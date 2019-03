El juicio del ‘procés’, en directo | Siguen las declaraciones de agentes de la Guardia Civil

EL PAÍS Un ruido inesperado se apodera del juicio del ‘procés’ Los abogados defensores buscan el choque con el tribunal, que también recibe críticas desde el exterior. Por Pablo Ordaz Foto: Imagen del Tribunal que juzga el procés. (EFE) 20/03/2019 20:40

EL PAÍS 20ª sesión del juicio de procés. También están llamados a declararar este jueves dos agentes que participaron en los registros de la empresa Unipost, donde se hallaron en la misma fecha miles de tarjetas censales cartas dirigidas a personas que debían integrar mesas de votacion el 1 de octubre. Le seguirán un total de cuatro agentes del Intstituto Armado que entraron en Disnet y Buzoneo Directo, empresas de paquetería e imprenta, cuyos servicios fueron supuestamente contratados por la Generalitat para la preparación del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. (EP) 20/03/2019 19:41

EL PAÍS 20ª sesión del juicio de procés. En primer lugar declararán este jueves dos agentes que participaron en los registros del 20 de septiembre de 2017 en el domicilio y el despacho del que fuera director de Patrimonio de la Generalitat Francesc Sutrias, quien está imputado en la causa que investiga la organización del 1-O en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. El nombre de Sutrias ha aparecido en un informe de la Guardia Civil recientemente entregado a este juzgado y según el cual mantuvo un encuentro con los dueños de Unipost para abordar la destrucción de pruebas y cómo debían responder ellos y los trabajadores a los investigadores, después de que éstos intervinieran en las naves de la empresa la correspondencia relacionada con el referéndum ilegal. (EP) 20/03/2019 19:30

EL PAÍS 20ª sesión del juicio de procés. El juicio en el Tribunal Supremo continuará este jueves con la comparecencia de un total de diez agentes de la Guardia Civil que participaron en registros relacionados con las diligencias ordenadas para el 20 de septiembre de 2017 por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona , que investiga la organización del 1-O. También están llamados agentes que participaron en la incautación de diferente material publicitario sobre el referéndum. (EP) 20/03/2019 19:20

Fernando J Pérez Termina la 19ª sesión del juicio del procés. La vista oral se reanudará mañana a las 10 con el examen de otros diez guardias civiles. 20/03/2019 18:11

Fernando J Pérez Paciencia para salir. "Me dijo mi oficial que tuviéramos paciencia, que no íbamos a salir hasta que no nos lo dijera", rememora el guardia civil testigo sobre el registro en la Consejería de Economía el 20-S. 20/03/2019 17:54

Jesús García El registro del 20-S en Economía. El guardia explica que también participó en los registros en la sede del Departamento de Economía del 20 de septiembre de 2017. Fueron ordenados por el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que investigaba los preparativos del referéndum. "Llegué el último y no tuve sitio para aparcar. Tuve que dejar el vehículo en la parte de arriba", dice. El vehículo era "camuflado" y "no sufrió ningún daño", a diferencia de los coches logotipados aparcados frente a Economía. 20/03/2019 17:40

Jesús García "Evasivas" a los jueces. El fiscal pregunta si en los correos se ponían "obstáculos" a lo que pedían los jueces. "Obstáculos o evasivas. Veían que ya eran suficientes las medidas que había. Y que si tenían algún problema, que llamasen a emergencias". 20/03/2019 17:39

Jesús García Los correos de Carles Mundó y la preocupación de los jueces. El testigo también analizó los correos del exconsejero de Justicia Carles Mundó, uno de los tres procesados que está en libertad provisional. Mundó afronta una petición de siete años de cárcel únicamente por un delito de malversación. Los correos seleccionados del exconsejero tienen que ver con las "inquietudes" expresadas por los jueces decanos sobre lo que podría pasar en Cataluña el 1-O. "Hicieron unas solicitudes de medidas a adoptar". "El juez de Mataró, por ejemplo, solicita que los juzgados abran antes y que haya más vigilancia". 20/03/2019 17:37

Jesús García Los cinco correos de Oriol Junqueras. El guardia civil explica que seleccionó como relevantes cinco correos electrónicos (de la cuenta de Vicepresidencia) y ninguno de su otra cuenta. "Me dijeron que había que seleccionar los que tuvieran relación con el referéndum y posible utilización de fondos públicos para ese fin". 20/03/2019 17:33

Fernando J Pérez El testigo realizó el informe de análisis de los correos de Oriol Junqueras. Seleccionó cinco correos de la cuenta de la Generalitat y de la cuenta personal ninguno era relevante para la investigación. 20/03/2019 17:31

Fernando J Pérez Termina de testificar el agente de la Guardia Civil. Entra a declarar el último agente de la jornada. 20/03/2019 17:30

Fernando J Pérez "No sigo la política", le contesta el agente de la Guardia Civil a Jordi Pina, cuando este le pregunta por uno de los correos de Jordi Sànchez, exlíder de la ANC. 20/03/2019 17:23

Jesús García Movilizaciones por el juicio del 9-N. El agente relata un correo de Sànchez sobre unas movilizaciones frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en protesta por el juicio contra Artur Mas. El expresidente de la Generalitat fue juzgado por organizar la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. 20/03/2019 17:03

Jesús García "Los correos estaban abiertos. Leído o no eso ya depende del usuario", dice sobre el análisis de los correos de Sànchez. El agente consideró relevante mencionar en los atestados más de 30 de esos correos. "Me dieron un cometido y unas pautas a seguir: tema movilizaciones, reuniones, económicos, algo que tuviera que ver con fraude o malversación". 20/03/2019 17:00

Fernando J Pérez El agente que declara también intervino en el análisis de los correos de Jordi Sànchez, de una cuenta distinta del presidente de la ANC a la que analizó el testigo anterior. 20/03/2019 16:58

Fernando J Pérez "Cualquier persona a simple vista ve la página y sabe que es una página oficial de la Generalitat de Cataluña", afirma el agente sobre la web referendum.cat. 20/03/2019 16:52

Jesús García Referendum.cat, la página durmiente. El fiscal pregunta ahora por la web Referendum.cat, creada en 2006 pero que estuvo "inactiva hasta el 7 de septiembre de 2017", justo después de la aprobación de las leyes de desconexión en el Parlamento catalán. 20/03/2019 16:51

Fernando J Pérez Termina la declaración del agente de la Guardia Civil que revisó los correos de Jordi Sànchez. El tribunal llama a otro miembro del instituto armado 20/03/2019 16:47

Jesús García Ni un correo de los consejeros. El abogado Jordi Pina está acorralando al guardia civil a propósito de los correos de Jordi Sànchez. Ni uno solo de los 3.800 correos analizados, admite el testigo con la boca pequeña, fue enviado por alguno de los consejeros del Gobierno catalán. "No lo recuerdo". 20/03/2019 16:47

Jesús García Correos recibidos por Sànchez, no escritos por él. Jordi Pina, abogado de Jordi Sànchez, consigue que el guardia civil explique que los correos analizados fueron todos "recibidos" por el expresidente de la ANC, pero no enviados por él. "Los miré uno a uno", afirma el agente de la Guardia Civil sobre los 3.800 correos de Sànchez. 20/03/2019 16:42

Fernando J Pérez Posibles escenarios de violencia. "Hay un correo con dos archivos que hacen referencia a que pueden aparecer escenarios de violencia de la extrema derecha y de grupos armados independentistas. Son escenarios que ellos preveían que podían suceder", afirma el agente que analizó las comunicaciones de Jordi Sànchez. 20/03/2019 16:39

Fernando J Pérez Varios correos son sobre el registro de catalanes en el Exterior. "Se insta a potenciar este registro, se dice que había quedado en desuso después de ponerse en servicio el 9-N. Se insta a potenciar la página web para que los catalanes se puedan apuntar para participar en un referéndum a celebrar en el mes de septiembre. Se dice que aunque no es la función oficial se va a utilizar para eso". 20/03/2019 16:33

Fernando J Pérez Jordi Sànchez le pasa un papel a su abogado, Jordi Pina, mientras el agente de la Guardia Civil declara sobre sus correos electrónicos. 20/03/2019 16:31

Jesús García Los correos de Xabi Strubell. El fiscal pregunta por dos correos electrónicos remitidos a Jordi Sànchez por un tal Xabi Strubell, que le propuso poner "vehículos" delante de los colegios electorales para impedir la actuación policial. El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) ya fue preguntado durante su interrogatorio por esos correos. Sànchez dijo que no tenía constancia de haber leído ese correo. 20/03/2019 16:31

Fernando J Pérez Colegios "asegurados". Uno de los correos lleva a un enlace de Google Docs con los colegios electorales del 1 de octubre y la expresión "asegurado / no asegurado" en referencia a si estaban o no ocupados el día del referéndum ilegal. 20/03/2019 16:30

Jesús García Correos leídos. El fiscal Javier Zaragoza trata de acreditar (para contrarrestar un argumento repetido por las defensas) que los correos electrónicos fueron efectivametne leídos por Jordi Sànchez. "Estaban en la bandeja de entrada y constan como leídos", afirma el guardia civil. 20/03/2019 16:28

Fernando J Pérez El agente analizó unos 3.800 correos de Jordi Sànchez, de los cuales se quedaron con 22 para la causa, todos ellos de la bandeja de entrada. "Cuando abro esos correos todos aparecen como abiertos, como si hubieran estado leídos". Uno de ellos se refería a la huelga-paro de país del 3 de octubre de 2017. Hablan de obtener el apoyo de CDR, de bomberos, de estudiantes... 20/03/2019 16:27

Fernando J Pérez Entra a declarar otro agente de la Guardia Civil de la unidad de Policía Judicial de Barcelona y que analizó los correos de Jordi Sànchez, expresidente de la entidad soberanista Assemblea Nacional Catalana (ANC) 20/03/2019 16:25

Fernando J Pérez Termina la agente de la Guardia Civil que participó en la detención de Mercedes Martínez Martos. 20/03/2019 16:22

Jesús García La detención de Mercedes Martínez Martos. La agente de la Guardia Civil que inicia la ronda de declaraciones de esta tarde participó en la detención de Mercedes Martínez Martos y el registro de su casa. Martínez era responsable de la empresa Fox Box Publi Alternativa SL. La guardia también participó, explica, en los registros de Unipost y en los análisis de correos electrónicos de Jordi Cuixart. 20/03/2019 16:11

Jesús García Se reanuda la sesión en el Tribunal Supremo. 20/03/2019 16:05

Fernando J Pérez El tribunal ordena un receso hasta las 16.00. Por la tarde están previstos cuatro testigos más de la Guardia Civil. 20/03/2019 14:00

Fernando J Pérez "¿Qué interés tiene la mencion a Pep Guardiola?", pregunta el abogado de Cuixart, Benet Salellas. "Yo elegí ese correo porque entendí que era interesante para la investigación", señala el sargento. "¿Era investigado Pep Guardiola?", pregunta insiste Salellas. "Yo hice análisis, mi labor no era investigadora sino de análisis de los correos", afirma el sargento. 20/03/2019 13:59

Jesús García Menciones a Pep Guardiola, no al 1-O. El testigo cita un manifiesto leído por el exentrenador del Barça Pep Guardiola al que se hacía referencia en los correos de Jordi Cuixart. El sargento, sin embargo, no recuerda "ningún correo" en el que se dieran "pautas de actuación" sobre el referéndum del 1-O. 20/03/2019 13:49

Jesús García Los correos de Cuixart. Turno de un nuevo testigo. Se trata de un sargento de la Guardia Civil que analizó, entre otras cosas, los correos electrónicos de Jordi Cuixart, líder de Òmnium Cultural. 20/03/2019 13:46

Fernando J Pérez Termina la declaración del comandante de la Guardia Civil.El tribunal convoca a declarar a un sargento del instituto armado que analizó los correos de Jordi Cuixart, presidente de la entidad soberanista Òmnium Cultural. 20/03/2019 13:44

Fernando J Pérez El abogado Melero trata de hacer ver que su cliente, el exconseller de Interior Joaquim Forn pudo no haber leído los correos con los informes de la Comisaría General de Información de los Mossos que le advertían del riesgo de violencia si seguían adelante con el referéndum ilegal del 1-O. 20/03/2019 13:23

Fernando J Pérez Los informes sobre el riesgo de violencia. "¿Se preveía en los correos [recogidos a Forn] la posibilidad cierta de altercados el 1-O?", pregunta el abogado de Vox, Javier Ortega-Smith. "Sí, en los informes de valoraciones que remitía la Comisaría General de Información de Mossos y que eran transmitidos tanto a Forn, como a Puig y Pere Soler, sobre todo los de 29 y 30 de septiembre hacen mención a ello. Lo dividían en grupos a favor del referéndum, lo llamaban IR, Independentismo Radical, decía que ya se estaban ocupando puntos de votación, que había llamamientos de Ómnium y ANC para ocupar los puntos de votación, y que había declaraciones de la CUP en las que advierten a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad diciendo que iban a encontrarse muros humanos en caso de que hubiera alguna actuación para cerrar los puntos de votación y que se esperaban unas acciones combativas". 20/03/2019 13:18

Fernando J Pérez Niños y mayores en las murallas humanas. "Había casos muy concretos que decían [los Mossos] por las emisoras de que habían estado hablando con las personas responsables de los centros de votación, sobre su estrategia si venían policías o guardias civiles, porque entendían que con los Mossos la votación no corría peligro. En La Junquera se habló de que harían un pasillo a la Guardia Civil y que cuando entraran se encontrarían la urna atornillada a la mesa y que se pondrían personas mayores y niños en la muralla humana", relata el comandante. 20/03/2019 13:05

Jesús García Los Mossos vigilan a la Guardia Civil. "Éramos vigilados para saber nuestros movimientos. Tenían órdenes", dice el comandante sobre el supuesto espionaje de Mossos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante el 1-O. "Se siguió a convoyes nuestros, se pasaron placas de matrícula de vehículos camuflados para ver si era de Policía Nacional o de Mossos, e incluso se llegó a ordenar que se enviaran fotos de los mismos", afirma el comandante. 20/03/2019 13:01

Fernando J Pérez Los "banderines" y "escudos". El comandante hace referencia a las supuestas vigilancias de los Mossos de los movimientos de Guardia Civil y Policía Nacional el 1 de octubre de 2017. 20/03/2019 13:00

Jesús García Críticas del sindicato USPAC a Forn por la actuación de la jefatura de Mossos tras el 1-O. El fiscal pregunta ahora por correos enviados por sindicatos de los Mossos d'Esquadra al exconsejero Joaquim Forn. "El 18 de octubre, el sindicato USPAC escribió a Forn para decirle que no entendía por qué los mandos de los Mossos estaban encargando informes a los agentes que participaron en los locales de votación. El presidente del sindicato no entendía por qué se les hacían confeccionar esos informes cuando ya tenían las actas de ese día". 20/03/2019 12:57

Jesús García "Comentarios" de Trapero a Forn. El comandante relata un correo con "comentarios" que el major Josep Lluís Trapero remitió al consejero de Interior Joaquim Forn. "Es una cara de un folio. Hace mención a los principios de actuación de los Mossos d'Esquadra. También transcriben unos mensajes del fiscal general del Estado sobre el perjuicio para el orden público. Y por último también hacía un comentario a una eximente del estado de necesidad del Código Penal. Que se debe evitar causar un mal mayor al que se necesitaba evitar", dice el testigo sobre la información remitida por Trapero. 20/03/2019 12:52

Fernando J Pérez Forn y la cuadratura del círculo. En sus entrevistas en prensa, recuerda el comandante, el exconseller Forn decía que "si había que buscar la cuadratura del círculo -mirar cómo hacer para no desacatar los mandatos judiciales o del fiscal y al tiempo celebrar el referéndum ilegal- la buscarían". 20/03/2019 12:45

Jesús García El papel de los Mossos. El comandante explica que Forn recibía en la bandeja de entrada de su correo las entrevistas que dio a distintos medios de comunicación a propósito del referéndum. En esas entrevistas, analiza el testigo, habló entre otras cosas del papel de los Mossos d'Esquadra ante el 1-O. "Hablaba de que cada vez que viniera una orden contra el referéndum, había que estudiarla muy bien para no caer en la trampa". 20/03/2019 12:43

Fernando J Pérez Las entrevistas de Forn. Los periodistas le preguntaban cómo iba a ser su actuación o disposición cuando hubiera choque de legalidades sobre el 1-O. "En todo momento se refiere al 1-O como una votación normal, totalmente legal, pero incluso decía que en caso de contradicciones no le cabía ninguna duda de que iba a prevalecer la legalidad catalana, que emana de su Parlamento y que no puede ser otra que la celebración del 1 de octubre", explica el comandante. 20/03/2019 12:42

Jesús García Los correos de Forn. Joaquim Forn tomó posesión como consejero de Interior a mediados de julio de 2017, tras la renuncia de su antecesor, Jordi Jané. Según el guardia civil, Forn expresó "orgullo y emoción" por el nombramiento a pocas semanas del referéndum del 1 de octubre. "Decía que si había aceptado ese reto era asumiendo todas las consecuencias". 20/03/2019 12:39

Fernando J Pérez El tribunal llama ahora a un comandante de la Guardia Civil. Este mando elaboró el informe sobre los correos del exconsejero de Interior Joaquim Forn. 20/03/2019 12:36

Fernando J Pérez Termina su declaración el agente de la Guardia Civil que analizó los correos de Meritxell Borràs, en apenas 12 minutos. 20/03/2019 12:35

Fernando J Pérez El agente de la Guardia Civil que analizó los correos de Meritxell Borrás declara sobre supuestos contratos para poner en marcha un sistema de voto electrónico para catalanes residentes en el extranjero. "Hay un documento de 170 páginas, creo que es el proyecto final, venía una memoria económica con unos plazos y una carta firmada por ANC en Bruselas, Luxemburgo y Estados Unidos". 20/03/2019 12:30

EL PAÍS El Constitucional no da la razón a Puigdemont, Rull y Turull. El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado denegar la petición del expresident Carles Puigdemont de suspender cautelarmente la decisión del Tribunal Supremo que le impide ejercer un cargo público. El Constitucional también deniega la petición de los exconsellers Josep Rull y Jordi Turull, sentados en el banquillo de los acusados en el juicio del procés, de suspender por falta de imparcialidad el proceso penal en el Supremo. Informa J. J. Gálvez. 20/03/2019 12:27

Fernando J Pérez Empieza a declarar un agente de la Guardia Civil que analizó los correos de Meritxell Borrás, exconsejera de Gobernación de la Generalitat, y acusada de malversación de caudales públicos. 20/03/2019 12:27

Fernando J Pérez Termina su declaración el testigo, que apenas ha permanecido en la sala ante el tribunal 15 minutos. "Si no ordena nada, señor presidente"..., saluda el guardia antes de despedirse. 20/03/2019 12:24

Fernando J Pérez El guardia está relatando la salida de la comitiva judicial de la Consejería de Trabajo el 20 de septiembre de 2017. También habla sobre los correos electrónicos intervenidos a Dolors Bassa. El abogado Mariano Bergés consigue que el testigo diga que seleccionaron los correos con indicios incriminatorios y que no recogieron también aquellos que podrían ser exculpatorios. 20/03/2019 12:22

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión del juicio del procés. Declara un nuevo guardia civil que participó en los registros de la Consejería de Trabajo el 20 de septiembre de 2017. 20/03/2019 12:10

Fernando J Pérez Termina la declaración del brigada, y el tribunal ordena un receso de media hora. 20/03/2019 11:31

Fernando J Pérez Interroga el letrado de Dolors Bassa, Mariano Bergés, que pregunta sobre los procedimientos utilizados para el volcado de los correos electrónicos de la exconsejera de Trabajo. 20/03/2019 11:27

Fernando J Pérez “Una actitud pacífica de personas que te increpan e insultan no lo definiría yo como pacífica”, responde el brigada que participó en el registro de la Consejería de Trabajo de la Generalitat el 20-S. "No vi mas Mossos d'Esquadra que la escolta de la señora Bassa". 20/03/2019 11:19

Fernando J Pérez Correo sobre los altercados del 20-S. "La señora Bassa recibe y da el visto bueno a una nota interna, y ordena remitirla a todos los trabajadores de la Consejería, en la que les felicita por la respuesta de indignación creada por lo que define como acto injusto de la fiscalía y les anima a seguir con la misma firmeza y constancia". 20/03/2019 11:15

Fernando J Pérez La huelga-paro de país del 3 de octubre. “Hay un correo de la señora Dolors Bassa con una colaboradora sobre la nota interna que debe dirigir esta a los trabajadores de la Consejería y en los que se informa de que la Generalitat se ha unido a la huelga” 20/03/2019 11:13

Fernando J Pérez Un rechazo creciente. "Cuando llegamos a primera hora a la Consejería era un día de trabajo normal, pero según se va desarrollando la jornada empezamos a ver primero leves muestras de rechazo a nuestra presencia. Todas las paredes por donde podíamos pasar y el ascensor se llenaron de panfletos con el eslogan de “Votarem” y la urna", explica el brigada. "Realizando el registro del despacho David Palanques hubo un incidente porque fue sorprendido durante la diligencia el señor Francesc Iglesias grabando un vídeo de la comitiva judicial; fue advertido al letrado de la Administración de Justicia, que le requisó el móvil y comprobó que efectivamente se había grabado. Poco a poco se iba aglutinando personas ante la fachada del edificio, unas 300 o 400 personas". 20/03/2019 11:07

Fernando J Pérez En los registros en la Consejería de Trabajo, que dependía de Dolors Bassa, se encontró un proyecto de ley de sucesión de ordenamientos jurídicos para el momento de la hipotética independencia de Cataluña. 20/03/2019 11:02

Fernando J Pérez El nuevo testigo, también propuesto por la Fiscalía, es otro brigada de la Guardia Civil, con el número de placa F98511S. Este participó en los registros de la Consejería de Trabajo de la Generalitat, en los despachos de David Franco, David Palanques y Josep Ginesta, el 20 de septiembre de 2017, por orden del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona. El auto de detención de David Franco era por delitos de desobediencia y sedición. 20/03/2019 11:01

Fernando J Pérez Termina la declaración del brigada de la Guardia Civil. El tribunal llamará a continuación a otro miembro del instituto armado. 20/03/2019 10:57

Fernando J Pérez Fricciones. Las declaraciones de los testigos guardias civiles, propuestos por la Fiscalía, están suponiendo una de las grandes fricciones entre las defensas y el Tribunal en las 19 jornadas de juicio que se iniciaron el 12 de febrero. 20/03/2019 10:55

Fernando J Pérez Nueva protesta de las defensas. La abogada Marina Roig protesta por el hecho de que la Fiscalía haya propuesto como testigos a los guardias civiles de estos días, que "exceden el objeto de la prueba propuesta". 20/03/2019 10:53

Fernando J Pérez "¿Encontraron urnas?", pregunta el abogado Francesc Homs. "No", reconoce el brigada de la Guardia Civil. 20/03/2019 10:51

Fernando J Pérez "Lo que me informan es que no nos van a dejar salir", responde el brigada a preguntas de Jordi Pina, que opta por no seguir insistiendo en la salida de la comitiva judicial de la nave de Bigues i Riells. 20/03/2019 10:49

Jesús García ¿Dispositivo de seguimiento? El abogado Jordi Pina pregunta si los guardias civiles colocaron un "dispositivo de seguimiento" en el vehículo particular de la mujer de Pau Furriols. "No me consta", responde el testigo, que dice que los seguimientos eran parte de otra unidad. 20/03/2019 10:45

Jesús García Los correos de Forn, Trapero y las estructuras de Estado. El abogado Javier Melero pregunta al testigo si hay alusiones a las estructuras de Estado en los correos electrónicos del exconsejero de Interior Joaquim Forn y del major de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero. El guardia civil admite que no, y que solamente existió un correo remitido por Lluís Salvadó (cargo de Hacienda) a Trapero sobre la posibilidad de que los Mossos asumieran nuevas competencias en materia de costas y fronteras. 20/03/2019 10:42

Jesús García El testigo admite que no vio la salida definitiva. A preguntas del abogado de Oriol Junqueras, el testigo admite que no vio la escena de la "salida definitiva" de los vehículos de la Guardia Civil con el material sobre el referéndum incautado. 20/03/2019 10:36

Jesús García Los incidentes de Bigues i Riells. Van den Eynde define como "grupillo" a las cerca de 30 personas presentes frente a la nave industrial y habla también de dos señores "mayores pesados". El abogado dice que fue una "sentada". "Su técnica", dice el testigo, "era sentarse en el suelo e impedir el paso de los vehículos", relata el guardia civil, cuyo relato intenta desmontar Van den Eynde. 20/03/2019 10:35

Fernando J Pérez “El objetivo que se marcaba [en los correos analizados] era celebrar el referéndum y que este referéndum legitimaría la declaración de independencia”, señala el testigo. 20/03/2019 10:34

Jesús García Protesta de las defensas por los vídeos. El abogado Andreu van den Eynde pide la exhibición del vídeo sobre lo ocurrido a las afueras de la nave de Bigues i Riells. "Vamos a hacer ver que no lo hemos oído", replica Manuel Marchena, que insiste en el criterio de la sala de no exhibir vídeos a los testigos. "Ya está resuelto y nos remitimos a ello". 20/03/2019 10:34

Jesús García Referéndum para legitimar la independencia. "En los correos analizados el objetivo que se marcaba era el referéndum, que legitimaría una declarción de independencia", dice el testigo a preguntas de Vox. 20/03/2019 10:33

Fernando J Pérez El testigo afirma que la documentación incautada en los registros daba a entender que los Mossos serían una estructura de "defensa militar, no policial". 20/03/2019 10:28

Fernando J Pérez Estructuras de Estado. El brigada testigo cuenta que un directivo de la empresa alemana T-Systems mantuvo una reunión con la cúpula de los Mossos para crear un sistema de inteligencia policial. "T-Systems está desarrollando herramientas informáticas para la creación de estructuras de Estado", señala. En junio de 2017, hubo una reunión en la que participaron el major Trapero, el jefe político de los Mossos César Puig, Josep Lluís Salvadó y otros en la que se contemplaron dos escenarios. El primero era el actual, y el segundo era uno futuro en el que los Mossos tuvieran competencias plenas y fueran también policía de aduanas. 20/03/2019 10:27

Jesús García Presencia de Quim Torra en la nave de Bigues. "Durante la vigilancia en la nave, vimos que entraban distintas personas, entre ellas Quim Torra", dice el testigo en alusión a la presencia del actual presidente de la Generalitat en los días previos al 20-S en la nave de Bigues i Riells. 20/03/2019 10:19

Jesús García Registro en el interior, con normalidad. "El registro se realizó con total normalidad" en el interior de la nave de Bigues i Riells, afirma el guardia civil. Los problemas se dieron en el exterior, por la concentración de personas que trataron de impedir la salida de los vehículos de la Guardia Civil con material electoral. 20/03/2019 10:15

Jesús García Tras dos advertencias de Manuel Marchena para evitar que el guardia civil emita valoraciones sobre informes que poco tienen que ver con el juicio, el fiscal Fidel Cadena da por concluido su interrogatorio. Turno de la abogada del Estado Rosa Seoane. 20/03/2019 10:13

Fernando J Pérez Los Mossos como estructura de Estado. El último documento que cita el testigo sobre el papel de los Mossos en la ruta hacia la independencia es un informe jurídico de enero de 2017 sobre las posibles consecuencias que pueden sufrir los agentes de la policía catalana si se ponían de parte del procés. "Se reflejan una serie de circunstancias que se constatan con todo lo que se ve en la investigación; se constata que con el ordenamiento jurídico están sometidos a la Constitución y funcionalmente a jueces, tribunales y ministerio fiscal. Plantean el escenario de que hay que dar garantía jurídica a los Mossos para que no puedan ser sancionados penalmente, plantea dictar normas que acaben con esas dos barreras". 20/03/2019 10:12

Jesús García La "vía unilateral". El guardia civil asegura que los documentos hallados en casa de Josep Maria Jové dan por descontado que la Generalitat asumía la "vía unilateral". Los documentos que cita el guardia ya han sido citados en numerosas ocasiones en el juicio del procés. Algunos de los acusados negaron tener conocimiento alguno tanto de Enfocats como de las anotaciones contenidas en la libreta Moleskine del número dos de Junqueras. 20/03/2019 10:07

Jesús García Las estructuras de Estado: competencias en Defensa. El guardia civil explica que participó también en el análisis de documentos sobre la creación de estructuras de Estado. Y, en particular, sobre la creación de estructuras de Defensa y de inteligencia. El testigo cita el documento Enfocats, en el que aparece una hoja de ruta "perfectamente definida" y que fue hallada en casa del número dos de Oriol Junqueras, Josep Maria Jové. "Allí aparece, dentro de las estructuras de Estado que se han de adaptar a la nueva situación, los Mossos d'Esquadra". 20/03/2019 10:05

Jesús García El guardia investigó también la actividad de Interior y de Joaquim Forn. El fiscal pregunta ahora por otras funciones del guardia civil en la investigación del procés. Explica el testigo que participó en el análisis del papel que tuvo el Departamento de Interior y el análisis también de correos elecrónicos tanto del entonces consejero de Interior,Joaquim Forn, como del 'major' de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero. 20/03/2019 10:02

Jesús García Las gestiones de Mossos y un atropello "simulado". La patrulla de Mossos medió de nuevo, logró que los ciudadanos se apartaran y los vehículos de la Guardia Civil siguieron circulando. Uno de los concentrados, pese a todo, "se lanzó encima uno de los vehículos y simuló un atropello". "La suerte", dice el testigo, es que "no se trasladó la situación de pánico". Los Mossos finalmente retiraron a ese individuo y ellos pudieron salir de allí. 20/03/2019 10:00

Fernando J Pérez "La actitud era totalmente hostil, nos estamos llevando sus papeletas para el referéndum. Se lanzan, me dicen los conductores, latas de cocacola llenas, botellas de plástico llenas, se golpean los vehículos con patadas", afirma el guardia civil testigo del registro de la nave de Bigues i Riells. 20/03/2019 09:59

Jesús García Y aun así, hay incidentes. Los vehículos empezaron a desfilar por el pasillo formado por los ciudadanos. Pero de todos modos hubo problemas. Algunos ciudadanos, explica el testigo, "volvieron a situarse delante de los furgones". Durante todo ese tiempo se produjeron "gritos e insultos". También se lanzaron "objetos" contra los coches policiales, como patadas y botellas de plástico. 20/03/2019 09:58

Jesús García El papel de los Mossos. El fiscal pregunta si se presentaron agentes de los Mossos en la nave de Bigues i Riells. Por la mañana, recuerda el testigo, acudieron "agentes de paisano" que ofrecieron ayuda. Más tarde llegó "el jefe de policía local", que también ofreció ayuda. Tras los incidentes y la imposibilidad de salir de la nave, los Mossos tardaron "una hora" en acudir al lugar. "Se acercó una patrulla de dos agentes de seguridad ciudadana, no de orden público". El guardia dice que los ciudadanos decidieron finalmente abrir un pasillo para evitar "imágenes de violencia con los Mossos". 20/03/2019 09:57

Jesús García La "imposible" salida de los vehículos de la Guardia Civil. El testigo explica ahora la segunda salida, la de los furgones "cargados hasta arriba" con el material para el referéndum. Los vehículos tenían que "circular a velocidad muy lenta". Intentaron salir pero "fue materialmente imposible". Diversos ciudadanos se tiraron "encima del coche" y otras se echaron al suelo. "Bloquearon la salida de los vehículos". Al ver que no había salida, el agente llamó al centro de mando y le comunicó que necesitaban la presencia de agentes de orden público. 20/03/2019 09:53

Jesús García Los problemas para sacar al secretario judicial de la nave industrial. El testigo sigue relatando la jornada del 20 de septiembre de 2017 en la nave de Bigues i Riells. El registro finalizó sobre las 14 horas. Los primeros en salir fueron el secretario judicial y el abogado de oficio que asistía al empresario Pau Furriols, cuenta. "Quedaba un trabajo de logística, como cargar furgones. Y es donde tenemos el primer problema. Dos agentes del dispositivo de paisano se disponen a salir con el secretario judicial. La calle es de un solo sentido. Y no les dejan salir, no consiguen salir". La policía local, añade, estuvo "apoyando" los cordones policiales y "tuvieron que convencer" a los concentrados de que no salía material electoral, sino solo un funcionario. "El secretario nos pidió que le dejásemos algo para cubrirse el rostro. Se le dejó un pañuelo". 20/03/2019 09:51

Jesús García Incidentes en los registros de Bigues i Riells el 20-S. El guardia civil explica que, por la mañana, la situación era tranquila fuera de la nave. Después, sobre las 10 horas, empezaron a aparecer ciudadanos. "Se escuchaba 'votarem', 'dadnos las papeletas". La gente fue cada vez a más. La Guardia Civil detectó "la presencia de un grupo de jóvenes que dan consignas de cómo organizarse para evitar que abandonemos la zona". Su objetivo, según le informa el jefe del dispositivo, era "impedir la salida" de los guardias. 20/03/2019 09:46

Jesús García Nueve millones de papeletas. El guardia civil explica que en la nave encontraron más de nueve millones de papeletas para el 1-O y unos 6.000 sobres completos. "Claramente vimos que procedía de la Generalitat", dice el testigo. 20/03/2019 09:44

Jesús García Sobres y papeletas para el referéndum en la nave de Bigues i Riells. El guardia civil explica que, tras recabar la orden judicial, entraron en las naves industriales de Bigues i Riells. "Nada más abrir la puerta vemos cómo todas las paredes laterales de la nave están ocupadas por montones de cajas y papeles. Cada uno de estos montones tenía un cartel en la parte superior con unas anotaciones: la cantidad de documentos que había. Abrimos las cajas y vimos que había todo lo necesario para constituir una mesa eletoral, como papeletas y sobres con el membrete de la Generalitat". 20/03/2019 09:43

Jesús García La colaboración de un empresario para guardar material del 1-O. El fiscal Fidel Cadena comienza el interrogatorio al primero de los guardias civiles de este miércoles. El agente participó en el registro de una nave industrial en el municipio de Bigues i Riells (Barcelona) ante la sospecha de que hubiese material sobre el 1-O. "Se llegó allí gracias a las intervenciones telefónicas" ordenadas por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. Uno de los investigados, Francesc Sutries (director de Patrimonio) recibió la oferta de una persona que "quería ayudar". Sutries se reunió con Pau Furriols, el empresario que ofreció su nave para guardar material del referéndum. 20/03/2019 09:40

Jesús García En breve comienza la 19ª sesión del juicio del 'procés' con diez nuevos testigos. Este miércoles está prevista la comparecencia de 10 guardias civiles más como testigos. Tres de ellos estaban citados ayer, pero no se les pudo escuchar porque el relato de sus compañeros se alargó. El primero en testificar participó en el registro de una nave industrial en Bigues i Riells (Barcelona), mientras que los dos siguientes se encargaron del análisis de correos electrónicos de la exconsejera de Trabajo Dolors Bassa. Tras ellos comparecerán, a lo largo del día, otros siete agentes que también analizaron correos de los 12 líderes independentistas procesados. 20/03/2019 09:33

EL PAÍS Buenos días. Abrimos de nuevo el directo para informar de la jornada de hoy del juicio del procés. Gracias por seguirnos. 20/03/2019 08:11

EL PAÍS El cabo primero de la Guardia Civil que desquició a las defensas El omnipresente cabo primero –estuvo en casi todos los lugares objeto de la investigación— fue quien terminó desvelando la verdadera identidad del “tal Toni”. Por Pablo Ordaz Foto: Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Santi Villa, Meritxell Borràs y Carles Mundó, durante al sesión del juicio de este martes. EFE 19/03/2019 21:19

Fernando J Pérez "Yo lo que veo es una actuación proporcionada y con la actuación de la fuerza mínima e imprescindible", sostiene el mando de la Guardia Civil sobre la intervención del instituto armado el 1-O 19/03/2019 19:36

Fernando J Pérez "Era público y notorio" que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había prohibido el referéndum del 1 de octubre, cuando el abogado Van den Eynde le pregunta si le mostró a la gente el auto que vetaba la consulta ilegal. 19/03/2019 19:19

Fernando J Pérez Hostilidad en aumento. "No pudimos intervenir en más centros porque cuando llegamos a los centros la gente obstaculizaba el mandato judicial, impedían acceder e incautar el material. Y la hostilidad a lo largo del día iba aumentando", rememora el agente del instituto armado a preguntas de la abogada del Estado, Rosa Seoane. 19/03/2019 19:15

Fernando J Pérez Un agente de Mossos le dijo que "no reconocía ni al Constitucional ni al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que solo reconocía al major Trapero", recuerda el mando de la Guardia Civil. 19/03/2019 19:09

Fernando J Pérez Presencia "mínima" de los Mossos. "Los Mossos, como elementos comunes, había presencia mínima, pasividad y falta de colaboración, aunque hubo mossos que hablaron puntualmente con los congregados. Ausencia de fuerzas de control de masas", recuerda el agente. "Y hubo enfrentamientos provocados por mossos, no por la Guardia Civil", relata. 19/03/2019 19:08

Fernando J Pérez El agente cuenta casos en los que la Guardia Civil tuvo que retirarse del colegio electoral por la resistencia de la masa concentrada. "Muchas veces ni nos escuchaban, la situación hostil hacía imposible la comunicación". 19/03/2019 19:06

Fernando J Pérez El guardia civil habla de que hubo "dos casos de golpes en la cabeza y un intento de robo de moto y un intento de sustracción de arma" en pueblos barceloneses el 1 de octubre de 2017. El agente está desgranando con el fiscal diferentes incidentes, como lanzamientos de sillas, intentos de atropellos con un vehículo industrial especial o la retirada del escudo, el casco y la defensa (la porra). 19/03/2019 19:04

Fernando J Pérez El fiscal Cadena pregunta por las actuaciones del 1 de octubre. "Nos encontramos un número considerable de gente, éramos insultados, increpados y golpeados, la resistencia pasiva se transformaba en activa, y el ánimo era obstaculizar o impedir el mandamiento judicial". "Había gente estratégicamente instalada que daba aviso de la llegada de las fuerzas de seguridad, lo que aumentaba el número de gente en la masa". El agente habla de que en algunos pueblos de Barcelona había tractores y barricadas de "balas de paja". 19/03/2019 19:02

Fernando J Pérez "El letrado de la Administración de Justicia llevaba pasamontañas, cuando llegamos a las cinco de la tarde a la sede de Unipost", relata el guardia civil testigo de los registros en Unipost. "Somos increpados, grabados, filmados y al letrado de la Administración de Justicia le dicen “traidor, te conocemos”, recuerda el agente. Los antidisturbios de los Mossos despejaron la zona con una carga. La comisión judicial estuvo paralizada durante dos horas y media, rememora. 19/03/2019 18:54

Fernando J Pérez El agente relata que recibieron el 18 de septiembre de 2017 una información anónima de que se iba a recibir en Unipost los sobres para el referéndum. Los guardias proponen al juez actuar de manera inmediata para intervenir el material electoral e investigar el papel de Unipost. 19/03/2019 18:45

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión. Entra a declarar el jefe de la brigada de policía judicial de la provincia de Barcelona. Este guardia civil declarará sobre el registro en la sede de Unipost, desde la que se iba a enviar a los ciudadanos las papeletas para votar el 1 de octubre de 2017. 19/03/2019 18:43

Jesús García Descrédito del testigo. El abogado de Joaquim Forn trata de desacreditar al testigo. Javier Melero pregunta si la Guardia Civil "usó la fuerza" ante la situación tan "grave" descrita por el testigo. Éste responde que admite que nadie resultó herido salvo "alguna magulladura". 19/03/2019 18:20

Fernando J Pérez Polémica sobre la actuación de Forcadell. ¿Cómo pudo pasar entre dos furgonas y saludar?, pregunta Olga Arderiu, letrada de la expresidenta del Parlament. "Circulaban [en] dirección montaña con rotativos puestos [sirenas], los congregados pensaron que eran de Guardia Civil, se abre la ventanilla trasera del último vehículo y se ve a Carme Forcadell, la gente abrió el paso", recuerda el testigo. "¿Iba a contradirección por Via Laietana con toda la gente delante?", pregunta la abogada Arderiu. "Mire, tenía yo bastante allí como para preocuparme por la señora Forcadell", afirma el guardia. 19/03/2019 18:16

EL PAÍS Imagen de archivo | Manifestantes intentan detener el coche en el que viaja Xavier Puig, después de ser detenido por la Guardia Civil, el 20 de septiembre de 2017. Imagen de Emilio Morenatti (AP) 19/03/2019 18:03

Fernando J Pérez Forcadell y la masa. "Forcadell [entonces presidenta del Parlament] sacaba la mano para agitar a la masa desde el coche oficial", termina su interrogatorio el fiscal al guardia civil. 19/03/2019 17:50

Fernando J Pérez "Una rabia descontrolada". "No era una cara normal, eran caras de mucha rabia", sigue explicando el guardia civil. "Era una rabia descontrolada, me sorprendió que la población civil tuviera esa gran falta de respeto de llegar a sustraer a un detenido de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado". 19/03/2019 17:49

Fernando J Pérez "Los Mossos miraban", afirma el guardia civil cuando relata los incidentes ante la Consejería de Exteriores el 20-S. 19/03/2019 17:47

Fernando J Pérez Un capítulo de "terror total". "Quisieron sustraer al detenido de la cápsula de seguridad de los guardias civiles que se lo llevaban, lo agarraban del cuello y la ropa, se produjeron forcejeos", explica el guardia civil, que está haciendo el relato más explícito de violencia de las jornadas del 20 de septiembre. "Daban golpes en el vehículo, eran tan grandes los golpes que llegaron a hacer daños graves en el vehículo, rompieron la ventanilla. El detenido no daba crédito, estaba viviendo un capítulo de terror total, solo decía sáquenme de aquí". 19/03/2019 17:46

Jesús García La multitud "intentó sustraer al detenido" de la Guardia Civil. El guardia civil está explicando con detalle los problemas de la comitiva judicial en Exteriores. Dice el testigo que hay una "segunda situación más grave", que es la salida del detenido. "El ambiente estaba aún más peligroso. Pensé que iban a entrar dentro". La Guardia Civil montó un operativo para sacar a Puig Ferré. "Nos tiraron aguas y botellas. La multitud se agolpó de tal manera que quisieron sustraer al detenido de la cápsula de seguridad. Algo inaudito". 19/03/2019 17:46

Jesús García Los problemas de la secretaria judicial de Exteriores. "Los manifestantes empezaron a zarandear el vehículo, la secretaria judicial empezó a llorar", dice el guardia civil sobre los incidentes alrededor de Exteriores. "Estaban golpeando el vehículo y ella estaba horrorizada, con las manos en la cabeza", dice sobre la salida de la letrada de la Administración de justicia que participó en esos registros. 19/03/2019 17:43

Fernando J Pérez "Si este tumulto de gente asalta el Departamento los efectos pueden ser devastadores", afirma el responsable de la Guardia Civil para justificar la evacuación de la letrada de la Administración de Justicia de la Consejería de Exteriores. 19/03/2019 17:40

Fernando J Pérez Ambiente agresivo. El agente describe el clima de tensión a las puertas de la Consejería de Exteriores el 20 de septiembre. "El ambiente estaba muy crispado y preveía que iba a haber actos violentos. Pedí sacar a la secretaria judicial de ahí ante el temor de un asalto, había un ambiente muy agresivo". 19/03/2019 17:38

Jesús García La concentración frente a Exteriores: de la protesta a las amenazas. El fiscal Javier Zaragoza pregunta si los guardias civiles tuvieron "problemas" por la concentración de ciudadanos frente al Departamento de Exteriores. "Al principio eran funcionarios. Poco a poco se fue sumando gente. Gritaban. Era normal en un grupo de personas que tenía un descontento hacia nosotros, de esa libertad que tiene la población para expresarse". Con el paso de las horas, sin embargo, dice que hubo "un cambio en el ambiente". "Pasamos a insultos, amenazas de muerte... La actitud se iba crispando más". 19/03/2019 17:37

Jesús García El "incordio" de los abogados de la Generalitat. El guardia civil explica que por la mañana aparecieron dos abogados de la Generalitat en la sede de Exteriores. El fiscal pregunta si plantearon problemas. "Uno de ellos era un poco quisquilloso. Se encontraba un poco molesto con nosotros y adoptó esa posición de querer incordiarnos un poco". 19/03/2019 17:31

Jesús García Turno para el tercero de los agentes de la Guardia Civil citados este martes ante el Tribunal Supremo. Como en el resto de casos, su imagen no se emitirá. Este agente estuvo presente, entre otros, en el registro del Departamento de Asuntos Exteriores de la Generalitat el 20 de septiembre de 2017. Entre otras cosas, tenía la misión de detener a Xavier Puig Ferré, cargo del departamento que dirigía Raül Romeva. 19/03/2019 17:24

Fernando J Pérez Termina la declaración del testigo cabo primero que estuvo en la detención de Josep Maria Jové. El testigo ha declarado sobre casi todos los aspectos del referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre. 19/03/2019 17:20

Fernando J Pérez La campaña de Catalanes en el Exterior. El cabo primero vincula, a preguntas del abogado Francesc Homs, la campaña de Catalanes en el Exterior con el referéndum ilegal del 1 de octubre. "En esa campaña se habla de una opción clara de decidir de forma directa lo que pasa en nuestro país, con un mapa de Cataluña en relieve, con un sí o no (...) La campaña se tiene que publicitar antes, si se hace dos días antes no se puede votar", le contesta el guardia civil. 19/03/2019 17:09

Fernando J Pérez No le examine. "¿Usted cree que el tribunal puede admitir la pertinencia de una pregunta al testigo que comienza por "usted conoce que la Ley de Enjuiciamiento Criminal...? No examine usted al testigo", reconviene el juez Marchena al letrado Jordi Pina. 19/03/2019 17:00

Fernando J Pérez Aclaración de Marchena. "Estamos insistiendo en la integridad de unos atestados que no van a ser objeto de valoración por el tribunal, perdemos el tiempo; los atestados no van a ser fuente de prueba, van a ser fuente de prueba las respuestas de este señor, pero desvinculadas a los atestados", explica el presidente del tribunal a las preguntas de la letrada Judit Gené al cabo primero de la Guardia Civil testigo. 19/03/2019 16:46

Fernando J Pérez Los gastos del Diplocat. "Antes de pedir la entrada y registro se pidió a la Agencia Tributaria que nos dijera las cuentas activas de Diplocat, y vemos pagos de vuelos, hoteles... Se realizan gestiones con los hoteles, de ahí se determinan los gastos. La información no estaba completa y de ahí se hizo el registro. La información que se solicita a los hoteles es mediante un oficio policial, a través del registro que tienen los hoteles para el control de los viajeros", explica el cabo primero testigo. 19/03/2019 16:39

Fernando J Pérez La concentración de protesta en casa de Jové. "Se levantaron voluntariamente después de 15 minutos porque el oficial de la Guardia Civil intentaba solicitar el apoyo de los Mossos, y la gente que estaba sentada dijo que iban a evitar darles el gusto de que les levanten los Mossos", recuerda el cabo primero. 19/03/2019 16:25

Fernando J Pérez Van den Eynde, que interviene ahora, es el abogado también de Josep Maria Jové, número dos de Oriol Junqueras en la Consejería de Economía. El letrado pregunta al guardia civil si no sabía que Jové, aquel 20 de septiembre, cuando fue detenido en su domicilio, renunció a participar en el registro de su despacho en la Consejería. "Yo jamás le participé a usted, que estaba allí presente, ni al detenido ni a la letrada de la Administración que se iba a hacer otro registro", le dice el testigo al abogado. 19/03/2019 16:22

Fernando J Pérez “¿En su unidad o en la Guardia Civil quién decidía a quién se citaba como imputado o como testigo?”, pregunta Van den Eynde, abogado defensor de Junqueras. “En el tema de la investigación sobre el desvío de fondos públicos, el equipo lo consensuaba con los instructores [de los atestados], proponíamos una serie de diligencias y así se hacía. Yo a nadie que haya empezado a tomar declaración como testigo lo he convertido en imputado, yo”, responde el cabo primero. 19/03/2019 16:20

Fernando J Pérez "A través de las notas de entrega, con el sello oficial de cada uno de los departamentos, se peticionaba el servicio a Unipost" del correo postal de los sobres para el 1-O, afirma el guardia civil testigo. Esta declaración puede ser relevante a la hora de analizar el posible delito de malversación. 19/03/2019 16:14

Fernando J Pérez "¿Hay alguna operación en la que haya participado usted y que no haya citado el fiscal?", pregunta el abogado Andreu Van den Eynde al cabo primero. "Sí, concretamente el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona solicitó gestiones sobre una petición que hizo el juzgado a la administradora concursal de Unipost, sobre si había alguna factura pendiente de cobro de Unipost a la Generalitat. La administradora dijo que no tenía constancia de facturas pendientes de cobro", recuerda el cabo primero testigo. Con el pie que le da el abogado de Junqueras, el guardia civil se lanza a explicar el recorrido de las facturas. 19/03/2019 16:09

Fernando J Pérez Buenas tardes. En breves instantes se reanudará la 18ª sesión del juicio del procés. Seguirá declarando el cabo primero que participó en la mayoría de investigaciones sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre. 19/03/2019 16:03

Fernando J Pérez El interrogatorio de la abogada del Estado, Rosa Seoane, ha quedado interrumpido abruptamente cuando el juez Marchena le ha reconvenido, en términos muy contundentes, por intentar replantear una pregunta que ya había sido declarada impertinente. Tras ese parón, la abogada ha dicho "no hay más preguntas" al cabo primero, que seguirá contestando esta tarde a las defensas. 19/03/2019 14:07

Jesús García Tras la intervención de la Abogacía del Estado y de Vox, Manuel Marchena ordena un receso. La 18ª sesión del juicio del 'procés' se reanudará a las 16.00 con el interrogatorio de las defensas al cabo de la Guardia Civil que está dando una visión panorámica sobre los gastos vinculados al referéndum del 1-O. 19/03/2019 14:03

Jesús García El pago a observadores internacionales. El cabo que está prestando declaración ha participado en la mayor parte de la investigación sobre los gastos vinculados al 1-O. Según el testigo, la Generalitat pagó el 85% de las actividades de Diplocat. 19/03/2019 13:52

Fernando J Pérez Declaración panorámica. El cabo primero que testifica hoy tiene conocimiento de la mayoría de los elementos de la investigación sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre. Ahora está respondiendo preguntas acerca de los observadores internacionales de la consulta. Antes ha respondido sobre la cartelería o los registros en la sede de Unipost, encargada de repartir los sobres y las notificaciones a los miembros de las mesas electorales. 19/03/2019 13:49

Fernando J Pérez Nueva protesta de las defensas sobre las preguntas al cabo primero. La declaración de este testigo está siendo, quizá, la más accidentada e interrumpida de las 18 jornadas que acumula ya el juicio del procés. 19/03/2019 13:43

Jesús García Las facturas de Unipost. El guardia civil explica que se pidió saber si las facturas estaban "registradas" en el sistema electrónico de la Generalitat. "La interventora en una primera contestación dijo que no, que no había constancia del pago de esas facturas. Pero habla de un anexo...", dice el testigo antes de que la defensa interrumpa nuevamente su declaración. 19/03/2019 13:38

Fernando J Pérez Las defensas siguen protestando por las preguntas (y las respuestas) del cabo primero de la Guardia Civil que testifica en estos momentos. 19/03/2019 13:36

Jesús García El registro en la sede de Unipost. El guardia civil explica ahora, aún a preguntas del fiscal Javier Zaragoza, que también participó en el registro de la sede central de Unipost, en L'Hospitalet de Llobregat. La Generalitat encargó a Unipost la distribución de sobres y papeletas del referéndum. "En el despacho de Pablo Raventós encontramos una nota manuscrita y una tabla de resumen en la que identificaba cinco departamentos de la Generalitat". 19/03/2019 13:35

Jesús García "Antonio Gorda", nombre falso de un alto cargo de la Generalitat. El guardia civil explica que el teléfono móvil utilizado por un alto cargo de la Generalitat para hacer encargos relacionados con el referéndum estaba a nombre de otra persona. El secretario de Difusión -que encargó la cartelería y los anuncios del 1-O- se llama Antoni Molons. El teléfono móvil, sin embargo, estaba a nombre de un desconocido "Antonio Gorda". 19/03/2019 13:31

Fernando J Pérez Se suceden las protestas de las defensas sobre las preguntas del fiscal al cabo primero que está declarando en estos momentos. El testigo participó en gran parte de las actuaciones y atestados de su unidad, y que tienen que ver con diferentes aspectos de la investigación contra el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. 19/03/2019 13:29

Jesús García El papel de TV-3 y el pago por los anuncios del 1-O. El testigo está aportando detalles que tratan de corroborar la tesis de la malversación. El guardia civil explica que la presidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), el ente público que gestiona TV-3 y Catalunya Ràdio, comunicó por correo eletrónico que la campaña sobre los anuncios del 1-O "fue de pago". Núria Llorach inclusó "aportó las facturas" inicialmente. 19/03/2019 13:21

Fernando J Pérez Sorpresa para las defensas. El guardia civil que interviene ahora está respondiendo preguntas sobre los gastos del referéndum de autodeterminación del 1-O, cuando había sido citado inicialmente sobre el registro en el despacho de Josep Maria Jové. Estas declaraciones están suscitando las protestas de los letrados defensores. El juez Marchena les indica que en su turno de palabra podrán preguntarle por estas cuestiones. 19/03/2019 13:18

Fernando J Pérez La exposición de motivos de Alonso Martínez. El juez Marchena rectifica al letrado Andreu Van den Eynde, que sugiere que las preguntas al testigo no son válidas porque este no fue interrogado en fase de instrucción. El magistrado le dice que esa idea de que solo puedan testificar personas citadas en instrucción va incluso contra "la exposición de motivos de Alonso Martínez", en referencia al preámbulo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, vigente desde 1882, y redactada por Manuel Alonso Martínez, politólogo y jurista, y ministro de Gracia y Justicia. 19/03/2019 13:11

Jesús García Los dos anuncios del 1-O. El guardia civil explica ahora los dos anuncios de las vías del tren que se bifurcan emitido por TV-3 y Catalunya Ràdio. "Has nacido con la capacidad de decidir. ¿Renunciarás?", decía el anuncio. En la segunda versión, aparecía una mención explícita a la consulta ilegal del 1-O, recuerda el testigo, que enmarca los anuncios en la campaña "Civisme". 19/03/2019 13:11

Fernando J Pérez La "pertinencia encadenada". La letrada Marina Roig protesta porque el testigo está siendo interrogado por cuestiones que "desbordan" su participación concreta en los registros del 20-S. El juez Marchena le explica que el interrogatorio es "dinámico" y que unas cuestiones pueden llevar a otras. 19/03/2019 13:08

Jesús García Protesta de las defensas. Los abogados de Jordi Cuixart y Oriol Junqueras lamentan que el testigo esté dando explicaciones más allá de su participación en los registros ordenados por el juez de Barcelona en el mes de septiembre de 2017. 19/03/2019 13:06

Jesús García La investigación de los gastos del referéndum. El guardia civil explica que participó en las investigaciones para averiguar si la Generalitat empleó dinero público en la organización del referéndum. En particular, el testigo explica, intervino en "publicidad en los medios, cartelería, Unipost y Diplocat". 19/03/2019 12:59

Fernando J Pérez "Los tractores se veían aparcados en una calle próxima" al domicilio de Jové, afirma el testigo. El agente de la Guardia Civil señala que los Mossos que acudieron a la zona se mostraron dispuestos a disolver a las personas sentadas que impedían la salida de la comitiva judicial. 19/03/2019 12:58

Fernando J Pérez "La concentración [de 200 o 300 personas ante el domicilio de Jové] no inspiraba confianza de que no hubiera podido haber incidentes si hubiéramos bajado con el detenido o los efectos intervenidos", explica el agente. 19/03/2019 12:56

Fernando J Pérez "No consta en el acta" que dijeran que Jové renunciara a estar presente en el registro de la Consejería, recuerda el testigo."Si me lo hubieran comunicado, no me habría costado nada hacer una diligencia con ello". 19/03/2019 12:54

Jesús García Los abogados no dijeron que Jové renunciaba a estar presente en Economía. "Ni a mí ni a ninguno de los guardias nos dijeron que renunciaba a estar presente", dice el guardia civil a preguntas del fiscal. El testigo desmiente así uno de los argumentos más repetidos por las defensas: que renunciaron a la presencia de Josep Maria Jové y de otros detenidos en la sede de Economía. 19/03/2019 12:52

Fernando J Pérez "Era evidente que no se podía, que era imposible acceder [al despacho de Jové en la Consejería de Economía el 20-S]" 19/03/2019 12:51

Jesús García Espera de tres horas. El testigo relata que, desde que finalizó el registro hasta que llegaron los refuerzos de seguridad, pasaron unas tres horas. "Salimos de allí a las tres". 19/03/2019 12:50

Jesús García El traslado "imposible" de Jové a Economía. El testigo explica que, a mediodía y una vez finalizado el registro en casa de Jové, querían traslasdar al detenido al Departamento de Economía para registrar su despacho. "Me decían que había tal concentración de gente que de momento era imposible acceder", explica el guardia civil. Según le explicó el teniente (su jefe) por teléfono, Jordi Sànchez, entonces presidente de la Asamblea Nacional Catalana, le transmitió que no iba a permitir la entrada de vehículos de la Guardia Civil en Economía. 19/03/2019 12:50

EL PAÍS ¿Qué es el documento Enfocats? ‘Enfocats’: la profecía del Power Point que nadie conoce Los acusados han negado valor a la "hoja de ruta" incautada en los registros. 19/03/2019 12:48

Jesús García Efectivos de Mossos y policía local. El guardia civil admite, a preguntas del fiscal Javier Zaragoza, que sí había efectivos de los Mossos d'Esquadra y de la policía local frente a la vivienda de Josep Maria Jové. 19/03/2019 12:48

Fernando J Pérez El documento Enfocats. El guardia civil se refiere al documento Enfocats, una especie de hoja de ruta estratégica hacia la independencia que los líderes del procés nunca ha reconocido como cierta. "Estaba anillado en espiral, no se podía sacar ni meter nada en ese documento", afirma el testigo. 19/03/2019 12:47

Jesús García Protestas "con tractores" frente al domicilio de Jové. El guardia civil explica que frente al domicilio de Jové empezaron a concentrarse multitud de personas que cantaron a favor de la independencia y contra "las fuerzas de ocupación". "Incluso llegaron unos tractores", dice el testigo, que explica que no tenían "protección" de otras unidades de la Guardia Civil porque había muchos registros. "Había unas 400 o 500 personas". 19/03/2019 12:46

Jesús García Jové llevaba "tres teléfonos móviles" encima. El guardia civil explica que, en el momento de la detención, Jové llevaba encima "tres teléfonos móviles". Otros dos fueron hallados en su domicilio. En su casa también se encontró el famoso documento Enfocats, una de las pruebas principales que esgrimió el juez instructor, Pabo Llarena, contra los líderes independentistas. 19/03/2019 12:44

EL PAÍS ¿Quién es Josep Maria Jové? El ‘cerebro’ del ‘procés’ declarará como investigado en Cataluña el 1 de marzo El TSJC cita al diputado de Esquerra Josep Maria Jové por su papel clave en la organización del referéndum. Reportaje de hemeroteca de Jesús García. Foto: Josep Maria Jové, junto a Oriol Junqueras frente al Parlament, en una foto de archivo. (Efe) 19/03/2019 12:43

Jesús García La detención de Jové. El testigo relata la operación ordenada por el juez el 20 de septiembre de 2017. Su misión era detener a Josep Maria Jové, secretario general del Departamento de Economía y mano derecha del vicepresidente Oriol Junqueras. 19/03/2019 12:40

Jesús García Se reanuda la sesión con la declaración de un segundo agente de la Guardia Civil que participó en los registros ordenados por el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Entre otras cosas, participó en la detención y registro del domicilio de Josep Maria Jové, considerado el arquitecto del procés. 19/03/2019 12:38

Jesús García Finaliza la declaración del agente de la Guardia Civil que registró el despacho de Lluís Salvadó. Manuel Marchena ordena un receso de 30 minutos. 19/03/2019 11:53

Jesús García El registro del 20-S se hizo "con total normalidad". El testigo afirma, a preguntas del abogado Jordi Pina, que el registro en Economía "se pudo desarrollar con total normalidad", salvo por el incidente con Oriol Junqueras, que se presentó en el departamento y saludó a Lluís Salvadó. 19/03/2019 11:51

Fernando J Pérez Sobre las imágenes del 20-S. "El visionado de las imágenes de diversas cadenas de televisión [Mediaset, Atresmedia y TV3] me lo manda el instructor policial", afirma el agente testigo. "¿Cuántas horas visionó y de esas cuántas escogió?", pregunta el abogado Jordi Pina. "No las conté… ¿50, 60, 80 horas?", responde el testigo "¿Cuál fue el criterio de selección?", pregunta el juez Marchena. "Se hicieron capturas de pantalla de las partes más significativas de lo que ocurrió en la sede de Consejería, en Asuntos Exteriores y en la secretaría de Hacienda(...). ¿Más significativas de qué?", pregunta Pina, que intenta acreditar que se incorporaron solo imágenes que perjudican a los testigos y no otras que les favorecen; por ejemplo, el ambiente festivo de parte de la concentración. "Lo más significativo no creo que sea un concierto, sino el asedio a la sede de Economía". En un ambiente festivo no lo diría yo, yo vi una multitud de gente gritando contra toda persona que entrara y saliera en la Consejería que no estuviera identificada. Lo significativo no es un concierto, es el asedio a la sede de la Consejería” 19/03/2019 11:48

Jesús García La "selección" de imágenes sobre el 20-S. El abogado Jordi Pina trata de acorralar al testigo sobre el informe que elaboró a partir del análisis de imágenes de televisión sobre el 20-S. El guardia civil explica que visualizó entre "50" y "80" horas de vídeos proporcionados por tres cadenas generalistas, y que se incluyeron en el atestado "las partes más significativas". "¿Más significativas de qué?", pregunta Pina, que intenta acreditar que se incorporaron solo imágenes que perjudican a los testigos y no otras que les favorecen; por ejemplo, el ambiente festivo de parte de la concentración. "Lo más significativo no creo que sea un concierto, sino el asedio a la sede de Economía". 19/03/2019 11:47

Fernando J Pérez Testigo impertinente. "Esa pregunta se la debería hacer al instructor del atestado", le responde el guardia civil al letrado Jordi Pina. El juez Marchena le reprende. "No es a usted a quien le corresponde hacer el juicio de pertinencia o impertinencia de las preguntas". 19/03/2019 11:40

Jesús García A la búsqueda de presuntas irregularidades en los registros. Parte de la estrategia de la defensa de Oriol Junqueras pasa por denunciar las presuntas irregularidades en los registros del 20-S en el Departamento de Economía. La defensa considera que la Guardia Civil registró más dependencias de las que contenía el auto. El guardia civil admite, a preguntas de Van den Eynde, que además del despacho de Lluís Salvadó se registraron "las mesas de las secretarias" del exsecretario de Hacienda y "el cuarto de la fotocopiadora". Ese habitáculo, explica, estaba en un lugar distinto. 19/03/2019 11:33

Fernando J Pérez El juez Marchena le pide al letrado Van den Eynde, empeñado en conocer si el instructor de los atestados de la Guardia Civil se llama Baena y otros elementos que se investigan en otros juzgados, "que la estrategia defensiva esté conectada al objeto de este proceso". 19/03/2019 11:28

Jesús García El testigo se resiste a dar el nombre de su jefe. El abogado de Oriol Junqueras pregunta si el agente actuó a las órdenes de Daniel Baena. "El instructor de las diligencias es el teniente coronel jefe de la policía judicial de la Séptima Zona", declara el testigo. Cuando Andreu Van den Eynde repregunta, el testigo agrega: "Creo que con eso tiene suficiente". Se llama Baena? Le he dicho que es el teniente coronel jefe. Creo que con ese tiene suficiente. Marchena: ¿Sabe usted el nombre de este señor? Es que no sé si tengo que contestar... 19/03/2019 11:27

Fernando J Pérez Marchena reconviene de nuevo al testigo, que contesta "puede ser" a preguntas de la defensa sobre si participó en una diligencia ordenada por el juez Ramírez Sunyer. “Puede ser es una respuesta equívoca, tiene que dar una contestación, sí o no”. 19/03/2019 11:24

Fernando J Pérez Momento anecdótico en la sala. El abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, pregunta al guardia civil si cuando Salvadó fue detenido había letrado. "No, ¿por qué?", responde el agente, que en seguida se da cuenta de la impertinencia de la respuesta, ya que un testigo en un juicio está para responder preguntas, no para hacerlas. 19/03/2019 11:21

Jesús García Salvadó y la "Hacienda propia". "A Salvadó se le detuvo por desobediencia, prevaricación, malversación..." explica el guardia civil. El abogado de Oriol Junqueras, Andreu van den Eynde, pregunta por qué motivos concretos se le detuvo. "Se creía o se prevía, por su cargo de Hacienda, que estaba desarrollando las estructuras de Estado referentes a la creación de una Hacienda propia". 19/03/2019 11:21

Jesús García Turno de Vox, que pregunta por el documento Escenario de guerra hallado en el despacho de Salvadó y si allí se hablaba sobre los Mossos d'Esquadra. 19/03/2019 11:17

Jesús García La presencia de Junqueras en el registro. El guardia civil ratifica que hubo "contacto físico" entre Oriol Junqueras y Lluís Salvadó en el Departamento de Economía. 19/03/2019 11:16