20-S. "Estaban los periodistas encima, cuando ves tanta gente imaginas que el coche muy bien no ha quedado, pero no se comentó nada". 25/04/2019 18:47

Fernando J Pérez Los testigos propuestos por las defensas esta tarde han insistido en la idea de que la concentración del 20 de septiembre de 2017 ante la Consejería de Economía fue esencialmente pacífica, tranquila e incluso festiva, y que ese día Oriol Junqueras hizo llamamientos a la calma durante las protestas. 25/04/2019 18:43

Fernando J Pérez Actitud pacífica y festiva. Vallverdú dice que la actitud de los concentrados ante la Consejería de Economía el 20-S "era totalmente pacífica, tranquila y festiva". "La gente cantaba", señala. "Estaba todo el tiempo a pocos metros de la puerta", dice, y señala que en las 14 horas que estuvo en la zona no vio ningún tipo de incidente. 25/04/2019 18:38

Fernando J Pérez Termina la declaración del senador de ERC Joaquim Ayats. El tribunal llama ahora a Teresa Vallverdú, exdiputada autonómica de ERC. 25/04/2019 18:36

Fernando J Pérez Personas subidas a los coches. "No los vi subirse, cuando llegué a mediodía ya vi gente subida. Me llamó la atención pero vi que eran básicamente periodistas y fotoperiodistas", afirma Ayats sobre las personas subidas a los vehículos de la Guardia Civil ante la Consejería de Economía el 20-S. 25/04/2019 18:31

Fernando J Pérez Ayats afirma que la presencia de gente en el Departamento de Economía no tenía por objeto obstaculizar o impedir los registros ordenados por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona. 25/04/2019 18:28

Fernando J Pérez Ayats declara sobre la concentración ante la Consejería de Economía el 20-S, en la que permaneció desde el mediodía hasta la desconvocatoria, sobre las diez de la noche. "Había un ambiente de tranquilidad, lúdico y de protesta", recuerda. 25/04/2019 18:26

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión. El tribunal llama a Joaquim Ayats, senador de ERC. 25/04/2019 18:23

Fernando J Pérez Receso de 15 minutos en el Tribunal Supremo. Para esta tarde quedan programados otros siete testigos de la defensa. 25/04/2019 18:03

Fernando J Pérez "Oriol, tranquiliza a mi familia", fue lo que le dijo Josep Lluís Salvadó, colaborador del exvicepresidente detenido el 20-S, a Junqueras, según relata Juncà. El testigo dice que tiene grabado este momento en su móvil y el abogado de Junqueras pide que se incorpore el vídeo a la causa. El juez Marchena dice que se trata de un documento sin especial relevancia para el juicio. 25/04/2019 18:01

EL PAÍS El 20-S Oriol Junqueras fue a comer con un obispo, afirma Juncà. 25/04/2019 17:58

Fernando J Pérez Juncà afirma que la gente que estaba concentrada ante la Consejería el 20-S estaba en actitud tranquila. 25/04/2019 17:53

Fernando J Pérez Juncà era jefe de gabinete de Junqueras durante los días más tensos del proceso independentista. 25/04/2019 17:52

Fernando J Pérez Termina la declaración de Silvia Sàbat, el tribunal llama a testificar a Lluís Juncà, director general de Promoción Económica, Competencia y Regulación de la Generalitat en el Departamento de Economía y antiguo colaborador de Oriol Junqueras. 25/04/2019 17:51

Fernando J Pérez "Dentro de la consejería el ambiente era tranquilo y relajado, no interfería [la aglomeración de fuera]", afirma la secretaria de Oriol Junqueras en Vicepresidencia. Sàbat dice que en ese momento no supo cuándo pudo salir del edificio la letrada de la Administración de Justicia que participaba en los registros del 20-S. 25/04/2019 17:45

Fernando J Pérez Sucesos del 20-S. La letrada Marina Roig pregunta si en algún momento a las personas situadas en el vestíbulo de la Consejería de Economía el 20-S se les indicó que se metieran dentro del edificio por seguridad. "En ningún momento", afirma la testigo Sàbat. 25/04/2019 17:39

Fernando J Pérez Silvia Sabat, secretaria de Junqueras, afirma que la entrada y salida de la Consejería de Economía el 20-S era "fluida" y "normal", pese a la aglomeración de personas ante el edificio. 25/04/2019 17:36

Fernando J Pérez Termina la declaración de Bernat Picornell. La siguiente testigo es Silvia Sabat, que ha pedido que no se difunda su imagen. El tribunal acuerda que sea así. 25/04/2019 17:28

Jesús García Sin tensión de la Guardia Civil. "La actitud de los guardias civiles era normal. Tenían los brazos cruzados a la espalda. Estaban normal", explca el senador a preguntas del abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, Andreu van den Eynde. 25/04/2019 17:26

Fernando J Pérez Bernat Picornell afirma que estuvo ante la Consejería de Economía el 20 de septiembre "por apoyo a compañeros y amigos". "La gente necesitaba protestar por una situación que les parecía injusta, pero a la vez fue cívico y festivo". 25/04/2019 17:23

Jesús García Picornell acudió también a la protesta frente al Departamento de Economía el 20 de septiembre de 2017. "El ambiente era cívico y festivo. La gente cantaba. Hubo alguna colla castellera". 25/04/2019 17:23

Jesús García Turno de Bernat Picornell, senador de Esquerra Republicana. 25/04/2019 17:20

EL PAÍS La cuenta de la CUP ha publicado una referencia a la resistencia de Fernàndez a responder a Vox. "La acusación de la extrema derecha hace que este juicio no pueda darse con plenas garantías jurídicas y democráticas. Hoy @HiginiaRoig [nombre en Twitter de David Fernàndez] al igual que @Eulàlia Reguant] hace unas semanas, también les hemos plantado cara. No pasarán." "La acusación de la extrema derecha hace que este juicio no pueda darse con plenas garantías jurídicas y democráticas. Hoy @HiginiaRoig [nombre en Twitter deal igual que @ aramateix [cuenta de la diputada de las CUPhace unas semanas, también les hemos plantado cara. No pasarán." https://twitter.com/cupnacional/status/1121431925514809346 25/04/2019 17:17

EL PAÍS Quim Torra se suma al relato de David Fernàndez. "Es exactamente eso lo que hicimos, así es como nos declaramos. Gracias", ha escrito el president en un mensaje en el que retuitea unas declaraciones del exdiputado de las CUP. "2,3 millones de personas desobedecimos. Si la autodeterminación es delito, me declaro culpable y reincidente". https://twitter.com/QuimTorraiPla/status/1121427885846421504 25/04/2019 17:04

Jesús García "Una multitud de personas entró y salió durante todo el día sin ningún tipo de problema", añade el diputado de ERC sobre lo ocurrido el 20-S. Su testimonio, de nuevo, trata de descartar la violencia durante la jornada de protestas por los registros judiciales contra el referéndum. 25/04/2019 17:02

Jesús García Turno de Jordi Orobitg, diputado de Esquerra Republicana y propuesto también por la defensa de Oriol Junqueras. Orobitg estuvo presente en las protestas del 20-S frente al Departamento de Economía. "Era un ambiente festivo, con cánticos, proclamando un derecho de protesta". El abogado pregunta si, dado que estuvo todo el día allí, vio algún tipo de "acometimiento". "Vi un acto. Un chico de 18 años lanzó una botella de agua vacía a la fachada y se tuvo que marchar del lugar de la reprimenda que se llevó de todos los presentes. Fue el acto de más hostilidad que viví". 25/04/2019 16:59

Jesús García Fernàndez recela sobre contestar a Vox. David Fernàndez pregunta al tribunal qué ocurre si decide no responder a las preguntas de Vox, que ha empezado ahora su interrogatorio. "El presidente del tribunal no está para resolver dudas jurídicas. Si usted no quiere declarar, asume las consecuencias", le reprocha Manuel Marchena. El exdiputado accede a declarar, pero recuerda la "crueldad ruin y mezquina de cualquier forma de fascismo". 25/04/2019 16:54

Jesús García La abogada del Estado pregunta cómo se pretendía impedir el acceso de la policía a los colegios del 1 de octubre. "Interponiendo los cuerpos, con esa estrategia que se llama de barrera o de muro, de muralla humana. Eso es así también en los desahucios". 25/04/2019 16:51

Jesús García La violencia de los votantes fue "marginal y reactiva" el 1 de octubre, dice David Fernàndez a preguntas del fiscal Jaime Moreno, que trata de desacreditar su tesis de la no violencia. 25/04/2019 16:49

Jesús García El 1-O según Fernàndez. El exdiputado de la CUP asegura que pasó la noche previa al referéndum en uno de los centros de votación, en el barrio del Clot de Barcelona. Y allí permaneció hasta el recuento final. El testigo dice que acudieron "tres binomios" de Mossos el día 1 de octubre. "Formamos un muro humano de unas 350 personas. La gente también se sentó en las escaleras en silencio, pacíficamente. A mí me tocó interlocutar con los tres binomios. Me dijeron que tenían que entrar a retirar las urnas. Y les dije que no podrían, que la realidad era la que era. Y que la gente pacíficamente impediría ese acceso". Fernàndez añade que sabía que el referéndum había sido anulado por el Tribunal Constitucional, y dice que desobedeció de forma consciente. 25/04/2019 16:41

Jesús García Según David Fernàndez, la actitud fue "deliberadamente pacífica y no violenta" durante toda la jornada. "Los resultados en términos humanos son evidentes. No hay ningún herido". Los hechos ocurrieron en paralelo al registro del Departamento de Economía. El testigo describe como situación "anómala" el intento de la Policía de entrar en la sede de un partido político "sin orden judicial". 25/04/2019 16:33

Jesús García Fernàndez está relatando las "ocho horas de cerco policial" frente a la sede de la CUP, unos hechos que no forman parte de la acusación contra los líderes independentistas pero que las defensas esgrimen para poner en entre dicho lo ocurrido el 20-S. 25/04/2019 16:32

EL PAÍS El otro 20-S: el registro fallido a la CUP Las defensas de los acusados por el ‘procés’ llevaron al juicio hace un mes una actuación policial en la sede de los anticapitalistas, la formación a la que perenece David Fernàndez. Crónica de Jesús García. Foto: Policías y manifestantes ante la sede de la CUP, el 20 de septiembre de 2017. En vídeo, altercados en la Consejería de Economía el 20 de septiembre. (Massimiliano Minocri) 25/04/2019 16:31

EL PAÍS (En catalán) Wagensberg, la difusa línia entre el nacionalisme i els comuns És el paradigma de les aliances polítiques que es poden produir en l'escenari posterior al desastre de la independència unilateral. Reportatge de Cristian Segura. Foto: Ruben Wagensberg amb Puigdemont i Romeva. 25/04/2019 16:29

Jesús García Fernàndez en el 20-S. David Fernàndez explica que acudió al intento de registro por parte de la Policía en la sede de la CUP, en Barcelona. La actitud de los manifestantes, declara, era "pacífica" y "severamente indignada". 25/04/2019 16:26

Jesús García En otoño de 2017, Fernàndez no ostentaba ningún cargo público, recuerda a preguntas del abogado Benet Salellas, que como el testigo también fue diputado de la CUP. 25/04/2019 16:25

Jesús García Turno del exdiputado de la CUP David Fernàndez, que estuvo presente en el intento de registro de la formación anticapitalista por parte del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) el 20 de septiembre de 2017. "He sido procesado tres veces", admite. Una de ellas fue absuelto y las otras dos, condenado. Sus condenas son por oponerse al servicio militar y por "por tirar pintura ante el Consulado de Perú". 25/04/2019 16:21

Jesús García El 1-O según Wagensberg. El diputado explica que estuvo en Barcelona durante el 1-O y, en concreto, que pasó la tarde en la Escola Industrial. "La actitud era 100% pacífica y era una jornada festiva". Asegura que había "cierto temor" de que pudieran llegar las fuerzas de seguridad. "La ciudadanía protagonizó el acto de desobediencia civil más grande que yo he visto en mi vida y el más grande en Europa en los últimos años". 25/04/2019 16:14

Jesús García Los campos de refugiados. Wagensberg explica que Jordi Cuixart estuvo "muy preocupado" por los campos de refugiados y que Òmnium "ayudó muchísimo" en esa tarea. El abogado Benet Salellas está preguntando por una campaña impulsada por Òmnium (Casa Nostra, Casa Vostra) para demostrar que su actividad, como declaró Cuixart en su declaración, era muy amplia e iba más allá de la independencia de Cataluña. 25/04/2019 16:13

Jesús García Con el testimonio de Wagensberg, las defensas tratan de contrarrestar el relato de las acusaciones y de acreditar que el movimiento independentista fue pacífico y las movilizaciones, no violentas. 25/04/2019 16:11

Jesús García El proyecto 'En Peu de Pau'. El abogado Andreu Van den Eynde pregunta cuál era el objetivo del proyecto En Peu de Pau (En Pie de Paz). "El objetivo era fomentar la cultura de la no violencia, el ejercicio legítimo del derecho a la protesta". Wagensberg asegura que no había "estructura", pero sí "muchos actores" involucrados en ese proyecto. 25/04/2019 16:07

Jesús García Se reanuda la sesión del juicio del Tribunal Supremo. Es el turno de Ruben Wagensberg, diputado de Esquerra Republicana y cuya declaración también ha sido solicitada por las defensas. 25/04/2019 16:05

EL PAÍS Junqueras invoca una "respuesta coordinada del país" si él y el resto de acusados son condenados. El líder y candidato a las elecciones generales de ERC, Oriol Junqueras, en prisión preventiva por el caso del procés y para el que la Fiscalía pide 25 años, ha pedido una "respuesta coordinada y consensuada de país" entre todos los demócratas catalanes, en el caso de que las sentencias del juicio del procés sean condenatorias. Junqueras ha hecho esa declaración en respuesta a un cuestionario. "Se necesitará una respuesta a la altura del momento histórico y también un Gobierno fuerte y unas instituciones fuertes y coordinadas para encarar uno de los momentos más importantes desde octubre de 2017", ha reflexionado el líder republicano, en prisión preventiva desde el 2 de noviembre de 2017. Además, ha afirmado que seguirá defendiendo sus postulados políticos pese a la situación de cárcel preventiva: "Si la cárcel es el precio para defender la democracia y la libertad, lo pagaré, pero no renunciamos a ninguna de nuestras convicciones". (EP) 25/04/2019 14:35

Fernando J Pérez El tribunal interrumpe la sesión hasta las 16.00. Dos de sus miembros, Ana Ferrer y Luciano Varela, tienen que asistir a la Junta Electoral Central. 25/04/2019 13:01

Fernando J Pérez El fiscal Jaime Moreno saca a relucir dos tuits del testigo Armadans en el que este da las gracias a las personas que acudieron el 20 de septiembre de 2017 a las movilizaciones contra la operación de la Guardia Civil para impedir los preparativos del referéndum del 1-O. 25/04/2019 12:58

Fernando J Pérez "Yo no vi ningún incidente [el 1-O en Barcelona], nada que no fuera una concentración de protesta por gente que no era especialmente activista", afirma. 25/04/2019 12:47

Fernando J Pérez Armadans relata lo que vio en las cinco escuelas de Barcelona que visitó el 1 de octubre con motivo del referéndum ilegal. "Vi gente que se estaba organizando, que se había conocido ahí mismo, vi compañerismo, civismo, ningún tipo de incidente, era la sociedad civil organizada de forma colaborativa y activa. Esos días recibí llamadas de gente de fuera de Cataluña y España; recuerdo una activista por la paz en el País Vasco que fue acosada por ETA que me dijo que le impresionaba lo que estaban haciendo y que se hiciera de forma muy pacífica, que en otro lugar no sería posible". 25/04/2019 12:46

Fernando J Pérez "Romeva tiene tres vertientes sobre la paz, activista, investigador y docente. Siempre ha estado convencido de que la violencia no es un instrumento aceptable para la resolución de conflictos políticos", afirma Armadans. 25/04/2019 12:41

Fernando J Pérez Armadans explica las iniciativas sobre cultura de paz y desarme en los que ha coincidido con el acusado Raül Romeva, exconsejero de Exteriores de la Generalitat. 25/04/2019 12:39

Fernando J Pérez Termina la testifical de Joan Vintró. El octavo declarante es Jordi Armadans, director de la Fundació per la Pau. "Conozco a Romeva desde hace 27 años hemos coincidido siempre en cuestiones relacionadas con la paz", explica. 25/04/2019 12:38

Fernando J Pérez "El Libro Blanco en ningún caso es un documento de estrategia política, es un documento académico con análisis jurídicos e hipótesis de escenarios", afirma el catedrático Vintró. 25/04/2019 12:28

Fernando J Pérez El catedrático Vintró afirma que el Libro Blanco trataba de la transición hacia la independencia en términos de "legitimación política", no de "intimidación o coerción". 25/04/2019 12:25

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión. El séptimo testigo es Joan Vintró, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y también redactor del Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña. Afirma que ese documento no preveía usar a los Mossos como fuerza para la secesión. 25/04/2019 12:23

Fernando J Pérez Receso de 15 minutos en el Tribunal Supremo. 25/04/2019 11:58

Fernando J Pérez El fiscal Jaime Moreno pregunta al testigo Alberti si en el Libro Blanco analizaron la posibilidad de celebrar un referéndum unilateral, sin acuerdo con el Estado. El catedrático reconoce que fue así. 25/04/2019 11:56

Fernando J Pérez Alberti afirma que los redactores del Libro Blanco no recibieron ningún tipo de remuneración por su trabajo. 25/04/2019 11:53

Fernando J Pérez El catedrático Alberti afirma que el Libro Blanco partía del "marco constitucional vigente", y que la movilización civil para forzar la negociación con el Estado, a la que se alude en él, se hace "como una consideración de carácter general porque un proyecto de la envergadura de un referéndum sobre el futuro político debía contar con un fuerte apoyo social y se insistía en esa idea", explica. "En segundo lugar se decía que la movilización social como ejercicio del derecho de manifestación y de participación política debía ser siempre de carácter pacifico y civilizado", afirma. 25/04/2019 11:53

Fernando J Pérez Lecciones de Derecho Constitucional. El presidente del tribunal interrumpe al letrado Benet Salellas y dice que el Libro Blanco figura en la causa y que el tribunal se lo va a leer "hasta la última página" por "todos y cada uno de los integrantes". "No puedo permitir que el juicio se convierta en una disertación de un constitucionalista, eso es un insulto para el tribunal", dice Marchena. "La sala no puede escuchar lecciones de Derecho Constitucional de un testigo, y no tenga duda que la producción bibliográfica del testigo será examinada, pero de otra manera", afirma. 25/04/2019 11:49

Fernando J Pérez El Libro Blanco de la Transición Nacional. Enoch Alberti afirma que el Libro Blanco "es un conjunto de informes desde mayo de 2013 hasta el verano de 2014 con las vías posibles para poder celebrar una consulta sobre el futuro político de Cataluña, los posibles escenarios y diversas hipótesis más sus ventajas, inconvenientes y dificultades que podrían presentarse". "En absoluto marcaba una hoja de ruta para la independencia; pretendía estudiar desde un punto de vista general las vías posibles para celebrar la consulta y los diversos escenarios tanto si se hacía de acuerdo con el Estado como si no se podía realizar", afirma. 25/04/2019 11:47

Fernando J Pérez El siguiente testigo, el séptimo, es Enoch Alberti, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y miembro del Consejo Asesor para la Transición Nacional de Cataluña. 25/04/2019 11:41

Fernando J Pérez "Nunca vi que Romeva se desviara de esta orientación [de resolución pacífica de conflictos], nunca", afirma Félix Martí. 25/04/2019 11:40

Fernando J Pérez El testigo presenta al entonces "joven Romeva" como experto en resolución pacífica de conflictos, desarme y cultura de paz. 25/04/2019 11:38

Fernando J Pérez "Romeva pidió entrar como especialista en desarme y procesos de paz en el Centro Unesco de Cataluña", explica Martí."El encargo era contribuir a la normalización del sistema educativo en Bosnia tras la guerra. Estuvo un año en Sarajevo para ello, era un encargo difícil, todavía había francotiradores, lo hizo con gran acierto y dedicación ejemplar". 25/04/2019 11:36

Fernando J Pérez El sexto testigo de la jornada es Félix Martí, que formó parte del mismo grupo de trabajo que Raül Romeva en el Centro Unesco de Cataluña. Martí fue procesado por el Tribunal de Orden Público en 1971 y amnistiado en 1977. 25/04/2019 11:32

Fernando J Pérez "Él nunca estaría en un proyecto político que contemplara la violencia como una opción", afirma Aymerich sobre Junqueras. 25/04/2019 11:21

Fernando J Pérez "Él [Junqueras] siempre hablaba de los principios democráticos, y lo vinculaba a que si existe por la ciudadanía un anhelo sostenido en tiempo debería buscar un canal por los poderes políticos", explica Mayte Aymerich, alcaldesa de Sant Vicenç dels Horts. 25/04/2019 11:19

Fernando J Pérez "Oriol Junqueras no pudo votar en el centro que inicialmente le correspondía, se desplazó a otro centro, y luego retornó al centro cercano a su domicilio, saludó a los vecinos y vecinas y les pidió mucha calma y serenidad, y mostrar con nuestra actitud valores democráticos", afirma. 25/04/2019 11:17

Fernando J Pérez "Los Mossos habían pasado el día anterior por diferentes centros para cerciorarse de que no había material de votación. El día de la votación, los Mossos estuvieron en todos los centros con la intención de requisar urnas y papeletas, y en algunos centros lo consiguieron y en otros no, porque había muchas personas que de manera pacífica mostraron su voluntad de permanecer", rememora. 25/04/2019 11:15

Fernando J Pérez El abogado Andreu Van den Eynde pregunta a Aymerich sobre el uso de colegios electorales en su municipio el 1 de octubre. "No me consta que se ocupara ningún centro de ocupación en Sant Vicenç, no me parece mal que en otros municipios los vecinos lo hicieran, pero en Sant Vicenç, no", recuerda. 25/04/2019 11:13

Fernando J Pérez Termina la declaración de Gerardo Pisarello, la quinta testigo es María Teresa Aymerich, alcaldesa de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), y sucesora en este cargo de Oriol Junqueras. 25/04/2019 11:11

Fernando J Pérez "Las decisiones del patronato del Diplocat [en el que había 39 miembros] se tomaban por unanimidad", recuerda Gerardo Pisarello. 25/04/2019 11:05

Fernando J Pérez El presidente del Tribunal, Manuel Marchena, interrumpe al testigo cuando este se lanza a una explicación histórica sobre el derecho de autodeterminación en el Estatuto de Núria en 1932. 25/04/2019 11:02

Fernando J Pérez El Diplocat, afirma Pisarello, reflejaba la pluralidad de visiones políticas y sociales de Cataluña. 25/04/2019 11:01

Fernando J Pérez Pisarello es primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Barcelona y representante del municipio en el consorcio Diplocat. 25/04/2019 10:57

Fernando J Pérez Concluye la testifical de Daniel García Tenorio. El cuarto testigo de la mañana es Gerardo Pisarello, escritor hispano-argentino, doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona. 25/04/2019 10:55

Fernando J Pérez García Tenorio afirma que Diplocat no es una herramienta de internacionalización del procés, al menos "no unicamente", se le escapa. 25/04/2019 10:50

Fernando J Pérez "UGT es una organización internacionalista desde su fundación", recuerda García Tenorio sobre los motivos del sindicato para entrar en el Patronato de Diplocat. Relata que buscaban explicar al mundo las realidades socioeconómicas de Cataluña. 25/04/2019 10:47

Fernando J Pérez Termina la testifical de Antoni Millet. El siguiente en declarar es Daniel García Tenorio. Este testigo fue miembro de la ejecutiva de UGT en Cataluña y representaba al sindicato en Diplocat. Es compañero de sindicato de la exconsejera de Trabajo, Dolors Bassa. 25/04/2019 10:44

EL PAÍS Hemeroteca | El Govern reactiva el Diplocat para internacionalizar la cultura catalana. El órgano, liquidado por la intervención de la Generalitat, está bajo la lupa del Tribunal de Cuentas por su participación en el procés. http://cort.as/-HEmX 25/04/2019 10:42

Fernando J Pérez Millet, a preguntas del fiscal Fidel Cadena, niega que en el presupuesto de Diplocat hubiera partidas para el referéndum ilegal del 1 de octubre. 25/04/2019 10:40

Fernando J Pérez El testigo reconoce que la participación de la Generalitat en Diplocat era "superior al 80%, seguro". 25/04/2019 10:39

Fernando J Pérez La última reunión del Pleno del Diplocat fue en noviembre de 2016, explica Millet. El abogado Van den Eynde tiene interés en que explique que dentro de sus programas había partidas para investigación y becas sobre la realidad de Cataluña. Estos programas están bajo sospecha de que fueron utilizados para camuflar a los observadores internacionales del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. 25/04/2019 10:33

Fernando J Pérez "Diplocat es muy pequeño para el mundo, que es muy grande", señala el testigo Millet. "La diplomacia pública se entiende más como paradiplomacia o relaciones públicas internacionales", describe, contraponiéndola a la diplomacia gubernativa tradicional. 25/04/2019 10:30

Fernando J Pérez Millet ha sido llamado por la defensa de Oriol Junqueras y Raül Romeva para poner sobre la mesa la pluralidad de entidades, organismos, instituciones y personas que formaban parte de Diplocat, el consorcio de diplomacia pública de Cataluña. 25/04/2019 10:27

Fernando J Pérez Termina el interrogatorio de Jacint Jordana. El siguiente testigo, según el guión de la jornada, es Antoni Millet, abogado y representante de la Federación Catalana de Cajas de Ahorro en el Patronato y la Ejecutiva del Diplocat. 25/04/2019 10:24

Fernando J Pérez "¿Quién paga los gastos de locales de Diplocat?", pregunta el fiscal Jaime Moreno. "Supongo que estará el presupuesto del Diplocat, supongo que los paga la Generalitat", responde Jordana. El miembro del patronato, reconoce que la Generalitat supone el 90% del presupuesto de la entidad de diplomacia pública catalana. 25/04/2019 10:21

Fernando J Pérez Jordana insiste en la tesis de que la función de Diplocat era dar a conocer la realidad catalana, en diferentes ámbitos -político, cultural, social, económico...- al exterior. 25/04/2019 10:18

Reyes Rincón Antes de la comparecencia de Jordana, el presidente del tribunal del procés, Manuel Marchena, ha iniciado la sesión dando cuenta de la decisión a la que ha llegado la Sala sobre una petición que formuló ayer el abogado Jordi Pina: que en el interrogatorio de los testigos propuestos por las defensas, los abogados que no han pedido la testifical sean los últimos en intervenir. Así, primero intervendrían las defensas que han pedido la comparecencia del testigo, luego las acusaciones y, finalmente, el resto de abogados. El juez Marchena ha reiterado que se mantiene el criterio del tribunal de que el turno de interrogatorio de testigos de la defensa se cerrará por las acusaciones, como se ha venido haciendo hasta ahora. 25/04/2019 10:16

Fernando J Pérez La 36ª sesión del juicio del procés se reanuda con Jacint Jordana, directivo del Diplocat, el consorcio público-privado de diplomacia pública de Cataluña. Se trata de un testigo solicitado por el abogado Andreu Van den Eynde, letrado de Oriol Junqueras y Raül Romeva. Jordana niega que Diplocat tuviera como objetivo internacionalizar el procés o ejercer de brazo de la Generalitat para la independencia. 25/04/2019 10:15

EL PAÍS Los acusados se enganchan al móvil Jordi Turull y Jordi Sànchez se pasan una mañana anodina utilizando el teléfono a hurtadillas. Por Pablo Ordaz Foto: Los acusados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Turull, detrás de sus abogados. (Efe) 24/04/2019 21:16

EL PAÍS Lo irreparable no es reparable ¿Acaso no abochorna pensar que el Estado español sería incapaz de impedir la fuga de nueve ciudadanos archiconocidos? El análisis de Xavier Vidal-Folch Foto: Los acusados en el juicio del 'procés', durante una de las sesiones. (AFP) 24/04/2019 20:02

EL PAÍS El exdirector de los Mossos asegura que Trapero nunca habría aceptado una intromisión del poder político Albert Batlle admite que dejó el cargo porque sentía "incomodidad" ante la celebración del 1-O. Por Reyes Rincón Foto: Vista general del Salón de Plenos del Tribunal Supremo este miércoles. Efe 24/04/2019 17:57

Fernando J Pérez Termina la 35ª sesión del juicio del procés. La vista oral se reanudará mañana a las 10 de la mañana. 24/04/2019 17:36

Fernando J Pérez La exjefa de Protocolo de la Consejería de Economía, Anna Teixidó, cuenta que el 20-S, Jordi Sànchez ofreció que Lluis Llach acompañara a la letrada de la administración de Justicia para salir del edificio, pero que esa opción fue rechazada por la funcionaria y por la Guardia Civil. 24/04/2019 17:15

Fernando J Pérez "Sobre condiciones para entrar los detenidos juraría que Jordi Sànchez no se pronunció. Sobre el pasillo de voluntarios expuso lo que estaba capacitado para hacer. Hubo una incomprensión inicial de Guardia Civil y mía, nos sorprendió que Jordi Sànchez interlocutara y nos explicaron que era una actuación habitual de Mossos de mediación", explica Anna Teixidó. 24/04/2019 17:02

Fernando J Pérez La desconvocatoria del 20-S. "Hay un momento en que Cuixart y Sànchez y yo vamos a la escalera del hall y se habla de la necesidad de desconvocar; es tarde y hay un volumen muy grande de gente concentrada. Ellos consideran que para desconvocar tienen que asegurarse de que son representativos para la gente y tienen la percepción de que no son referentes para toda la gente concentrada y hablan de diputados que suman a todas las sensibilidades y les hablan de sumarse a la desconvocatoria", señala Anna Teixidó. 24/04/2019 16:55

Fernando J Pérez Anna Teixidó, jefa de protocolo de la Consejería de Economía, relata que facilitó a los agentes de la Guardia Civil que intervinieron el 20-S en el edificio un despacho para que pudieran descansar. También les proporcionó información sobre la seguridad de las salidas del edificio. 24/04/2019 16:49

Fernando J Pérez En el turno anterior, el abogado Jordi Pina ha pedido que las defensas que no han llamado al testigo que está declarando en ese momento lo interroguen en el último lugar si se trata de testigos propuestos por alguna otra defensa. Es decir, que puedan interrogar después de las acusaciones. Lo pide después de que el eurodiputado de ERC Jordi Solé terminara su interrogatorio con las preguntas de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que le han preguntado si sabía que las protestas del 20 de septiembre de 2017 eran contra el cumplimiento de un mandato judicial. 24/04/2019 16:44

Fernando J Pérez "Hubo una concentración no muy masiva, pero sí numerosa, en la isla central de la calle, pero accedo por la puerta sin ningún problema a la Consejería", recuerda Teixidó. 24/04/2019 16:40

Jesús García Turno de Anna Teixidó, que fue jefa de protocolo del Departamento de Economía de la Generalitat durante los meses del 'procés'. 24/04/2019 16:36

Jesús García El eurodiputado Jordi Solé ha explicado en su breve declaración lo que vio durante la jornada del 20-S. Ha rechazado que hubiera escenas de violencia y ha insistido en que hubo libertad de movimientos frente al Departamento de Economía. 24/04/2019 16:33

Jesús García "¿Vio a alguien que acometiera a algún policía?", pregunta Van den Eynde. "No, para nada", responde el testigo. 24/04/2019 16:21

Jesús García "El ambiente era calmado, no había una situación de tensión", explica Solé sobre sus vivencias del 20-S, opuestas a las que describieron los agentes de la Guardia Civil que practicaron en los registros. "Me identifiqué como eurodiputado y no tuve ningún problema en entrar al hall del edificio". 24/04/2019 16:10

Jesús García Se suma a la protesta del 20-S. "Utilizando mi derecho como ciudadano a protestar, decidí ir a Barcelona acompañado de tres concejales del municipio donde soy alcalde, Caldes de Montbui", explica a preguntas del abogado Andreu van den Eynde. El objetivo de la declaración es acreditar que el 20 de septiembre de 2017 el ambiente frente a Economía fue pacífico. La Fiscalía, en cambio, considera que ese día comenzó la violencia en el 'procés' y ancla en aquella jornada el delito de rebelión. 24/04/2019 16:08

Jesús García Se reanuda la sesión del juicio del 'procés'. Empiezan los testigos de la defensa. El primero es el eurodiputado de Esquerra Republicana (ERC) Jordi Solé. Su testimonio ha sido solicitado por la defensa de Oriol Junqueras. Solé estuvo presente en las protestas del 20 de septiembre de 2017 frente al Departamento de Economía. 24/04/2019 16:06

EL PAÍS Acciones judiciales contra la quema del muñeco de Puigdemont. La consejera de Presidencia de la Generalitat, Meritxell Budó, ha anunciado este miércoles que el Govern denunciará a la Fiscalía de delitos de odio y discriminación "la quema y el fusilamiento" de un muñeco que representaba al expresident Carles Puigdemont en Coripe (Sevilla) el 21 de abril, informa Josep Cata. 24/04/2019 14:10

Jesús García Finaliza la declaración de Albert Batlle. Marchena ordena una pausa hasta las 16 horas. 24/04/2019 13:21