El juicio del ‘procés’, en directo | Siguen las declaraciones de agentes de la Policía Nacional que actuaron en el 1-O

Fernando J Pérez Termina la 28ª sesión del juicio del procés. La vista oral se reanudará mañana a las 10.00. 09/04/2019 18:34

Fernando J Pérez El decimoséptimo -y, según el guion, último- testigo de esta 28ª sesión es un oficial de Policía Nacional. Este mando intervino el 1 de octubre en la Escuela Lluís Domenech. "Había dos parejas de mossos en actitud pasiva, observando", afirma. "Personas que salían de la escuela les entregaron cuatro urnas a los mossos, sobre las 8.40". "Me identifiqué, pregunté por las urnas y me dijo que se las iba a llevar a su sargento". En otra escuela, en Gavà, los votantes también les entregaron las urnas a los agentes de la policía autonómica. 09/04/2019 18:29

Fernando J Pérez En el primer colegio al que acudió este agente, la gran masa de gente concentrada llevó a la Policía a desistir de entrar en el centro. "Los mossos estaban actitud pasiva", recuerda el agente. 09/04/2019 18:26

Fernando J Pérez Entra a declarar el decimosexto testigo, un agente de Policía Nacional. Este agente estuvo destinado en el distrito de Sants, como funcionario de paisano en labores de información. 09/04/2019 18:23

Fernando J Pérez Receso de 20 minutos. 09/04/2019 18:01

Fernando J Pérez Los agentes detuvieron el 20 de septiembre una furgoneta de la empresa de transportes MRW con cinco cajas que fueron extraidas de la sede de la Assemblea Nacional Catalana. 09/04/2019 17:47

Fernando J Pérez El decimoquinto testigo es otro inspector de la Policía Nacional que intervino en el dispositivo del 1-O como responsable de los funcionarios de paisano del distrito barcelonés de Sants. 09/04/2019 17:43

EL PAÍS Foto: La Policía Nacional intervino también en el colegio Ramón Llull a primera hora de la mañana del 1 de octubre de 2017. (Albert Garcia) 09/04/2019 17:39

EL PAÍS Foto: Agentes de la Policía Nacional desalojan el Instituto Jaume Balmes de Barcelona, unos de los colegios en los que interino el inspector de policía que declara ahora. En ese colegio se produjeron incidentes entre votantes y Guardia Civil y Policía Nacional durante la votación del referéndum ilegal independentista catalán del 1-O. (Samuel Sánchez) 09/04/2019 17:34

Fernando J Pérez "Vi empujones a los funcionarios y también insultos", afirma el inspector sobre el inicio de la actuación en el Jaume Balmes. "Enseñamos el auto y conseguimos abrir la puerta bajo la amenaza de que íbamos a romperla", recuerda. 09/04/2019 17:31

Fernando J Pérez El decimocuarto testigo de este martes es un inspector de Policía Nacional. Este mando intervino el 1 de octubre en el Eixample de Barcelona. Era responsable de los funcionarios no uniformados en ese distrito de la capital catalana y trabajaba en coordinación con los antidisturbios en los centros Jaume Balmes y Ramon Llull. Su equipo no pudo entrar en el Colegio Diputació. 09/04/2019 17:29

Fernando J Pérez "La defensa [la porra] no es solamente para golpear; también es para contener a la gente y para desplazar", explica el agente antidisturbios al letrado Àlex Solà cuando este le pregunta si salieron de los vehículos policiales con las defensas ya preparadas en la mano. 09/04/2019 17:25

EL PAÍS Foto: Un hombre herido en la escuela Mediterrània de Barcelona, durante la jornada del referéndum ilegal del 1-O. (Carles Ribas) 09/04/2019 17:18

Fernando J Pérez "Había mucha gente dispersa por las calles y según pasábamos con las furgonetas lanzaron todo tipo de objetos, desde conos a vallas de obra", afirma el agente. 09/04/2019 17:17

Fernando J Pérez "Hubo manotazos, empujones y alguna patada", señala el agente de la Unidad de Intervención Policial, los antidisturbios de la Policía Nacional. 09/04/2019 17:09

Fernando J Pérez "Unas 300 o 400 personas en una actitud bastante violenta (...) estaban entrelazados por los brazos y bastante bien organizados, no nos dio tiempo a prepararnos, y se vienen contra nosotros, nos acometen. La primera fila llevaba paraguas y alguno llevaba puesto un casco de protección", afirma el agente sobre la intervención en la Escuela Mediterrània. 09/04/2019 17:08

Fernando J Pérez Entra a declarar el decimotercer testigo, un agente de Policía Nacional que trabajó como enlace de los antidisturbios en el distrito de Ciutat Vella. 09/04/2019 17:07

Fernando J Pérez "Nosotros por las funciones que teníamos no estábamos presentes cuando se producen las acciones operativas. Comunicábamos la acción y nos íbamos", afirma el subinspector. 09/04/2019 17:03

Fernando J Pérez El subinspector actuó en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Cuenta que dos mossos entraron a hablar con la gente que estaba dentro del centro cuando se estaba realizando el recuento de votos. "Les vitoreaban, les aplaudían, les decían 'Esta es nuestra policía'" afirma el policía nacional. 09/04/2019 17:02

Fernando J Pérez Entra el duodécimo testigo, un subinspector de la Policía Nacional. El 1 de octubre estaba desplazado a Barcelona para realizar labores de información en el distrito de Ciutat Vella. 09/04/2019 16:58

Fernando J Pérez "Cuando aparecen [las unidades de orden público] aumentó el número de personas congregadas, había gente en actitud de espera en la misma calle y afluyeron hacia la zona", recuerda la inspectora. 09/04/2019 16:54

Fernando J Pérez "Los mossos estaban en un punto fijo, situados allí, pero no actuaban, básicamente estaban presentes", afirma la inspectora sobre la situación en las Escuelas Pías de Barcelona. 09/04/2019 16:52

Fernando J Pérez Entra a declarar la undécima testigo, una inspectora de Policía Nacional. Esta agente actuó el 1-O en labores de información en el distrito barcelonés de Ciutat Vella. Su trabajo consistía en transmitir cuál era la situación en cada uno de los centros en los que tenían que actuar las unidades de policía judicial para incautar las urnas del referéndum ilegal de autodeterminación. 09/04/2019 16:47

Fernando J Pérez "¿Vio a uno de sus subordinados patear a un ciudadano, motivo por el que ha sido imputado?", pregunta el letrado Àlex Solà al inspector. "No, no lo vi", afirma este. 09/04/2019 16:46

Fernando J Pérez "Uno de los criterios era primar la seguridad mediante actuaciones rápidas, desplegué [a los agentes] para hacer los registros lo más rápido posible", recuerda el inspector. 09/04/2019 16:44

Fernando J Pérez "La gente estaba en el suelo haciendo resistencia con patadas para evitar que se la sacara del lugar", afirma el inspector. 09/04/2019 16:37

Fernando J Pérez Los vídeos. Andreu Van den Eynde, letrado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, deja constancia de su petición de exhibir los 30 vídeos de las actuaciones policiales en las Escuelas Pías, el Pau Clarís y la Escola Mediterrània, en Barcelona. El juez Marchena ya ha optado por no recordar que todas las imágenes serán reproducidas en la fase documental del juicio. 09/04/2019 16:33

Fernando J Pérez El equipo del inspector también actuó el 1 de octubre en el Casal de Gent Gran de la Barceloneta y en el CEIP Cervantes. 09/04/2019 16:30

Fernando J Pérez "El cecor [centro de coordinación] central nos dijo que paráramos porque se iba acumulando tanta gente que era un problema de seguridad", recuerda el inspector que actuó en Ciutat Vella. 09/04/2019 16:26

Fernando J Pérez "Los compañeros logran salir de la furgoneta y tuvieron que tirar salvas", afirma el mando policial. 09/04/2019 16:23

Fernando J Pérez "El equipo de información me avisa que a 200 metros de ese centro hay otro centro de votación que no tenemos registrado en el listado, y nos previenen de que puede alterarse el orden público. El problema fue allí a la salida. La gente que estaba en ese centro trató de bloquear la salida del vehículo. Nos llovieron conos, piedras, vallas de obra. Fue la situación más delicada, trataron de aislar a seis compañeros de orden público que cerraban el convoy", afirma el inspector. 09/04/2019 16:22

Fernando J Pérez La tercera intervención se realizó sobre el mediodía en la Escola Pía Sant Antoni, de los Escolapios. "Hay cola de gente que parece que entran y salen del centro y cuando nos aproximamos, eso se convierte en gente de pie bloqueando el acceso, recibimos algún lanzamiento de objetos sobre los vehículos, algún cono de obra y vallas de obra tiraron seguro". 09/04/2019 16:20

Fernando J Pérez El inspector afirma que en el colegio Pau Claris recibieron insultos, puñetazos y patadas. "Hijos de puta y sinvergüenzas eran la tónica habitual en todos los colegios", señala. 09/04/2019 16:18

Fernando J Pérez El inspector recuerda que en la Escuela Mediterrània y en el centro Pau Claris había un mosso que trataba de entorpecer la labor de las unidades de la Policía Nacional. 09/04/2019 16:13

Fernando J Pérez La unidad del inspector testigo actuó en tres centros de votación. El primero fue la Escola Mediterrània. Los agentes llegaron sobre las ocho de la mañana. "Toda la gente se aglutinó en el acceso, y los equipos de intervención despejaron el camino. Eran unas 150 personas, había colas de gente esperando para entrar y esa gente cuando llegamos formaba una masa compacta en torno al acceso impidiéndonos acceder (...) Vamos encapsulados con el personal de orden público que nos protege y nos abre una vía para entrar con seguridad". 09/04/2019 16:10

Fernando J Pérez El inspector testigo era el responsable de los equipos que llevaron a cabo la actuación contra el referéndum ilegal del 1-O en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona. 09/04/2019 16:06

Fernando J Pérez Buenas tardes. Se reanuda la 28ª sesión del juicio del procés. El tribunal llama a un inspector de la Policía Nacional. Es el décimo testigo de la jornada. 09/04/2019 16:04

El expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y candidato de JxCat a las elecciones generales Jordi Sànchez, ha enviado un mensaje en su cuenta de Twitter para valorar la respuesta del Tribunal Supremo a la Junta Electoral Central acerca de la petición de celebrar debates electorales en prisión: "El Tribunal Supremo se inhibe en la decisión del debate electoral en la cárcel. Si la Junta Electoral Central no lo autoriza, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tendrá motivos para intervenir. No permitirlo violará mis derechos políticos y de los electores. Se hacen actividades a menudo y nunca hay problemas de seguridad ni funcionales".

Fernando J Pérez Receso en el Tribunal Supremo hasta las 16 horas. 09/04/2019 14:03

Fernando J Pérez "El referendum estaba convocado por la Generalitat, y consejerías como Educación o Interior propiciaron que elementos de la Generalitat estuvieran al servicio del referéndum. ANC y Òmnium convocaban hasta el último momento sabiendo que era un hecho ilícito, el nexo es evidente", señala el comisario principal. 09/04/2019 14:02

Fernando J Pérez "Fueron muy cautos a la hora de redactar los mensajes", ironiza el comisario cuando el abogado Solà le pregunta si los tuits de los CDR el 1 de octubre hacían llamamientos a la calma y la no violencia. 09/04/2019 13:58

Fernando J Pérez Resistencia activa y pasiva. El juez Marchena impide al letrado Àlex Solà preguntar al testigo sobre sus conceptos sobre resistencia pasiva y activa. 09/04/2019 13:56

Fernando J Pérez Turno para Àlex Solà, abogado de Jordi Cuixart. El letrado pregunta al comisario por la entrada en colegios de titularidad privada. El mando policial admite que pensaba que eran públicos y que "el listado venía viciado". 09/04/2019 13:54

Fernando J Pérez El comisario rechaza la idea de que el dispositivo policial del 1 de octubre tuviera en cuenta en qué colegios iban a votar los líderes políticos y sociales independentistas. 09/04/2019 13:44

Fernando J Pérez "Los miembros de orden público de la Policía saben distinguir lo que es una resistencia pasiva mucho mejor que yo" 09/04/2019 13:40

Fernando J Pérez Turno para Andreu Van den Eynde, defensor de Oriol Junqueras y Raül Romeva, que pregunta al comisario principal por los criterios de actuación policial el 1-O. "Entiendo que ellos [la UIP] tienen sus criterios de actuación, pero tengo claro que no cargaron, si hubieran cargado el resultado hubiera sido otro", afirma el comisario. 09/04/2019 13:40

Fernando J Pérez Dispositivo insuficiente. "¿Cuándo traslada al coordinador la insuficiencia del dispositivo de Mossos?", pregunta Melero. "A las seis y media de la mañana del 1 de octubre, cuando hablamos con nuestra gente en la calle ya le trasladamos que el dispositivo es insuficiente. El dispositivo era para un referéndum normal", responde el comisario. 09/04/2019 13:38

Fernando J Pérez "A las ocho de la mañana [del 1-O] sabemos [que el mecanismo de coordinación con Mossos no va a funcionar] y ordenamos a las unidades que empiecen a actuar", rememora el comisario principal de Policía Nacional encargado de la Operación Copérnico. 09/04/2019 13:32

Fernando J Pérez “Nosotros solo teníamos fuerzas de orden público para garantizar la entrada en los colegios, no para garantizar la seguridad en Cataluña”, afirma el comisario principal a preguntas de Javier Melero. 09/04/2019 13:30

Fernando J Pérez "Nadie me dijo que fuéramos a actuar en coordinación con los Mossos", afirma el comisario. 09/04/2019 13:28

Fernando J Pérez Turno para Javier Melero, abogado de Joaquim Forn, exconseller de Interior, que pregunta al comisario si tuvo conocimiento del plan de actuación del Cuerpo Nacional de Policía. "Doy por bueno lo que me comunicaba el jefe de Información de Barcelona. Yo no soy responsable territorial", señala el mando policial. 09/04/2019 13:27

Fernando J Pérez "Monitorizar las redes sociales de los CDR no supone un plus investigativo muy especial", afirma el comisario, al referirse a los tuits de los Comités de Defensa del Referéndum con instrucciones para llenar los colegios electorales del referéndum ilegal desde horas antes de su apertura. 09/04/2019 13:18

Fernando J Pérez "A la hora de intervenir en los colegios nosotros no contamos nunca con el apoyo de los Mossos d'Esquadra", afirma el comisario principal de la Policía Nacional al frente de la Operación Copérnico contra el referéndum ilegal del 1 de octubre. 09/04/2019 13:16

Fernando J Pérez Decisiones personales de los agentes. "Un componente de un binomio alertó a los concentrados de la llegada de la Policía Nacional", recuerda el comisario, que atribuye estas actitudes "deleznables" a decisiones personales de los agentes de la policía autonómica. 09/04/2019 13:13

Fernando J Pérez "Algún mosso fue de un colegio a otro entorpeciendo nuestra labor; eso no tiene sentido". "Detectamos muchísimas actuaciones que solo puedo concluir que eran para facilitar el referéndum, estaban permitiendo el recuento, diciendo que se podían llevar las urnas a casa... Pero realmente lo que fue terrible es que algunas actuaciones solo podían responder al diseño del propio dispositivo, los seguimientos, cuando fuimos a un determinado punto a pedir refuerzos, equipos camuflados de Mossos nos siguieron". 09/04/2019 13:12

Fernando J Pérez La actitud de los Mossos el 1-O. "Los denominados binomios de los Mossos estaban en actitud expectante y contemplativa", afirma el comisario principal del CNP. "Con los grandísimos profesionales que tienen los Mossos, no quiero hablar del mal diseño del dispositivo, por ejemplo en los incidentes terribles del Ramon Llull, un inspector nuestro se quedó en un corte y se quedó solo y un coche de Mossos lo sacó de allí, si no se lo comen". 09/04/2019 13:12

Fernando J Pérez La resistencia de Clara Ponsatí. El comisario relata un "incidente en los servicios centrales de la Conselleria d’Ensenyament". Allí, explica, la entonces consejera, Clara Ponsatí, huída al Reino Unido, "opuso una gran resistencia. Poco menos que se erigió en mediadora del colegio y un mosso que le prestaba escolta se identificó como tal". 09/04/2019 13:08

Fernando J Pérez "La intervención de las unidades de orden público fue más que medida, fue quirúrgica", sostiene el comisario principal. 09/04/2019 13:06

Fernando J Pérez "Cuando se producen las aproximaciones, el dispositivo cambiaba, en unos parecía que estaban votando y se convertía en un sistema de resistencia de carácter subversivo. No es muy complicado y la resistencia pasiva siempre acaba en resistencia activa", asegura el comisario. 09/04/2019 13:05

Fernando J Pérez El comisario dice que la fuerza utilizada fue "proporcional" y que se primó la seguridad de las personas sobre la eficacia. "Si lo hubiéramos hecho al revés habría habido más detenciones e identificaciones", y no se habría levantado a la gente con las formas que se emplearon el 1 de octubre. 09/04/2019 13:02

Fernando J Pérez "No hubo dos colegios iguales, en unos el personal era más aguerrido, en otros los ciudadanos eran más vanguardistas y en Barcelona es más sencillo organizar a la gente, y donde al principio solo había cien o 200 personas, en diez minutos podía haber tres veces más. No había dos colegios iguales, y la fuerza hubo que utilizarla, claro que sí", afirma el comisario jefe del dispositivo contra el referéndum ilegal. 09/04/2019 13:00

Fernando J Pérez El comisario afirma que se renunció a entrar en varios colegios por "motivos de seguridad" o porque el colegio era de titularidad privada. 09/04/2019 12:56

Fernando J Pérez Auto del tribunal. La aproximación a los colegios se hace de modo que el responsable de orden público, con un megáfono advertía a los concentrados de que se iba a proceder a una intervención en cumplimiento de la orden del TSJC. Se intentaba identificar a las personas que constituían las mesas de votación y se incautaban los efectos e instrumentos de la votación. Cada responsable de la unidad llevaba una copia del auto del TSJC prohibiendo el referéndum, afirma el comisario. 09/04/2019 12:55

Fernando J Pérez Las unidades de información empiezan a comunicarse con nosotros a las 6.30 y la primera actuación de Policía Nacional el 1-O fue sobre las 8.30, recuerda el comisario, a preguntas del fiscal Javier Zaragoza. 09/04/2019 12:52

Fernando J Pérez Toma de decisiones. "Cada responsable tenía 30 miembros del CNP no uniformados que iban a intervenir el día 1. Los responsables de cada colegio, antes de acceder, tenían que establecer comunicación con La Berneda [el centro de mando]. Con esa información, recabada por nosotros, le devolvíamos la instrucción que procediese, y el responsable de cada colegio consultaba al responsable de la UIP [antidisturbios] si se podía acceder". El comisario afirma que en ese circuito de toma de decisiones él era el último responsable de dar luz verde a la entrada en los colegios. 09/04/2019 12:50

Fernando J Pérez Este comisario principal era jefe del área de Información en la llamada Operación Copérnico, contra el referéndum ilegal de autodeterminación. 09/04/2019 12:41

Fernando J Pérez Este comisario principal de policía, cuyo rostro se oculta a las cámaras, afirma que está siendo investigado por "coacciones graves" en relación con el acoso a la sede de la CUP el 20 de septiembre de 2017. "Estoy dispuesto a contestar a cualquier cosa", afirma cuando el juez Marchena le dice que puede acogerse a su derecho a no declarar a preguntas que le puedan incriminar en esa causa. 09/04/2019 12:41

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión. El juez Marchena, antes de llamar a declarar a un comisario de Policía Nacional, advierte al público que "está terminantemente prohibido el uso del móvil". 09/04/2019 12:39

Fernando J Pérez El tribunal ordena un descanso hasta las 12.30. 09/04/2019 11:50

Fernando J Pérez "Se identificó presente en el lugar el alcalde de la localidad y ahí no se dijo nada para apaciguar el tema", responde el brigada cuando la abogada Marina Roig le pregunta si hubo llamamientos a la calma entre los concentrados. 09/04/2019 11:48

Fernando J Pérez Bolsas de Mercadona. "Había unas mesas con bolsas de Mercadona o algo así, como simulando que se iba a realizar una comida", afirma el brigada. 09/04/2019 11:47

Fernando J Pérez La ayuda de los Mossos. "Distante del local había dos mossos, estaban retirados, el jefe del dispositivo requirió su asistencia y nos dijeron que tenían que consultar con sus superiores; es cierto que a la salida había cuatro o cinco mossos", explica el brigada que actuó en Esponellà. 09/04/2019 11:45

Fernando J Pérez "Al jefe del dispositivo le volaron las gafas en aquel tumulto, le desaparecieron", afirma el brigada de la Guardia Civil. 09/04/2019 11:43

Fernando J Pérez El noveno testigo es un brigada de la Guardia Civil. Este mando actuó en la localidad gerundense de Esponellà (456 habitantes) el 1 de octubre de 2017. "El jefe de dispositivo nuestro no tuvo opción [de explicar a los concentrados que traían una orden judicial de requisar el material del referéndum], no querían dialogar con nadie". 09/04/2019 11:43

Fernando J Pérez "Hicimos el uso imprescindible de la fuerza y ellos atravesaban el cordón. En un momento, me dieron un codazo y me provocó un hematoma. Fui a tratarme el día 3 de octubre", afirma el agente, que relata que en la acción hubo "empujones y patadas". 09/04/2019 11:36

Fernando J Pérez El octavo testigo es otro agente de la Guardia Civil que también actuó en Garrigàs (Girona). "Les escuché decir 'cogeos de los brazos' y 'no pasarán' (...) nos dijeron hijos de puta, cabrones, gilipollas...", explica el agente sobre su actuación en la jornada del referéndum ilegal del 1-O. 09/04/2019 11:34

Fernando J Pérez El séptimo testigo es otro agente de la Guardia Civil que intervino también en Garrigàs (Girona, 400 habitantes). Su unidad acudió en labores de apoyo para montar un pasillo de seguridad a los compañeros que acudieron a retirar las urnas. "La gente se abalanzaba sobre ellos y no podían controlar la situación, que se había vuelto complicada", afirma. "Era difícil establecer el cordón, nos lo rompían, nos empujaban. Había gente que nos insultaba...", evoca. "En un momento recibo un fuerte golpe en la tibia. La orden era muy clara: montar el dispositivo y en cuanto se pueda replegar sin detenerse. El repliegue fue muy difícil, en el momento que sale gente del local, la gente se altera más y cuando salen los compañeros con una bolsa negra de basura, todo se altera mucho y nos perseguían hasta los mismos vehículos. Salimos aceleradamente. 09/04/2019 11:27

Fernando J Pérez "Después de recibir la agresión, nuestra comitiva se partió y siguiendo instrucciones emprendimos la carrera hacia el exterior del recinto en busca de los coches oficiales. Salí corriendo, porque temí por mi integridad física. El sentimiento de miedo lo tenía bastante presente al haber recibido la agresión", explica el cabo. 09/04/2019 11:16

Fernando J Pérez "La agresión que yo sufrí fue a la salida, había tanta gente que era imposible salir con el material, íbamos en fila uno detrás de otro y había pequeños tramos de escalera. Un compañero de la USECI (agentes de seguridad de la Guardia Civil) perdió el equilibrio y desprotegió el cordón de seguridad. Un señor corpulento me lanzó un puñetazo con un manojo de llaves. Intenté esquivarlo y me hizo un arañazo sobre el ojo derecho", afirma el agente, que acudió a tratarse al día siguiente. 09/04/2019 11:14

Fernando J Pérez El sexto testigo de este martes es un cabo de la Guardia Civil. Este agente intervino el 1-O en el Ayuntamiento de Garrigàs (Girona). 09/04/2019 11:12

Fernando J Pérez El agente testigo también fue lesionado, en este caso por una acción fortuita de un compañero. 09/04/2019 11:09

Fernando J Pérez La retirada. "Había gente que seguía los vehículos cuando nos íbamos, nos iban empujando hacia las afueras de la población". 09/04/2019 11:08

ÚLTIMA HORA | El Tribunal Supremo ha respondido a la Junta Electoral Central que no tiene competencias para decidir si puede haber debate electoral dentro de la cárcel. La solicitud parte de Jordi Sànchez, candidato al Congreso de Junts per Catalunya, en prisión preventiva en Soto del Real. A su petición la Junta Electoral había estimado que debía ser el Supremo quien tomase una decisión. Informa Reyes Rincón. 09/04/2019 11:06

Fernando J Pérez El agente relata que además de la gente de la valla, en el perímetro del instituto había gente entre los vehículos. "La gente estaba en actitud hostil", coincide el agente con sus compañeros. "A mí no se me escupió, a mí se me encomendó otra misión y estaba más atrás". Su misión era meter los efectos de la votación, como urnas o papeletas, guardarlas en su furgoneta y custodiarlas. 09/04/2019 11:05

Fernando J Pérez El quinto testigo de la jornada es otro agente de la Guardia Civil, que intervino también en el instituto de Montroig del Camp (Tarragona) en la tarde del 1 de octubre de 2017. 09/04/2019 11:03

Fernando J Pérez El uso de esprai en Montroig. "Sí es verdad que se utilizó el esprai, que nos adjudica la Guardia Civil como dotación y es decisión propia de cada guardia utilizarlo. El objetivo del esprai es evitar males mayores; es más disuasorio que otra cosa, tiene una distancia de uno o dos metros y tiene como efecto picor de ojos, tos, y en casos muy severos puede provocar vómitos, pero no es habitual", explica el agente a preguntas de la abogada Marina Roig. 09/04/2019 11:00

Fernando J Pérez "Salimos retrocediendo sin dar la espalda a la masa, teníamos miedo de que nos pudieran atacar, estaban encolerizados", afirma el agente. "Personalmente me sentía bastante orgulloso de haber cumplido las órdenes que se habían dado, cumplimos con nuestra obligación y no tuve esa sensación [de que la masa les hubiera echado de Montroig]", afirma el guardia. 09/04/2019 10:57

Fernando J Pérez Otro agente lesionado. "En un momento decido hacer uso de mi defensa reglamentaria para intentar rectificar el comportamiento de la persona que se encontraba enfrente de mí, no tenía mas intención que intimidarlo, pero sorpresivamente él intenta arrebatármela y la mano se me queda entre la valla y la defensa". "Una vez finalizada di cuenta de las lesiones, tuve que ir a una gasolinera a comprar una bolsa de hielo y le solicito a mi superior asistir a un centro médico para recibir las primeras atenciones. El médico de urgencias me hace unas pruebas y en el parte médico figura un esguince de muñeca en la mano izquierda, estuve entre dos y tres meses de baja". 09/04/2019 10:54

Fernando J Pérez Actitud hostil y provocativa. "La actitud era absolutamente hostil y provocativa ante nuestra llegada". Los 200 o 300 concentrados proferían insultos y abucheaban. "No pasaréis, fascistas, nos decían; daban patadas, zarandeaban la verja...", afirma. El agente coincide en que se había cerrado la valla de acceso al centro con una llave. "Había tal cantidad de gente que por presión era imposible acceder". 09/04/2019 10:52

Fernando J Pérez El cuarto testigo de la jornada es otro agente de la Guardia Civil. Este miembro del instituto armado participó en la misma actuación que el testigo anterior. 09/04/2019 10:50

Fernando J Pérez "Mi unidad no llevaba cámara de grabación, desconozco si los demás llevaban. Creo que policía judicial grabó las actuaciones, porque me enseñaron unos vídeos", afirma el agente a preguntas de la abogada Marina Roig. 09/04/2019 10:48

Fernando J Pérez Binomios de 'mossos'. El abogado Javier Melero, defensor de Joaquim Forn, pregunta si sabían que iban a encontrar un binomio de Mossos en cada centro. "Nos dijeron que iba a haber mossos, pero no se cuantificó". 09/04/2019 10:46

Fernando J Pérez "Yo no vi ninguna actuación de los Mossos d'Esquadra. A nosotros no nos ayudaron, no sé si a otros compañeros sí, pero a nosotros no", afirma el agente que actuó en Montroig. 09/04/2019 10:44

Fernando J Pérez Lesiones graves. "Me pegaron una patada y tuve una contusión en el quinto dedo de la mano derecha y tuve que ser intervenido quirúrgicamente, perdí la movilidad del dedo. Estuve 152 días de baja", afirma el agente. 09/04/2019 10:41

Fernando J Pérez "Yo pertenecía a la unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia, había unas 250-300 personas en el instituto. La valla metálica del colegio estaba cerrada con llave. Se negaron a abrir y usamos un ariete. Se les dijo que se apartaran, pero no hicieron caso, se rompió la cerradura con el ariete. Cuando llegamos ya nos estaban esperando". El agente relata forcejeos con la masa. "Usamos las defensas dando puntazos en la cadera, y parte baja del cuerpo, ellos seguían dando patadas, no fue posible empujar la valla, y se usó un esprai de defensa personal de dotación y así pudimos acceder". 09/04/2019 10:39

Fernando J Pérez El tercer testigo de la jornada es otro agente de la Guardia Civil. Este agente actuó el 1 de octubre de 2017 en el Instituto Antonio Ballester en Montroig del Camp (Tarragona, 11.000 habitantes). 09/04/2019 10:36

Fernando J Pérez "Me consta que miembros nuestros del cuerpo, de policía judicial, hicieron grabación de esta actuación y los fotogramas del atestado están sacados de esa grabación oficial", señala el agente, a preguntas de la abogada Marina Roig. El guardia afirma que la actución fue "proporcional" y en ella se utilizó "la mínima fuerza imprescindible". 09/04/2019 10:32

Fernando J Pérez El grupo del agente no iba equipado con material antidisturbios; después llegaron dos equipos de reserva bien equipados, que lograron desplazar a los concentrados ante la "importante y pertinaz" oposición de estos, que lanzaron, afirma, "escupitajos, patadas y empujones". "Una vez que se terminó y se logró acceder al centro, tras una hora, nos retiramos sin ningún tipo de incidente", señala. 09/04/2019 10:27

Fernando J Pérez El fiscal interroga al segundo testigo de la jornada, otro agente de la Guardia Civil. Relata que al llegar al colegio electoral, al intentar interactuar con una persona que tenía enfrente, este ciudadano le agarró del dedo y se lo retorció. El agente fue atendido por un médico en Tarragona, donde se confirmó que el dedo, de la mano izquierda, había sufrido una fractura, que le mantuvo cinco meses de baja para el servicio. 09/04/2019 10:24

Fernando J Pérez Andreu Van den Eynde pregunta si el incidente de las piedras quedó recogido en algún vídeo: "Lo vi en directo", afirma el cabo. 09/04/2019 10:16

Fernando J Pérez "A la salida nos lanzaron bastantes piedras", afirma el cabo. "El convoy [de unos 20 vehículos] quedó cortado y las piedras fueron contra la última parte", asegura el guardia civil, que actuó en Sant Carles de la Rapita. "Eran piedras que estaban en una rotonda. Algunas de las piedras no cabían en la mano", afirma. Las pedradas causaron roturas en dos cristales de sendos vehículos. 09/04/2019 10:14

Fernando J Pérez Agresiones a los agentes. Empieza a declarar un cabo primero que actuó el 1 de octubre en un pabellón municipal de Sant Carles de la Rapita (Tarragona). Dice que su misión era custodiar los vehículos de la Guardia Civil y que en la puerta del centro de votación había unas 300 personas. "La masa se abalanza sobre nosotros y recibí un impacto de una moneda en la cara, cerca del ojo derecho. Me hizo una pequeña herida y se me hinchó", señala. El cabo dice que la herida le produjo sangre y tuvo que ser atendido por el médico. 09/04/2019 10:13

Fernando J Pérez Buenos días. En breves instantes arrancará en el Tribunal Supremo la 28ª sesión del juicio del procés. 09/04/2019 10:06

EL PAÍS Reabrimos directo para informar de la vigésimo octava sesión del juicio del procés. 09/04/2019 09:23

Hasta aquí el directo de la vigésimo séptima sesión del juicio del procés. Les seguiremos informando el próximo martes, día en el que se reanuda la vista oral a las 10.00 de la mañana. 04/04/2019 21:44

EL PAÍS “Esto no es serio, señor letrado” Por Pablo Ordaz. Tres grandes reprimendas en 24 horas ponen de relieve el disgusto del tribunal con la manera de ejercer la defensa del abogado de Jordi Sànchez. 04/04/2019 21:42

EL PAÍS Retrato del Cuerpo desnudo La opinión de Xavier Vidal-Folch. Con la declaración del quinto alto mando del cuerpo, Juan Carlos Molinero, ya tenemos una ecografía de la gran incógnita en otoño de 2017: ¿De qué lado se decantarían los Mossos? 04/04/2019 21:26

Fernando J Pérez Termina la 27ª sesión del juicio del procés. La vista oral se reanudará el martes a las 10 de la mañana. 04/04/2019 19:43

Reyes Rincón Golpes con la culata de un fusil. A preguntas de la abogada Marina Roig, el capitán admite ahora que sí se golpeó en una ocasión a un ciudadano con la culata de un fusil. Termina el interrogatorio al capitán. 04/04/2019 19:42

Reyes Rincón Uso de la fuerza. El abogado Jordi Pina pregunta al capitán si sus mandos le había dicho que podían usar la fuerza. “El uso de la fuerza está legitimado para hacer valer la ley”, explica el guardia. El agente expone que la fuerza “menos lesiva” es “la defensa” (la porra), pero que, en ocasiones, según de dónde venga la agresión, hay que dar golpes con las extremidades. El letrado pregunta también si se tomaron medidas disciplinarias contra algún agente por su actuación. El guardia afirma que no porque no se consideró que ninguna actuación fuera incorrecta. 04/04/2019 19:39

Reyes Rincón Con escopetas. El abogado de Oriol Junqueras pregunta al guardia por qué no entraron en el centro por la puerta trasera, donde había menos gente concentrada. El guardia responde que el pabellón estaba “rodeado”. “¿Para conseguir entrar tuvieron que golpear a la gente?”, pregunta el letrado. “Defendiéndonos de la agresividad de la gente”, contesta el guardia. El agente explica, a preguntas del abogado Van den Eynden, que llevaba escopetas, pero que no las podían usar. “¿Algún compañero la exhibió e hizo ademán de golpear con la culata?”. “Sí, he visto esas imágenes”, afirma el guardia. 04/04/2019 19:34

Reyes Rincón Dificultades a la salida. El agente explica a preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal que para abandonar el recinto con las urnas tuvieron que desplegar un dispositivo. Al salir, él recibió una patada en la cara. Uno de sus compañeros fue lesionado con una moneda lanzada por un ciudadano y varios recibieron golpes y patadas. “Nos arrojaron desde un casco de moto a botellas”, explica. 04/04/2019 19:27

Fernando J Pérez Detalles sobre las condiciones del suelo. Marina Roig pregunta si ese día el suelo podía estar mojado por la lluvia. "No, ese día no llovió", responde el agente. La letrada replica si estaban en el paso de cebra. "Sí, así es", afirma el agente. 04/04/2019 19:19

Fernando J Pérez Suelo resbaladizo y detenciones. Jordi Pina pregunta al agente si no es más cierto que el testigo y un compañero cayeron al suelo pero que no había líquido. "No vino un compañero a rescatar, sino a detener al chico que me había pegado la patada", afirma el agente. 04/04/2019 19:17

Fernando J Pérez Traslado al hospital. "Me llevaron luego al Hospital General de Cataluña en Sant Cugat, me mandaron una resonancia y tengo dos protusiones en las cervicales", afirma el agente. 04/04/2019 19:15

Fernando J Pérez Suelo resbaladizo. "Presuntamente habían echado lavavajillas en el suelo. Me resbalé al intentar levantar a un manifestante, caí y me dieron una patada en la cabeza" 04/04/2019 19:14

Fernando J Pérez Termina la testifical de este agente. El tribunal llama ahora a otro miembro de la Guardia Civil -según el guión de la jornada quedan alrededor de doce-. El nuevo testigo intervino el 1 de octubre en un centro escolar de Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona, 7.600 habitantes). 04/04/2019 19:11

Fernando J Pérez Sin incidentes en una localidad cercana. El agente recuerda que su unidad actuó en otra localidad cercana a Castellbisbal sin que se produjera ningún incidente. 04/04/2019 19:10

Fernando J Pérez "Som gent de pau [somos gente de paz] junto al hijos de puta, cabrones, maricones... todo era al unísono", relata el agente. 04/04/2019 19:06

Fernando J Pérez 10 heridos. En esa intervención de Castellbisbal hubo diez heridos, afirma el agente. Una tercera persona pegó otra patada en la cabeza a un guardia. También fue detenida en los días siguientes. 04/04/2019 19:03

Fernando J Pérez Un hombre en moto intentó atropellar en dos ocasiones a los guardias, afirma el agente. "Era muy agresivo, costó muchísimo trabajo reducirlo, entre tres o cuatro guardias. Intentó arrebatar el arma reglamentaria a uno de los agentes, no lo consiguió gracias al sistema antihurto". 04/04/2019 19:03

Fernando J Pérez Escenas de violencia en Castellbisbal. "En la puerta habría unas 350 personas, nos recibieron con insultos. Había gente de pie y gente sentada. Cuando se les dijo que se levantaran empezaron a sacudir patadas contra los agentes", recuerda. La gente empezó a resbalarse, se escurría muchísimo, debían haber echado algún tipo de líquido o algo". "Estando un agente en el suelo un hombre le dio una patada en el casco; se le detuvo a los dos o tres minutos", afirma el guardia. 04/04/2019 19:01

Fernando J Pérez El agente relata que cada cierta distancia había gente que comunicaba su llegada al pueblo a medida que se acercaban. "La calle estaba cortada por vallas, no podíamos avanzar con los vehículos, hablo con la patrulla de los Mossos, nos dicen que están esperándoles para liarla, que tuviéramos cuidado y que lo sentían pero que no podían ayudarnos", afirma el agente. 04/04/2019 18:57

Fernando J Pérez Se reanuda la sesión. El tribunal convoca a otro guardia civil. Este agente intervino en un centro de votación en Castellbisbal (Barcelona, 12.200 habitantes). Los guardias tuvieron que cortar con una cizalla la cadena que cerraba la puerta del centro. 04/04/2019 18:51

Fernando J Pérez Receso de 15 minutos en el Tribunal Supremo. 04/04/2019 18:29

Fernando J Pérez "Cuando veo la violencia con la que son acometidos mis hombres y que la barrera no iba a aguantar, yo intento reforzarla. Uso mi defensa apoyándola en la espalda de mis compañeros, no es efectivo; apoyo el pecho y en ese momento se cae la cámara. La gente sigue arrastrando y uso la defensa para con la punta empujar a la gente de la primera línea y retroceda y aliviar la presión", afirma el sargento. "Siempre se utiliza la mínima fuerza necesaria para lograr el fin", asegura. 04/04/2019 18:27

Fernando J Pérez "Después de lo que acabábamos de soportar y lo que llevábamos encima, cada uno libera las tensiones como puede", afirma el sargento cuando se le dice si se refirió a los ciudadanos concentrados en el vídeo como "hijos de puta". 04/04/2019 18:19

Fernando J Pérez Liberación de estrés. "Es una frase pronunciada diez minutos después de la intervención por liberación de estrés", afirma el sargento sobre la frase recogida en un vídeo de que "echaba para atrás la porra como si no hubiera un mañana" o que "si no le rompió la costilla a uno poco habría faltado". 04/04/2019 18:17

Fernando J Pérez "Dar pinchazos". "Es una técnica recogida en procedimientos de control de masas, son técnicas de manejo de la defensa, un puntazo vertical u horizontal con la defensa", explica el sargento. "Que yo hable [en el vídeo] de esta técnica no quiere decir que después se aplique", afirma. 04/04/2019 18:15

Fernando J Pérez "Nos abordó la masa para rebasarnos. Los agentes que formaban la barrera estaban incapacitados para defenderse, no tienen capacidad de defensa, reciben patadas, rodillazos, puñetazos... Lesionado no tuvimos, por suerte, ninguno" 04/04/2019 18:04

Fernando J Pérez "Conté hasta 15 personas, mínimo, grabando con los móviles desde todos los ángulos, me pareció algo exagerado. Al ver que la mediación no conduce a nada, retrocedemos a donde estaba la fuerza esperando y valoramos la viabilidad de intervenir y se decide retirar la barricada de mesas y sillas", recuerda el sargento. 04/04/2019 18:01

EL PAÍS Otro testimonio de la misma localidad. El 22 de marzo otra agente que también había actuado en el colegio electoral de Sant Martí de Sesgueioles (Barcelona), explicó en el juicio que el ambiente fue "muy hostil" durante toda la jornada. "Te pitaban, insultaban, se burlaban de ti, se había evaporado en horas el sentido de respeto a la autoridad". La comitiva paró en un polígono industrial y cinco camiones les impidieron el paso para salir de la zona. "En el pueblo vimos palés en la entrada del pueblo para que no pudieran entrar los vehículos y tres tractores para impedir el paso a la calle principal con vehículos. Tuvimos que dejarlos casi a 200 metros", contó. 04/04/2019 18:01

Fernando J Pérez "Los Mossos nos advierten de la presencia de niños y gente mayor, en actitud pacífica, nos dicen que en caso de que intervengamos ellos se mantendrán al margen", recuerda el sargento. 04/04/2019 17:57

Fernando J Pérez El acceso a la localidad estaba taponado, recuerda el sargento, con tres tractores. "Calle cortada por fiesta popular", ponía un cartel, rememora el guardia. 04/04/2019 17:54

Fernando J Pérez Turno para otro agente de la Guardia Civil. Se trata de un sargento primero del instituto armado que intervino en el centro Josep Torras de Sant Martí de Sesgueioles (Barcelona, 376 habitantes). 04/04/2019 17:52

Fernando J Pérez "Me golpearon el antebrazo derecho, fui asistido al día siguiente, tuve molestias y dolores", relata el agente. "Al empujar a una persona que estaba creando resistencia activa, esa persona me dio un puñetazo", afirma. 04/04/2019 17:48

Fernando J Pérez Turno para el siguiente guardia civil testigo. Se trata de un agente raso que también participó el 1 de octubre en la actuación de la Escola Castell de Dosrius (Barcelona). "Hasta llegar a la pista de fútbol sala, el patio, no tuvimos problema. Allí nos encontramos unas 150-200 personas, estaban cantando el himno de Cataluña y fue vernos y cambió a insultos hasta el final de la actuación". 04/04/2019 17:43

EL PAÍS "Veía que la gente casi se tiraba encima de los escudos de los compañeros. Recuerdo haber visto una silla plegable de madera volando por encima de nosotros, y también una botella", cuenta el agente. Ambos objetos, reconoce, no impactaron en ningún guardia. También refiere insultos: "Hijos de puta, cobardes, feixistes, vergonya..." 04/04/2019 17:41

Fernando J Pérez "¿Está usted absolutamente seguro de que los compañeros que formaban su pelotón no estuvieron pegando con sus defensas a las personas que estaban a su izquierda?", pregunta Jordi Pina. "Yo usé la defensa para repeler patadas que se lanzaban hacia nosotros", admite el agente. 04/04/2019 17:40

Fernando J Pérez Andreu Van den Eynde hace gestos de extrañeza cuando el agente le dice que los guardias que actuaron el 1-O en Dosrius no utilizaron las defensas (porras) reglamentarias. "¿Sabe cómo se pudieron haber herido 20 ciudadanos en la intervención?", pregunta el letrado. "Lo desconozco", dice el guardia. 04/04/2019 17:36

Fernando J Pérez "Al llegar a su altura comenzaron a patear los escudos y a dar golpes, recibí un golpe en el dorso de la mano izquierda, que rompió el protector del guante. Gracias a ese protector no recibí una herida mayor", afirma el agente. 04/04/2019 17:30

Fernando J Pérez El nuevo testigo es un agente de la Guardia Civil que intervino en la Escola Castell de Dosrius (Barcelona) a primera hora de la tarde del 1-O. Ante el centro de votación había, según el agente, unas 150 personas cantando Els Segadors. "Al vernos llegar comenzaron a decir fora, fora y a proferir algún insulto aislado", afirma. 04/04/2019 17:26

Fernando J Pérez El presidente del Tribunal, Manuel Marchena, niega el uso de la palabra a Andreu Van den Eynde, que pretendía la exhibición de un vídeo. En las últimas jornadas la tensión entre el magistrado y algunos de los abogados defensores ha escalado varios grados. 04/04/2019 17:25

Jesús García Marchena y Pina. "Si quiere, testifica usted. Esto no es serio, señor Pina", replica Manuel Marchena al abogado, que se ha convertido en uno de sus blancos favoritos durante el juicio. 04/04/2019 17:17

Otro jefe de los Mossos alega que su dispositivo para el 1-O fue el más amplio de su historia Joan Carles Molinero afirma que Puigdemont dijo que declararía la independencia si ocurría "una desgracia" el día de la consulta. Crónica de los testimonios de esta mañana, de Reyes Rincón. 04/04/2019 17:08

Jesús García Turno de un sargento de la Guardia Civil. Explica que intervino, durante el 1 de octubre, en tres centros de votación de distintas localidades. Fue herido en la última de las intervenciones, en Vilalba Sasserra, un pequeño municipio de menos de 700 habitantes en la provincia de Barcelona. Explica que la gente, a la que define como una "masa", estaba concentrada en actitud "hostil". Fue lesionado en el hombro al retirar a la gente del pasillo. "Había una muleta por ahí y alguien golpeó con la muleta al casco de un compañero. Hubo enfrentamiento. Recibí bastantes golpes". 04/04/2019 17:04

Jesús García El abogado Benet Salellas pregunta por los 14 ciudadanos heridos en el instituto Quercus de Sant Joan de Vilatorrada. "No tengo ninguna explicación", responde el agente. Las defensas están tratando de darle la vuelta a la declaración de los agentes y dan a entender que lo que explican no es -al menos- todo lo que ocurrió en los colegios electorales. La prohibición de exhibir vídeos de lo ocurrido en esos centros de votación, sin embargo, imposibilita el contraste. 04/04/2019 16:56

Jesús García Otro agente de la guardia civil que actuó en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) explica la agresión de la silla. Y añade que el individuo que la lanzó fue detenido unos días después. 04/04/2019 16:53

Jesús García Turno de un guardia civil que intervino en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona). Explica que nada más abrir la puerta, alguien lanzó una silla contra uno de los agentes, que cayó al suelo. 04/04/2019 16:42

Jesús García Turno de un guardia civil herido durante la intervención en Fonollosa (Barcelona) el 1-O. "Había barricadas hechas con paja", explica el testigo. El agente fue golpeado. "Un señor aprovechó para darme una patada en la tibia izquierda". 04/04/2019 16:29

Jesús García Dos visiones sobre la violencia el 1-O. "¿Su pelotón tiró a gente al suelo y la arrastró?", pregunta Marina Roig, abogada de Jordi Cuixart. La respuesta del guardia civil molesta a la abogada, que pone caras de incredulidad. "La gente se tiraba al suelo por propia iniciativa y desde allí nos daban patadas", explica. 04/04/2019 16:25

Jesús García El falso pacifismo de los votantes, según el guardia civil. "Nos agredían, nos quitaban los elementos de los chalecos... Y en el momento en que actuabas, ese señor levantaba las manos como diciendo 'no he hecho nada'. Como el resto de compañeros, el testigo niega haber presenciado golpes de agentes a ciudadanos. 04/04/2019 16:20

Jesús García "Llevábamos boinas. No íbamos equipados como control de masas porque no esperábamos una reacción tan agresiva", explica el guardia, ahora a preguntas del abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, Andreu van den Eynde. 04/04/2019 16:16

Jesús García "Un señor con las dos manos me agarró la pistola. Por suerte tenemos unas fundas que tienen un sistema de seguridad importante", explica el agente sobre lo ocurrido en Dosrius. El guardia civil explica que sufrió una lesión en el cuarto dedo de la mano izquierda. 04/04/2019 16:08

Jesús García Turno de otro guardia civil herido en los hechos de Dosrius (Barcelona) el 1-O. "Empecé a ver cabezazos, puñetazos, patadas", explica sobre los incidentes ocurridos en el colegio electoral de esa población, donde actuó la Guardia Civil. 04/04/2019 16:08

Jesús García Se reanuda la sesión en el Tribunal Supremo. 04/04/2019 16:07

EL PAÍS Buenas tardes. En unos minutos está previsto que se reanude la vista del juicio. 04/04/2019 15:53

Jesús García El presidente del tribunal, Manuel Marchena, da por finalizadas las declaraciones de esta mañana por obligaciones de los miembros del tribunal. La 27ª sesión del juicio del 'procés' se reanudará a las 16 horas. 04/04/2019 12:32

Jesús García Revés a la línea de preguntas sobre la no violencia. El abogado de Oriol Junqueras pregunta, como siempre, si "la gente tenía levantadas las manos en el aire" para dar a entender que los ciudadanos mantuvieron una actitud pacífica. La pregunta se acaba girando en contra de las defensas. "Sí, las tenían levantadas... Y por debajo daban patadas". 04/04/2019 12:28

Fernando J Pérez "La gran mayoría no llevaba defensa (porra), porque en principio no iba a haber ningún conflicto, íbamos a retirar a la gente de palabra", afirma el guardia civil. 04/04/2019 12:28

Jesús García "La doctora no nos quiso atender en primera instancia", dice el testigo. Es el segundo guardia civil que relata las pegas que puso la doctora para atenderles por las heridas sufridas el 1-O. Tras hablar con el director del centro, la doctora finalmente accedió a atenderles. 04/04/2019 12:25

Jesús García Turno de otro guardia civil, el tercero, que intervino en un centro de votación en Dosrius (Barcelona), donde también fue golpeado. "Íbamos sin equipar porque en principio iba a estar todo pacífico. Fui de los primeros que llegó a la barrera de personsa. Pedí por favor que se quitaran y lo primero que hicieron fue darme un puñetazo en la boca". 04/04/2019 12:21

Fernando J Pérez El tribunal llama al tercer guardia civil. Este testigo también intervino en Dosrius (Barcelona). "Nosotros llegamos sobre las 10.10 sin equipar porque en principio iba a ser todo pacífico. Fui de los primero que llegaron a la barrera, lo primero que hicieron fue darme un puñetazo en la boca y me quitaron la prenda de cabeza y se la empezaron a lanzar unos a otros. Me empezaron a dar patadas, empujones y pisotones". 04/04/2019 12:21

Jesús García Las defensas tratan de minimizar el relato del guardia civil y las lesiones recibidas. También intentan acreditar que la actitud de los votantes no fue violenta. Esta línea de preguntas se repite con los guardias civiles heridos durante el 1-O y que están prestando declaración estos días ante el Tribunal Supremo. 04/04/2019 12:16

Fernando J Pérez El cabezazo, en la ceja izquierda, le produjo una hinchazón, refiere el agente. "Yo vi que a otro compañero recibió un puñetazo en la cara. íbamos pidiéndoles por favor que se fueran apartando e intentando apartarles. Íbamos abriendo un pasillo como podíamos para que entrase la comitiva", rememora el guardia civil. "Tuvimos que empujarles, proporcionalmente, para que se apartaran", explica. "Tuvimos que salir corriendo", cuenta. 04/04/2019 12:11

Jesús García Turno de un agente de la Guardia Civil que participó también en el Casal de les Cotxeres en Dosrius (Barcelona). Dice el agente que no recuerda el nombre del pueblo, pero que fue lesionado por "un cabezazo en la ceja" en una de las intervenciones. 04/04/2019 12:08

Fernando J Pérez El tribunal llama al segundo guardia civil de la jornada. Este agente, de 31 años y propuesto por el fiscal, participó en un dispositivo de Dosrius, en el que recibió un cabezazo en la ceja. 04/04/2019 12:08

Fernando J Pérez "En algún momento tienes que tirar [a la gente al suelo] cuando te tratan de manera violenta y tienes que hacer tu trabajo", explica el agente a preguntas de la letrada Marina Roig. 04/04/2019 12:07

Fernando J Pérez "Explique qué es la etiología de los insultos, que el tribunal no lo entiende", espeta un Marchena cada vez más impaciente ante las preguntas de Jordi Pina. 04/04/2019 12:05

Fernando J Pérez "Formule una pregunta, que las generales de la Ley ya se las ha formulado el presidente", le reprende el juez Marchena al abogado Jordi Pina cuando este le recuerda al testigo que está bajo juramento. 04/04/2019 12:03

Jesús García El guardia relata que hubo "insultos, gritos y todo tipo de amenazas" por parte de los concentrados, además de golpes. "Sufrí una patada". Explica el testigo que finalmente consiguieron retirar a las personas y entrar al centro. Al salir, la gente "empezó a golpear a los coches y a gritar". Había una patrulla de Mossos en la zona, pero los agentes "permanecieron al margen de forma pasiva". 04/04/2019 11:55

Jesús García Es el turno de un guardia civil que intervino en un colegio electoral el 1 de octubre en el municipio de Dosrius (Barcelona). Dice que la actitud de la gente era "algo violenta". "El jefe del dispositivo les explicó a lo que íbamos". 04/04/2019 11:53

Jesús García Se reanuda la vista del juicio del 'procés', que esta mañana se alargará solo hasta las 12.30 y no hasta las 14 horas como es habitual. 04/04/2019 11:51

Fernando J Pérez Receso de 15 minutos. 04/04/2019 11:26

Fernando J Pérez Termina la declaración del comisario de Mossos Juan Carlos Molinero. A partir de ahora, la jornada se completa con la testifical de 27 guardias civiles. 04/04/2019 11:24

Fernando J Pérez Marina Roig, abogada de Jordi Cuixart, presidente de Òmnium, pregunta a Molinero sobre las concentraciones en los colegios la víspera del 1-O. "La valoración de riesgos de los Mossos era de que mayoritariamente todas las actividades organizadas o previstas ante del 1-O serían totalmente pacíficas y no se detecta ninguna información que nos permita conocer que haya grupúsculos que preparen actividades violentas o agresivas en esa jornada" 04/04/2019 11:22

Fernando J Pérez Molinero relata que el 1-O hubo "diversas comunicaciones entre Ferran López [comisario de los Mossos] y Pérez de los Cobos por teléfono y correo electrónico tras la quiebra de las reuniones de coordinación". "Consideramos que teníamos la obligación de informar de lo que estamos haciendo al máximo responsable del operativo", señala el comisario. 04/04/2019 11:01

Fernando J Pérez Melero pregunta sobre la unidad de acción ante el 1-O de los tres cuerpos policiales -Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos-. El comisario Molinero dice que no hubo discrepancias sobre el operativo entre las distintas policías coordinadas por el coronel Pérez de los Cobos. 04/04/2019 10:59

Fernando J Pérez La primera cuestión de Melero a Molinero busca contrarrestar la última pregunta del fiscal Zaragoza: pregunta al comisario si antes del 1-O hubo mossos lesionados en actuaciones de orden público contra el referéndum ilegal. Molinero responde que sí, que se produjeron algunas lesiones, por lo general leves. 04/04/2019 10:46

Jesús García El abogado Javier Melero pregunta si las manifestaciones públicas de Forn "modificaron" las pautas de actuación de Mossos. "En ningún caso", responde Molinero. 04/04/2019 10:45

Fernando J Pérez Turno para la abogada del Estado, Rosa Seoane. La letrada pregunta sobre el decomiso del material del referéndum en los colegios que cerraron los Mossos el 1-O. En algunos se incautaron las urnas después del recuento. 04/04/2019 10:43

Fernando J Pérez Incidentes similares. Molinero sostiene que los Mossos tuvieron incidentes similares a los protagonizados por Guardia Civil y Policía Nacional el 1 de octubre. "Usamos en cada caso la fuerza que se consideró oportuna atendiendo a los criterios de actuación básica". El fiscal Zaragoza pregunta si hubo algún mosso herido, lesionado o agredido el día del referéndum: Molinero reconoce que no aunque dice que algunos recibieron insultos. 04/04/2019 10:41

Jesús García Enfrentamientos de mossos y ciudadanos. El fiscal pregunta, irónicamente. en cuántos colegios electrales se produjeron "enfrentamientos" entre mossos y votantes. "En diversos", dice Molinero. El fiscal pregunta si fueron el mismo tipo de incidentes que ocurrieron con Guardia Civil y Policía. El comisario defiende que sí porque no pudieron "materializar" la entrada a los colegios porque había una "resistencia pasiva". 04/04/2019 10:39

Fernando J Pérez "¿Por qué no dispusieron a la Brigada Móvil, la unidad más especializada en materia de orden público [para evitar el referéndum]?", pregunta Zaragoza. "Trabajó el 75% de la unidad, estuvo destinada en la ciudad de Barcelona para hacer frente a situaciones, controlar diversas manifestaciones, concentraciones y actos públicos en la ciudad, manifestaciones de signo totalmente opuesto, anarquistas y de exterma derecha… La Brimo estuvo trabajando, destinada en Barcelona en prevención de disturbios, no en el cierre de los colegios, labor que efectuaron las Areas Regionales de Recursos Operativos (ARRO)", otra fuerza de orden público, explica Molinero. 04/04/2019 10:37