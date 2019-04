Últimas noticias del juicio al ‘procés’ y Cataluña, en directo

EL PAÍS Los 20 policías son agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional, los conocidos como antidisturbios, que previsiblemente continuarán con el relato de hostilidad y resistencia, muchas veces violenta, que se encontraron en varios centros el 1-O y de la que llevan dando cuenta numerosos testigos a lo largo de varias semanas. 17/04/2019 08:41

Buenos días. El juicio del procés cierra este miércoles la Semana Santa con los testimonios de una veintena de agentes de la Policía Nacional que trataron de impedir la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal, en varios colegios de Lleida en los que resultaron heridos. 17/04/2019 08:12

Finaliza la sesión del juicio del procés. 16/04/2019 19:24

Jesús García Barricadas. "Habían colocado mesas y pupitres como formando una barricada", dice el agente sobre lo ocurrido en la Escuela Oficial de Idiomas. Dice que sufió una distensión y una contusión al retirar a la gente. "La gente de al lado aprovechaba y me daba patadas, me escupía, me insultaba... Te escupían y el de al lado estaba con el teléfono grabando para ver qué reacción hacías". 16/04/2019 19:14

Jesús García Último testigo de la jornada. El tribunal llama al último testigo de la jornada, de nuevo un agente del Cuerpo Nacional de Policía. Intervino en la Escuela Oficial de Idiomas. Explica que los agentes de orden público usaron una cizalla para fracturar la puerta exterior y llegar al patio interior, donde había 300 personas formando "una cadena humana". "Estaban entrelazadas unas con otras. En la primera fila había personas de avanzada edad y mujeres con niños". 16/04/2019 19:12

Jesús García El misterioso coche rojo. "Al parecer, el vehículo se dedicaba a pasar por la zona de seguridad grabando o haciendo fotos, no lo sabemos. Seguía a las furgonetas que entraban y salían", dice el agente sobre el incidente con el Hyundai de color rojo que supuestamente se dedicó a hacer tareas de vigilancia del Cuerpo Nacional de Policía. 16/04/2019 19:07

Jesús García 23º testigo de la jornada. Es un agente de Policía. Explica la misma escena que su compañero: vieron un Hyundai rojo merodeando por las posiciones de la policía y lo pararon. "Subió las ventanillas, hizo amago de irse...", dice. "Nos dijeron que no éramos su policía, que no tenían que obedecernos. Le pedimos que se identificara. El único que tenía la ventanilla abierta era el ocupante de atrás. Me muestra el DNI y, cuando lo voy a coger con la mano, esta persona se ríe y cierra la ventanilla y me atrapa la mano". 16/04/2019 19:05

Jesús García 22º testigo de la jornada. Es un agente de Policía. Dice que se interceptó un vehículo de color rojo y se le indicó que parase. "Era una señora la que iba conduciendo pero hizo caso omiso. Bloqueó las puertas. No nos hizo caso y además nos hablaba en catalán". 16/04/2019 18:58

Jesús García El agente de policía admite, a preguntas del presidente del tribunal, Manuel Marchena, que la sentencia fue "absolutoria" para la persona detenida por propinarle una patada 16/04/2019 18:55

Jesús García "Resistencia pasiva" en el Dalmau Carles. El abogado Jordi Pina pregunta cuál era, al margen de la acción puntual del menor de edad que propinó una patada al testigo, la actitud general de los votantes en el instituto Dalmau Carles. "Estaban sentadas en el suelo, entrelazadas. Algunas ofrecían más resistencia, otras menos, pero era resistencia pasiva", admite. 16/04/2019 18:54

Jesús García 21º testigo de la sesión. Es un agente de policía que intervino en el instituto Dalmau Carles (Girona). "Me dieron una patada en el pecho, la patada me desequilibró. Detuvimos a la persona, que ofreció una gran resistencia". El agente explica que fue trasladado a la comisaría de la policía en Girona. La actitud de la masa era de "resistencia pasiva" y la persona que le dio la patada estaba sentada. 16/04/2019 18:49

EL PAÍS Hemeroteca | La actuación policial del 1-O. En la imagen, agentes antidisturbios de la Policía Nacional forman un cordón de seguridad en los alrededores de un colegio de Barcelona. En la sesión de hoy ha declarado una veintena de agentes que participaron en los operativos. (Foto: Alberto Estévez, Efe) 16/04/2019 18:47

Jesús García 20º testigo de la sesión, que se acerca a la recta final. No hay demasiada variedad en esta jornada: se trata de un subinspector del Cuerpo Nacional de Policía que intervino en el dispositivo del 1 de octubre. También participó en la Escola Verd (Girona), donde resultó herido en la cara, a la altura del ojo. "No pudimos entrar, porque llevábamos los chalecos de policía. Nos metimos debajo de un portal porque estaba la gente bastante alterada y violenta". Los compañeros de intervención les abrieron un pasillo. "En ese momento, la gente se abalanzó sobre nosotros", dice. Él mismo recibió varios golpes en la cabeza y en la espalda. Recibió finalmente un golpe en la cara y se desequilibró hasta que unos compañeros le socorrieron. 16/04/2019 18:38

Jesús García 19º testigo del día. Es otro agente del Cuerpo Nacional de Policía. Intervino, también, en la Escola Verd de Girona. Fue lesionado "en la confrontación con la masa", cuando los policías intentaban abrir hueco. "Sufrí una patada en los genitales". El fiscal Jaime Moreno pregunta si ese incidente se produjo antes de que los policías utilizaran las defensas. Es una pregunta que pretende demostrar que la violencia no fue provocada por la acción de los policías, sino que surgió por propia iniciativa por parte de algunos de los concentrados. El agente responde que sí. 16/04/2019 18:33

Jesús García Bronca de Marchena a Benet Salellas. El abogado de Jordi Cuixart pregunta al agente si por "masa" entiende los "ciudadadanos que estaban votando" el 1-O. Manuel Marchena le interrumpe y dice que la pregunta es impertinente. "Llevamos 20 sesiones hablando de la masa. Y usted ahora quiere enterarse de qué es, en términos policiales, la masa. Usted quiere ahora un debate con el testigo", dice Marchena. 16/04/2019 18:30

Jesús García 18º testigo del día. Es un agente de la Policía. Dice que sufrió "muchos golpes" en la escuela en la que intervino (Escola Verd, de Girona) y que tuvo como consecuencia "un gran hematoma" en la pierna izquierda. Dice que los bomberos "tenían la voz cantante" y les increpaban. "Siempre había alguien que nos lanzaba algo con la intención de que tropezáramos", dice sobre la salida del centro de votación. 16/04/2019 18:26

Jesús García El abogado de Jordi Cuixart pregunta al testigo: "¿Vio usted a personas con heridas sangrantes?". "No", responde el agente. Y con esa negativa finaliza su brevísimo paso por el Tribunal Supremo. 16/04/2019 18:23

Jesús García "Nos lanzaron una maceta desde uno de los balcones, con suerte de que no dio a nadie", sigue explicando el agente a preguntas del fiscal Jaime Moreno. El policía dice que tuvieron que utilizar las defensas para repeler agresiones. 16/04/2019 18:21

Jesús García El agente explica que intervino en otros tres centros, en los que se pudo acceder "sin ningún problema". En el primero de ellos, donde sí hubo incidentes, tardaron más de 40 minutos en retirar a los ciudadanos. 16/04/2019 18:19

Jesús García Se reanuda la sesión con el 17ª testigo. Es un agente de Policía. Fue lesionado en el cuádriceps en una intervención en Girona. "Intentando quitar la marabunta de gente, al empujarnos el oficial jefe de mi equipo cayó al suelo. Comenzaron a agredirle. Otro compañero y yo intentamos meternos en medio para que no le golpearan. Me dieron una patada o un rodillazo, no llegué a ver a la persona". 16/04/2019 18:17

Jesús García El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ordena un receso de 20 minutos. 16/04/2019 17:49

Jesús García Defensas "para repeler las agresiones". "Recuerdo a un agente mío que no podía respirar por la presión de la gente. Transmití la orden de mi supserior de que utilizaran las defensas para repeler las agresiones", explica el inspector a preguntas del abogado Jordi Pina, que le ha interrogado, entre otras cosas, sobre si vio a los manifestantes con las manos levantadas y en actitud no violenta. 16/04/2019 17:43

Jesús García Inspector herido. Explica que sufrió "contusiones en la boca", pero no puede explicar exactamente en qué momento pasó. "Imagino que fue cuando nos tuvieron contra la tapia". "Alguna vez incluso me caí al suelo y recibí una patada, puñetazos...", añade el testigo. 16/04/2019 17:36

Jesús García El inspector cuenta que comunicó el auto del TSJC, pero que los ciudadanos se opusieron e insultaron a los policías. "Nos acometieron y empujaron a todo mi grupo contra la tapia del colegio, desde el cual nos arrojaban botellas, cascotes..." Dice que, después de 40 minutos, se dio la orden de utilizar las defensas. 16/04/2019 17:34

Jesús García 16º testigo de la relación de policías que declaran este martes ante el Tribunal Supremo. Es un inspector de la unidad de intervención (UIP) de la Policía que también intervino en la Escola Verd, de Girona. Estuvo presente en esa escuela desde el primer momento. 16/04/2019 17:31

Jesús García El abogado de Jordi Cuixart, Benet Salellas, pregunta si la policía avisó a los votantes de que iban a utilizarse las defensas. "A los ciudadanos se les avisó previamente de la orden, de la misión... Primero se utilizaron salvas y, aun así, no utilizaron las defensas hasta que ya les tenían machacados". 16/04/2019 17:27

Jesús García Las pautas de la coordinación. La abogada de Joaquim Forn, Judit Gené, pregunta al inspector jefe si recibió alguna instrucción para coordinarse en el dispositivo. "¿Recibió que si necesitaba el apoyo de Mossos debían hacerse?", inquiere. "No, eso me supera a mí. Teníamos un mandato judicial. Si no se estaba cumpliendo, procedíamos a cumplirlo garantizando en la medida de lo posible la seguridad ciudadana". 16/04/2019 17:19

Jesús García La dificultad de grabar imágenes del 1-O. "Eran cámaras que se llevaban en la mano, no eran go-pros, con lo cual resulta muy complicado. El personal que las lleva no es especializado. Depende un poquito de la pericia de cada uno y de la situación", explica el inspector jefe a preguntas de la Abogacía del Estado. El testigo dice que algunas se perdieron por los enfrentamientos con los ciudadanos y que las llevaban también en algunos casos como "elemento disuasorio". "No es un medio que tengamos protocolizado, se graba cuando se puede. Depende del factor humano. Si se da cuenta de apretar el botón, si no..." 16/04/2019 17:15

Jesús García El papel de los bomberos. "Había una línea de bomberos, con su equipación oficial, de forestales de la Generalitat...", explica el inspector jefe. Esos dos cuerpos (Bomberos y Agentes Rurales) exhibieron su "hostilidad" a las cuerpos de seguridad. 16/04/2019 17:14

Jesús García Herido en la valla de la Escola Verd. El inspector jefe explica que se aproximaron a la valla para saltarla cuando resultó herido. "Recibí un golpe en el dedo meñique bastante fuerte. Estuve unos días con el dolor, pero sin más". 16/04/2019 17:07

Jesús García El uso de la fuerza. El inspector jefe explica que dio orden de utilizar las defensas "para distanciar a la gente que les estaba agrediendo". Con eso y el grupo de apoyo se logró hacer un pasillo para acceder a la Escola Verd. 16/04/2019 17:05

Jesús García 15º testigo de la jornada. Es un inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía. El fiscal Jaime Moreno releva a Consuelo Madrigal en el interrogatorio. El inspector era el coordinador en Girona de la unidad de intervención policial (UIP). El fiscal pregunta por su intervención en la Escola Verd de Girona. Los policías estaban siendo "agredidos" por un numeroso grupo de personas, cuenta el inspector. "Les tenían bloqueados y confinados. Estaban utilizando la violencia contra ellos. Entonces llegué yo. Ordené a otro grupo que viniera a dar apoyo. Di orden de utilización de la defensa, ninguno la estaba utilizando pese a que sufrían una agresión bastante violenta". 16/04/2019 17:04

Jesús García Agente herido. El policía explica que había "gente en el suelo" y que, en un momento dado, mientras veía a compañeros caer al suelo, sufrió una agresión. "De golpe y porrazo, noté una patada en los testículos que fue brutal. Me fui a por él, pero se zafó. Me empezó a doler... Era insoportable. La gente le ayudaba a marcharse. 16/04/2019 16:55

Jesús García 14º testigo de la jornada. Es un agente del Cuerpo Nacional de Policía. Participó en el operativo del instituto Tarragona el 1-O. Formaba parte del grupo de agentes de paisano. Relata que los ciudadanos les lanzaron objetos, escupitajos ("a mí me dio uno en la cabeza") y les insultaron. 16/04/2019 16:52

Jesús García Preguntas sobre agresiones policiales. Las defensas tratan de probar que también hubo agresiones por parte de la policía en los colegios electorales. Esas agresiones constan, supuestamente, en los vídeos grabados el 1-O y que Manuel Marchena ha ordenado que no se exhiban durante la testifical, aunque sí se verán más adelante. "¿Vio patadas de policías a gente en el suelo? ¿O puñetazos?", pregunta Marina Roig. "No", responde el subinspector. 16/04/2019 16:50

Jesús García ¿Insultaban todos o unos pocos? El abogado Jordi Pina intenta dejar claro que los insultos fueron proferidos por algunos ciudadanos, no por todos. "¿Eran todas las personas las que cantaban al unísono?", pregunta el letrado. "La gran mayoría", cuenta el subinspector. Al final, sin embargo, admite que los "cánticos" sí que eran más corales que los insultos. 16/04/2019 16:49

Jesús García Intervención en el instituto Pont del Diable. La actitud era "parecida", declara el subinspector. Dentro encontraron material electoral que "estaba a la vista". Y a la salida recibieron también "insultos y amenazas de muerte". No vio a agentes de los Mossos d'Esquadra, señala. 16/04/2019 16:46

Jesús García Acuerdo con el PDeCAT. "Nos arrojaron una naranja y un refresco", cuenta el subinspector sobre lo ocurrido en el instituto Tarragona. Dice que finalmente "llegaron a un acuerdo" con responsables del PDeCAT y que les entregaron urnas. Un grupo de ciudadanos "más radicales", explica el testigo, llamaron "traidores a los responsables del PDeCAT que habían entregado las urnas". 16/04/2019 16:44

Jesús García 13º testigo de la jornada, un subinspector de Policía. Intervino en el instituto Tarragona. "Había 200 personas impidiéndonos el paso. Pero pudimos llegar a una puerta donde ya se sentaron y nos impedían entrar al instituto", dice. Tanto ellos (policía judicial) como orden público estuvieron levantando a las personas del suelo para acceder al centro. El subinspector afirma que recibió un golpe. "Por detrás me dieron un empujón y me golpeé contra el quicio de una puerta. Caí al suelo y me golpeé con el brazo derecho". 16/04/2019 16:42

Jesús García El agente explica que resultó levemente herido y que se le administraron "antiinflamatorios y calmantes". La salida del instituto, cuenta, también fue complicada. El esquema de interrogatorio de la fiscal Consuelo Madrigal se repite y pregunta también si había una patrulla de Mossos. Las respuestas de los policías también se repiten: estaban en actitud de absoluta "tranquilidad". 16/04/2019 16:35

Jesús García Sin poder acceder al interior. El agente explica que no pudieron acceder al interior del local. Dentro había "20 o 30 jóvenes radicales con las caras tapadas". El jefe de la unidad decidió entonces "no fracturar la puerta" porque hubiera sido más grave. Después, sin embargo, los jefes policiales mantuvieron conversaciones con una "interventora" y se llegó al acuerdo de que se les entregaran urnas. 16/04/2019 16:33

Jesús García Duodécimo testigo de la jornada. Es un agente del Cuerpo Nacional de Policía que explica otra intervención en el instituto de Tarragona. "Empezamos a recibir insultos, amenazas de todo tipo... Y también lanzamiento de algún objeto". Dice que los compañeros de orden público estaban "sobrepasados" y que "costó mucho" apartar a las personas. "Se les iba apartando hacia un lado del patio para crear una zona de seguridad". 16/04/2019 16:32

Jesús García Ciudadanos a por las urnas. "A la salida, hubo altercados y cargas", sigue el oficial sobre lo ocurrido en el instituto Tarragona. "La gente se echaba encima de las fuerzas para evitar que se llevaran las urnas". El testigo explica que los Mossos d'esquadra mantuvieron una actitud "pasiva totalmente". A preguntas de la fiscal, dice que también intervino en el instituto Pont del Diable. "La dinámica era la misma, se trataba de bloquearnos el acceso a las urnas". 16/04/2019 16:24

Jesús García Undécimo testigo de la jornada. Es un oficial del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) que participó el 1-O en el instituto público Tarragona, en la ciudad homónima. "A nuestra llegada se nos insultaba, se nos increpaba... Alguna amenaza... ", cuenta el oficial. Las unidades de intervención, añade, "abrieron paso" y formaron un "pasillo". En el interior, hubo "una sentada" y una "resistencia pasiva". Pero añade que hubo "bastantes problemas", como "empujones y agresiones". "A mí me dieron una patada en los testículos", cuenta el oficial. El testigo dice que finalmente lograron acceder al material porque se produjo "una negociación con las personas atrincheradas" y que, al cabo de 30 minutos, convinieron en entregar algunas urnas. 16/04/2019 16:22

Jesús García Intervención en el instituto Torreforta, también en Tarragona, donde se encargó de realizar grabaciones. La Abogacía del Estado y la acusación popular (Vox) renuncian a formularle preguntas. El abogado Jordi Pina pregunta por las grabaciones en Torreforta. "¿Pudo usted grabar si un compañero suyo dio un puñetazo?" El agente responde que eso no lo vio pero cita una agresión a un compañero. 16/04/2019 16:17

Jesús García Décimo testigo de la jornada. Es un agente del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) que intervino, de paisano, en el instituto Comte de Rius de Tarragona. La fiscal Consuelo Madrigal pregunta qué pasó. El policía responde que fueron recibidos con insultos y que había tensión, y que su función era evitar que las puertas del instituto estuvieran cerradas. "Cuando intentaban cerrar y la intentábamos asegurar, se detectaba que estábamos para eso. Y entonces nos daban empujones y más intentos de cerrar la puerta". A la pregunta de si resultó herido, responde que "simplemente" recibió "unas contusiones" en ese forcejeo en la puerta. 16/04/2019 16:15

Jesús García La búsqueda de las urnas.El inspector explica que participó en el operativo en un instituto de Tarragona. "Se consiguieron intervenir varias computadoras, papeletas, sobres... Se encontró una urna de metacrilato, pero el resto no aparecieron. Se decidió encontrarse en la planta de abajo. Explica el inspector que recibió un puñetazo en la ceja. 16/04/2019 16:09

Jesús García Se reanuda la sesión con el noveno testigo del día. Es un inspector de la Policía que participó en el dispositivo del 1-O. 16/04/2019 16:06

Jesús García El presidente del tribunal, Manuel Marchena, interrumpe la sesión hasta las 16.00 por la participación de algunos miembros del tribunal en las reuniones de la Junta Electoral Central (JEC). La vista se reanudará con la declaración de otros 15 agentes y mandos del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) que participaron en el dispositivo del 1-O. 16/04/2019 12:44

Jesús García El papel de los Mossos. "Antes de entrar al colegio había una pareja uniformada y un coche a escasos cinco metros del colegio. No hicieron nada. Actitud pasiva". 16/04/2019 12:36

Jesús García Turno del octavo testigo de la sesión. Se trata de un agente del Cuerpo Nacional de Policía. Participó también en el instituto Torreforta (Tarragona) el 1-O, donde fue lesionado. "Se sentaron de manera organizada en el suelo para impedir nuestro acceso. Nos agarraban en los pies, nos pisaban... Teníamos que ir esquivando los cuerpos para no pisarlos a ellos". 16/04/2019 12:35

Fernando J Pérez El octavo testigo es compañero de los agentes anteriores. 16/04/2019 12:35

Fernando J Pérez El séptimo testigo es otro agente de la Policía Nacional. Este miembro de las fuerzas de seguridad intervino el 1-O en Tarragona y fue lesionado. "A la hora de salir del colegio Torreforta yo iba grabando. Alguien de forma sorpresiva me golpeó en la mano y se me cayó el teléfono al suelo, al agacharme me dieron un puñetazo en la cabeza". 16/04/2019 12:29

Fernando J Pérez La actuación policial en el instituto Torreforta, sobre la que está declarando el agente, está siendo investigada en un juzgado de instrucción de Tarragona. 16/04/2019 12:25

Fernando J Pérez El juez Marchena pide a los abogados que no formulen sus preguntas partiendo de versiones que ellos consideran probadas o acreditadas. 16/04/2019 12:23

Fernando J Pérez "Directamente me la esclafó en la cabeza [la urna] y me hizo un chichón", explica el agente. "Había dos mossos fuera del colegio, que no se acercaron para nada", recuerda. 16/04/2019 12:20

Fernando J Pérez El sexto testigo es un oficial de policía. Este agente resultó lesionado en el Instituto Torreforta, de Tarragona: "Fui golpeado con una urna en la cabeza", cuenta. "Cuando intentamos salir, en el hall había unas 50 o 60 personas que cuando abandonábamos el centro trataron de arrebatarnos las urnas. Uno lo consiguió y cuando me acerqué me dio con ella en la cabeza". 16/04/2019 12:17

Fernando J Pérez "Intervinimos dos urnas porque una nos la quitaron y no la pudimos recuperar", afirma el agente policial, que recuerda que los Mossos no participaron para nada. "¿Los que estaban dentro del colegio gritaban "Democracia"?, pregunta la abogada Marina Roig. "Sí, y también hijos de puta, y fascistas y solo sabéis hacer esto", contesta el agente. 16/04/2019 12:16

Fernando J Pérez "Yo tuve dos lesiones, me di un golpe en la mano izquierda cuando intentaron quitarme una urna y otro en la tibia derecha. Otros cuatro agentes fueron lesionados. Nos arrebataron las tres urnas", explica el policia. 16/04/2019 12:09

Fernando J Pérez El agente, quinto testigo de la jornada, intervino en el Instituto Torreforta de paisano. "La entrada la hicimos de paisano para que no nos cerraran la puerta. Tras traspasar la puerta exterior, atravesamos el patio y llegamos a la puerta del colegio propiamente dicho. Había 60-80 personas que se sentaron. Nos quedamos entre la masa. Empezó la agresividad, la hostilidad, golpes, nos tiraron pellizcos, insultos también hubo" 16/04/2019 12:07

Fernando J Pérez Se reanuda el juicio tras el receso. 16/04/2019 12:06

Jesús García El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ordena un receso de 20 minutos. 16/04/2019 11:33

Jesús García El abogado Àlex Solà (Jordi Cuixart) pregunta si sabía que la escuela Projectes era concertada. "No lo vi. Nadie me comentó nada", responde. 16/04/2019 11:33

Jesús García El uso de la fuerza en el Dolors Monserdà. El abogado de Oriol Junquers pregunta cómo se retiró a las personas del colegio electoral. "Tal como se retira a una persona que no quiere retirarse. Entiendo que se le agarra de los brazos... Fue normal", dice el inspector "¿No vio que se quitara a la gente estirando de los pelos, por la entrepierna a las mujeres o por el cuello?", pregunta el abogado Andreu Van den Eynde. "Yo no lo vi", responde. 16/04/2019 11:27

Jesús García Infiltrado para ver los resultados y el coche de Mossos con urnas. El inspector explica que logró mezclarse con los ciudadanos y que vio cómo se "proclamaban unos resultados" frente al colegio, en los que había "muchos votos a favor y pocos en contra". Vio entonces unos "distintivos luminosos" que pararon frente a la puerta. El inspector dice que posteriormente supo que era un vehículo de los Mossos d'Esquadra. "Se veía claramente que había dentro urnas", dice el inspector, que tomó nota de la matrícula. 16/04/2019 11:25

Jesús García El organizador que salió del baño. "Vimos a una persona que salió del baño. Le preguntamos si era organizador o responsable. De forma muy nerviosa, lo niega, aunque lleva colgada una tarjeta o distintivo similar a un interventor de unas elecciones convencionales", cuenta el inspector. 16/04/2019 11:22

Jesús García Falsos cochecitos de bebé. La gente del colegio Dolors Monserdà estaba "agarrada con fuerza", explica el inspector. "Vi a una señora con un carrito de bebé en el que no había ningún bebé, e iba de un lado a otro interponiéndose en la actuación policial". 16/04/2019 11:20

Jesús García El abogado en la actuación en el Dolors Monserdà (Barcelona). "Una persona solicitó que le fuera mostrado el auto. Estuvo en una actitud poco colaborativa hasta que fue invitado a retirarse", dice el inspector sobre la presencia del abogado Andreu Van den Eynde en la escuela. El testigo, sin embargo, no ha citado el nombre del letrado. 16/04/2019 11:20

Jesús García La salida de la escuela Projecte. El inspector explica que se encontró alguna urna y también sobres, papeletas y ordenadores. Las unidades de intervención tuvieron que facilitar también la salida. "Cuando accedemos a la carrera a los vehículos, golpearon el coche, lo zarandearon..." Dice que tuvieron que abandonar el lugar de forma muy cuidadosa para no lesionar a nadie. 16/04/2019 11:18

Jesús García La actuación en la escuela Projecte. El inspector dice que observó una "masa muy concurrida de gente" a las puertas del colegio, "gritando y con actitud un poco crispada". Los agentes retiraron a la gente del perímetro "no sin dificultad" y llegaron al patio, donde hicieron un pasillo de seguridad. "Hubo que retirar a más personas de avanzada edad que estaban allí. Se les retiró cuidadosamente. Y se comprobó que la puerta de entrada estaba cerrada también. La fuerza de orden público tuvo que abrirla y entramos los no uniformados". Hubo "resistencia", pero el inspector no relata agresiones. "No querían abandonar el sitio". 16/04/2019 11:15

Jesús García El tribunal llama al cuarto testigo del día, inspector del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). Actuó en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, donde participó en dos colegios electorales: la escuela Projecte y el Dolors Monserga. 16/04/2019 11:11

Fernando J Pérez "Pude ver un carro de niño pequeño cuando llegué al colegio [Dolors Monserdà], pero curiosamente no había ningún niño dentro", explica el agente. 16/04/2019 11:09

Fernando J Pérez El juez Marchena reprende al abogado Àlex Solà por la impertinencia de sus preguntas y cuando este letrado le señala que preguntas similares le han sido permitidas a la Fiscalía. 16/04/2019 11:08

Fernando J Pérez "Teníamos que hacer vigilancia en general, nada específico sobre los Mossos", le contesta el testigo al abogado Jordi Pina, cuando este le pregunta si sus mandos les ordenaron vigilar a la policía autonómica. 16/04/2019 11:05

Fernando J Pérez "En el patio había ancianos y también niños, se les retiró cuidadosamente", explica el agente. 16/04/2019 11:01

Fernando J Pérez El letrado Van den Eynde pregunta al testigo si la unidad en la que iba integrado grabó su actuación. 16/04/2019 11:01

Fernando J Pérez El agente relata que en uno de los colegios vio venir un vehículo camuflado Volkswagen Polo, del que salieron dos personas con urnas, y a los cinco minutos llegó un Seat Ibiza, cuyos ocupantes se llevaron las urnas, todo ello en presencia de los Mossos. 16/04/2019 10:58

Fernando J Pérez "Las UIP [Unidades de Intervención Policial] separaban con las defensas a las personas que trataban de acceder a la zona de seguridad. Hubo empujones, patadas...", recuerda el agente. "Encontré una urna que estaba escondida en una cámara frigorífica". 16/04/2019 10:55

Fernando J Pérez "En el Dolors Monserda, se acercó un señor que se identificó como abogado [el letrado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde] y empezó a hablar con el instructor del acta, que estaba a mi lado, le requirió el auto y se puso a leerlo, yo me puse a otra cosa", recuerda el agente. 16/04/2019 10:53

Fernando J Pérez "En el repliegue, la gente empezó a golpear los vehículos, golpeaban e insultaban". "Había un vehículo de los Mossos, en ningún momento prestaron colaboración". 16/04/2019 10:51

Fernando J Pérez "En el colegio Projecte había una masa grande de personas, con ancianos, jóvenes y me llamó la atención un chico joven con síndrome de Down", explica el agente. "Se rompió una chapa que había en la puerta y se pudo entrar". 16/04/2019 10:50

Fernando J Pérez "Los Mossos se dedicaban simplemente a observar, algo meramente contemplativo, no se dirigieron a nosotros en ningún momento", explica el agente. "A la salida la gente insultaba" 16/04/2019 10:49

Fernando J Pérez En el colegio Projecte. "Finalmente la UIP consiguió levantarlos y usaron una maza para entrar. Había unas 15 personas en el interior. Se pide que se identifique el responsable y había una persona que dice que no habla con encapuchados, empezamos a abrir puertas. Al final, los compañeros encontraron el material". 16/04/2019 10:48

Fernando J Pérez El escolta de Ponsatí. "Vi que Clara Ponsatí tenía dos hombres a su lado pero no vi que fueran sus escoltas, lo supe a posteriori, una de las personas sacó la acreditación y dijo que era "compañero", era mosso d'esquadra". 16/04/2019 10:46

Fernando J Pérez El segundo centro de votación al que acudió el agente fueron los Servicios Centrales de la Consellería d'Ensenyament. "Podía haber unas 230 personas, cuando nos vieron llegar la gente se sentó en el suelo e hicieron barreras humanas, entrelazados junto a la puerta", explica. "Cuando llegamos había una señora [la exconsejera Clara Ponsatí] que estaba gritando que quería entrar, que esa era su casa, estaba en el suelo, en actitud bastante nerviosa". 16/04/2019 10:45

Fernando J Pérez En el Infant Jesus se le encomienda vigilar los vehículos camuflados, no accedió al colegio ni vio la puerta. "Había gente que entraba y salía, pero no vi mossos, solo escuchaba voces", explica. "Cuando llegaron los compañeros me dijeron que se había abortado la actuación al ser un colegio privado y fuimos al siguiente". 16/04/2019 10:43

Fernando J Pérez El tribunal llama al tercer testigo de la jornada, un agente de Policía Nacional. Este intervino el 1 de octubre en el distrito barcelonés de Sarrià-Sant Gervasi, en cuatro colegios, entre ellos, el Infant Jesus, Projecte, Dolors Monserda. El agente actuó de paisano en funciones de información. 16/04/2019 10:40

Jesús García "Ni mucho menos hubo compañeros pegando a personas en el suelo. Tampoco recuerdo a policías pegando puñetazos", dice el inspector a preguntas de la abogada. 16/04/2019 10:38

Jesús García La abogada Marina Roig (Jordi Cuixart) pregunta si llevaban cámaras para grabar la actuación policial en el instituto Campclar. Responde el inspector que él y los agentes de su unidad no, pero que el equipo que llevaba la entrada "sí hizo fotos con el móvil a los que estaban en las mesas electorales". 16/04/2019 10:34

Jesús García Turno de las defensas. El abogado Jordi Pina -que defiende a Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull- pregunta detalles sobre la intervención en los cuatro centros citados por el inspector. "No vi a nadie usar las defensas", responde. Asegura que tampoco vio a ciudadanos lesionados. "Hubo gente que cayó al suelo cuando se abalanzaron sobre nosotros". 16/04/2019 10:33

Jesús García La intervención en Urbanismo. El inspector relata que también intervino en la sede de Urbanismo (no aclara en qué localidad). "Recibimos lanzamiento de piedras, mecheros y demás..." En ninguno de los casos, subraya, recibieron "colaboración de los Mossos". 16/04/2019 10:31

Jesús García "Cuatro compañeros fueron lesionados, otro recibió arañazos en el brazo y otro también un golpe en el hombro", sigue el inspector ahora sobre otra intervención. Finalmente, llegaron más funcionarios de la unidad de intervención y "calmaron" la situación. 16/04/2019 10:28

Jesús García La negociación en el Sant Pere y Sant Pau (Tarragona). "Cuando nos vieron llegar, cerraron las puertas, se sentaron ocupando todo el espacio para impedir la entrada. Había 50 personas. Otro grupo se puso detrás. Para evitar lesiones a las personas, estuvimos negociando con las personas de allí". En particular, con bomberos de Tarragona que estaban entre los votantes. Dice el inspector que finalmente accedieron a entregarles siete urnas, una de ellas con papeletas. 16/04/2019 10:27

Jesús García Dos mossos de uniforme dentro del colegio electoral. "Había dos mossos de uniforme en el interior del colegio, como si estuvieran en unas elecciones normales", dice el inspector sobre la presencia de dos agentes en el interior del instituto Campclar. "Cuando entramos, se apartaron y no establecieron ni contacto visual, no hubo nada con ellos". 16/04/2019 10:25

Jesús García Intervención en el Campclar. El inspector explica que había un "tumulto" y que la gente "estaba intentando cerrar la puerta". "intentamos impedirlo y me llevé un golpe en las costillas, creo que con la puerta. Fue en el forcejeo. No sé cómo fue". 16/04/2019 10:24

Jesús García Turno del segundo testigo de la jornada. Es un inspector del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) que instruyó el acta sobre la intervención en dos colegios electorales del 1-O en Tarragona: el instituto Campclar -donde fue lesionado- y el Sant Pere y Sant Pau. 16/04/2019 10:22

Fernando J Pérez "Yo no impacté con un pie, me dieron varias patadas, la gente se resistía activamente a ser levantada. Hacían aspavientos con las piernas y me dieron en las manos, en las piernas y demás", explica el policía. 16/04/2019 10:19

Fernando J Pérez El letrado Àlex Solà, defensor de Jordi Cuixart, con su ya característico bolígrafo amarillo en el bolsillo de la camisa, interroga al testigo. Le pregunta sobre si se usaron las defensas reglamentarias a la llegada al colegio electoral Escuelas Pías. "El tema del uso de la defensa, no es un objeto contundente, la usamos de muchas maneras, el golpeo con la misma es lo menos que hacemos con ella". 16/04/2019 10:17

Fernando J Pérez "A la gente que estaba por el suelo se la levantó y se la acompañó fuera, no vi golpes en el suelo, ni lanzamientos de ciudadanos al suelo ni puñetazos", afirma. 16/04/2019 10:14

Fernando J Pérez "Hice uso de la defensa cuando tuve que ir en auxilio de un grupo que se había quedado bloqueado. Golpeábamos en zonas no vitales, en las piernas, de la forma reglamentariamente prescrita", asegura el agente. "A un compañero, se me olvidó comentarlo antes, le tiraron una moto", rememora. 16/04/2019 10:13

Fernando J Pérez "En ese colegio [Escuelas Pias] no vi a ningún mosso", cuenta el agente. "A la salida nos tiraron vallas de obra, conos, tuvimos que salir escoltados para subir a los furgones y tuvimos que dar la vuelta en auxilio de unos compañeros que se quedaron bloqueados. "Le diría que hubo más violencia a la salida que a la llegada, mucha más", recuerda el policía. 16/04/2019 10:11

Fernando J Pérez "En el Pau Claris me dieron una patada en la mano", afirma el testigo. 16/04/2019 10:08

Jesús García "No hubo agresiones violentas, pero sí muchos aspavientos", dice sobre la actitud de los votantes. El agente explica que, cuando llegaron al interior del local, hubo "nuevos intentos por acceder a la zona". El testigo fue lesionado. "Fue un cúmulo. El impacto fuerte mío fue en el Pau Claris, donde me dieron una patada en la mano". 16/04/2019 10:08

Fernando J Pérez "Había mucha hostilidad, mucha gente por todos los lados, el recibimiento fue bastante hostil. Había gente bloqueando las puertas y acercándose a las furgonas. Conformamos dos columnas para aproximarnos a la puerta, penetramos por la masa y quitamos a las personas una a una", explica. "Hubo enfrentamiento físico, resistencia fuerte y violenta, braceos, pateos y aspavientos, no agresiones directas", afirma 16/04/2019 10:07

Jesús García "Había mucha gente, hostilidad y violencia", explica el agente, que describe el "recibimiento" de los ciudadanos a las fuerzas de seguridad en las Escoles Pies. "Había gente bloqueando las puertas, acercándose a furgones..." 16/04/2019 10:06

Jesús García Comienza la sesión con la declaración de un agente del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) que participó en la intervención del 1-O en las Escoles Pies de Sant Antoni, en Barcelona. 16/04/2019 10:05

Fernando J Pérez Empieza la 32ª sesión del juicio. El primer testigo es un agente de Policía Nacional. Este miembro de la Unidad de Intervención Policial actuó el 1 de octubre en las Escuelas Pías de San Antonio, con funciones de orden público. "La misión de mi equipo era abrir una canal para que los compañeros accedieran al colegio". 16/04/2019 10:04

Fernando J Pérez Buenos días. En breves momentos comenzará en el Supremo la 32ª jornada del juicio del procés, dedicada al interrogatorio de agentes antidisturbios de la Policía Nacional que actuaron en diferentes ciudades catalanas el 1-O. 16/04/2019 10:02

Un año y medio en la cárcel. El expresident Carles Puigdemont ha recordado en un tuit a sus compañeros encarcelados: "Un año y medio en la cárcel sin cometer ningún delito, sin pruebas, con testigos vergonzosos. Querer la independencia, querer a la República, defender los derechos democráticos. Queridos Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, vuestra dignidad es la vergüenza de los represores". 16/04/2019 09:57

Las intervenciones del 1-0. Los antidisturbios de la Policía Nacional darán cuenta de sus intervenciones, principalmente en varios centros electorales de Tarragona y Girona durante el referéndum del 1 de octubre de 2017. 16/04/2019 09:32

Buenos días. Este martes se celebra la trigésimo segunda sesión del juicio del procés, en la que intervendrán 22 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) a petición de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que buscan reforzar sus tesis acusatorias con los relatos de violencia, agresividad y hostilidad que vienen exponiendo en el juicio policías y guardias civiles. 16/04/2019 08:12

Jesús García Finaliza la sesión. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, da por finalizada la vista. La sesión se reanudará este martes a las 10 horas, como es habitual en el calendario judicial del 'procés'. 15/04/2019 19:47

Jesús García Agentes de los Mossos. El policía explica la presencia de Mossos d'Esquadra en los alrededores de los colegios electorales. "Creo que eran de seguridad ciudadana". La abogada de Joaquim Forn pregunta si vio a algún 'mosso' "con indumentaria para intervenir". "No", responde el agente. 15/04/2019 19:45

Jesús García La intervención en la Escola Mediterrània. Explica el agente que se formó "un gran revuelo" y que hubo "agresiones" a la policía en esa escuela de la Barceloneta. "Mucho forcejeo de brazos, puñetazos, patadas y algún lanzamiento de algún objeto". Dice que fue lesionado "a lo largo del día", que fue "el cúmulo de todo". Acabó la jornada con "las muñecas abiertas, de tanto forcejeo" y con un hombro "dislocado". 15/04/2019 19:40

Jesús García Turno del 17º testigo (y último) de la vista de este lunes en el Tribunal Supremo. Se trata de un agente del Cuerpo Nacional de Policía que, como sus compañeros, intervino como fuerza de orden público en colegios electorales el 1-O. Este testigo intervino en la Escola Mediterrània, Pau Claris y Sant Antoni (Escola Pia). 15/04/2019 19:37

Jesús García Lesionado por un paraguas. El policía explica que resultó lesionado en una muñeca por el lanzamiento de un paraguas durante una de las intervenciones policiales. 15/04/2019 19:31

Jesús García El policía explica la intervención en la Escola Mediterrània, en el barrio de la Barceloneta de Barcelona. Ese fue uno de los puntos más conflictivos de toda la jornada del 1-O. El agente explica que los concentrados bloquearon el acceso a los policías. 15/04/2019 19:27

Fernando J Pérez El tribunal ordena que pase el decimosexto testigo, otro policía de las fuerzas antidisturbios. Este agente intervino en los colegios Escola Mediterrània, Pau Claris y San Antoni (Escola Pia). 15/04/2019 19:25

Fernando J Pérez "En el momento del repliegue en el Ramón Llull avanzamos por la calle Cerdenya hasta la esquina con Diputación y vienen los compañeros seguidos por una masa de 500 personas encabezadas por los bomberos de uniforme. Recibo el impacto de un objeto en el brazo. Se lanzaban vallas, piedras, sillas, adoquines, algún cono de obra...", explica el agente. 15/04/2019 19:19

Fernando J Pérez El decimoquinto testigo es otro policía de la UIP. El agente iba en un grupo que apoyaba a otro que actuó en Hospitalet. 15/04/2019 19:17

Fernando J Pérez El agente relata el lanzamiento de objetos en la retirada de las Escuelas Pías, incluyendo escombros como "un trozo de un sanitario". 15/04/2019 19:10

Fernando J Pérez El decimocuarto testigo es un oficial de policía. Este agente formaba parte de la UIP que intervino en la Escola Mediterrània, el Pau Claris y las Escuelas Pías. 15/04/2019 19:05

Fernando J Pérez "Ni yo ni mi equipo llevábamos cámaras", recuerda el agente, que actuaba como jefe de equipo. 15/04/2019 19:02

Fernando J Pérez "Recibimos todo tipo de patadas y empujones, y usamos la defensa de forma oportuna, congruente y proporcional, desde mi punto de vista". 15/04/2019 19:00

Fernando J Pérez "En el repliegue me llegó a golpear en el glúteo un adoquín. Una vez que llegué al barco informé de la contusión, pero no tenía marca", afirma el agente. 15/04/2019 18:59

Fernando J Pérez "Acudimos de refuerzo a otro grupo que ya estaba allí. Había cientos de personas, era una situación muy complicada. Su actitud era de hostigamiento, con insultos y amenazas de todo tipo", explica el agente. 15/04/2019 18:57

Fernando J Pérez El decimotercer testigo es un oficial de Policía Nacional. Este agente de la UIP intervino el 1-O en el colegio Ramon Llull de Barcelona y en otro colegio de Hospitalet. 15/04/2019 18:56

Jesús García Avisos previos. El policía explica que el jefe de grupo "habló con un bombero" que ejercía una suerte de portavocía con los ciudadanos para que se despejara la calle. La gente no hizo caso, dice a preguntas de la abogacía del Estado. Las defensas optan por no formularle ninguna pregunta. 15/04/2019 18:55

Jesús García "Vi gente encapuchada, primero en el Ramon Llull y luego cuando nos encerraron con los vehículos", explica. Asegura que utilizó la defensa para protegerse de una persona que iba a pegarle una patada. 15/04/2019 18:52

Fernando J Pérez "Me golpeó una piedra en la pierna derecha", afirma el agente. "Fuimos por la Gran Vía de Les Corts Catalanes y la gente se ponía delante del convoy". 15/04/2019 18:51

Jesús García La actuación en el Ramon Llull. "Mi grupo tuvo que ir por las calles aledañas para apoyar al grupo. Había 500 personas", explica el agente, primero de los investigados por los hechos del 1-O que declara en el Tribunal Supremo. "La actitud de la gente era muy hostil, muy agresiva, nos llamaban perros del Estado, gora ETA, ojalá vuelva ETA a mataros". Explica que fue uno de los agentes que utilizó la defensa para "intentar salir" del Ramon Llull cuando los agentes se vieron rodeados. 15/04/2019 18:50

Fernando J Pérez Intervino en el Ramón Llull y en el Colegio Can Vilamara, en Hospitalet. 15/04/2019 18:48

Fernando J Pérez El duodécimo testigo es otro agente de Policía Nacional, investigado por los hechos del 1 de octubre por el Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona. El juez Marchena le advierte de que puede acogerse a no contestar si quiere. El agente dice que va a declarar. 15/04/2019 18:48

Jesús García El disparo de pelotas de goma. "Escuché al jefe de grupo ordenar el uso de la pelota porque la gente venía hacia nosotros", dice el policía, que niega haber visto si una de las pelotas impactó en algún ciudadano. Roger Español fue agredido por uno de esos artefactos y resultó el herido de mayor gravedad del 1 de octubre de 2017. 15/04/2019 18:44

Fernando J Pérez "Me impactó un trozo de acera o adoquín y gracias al guante antidisturbios no tuve una lesión mayor. Fui atendido por un facultativo en el barco en el que nos encontrábamos", explica el agente. 15/04/2019 18:43

EL PAÍS Hemeroteca | La actuación policial del 1-O. En la imagen, agentes antidisturbios de la Policía Nacional forman un cordón de seguridad en los alrededores del colegio Ramon Llull de Barcelona. En este momento declara un policía que participó en el operativo en ese colegio. (Foto: Alberto Estévez, Efe) 15/04/2019 18:41

Fernando J Pérez El agente afirma que en el colegio Ramón Llull había más de 500 personas congregadas. "Tuvimos hostigamiento e insultos por tres vertientes: la personal, tu madre es una perra por haber parido un hijo así; otra profesional, los policías sois unos perros; y otra por llevar la bandera de España, esa vertiente no la había encontrado nunca". 15/04/2019 18:41

Fernando J Pérez El undécimo testigo de la jornada es otro policía nacional de la Unidad de Intervención Policial. Este agente actuó en el centro Ramón Llull de Barcelona y en otro colegio en Hospitalet. 15/04/2019 18:36

Fernando J Pérez "Un compañero de mi grupo sufrió la rotura de una falange de la mano", explica el agente. 15/04/2019 18:35

Fernando J Pérez "Me tuvieron que abrir la sutura del antebrazo porque en el centro médico al que acudí no me la realizaron correctamente, me dejaron los pelos dentro de la herida y se podía haber infectado, la tendinitis es a causa del corte", recuerda. 15/04/2019 18:32

Fernando J Pérez "Tuve una herida abierta en el antebrazo y posteriormente tendinitis postraumática cubital, por la que estuve tres meses de baja", recuerda el agente. La herida se la provocó al tirar con un ariete la puerta de cristal del centro educativo. 15/04/2019 18:31

Fernando J Pérez Se reanuda el juicio. El tribunal llama a declarar a otro agente antidisturbios de la Policía Nacional. Este actuó el 1-O en Barcelona, en el centro Joan Fuster. 15/04/2019 18:29

Fernando J Pérez El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ordena un receso de 20 minutos. 15/04/2019 18:04

Fernando J Pérez "Vi personas con palos en las manos, recibí varios impactos de piedras en el cuerpo y en el escudo que portaba", rememora el policía antidisturbios. 15/04/2019 18:02

Fernando J Pérez "Vi personas encapuchadas y con casco de moto para impedir que les viésemos", afirma el agente. 15/04/2019 18:01

Fernando J Pérez "Perros asesinos, no vais a salir vivos de aquí, ETA os tenía que matar...", afirma el agente que le gritaban los concentrados ante el colegio. 15/04/2019 18:00

Fernando J Pérez El noveno testigo es otro agente de la UIP. Este agente también afirma que no utilizó la defensa en ningún momento. 15/04/2019 17:58

Jesús García Más insultos y agresiones. La actitud era "totalmente hostil", cuenta el policía. "Cuando nos acercaron a la masa, nos repelían con patadas, intentaban agredirnos con los puños... Incluso nos daban con los paraguas en los cascos". 15/04/2019 17:48

EL PAÍS Hemeroteca | Roger Español perdió un ojo por el disparo de una pelota de goma en una concentración ante la escuela Ramon Llull, que acogía urnas del 1-O. Español está investigado por el lanzamiento de una valla. Un oficial antidisturbios de la Policía Nacional ha relatado en el juicio del procés que tuvieron que usar las pelotas de goma ante el acoso de decenas de personas, que les tiraban de todo. 15/04/2019 17:47

Jesús García Es testigo es un oficial de la Policía que intervino en el centro Joan Fuster de Barcelona. Se fracturó un tendón de un dedo de la mano "intentando sacar a la gente de la puerta del colegio, porque había un muro de personas, agarradas unas con otras". 15/04/2019 17:47

Fernando J Pérez El octavo testigo al que llama el tribunal es un oficial de policía. 15/04/2019 17:44

Jesús García El uso de pelotas de goma. El oficial asegura que "no vio" si algunas de las pelotas de goma que tuvieron que lanzarse como "último recurso" para salir de allí impactó a ciudadanos. 15/04/2019 17:34

Jesús García La salida del Ramon Llull. El oficial explica la salida de la escuela Ramon Llull. "Se produce una sentada. Y ahí nos encierran. Nos decían que les devolviéramos las urnas. Estábamos en una jaula". El testigo explica que la única manera de salir de allí y de sortear los "empujones y patadas" a la línea policial era utilizar las defensas. El jefe de grupo dio la orden de utilizar las defensas. "Utilizaron las defensas de forma activa para salir", sigue el oficial, que resultó lesionado. "Empezaron a llover objetos de todo tipo: vallas, piedras, adoquines..." 15/04/2019 17:31

Jesús García La intervención, dice, duró "hora y media". "Durante todo ese tiempo recibíamos amenazas de todo tipo. Tuvimos aguante. Nos decían que tenía que volver ETA y mataros". 15/04/2019 17:27

Jesús García La intervención en el Ramon Llull. El oficial explica que la actuación en la escuela Ramon Llull fue "muy complicada". Dice que había "un muro de personas" frente al colegio, donde tras los incidentes un ciudadano (Roger Español) fue alcanzado por una pelota de goma lanzada por los antidisturbios. 15/04/2019 17:25

Jesús García Turno del séptimo testigo de la sesión. Se trata de un oficial del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) que también participó en el 1-O como miembro de la Unidad de Intervención Policial (UIP). Explica que intervino en los colegios Ramon Lull (Barcelona) y Can Vilomara (Hospitalet). 15/04/2019 17:23

Fernando J Pérez "Había dos mossos, no hicieron nada, estaban hablando con los congregados", recuerda el inspector. "El indicativo que tengo en el CEIP Provençals me cuenta que hay un Seat Ibiza gris que realiza labores de contravigilancia, se comprueba la matrícula y se constata que era de la consejería de Presidencia de la Generalitat", recuerda. "La actitud de los Mossos fue pasiva e incluso colaborativa, por la tarde dos personas con urnas envueltas en bolsas de basura las introducen en un vehículo y circulan por Barcelona hasta que llegan a un domicilio particular y ahí había dos agentes de Mossos presentes", añade. 15/04/2019 17:13

Fernando J Pérez Los agentes no uniformados llegaron a Els Horts con la UIP, los antidisturbios. "Nos reciben con toda clase de improperios, empujones... Las UIP encuentran una puerta secundaria de hierro que tienen que fracturar, y luego otra de madera. Tras pasar el acceso nos encontramos una barricada de mesas, sillas y material que había ahí. Tras superarla nos encontramos una masa de 50 o 60 personas en el pasillo ocupando todo el espacio pisable. Se les conminó a que dajaran expedito el paso y hubo que emplear la fuerza mínima indispensable para ir levantándoles uno a uno" 15/04/2019 17:08

Fernando J Pérez Su grupo intervino para sacar las urnas en un centro, Els Horts, y en cerca de 20 realizaron actividades de vigilancia y control, explica el inspector. 15/04/2019 17:05

Fernando J Pérez El sexto testigo es un inspector de la unidad de Información, que estaba al frente del personal no uniformado en el distrito de Sant Martí en Barcelona. 15/04/2019 17:02

Fernando J Pérez Hostilidad. "Entramos por la parte izquierda y había entre 500 y 700 personas, y llegar a la puerta nos costó, estaba extenuado, mover a esa cantidad de gente hostil a la fuerza... los cánticos no eran rumba catalana, eran frases llenas de odio, no era lúdico festivo, era odio, nos dijeron de todo. Mi madre vive en Gandía y esta tarde se tuvo que duchar 200 veces, se cagaron en ella... Los insultos se dirigen a la fuerza policial, pero para que se haga idea, en la jefatura, vimos acercarse una señora bien peinada y vestida con la mano en la nariz y decirnos qué mal huelen los policías nacionales, menos mal que con la república no vais a volver". "Yo esto solo lo he visto en el País Vasco cuando el juez Marlaska nos mandaba a coger terroristas (...) Los estibadores nos decían que nos íbamos a morir de hambre porque no iban a dejar que nos llevaran comida". "Somos gente de paz, dicen, pero saben que tenemos menos protección en la parte baja del cuerpo, y empiezan a pegar patadas, dicen que son gente de paz pero son plé d'odi, llenas de odio", afirma el policía 15/04/2019 16:55

Fernando J Pérez "En principio íbamos en apoyo de los Mossos, pero allí había una pareja de mossos y una mossa, se escondieron tras un seto cuando llegamos y no nos dijeron ni si queríamos agua". 15/04/2019 16:49

Fernando J Pérez El quinto testigo es otro agente de la UIP, que también actuó en el colegio Estel y en la Fundación Trini Jove. En el primer centro recibió patadas y golpes que le causaron lesiones en la rodilla por la que tuvo que ser atendido esa noche en el barco. Una resonancia que le realizaron en Valencia en diciembre demostró que tenía el menisco roto, explica. 15/04/2019 16:48

Fernando J Pérez "Salimos por detrás, nos hostigaron un poco, insultándonos. Mientras hacíamos el cordón de seguridad hubo empujones, forcejeos, nos grababan de cerca con los móviles, yo me hice una sobrecarga en el tendón rotuliano por los forcejeos". 15/04/2019 16:39

Fernando J Pérez "En la Escola Estel habría unas 500 o 600 personas que al advertir nuestra presencia se concentraron en la puerta y gritaban "No pasareu", y nos llamaban fascistas y fuerzas de ocupación", explica. "Hicimos una brecha en un lateral del muro, apartando a la gente de uno en uno, e hicimos un pasillo de seguridad para que la comitiva judicial pasara". Dice que su equipo no tuvo que utilizar las defensas. 15/04/2019 16:38

Fernando J Pérez El cuarto testigo es otro agente de la UIP. Este agente antidisturbios intervino el 1 de octubre en colegios de Barcelona, en la Escola Estel y la Fundación Trinijove. 15/04/2019 16:35

Fernando J Pérez "Yo no quería tocar la cámara para nada. Fue, como digo yo, un marrón", afirma el policía a preguntas del letrado Àlex Solà. 15/04/2019 16:32

Fernando J Pérez "Tienes una batería, te va a durar dos horas, así que adminístrala", explica el agente que le dijeron sobre las grabaciones que hizo con la cámara que llevaba en el pecho. "Grabo toda la intervención, diferente es que se bajara la pestañita y dejara de grabar cuando me la intentaron quitar. Estaba preocupado de tenerla siempre bien, además, como en los dispositivos del fútbol la utilizamos para aprender del trabajo que hacemos". 15/04/2019 16:26

Fernando J Pérez "En esos tres colegios había un grupo de Sevilla, un grupo de Málaga y un grupo gallego", afirma el oficial. 15/04/2019 16:23

Fernando J Pérez "Creo que los indicativos que cerraban el convoy tuvieron que usar salvas, es algo intimidatorio porque estaban rodeados y estaban tirando vallas contra los vehículos. Era totalmente necesario", explica el oficial. 15/04/2019 16:20

Fernando J Pérez "El núcleo mío, Lobo 20, era el indicativo de Sevilla", comenta el agente. "En el repliegue del tercer colegio nos lanzaron de todo", recuerda. "Había vallas, sillas, piedras... Los típicos conos de obra los lanzaron contra los vehículos", afirma. 15/04/2019 16:18

Fernando J Pérez En el segundo colegio recibieron patadas y empujones de los concentrados tanto dentro como fuera del centro. "Policía asesina era el cántico más popular, tampoco quiero recordar, pero estoy obligado, es el cántico que más me duele pasado el tiempo, más que las heridas", afirma. 15/04/2019 16:14

Fernando J Pérez "En el primer colegio sí vi una persona ensangrentada, no vi cómo se produjo. Una carpa pequeñita que había allí se desplomó, y había gente debajo, imagino que se produjeron muchas lesiones por la carpa", explica el oficial, que relata también traumatismos en un brazo y las piernas por los golpes de algunos de los concentrados. 15/04/2019 16:12

Fernando J Pérez "Se utilizó la defensa para apartar a la gente, pero como muchas intervenciones que tenemos en orden público, servicios de fútbol...", reconoce el agente. 15/04/2019 16:10

Fernando J Pérez "Como enlace una de las misiones era llevar una cámara en el pecho en un arnés, los primeros compañeros son los que tienen una resistencia más activa, con puñetazos, patadas... Cuando se percataron de que llevaba una cámara me la intentaron quitar, y fue cuando recibí los arañazos y los golpes. Pero no me la quitaron. Tengo una cicatriz, creo que me la hicieron con la punta de un paraguas, pero lo que no se me olvidará nunca es el odio", recuerda el agente. 15/04/2019 16:09

Fernando J Pérez El agente resultó lesionado en el último colegio, cuando al replegarse les lanzaron sillas y vallas de obra, afirma el oficial. 15/04/2019 16:07

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión. El tercer testigo de esta jornada es un oficial de Policía. Este agente de la UIP intervino el 1 de octubre en tres colegios de Barcelona, entre ellos la Escola Mediterrània y las Escuelas Pías. El indicativo de su unidad era Lobo 20 y actuaba de enlace con el inspector al mando. 15/04/2019 16:06

Fernando J Pérez En breves momentos se reanudará la 31ª sesión del juicio del procés. Esta tarde seguirán declarando los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP, antidisturbios) de la Policía Nacional que actuaron contra el referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre de 2017. 15/04/2019 15:58

EL PAÍS El Tribunal Constitucional ha denegado la petición de Ciudadanos de suspender la delegación de votos en el Parlament de Cataluña de diputados que están siendo juzgados por el proceso de independencia mientras resuelve el recurso de este partido contra los acuerdos de la Cámara que lo permiten. Informa J. J. Gálvez 15/04/2019 15:53

Fernando J Pérez Receso hasta las 16 horas. 15/04/2019 14:00

Fernando J Pérez "No se usó la defensa porque no se creyó necesario; la defensa está para usarla, si es necesario se usa", explica el UIP a preguntas del abogado Àlex Solà. 15/04/2019 14:00

Fernando J Pérez En L'Hospitalet, los antidisturbios recurrieron a una maza para poder entrar en uno de los centros de votación. "Había gente dentro intentando que no accediéramos, cuando los compañeros de paisano entraron a buscar las urnas, me salí a la calle". 15/04/2019 13:53

Fernando J Pérez En el tercer colegio de Barcelona, cuyo nombre no recuerda el agente, los antidisturbios no pudieron siquiera acceder al centro. "Había muchísimas personas, nos quedamos enfrente de ellos hasta que el jefe ordenó retirada, no hubo choque ni nada". 15/04/2019 13:50

Fernando J Pérez "Cuando terminamos en el último colegio y nos retiraron no podía cerrar la mano, me vio un servicio médico en el barco y me dijo que para valorarlo tenía que ir al hospital porque podía tener fracturado un huesecito, el escafoides; me hicieron una placa y no había nada roto", relata el agente de la UIP. 15/04/2019 13:45

Fernando J Pérez "Cuando llegamos al centro Balmes habría 300 o 400 personas y cuando dijo el jefe que teníamos que pasar al centro para cumplir el mandamiento judicial la gente se puso nerviosa y nos impidieron el paso. Se sentaron y se abrazaron unos a otros, era imposible, era un muro humano; se acordonó, intentamos levantar a la gente que pudimos. Al levantar a la gente noté un golpe fuerte en la mano, pero en caliente no noté dolor". "No utilizamos las defensas [las porras] en ningún momento, en ningún sitio en toda la mañana", afirma el agente. 15/04/2019 13:42

Fernando J Pérez El siguiente testigo, segundo de la jornada, es un agente de Policía Nacional. Este agente pertenece a la Unidad de Intervención Policial (UIP), los antidisturbios de la Policía Nacional, que intervino en el centro Balmes y en otros dos colegios de Barcelona. En el último fue imposible llegar por culpa de "un muro humano" en la calle. Posteriormente acudieron a otro centro de Hospitalet de Llobregat. 15/04/2019 13:37

Fernando J Pérez Termina la declaración del comandante de la Guardia Civil instructor de los atestados del 1-O. 15/04/2019 13:36

Fernando J Pérez La abogada reprocha al testigo que en el atestado sobre la manifestación ante el TSJC el 21 de septiembre de 2017 contra la Operación Anubis solo se recoja la intervención de su cliente, Carme Forcadell, cuando hablaron 25 personas. 15/04/2019 13:36

Fernando J Pérez Carme Forcadell, expresidenta del Parlament, sentada detrás de su abogada, Olga Arderiu, lleva puestos unos llamativos guantes amarillos en la sala. Se los quita en el momento en que interviene su letrada. 15/04/2019 13:27

Fernando J Pérez Salellas, con sus preguntas, trata de establecer la idea de que todas las convocatorias de las diferentes plataformas en favor del referéndum eran pacíficas. 15/04/2019 13:23

Fernando J Pérez Turno para Benet Salellas, abogado de Jordi Cuixart. El letrado sigue preguntando sobre el documento Enfocats, intervenido a Josep Maria Jové, y su utilización en los atestados de la Guardia Civil. 15/04/2019 13:19

Fernando J Pérez Turno para Jordi Pina, abogado de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, que sigue preguntando por el contenido de la agenda Moleskine de Josep Maria Jové. 15/04/2019 13:10

Fernando J Pérez "ANC tenía una enorme capacidad de movilización social que entorpecía la labor policial y judicial", sostiene el comandante. Jordi Sànchez, sentado detrás de su abogada, pregunta: "¿Cuáles?". La letrada transmite esa pregunta al testigo, que hace referencia, entre otras, a la concentración del 20-S en la Consejería de Economía y una manifestación ante el cuartel de Valls. 15/04/2019 13:05